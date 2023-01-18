DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
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:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABDO,RUTH,ANN, SAZO MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717
MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717
2 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 703951
3 AGUILARTERUEL,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704501
EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704501
4 AHU,ERIK,BAINE,KEOLA OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 705647
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705647
5 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375
DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375
SPA 6 ALONSO-PAREDES,JUAN,CA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 705832
EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,R,J 22CR 705832
7 ALVIR,JESSARI,VICTORIA FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 704023
8 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704985
9 ARLEQUIN,JOSE,ENRIQUE, SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703383
10 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354
11 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196
12 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536
13 ATHERTON,TERESA,PATCH SPEEDING 074/55 KIRBY,J,I 22CR 705866
14 BAKER,BAYSDEN,ALVIN SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 705165
15 BAKER,TESSA,NOEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703559
16 BALDRIDGE,PHILIP,EDWAR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703435
17 BANKS,SUMMER,BROOKE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701801
18 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428
UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428
19 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451
20 BAUR,RICHARD,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703380
21 BECTON,TREYQUAN,WILLIA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700166
22 BELLARD,JESSICA,GILCHR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703345
23 BENSON,JEFFREY,ALAN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER POWELL,S,J 22IF 703331
24 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
25 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 702833
26 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471
27 BOONE,MELINDA,JONES FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 700772
28 BOWLES,JUSTIN,ERIC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705833
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705833
29 BROUGHTON,ERIC,D SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705594
30 BRYANT,PAUL,STEPHON SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 705808
31 BUCKNER,JENNIFER,RENEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 704123
DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 704123
** 32 CAMPBELL,DAVID,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050148
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 CAMPBELL,KAREN,ROOP SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 703334
34 CANADA,FRED,HAROLD OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705880
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705880
NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705880
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705880
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705880
35 CANNON,SABRINA,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 700511
36 CANNON,SHANNON,BRAD DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051101
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 22CR 051101
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051101
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE. BISHOP,M 22CR 051101
37 CANNON,SHANNON,BRAD DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701829
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 701829
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 060/25 BISHOP,MICH 22CR 701829
38 CASEY,CECIL,SAMUEL FAIL TO YIELD LEFT TURN RENN,J,A 22IF 703229
39 CEPEDA,MARIA,CAMILA,VE SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 22IF 701527
40 CLARK,TRISTAN,MANUEL SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 22CR 705783
41 CLEMENIC,HEATHER,NICOL SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702213
42 COFFEY,MICHAEL,LELAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 19CR 704209
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 19CR 704209
43 COFFEY,MICHAEL,LELAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 19CR 704210
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR RENN,J,A 19CR 704210
44 COFFEY,MICHAEL,LELAND EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 19CR 704211
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 704211
45 COFFEY,MICHAEL,LELAND RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 19CR 704212
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 19CR 704212
46 COLLINS,CHARLES,DAQUAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703551
47 COLLINS,WESLEE,TODD DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700248
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700248
48 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606
49 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064
50 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495
51 COLVELL,DAN FAIL TO WORK AFTER PAID BARBEE,JOHN 22CR 345284
52 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
53 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322
54 CURIE,DOUGLAS,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703258
55 DANIEL,JOANNA,ROSHEA SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 704890
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704890
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 704890
56 DAVIS,KRISTINA,LYNN SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22IF 703489
57 DAVISON,CAROL,ANNE SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 702047
58 DE-LA-ROSA,XAVIER FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT KIRBY,J,I 22IF 703256
59 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226
60 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228
61 DELARODERIE,JESSICA,AN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 050273
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J 20CR 050273
62 DELARODERIE,JESSICA,AN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 700424
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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63 DESANTIS,TALISHA,MICHE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22IF 703496
64 DITMARS,STEVEN,WADE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703490
65 DIXON,JAMES,KENNETH,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703668
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703668
FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22CR 703668
UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 703668
** 66 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032
67 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223
68 DONALD,TYRONE,GARY FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 22CR 705768
69 DORRIES,JUSTIN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703530
70 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052205
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 21CR 052205
71 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 703825
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J,C 21CR 703825
72 DUDLEY,LACI,CHRISTINE SPEEDING 057/35 BISHOP,MICH 22CR 703805
73 DUENAS,AUSTIN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703748
WINDOW TINTING VIOL RENN,J,A 22CR 703748
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 703748
74 DUENAS,AUSTIN,JAMES SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702389
