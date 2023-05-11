carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : DAVE SPENCE

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN PWIMSD HEROIN BERRY,J 22CR 050680

2 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BERRY,J 22CR 050686

3 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050687

** 4 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 22CR 701052

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701052

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701052

5 AUGER,NATHAN,DAVID PWIMSD MARIJUANA SORRELS,JAM 22CR 373358

PWIMSD SCH I CS SORRELS,JAM 22CR 373358

FELONY POSSESSION OF COCAINE SORRELS,JAM 22CR 373358

FELONY POSSESSION SCH II CS SORRELS,JAM 22CR 373358

6 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051930

7 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051931

8 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051932

9 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL MANUFACTURE METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051933

10 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051934

11 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL MANUFACTURE METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051935

12 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051936

13 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051937

14 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL PWIMSD MARIJUANA DENNIS,M 22CR 051938

15 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL MANUFACTURE MARIJUANA DENNIS,M 22CR 051939

16 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL SELL MARIJUANA DENNIS,M 22CR 051940

17 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL DELIVER MARIJUANA DENNIS,M 22CR 051941

18 BLAKE,SHEILA,LOUISE PWIMSD METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 23CR 218742

PWIMSD HEROIN SORRELS,JAM 23CR 218742

PWIMSD SCH III CS SORRELS,JAM 23CR 218742

FELONY HARBORING ESCAPEE SORRELS,JAM 23CR 218742

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 218742

** 19 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) BURTON,M 21CR 051076

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BURTON,M 21CR 051076

** 20 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER BURTON,M 21CR 051242

** 21 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051474

** 22 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051475

** 23 BLANTON,AMANDA,A BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SCHAMEL,H 21CR 051499

** 24 BLANTON,AMANDA,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500

INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500

25 BLANTON,AMANDA,A FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HENDERSON,J 21CR 051642

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051642

26 BLANTON,AMANDA,A MURDER HOWELL,COUR 22CR 301684

27 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752

28 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153

29 BROWN,JODY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,TO 23CR 228809

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,TO 23CR 228809

30 BROWN,JODY,LEE FELONY POSSESSION OF COCAINE SORRELS,JAM 23CR 229156

31 BROWN,JODY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 23CR 700596

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 23CR 700596

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 23CR 700596

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MORRISON,T, 23CR 700596

32 BUSH,JOHN,BRADFORD PWIMSD SCH I CS MOODY,C 22CR 051504

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MOODY,C 22CR 051504

33 BUSH,JOHN,BRADFORD DRIVING WHILE IMPAIRED MOODY,C 22CR 051505

DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 051505

34 BUSH,JOHN,BRADFORD DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700827

35 CASTRO JIMENEZ,JERRY PWISD MARIJUANA MANNON,K 20CR 053401

PWIMSD MARIJUANA MANNON,K 20CR 053401

36 CASTRO JIMENEZ,JERRY PWIMSD SCH VI CS MANNON,K 20CR 053402

MANUFACTURE SCH VI CS MANNON,K 20CR 053402

37 CASTRO JIMENEZ,JERRY RESISTING PUBLIC OFFICER MANNON,K 20CR 053403

** 38 CHLASTAWA,RYAN,ELIZABE POSSESS HEROIN BURTON,MORG 23CR 228332

POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 23CR 228332

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 23CR 228332

39 CLARK,ADAM,DREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TUCKER,T 22CR 051266

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA TUCKER,T 22CR 051266

40 CLARK,CATHERINE LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS PHIFER,STEV 22CR 000516

41 CLARK,CATHERINE LAYLA- PWIMSD SCH I CS PHIFER,STEV 22CR 000517

42 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051990

43 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051991

44 CLARK,CATHERINE,LAYLA- CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051992

45 CLARK,CATHERINE,LAYLA- M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051994

46 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051995

47 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051996

48 CLARK,CATHERINE,LAYLA- CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051997

49 CLARK,CATHERINE,LAYLA- MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051998

50 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051999

51 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 052000

52 CLARK,CATHERINE,LAYLA- M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 052001

53 CLAUSON,JOSHUA MURDER HOWELL,C 22CR 050757

** 54 CLAUSON,JOSHUA ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY COVINGTON,J 22CR 050985

55 CLAUSON,JOSHUA POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) WILLIAMS,KE 23CR 289255

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIAMS,KE 23CR 289255

** 56 CLAUSON,JOSHUA,KENNETH MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW SHANNON,L 22CR 051616

** 57 CLAUSON,JOSHUA,KENNETH MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW SHANNON,L 22CR 051618

58 COBB,ALTON,HARRISON,JR FELONY POSSESSION OF COCAINE SORRELS,JAM 22CR 370054

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 370054

59 COULSTON,COREY,KENT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) SURFASS,N 22CR 050311

60 COULSTON,COREY,KENT TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN SURFASS,N 22CR 050312

61 COULSTON,COREY,KENT TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN SURFASS,N 22CR 050313

62 COULSTON,COREY,KENT TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN SURFASS,N 22CR 050314

63 COURTNEY,KENNETH,AUSTI SELL/DELIVER SCH II CS PITTMAN,JAM 22CR 369149

PWIMSD SCH II CS PITTMAN,JAM 22CR 369149

64 CRAWFORD,SKYLAR,LORRAI POSSESS HEROIN SORRELS,JAM 22CR 351878

POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 351878

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SORRELS,JAM 22CR 351878

65 DAHLBENDER,JAMES,R POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J 22CR 051000

66 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SELL/DELIVER SCH I CS PHIFER,DET 22CR 276290

