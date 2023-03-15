DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451
2 CARTER,MICHAEL,DENNIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700325
** 3 CLEAVELAND,KATHERINE,T SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) CASTRO,K 22CR 000941
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CASTRO,K 22CR 000941
4 COPELAND,RICK,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,JOSH 22CR 361365
5 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557
SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557
6 CRUZ,OSCAR,MAURICIO,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) KEARNEY,JEF 22CR 705954
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,JEF 22CR 705954
7 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 23CR 000029
UNSAFE MOVEMENT KEARNEY,R 23CR 000029
8 FRIEND,DARIAN,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 22CR 701429
9 GALES,SHAY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 705586
10 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
11 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556
** 12 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619
EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619
** 13 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757
14 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655
15 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841
16 HARBIN,KISHA,TECHOIN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 704646
17 HENRY,TUQUWAN,TYRE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705495
18 HORN,TEDD,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 706007
UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 706007
19 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
20 MAYAK,HEAVEN NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 705643
SPEEDING 048/35 GARRETT,TYL 22CR 705643
21 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896
22 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447
23 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703636
24 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656
25 ORDONEZ,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 23CR 700143
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 23CR 700143
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700143
26 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243
RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243
SPA 27 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 21CR 052043
NO OPERATORS LICENSE BOGERT,S 21CR 052043
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOGERT,S 21CR 052043
SPA 28 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOGERT,S 21IF 702887
29 PRIDGEN,STEPHEN,DREW SIMPLE ASSAULT ALVARADO,CA 23CR 210931
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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INJURY TO REAL PROPERTY ALVARADO,CA 23CR 210931
30 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730
31 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166
32 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238
DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238
SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238
33 SMITH,JORDAN,PATE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 700790
** 34 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877
35 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730
36 WHITMORE,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 700855
37 WILLIAMS,NANCY,BOZARTH SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 23IF 700151
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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