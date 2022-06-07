DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BOYD,ALLEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 701237
2 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND MISUSE OF 911 SYSTEM FRANKEL,J 21CR 052968
3 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 051306
4 CODRINGTON,AZALENA,ARI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704508
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704508
5 COWARD,VICTORIA,ANNE SPEEDING 059/35 ONOFRIO,M 22CR 701742
6 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315
** 7 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032
8 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223
9 DULEPSKI,ANTHONY,BENJA NO OPERATORS LICENSE MOODY,C 22CR 701324
10 FELTON,QUENTIA ASSAULT AND BATTERY NEWMAN,S 22CR 050823
11 HOPEWELL,ASHLEY,DANIEL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 22CR 051297
12 HUERTAS,JANICE,DIANNE SPEEDING 082/55 ONOFRIO,R,J 21CR 704522
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 21CR 704522
13 HUMES,BRIAN NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J,M 21CR 701433
14 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491
15 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE INTOXICATED AND DISRUPTIVE CLARK,C 20CR 051096
16 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY CLARK,C 20CR 051097
17 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE RESISTING PUBLIC OFFICER CLARK,C 20CR 051098
18 NICHOLS,ABIGAIL,GRACEE LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
SPEEDING 050/35 ONOFRIO,M 21CR 704291
** 19 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541
FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541
20 PARMLEY,DESEAN,MICHAEL SPEEDING 087/45 BISHOP,M 21CR 704016
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 704016
21 PHILLIPS,LARK,RENEE SPEEDING 053/35 MOODY,C 22CR 701236
22 RIVERA,VICTORIA,LEE PERMIT OPERATION VEH NO INS MOODY,C 22CR 701779
23 ROBINSON,EDWARD,EARL,J MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050643
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050643
24 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) TILLMAN,DAR 21CR 051232
25 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,S 21CR 051398
26 SINGH,VARINDER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,M 22CR 000188
27 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIS,C 22CR 051298
CONSUME ALC BY 19/20 WILLIS,C 22CR 051298
28 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051299
ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299
ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299
29 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ATTEMPT TO ALTER DESTROY OR ST MILLEA,T 22CR 051316
30 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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