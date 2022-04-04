carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALEJANDRO,LUIS,JESUS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 701524

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701524

2 ALEJANDRO,LUIS,JESUS FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 703421

3 ARCHIE,SHANICE,SHANTE DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J 21CR 703620

4 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822

5 BEACH,CHRISTOPHER,AARO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,J 20CR 701795

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,J 20CR 701795

6 BEACHAM,MARY,ANN W/C SIMPLE $ 106.71 ROSES 200 03CR 053622

7 BEASLEY,WENDY,SHERA MISDEMEANOR LARCENY SHANNON,L 21CR 052387

8 BEASLEY,WENDY,SHERA SECOND DEGREE TRESPASS SHANNON,L 21CR 052389

9 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

10 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

11 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

12 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

13 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

** 14 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050624

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 050624

15 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 700828

16 BRIDGES,STANWOOD,KEITH SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 700540

17 CABLE,AUSTIN,JEFFREY SPEEDING 070/50 ONOFRIO,R,J 22CR 700871

18 CANNON,CHRISTOPHER,LEE ASSAULT ON A FEMALE BELIZAIRE,C 22CR 050741

19 CANNON,CHRISTOPHER,LEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY BELIZAIRE,C 22CR 050742

20 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700805

21 CASTRO,BRITTANY,NICOLE MISUSE OF 911 SYSTEM SURFASS,N 21CR 050312

22 CASTRO,BRITTANY,NICOLE RESISTING PUBLIC OFFICER FRANKEL,J 21CR 050590

** 23 CASTRO,BRITTANY,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CASTRO,SUSA 21CR 050598

24 CASTRO,BRITTANY,NICOLE PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR FRANKEL,J,J 21IF 700784

25 CHEELY,ANDREA,SKYE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 700378

** 26 CLARK,CHARLES,ANTHONY, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053306

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053306

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 20CR 053306

27 CLARK,CHARLES,ANTHONY, SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) ENNIS,D,F 20CR 704606

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 20CR 704606

28 CLARK,CHARLES,ANTHONY, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 20CR 704607

** 29 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578

30 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817

31 COFFER,BLAKE,EDWARDS SPEEDING 051/35 ENNIS,D,F 22CR 700874

32 COTE,IEASH,M FAIL TO YIELD SERIOUS INJURY ENNIS,D,F 21IF 703022

33 COURTNEY,KENNETH,AUSTI ASSAULT ON A FEMALE BELIZAIRE,C 22CR 050739

34 COX,MICHAEL,AUTHAR NO OPERATORS LICENSE ALEXANDER,J 22CR 700796

OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 22CR 700796

35 CROWLEY,JOSHUA,MATTHEW EXCEEDING POSTED SPEED PITTMAN,R,D 21IF 702612

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 21IF 702612

36 DAGNINO,COURTNEY,ANNE- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 701674

** 37 DAY,EBERSON,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 20CR 000741

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000741

** 38 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053049

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053049

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053049

39 DAY,EBERSON,WARREN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH DAY,BARBARA 20CR 053061

40 DAY,EBERSON,WARREN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 20IF 703101

41 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302

FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302

UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302

UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302

42 DOWNS,DAVID,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700458

43 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050366

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366

44 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479

45 EDWARDS,SARAH,GRAYSON SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 700890

46 ELUWA,KELECHI,NICOLAS, POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 ENNIS,D,F 22CR 700891

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 700891

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 700891

47 EUSTACE,ARTHUR,EDWARD, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700872

48 EYSMANN,MARK,ROSS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700432

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700432

49 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 702596

SPEEDING 058/45 ALEXANDER,J 20CR 702596

50 FULFORD,AMANDA,DELL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051471

51 GALES,SHAY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 705586

52 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435

53 GEISLER,FREDERICK,PAUL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700517

54 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144

55 GILLIS,ASHKAN,ALI SPEEDING 090/55 ALEXANDER,J 22CR 700971

56 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068

EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068

** 57 GLOVER,WENDY,LAWRENCE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050275

58 GODETTE,WILLIAM,MELVIN SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 700541

59 GONZALEZ-PANIAGUA,JOSU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704485

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704485

60 GUSTI,DONNA,THORNTON FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 700380

61 GUTHRIE,DALLAS,MITCHEL NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,J, 20CR 702185

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ALVARADO,J, 20CR 702185

62 GUTHRIE,SAMUEL,KEITH,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 704314

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 704314

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704314

63 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639

64 HARRISON,ZACHARY SIMPLE ASSAULT SANFORD,JOH 20CR 053287

65 HARRISON,ZACHARY,TAYLO MISDEMEANOR CHILD ABUSE PITTMAN,R 20CR 051974

66 HARRISON,ZACHARY,TAYLO ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,R 20CR 051975

67 HARTLEY,DEREK,THOMAS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BULLOCK,S 21CR 052457

68 HESTER,MARQUILES,TAVON FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 700462

69 HINSON,DONNA,LUCRETIA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050636

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050636

70 HONEYCUTT,HAIDEN,ELIZA SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 700459

71 JACKSON,CONNER,WILLIAM WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 21CR 704668

72 JACKSON,CONNER,WILLIAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 21IF 703567

73 JACKSON,CONNER,WILLIAM EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 22IF 700026

74 JAMES,ALEXUS,JOYCE DWLR NOT IMPAIRED REV WANK,J 21CR 051127

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WANK,J 21CR 051127

75 JAMES,ALEXUS,JOYCE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 21CR 701832

