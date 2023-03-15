carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451

2 CARTER,MICHAEL,DENNIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700325

** 3 CLEAVELAND,KATHERINE,T SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) CASTRO,K 22CR 000941

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CASTRO,K 22CR 000941

4 COPELAND,RICK,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,JOSH 22CR 361365

5 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557

SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557

6 CRUZ,OSCAR,MAURICIO,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) KEARNEY,JEF 22CR 705954

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,JEF 22CR 705954

7 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 23CR 000029

UNSAFE MOVEMENT KEARNEY,R 23CR 000029

8 FRIEND,DARIAN,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 22CR 701429

9 GALES,SHAY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 705586

10 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

11 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556

** 12 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619

EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619

** 13 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757

14 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655

15 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841

16 HARBIN,KISHA,TECHOIN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 704646

17 HENRY,TUQUWAN,TYRE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705495

18 HORN,TEDD,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 706007

UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 706007

19 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

20 MAYAK,HEAVEN NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 705643

SPEEDING 048/35 GARRETT,TYL 22CR 705643

21 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896

22 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447

23 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703636

24 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656

25 ORDONEZ,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 23CR 700143

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 23CR 700143

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700143

26 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243

RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243

SPA 27 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 21CR 052043

NO OPERATORS LICENSE BOGERT,S 21CR 052043

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOGERT,S 21CR 052043

SPA 28 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOGERT,S 21IF 702887

29 PRIDGEN,STEPHEN,DREW SIMPLE ASSAULT ALVARADO,CA 23CR 210931

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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INJURY TO REAL PROPERTY ALVARADO,CA 23CR 210931

30 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730

31 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166

32 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238

DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238

SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238

33 SMITH,JORDAN,PATE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 700790

** 34 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877

35 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730

36 WHITMORE,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 700855

37 WILLIAMS,NANCY,BOZARTH SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 23IF 700151

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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