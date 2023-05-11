DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : DAVE SPENCE
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN PWIMSD HEROIN BERRY,J 22CR 050680
2 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BERRY,J 22CR 050686
3 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050687
** 4 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 22CR 701052
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701052
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701052
5 AUGER,NATHAN,DAVID PWIMSD MARIJUANA SORRELS,JAM 22CR 373358
PWIMSD SCH I CS SORRELS,JAM 22CR 373358
FELONY POSSESSION OF COCAINE SORRELS,JAM 22CR 373358
FELONY POSSESSION SCH II CS SORRELS,JAM 22CR 373358
6 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051930
7 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051931
8 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051932
9 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL MANUFACTURE METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051933
10 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051934
11 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL MANUFACTURE METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051935
12 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051936
13 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051937
14 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD MARIJUANA DENNIS,M 22CR 051938
15 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL MANUFACTURE MARIJUANA DENNIS,M 22CR 051939
16 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL MARIJUANA DENNIS,M 22CR 051940
17 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER MARIJUANA DENNIS,M 22CR 051941
18 BLAKE,SHEILA,LOUISE PWIMSD METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 23CR 218742
PWIMSD HEROIN SORRELS,JAM 23CR 218742
PWIMSD SCH III CS SORRELS,JAM 23CR 218742
FELONY HARBORING ESCAPEE SORRELS,JAM 23CR 218742
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 218742
** 19 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) BURTON,M 21CR 051076
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BURTON,M 21CR 051076
** 20 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER BURTON,M 21CR 051242
** 21 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051474
** 22 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051475
** 23 BLANTON,AMANDA,A BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SCHAMEL,H 21CR 051499
** 24 BLANTON,AMANDA,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500
INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500
25 BLANTON,AMANDA,A FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HENDERSON,J 21CR 051642
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051642
26 BLANTON,AMANDA,A MURDER HOWELL,COUR 22CR 301684
27 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752
28 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153
29 BROWN,JODY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,TO 23CR 228809
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,TO 23CR 228809
30 BROWN,JODY,LEE FELONY POSSESSION OF COCAINE SORRELS,JAM 23CR 229156
31 BROWN,JODY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 23CR 700596
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 23CR 700596
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 23CR 700596
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MORRISON,T, 23CR 700596
32 BUSH,JOHN,BRADFORD PWIMSD SCH I CS MOODY,C 22CR 051504
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MOODY,C 22CR 051504
33 BUSH,JOHN,BRADFORD DRIVING WHILE IMPAIRED MOODY,C 22CR 051505
DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 051505
34 BUSH,JOHN,BRADFORD DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700827
35 CASTRO JIMENEZ,JERRY PWISD MARIJUANA MANNON,K 20CR 053401
PWIMSD MARIJUANA MANNON,K 20CR 053401
36 CASTRO JIMENEZ,JERRY PWIMSD SCH VI CS MANNON,K 20CR 053402
MANUFACTURE SCH VI CS MANNON,K 20CR 053402
37 CASTRO JIMENEZ,JERRY RESISTING PUBLIC OFFICER MANNON,K 20CR 053403
** 38 CHLASTAWA,RYAN,ELIZABE POSSESS HEROIN BURTON,MORG 23CR 228332
POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 23CR 228332
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 23CR 228332
39 CLARK,ADAM,DREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TUCKER,T 22CR 051266
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA TUCKER,T 22CR 051266
40 CLARK,CATHERINE LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS PHIFER,STEV 22CR 000516
41 CLARK,CATHERINE LAYLA- PWIMSD SCH I CS PHIFER,STEV 22CR 000517
42 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051990
43 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051991
44 CLARK,CATHERINE,LAYLA- CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051992
45 CLARK,CATHERINE,LAYLA- M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051994
46 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051995
47 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051996
48 CLARK,CATHERINE,LAYLA- CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051997
49 CLARK,CATHERINE,LAYLA- MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051998
50 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051999
51 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 052000
52 CLARK,CATHERINE,LAYLA- M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 052001
53 CLAUSON,JOSHUA MURDER HOWELL,C 22CR 050757
** 54 CLAUSON,JOSHUA ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY COVINGTON,J 22CR 050985
55 CLAUSON,JOSHUA POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) WILLIAMS,KE 23CR 289255
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIAMS,KE 23CR 289255
** 56 CLAUSON,JOSHUA,KENNETH MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW SHANNON,L 22CR 051616
** 57 CLAUSON,JOSHUA,KENNETH MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW SHANNON,L 22CR 051618
58 COBB,ALTON,HARRISON,JR FELONY POSSESSION OF COCAINE SORRELS,JAM 22CR 370054
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 370054
59 COULSTON,COREY,KENT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) SURFASS,N 22CR 050311
60 COULSTON,COREY,KENT TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN SURFASS,N 22CR 050312