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ALEXANDER,J 21CR 701832

76 JOHNSON,ANDREW,JAMES CYBERSTALKING BRADDAM,GEO 22CR 050661

77 JOHNSON,ANDREW,JAMES INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,ALLI 22CR 050664

CYBERSTALKING WILLIS,ALLI 22CR 050664

SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,ALLI 22CR 050664

78 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928

** 79 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447

80 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344

81 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593

82 JONES,ALEXANDER,DAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700763

83 KOHN,CARRIE ALLOW DOG TO RUN AT LARGE OKUN,DANIEL 22CR 000154

84 KONDRATOWICZ,KOLBY,JOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700876

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700876

85 LAW,DEMETRO,LAMONT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESTEP,T 22CR 700758

OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 22CR 700758

** 86 LISK,KOBE,ELIJAH DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053045

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 20CR 053045

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053045

87 LISK,KOBE,ELIJAH NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 20CR 704092

88 MARTINEZ,LUCIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 050359

89 MAY,RYAN,BAILEY ASSAULT ON A FEMALE WINTERS,R 22CR 050085

90 MCCAFFITY,MARISSA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701817

91 MCCANN,JEFFREY,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,L 21CR 051363

** 92 MCCARTHY,MARCELLIOT ASSAULT ON A FEMALE STEWART,E 21CR 051180

FALSE IMPRISONMENT STEWART,E 21CR 051180

93 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 21IF 703002

94 MEEKS,DUANE,JAMES SPEEDING 072/55 ENNIS,D 21CR 051730

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051730

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051730

95 MENNELLA,MICHAEL,ANTHO WINDOW TINTING VIOL BUNN,M,T 19CR 703076

96 MILLS,TYLER,JOSEPH ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) SOULT,A 22CR 050641

97 MODLIN,PAULA,JEAN NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700744

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700744

98 MOORE,LOGAN,KENDALL SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 700490

** 99 MORRIS,APRIL,ALLISON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050305

100 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379

101 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702868

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 702868

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 21CR 702868

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 702868

102 NUNLEY,TIMOTHY,WILLIAM EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE SOULT,A 20CR 052230

** 103 OKORN,JENNIFER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051995

104 OWENS,CAROLENA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 20CR 700023

105 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 21CR 701734

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 701734

106 PRETORIUS,HENDRIK,OOST ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NEWMAN,J 21CR 051437

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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107 REDDING,EDGAR,JOE ASSAULT AND BATTERY NEWMAN,J 21CR 051436

** 108 REDDING,EDGAR,JOE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SENTER,JENN 21CR 051541

109 RHODES,TIMOTHY,STEPHEN NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 22CR 000153

** 110 RIMMER,SUNNI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051991

111 RIMMER,SUNNI,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703445

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 703445

112 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863

113 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896

114 ROSE,STEPHEN,GLEN ASSAULT AND BATTERY BELIZAIRE,C 21CR 052923

115 ROWE,CLINT,DANIEL SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 704326

116 ROWE,CLINT,DANIEL EXCEEDING POSTED SPEED BRINKLEY,J 21IF 704005

117 ROWE,CLINT,DANIEL EXCEEDING POSTED SPEED BRINKLEY,J 21IF 704062

118 RUDD,TREVOR,NOAH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700518

119 SALTER,FRANKIE,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 22CR 000091

CRIMINAL CONTEMPT SHANNON,L 22CR 000091

120 SANLUCAR,ELIAS,CUPIL SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 700889

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700889

121 SONG,HUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704855

122 SOOTS,CHRYSTAL,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052047

123 SOOTS,CHRYSTAL,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052057

124 SOOTS,MICHAEL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052056

FAIL TO YIELD LEFT TURN BISHOP,J 21CR 052056

125 SUTPHIN,RONALD,WRAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704598

126 SUTPHIN,TAMMY,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704599

127 TAYLOR,BRAXTON,RAY IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 21IF 703394

128 TIMBLIN,TARA,JANENE INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 700762

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700762

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 700762

UNSAFE PASSING YELLOW LINE ENNIS,D,F 22CR 700762

129 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064

130 VAUGHN,CAITLIN,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS PITTMAN,R,D 21CR 705249

131 WARD,JUSTISE,MARIE SPEEDING 045/20 ALVARADO,J, 20CR 703483

DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J, 20CR 703483

132 WATSON,TAMMY,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 703353

133 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134

134 WATTS,TORRI,DORON DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 053102

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 053102

135 WHITLOCK,BREANA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 050255

** 136 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622

137 WILLIAMS,DONOVAN,ISAIA UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 21IF 702687

138 WILLIS,DAVID,LEE,JR ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) HONEYCUTT,C 22CR 050647

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HONEYCUTT,C 22CR 050647

COMMUNICATING THREATS HONEYCUTT,C 22CR 050647

139 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088

ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088

140 WOODWARD,ALEXANDER,KAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 700229

FMCR FAIL HAVE ORG/CPY MED CER PITTMAN,R,D 22CR 700229

141 WOOLARD,KARISMA,ELISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700816

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700816

142 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700154

143 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 21CR 700680

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700680

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 04/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

144 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21IF 702277

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 702277

145 ZACEK,CHARLEY,MAXWELL SPEEDING 070/45 ENNIS,D,F 22CR 700875

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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