75 DWY,THOMAS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702675
76 EASTMAN,PHILIP,EARL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703460
77 ECKLAND,DIANE,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704971
FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21CR 704971
78 EDWARDS,AMBER,SHAMAE EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 702374
79 FALLEN,THOMAS,OBRIAN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 705218
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 705218
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 705218
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705218
80 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 059/45 BISHOP,MICH 22IF 702334
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 702334
81 FAY,CHRISTIAN,HARLEY SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702157
82 FINDELL,SCOTT,FOLEY SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703405
83 FLEHARTY,AUSTIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050817
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 22CR 050817
84 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757
85 FOSS,DAVID,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705666
SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705666
86 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025
87 FREEMAN,WILLIAM,THOMAS RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,MICH 22CR 702414
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,MICH 22CR 702414
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 22CR 702414
SPEEDING 055/45 BISHOP,MICH 22CR 702414
88 FREEMAN,WILLIAM,THOMAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701398
89 FRIEND,DARIAN,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 22CR 701429
90 GALES,SHAY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 705586
91 GARCIA,TAMI,JO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703528
92 GARNER,HALEY,ALEXANDRI SPEEDING 069/55 KIRBY,J,I 22IF 703495
93 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704795
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704795
94 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
95 GASKINS,MALACKI,DANIEL SPEEDING 076/55 RENN,J,A 22CR 704960
** 96 GEROSA,LAWRENCE,ELLIS, SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 052898
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052898
97 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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98 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458
99 GILLIKIN,ELIZABETH,ANN SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 22CR 705819
100 GILMORE,DERON,KEITH SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701899
101 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700439
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700439
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700439
102 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963
103 GLOVER,KRISTIAN,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703257
104 GODETTE,JOSHUA,ALTON OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 703818
SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22CR 703818
105 GOMEZ-REBOLLAR,ARMANDO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705464
106 GOODING,EDWARD,WILLIAM SPEEDING 075/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705657
107 GRAFF,GARY,MICHAEL,II SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22IF 703347
108 GRAMMER,REDDEN,BERNARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703427
109 GURGANUS,JAMES,PERRY,J SPEEDING 082/55 YODER,D,C 22CR 702853
110 GUY,MARK,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 704469
111 HALL,LARRY,DAVID,II SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 703360
112 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655
113 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841
114 HANEY,JAMES,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 21IF 704117
115 HARBIN,KISHA,TECHOIN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 704646
116 HEDL,JOHN,THOMAS-WILLI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703531
117 HENRY,TERRELL,LAMAR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703537
118 HENRY,TUQUWAN,TYRE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705495
119 HERNANDEZVENTURA,ADRIA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703433
120 HEWITT,MICHAEL,SPENSER FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 703021
UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 703021
121 HILL,TABITHA,DESIREE SPEEDING 063/45 KIRBY,J,I 22CR 705474
122 HOBBS,WILLIAM,EARL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703269
123 HOWARD,WILLIE,CHARLES, SPEEDING 082/55 RENN,J,A 22CR 701464
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701464
** 124 HUNT,BARRY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052225
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052225
125 HUNT,BARRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703861
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703861
126 HURLEY,LUKE,ANTHONY SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701501
127 IJEOMA,KATRINA SPEEDING 072/45 BISHOP,MICH 22CR 701054
128 JASPER,DAVID,GORDON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703550
129 JEFFRIES,RUSSELL,FRANK FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 22IF 703267
130 JENNINGS,CLAYTON,SAMUE SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 22IF 703333
131 JOHNSON,MACKENZIE,XELA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704228
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 704228
132 JONES,CHARVIS,HENTEN,R SPEEDING 092/35 BISHOP,MICH 22CR 703695
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703695
133 KERBY,JONATHAN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705820
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705820
134 KERR,CAITLYN,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705615
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705615
135 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
136 KLICKER,VINCENT,M SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702288
137 KNAPP,DAVID,RYAN,JR FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 701202
138 KNOX,RUSTY,OWEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703270
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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139 LAINE,CHARLIE,TY FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 702936
140 LASSITER,JENNIFER,LEIG SPEEDING 067/50 KIRBY,J,I 22CR 705709
141 LAWSON,BOBBY,ALMANDITO SPEEDING 066/35 GARRETT,TYL 22CR 705450
142 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925
143 LEWIS,GREGORY,JOHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703346
144 LEWIS,LADARIES,MARQUAN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702153
145 LIN,JACK EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 22IF 703558
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 22IF 703558
146 LITTLE,CARLA,ERAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703379
147 LOCKLEAR,DEVIN,PAUL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703259
148 LOWE,AIDAN SPEEDING 073/45 RENN,J,A 22CR 704111
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704111
149 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701085
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701085
150 MARTINEZ-GALEOTE,SANDR NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 705692
EXCEEDING SAFE SPEED ONOFRIO,R,J 22CR 705692
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22CR 705692
151 MARTINEZ,SERGIO,ALBERT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 705299
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 705299
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 705299
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705299
152 MATHIS,JASON,WYATT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703295
153 MCCARTHY,DYLAN,PATRICK UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 20IF 702920
