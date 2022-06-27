carteret court

DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS

JUDGE PRESIDING : ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB

PROSECUTOR : J. ALEX PULLY

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566

2 BLANTON,AMANDA,ALICE INJURY TO PERSONAL PROPERTY JACOBY,R 20CR 052060

PROBATION VIOLATION JACOBY,R 20CR 052060

3 BLANTON,AMANDA,ALICE SECOND DEGREE TRESPASS NICHOLS,J,W 21CR 700870

PROBATION VIOLATION NICHOLS,J,W 21CR 700870

** 4 BURCHFIEL,RICHARD,KY CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J,T 20CR 703626

MISDEMEANOR PROBATION VIOL JONES,J,T 20CR 703626

5 BUSH,JOHN,BRADFORD MISDEMEANOR PROBATION VIOL BLALOCK,G,T 19CR 704983

6 BUSH,JOHN,BRADFORD MISDEMEANOR PROBATION VIOL MCDONALD,CH 21CR 050814

** 7 CHADWICK,ANDREW,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386

8 CHAPPELL,JASON,MICHAEL VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S,J 18CR 702743

9 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180

10 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

11 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091

12 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365

13 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559

** 14 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MOODY,C,R 20CR 700983

PROBATION VIOLATION MOODY,C,R 20CR 700983

15 DAVENPORT,DARIEL,TYRON MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 15CR 001817

PROBATION VIOLATION BRUNO,T 15CR 001817

16 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881

17 DIXON,JOSHUA,STANLEY DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 051556

18 ELDER,JOSHUA,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000151

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000151

19 EVANS,ROBERT,WARD,JR PROBATION REVIEW HOWELL,M 17CR 053363

20 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891

FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891

LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891

PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891

21 GABBARD,JEREMY,LEE EXTENSION OF PROBATION HEARING WALLACE,EDD 18CR 000471

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALLACE,EDD 18CR 000471

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 18CR 000471

PROBATION VIOLATION WALLACE,EDD 18CR 000471

22 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

23 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST KANNIARD,L 22CR 051033

24 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775

25 GLASS,KEVIN,MCKENLY CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 051410

MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 21CR 051410

26 GOLDEN,HEATHER,MELISSA MISDEMEANOR PROBATION VIOL RICE,F 21CR 051128

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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27 HARPER,KELLI,WELLS MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 18CR 053700

28 HESTER,STEVEN,DANIEL,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000293

29 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CR 000209

30 HUDNELL,JUSTIN,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL CLARK,C 19CR 052793

31 HUDNELL,JUSTIN,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL NELSON,Z 19CR 052794

32 HUFFMAN,JOSEPH,MERILL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000061

33 JOHNSON,DAVID,DEEL MISDEMEANOR PROBATION VIOL PADGETT,T 21CR 052925

34 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953

35 LESTER,MARK,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS WELLS,S 20CR 053016

MISDEMEANOR LARCENY WELLS,S 20CR 053016

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WELLS,S 20CR 053016

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WELLS,S 20CR 053016

** 36 MILLER,CODY,JAMES CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 20CR 050980

MISDEMEANOR PROBATION VIOL RENN,J 20CR 050980

37 MIMCHUCK,JUDY MISDEMEANOR PROBATION VIOL CARTERET CO 21CR 052730

38 PARRISH,DOUGLAS,MAC DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST JONES,B 22CR 050586

39 PINGITORE,MARK,ANDREW MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARRELL,B 21CR 052838

40 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000858

41 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000859

42 REHERMAN,FREDERICK,JAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL MILLEA,T,C 19CR 702894

43 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R 18CR 053980

44 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050996

45 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARBOUR,JES 19CR 052585

46 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859

47 SANDERS,TANESHIA,R MISDEMEANOR PROBATION VIOL WINTERS,R 21CR 050443

48 SEDELL,MICHAEL,WESLEY MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 22CR 000181

49 SELPH,ROBERT,L MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 22CR 000235

50 SPRINGLE,DEBORAH,WILLI MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LAWING,VICT 22CR 000295

51 SPRINGLE,ETHAN,GARNER MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONEAL,A,T 20CR 703756

52 STRICKLAND,DONNA,LOCKH INTIMIDATING WITNESS HALSEY,D 20CR 050793

COMMUNICATING THREATS HALSEY,D 20CR 050793

PROBATION VIOLATION HALSEY,D 20CR 050793

** 53 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILSON,H 18CR 000537

54 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963

55 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335

56 TOLER,KATHRYN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE, BRAND 19CR 000293

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE, BRAND 19CR 000293

57 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) VOGELSONG,A 22CR 050035

58 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR. POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B,C 20CR 701411

PROBATION VIOLATION WILLIS,B,C 20CR 701411

59 WARD,ANDRE,DORAN MICH MISDEMEANOR PROBATION VIOL LONG,K 21CR 050430

60 WHITFIELD,DARVIA,MCCUL MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARE,D 18CR 051759

61 WILKINS,SHANNON,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E 16CR 054016

62 ZEPHIR,CHANCE,MALIK MISDEMEANOR PROBATION VIOL FERRELL,J 20CR 053139

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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