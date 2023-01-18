carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABDO,RUTH,ANN, SAZO MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717

MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717

2 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 703951

3 AGUILARTERUEL,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704501

EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704501

4 AHU,ERIK,BAINE,KEOLA OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 705647

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705647

5 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375

DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375

SPA 6 ALONSO-PAREDES,JUAN,CA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 705832

EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,R,J 22CR 705832

7 ALVIR,JESSARI,VICTORIA FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 704023

8 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704985

9 ARLEQUIN,JOSE,ENRIQUE, SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703383

10 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354

11 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196

12 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536

13 ATHERTON,TERESA,PATCH SPEEDING 074/55 KIRBY,J,I 22CR 705866

14 BAKER,BAYSDEN,ALVIN SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 705165

15 BAKER,TESSA,NOEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703559

16 BALDRIDGE,PHILIP,EDWAR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703435

17 BANKS,SUMMER,BROOKE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701801

18 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428

UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428

19 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451

20 BAUR,RICHARD,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703380

21 BECTON,TREYQUAN,WILLIA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700166

22 BELLARD,JESSICA,GILCHR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703345

23 BENSON,JEFFREY,ALAN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER POWELL,S,J 22IF 703331

24 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

25 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 702833

26 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471

27 BOONE,MELINDA,JONES FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 700772

28 BOWLES,JUSTIN,ERIC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705833

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705833

29 BROUGHTON,ERIC,D SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705594

30 BRYANT,PAUL,STEPHON SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 705808

31 BUCKNER,JENNIFER,RENEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 704123

DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 704123

** 32 CAMPBELL,DAVID,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050148

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 CAMPBELL,KAREN,ROOP SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 703334

34 CANADA,FRED,HAROLD OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705880

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705880

NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705880

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705880

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705880

35 CANNON,SABRINA,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 700511

36 CANNON,SHANNON,BRAD DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051101

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 22CR 051101

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051101

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE. BISHOP,M 22CR 051101

37 CANNON,SHANNON,BRAD DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701829

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 701829

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 060/25 BISHOP,MICH 22CR 701829

38 CASEY,CECIL,SAMUEL FAIL TO YIELD LEFT TURN RENN,J,A 22IF 703229

39 CEPEDA,MARIA,CAMILA,VE SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 22IF 701527

40 CLARK,TRISTAN,MANUEL SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 22CR 705783

41 CLEMENIC,HEATHER,NICOL SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702213

42 COFFEY,MICHAEL,LELAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 19CR 704209

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 19CR 704209

43 COFFEY,MICHAEL,LELAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 19CR 704210

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR RENN,J,A 19CR 704210

44 COFFEY,MICHAEL,LELAND EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 19CR 704211

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 704211

45 COFFEY,MICHAEL,LELAND RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 19CR 704212

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 19CR 704212

46 COLLINS,CHARLES,DAQUAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703551

47 COLLINS,WESLEE,TODD DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700248

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700248

48 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606

49 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064

50 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495

51 COLVELL,DAN FAIL TO WORK AFTER PAID BARBEE,JOHN 22CR 345284

52 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

53 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322

54 CURIE,DOUGLAS,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703258

55 DANIEL,JOANNA,ROSHEA SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 704890

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704890

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 704890

56 DAVIS,KRISTINA,LYNN SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22IF 703489

57 DAVISON,CAROL,ANNE SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 702047

58 DE-LA-ROSA,XAVIER FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT KIRBY,J,I 22IF 703256

59 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226

60 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228

61 DELARODERIE,JESSICA,AN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 050273

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J 20CR 050273

62 DELARODERIE,JESSICA,AN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 700424

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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63 DESANTIS,TALISHA,MICHE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22IF 703496

64 DITMARS,STEVEN,WADE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703490

65 DIXON,JAMES,KENNETH,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703668

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703668

FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22CR 703668

UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 703668

** 66 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032

67 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223

68 DONALD,TYRONE,GARY FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 22CR 705768

69 DORRIES,JUSTIN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703530

70 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052205

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 21CR 052205

71 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 703825

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J,C 21CR 703825

72 DUDLEY,LACI,CHRISTINE SPEEDING 057/35 BISHOP,MICH 22CR 703805

73 DUENAS,AUSTIN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703748

WINDOW TINTING VIOL RENN,J,A 22CR 703748

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 703748

74 DUENAS,AUSTIN,JAMES SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702389

75 DWY,THOMAS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702675

76 EASTMAN,PHILIP,EARL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703460

77 ECKLAND,DIANE,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704971

FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21CR 704971

78 EDWARDS,AMBER,SHAMAE EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 702374

79 FALLEN,THOMAS,OBRIAN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 705218

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 705218

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 705218

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705218

80 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 059/45 BISHOP,MICH 22IF 702334

