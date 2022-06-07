carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BOYD,ALLEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 701237

2 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND MISUSE OF 911 SYSTEM FRANKEL,J 21CR 052968

3 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 051306

4 CODRINGTON,AZALENA,ARI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704508

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704508

5 COWARD,VICTORIA,ANNE SPEEDING 059/35 ONOFRIO,M 22CR 701742

6 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315

** 7 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032

8 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223

9 DULEPSKI,ANTHONY,BENJA NO OPERATORS LICENSE MOODY,C 22CR 701324

10 FELTON,QUENTIA ASSAULT AND BATTERY NEWMAN,S 22CR 050823

11 HOPEWELL,ASHLEY,DANIEL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 22CR 051297

12 HUERTAS,JANICE,DIANNE SPEEDING 082/55 ONOFRIO,R,J 21CR 704522

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 21CR 704522

13 HUMES,BRIAN NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J,M 21CR 701433

14 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491

15 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE INTOXICATED AND DISRUPTIVE CLARK,C 20CR 051096

16 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY CLARK,C 20CR 051097

17 LAWRENCE,KENDRA,MAXINE RESISTING PUBLIC OFFICER CLARK,C 20CR 051098

18 NICHOLS,ABIGAIL,GRACEE LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

SPEEDING 050/35 ONOFRIO,M 21CR 704291

** 19 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541

FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541

20 PARMLEY,DESEAN,MICHAEL SPEEDING 087/45 BISHOP,M 21CR 704016

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 704016

21 PHILLIPS,LARK,RENEE SPEEDING 053/35 MOODY,C 22CR 701236

22 RIVERA,VICTORIA,LEE PERMIT OPERATION VEH NO INS MOODY,C 22CR 701779

23 ROBINSON,EDWARD,EARL,J MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050643

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050643

24 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) TILLMAN,DAR 21CR 051232

25 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,S 21CR 051398

26 SINGH,VARINDER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,M 22CR 000188

27 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIS,C 22CR 051298

CONSUME ALC BY 19/20 WILLIS,C 22CR 051298

28 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051299

ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299

ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299

29 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ATTEMPT TO ALTER DESTROY OR ST MILLEA,T 22CR 051316

30 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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