PWIMSD SCH I CS PHIFER,DET 22CR 276290

67 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SELL/DELIVER SCH I CS PHIFER,DET 22CR 276292

PWIMSD SCH I CS PHIFER,DET 22CR 276292

** 68 DAWSON,CRYSTAL,LYNN PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 21CR 053001

** 69 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051968

** 70 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051969

** 71 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051970

** 72 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051971

** 73 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051972

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 74 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051973

** 75 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051974

** 76 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051975

** 77 DAY,JENNIFER,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051976

** 78 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051977

** 79 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051978

** 80 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051979

** 81 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051980

** 82 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051981

** 83 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051982

** 84 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051983

** 85 DAY,JENNIFER,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051984

** 86 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051985

** 87 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051986

** 88 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051987

** 89 DAY,JENNIFER,LEE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CR 051988

** 90 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051989

91 DIXON,JAMES,KENNETH,JR PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050417

92 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050418

93 DIXON,JAMES,KENNETH,JR PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050419

94 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050420

95 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 050421

96 DIXON,JAMES,KENNETH,JR PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050422

97 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050423

98 DIXON,JAMES,KENNETH,JR PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050424

99 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 050427

100 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050428

101 DIXON,JOSHUA,STANLEY POSSESS HEROIN SORRELS,JAM 23CR 211980

PWIMSD SCH II CS SORRELS,JAM 23CR 211980

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 211980

102 DRIVER,JACOB,RYAN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050434

103 DRIVER,JACOB,RYAN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050435

104 DRIVER,JACOB,RYAN SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 050436

105 DRIVER,JACOB,RYAN SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 050437

106 DRIVER,JACOB,RYAN DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 050438

107 DRIVER,JACOB,RYAN DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 050439

108 DRIVER,JACOB,RYAN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050440

109 DRIVER,JACOB,RYAN MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050441

110 DRIVER,JACOB,RYAN CONSP SELL/DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 050442

111 DRIVER,JACOB,RYAN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050443

112 DRIVER,JACOB,RYAN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050444

113 DRIVER,JACOB,RYAN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050445

114 DRIVER,JACOB,RYAN MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050446

115 ELLIOT,DYLAN PWIMSD METHAMPHETAMINE EVANS,A 17CR 054122

116 ELLIOT,DYLAN M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL EVANS,A 17CR 054123

117 ELLIOT,DYLAN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) EVANS,A 17CR 054124

** 118 FARVE,DEREK,ANDREW PWIMSD COCAINE ROSE,D 22CR 051795

119 FARVE,DEREK,ANDREW SELL COCAINE ROSE,D 22CR 051796

** 120 FARVE,DEREK,ANDREW DELIVER COCAINE ROSE,D 22CR 051797

** 121 FARVE,DEREK,ANDREW MANUFACTURE COCAINE ROSE,D 22CR 051798

** 122 FARVE,DEREK,ANDREW MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051799

** 123 FARVE,DEREK,ANDREW CONSPIRE SELL/DELIVER COCAINE ROSE,D 22CR 051800

124 FROST,JAMES,DEWITT PWIMSD HEROIN ROSE,D 21CR 052886

125 FROST,JAMES,DEWITT PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CR 052887

126 FULCHER,JEFFREY,DALE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 211570

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,KE 23CR 211570

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 211570

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 23CR 211570

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,KE 23CR 211570

127 GILLIKIN,JARRETT,KYLE PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 051790

128 GILLIKIN,JARRETT,KYLE SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 051791

129 GILLIKIN,JARRETT,KYLE DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051792

130 GILLIKIN,JARRETT,KYLE MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 051793

131 GILLIKIN,JARRETT,KYLE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051794

132 GILLIKIN,JARRETT,KYLE PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 294939

PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 22CR 294939

PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 294939

POSSESSION SCHEDULE III ROSE,DALLAS 22CR 294939

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 22CR 294939

133 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CR 053142

134 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 21CR 053143

135 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER PWIMSD SCH II CS ROSE,D 21CR 053144

136 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 21CR 053145

137 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROSE,D 21CR 053146

138 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,D 21CR 053147

139 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,D 21CR 053148

140 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ROSE,D 21CR 053149

141 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER OPERATE VEH NO INS ROSE,D 21CR 053150

** 142 GREEN,KUWAIN,OMAR PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244798

SELL COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244798

DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244798

MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244798

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244798

143 GREENE,KUWAIN,OMAR PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244796

SELL COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244796

DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244796

MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244796

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244796

** 144 GREENE,KUWAIN,OMAR PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800

SELL COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800

DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800

MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800

CONSPIRE SELL/DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244800

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244800

** 145 GREENE,KUWAIN,OMAR PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802

SELL COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802

DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802

MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802

CONSPIRE SELL/DELIVER COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244802

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244802

** 146 GREENE,KUWAIN,OMAR TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807

TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807

TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807

TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807

CONSPIRE TO TRAFFIC IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 244807

