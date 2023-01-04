DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ADAMS,KATHERINE,ERSKIN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HARVEY,DOUG 22CR 353111
FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,DOUG 22CR 353111
** 2 ARTHUR,BOBBY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TAYLOR,R 22CR 000990
3 AUILLA,ROBERTO,B NO OPERATORS LICENSE SHANNON,L 22CR 000970
4 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619
5 BURGESS,CHRISTOPHER,LA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701574
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701574
6 BURGESS,CHRISTOPHER,LA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701575
IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701575
7 BURNS,JUSTIN,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 21CR 050269
DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 050269
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,M 21CR 050269
8 BURNS,JUSTIN,TODD EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,M,P 21IF 700188
** 9 CAMPBELL,KEVIN,MAURICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ GARNER,B 22CR 704149
10 CONTRERAS OLAN,JOSE ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,RYA 22CR 338332
11 DAVIS,THOMAS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 703893
12 FARMER,JACKSON,MILES RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 705550
13 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453
14 GOGGIN,KYLE,DAVID MISDEMEANOR STALKING OKUN,DANIEL 22CR 330567
15 GUARNERI,JACOB,JOSEPH FALSE IMPRISONMENT PITTMAN,RYA 22CR 319289
ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,RYA 22CR 319289
16 HARDEN,VELTC,,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 22CR 352466
17 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,TRACY 22CR 327501
18 HORNE,ASHLEY,WAYNE ASSAULT AND BATTERY WINTERS,R 22CR 000215
19 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342355
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342355
20 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342360
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342360
21 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342362
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342362
22 LETCHWORTH,BRANDON,ALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Branch,Core 22CR 705784
23 LETCHWORTH,BRANDON,ALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Branch,Core 22CR 705785
** 24 MANUEL,TARIA,LONNELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GARNER,B 22CR 000898
25 MARIONEAUX,JULIEN,FRAN SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 702837
26 MELVIN,KENNETH,WAYNE BREAKING OR ENTERING (M) SHANNON,LAC 22CR 349809
SECOND DEGREE TRESPASS SHANNON,LAC 22CR 349809
** 27 MILLHIMES,RUSSELL,WILL ASSAULT ON A FEMALE SURFASS,N 22CR 050459
** 28 MITCHELL,SERENA,JANE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE NAKAMURA,K 22CR 000735
29 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704362
30 OVIEDO,CARLOS,JR FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 21IF 703855
31 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066
32 PHARES,KRISTEN,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STYRON,M 22CR 000492
33 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703541
34 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704802
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704802
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704802
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
35 PRETTS,FORREST,KYLE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000971
36 PRITCHETT,JERMAINE,QUI DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000138
** 37 RANKIN,DENNIS,ALLEN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ NEWMAN,J 22CR 051260
** 38 RANKIN,DENNIS,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,J 22CR 051261
** 39 RANKIN,DENNIS,ALLEN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051262
40 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184
41 RIVERA,LAUREN,KENT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,K 22CR 000991
42 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386
** 43 SANDERS,JOSHUA,ALEXAND POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000989
44 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704
45 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705
46 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706
47 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707
48 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T,L 19CR 705139
OPERATE VEH NO INS BRUNO,T,L 19CR 705139
49 VETRANO,SARAH,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 703321
50 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088
ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.