61 COULSTON,COREY,KENT TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN SURFASS,N 22CR 050313
62 COULSTON,COREY,KENT TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN SURFASS,N 22CR 050314
63 COURTNEY,KENNETH,AUSTI SELL/DELIVER SCH II CS PITTMAN,JAM 22CR 369149
PWIMSD SCH II CS PITTMAN,JAM 22CR 369149
64 CRAWFORD,SKYLAR,LORRAI POSSESS HEROIN SORRELS,JAM 22CR 351878
POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 351878
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SORRELS,JAM 22CR 351878
65 DAHLBENDER,JAMES,R POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J 22CR 051000
66 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SELL/DELIVER SCH I CS PHIFER,DET 22CR 276290
PWIMSD SCH I CS PHIFER,DET 22CR 276290
67 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SELL/DELIVER SCH I CS PHIFER,DET 22CR 276292
PWIMSD SCH I CS PHIFER,DET 22CR 276292
** 68 DAWSON,CRYSTAL,LYNN PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 21CR 053001
** 69 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051968
** 70 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051969
** 71 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051970
** 72 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051971
** 73 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051972
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 74 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051973
** 75 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051974
** 76 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051975
** 77 DAY,JENNIFER,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051976
** 78 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051977
** 79 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051978
** 80 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051979
** 81 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051980
** 82 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051981
** 83 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051982
** 84 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051983
** 85 DAY,JENNIFER,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051984
** 86 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051985
** 87 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051986
** 88 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051987
** 89 DAY,JENNIFER,LEE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CR 051988
** 90 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051989
91 DIXON,JAMES,KENNETH,JR PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050417
92 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050418
93 DIXON,JAMES,KENNETH,JR PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050419
94 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050420
95 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 050421
96 DIXON,JAMES,KENNETH,JR PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050422
97 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050423
98 DIXON,JAMES,KENNETH,JR PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050424
99 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 050427
100 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050428
101 DIXON,JOSHUA,STANLEY POSSESS HEROIN SORRELS,JAM 23CR 211980
PWIMSD SCH II CS SORRELS,JAM 23CR 211980
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 211980
102 DRIVER,JACOB,RYAN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050434
103 DRIVER,JACOB,RYAN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050435
104 DRIVER,JACOB,RYAN SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 050436
105 DRIVER,JACOB,RYAN SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 050437
106 DRIVER,JACOB,RYAN DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 050438
107 DRIVER,JACOB,RYAN DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 050439
108 DRIVER,JACOB,RYAN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050440
109 DRIVER,JACOB,RYAN MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050441
110 DRIVER,JACOB,RYAN CONSP SELL/DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 050442
111 DRIVER,JACOB,RYAN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050443
112 DRIVER,JACOB,RYAN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050444
113 DRIVER,JACOB,RYAN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050445
114 DRIVER,JACOB,RYAN MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050446
115 ELLIOT,DYLAN PWIMSD METHAMPHETAMINE EVANS,A 17CR 054122
116 ELLIOT,DYLAN M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL EVANS,A 17CR 054123
117 ELLIOT,DYLAN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) EVANS,A 17CR 054124
** 118 FARVE,DEREK,ANDREW PWIMSD COCAINE ROSE,D 22CR 051795
119 FARVE,DEREK,ANDREW SELL COCAINE ROSE,D 22CR 051796
** 120 FARVE,DEREK,ANDREW DELIVER COCAINE ROSE,D 22CR 051797
** 121 FARVE,DEREK,ANDREW MANUFACTURE COCAINE ROSE,D 22CR 051798
** 122 FARVE,DEREK,ANDREW MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051799
** 123 FARVE,DEREK,ANDREW CONSPIRE SELL/DELIVER COCAINE ROSE,D 22CR 051800
124 FROST,JAMES,DEWITT PWIMSD HEROIN ROSE,D 21CR 052886
125 FROST,JAMES,DEWITT PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CR 052887
126 FULCHER,JEFFREY,DALE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 211570
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,KE 23CR 211570
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 211570
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 23CR 211570
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,KE 23CR 211570
127 GILLIKIN,JARRETT,KYLE PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 051790
128 GILLIKIN,JARRETT,KYLE SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 051791
129 GILLIKIN,JARRETT,KYLE DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051792
130 GILLIKIN,JARRETT,KYLE MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 051793
131 GILLIKIN,JARRETT,KYLE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051794
132 GILLIKIN,JARRETT,KYLE PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 294939
PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 22CR 294939
PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 294939
POSSESSION SCHEDULE III ROSE,DALLAS 22CR 294939