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 244807

147 GUY,ADAM MICHAEL POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 294134

POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 294134

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 294134

148 HALL,DEQUANN,JERELL PWIMSD MARIJUANA ROSE,DALLAS 23CR 292128

MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,DALLAS 23CR 292128

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 292128

** 149 HALL,DEQUANN,JERELL PWIMSD MARIJUANA ROSE,DALLAS 23CR 292130

MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,DALLAS 23CR 292130

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 23CR 292130

MANUFACTURE SCH I CS ROSE,DALLAS 23CR 292130

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 292130

** 150 HALL,DEQUANN,JERELL PWIMSD SCH I CS KILGORE,PHI 23CR 292137

** 151 HALL,DEQUANN,JERELL M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,PHI 23CR 292142

** 152 HALL,DEQUANN,JERELL MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,PHI 23CR 292144

153 HALL,DEQUANN,JERELL POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LEWIS,CHARL 23CR 295020

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,CHARL 23CR 295020

SPA 154 HALL,MARK,LOUIS,JR ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER ALVARADO,J 20CR 052632

SPA 155 HALL,MARK,LOUIS,JR AWDW INTENT TO KILL ALVARADO,J 20CR 052633

SPA 156 HALL,MARK,LOUIS,JR ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER ALVARADO,J 20CR 052634

SPA 157 HALL,MARK,LOUIS,JR AWDW INTENT TO KILL ALVARADO,J 20CR 052635

SPA 158 HALL,MARK,LOUIS,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY ALVARADO,J 20CR 052636

** 159 HARGIS,SAMUEL,NATHAN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) KILGORE,PHI 23CR 240691

** 160 HARGIS,SAMUEL,NATHAN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KILGORE,PHI 23CR 240695

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KILGORE,PHI 23CR 240695

161 HARTMAN,AMBER,SUE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BURTON,M 22CR 050370

162 HARTMAN,AMBER,SUE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050371

163 HARTMAN,AMBER,SUE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050372

164 HARTMAN,AMBER,SUE CONSPIRE TRAFFIC METHAMPHETAMI BURTON,M 22CR 050373

165 HARTMAN,AMBER,SUE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050374

166 HARTMAN,AMBER,SUE FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,M 22CR 050375

167 HARTMAN,AMBER,SUE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 050376

168 HATHAWAY,EMILY,RYAN POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 374229

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SORRELS,JAM 22CR 374229

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 374229

CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,JAM 22CR 374229

169 HATHAWAY,EMILY,RYAN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CASNER,S,M 22CR 706062

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 706062

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL CASNER,S,M 22CR 706062

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 706062

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 706062

170 HAYES,CARLEY,JAYE CONSPIRE SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051082

171 HAYES,CARLEY,JAYE CONSPIRE DELIVER METH PITTMAN,J 22CR 051084

172 HAYES,CARLEY,JAYE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,J 22CR 051085

173 HENRY,DANDRE,MARQUAN PWIMSD HEROIN EVANS,A 20CR 052016

174 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL/DELIVER HEROIN EVANS,A 20CR 052017

175 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL/DELIVER HEROIN EVANS,A 20CR 052018

176 HENRY,DANDRE,MARQUAN PWIMSD METHAMPHETAMINE EVANS,A 20CR 052019

177 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL METHAMPHETAMINE EVANS,A 20CR 052020

178 HENRY,DANDRE,MARQUAN DELIVER METHAMPHETAMINE EVANS,A 20CR 052021

179 HENRY,DANDRE,MARQUAN PWISD COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052022

180 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052023

181 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052024

182 HENRY,DANDRE,MARQUAN PWISD COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052025

183 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052026

184 HENRY,DANDRE,MARQUAN SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CS EVANS,A 20CR 052027

185 HOUSTON,WILLIAM,HAYES ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID MOOTS,S 21CR 052689

186 HOUSTON,WILLIAM,HAYES RESISTING PUBLIC OFFICER MOOTS,S 21CR 052690

187 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER BENWAY,RYAN 22CR 349976

PWISD MARIJUANA BENWAY,RYAN 22CR 349976

CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 349976

188 HUGHES,TRACEY,RAE PWIMSD METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 358636

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 358636

** 189 HUNT,TIMOTHY OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE FESTERMAN,W 20CR 053227

** 190 HUNT,TIMOTHY BREAKING AND OR ENTERING (F) FESTERMAN,W 20CR 053228

FELONY LARCENY FESTERMAN,W 20CR 053228

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 20CR 053228

191 HUNT,TIMOTHY ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BISHOP,J 22CR 052002

192 IPOCK,LISA ANN MANUFACTURE MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272301

FELONY POSSESSION MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272301

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,BRIA 22CR 272301

193 JARMAN,STEPHEN,MICHAEL PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CR 051431

194 JARMAN,STEPHEN,MICHAEL M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051432

** 195 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE FELONY POSSESSION SCH I CS MOOTS,S 19CR 050596

196 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE PWIMSD SCH VI CS MANNON,K 20CR 053399

MANUFACTURE SCH VI CS MANNON,K 20CR 053399

197 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE RESISTING PUBLIC OFFICER MANNON,K 20CR 053400