154 MCCARTY,TERESA,COILEY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704500
155 MCCAUSLEY,JOHN,GLENN SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703404
156 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856
157 MEAD,CLARE,LOUIS SPEEDING 060/35 GARRETT,TYL 22CR 703837
158 MEADOWS,GREGORY,MILES, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703381
159 MEADOWS,SWAHELI,HATARI DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705668
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705668
160 MEADOWS,TINA,MARIE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 22IF 703382
161 MEYERS,JAKE,MILTON FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 22IF 703488
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 22IF 703488
162 MILEY,DAVID,CHRISTOPHE SPEEDING 084/55 RENN,J,A 21CR 701312
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701312
163 MOLINARI,JOSEPH,THOMAS UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 22IF 703268
164 MOORE,VICK,CATRE SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705473
165 MORGAN,CHARLES,JOSEPH, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 21CR 705297
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING RENN,J,A 21CR 705297
ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 21CR 705297
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 21CR 705297
166 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137
167 MOSER,MATTHEW,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703497
168 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704453
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704453
GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE RENN,J,A 22CR 704453
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 704453
SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22CR 704453
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704453
169 MOZINGO,STEVEN,JEFFREY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704927
170 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701034
SPEEDING 066/55 RENN,J,A 22CR 701034
171 MURRELL,EDWARD,CHARLES OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701068
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701068
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701068
** 172 NAPIER,ADRIENNE,JENNA MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 21CR 052891
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 21CR 052891
173 NAPIER,ADRIENNE,JENNA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,M 21CR 704981
174 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700549
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700549
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700549
175 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380
176 NEWELL,CHARLIE,RAY WINDOW TINTING VIOL ONOFRIO,R,J 22CR 705646
177 NEWLIN,BILLIE,JO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703536
178 NEWSOME,PAUL,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703294
179 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656
SPA 180 OLGUIN,TELESFORO,LOPEZ SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705760
NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705760
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705760
181 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069
182 ORICK,FRANCES,IRENE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705895
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705895
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705895
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705895
** 183 PALACIOS,LUCAS COLIN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,JOHN 22CR 311392
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,JOHN 22CR 311392
184 PALACIOS,LUCAS,COLIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 22CR 704911
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704911
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS RENN,J,A 22CR 704911
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704911
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704911
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704911
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704911
185 PAPPAS,JAKOB,SCOTT SPEEDING 072/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705621
SPA 186 PEREZ,MAURICIO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705614
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705614
187 PERRY,ELY,JACKSON,IV SPEEDING 051/35 COVINGTON,J 22CR 704447
188 PHELPS,RODGER,WARREN,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703502
189 PHILLIPS,JAMES,RAY ASSAULT ON A FEMALE WINTERS,MAL 21CR 052101
COMMUNICATING THREATS WINTERS,MAL 21CR 052101
MISDEMEANOR LARCENY WINTERS,MAL 21CR 052101
190 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709
FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709
UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709
191 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868
192 PHILLIPS,MATTHEW,DALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705482
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705482
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705482
193 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702311
194 PILGER,LISA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702722
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702722
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702722
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED RENN,J,A 22CR 702722
195 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705620
196 PLANTS,DAYTON,LOU SPEEDING 061/35 BISHOP,MICH 22CR 702695
197 PLATER,TRENTON,DEVON SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 22CR 703820
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703820
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 703820
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 703820
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 703820
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 703820
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 703820
198 POLLARD,WILLIAM,PHILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705120
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705120
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 705120
199 POTTER,JAMES,LUCAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703348
200 PRIVETT,JAMES,CHRISTIA SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 703361
201 PURNELL,ELMER,THOMAS DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703756
FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV YODER,D,C 22CR 703756
202 QUINN,PORTER,WADDELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702731
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 702731
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22IF 702731
UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22IF 702731
203 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 074/55 KIRBY,J,I 22CR 705714
DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705714
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705714
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705714
204 REED,TORI,DIANE SPEEDING 064/45 ONOFRIO,R,J 22CR 705623
205 REID,KAYLE,ALLISON SPEEDING 063/45 BISHOP,MICH 22CR 701930
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701930
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701930
206 REID,SUZANNA,PAIGE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701021
207 RICHARDS,ULICE,WALDO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703349
208 RIGGAN,ANDREW,EARL,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 22IF 703436
209 RIGGS,TAMMIE,LYNN SPEEDING 055/40 RENN,J,A 22IF 702640
210 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010
211 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164
212 ROMERO,LUKE,DALTON SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701362
213 ROTCHFORD,SARAH,JANE AID AND ABET FELONY LARCENY GARRETT,T 21CR 053064