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 702334

81 FAY,CHRISTIAN,HARLEY SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702157

82 FINDELL,SCOTT,FOLEY SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703405

83 FLEHARTY,AUSTIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050817

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 22CR 050817

84 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757

85 FOSS,DAVID,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705666

SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705666

86 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025

87 FREEMAN,WILLIAM,THOMAS RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,MICH 22CR 702414

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,MICH 22CR 702414

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 22CR 702414

SPEEDING 055/45 BISHOP,MICH 22CR 702414

88 FREEMAN,WILLIAM,THOMAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701398

89 FRIEND,DARIAN,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 22CR 701429

90 GALES,SHAY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 705586

91 GARCIA,TAMI,JO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703528

92 GARNER,HALEY,ALEXANDRI SPEEDING 069/55 KIRBY,J,I 22IF 703495

93 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704795

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704795

94 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

95 GASKINS,MALACKI,DANIEL SPEEDING 076/55 RENN,J,A 22CR 704960

** 96 GEROSA,LAWRENCE,ELLIS, SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 052898

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052898

97 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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98 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458

99 GILLIKIN,ELIZABETH,ANN SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 22CR 705819

100 GILMORE,DERON,KEITH SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701899

101 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700439

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700439

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700439

102 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963

103 GLOVER,KRISTIAN,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703257

104 GODETTE,JOSHUA,ALTON OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 703818

SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22CR 703818

105 GOMEZ-REBOLLAR,ARMANDO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705464

106 GOODING,EDWARD,WILLIAM SPEEDING 075/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705657

107 GRAFF,GARY,MICHAEL,II SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22IF 703347

108 GRAMMER,REDDEN,BERNARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703427

109 GURGANUS,JAMES,PERRY,J SPEEDING 082/55 YODER,D,C 22CR 702853

110 GUY,MARK,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 704469

111 HALL,LARRY,DAVID,II SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 703360

112 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655

113 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841

114 HANEY,JAMES,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 21IF 704117

115 HARBIN,KISHA,TECHOIN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 704646

116 HEDL,JOHN,THOMAS-WILLI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703531

117 HENRY,TERRELL,LAMAR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703537

118 HENRY,TUQUWAN,TYRE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705495

119 HERNANDEZVENTURA,ADRIA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703433

120 HEWITT,MICHAEL,SPENSER FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 703021

UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 703021

121 HILL,TABITHA,DESIREE SPEEDING 063/45 KIRBY,J,I 22CR 705474

122 HOBBS,WILLIAM,EARL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703269

123 HOWARD,WILLIE,CHARLES, SPEEDING 082/55 RENN,J,A 22CR 701464

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701464

** 124 HUNT,BARRY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052225

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052225

125 HUNT,BARRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703861

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703861

126 HURLEY,LUKE,ANTHONY SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701501

127 IJEOMA,KATRINA SPEEDING 072/45 BISHOP,MICH 22CR 701054

128 JASPER,DAVID,GORDON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703550

129 JEFFRIES,RUSSELL,FRANK FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 22IF 703267

130 JENNINGS,CLAYTON,SAMUE SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 22IF 703333

131 JOHNSON,MACKENZIE,XELA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704228

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 704228

132 JONES,CHARVIS,HENTEN,R SPEEDING 092/35 BISHOP,MICH 22CR 703695

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703695

133 KERBY,JONATHAN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705820

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705820

134 KERR,CAITLYN,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705615

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705615

135 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

136 KLICKER,VINCENT,M SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702288

137 KNAPP,DAVID,RYAN,JR FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 701202

138 KNOX,RUSTY,OWEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703270

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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139 LAINE,CHARLIE,TY FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 702936