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MANNON,K 20CR 053400

198 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 701942

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 701942

199 JAUREGUI,JUAN DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 20CR 000280

REAR LAMPS VIOLATION NICHOLS,J 20CR 000280

** 200 JAUREGUI,JUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NICHOLS,J 20CR 000281

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NICHOLS,J 20CR 000281

201 JAUREGUI,JUAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SOULT,A 20CR 051091

202 JAUREGUI,JUAN SIMPLE ASSAULT ARROYO,RAYM 21CR 050501

** 203 JAUREGUI,JUAN COMMUNICATING THREATS HAWKS,J 21CR 050502

** 204 JAUREGUI,JUAN BATTERY OF UNBORN CHILD GASKILL,J 21CR 052316

** 205 JAUREGUI,JUAN INT CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052390

** 206 JAUREGUI,JUAN ASSAULT BY STRANGULATION RICE,F 21CR 052391

** 207 JAUREGUI,JUAN ASSAULT BY POINTING A GUN RICE,F 21CR 052392

208 JAUREGUI,JUAN RESISTING PUBLIC OFFICER ONOFRIO,R,J 21CR 705515

209 JOSEPH,JEFFREY,ALAN SECOND DEGREE ARSON HENDERSON,J 23CR 286423

210 JOSEPH,JEFFREY,ALAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HENDERSON,J 23CR 287373

** 211 KENNEDY,DONALD,JOSEPH PWIMSD HEROIN ALEXANDER,G 23CR 288000

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 288000

DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 23CR 288000

** 212 KOCSIS,ADAM,BRIAN POSSESS METHAMPHETAMINE PERRY,D 16CR 055564

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PERRY,D 16CR 055564

** 213 KOCSIS,ADAM,BRIAN FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN PERRY,D 16CR 055565

RESISTING PUBLIC OFFICER PERRY,D 16CR 055565

** 214 KOCSIS,ADAM,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 16CR 055566

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T 16CR 055566

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 055566

215 LAWRENCE,KENDRA,LEANN FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 21CR 050830

216 LAWRENCE,KENDRA,LEANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 050831

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 050831

217 LAWRENCE,KENDRA,LEANN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 051764

218 LAWRENCE,KENDRA,LEANN SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 051765

219 LAWRENCE,KENDRA,LEANN DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051766

220 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 051767

221 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051768

222 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA MISDEMEANOR LARCENY GARNER,D 20CR 050509