CONSPIRACY TO COMMIT FELONY LA GARRETT,T 21CR 053064
214 ROYAL,SCOTT,PATRICK SPEEDING 054/35 RENN,J,A 21CR 703084
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703084
215 RYE,GRAYSON,COLE SPEEDING 062/45 RENN,J,A 22CR 702353
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702353
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702353
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 702353
216 SCOTT,BETHANY,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051657
UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,M 22CR 051657
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051657
217 SCOTT,BETHANY,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 22CR 051658
MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 22CR 051658
218 SELTZER,KYLIE,MARGARET FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700161
219 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809
220 SESSOMS,JOHNNY,LINWOOD ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 22CR 704796
221 SESSOMS,TUCKER NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704793
UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 22CR 704793
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704793
222 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894
223 SHEPARD,TED,MACK,JR NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 704859
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 704859
** 224 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050698
225 SHORT,LARRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700785
UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22CR 700785
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 700785
226 SHRECK,FLOWER,FAYESSA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702446
227 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166
228 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238
DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238
SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238
229 SKRABACZ,SARA,ELIZABET SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 703362
** 230 SLOWINSKI,MARK ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 280794
231 SLOWINSKI,MARK,ALAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704346
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704346
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704346
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704346
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704346
232 SMITH,NATASHA,LYNNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705828
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705828
** 233 SMITH,THAD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051354
SPEEDING 057/45 BISHOP,M 22CR 051354
** 234 SMITH,THAD,EDWARD NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 22CR 051355
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,M 22CR 051355
235 SMITH,TODD,LAWRENCE FAIL TO REPORT ACCIDENT KIRBY,J,I 22CR 705914
236 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637
DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637
237 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638
238 SULLIVAN,AMANDA,LYNN SPEEDING 052/35 ONOFRIO,R,J 22CR 705648
239 SWAILS,BRIAN,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703523
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 703523
240 SWITZER,CODY,ODELL,NOR SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702643
241 TAHIR,ALSUMAIR,ABDULAZ SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 703332
242 TAYLOR,EVAN,COLE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 703561
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 703561
243 TAYLOR,EVAN,COLE SPEEDING 063/50 RENN,J,A 22IF 702074
** 244 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877
245 THARRETT,PAUL,JONATHAN SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 22CR 705829
246 THIBAULT,MELISSA,RIHM SPEEDING 076/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705659
247 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,OFF 22CR 000511
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,OFF 22CR 000511
248 TOWNSEND,CARLA,JAQUICE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704703
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704703
UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH RENN,J,A 21CR 704703
249 TRESIDDER,AMY,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705687
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705687
250 TRIPP,MILTON,JEJUAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703233
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 01/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
251 TUBIOLO,STEVEN,ROBERT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 703392
252 TURNER,JACOB,CLARKE SPEEDING 076/45 BISHOP,MICH 22CR 702983
253 TWISDALE,AUSTIN,TAYLOR SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703403
254 VANDERVEER,MICHAEL,COU EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705667
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705667
255 VANWINGERDEN,ROBERT,JA SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 704083
256 VARGAS,JOSE,DAVID SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 703113
257 VENTURA,EFRAIN,ORTIZ SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 22CR 705708
NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705708
258 VILLAREAL,NAICHE,DIZE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 22IF 703482
259 WADE,JOHN,DUFFY SPEEDING 065/50 KIRBY,J,I 22IF 703429
260 WETHERINGTON,SAMANTHA, NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 700860
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700860
OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700860
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700860
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS BISHOP,MICH 22CR 700860
261 WHALEY,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700786
262 WHEELER,KAITLYN,TAYLOR POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705613
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705613
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705613
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705613
DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705613
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705613
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 705613
263 WHITE,BARBORA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705827
264 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730
265 WHITE,YASHA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 703013
266 WHORLEY,JACK,JUNIOR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J 22IF 703437
267 WIEST,MATTHEW,COLIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703428
268 WILLIAMS,ANTJUAN,DEVON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702941
269 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473
270 WILLIS,CONNER,HOLDEN EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 702490
271 WILSON,DALTON,LEE SPEEDING 054/35 RENN,J,A 22CR 705333
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705333
272 WILSON,SHAWN,TRAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703438
273 WINSTEAD,DONALD,RAY SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 22IF 703371
274 WOOD,ROBERT,LAMAR FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701161
275 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297
276 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702962
277 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701808
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 051/25 BISHOP,MICH 22CR 701808
278 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702966
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702966
SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22CR 702966
279 ZHIGIMONT,PETER SPEEDING 074/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705658
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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