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 22CR 294939
133 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CR 053142
134 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 21CR 053143
135 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CR 053144
136 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 21CR 053145
137 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROSE,D 21CR 053146
138 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,D 21CR 053147
139 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,D 21CR 053148
140 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ROSE,D 21CR 053149
141 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER OPERATE VEH NO INS ROSE,D 21CR 053150
** 142 GREEN,KUWAIN,OMAR PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244798
SELL COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244798
DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244798
MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244798
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244798
143 GREENE,KUWAIN,OMAR PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244796
SELL COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244796
DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244796
MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244796
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244796
** 144 GREENE,KUWAIN,OMAR PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800
SELL COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800
DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800
MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800
CONSPIRE SELL/DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244800
** 145 GREENE,KUWAIN,OMAR PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802
SELL COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802
DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802
MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802
CONSPIRE SELL/DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244802
** 146 GREENE,KUWAIN,OMAR TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807
TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807
TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807
TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807
CONSPIRE TO TRAFFIC IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244807
147 GUY,ADAM MICHAEL POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 294134
POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 294134
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 294134
148 HALL,DEQUANN,JERELL PWIMSD MARIJUANA ROSE,DALLAS 23CR 292128
MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,DALLAS 23CR 292128
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 292128
** 149 HALL,DEQUANN,JERELL PWIMSD MARIJUANA ROSE,DALLAS 23CR 292130
MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,DALLAS 23CR 292130
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 23CR 292130
MANUFACTURE SCH I CS ROSE,DALLAS 23CR 292130
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 292130
** 150 HALL,DEQUANN,JERELL PWIMSD SCH I CS KILGORE,PHI 23CR 292137
** 151 HALL,DEQUANN,JERELL M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,PHI 23CR 292142
** 152 HALL,DEQUANN,JERELL MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,PHI 23CR 292144
153 HALL,DEQUANN,JERELL POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LEWIS,CHARL 23CR 295020
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,CHARL 23CR 295020
SPA 154 HALL,MARK,LOUIS,JR ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER ALVARADO,J 20CR 052632
SPA 155 HALL,MARK,LOUIS,JR AWDW INTENT TO KILL ALVARADO,J 20CR 052633
SPA 156 HALL,MARK,LOUIS,JR ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER ALVARADO,J 20CR 052634
SPA 157 HALL,MARK,LOUIS,JR AWDW INTENT TO KILL ALVARADO,J 20CR 052635
SPA 158 HALL,MARK,LOUIS,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY ALVARADO,J 20CR 052636
** 159 HARGIS,SAMUEL,NATHAN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) KILGORE,PHI 23CR 240691
** 160 HARGIS,SAMUEL,NATHAN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KILGORE,PHI 23CR 240695
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KILGORE,PHI 23CR 240695
161 HARTMAN,AMBER,SUE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BURTON,M 22CR 050370
162 HARTMAN,AMBER,SUE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050371
163 HARTMAN,AMBER,SUE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050372
164 HARTMAN,AMBER,SUE CONSPIRE TRAFFIC METHAMPHETAMI BURTON,M 22CR 050373
165 HARTMAN,AMBER,SUE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050374
166 HARTMAN,AMBER,SUE FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,M 22CR 050375
167 HARTMAN,AMBER,SUE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 050376
168 HATHAWAY,EMILY,RYAN POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 374229
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SORRELS,JAM 22CR 374229
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 374229
CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,JAM 22CR 374229
169 HATHAWAY,EMILY,RYAN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CASNER,S,M 22CR 706062
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 706062
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL CASNER,S,M 22CR 706062
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 706062
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 706062
170 HAYES,CARLEY,JAYE CONSPIRE SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051082
171 HAYES,CARLEY,JAYE CONSPIRE DELIVER METH PITTMAN,J 22CR 051084
172 HAYES,CARLEY,JAYE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,J 22CR 051085
173 HENRY,DANDRE,MARQUAN PWIMSD HEROIN EVANS,A 20CR 052016
174 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL/DELIVER HEROIN EVANS,A 20CR 052017
175 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL/DELIVER HEROIN EVANS,A 20CR 052018
176 HENRY,DANDRE,MARQUAN PWIMSD METHAMPHETAMINE EVANS,A 20CR 052019
177 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL METHAMPHETAMINE EVANS,A 20CR 052020
178 HENRY,DANDRE,MARQUAN DELIVER METHAMPHETAMINE EVANS,A 20CR 052021
179 HENRY,DANDRE,MARQUAN PWISD COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052022