223 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GARNER,D 20CR 050510

224 LITTLE,MARK,ALLEN TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 287384

TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 287384

TRAFFICKING IN COCAINE ROSE,DALLAS 23CR 287384

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 287384

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 23CR 287384

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 23CR 287384

225 LITTLE,MARK,ALLEN SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,PHI 23CR 287389

SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,PHI 23CR 287389

PWIMSD SCH II CS KILGORE,PHI 23CR 287389

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

MANUFACTURE SCH II CS KILGORE,PHI 23CR 287389

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,PHI 23CR 287389

226 LOFTIN,ANGELA,DAWN PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 051801

227 LOFTIN,ANGELA,DAWN SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 051802

228 LOFTIN,ANGELA,DAWN DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051803

229 LOFTIN,ANGELA,DAWN MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 051804

230 LOFTIN,ANGELA,DAWN CONSP SELL/DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051805

231 LOFTIN,ANGELA,DAWN MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 051806

232 LOFTIN,ANGELA,DAWN MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051807

233 LOFTIN,ANGELA,DAWN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 051866

234 LOFTIN,ANGELA,DAWN SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 051868

235 LOFTIN,ANGELA,DAWN DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051870

236 LOFTIN,ANGELA,DAWN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 051872

237 LOFTIN,ANGELA,DAWN CONSP SELL/DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051874

238 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CR 052863

239 LOVICK,VINSON,SHERROD TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,J 18CR 052864

240 LOVICK,VINSON,SHERROD CONSPIRE TRAFFIC OPIUM/HEROIN PITTMAN,J 18CR 052865

241 MCIVER,MELLONY,CASSONP SECOND DEG MURDER W/O REGARD RICE,F 21CR 051844

242 MCMILLION,WILLIAM POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 23CR 274388

POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 274388

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 274388

243 MELOY,ZACHARY,STORM PWIMSD HEROIN ROSE,D 22CR 050289

244 MELOY,ZACHARY,STORM MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050290

245 MELOY,ZACHARY,STORM MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 050291

246 MELOY,ZACHARY,STORM SELL HEROIN ROSE,D 22CR 050292

247 MELOY,ZACHARY,STORM DELIVER HEROIN ROSE,D 22CR 050293

248 MELOY,ZACHARY,STORM PWIMSD HEROIN ROSE,D 22CR 050294

249 MELOY,ZACHARY,STORM MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050295

250 MELOY,ZACHARY,STORM MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 050296

251 MELVILLE,KIMBERLY,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,JACOB 22CR 364892

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,JACOB 22CR 364892

252 MELVILLE,KIMBERLY,RENE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 364894

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 364894

253 MILLER,THOMAS,KIGER PWIMSD MARIJUANA HAYMORE,MIC 22CR 355099

PWIMSD MDA/MDMA HAYMORE,MIC 22CR 355099

PWIMSD SCH I CS HAYMORE,MIC 22CR 355099

FELONY POSSESSION OF HASHISH HAYMORE,MIC 22CR 355099

PWIMSD SCH I CS HAYMORE,MIC 22CR 355099

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 355099

254 MILLER,THOMAS,KIGER MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) HAYMORE,MIC 22CR 355245

** 255 MILLER,THOMAS,KIGER FELONY POSSESSION SCH II CS HAYMORE,MIC 22CR 358777

256 MONTFORD,DUANE,LEE PWIMSD COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233498

SELL COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233498

DELIVER COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233498

** 257 MONTFORD,DUANE,LEE PWIMSD COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233502

SELL COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233502

DELIVER COCAINE MOOTS,SCOTT 23CR 233502

258 MOORE,RICKY,ALLEN PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 202742

MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 202742

PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 202742

MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 202742

PWIMSD SCH III CS ROSE,DALLAS 23CR 202742

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROSE,DALLAS 23CR 202742

DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,DALLAS 23CR 202742

EXPIRED/NO INSPECTION ROSE,DALLAS 23CR 202742

259 MORAN,MATTHEW,DAVID CONSPIRE DELIVER HEROIN ROSE,DALLAS 23CR 229403

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) ROSE,DALLAS 23CR 229403

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

260 MORRIS,COLIN,LADD MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 052172

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 052172

261 MORRIS,COLIN,LADD OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE LEWIS,C 22CR 051507

262 MORRIS,COLIN,LADD MISDEMEANOR LARCENY WALES,N 22CR 051511

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WALES,N 22CR 051511

** 263 MURPHY,MARVIN JELANI TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958

TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958

TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958

TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958

TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PITTMAN,JAM 22CR 278958

264 MURRAY JR ,CLARK HORAT ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL III 22CR 252506

265 NELSON,WILLIS,CARROLL, PWIMSD HEROIN HENDERSON,J 20CR 051408

DELIVER HEROIN HENDERSON,J 20CR 051408

266 NELSON,WILLIS,CARROLL, SECOND DEG MURDER DIST DRUG HENDERSON,J 21CR 053016

267 NORMAN,JONATHAN,DAVIS PWIMSD HEROIN HENDERSON,J 20CR 051407

SELL/DELIVER HEROIN HENDERSON,J 20CR 051407

268 NORMAN,JONATHAN,DAVIS SECOND DEG MURDER DIST DRUG HENDERSON,J 21CR 053015

269 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000520

270 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000521

271 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000522

272 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000523

273 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000524

274 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH IV CS SMITH,J 22CR 000525

275 ORR,KIMBERLY CASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 000526

** 276 OSORIO-CRUZ,CHRISTIAN, ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,JAMES 23CR 266405

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HAWKS,JAMES 23CR 266405

** 277 OSORIOCRUZ,CHRISTIAN,J ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER HERNANDEZ-G 23CR 267170

LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HERNANDEZ-G 23CR 267170

278 PARDO,JOSE,FELIX POSSESSION OF FIREARM BY FELON LEWIS,C 21CR 051754

279 PARDO,JOSE,FELIX POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) EUBANKS,I 21CR 052141

280 PARDO,JOSE,FELIX MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,T 21CR 703036

281 PARSON,PAULA,KATHRYN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 17CR 052903

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 17CR 052903

282 PARSON,PAULA,KATHRYN PWIMSD SCH II CS ENNIS,D 17CR 052904

283 PARSON,PAULA,KATHRYN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ENNIS,D 17CR 052905

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D 17CR 052905

284 PARSON,PAULA,KATHRYN CONSP SELL/DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CR 050015

285 PERRY,JEREMY,MICHAEL PWIMSD MDA/MDMA PITTMAN,J 21CR 051899

286 PERRY,JEREMY,MICHAEL POSSESS STOLEN FIREARM PITTMAN,J 21CR 051902

287 PHELPS,ZACKARY,LEVY SECOND DEG MURDER W/O REGARD RICE,F 21CR 051843

288 PHELPS,ZACKARY,LEVY FELONY POSSESSION SCH I CS NICHOLS,J 21CR 051859

289 PHELPS,ZACKARY,LEVY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA NICHOLS,J 21CR 051860

290 PHELPS,ZACKARY,LEVY COMMUNICATING THREATS NICHOLS,J 21CR 703235

291 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051808

292 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 051809

293 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 051810

294 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051811

295 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 051812

296 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND CONSP SELL/DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051813

