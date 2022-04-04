DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALEJANDRO,LUIS,JESUS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 701524
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701524
2 ALEJANDRO,LUIS,JESUS FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 703421
3 ARCHIE,SHANICE,SHANTE DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J 21CR 703620
4 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822
5 BEACH,CHRISTOPHER,AARO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,J 20CR 701795
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,J 20CR 701795
6 BEACHAM,MARY,ANN W/C SIMPLE $ 106.71 ROSES 200 03CR 053622
7 BEASLEY,WENDY,SHERA MISDEMEANOR LARCENY SHANNON,L 21CR 052387
8 BEASLEY,WENDY,SHERA SECOND DEGREE TRESPASS SHANNON,L 21CR 052389
9 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
10 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
11 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
12 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
13 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
** 14 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050624
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 050624
15 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 700828
16 BRIDGES,STANWOOD,KEITH SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 700540
17 CABLE,AUSTIN,JEFFREY SPEEDING 070/50 ONOFRIO,R,J 22CR 700871
18 CANNON,CHRISTOPHER,LEE ASSAULT ON A FEMALE BELIZAIRE,C 22CR 050741
19 CANNON,CHRISTOPHER,LEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY BELIZAIRE,C 22CR 050742
20 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700805
21 CASTRO,BRITTANY,NICOLE MISUSE OF 911 SYSTEM SURFASS,N 21CR 050312
22 CASTRO,BRITTANY,NICOLE RESISTING PUBLIC OFFICER FRANKEL,J 21CR 050590
** 23 CASTRO,BRITTANY,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CASTRO,SUSA 21CR 050598
24 CASTRO,BRITTANY,NICOLE PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR FRANKEL,J,J 21IF 700784
25 CHEELY,ANDREA,SKYE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 700378
** 26 CLARK,CHARLES,ANTHONY, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053306
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053306
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 20CR 053306
27 CLARK,CHARLES,ANTHONY, SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) ENNIS,D,F 20CR 704606
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 20CR 704606
28 CLARK,CHARLES,ANTHONY, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 20CR 704607
** 29 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578
30 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817
31 COFFER,BLAKE,EDWARDS SPEEDING 051/35 ENNIS,D,F 22CR 700874
32 COTE,IEASH,M FAIL TO YIELD SERIOUS INJURY ENNIS,D,F 21IF 703022
33 COURTNEY,KENNETH,AUSTI ASSAULT ON A FEMALE BELIZAIRE,C 22CR 050739
34 COX,MICHAEL,AUTHAR NO OPERATORS LICENSE ALEXANDER,J 22CR 700796
OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 22CR 700796
35 CROWLEY,JOSHUA,MATTHEW EXCEEDING POSTED SPEED PITTMAN,R,D 21IF 702612
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 21IF 702612
36 DAGNINO,COURTNEY,ANNE- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 701674
** 37 DAY,EBERSON,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 20CR 000741
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000741
** 38 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053049
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053049
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053049
39 DAY,EBERSON,WARREN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH DAY,BARBARA 20CR 053061
40 DAY,EBERSON,WARREN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 20IF 703101
41 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302
FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302
UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302
UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302
42 DOWNS,DAVID,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700458
43 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050366
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366
44 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479
45 EDWARDS,SARAH,GRAYSON SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 700890
46 ELUWA,KELECHI,NICOLAS, POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 ENNIS,D,F 22CR 700891
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 700891
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 700891
47 EUSTACE,ARTHUR,EDWARD, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700872
48 EYSMANN,MARK,ROSS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700432
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700432
49 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 702596
SPEEDING 058/45 ALEXANDER,J 20CR 702596
50 FULFORD,AMANDA,DELL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051471
51 GALES,SHAY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 705586
52 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435
53 GEISLER,FREDERICK,PAUL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700517
54 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144
55 GILLIS,ASHKAN,ALI SPEEDING 090/55 ALEXANDER,J 22CR 700971
56 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068
EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068
** 57 GLOVER,WENDY,LAWRENCE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050275
58 GODETTE,WILLIAM,MELVIN SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 700541
59 GONZALEZ-PANIAGUA,JOSU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704485
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704485
60 GUSTI,DONNA,THORNTON FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 700380
61 GUTHRIE,DALLAS,MITCHEL NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,J, 20CR 702185
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ALVARADO,J, 20CR 702185
62 GUTHRIE,SAMUEL,KEITH,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 704314
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 704314
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704314
63 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639
64 HARRISON,ZACHARY SIMPLE ASSAULT SANFORD,JOH 20CR 053287
65 HARRISON,ZACHARY,TAYLO MISDEMEANOR CHILD ABUSE PITTMAN,R 20CR 051974
66 HARRISON,ZACHARY,TAYLO ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,R 20CR 051975
67 HARTLEY,DEREK,THOMAS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BULLOCK,S 21CR 052457
68 HESTER,MARQUILES,TAVON FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 700462
69 HINSON,DONNA,LUCRETIA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050636
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050636
70 HONEYCUTT,HAIDEN,ELIZA SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 700459
71 JACKSON,CONNER,WILLIAM WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 21CR 704668
72 JACKSON,CONNER,WILLIAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 21IF 703567
73 JACKSON,CONNER,WILLIAM EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 22IF 700026
74 JAMES,ALEXUS,JOYCE DWLR NOT IMPAIRED REV WANK,J 21CR 051127
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WANK,J 21CR 051127
75 JAMES,ALEXUS,JOYCE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 21CR 701832