180 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052023
181 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052024
182 HENRY,DANDRE,MARQUAN PWISD COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052025
183 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052026
184 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052027
185 HOUSTON,WILLIAM,HAYES ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID MOOTS,S 21CR 052689
186 HOUSTON,WILLIAM,HAYES RESISTING PUBLIC OFFICER MOOTS,S 21CR 052690
187 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER BENWAY,RYAN 22CR 349976
PWISD MARIJUANA BENWAY,RYAN 22CR 349976
CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 349976
188 HUGHES,TRACEY,RAE PWIMSD METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 358636
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 358636
** 189 HUNT,TIMOTHY OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE FESTERMAN,W 20CR 053227
** 190 HUNT,TIMOTHY BREAKING AND OR ENTERING (F) FESTERMAN,W 20CR 053228
FELONY LARCENY FESTERMAN,W 20CR 053228
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 20CR 053228
191 HUNT,TIMOTHY ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BISHOP,J 22CR 052002
192 IPOCK,LISA ANN MANUFACTURE MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272301
FELONY POSSESSION MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272301
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,BRIA 22CR 272301
193 JARMAN,STEPHEN,MICHAEL PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CR 051431
194 JARMAN,STEPHEN,MICHAEL M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051432
** 195 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE FELONY POSSESSION SCH I CS MOOTS,S 19CR 050596
196 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE PWIMSD SCH VI CS MANNON,K 20CR 053399
MANUFACTURE SCH VI CS MANNON,K 20CR 053399
197 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE RESISTING PUBLIC OFFICER MANNON,K 20CR 053400
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MANNON,K 20CR 053400
198 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 701942
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 701942
199 JAUREGUI,JUAN DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 20CR 000280
REAR LAMPS VIOLATION NICHOLS,J 20CR 000280
** 200 JAUREGUI,JUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NICHOLS,J 20CR 000281
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NICHOLS,J 20CR 000281
201 JAUREGUI,JUAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SOULT,A 20CR 051091
202 JAUREGUI,JUAN SIMPLE ASSAULT ARROYO,RAYM 21CR 050501
** 203 JAUREGUI,JUAN COMMUNICATING THREATS HAWKS,J 21CR 050502
** 204 JAUREGUI,JUAN BATTERY OF UNBORN CHILD GASKILL,J 21CR 052316
** 205 JAUREGUI,JUAN INT CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052390
** 206 JAUREGUI,JUAN ASSAULT BY STRANGULATION RICE,F 21CR 052391
** 207 JAUREGUI,JUAN ASSAULT BY POINTING A GUN RICE,F 21CR 052392
208 JAUREGUI,JUAN RESISTING PUBLIC OFFICER ONOFRIO,R,J 21CR 705515
209 JOSEPH,JEFFREY,ALAN SECOND DEGREE ARSON HENDERSON,J 23CR 286423
210 JOSEPH,JEFFREY,ALAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HENDERSON,J 23CR 287373
** 211 KENNEDY,DONALD,JOSEPH PWIMSD HEROIN ALEXANDER,G 23CR 288000
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 288000
DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 23CR 288000
** 212 KOCSIS,ADAM,BRIAN POSSESS METHAMPHETAMINE PERRY,D 16CR 055564
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PERRY,D 16CR 055564
** 213 KOCSIS,ADAM,BRIAN FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN PERRY,D 16CR 055565
RESISTING PUBLIC OFFICER PERRY,D 16CR 055565
** 214 KOCSIS,ADAM,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 16CR 055566
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T 16CR 055566
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 055566
215 LAWRENCE,KENDRA,LEANN FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 21CR 050830
216 LAWRENCE,KENDRA,LEANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 050831
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 050831
217 LAWRENCE,KENDRA,LEANN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 051764
218 LAWRENCE,KENDRA,LEANN SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 051765
219 LAWRENCE,KENDRA,LEANN DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051766
220 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 051767
221 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051768
222 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA MISDEMEANOR LARCENY GARNER,D 20CR 050509
223 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GARNER,D 20CR 050510
224 LITTLE,MARK,ALLEN TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 287384
TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 287384
TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 287384
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 287384
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 287384
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 23CR 287384
225 LITTLE,MARK,ALLEN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,PHI 23CR 287389
SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,PHI 23CR 287389
PWIMSD SCH II CS KILGORE,PHI 23CR 287389
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
MANUFACTURE SCH II CS KILGORE,PHI 23CR 287389
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,PHI 23CR 287389
226 LOFTIN,ANGELA,DAWN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 051801
227 LOFTIN,ANGELA,DAWN SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 051802
228 LOFTIN,ANGELA,DAWN DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051803
229 LOFTIN,ANGELA,DAWN MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 051804
230 LOFTIN,ANGELA,DAWN CONSP SELL/DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051805
231 LOFTIN,ANGELA,DAWN MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 051806
232 LOFTIN,ANGELA,DAWN MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051807
233 LOFTIN,ANGELA,DAWN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 051866
234 LOFTIN,ANGELA,DAWN SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 051868