297 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 051814

298 PICKLE,JOSHUA,LEE SELL MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050330

DELIVER MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050330

299 PICKLE,JOSHUA,LEE PWIMSD MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050331

300 PICKLE,JOSHUA,LEE MANUFACTURE MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050332

301 PIERCE,JOIE,MARIE POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 23CR 236346

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 236346

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 23CR 236346

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,KE 23CR 236346

302 POPE,BAILEY ELAINE PWIMSD METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 22CR 289181

303 POPE,BAILEY,ELAINE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,J 22CR 051086

304 POPE,BAILEY,ELAINE CONSPIRE SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051088

** 305 PORTER,JASON ALLEN MURDER HOWELL,C 22CR 301291

306 PORTER,JASON,ALLEN SIMPLE ASSAULT KEARNEY,R 22CR 050706

307 POTTER,NATHAN,CARL ASSAULT BY STRANGULATION MOORE,D 21CR 053085

ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) MOORE,D 21CR 053085

308 POTTER,NATHAN,CARL DEFRAUD DRUG/ALC TEST SUBOFN VOGELSONG,A 22CR 051588

309 POTTER,NATHAN,CARL TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN SORRELS,JAM 22CR 347828

310 PRICE,THOMAS,GARRETT TRAFFICKING IN LSD ONOFRIO,M 20CR 052568

311 PRICE,THOMAS,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,M,P 20CR 703319

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ONOFRIO,M,P 20CR 703319

312 PRICE,THOMAS,GARRETT LITTERING NOT > 15 LBS ONOFRIO,M,P 20CR 703320

313 REELS,KATELYN,MARIE MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 20CR 052214

314 REELS,KATELYN,MARIE MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 051815

315 REELS,KATELYN,MARIE PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 051816

316 REELS,KATELYN,MARIE SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 051817

317 REELS,KATELYN,MARIE DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051818

318 REELS,KATELYN,MARIE MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 051819

319 REELS,KATELYN,MARIE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 051820

320 REELS,KATELYN,MARIE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051821

321 REUKAUF,RENEE,M MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050800

322 REUKAUF,RENEE,M MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) PHIFER,S 22CR 050805

323 REUKAUF,RENEE,M HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DENNIS,M 22CR 050906

324 REUKAUF,RENEE,M AID & ABET LARCENY (F) BISHOP,J 22CR 051509

325 RICHARDS,THOMAS,ALLEN PWIMSD COCAINE ROSE,D 22CR 051785

326 RICHARDS,THOMAS,ALLEN SELL COCAINE ROSE,D 22CR 051786

327 RICHARDS,THOMAS,ALLEN DELIVER COCAINE ROSE,D 22CR 051787

328 RICHARDS,THOMAS,ALLEN MANUFACTURE COCAINE ROSE,D 22CR 051788

329 RICHARDS,THOMAS,ALLEN MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051789

330 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050447

331 RICHARDSON,WALTER,EARL SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 050448

332 RICHARDSON,WALTER,EARL DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 050449

333 RICHARDSON,WALTER,EARL MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050450

334 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050451

335 RICHARDSON,WALTER,EARL SELL SCH II CS ROSE,D 22CR 050452

336 RICHARDSON,WALTER,EARL DELIVER SCH II CS ROSE,D 22CR 050453

337 RICHARDSON,WALTER,EARL MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050454

338 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 050455

339 RICHARDSON,WALTER,EARL PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050456

340 RICHARDSON,WALTER,EARL MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 050457

341 RICHARDSON,WALTER,EARL MANUFACTURE SCH II CS ROSE,D 22CR 050458

342 SALTER,FRANKIE,WAYNE PWIMSD SCH II CS ROSE,D 22CR 050650

343 SALTER,FRANKIE,WAYNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050651

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROSE,D 22CR 050651

OPERATE VEH NO INS ROSE,D 22CR 050651

344 SALTER,FRANKIE,WAYNE POSSESS WEAPON MASS DESTRUCT ROSE,D 22CR 050652

345 SALTER,FRANKIE,WAYNE FELONY POSSESSION SCH II CS SORRELS,JAM 22CR 353159

** 346 SATTERFIELD,PHILIP,EDW TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052113

** 347 SATTERFIELD,PHILIP,EDW TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052114

** 348 SATTERFIELD,PHILIP,EDW TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052115

** 349 SATTERFIELD,PHILIP,EDW PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 19CR 052116

** 350 SATTERFIELD,PHILIP,EDW SELL MARIJUANA ROSE,D 19CR 052117

** 351 SATTERFIELD,PHILIP,EDW DELIVER MARIJUANA ROSE,D 19CR 052118

** 352 SATTERFIELD,PHILIP,EDW MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,D 19CR 052119

** 353 SATTERFIELD,PHILIP,EDW MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 19CR 052120

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 354 SATTERFIELD,PHILIP,EDW MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 19CR 052121