140 LASSITER,JENNIFER,LEIG SPEEDING 067/50 KIRBY,J,I 22CR 705709

141 LAWSON,BOBBY,ALMANDITO SPEEDING 066/35 GARRETT,TYL 22CR 705450

142 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925

143 LEWIS,GREGORY,JOHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703346

144 LEWIS,LADARIES,MARQUAN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702153

145 LIN,JACK EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 22IF 703558

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 22IF 703558

146 LITTLE,CARLA,ERAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703379

147 LOCKLEAR,DEVIN,PAUL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703259

148 LOWE,AIDAN SPEEDING 073/45 RENN,J,A 22CR 704111

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704111

149 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701085

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701085

150 MARTINEZ-GALEOTE,SANDR NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 705692

EXCEEDING SAFE SPEED ONOFRIO,R,J 22CR 705692

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22CR 705692

151 MARTINEZ,SERGIO,ALBERT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 705299

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 705299

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 705299

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705299

152 MATHIS,JASON,WYATT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703295

153 MCCARTHY,DYLAN,PATRICK UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 20IF 702920

154 MCCARTY,TERESA,COILEY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704500

155 MCCAUSLEY,JOHN,GLENN SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703404

156 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856

157 MEAD,CLARE,LOUIS SPEEDING 060/35 GARRETT,TYL 22CR 703837

158 MEADOWS,GREGORY,MILES, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703381

159 MEADOWS,SWAHELI,HATARI DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705668

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705668

160 MEADOWS,TINA,MARIE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 22IF 703382

161 MEYERS,JAKE,MILTON FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 22IF 703488

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 22IF 703488

162 MILEY,DAVID,CHRISTOPHE SPEEDING 084/55 RENN,J,A 21CR 701312

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701312

163 MOLINARI,JOSEPH,THOMAS UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 22IF 703268

164 MOORE,VICK,CATRE SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705473

165 MORGAN,CHARLES,JOSEPH, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 21CR 705297

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING RENN,J,A 21CR 705297

ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 21CR 705297

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 21CR 705297

166 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137

167 MOSER,MATTHEW,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703497

168 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704453

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704453

GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE RENN,J,A 22CR 704453

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 704453

SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22CR 704453

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704453

169 MOZINGO,STEVEN,JEFFREY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704927

170 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701034

SPEEDING 066/55 RENN,J,A 22CR 701034

171 MURRELL,EDWARD,CHARLES OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701068

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701068

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701068

** 172 NAPIER,ADRIENNE,JENNA MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 21CR 052891

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 21CR 052891

173 NAPIER,ADRIENNE,JENNA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,M 21CR 704981

174 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700549

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700549

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700549

175 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380

176 NEWELL,CHARLIE,RAY WINDOW TINTING VIOL ONOFRIO,R,J 22CR 705646

177 NEWLIN,BILLIE,JO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703536

178 NEWSOME,PAUL,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703294

179 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656

SPA 180 OLGUIN,TELESFORO,LOPEZ SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705760

NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705760

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705760

181 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069

182 ORICK,FRANCES,IRENE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705895

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705895

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705895

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705895

** 183 PALACIOS,LUCAS COLIN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,JOHN 22CR 311392

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,JOHN 22CR 311392

184 PALACIOS,LUCAS,COLIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 22CR 704911

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704911

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS RENN,J,A 22CR 704911

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704911

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704911

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704911

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704911

185 PAPPAS,JAKOB,SCOTT SPEEDING 072/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705621

SPA 186 PEREZ,MAURICIO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705614

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705614

187 PERRY,ELY,JACKSON,IV SPEEDING 051/35 COVINGTON,J 22CR 704447

188 PHELPS,RODGER,WARREN,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703502

189 PHILLIPS,JAMES,RAY ASSAULT ON A FEMALE WINTERS,MAL 21CR 052101

COMMUNICATING THREATS WINTERS,MAL 21CR 052101

MISDEMEANOR LARCENY WINTERS,MAL 21CR 052101

190 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709

FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709

UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709

191 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868

192 PHILLIPS,MATTHEW,DALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705482

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705482

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705482

193 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702311

194 PILGER,LISA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702722

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702722

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702722

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED RENN,J,A 22CR 702722

195 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705620

196 PLANTS,DAYTON,LOU SPEEDING 061/35 BISHOP,MICH 22CR 702695

197 PLATER,TRENTON,DEVON SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 22CR 703820

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703820

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 703820

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 703820

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 703820

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 703820

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 703820

198 POLLARD,WILLIAM,PHILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705120

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705120

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 705120

199 POTTER,JAMES,LUCAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703348

200 PRIVETT,JAMES,CHRISTIA SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 703361

201 PURNELL,ELMER,THOMAS DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703756

FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV YODER,D,C 22CR 703756

202 QUINN,PORTER,WADDELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702731

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 702731

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22IF 702731

UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22IF 702731

203 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 074/55 KIRBY,J,I 22CR 705714

DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705714

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705714

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705714

204 REED,TORI,DIANE SPEEDING 064/45 ONOFRIO,R,J 22CR 705623

205 REID,KAYLE,ALLISON SPEEDING 063/45 BISHOP,MICH 22CR 701930

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701930

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701930

206 REID,SUZANNA,PAIGE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701021

207 RICHARDS,ULICE,WALDO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703349

208 RIGGAN,ANDREW,EARL,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 22IF 703436

209 RIGGS,TAMMIE,LYNN SPEEDING 055/40 RENN,J,A 22IF 702640

210 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010

211 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164

212 ROMERO,LUKE,DALTON SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701362

213 ROTCHFORD,SARAH,JANE AID AND ABET FELONY LARCENY GARRETT,T 21CR 053064

CONSPIRACY TO COMMIT FELONY LA GARRETT,T 21CR 053064

214 ROYAL,SCOTT,PATRICK SPEEDING 054/35 RENN,J,A 21CR 703084

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703084

215 RYE,GRAYSON,COLE SPEEDING 062/45 RENN,J,A 22CR 702353

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702353

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702353

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 702353

216 SCOTT,BETHANY,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051657

UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,M 22CR 051657

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051657

217 SCOTT,BETHANY,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 22CR 051658

MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 22CR 051658

218 SELTZER,KYLIE,MARGARET FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700161

219 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809

220 SESSOMS,JOHNNY,LINWOOD ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 22CR 704796

221 SESSOMS,TUCKER NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704793

UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 22CR 704793

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704793

222 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894

223 SHEPARD,TED,MACK,JR NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 704859

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 704859

** 224 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050698

225 SHORT,LARRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700785

UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22CR 700785

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 700785

226 SHRECK,FLOWER,FAYESSA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702446

227 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166

228 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238

DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238

SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238

229 SKRABACZ,SARA,ELIZABET SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 703362

** 230 SLOWINSKI,MARK ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 280794

231 SLOWINSKI,MARK,ALAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704346

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704346

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704346

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704346

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704346

232 SMITH,NATASHA,LYNNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705828

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705828

** 233 SMITH,THAD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051354

SPEEDING 057/45 BISHOP,M 22CR 051354

** 234 SMITH,THAD,EDWARD NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 22CR 051355

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,M 22CR 051355

235 SMITH,TODD,LAWRENCE FAIL TO REPORT ACCIDENT KIRBY,J,I 22CR 705914

236 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637

DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637

237 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638

238 SULLIVAN,AMANDA,LYNN SPEEDING 052/35 ONOFRIO,R,J 22CR 705648

239 SWAILS,BRIAN,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703523

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 703523

240 SWITZER,CODY,ODELL,NOR SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702643

241 TAHIR,ALSUMAIR,ABDULAZ SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 703332

242 TAYLOR,EVAN,COLE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 703561

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 703561

243 TAYLOR,EVAN,COLE SPEEDING 063/50 RENN,J,A 22IF 702074

** 244 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877

245 THARRETT,PAUL,JONATHAN SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 22CR 705829

246 THIBAULT,MELISSA,RIHM SPEEDING 076/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705659

247 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,OFF 22CR 000511

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,OFF 22CR 000511

248 TOWNSEND,CARLA,JAQUICE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704703

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704703

UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH RENN,J,A 21CR 704703

249 TRESIDDER,AMY,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705687

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705687

250 TRIPP,MILTON,JEJUAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703233

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

251 TUBIOLO,STEVEN,ROBERT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 703392

252 TURNER,JACOB,CLARKE SPEEDING 076/45 BISHOP,MICH 22CR 702983

253 TWISDALE,AUSTIN,TAYLOR SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703403

254 VANDERVEER,MICHAEL,COU EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705667

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705667

255 VANWINGERDEN,ROBERT,JA SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 704083

256 VARGAS,JOSE,DAVID SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 703113

257 VENTURA,EFRAIN,ORTIZ SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 22CR 705708

NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705708

258 VILLAREAL,NAICHE,DIZE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 22IF 703482

259 WADE,JOHN,DUFFY SPEEDING 065/50 KIRBY,J,I 22IF 703429

260 WETHERINGTON,SAMANTHA, NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 700860

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700860

OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700860

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700860

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS BISHOP,MICH 22CR 700860

261 WHALEY,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700786

262 WHEELER,KAITLYN,TAYLOR POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705613

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705613

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705613

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705613

DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705613

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705613

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 705613

263 WHITE,BARBORA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705827

264 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730

265 WHITE,YASHA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 703013

266 WHORLEY,JACK,JUNIOR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J 22IF 703437

267 WIEST,MATTHEW,COLIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703428

268 WILLIAMS,ANTJUAN,DEVON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702941

269 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473

270 WILLIS,CONNER,HOLDEN EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 702490

271 WILSON,DALTON,LEE SPEEDING 054/35 RENN,J,A 22CR 705333

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705333

272 WILSON,SHAWN,TRAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703438

273 WINSTEAD,DONALD,RAY SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 22IF 703371

274 WOOD,ROBERT,LAMAR FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701161

275 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297

276 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702962

277 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701808

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 051/25 BISHOP,MICH 22CR 701808

278 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702966

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702966

SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22CR 702966

279 ZHIGIMONT,PETER SPEEDING 074/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705658

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