235 LOFTIN,ANGELA,DAWN DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051870
236 LOFTIN,ANGELA,DAWN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 051872
237 LOFTIN,ANGELA,DAWN CONSP SELL/DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051874
238 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CR 052863
239 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CR 052864
240 LOVICK,VINSON,SHERROD CONSPIRE TRAFFIC OPIUM/HEROIN PITTMAN,J 18CR 052865
241 MCIVER,MELLONY,CASSONP SECOND DEG MURDER W/O REGARD RICE,F 21CR 051844
242 MCMILLION,WILLIAM POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 23CR 274388
POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 274388
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 274388
243 MELOY,ZACHARY,STORM PWIMSD HEROIN ROSE,D 22CR 050289
244 MELOY,ZACHARY,STORM MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050290
245 MELOY,ZACHARY,STORM MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 050291
246 MELOY,ZACHARY,STORM SELL HEROIN ROSE,D 22CR 050292
247 MELOY,ZACHARY,STORM DELIVER HEROIN ROSE,D 22CR 050293
248 MELOY,ZACHARY,STORM PWIMSD HEROIN ROSE,D 22CR 050294
249 MELOY,ZACHARY,STORM MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050295
250 MELOY,ZACHARY,STORM MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 050296
251 MELVILLE,KIMBERLY,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,JACOB 22CR 364892
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,JACOB 22CR 364892
252 MELVILLE,KIMBERLY,RENE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 364894
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 364894
253 MILLER,THOMAS,KIGER PWIMSD MARIJUANA HAYMORE,MIC 22CR 355099
PWIMSD MDA/MDMA HAYMORE,MIC 22CR 355099
PWIMSD SCH I CS HAYMORE,MIC 22CR 355099
FELONY POSSESSION OF HASHISH HAYMORE,MIC 22CR 355099
PWIMSD SCH I CS HAYMORE,MIC 22CR 355099
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 355099
254 MILLER,THOMAS,KIGER MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) HAYMORE,MIC 22CR 355245
** 255 MILLER,THOMAS,KIGER FELONY POSSESSION SCH II CS HAYMORE,MIC 22CR 358777
256 MONTFORD,DUANE,LEE PWIMSD COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233498
SELL COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233498
DELIVER COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233498
** 257 MONTFORD,DUANE,LEE PWIMSD COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233502
SELL COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233502
DELIVER COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233502
258 MOORE,RICKY,ALLEN PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 202742
MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 202742
PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 202742
MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 202742
PWIMSD SCH III CS ROSE,DALLAS 23CR 202742
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROSE,DALLAS 23CR 202742
DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,DALLAS 23CR 202742
EXPIRED/NO INSPECTION ROSE,DALLAS 23CR 202742
259 MORAN,MATTHEW,DAVID CONSPIRE DELIVER HEROIN ROSE,DALLAS 23CR 229403
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) ROSE,DALLAS 23CR 229403
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
260 MORRIS,COLIN,LADD MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 052172
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 052172
261 MORRIS,COLIN,LADD OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE LEWIS,C 22CR 051507
262 MORRIS,COLIN,LADD MISDEMEANOR LARCENY WALES,N 22CR 051511
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WALES,N 22CR 051511
** 263 MURPHY,MARVIN JELANI TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958
264 MURRAY JR ,CLARK HORAT ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL III 22CR 252506
265 NELSON,WILLIS,CARROLL, PWIMSD HEROIN HENDERSON,J 20CR 051408
DELIVER HEROIN HENDERSON,J 20CR 051408
266 NELSON,WILLIS,CARROLL, SECOND DEG MURDER DIST DRUG HENDERSON,J 21CR 053016
267 NORMAN,JONATHAN,DAVIS PWIMSD HEROIN HENDERSON,J 20CR 051407
SELL/DELIVER HEROIN HENDERSON,J 20CR 051407
268 NORMAN,JONATHAN,DAVIS SECOND DEG MURDER DIST DRUG HENDERSON,J 21CR 053015
269 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000520
270 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000521
271 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000522
272 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000523
273 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000524
274 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH IV CS SMITH,J 22CR 000525
275 ORR,KIMBERLY CASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 000526
** 276 OSORIO-CRUZ,CHRISTIAN, ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,JAMES 23CR 266405
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HAWKS,JAMES 23CR 266405
** 277 OSORIOCRUZ,CHRISTIAN,J ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER HERNANDEZ-G 23CR 267170
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HERNANDEZ-G 23CR 267170
278 PARDO,JOSE,FELIX POSSESSION OF FIREARM BY FELON LEWIS,C 21CR 051754
279 PARDO,JOSE,FELIX POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) EUBANKS,I 21CR 052141
280 PARDO,JOSE,FELIX MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,T 21CR 703036
281 PARSON,PAULA,KATHRYN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 17CR 052903
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 17CR 052903
282 PARSON,PAULA,KATHRYN PWIMSD SCH II CS ENNIS,D 17CR 052904
283 PARSON,PAULA,KATHRYN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ENNIS,D 17CR 052905
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D 17CR 052905
284 PARSON,PAULA,KATHRYN CONSP SELL/DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CR 050015
285 PERRY,JEREMY,MICHAEL PWIMSD MDA/MDMA PITTMAN,J 21CR 051899
286 PERRY,JEREMY,MICHAEL POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,J 21CR 051902
287 PHELPS,ZACKARY,LEVY SECOND DEG MURDER W/O REGARD RICE,F 21CR 051843
288 PHELPS,ZACKARY,LEVY FELONY POSSESSION SCH I CS NICHOLS,J 21CR 051859
289 PHELPS,ZACKARY,LEVY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA NICHOLS,J 21CR 051860
290 PHELPS,ZACKARY,LEVY COMMUNICATING THREATS NICHOLS,J 21CR 703235
291 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051808