355 SCHMITZ,PAWNEE,CALEB POSSESSION OF FIREARM BY FELON MASON,J 21CR 051709

** 356 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052122

** 357 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052123

** 358 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH TRAFFICKING IN MARIJUANA ROSE,D 19CR 052124

** 359 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 19CR 052125

** 360 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH SELL MARIJUANA ROSE,D 19CR 052126

** 361 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH DELIVER MARIJUANA ROSE,D 19CR 052127

** 362 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,D 19CR 052128

** 363 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 19CR 052129

** 364 SHULSE,MEGAN,ELIZABETH MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 19CR 052130

** 365 SMALLWOOD,DALTON,WILLI PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 051430

366 SMITH,CLINTON,PRICE,JR SELL SCH II CS TUCKER,T 22CR 050333

DELIVER SCH II CS TUCKER,T 22CR 050333

367 SMITH,CLINTON,PRICE,JR PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 22CR 050334

368 SMITH,CLINTON,PRICE,JR MANUFACTURE SCH II CS TUCKER,T 22CR 050335

369 SMITH,CLINTON,PRICE,JR SELL SCH II CS TUCKER,T 22CR 050336

DELIVER SCH II CS TUCKER,T 22CR 050336

370 SMITH,CLINTON,PRICE,JR PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 22CR 050337

371 SMITH,CLINTON,PRICE,JR MANUFACTURE SCH II CS TUCKER,T 22CR 050338

372 SPATILSON,NICHOLAS,RYA PWIMSD SCH III CS WILLIAMS,B 22CR 050491

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,B 22CR 050491

373 SPATILSON,NICHOLAS,RYA PWIMSD METHAMPHETAMINE WILLIAMS,B 22CR 050492

374 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690

375 SPELL,JAMAAL,KENYATTA PWIMSD METHAMPHETAMINE BLACK,D 20CR 051333

376 SPELL,JAMAAL,KENYATTA SELL METHAMPHETAMINE BLACK,D 20CR 051334

377 SPELL,JAMAAL,KENYATTA DELIVER METHAMPHETAMINE BLACK,D 20CR 051335

378 STANLEY,LUTHER,ALTON PWIMSD MARIJUANA ROSE,D 21CR 051107

379 STANLEY,LUTHER,ALTON MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,D 21CR 051108

380 STANLEY,LUTHER,ALTON FELONY POSSESSION OF COCAINE ROSE,D 21CR 051109

381 STANLEY,LUTHER,ALTON POSSESS HEROIN ROSE,D 21CR 051110

382 STANLEY,LUTHER,ALTON M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL ROSE,D 21CR 051111

383 STANLEY,LUTHER,ALTON RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROSE,D 21CR 051112

384 STANLEY,LUTHER,ALTON FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WELLS,S 21CR 052334

385 STANLEY,LUTHER,ALTON POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE WELLS,S 21CR 052335

386 STEIDL,KIRSTEN LYNNE CYBERSTALKING STEIDL,JERE 22CR 272969

387 STEIDL,KIRSTEN,LYNNE ASSAULT BY STRANGULATION BURTON,MORG 22CR 373014

388 STEIDL,KIRSTEN,LYNNE AWDWIKISI BISHOP,JOSE 22CR 373111

389 SUGG,JOHN,KUTTER PWIMSD SCH VI CS ROSE,DALLAS 22CR 337212

PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 337212

FELONY POSSESSION OF COCAINE ROSE,DALLAS 22CR 337212

MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,DALLAS 22CR 337212

MANUFACTURE SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 337212

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 337212

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 337212

390 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050958

391 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050960

392 SYZDEK,BRITTNIE,LYNN PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 050961

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 050961

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KILGORE,P 22CR 050961

393 SYZDEK,DAMION,LUCIFER MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 051007

394 SYZDEK,DAMION,LUCIFER MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 051008

395 SYZDEK,DAMION,LUCIFER POSSESS METHAMPHETAMINE MILLER,J 22CR 051208

** 396 TAYLOR,LANCE HUNTER TRAFFICKING IN MARIJUANA MOOTS,DET S 22CR 272135

PWIMSD SCH I CS MOOTS,DET S 22CR 272135

397 TAYLOR,LANCE HUNTER POSSESSION OF FIREARM BY FELON MOOTS,DET S 22CR 272160

** 398 TAYLOR,LANCE HUNTER MANUFACTURE MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272307

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FELONY POSSESSION MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272307

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,BRIA 22CR 272307

399 THORNBURG,MICHAEL,GLEN FELONY LARCENY HENDERSON,J 21CR 052998

400 THORNBURG,MICHAEL,GLEN TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050377

401 THORNBURG,MICHAEL,GLEN TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050378

402 THORNBURG,MICHAEL,GLEN CONSPIRE TRAFFIC METHAMPHETAMI BURTON,M 22CR 050379

403 THORNBURG,MICHAEL,GLEN TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE BURTON,M 22CR 050380

404 THORNBURG,MICHAEL,GLEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 050381

405 TRIPP,JAMIE,SCOTT ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON LEWIS,C 20CR 052528

406 TRIPP,JAMIE,SCOTT SECOND DEGREE KIDNAPPING BOYD,M 20CR 052556

407 TRIPP,JAMIE,SCOTT INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 20CR 052557

408 TURNER,SHANE,SANTANA POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 23CR 218464

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 218464

** 409 VINCENT,LORI,ANN POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 23CR 249017

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 249017

410 VINSON,SUMMER,NICOLE PWIMSD SCH I CS MOOTS,S 22CR 050886

411 VINSON,SUMMER,NICOLE SELL SCH I CS MOOTS,S 22CR 050887

412 VINSON,SUMMER,NICOLE DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CR 050888

413 VINSON,SUMMER,NICOLE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS MOOTS,S 22CR 050889

414 VINSON,SUMMER,NICOLE PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 22CR 050890

415 VINSON,SUMMER,NICOLE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CR 050891

416 VINSON,SUMMER,NICOLE TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 22CR 050892

417 VINSON,SUMMER,NICOLE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) MOOTS,S 22CR 050893

418 VINSON,SUMMER,NICOLE POSSESSION OF FIREARM BY FELON MOOTS,S 22CR 050894

419 WALBERT,THOMAS,BYRON,I PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 294938

PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 22CR 294938

PWIMSD SCH I CS ROSE,DALLAS 22CR 294938

POSSESSION SCHEDULE III ROSE,DALLAS 22CR 294938

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 22CR 294938

420 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD COCAINE PITTMAN,JAM 23CR 208986

