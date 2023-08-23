DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : KISTLER/CRENSHAW
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705490
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705490
2 ACKERSON,CHRISTIAN,HAW FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE HOCHMAN,DAV 22CR 276624
RESISTING PUBLIC OFFICER HOCHMAN,DAV 22CR 276624
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOCHMAN,DAV 22CR 276624
FAIL CARRY REGISTRATION CARD HOCHMAN,DAV 22CR 276624
3 AKERLY,MARK,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE KANAREK,MEL 23CR 366663
4 ANDERS,RICHARD,CHRISTO FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI 23IF 000107
5 BERBERT,ERICK,BRANDON CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HOCHMAN,DAV 23CR 367558
6 BOLDON,TORRENCE,LANEY CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702147
** 7 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287
8 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 000001
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,CH 23CR 000001
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,CH 23CR 000001
9 BROWN,ROBERT,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701860
10 BROWN,WILLIAM,GREGORY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 21CR 705010
11 BRUNER,JOSHUA,DEAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000447
12 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046
13 CACI,JULIA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701215
14 CARRILLO,MARVIN,NOEL,R DWLR IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000450
15 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700965
** 16 DEBEASSO,OLIVIA,BAY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 250129
17 DELANEY,CRYSTAL,LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587
FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587
18 DOUGLAS,CHERISH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000250
** 19 FARRELL,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 23CR 000233
20 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868
DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868
21 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129
** 22 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700028
23 FOSCUE,CHRISTINA,DEANN DRIVING WHILE IMPAIRED HERBERT,GRA 23CR 375739
DWLR NOT IMPAIRED REV HERBERT,GRA 23CR 375739
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERBERT,GRA 23CR 375739
24 GESTWICKI,HANNAH,DALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000501
25 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490
26 HAMILTON,MADISON,NICOL CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702154
27 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243
28 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273
29 HENRY,DAVID,PROBASCO,I SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 23IF 701137
30 HILDRETH,LARRY,RAY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE HOCHMAN,DAV 23CR 336855
31 HILL,CALVIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 702523
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 23CR 702523
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CARRYING CONCEALED GUN(M) HOLSCLAW,C 23CR 702523
32 HLADKY,CHRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 371669
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENDETTI,JO 23CR 371669
** 33 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
34 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 257377
35 HUGHES,ZACKERY,CHARLES FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI 23IF 000108
36 KERR,CHARLES,DUNCAN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,CH 23CR 350192
POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HOLSCLAW,CH 23CR 350192
37 KERR,CHARLES,DUNCAN DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 353902
38 KING,JADE,ANNETTE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESCHBACH,R 21CR 703055
AID & ABET LARCENY (M) ESCHBACH,R 21CR 703055
RESISTING PUBLIC OFFICER ESCHBACH,R 21CR 703055
39 LEWIS,SAVANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700144
SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 23CR 700144
40 LISKA,JACEY,DIANE,JEAN NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 23CR 000234
OPERATE VEH NO INS HOCHMAN 23CR 000234
41 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE BENDETTI,J 23CR 000452
42 MARTIN,ANGELA,HARRIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000451
43 MAYTON,JORDAN,RILEY CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702146
** 44 MCHUGH,TIMMOR,NATHANIE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 378498
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 23CR 378498
45 MCWATERS,MICHAEL,JOSEP EXPIRED/NO INSPECTION PORTER,B 23CR 000445
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION PORTER,B 23CR 000445
46 MCWATERS,MICHAEL,JOSEP DWLR IMPAIRED REV PORTER,B 23CR 000446
OPERATE VEH NO INS PORTER,B 23CR 000446
47 MORROW,MALAKAI,MICHAEL GIVE MTBV/U-WN TO
48 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579
49 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580
MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580
50 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581
51 NICHOLS,SHAMIA,LASEMA UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB HOLSCLAW,C 23IF 000110
52 NICHOLS,SHAMIA,LASENNA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW, O 23CR 350644
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW, O 23CR 350644
53 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001055
** 54 ORROCK,KATHLEEN,SOUTHA CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HOCHMAN,DAV 23CR 265889
55 OVANDO,JOSE,FERNANDO,J SPEEDING 068/55 POWELL,S,J 23IF 701396
56 PANIAGUAMARTINEZ,MARIA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701725
57 PARRISH,TORI,MICHELE CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702155
58 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544
59 PAYNE,CHRISTINE,MICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 23CR 702456
60 PAYNE,CHRISTINE,MICHEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HOLSCLAW,C 23IF 701496
61 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705059
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 705059
62 PLAYER,MICHAEL,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000449
** 63 PURSER,JAMES,RODNEY,IV INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 353451
COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,CH 23CR 353451
64 RADFORD,CLAYTON,MCKINL DRIVING WHILE IMPAIRED BENDETTI,JO 23CR 291973
65 SANTOS,PADILLA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PORTER,B 23CR 000444
NO OPERATORS LICENSE PORTER,B 23CR 000444
66 SAUNDERS,DANIEL,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000248
67 SCOTT,ASHTON,WALKER OBT/ATT OBT ALC FALSE DL HOLSCLAW,C 22CR 705636
68 SCOTT,NATYIA, ALEXUS FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BENDETTI,J 23IF 000140
69 SILVER,ZARIA,GWENDOLYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 701412
70 SIMONS,JACK,HAMBLEN CONSUME ALC BY 19/20 HOLSCLAW,C 23CR 702152
** 71 SIMS,LINDSAY,KATE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 278872
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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72 SLADE,ANN,RECTOR SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 23IF 701397
73 STEVENS,JANICE,SKEEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000499
74 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726
75 STEVENSON,DEVONTE,MARQ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701280
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701280
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 701280
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701280
76 STREET,CLARENCE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700761
77 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360
78 VALELIO-LEE,MARGARET,K DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000453
79 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541
DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541
80 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542
** 81 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280
EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280
82 WATSON,BRIAN,JASON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000500
** 83 WRIGHT,ANN,MARIE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,CH 22CR 360257
RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 360257
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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