292 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 051809
293 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 051810
294 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051811
295 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 051812
296 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND CONSP SELL/DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051813
297 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 051814
298 PICKLE,JOSHUA,LEE SELL MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050330
DELIVER MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050330
299 PICKLE,JOSHUA,LEE PWIMSD MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050331
300 PICKLE,JOSHUA,LEE MANUFACTURE MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050332
301 PIERCE,JOIE,MARIE POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 23CR 236346
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 236346
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 23CR 236346
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,KE 23CR 236346
302 POPE,BAILEY ELAINE PWIMSD METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 22CR 289181
303 POPE,BAILEY,ELAINE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,J 22CR 051086
304 POPE,BAILEY,ELAINE CONSPIRE SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051088
** 305 PORTER,JASON ALLEN MURDER HOWELL,C 22CR 301291
306 PORTER,JASON,ALLEN SIMPLE ASSAULT KEARNEY,R 22CR 050706
307 POTTER,NATHAN,CARL ASSAULT BY STRANGULATION MOORE,D 21CR 053085
ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) MOORE,D 21CR 053085
308 POTTER,NATHAN,CARL DEFRAUD DRUG/ALC TEST SUBOFN VOGELSONG,A 22CR 051588
309 POTTER,NATHAN,CARL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN SORRELS,JAM 22CR 347828
310 PRICE,THOMAS,GARRETT TRAFFICKING IN LSD ONOFRIO,M 20CR 052568
311 PRICE,THOMAS,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,M,P 20CR 703319
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ONOFRIO,M,P 20CR 703319
312 PRICE,THOMAS,GARRETT LITTERING NOT > 15 LBS ONOFRIO,M,P 20CR 703320
313 REELS,KATELYN,MARIE MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 20CR 052214
314 REELS,KATELYN,MARIE MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 051815
315 REELS,KATELYN,MARIE PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 051816
316 REELS,KATELYN,MARIE SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 051817
317 REELS,KATELYN,MARIE DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051818
318 REELS,KATELYN,MARIE MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 051819
319 REELS,KATELYN,MARIE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051820
320 REELS,KATELYN,MARIE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051821
321 REUKAUF,RENEE,M MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050800
322 REUKAUF,RENEE,M MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) PHIFER,S 22CR 050805
323 REUKAUF,RENEE,M HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DENNIS,M 22CR 050906
324 REUKAUF,RENEE,M AID & ABET LARCENY (F) BISHOP,J 22CR 051509
325 RICHARDS,THOMAS,ALLEN PWIMSD COCAINE ROSE,D 22CR 051785
326 RICHARDS,THOMAS,ALLEN SELL COCAINE ROSE,D 22CR 051786
327 RICHARDS,THOMAS,ALLEN DELIVER COCAINE ROSE,D 22CR 051787
328 RICHARDS,THOMAS,ALLEN MANUFACTURE COCAINE ROSE,D 22CR 051788
329 RICHARDS,THOMAS,ALLEN MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051789
330 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050447
331 RICHARDSON,WALTER,EARL SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 050448
332 RICHARDSON,WALTER,EARL DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 050449
333 RICHARDSON,WALTER,EARL MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050450
334 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050451
335 RICHARDSON,WALTER,EARL SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 050452
336 RICHARDSON,WALTER,EARL DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 050453
337 RICHARDSON,WALTER,EARL MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050454
338 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050455
339 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050456
340 RICHARDSON,WALTER,EARL MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050457
341 RICHARDSON,WALTER,EARL MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050458
342 SALTER,FRANKIE,WAYNE PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050650
343 SALTER,FRANKIE,WAYNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050651
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROSE,D 22CR 050651
OPERATE VEH NO INS ROSE,D 22CR 050651
344 SALTER,FRANKIE,WAYNE POSSESS WEAPON MASS DESTRUCT ROSE,D 22CR 050652
345 SALTER,FRANKIE,WAYNE FELONY POSSESSION SCH II CS SORRELS,JAM 22CR 353159
** 346 SATTERFIELD,PHILIP,EDW TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052113
** 347 SATTERFIELD,PHILIP,EDW TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052114
** 348 SATTERFIELD,PHILIP,EDW TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052115
** 349 SATTERFIELD,PHILIP,EDW PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 19CR 052116
** 350 SATTERFIELD,PHILIP,EDW SELL MARIJUANA ROSE,D 19CR 052117
** 351 SATTERFIELD,PHILIP,EDW DELIVER MARIJUANA ROSE,D 19CR 052118
** 352 SATTERFIELD,PHILIP,EDW MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,D 19CR 052119
** 353 SATTERFIELD,PHILIP,EDW MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 19CR 052120
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 354 SATTERFIELD,PHILIP,EDW MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 19CR 052121
355 SCHMITZ,PAWNEE,CALEB POSSESSION OF FIREARM BY FELON MASON,J 21CR 051709
** 356 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052122
** 357 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052123
** 358 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052124
** 359 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 19CR 052125
** 360 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH SELL MARIJUANA ROSE,D 19CR 052126
** 361 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH DELIVER MARIJUANA ROSE,D 19CR 052127
** 362 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,D 19CR 052128
** 363 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 19CR 052129
** 364 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 19CR 052130
** 365 SMALLWOOD,DALTON,WILLI PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 051430
366 SMITH,CLINTON,PRICE,JR SELL SCH II CS TUCKER,T 22CR 050333