SELL/DELIVER COCAINE PITTMAN,JAM 23CR 208986

421 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209401

422 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209403

423 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 23CR 209405

424 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209410

425 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209412

426 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 23CR 209414

427 WARD,DESHON,BARYON MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 23CR 209417

428 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209419

429 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209422

430 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 23CR 209425

431 WARD,DESHON,BARYON MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 23CR 209426

432 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209428

433 WARD,DESHON,BARYON SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 23CR 209430

434 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 23CR 209435

435 WARD,DESHON,BARYON MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 23CR 209437

436 WARD,DESHON,BARYON MANUFACTURE SCH II CS KILGORE,P 23CR 209438

437 WETHERINGTON,RONNIE,CA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ PITTMAN,J 21CR 052917

438 WETHERINGTON,RONNIE,CA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,J 21CR 052918

439 WETHERINGTON,RONNIE,CA POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,J 21CR 052919

440 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,J 21CR 052920

441 WETHERINGTON,RONNIE,CA POSSESSION OF FIREARM BY FELON SMITH,A 22CR 050724

442 WETHERINGTON,RONNIE,CA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,A 22CR 050725

443 WETHERINGTON,RONNIE,CA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,A 22CR 050726

444 WILLIAMS,DAVID,STEVEN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN PHIFER,S 20CR 050350

445 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD COCAINE PHIFER,S 20CR 050351

446 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD HEROIN PHIFER,S 20CR 050352

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

447 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD SCH I CS PHIFER,S 20CR 050353

448 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD SCH IV CS PHIFER,S 20CR 050354

449 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD SCH IV CS PHIFER,S 20CR 050355

450 WILLIAMS,DAVID,STEVEN PWIMSD SCH II CS PHIFER,S 20CR 050356

** 451 WILLIS,HUGH,CRANDALL SELL/DELIVER SCH II CS BISHOP,JOSE 22CR 310215

452 WILLIS,HUGH,CRANDALL,J FELONY POSSESSION SCH II CS BISHOP,JOSE 22CR 337270

453 WILLIS,HUGH,CRANDALL,J DEATH BY DISTRIBUTION BISHOP,JOSE 23CR 238913

454 WILLIS,JOSEPH,RYAN SELL MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050339

DELIVER MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050339

455 WILLIS,JOSEPH,RYAN PWIMSD MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050340

456 WILLIS,JOSEPH,RYAN MANUFACTURE MARIJUANA TUCKER,T 22CR 050341

457 WILLIS,JOSEPH,RYAN SELL SCH I CS TUCKER,T 22CR 050342

DELIVER SCH I CS TUCKER,T 22CR 050342

458 WILLIS,JOSEPH,RYAN PWIMSD MDA/MDMA TUCKER,T 22CR 050343

459 WILLIS,JOSEPH,RYAN MANUFACTURE SCH I CS TUCKER,T 22CR 050344

460 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH PWIMSD METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 23CR 218728

PWIMSD HEROIN SORRELS,JAM 23CR 218728

PWIMSD SCH III CS SORRELS,JAM 23CR 218728

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 218728

461 WORTHAM,KATELYN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 052544

462 WORTHAM,KATELYN,MARIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA COVINGTON,J 20CR 052548

463 YANCEY,GREGORY,LEE PWIMSD COCAINE ROSE,DALLAS 22CR 337998

MANUFACTURE COCAINE ROSE,DALLAS 22CR 337998

PWIMSD METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 22CR 337998

MANUFACTURE METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 22CR 337998

PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 22CR 337998

MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 22CR 337998

PWIMSD SCH III CS ROSE,DALLAS 22CR 337998

MANUFACTURE SCH III CS ROSE,DALLAS 22CR 337998

PWIMSD MARIJUANA ROSE,DALLAS 22CR 337998

MANUFACTURE MARIJUANA ROSE,DALLAS 22CR 337998

464 YANCEY,GREGORY,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 338008

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 338008

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,DALLAS 22CR 338008

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 22CR 338008

DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,DALLAS 22CR 338008

465 YATES,MEGAN,LYNN PWIMSD SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229408

SELL SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229408

DELIVER SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229408

MANUFACTURE SCH II CS ROSE,DALLAS 23CR 229408

CONSPIRE SELL METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 23CR 229408

466 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050882

467 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050883

468 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 050884

469 YUSKO,CYNTHIA PWIMSD SCH II CS SORRELS,JAM 23CR 209448

POSSESS HEROIN SORRELS,JAM 23CR 209448

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 23CR 209448

470 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050871

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050871

471 ZEPHIR,CHANCE,MALIK TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ALVARADO,J 22CR 051687

472 ZEPHIR,CHANCE,MALIK TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ALVARADO,J 22CR 051688

473 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALVARADO,J 22CR 051689

474 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWISD COUNTERFEIT CS ALVARADO,J 22CR 051690

475 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWIMSD SCH III CS ALVARADO,J 22CR 051691

476 ZEPHIR,CHANCE,MALIK FELONY POSSESSION SCH III CS ALVARADO,J 22CR 051692

477 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,J 22CR 051693

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,J 22CR 051693

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13

COURT DATE: 05/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

478 ZEPHIR,CHANCE,MALIK SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ALVARADO,J 22CR 051694

479 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CARRYING CONCEALED WEAPON ALVARADO,J 22CR 051695

480 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWIMSD HEROIN ALVARADO,J 22CR 051696

481 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172

NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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