DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS
JUDGE PRESIDING : ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB
PROSECUTOR : J. ALEX PULLY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566
2 BLANTON,AMANDA,ALICE INJURY TO PERSONAL PROPERTY JACOBY,R 20CR 052060
PROBATION VIOLATION JACOBY,R 20CR 052060
3 BLANTON,AMANDA,ALICE SECOND DEGREE TRESPASS NICHOLS,J,W 21CR 700870
PROBATION VIOLATION NICHOLS,J,W 21CR 700870
** 4 BURCHFIEL,RICHARD,KY CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J,T 20CR 703626
MISDEMEANOR PROBATION VIOL JONES,J,T 20CR 703626
5 BUSH,JOHN,BRADFORD MISDEMEANOR PROBATION VIOL BLALOCK,G,T 19CR 704983
6 BUSH,JOHN,BRADFORD MISDEMEANOR PROBATION VIOL MCDONALD,CH 21CR 050814
** 7 CHADWICK,ANDREW,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386
8 CHAPPELL,JASON,MICHAEL VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S,J 18CR 702743
9 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180
10 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
11 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091
12 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365
13 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559
** 14 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MOODY,C,R 20CR 700983
PROBATION VIOLATION MOODY,C,R 20CR 700983
15 DAVENPORT,DARIEL,TYRON MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 15CR 001817
PROBATION VIOLATION BRUNO,T 15CR 001817
16 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881
17 DIXON,JOSHUA,STANLEY DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 051556
18 ELDER,JOSHUA,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000151
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000151
19 EVANS,ROBERT,WARD,JR PROBATION REVIEW HOWELL,M 17CR 053363
20 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891
FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891
LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891
PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891
21 GABBARD,JEREMY,LEE EXTENSION OF PROBATION HEARING WALLACE,EDD 18CR 000471
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALLACE,EDD 18CR 000471
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 18CR 000471
PROBATION VIOLATION WALLACE,EDD 18CR 000471
22 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
23 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST KANNIARD,L 22CR 051033
24 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775
25 GLASS,KEVIN,MCKENLY CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 051410
MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 21CR 051410
26 GOLDEN,HEATHER,MELISSA MISDEMEANOR PROBATION VIOL RICE,F 21CR 051128
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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27 HARPER,KELLI,WELLS MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 18CR 053700
28 HESTER,STEVEN,DANIEL,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000293
29 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CR 000209
30 HUDNELL,JUSTIN,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL CLARK,C 19CR 052793
31 HUDNELL,JUSTIN,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL NELSON,Z 19CR 052794
32 HUFFMAN,JOSEPH,MERILL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000061
33 JOHNSON,DAVID,DEEL MISDEMEANOR PROBATION VIOL PADGETT,T 21CR 052925
34 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953
35 LESTER,MARK,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS WELLS,S 20CR 053016
MISDEMEANOR LARCENY WELLS,S 20CR 053016
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WELLS,S 20CR 053016
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WELLS,S 20CR 053016
** 36 MILLER,CODY,JAMES CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 20CR 050980
MISDEMEANOR PROBATION VIOL RENN,J 20CR 050980
37 MIMCHUCK,JUDY MISDEMEANOR PROBATION VIOL CARTERET CO 21CR 052730
38 PARRISH,DOUGLAS,MAC DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST JONES,B 22CR 050586
39 PINGITORE,MARK,ANDREW MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARRELL,B 21CR 052838
40 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000858
41 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000859
42 REHERMAN,FREDERICK,JAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL MILLEA,T,C 19CR 702894
43 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R 18CR 053980
44 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050996
45 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARBOUR,JES 19CR 052585
46 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859
47 SANDERS,TANESHIA,R MISDEMEANOR PROBATION VIOL WINTERS,R 21CR 050443
48 SEDELL,MICHAEL,WESLEY MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 22CR 000181
49 SELPH,ROBERT,L MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 22CR 000235
50 SPRINGLE,DEBORAH,WILLI MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LAWING,VICT 22CR 000295
51 SPRINGLE,ETHAN,GARNER MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONEAL,A,T 20CR 703756
52 STRICKLAND,DONNA,LOCKH INTIMIDATING WITNESS HALSEY,D 20CR 050793
COMMUNICATING THREATS HALSEY,D 20CR 050793
PROBATION VIOLATION HALSEY,D 20CR 050793
** 53 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILSON,H 18CR 000537
54 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963
55 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335
56 TOLER,KATHRYN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE, BRAND 19CR 000293
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE, BRAND 19CR 000293
57 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) VOGELSONG,A 22CR 050035
58 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR. POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B,C 20CR 701411
PROBATION VIOLATION WILLIS,B,C 20CR 701411
59 WARD,ANDRE,DORAN MICH MISDEMEANOR PROBATION VIOL LONG,K 21CR 050430
60 WHITFIELD,DARVIA,MCCUL MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARE,D 18CR 051759
61 WILKINS,SHANNON,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E 16CR 054016
62 ZEPHIR,CHANCE,MALIK MISDEMEANOR PROBATION VIOL FERRELL,J 20CR 053139
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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