DELIVER SCH II CS TUCKER,T 22CR 050333
367 SMITH,CLINTON,PRICE,JR PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 22CR 050334
368 SMITH,CLINTON,PRICE,JR MANUFACTURE SCH II CS TUCKER,T 22CR 050335
369 SMITH,CLINTON,PRICE,JR SELL SCH II CS TUCKER,T 22CR 050336
DELIVER SCH II CS TUCKER,T 22CR 050336
370 SMITH,CLINTON,PRICE,JR PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 22CR 050337
371 SMITH,CLINTON,PRICE,JR MANUFACTURE SCH II CS TUCKER,T 22CR 050338
372 SPATILSON,NICHOLAS,RYA PWIMSD SCH III CS WILLIAMS,B 22CR 050491
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,B 22CR 050491
373 SPATILSON,NICHOLAS,RYA PWIMSD METHAMPHETAMINE WILLIAMS,B 22CR 050492
374 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690
375 SPELL,JAMAAL,KENYATTA PWIMSD METHAMPHETAMINE BLACK,D 20CR 051333
376 SPELL,JAMAAL,KENYATTA SELL METHAMPHETAMINE BLACK,D 20CR 051334
377 SPELL,JAMAAL,KENYATTA DELIVER METHAMPHETAMINE BLACK,D 20CR 051335
378 STANLEY,LUTHER,ALTON PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 21CR 051107
379 STANLEY,LUTHER,ALTON MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,D 21CR 051108
380 STANLEY,LUTHER,ALTON FELONY POSSESSION OF COCAINE ROSE,D 21CR 051109
381 STANLEY,LUTHER,ALTON POSSESS HEROIN ROSE,D 21CR 051110
382 STANLEY,LUTHER,ALTON M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL ROSE,D 21CR 051111
383 STANLEY,LUTHER,ALTON RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROSE,D 21CR 051112
384 STANLEY,LUTHER,ALTON FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WELLS,S 21CR 052334
385 STANLEY,LUTHER,ALTON POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE WELLS,S 21CR 052335
386 STEIDL,KIRSTEN LYNNE CYBERSTALKING STEIDL,JERE 22CR 272969
387 STEIDL,KIRSTEN,LYNNE ASSAULT BY STRANGULATION BURTON,MORG 22CR 373014
388 STEIDL,KIRSTEN,LYNNE AWDWIKISI BISHOP,JOSE 22CR 373111
389 SUGG,JOHN,KUTTER PWIMSD SCH VI CS ROSE,DALLAS 22CR 337212
PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 337212
FELONY POSSESSION OF COCAINE ROSE,DALLAS 22CR 337212
MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,DALLAS 22CR 337212
MANUFACTURE SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 337212
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 337212
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 337212
390 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050958
391 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050960
392 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 050961
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 050961
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KILGORE,P 22CR 050961
393 SYZDEK,DAMION,LUCIFER MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 051007
394 SYZDEK,DAMION,LUCIFER MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 051008
395 SYZDEK,DAMION,LUCIFER POSSESS METHAMPHETAMINE MILLER,J 22CR 051208
** 396 TAYLOR,LANCE HUNTER TRAFFICKING IN MARIJUANA MOOTS,DET S 22CR 272135
PWIMSD SCH I CS MOOTS,DET S 22CR 272135
397 TAYLOR,LANCE HUNTER POSSESSION OF FIREARM BY FELON MOOTS,DET S 22CR 272160
** 398 TAYLOR,LANCE HUNTER MANUFACTURE MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272307
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FELONY POSSESSION MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272307
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,BRIA 22CR 272307
399 THORNBURG,MICHAEL,GLEN FELONY LARCENY HENDERSON,J 21CR 052998
400 THORNBURG,MICHAEL,GLEN TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050377
401 THORNBURG,MICHAEL,GLEN TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050378
402 THORNBURG,MICHAEL,GLEN CONSPIRE TRAFFIC METHAMPHETAMI BURTON,M 22CR 050379
403 THORNBURG,MICHAEL,GLEN TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050380
404 THORNBURG,MICHAEL,GLEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 050381
405 TRIPP,JAMIE,SCOTT ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON LEWIS,C 20CR 052528
406 TRIPP,JAMIE,SCOTT SECOND DEGREE KIDNAPPING BOYD,M 20CR 052556
407 TRIPP,JAMIE,SCOTT INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 20CR 052557
408 TURNER,SHANE,SANTANA POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 23CR 218464
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 218464
** 409 VINCENT,LORI,ANN POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 23CR 249017
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 249017
410 VINSON,SUMMER,NICOLE PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 22CR 050886
411 VINSON,SUMMER,NICOLE SELL SCH I CS MOOTS,S 22CR 050887
412 VINSON,SUMMER,NICOLE DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CR 050888
413 VINSON,SUMMER,NICOLE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CR 050889
414 VINSON,SUMMER,NICOLE PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 22CR 050890
415 VINSON,SUMMER,NICOLE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CR 050891
416 VINSON,SUMMER,NICOLE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CR 050892
417 VINSON,SUMMER,NICOLE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) MOOTS,S 22CR 050893
418 VINSON,SUMMER,NICOLE POSSESSION OF FIREARM BY FELON MOOTS,S 22CR 050894
419 WALBERT,THOMAS,BYRON,I PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 294938
PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 22CR 294938
PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 294938
POSSESSION SCHEDULE III ROSE,DALLAS 22CR 294938
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 22CR 294938
420 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD COCAINE PITTMAN,JAM 23CR 208986
SELL/DELIVER COCAINE PITTMAN,JAM 23CR 208986
421 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209401
422 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209403
423 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 23CR 209405
424 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209410
425 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209412
426 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 23CR 209414
427 WARD,DESHON,BARYON MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 23CR 209417
