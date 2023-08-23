carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : KISTLER/CRENSHAW

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705490

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705490

2 ACKERSON,CHRISTIAN,HAW FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE HOCHMAN,DAV 22CR 276624

RESISTING PUBLIC OFFICER HOCHMAN,DAV 22CR 276624

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOCHMAN,DAV 22CR 276624

FAIL CARRY REGISTRATION CARD HOCHMAN,DAV 22CR 276624

3 AKERLY,MARK,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE KANAREK,MEL 23CR 366663

4 ANDERS,RICHARD,CHRISTO FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI 23IF 000107

5 BERBERT,ERICK,BRANDON CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HOCHMAN,DAV 23CR 367558

6 BOLDON,TORRENCE,LANEY CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702147

** 7 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287

8 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 000001

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,CH 23CR 000001

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,CH 23CR 000001

9 BROWN,ROBERT,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701860

10 BROWN,WILLIAM,GREGORY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 21CR 705010

11 BRUNER,JOSHUA,DEAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000447

12 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046

13 CACI,JULIA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701215

14 CARRILLO,MARVIN,NOEL,R DWLR IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000450

15 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700965

** 16 DEBEASSO,OLIVIA,BAY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 250129

17 DELANEY,CRYSTAL,LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587

FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587

18 DOUGLAS,CHERISH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000250

** 19 FARRELL,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 23CR 000233

20 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868

DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868

21 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129

** 22 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700028

23 FOSCUE,CHRISTINA,DEANN DRIVING WHILE IMPAIRED HERBERT,GRA 23CR 375739

DWLR NOT IMPAIRED REV HERBERT,GRA 23CR 375739

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERBERT,GRA 23CR 375739

24 GESTWICKI,HANNAH,DALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000501

25 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490

26 HAMILTON,MADISON,NICOL CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702154

27 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243

28 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273

29 HENRY,DAVID,PROBASCO,I SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 23IF 701137

30 HILDRETH,LARRY,RAY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE HOCHMAN,DAV 23CR 336855

31 HILL,CALVIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 702523

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 23CR 702523

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CARRYING CONCEALED GUN(M) HOLSCLAW,C 23CR 702523

32 HLADKY,CHRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 371669

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENDETTI,JO 23CR 371669

** 33 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

34 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 257377

35 HUGHES,ZACKERY,CHARLES FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI 23IF 000108

36 KERR,CHARLES,DUNCAN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,CH 23CR 350192

POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HOLSCLAW,CH 23CR 350192

37 KERR,CHARLES,DUNCAN DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 353902

38 KING,JADE,ANNETTE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESCHBACH,R 21CR 703055

AID & ABET LARCENY (M) ESCHBACH,R 21CR 703055

RESISTING PUBLIC OFFICER ESCHBACH,R 21CR 703055

39 LEWIS,SAVANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700144

SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 23CR 700144

40 LISKA,JACEY,DIANE,JEAN NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 23CR 000234

OPERATE VEH NO INS HOCHMAN 23CR 000234

41 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE BENDETTI,J 23CR 000452

42 MARTIN,ANGELA,HARRIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000451

43 MAYTON,JORDAN,RILEY CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702146

** 44 MCHUGH,TIMMOR,NATHANIE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 378498

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 23CR 378498

45 MCWATERS,MICHAEL,JOSEP EXPIRED/NO INSPECTION PORTER,B 23CR 000445

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION PORTER,B 23CR 000445

46 MCWATERS,MICHAEL,JOSEP DWLR IMPAIRED REV PORTER,B 23CR 000446

OPERATE VEH NO INS PORTER,B 23CR 000446

47 MORROW,MALAKAI,MICHAEL GIVE MTBV/U-WN TO

48 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579

49 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580

MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580

50 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581

51 NICHOLS,SHAMIA,LASEMA UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB HOLSCLAW,C 23IF 000110

52 NICHOLS,SHAMIA,LASENNA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW, O 23CR 350644

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW, O 23CR 350644

53 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001055

** 54 ORROCK,KATHLEEN,SOUTHA CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HOCHMAN,DAV 23CR 265889

55 OVANDO,JOSE,FERNANDO,J SPEEDING 068/55 POWELL,S,J 23IF 701396

56 PANIAGUAMARTINEZ,MARIA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701725

57 PARRISH,TORI,MICHELE CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702155

58 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544

59 PAYNE,CHRISTINE,MICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 23CR 702456

60 PAYNE,CHRISTINE,MICHEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HOLSCLAW,C 23IF 701496

61 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705059

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 705059

62 PLAYER,MICHAEL,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000449

** 63 PURSER,JAMES,RODNEY,IV INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 353451

COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,CH 23CR 353451

64 RADFORD,CLAYTON,MCKINL DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 291973

65 SANTOS,PADILLA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PORTER,B 23CR 000444

NO OPERATORS LICENSE PORTER,B 23CR 000444

66 SAUNDERS,DANIEL,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000248

67 SCOTT,ASHTON,WALKER OBT/ATT OBT ALC FALSE DL HOLSCLAW,C 22CR 705636

68 SCOTT,NATYIA, ALEXUS FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BENDETTI,J 23IF 000140

69 SILVER,ZARIA,GWENDOLYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 701412

70 SIMONS,JACK,HAMBLEN CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702152

** 71 SIMS,LINDSAY,KATE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 278872

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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72 SLADE,ANN,RECTOR SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 23IF 701397

73 STEVENS,JANICE,SKEEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000499

74 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726

75 STEVENSON,DEVONTE,MARQ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701280

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701280

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 701280

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701280

76 STREET,CLARENCE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700761

77 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360

78 VALELIO-LEE,MARGARET,K DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000453

79 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541

DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541

80 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542

** 81 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280

EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280

82 WATSON,BRIAN,JASON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000500

** 83 WRIGHT,ANN,MARIE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,CH 22CR 360257

RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 360257

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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