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ALEXANDER,J 21CR 701832
76 JOHNSON,ANDREW,JAMES CYBERSTALKING BRADDAM,GEO 22CR 050661
77 JOHNSON,ANDREW,JAMES INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,ALLI 22CR 050664
CYBERSTALKING WILLIS,ALLI 22CR 050664
SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,ALLI 22CR 050664
78 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928
** 79 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447
80 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344
81 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593
82 JONES,ALEXANDER,DAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700763
83 KOHN,CARRIE ALLOW DOG TO RUN AT LARGE OKUN,DANIEL 22CR 000154
84 KONDRATOWICZ,KOLBY,JOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700876
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700876
85 LAW,DEMETRO,LAMONT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESTEP,T 22CR 700758
OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 22CR 700758
** 86 LISK,KOBE,ELIJAH DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053045
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 20CR 053045
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053045
87 LISK,KOBE,ELIJAH NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 20CR 704092
88 MARTINEZ,LUCIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 050359
89 MAY,RYAN,BAILEY ASSAULT ON A FEMALE WINTERS,R 22CR 050085
90 MCCAFFITY,MARISSA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701817
91 MCCANN,JEFFREY,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,L 21CR 051363
** 92 MCCARTHY,MARCELLIOT ASSAULT ON A FEMALE STEWART,E 21CR 051180
FALSE IMPRISONMENT STEWART,E 21CR 051180
93 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 21IF 703002
94 MEEKS,DUANE,JAMES SPEEDING 072/55 ENNIS,D 21CR 051730
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051730
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051730
95 MENNELLA,MICHAEL,ANTHO WINDOW TINTING VIOL BUNN,M,T 19CR 703076
96 MILLS,TYLER,JOSEPH ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) SOULT,A 22CR 050641
97 MODLIN,PAULA,JEAN NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700744
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700744
98 MOORE,LOGAN,KENDALL SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 700490
** 99 MORRIS,APRIL,ALLISON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050305
100 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379
101 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702868
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 702868
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 21CR 702868
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 702868
102 NUNLEY,TIMOTHY,WILLIAM EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE SOULT,A 20CR 052230
** 103 OKORN,JENNIFER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051995
104 OWENS,CAROLENA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 20CR 700023
105 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 21CR 701734
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 701734
106 PRETORIUS,HENDRIK,OOST ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NEWMAN,J 21CR 051437
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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107 REDDING,EDGAR,JOE ASSAULT AND BATTERY NEWMAN,J 21CR 051436
** 108 REDDING,EDGAR,JOE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SENTER,JENN 21CR 051541
109 RHODES,TIMOTHY,STEPHEN NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 22CR 000153
** 110 RIMMER,SUNNI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051991
111 RIMMER,SUNNI,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703445
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 703445
112 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863
113 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896
114 ROSE,STEPHEN,GLEN ASSAULT AND BATTERY BELIZAIRE,C 21CR 052923
115 ROWE,CLINT,DANIEL SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 704326
116 ROWE,CLINT,DANIEL EXCEEDING POSTED SPEED BRINKLEY,J 21IF 704005
117 ROWE,CLINT,DANIEL EXCEEDING POSTED SPEED BRINKLEY,J 21IF 704062
118 RUDD,TREVOR,NOAH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700518
119 SALTER,FRANKIE,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 22CR 000091
CRIMINAL CONTEMPT SHANNON,L 22CR 000091
120 SANLUCAR,ELIAS,CUPIL SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 700889
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700889
121 SONG,HUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704855
122 SOOTS,CHRYSTAL,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052047
123 SOOTS,CHRYSTAL,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052057
124 SOOTS,MICHAEL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052056
FAIL TO YIELD LEFT TURN BISHOP,J 21CR 052056
125 SUTPHIN,RONALD,WRAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704598
126 SUTPHIN,TAMMY,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704599
127 TAYLOR,BRAXTON,RAY IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 21IF 703394
128 TIMBLIN,TARA,JANENE INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 700762
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700762
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 700762
UNSAFE PASSING YELLOW LINE ENNIS,D,F 22CR 700762
129 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064
130 VAUGHN,CAITLIN,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS PITTMAN,R,D 21CR 705249
131 WARD,JUSTISE,MARIE SPEEDING 045/20 ALVARADO,J, 20CR 703483
DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J, 20CR 703483
132 WATSON,TAMMY,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 703353
133 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134
134 WATTS,TORRI,DORON DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 053102
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 053102
135 WHITLOCK,BREANA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 050255
** 136 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622
137 WILLIAMS,DONOVAN,ISAIA UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 21IF 702687
138 WILLIS,DAVID,LEE,JR ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) HONEYCUTT,C 22CR 050647
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HONEYCUTT,C 22CR 050647
COMMUNICATING THREATS HONEYCUTT,C 22CR 050647
139 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088
ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088
140 WOODWARD,ALEXANDER,KAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 700229
FMCR FAIL HAVE ORG/CPY MED CER PITTMAN,R,D 22CR 700229
141 WOOLARD,KARISMA,ELISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700816
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700816
142 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700154
143 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 21CR 700680
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700680
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 04/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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144 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21IF 702277
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 702277
145 ZACEK,CHARLEY,MAXWELL SPEEDING 070/45 ENNIS,D,F 22CR 700875
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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