428 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209419
429 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209422
430 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 23CR 209425
431 WARD,DESHON,BARYON MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 23CR 209426
432 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209428
433 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209430
434 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 23CR 209435
435 WARD,DESHON,BARYON MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 23CR 209437
436 WARD,DESHON,BARYON MANUFACTURE SCH II CS KILGORE,P 23CR 209438
437 WETHERINGTON,RONNIE,CA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ PITTMAN,J 21CR 052917
438 WETHERINGTON,RONNIE,CA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,J 21CR 052918
439 WETHERINGTON,RONNIE,CA POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,J 21CR 052919
440 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,J 21CR 052920
441 WETHERINGTON,RONNIE,CA POSSESSION OF FIREARM BY FELON SMITH,A 22CR 050724
442 WETHERINGTON,RONNIE,CA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,A 22CR 050725
443 WETHERINGTON,RONNIE,CA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,A 22CR 050726
444 WILLIAMS,DAVID,STEVEN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PHIFER,S 20CR 050350
445 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD COCAINE PHIFER,S 20CR 050351
446 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD HEROIN PHIFER,S 20CR 050352
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
447 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD SCH I CS PHIFER,S 20CR 050353
448 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD SCH IV CS PHIFER,S 20CR 050354
449 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD SCH IV CS PHIFER,S 20CR 050355
450 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD SCH II CS PHIFER,S 20CR 050356
** 451 WILLIS,HUGH,CRANDALL SELL/DELIVER SCH II CS BISHOP,JOSE 22CR 310215
452 WILLIS,HUGH,CRANDALL,J FELONY POSSESSION SCH II CS BISHOP,JOSE 22CR 337270
453 WILLIS,HUGH,CRANDALL,J DEATH BY DISTRIBUTION BISHOP,JOSE 23CR 238913
454 WILLIS,JOSEPH,RYAN SELL MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050339
DELIVER MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050339
455 WILLIS,JOSEPH,RYAN PWIMSD MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050340
456 WILLIS,JOSEPH,RYAN MANUFACTURE MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050341
457 WILLIS,JOSEPH,RYAN SELL SCH I CS TUCKER,T 22CR 050342
DELIVER SCH I CS TUCKER,T 22CR 050342
458 WILLIS,JOSEPH,RYAN PWIMSD MDA/MDMA TUCKER,T 22CR 050343
459 WILLIS,JOSEPH,RYAN MANUFACTURE SCH I CS TUCKER,T 22CR 050344
460 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH PWIMSD METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 23CR 218728
PWIMSD HEROIN SORRELS,JAM 23CR 218728
PWIMSD SCH III CS SORRELS,JAM 23CR 218728
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 218728
461 WORTHAM,KATELYN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 052544
462 WORTHAM,KATELYN,MARIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA COVINGTON,J 20CR 052548
463 YANCEY,GREGORY,LEE PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 22CR 337998
MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 22CR 337998
PWIMSD METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 22CR 337998
MANUFACTURE METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 22CR 337998
PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 22CR 337998
MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 22CR 337998
PWIMSD SCH III CS ROSE,DALLAS 22CR 337998
MANUFACTURE SCH III CS ROSE,DALLAS 22CR 337998
PWIMSD MARIJUANA ROSE,DALLAS 22CR 337998
MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,DALLAS 22CR 337998
464 YANCEY,GREGORY,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 338008
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 338008
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 338008
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 22CR 338008
DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,DALLAS 22CR 338008
465 YATES,MEGAN,LYNN PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229408
SELL SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229408
DELIVER SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229408
MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229408
CONSPIRE SELL METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 23CR 229408
466 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050882
467 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050883
468 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 050884
469 YUSKO,CYNTHIA PWIMSD SCH II CS SORRELS,JAM 23CR 209448
POSSESS HEROIN SORRELS,JAM 23CR 209448
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 209448
470 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050871
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050871
471 ZEPHIR,CHANCE,MALIK TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ALVARADO,J 22CR 051687
472 ZEPHIR,CHANCE,MALIK TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ALVARADO,J 22CR 051688
473 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALVARADO,J 22CR 051689
474 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWISD COUNTERFEIT CS ALVARADO,J 22CR 051690
475 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWIMSD SCH III CS ALVARADO,J 22CR 051691
476 ZEPHIR,CHANCE,MALIK FELONY POSSESSION SCH III CS ALVARADO,J 22CR 051692
477 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,J 22CR 051693
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,J 22CR 051693
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13
COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
478 ZEPHIR,CHANCE,MALIK SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ALVARADO,J 22CR 051694
479 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CARRYING CONCEALED WEAPON ALVARADO,J 22CR 051695
480 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWIMSD HEROIN ALVARADO,J 22CR 051696
481 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172
NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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