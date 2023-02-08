DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALSTON,KAYLA,PHONSHA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704698
** 2 ANDREWS,REBECCA,MICHEL ASSAULT ATTEMPT TO INFLICT SER HOLSCLAW,C 22CR 353532
3 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE SORRELS,JAM 22CR 001044
4 AUGER,NATHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 001065
UNSAFE MOVEMENT SORRELS,J 22CR 001065
5 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621
6 BAKER,KELLY,DAWN SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 22CR 705761
7 BARCH,COURTNEY,A NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 001067
8 BECKERS,RICHARD,JOHN NO OPERATORS LICENSE HONEYCUTT,C 19CR 001011
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HONEYCUTT,C 19CR 001011
9 BEVAN,TYLER,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000388
10 BOTTOMS,BRENDELL,WHITL SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,CH 22CR 351272
11 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
** 12 CALDERON,ADRIAN,ORTIZ UNSAFE LANE CHANGE WILLIAMS,K 22CR 000892
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 22CR 000892
** 13 CAMPBELL,KEVIN,MAURICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ GARNER,B 22CR 704149
14 CEDILLOSCHICAS,JOSE,NO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 704273
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22CR 704273
15 CLAY,JOSHUA,BRIAN ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,JACOB 22CR 335958
16 COBB,ALTON,HARRISON,JR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SORRELS,J 22IF 000246
17 COCKE,ELIZABETH,DAWN ASSAULT AND BATTERY SMITH,J 21CR 000851
SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,J 21CR 000851
18 COCKE,ELIZABETH,DAWN RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052948
19 COCKE,ELIZABETH,DAWN MISUSE OF 911 SYSTEM OKUN,D 21CR 052949
20 COLLINS,AYLA,LANAE CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640
21 COPPERSMITH,TAMMY,LYNN ASSAULT AND BATTERY WALES,NICHO 22CR 308058
22 CRAFT,MICHELLE,CHRISTI ASSAULT AND BATTERY SCHUBERT,SO 22CR 318732
23 CRAFT,RANDALL KEITH ASSAULT ON A FEMALE CRAFT,MICHE 22CR 293582
24 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) VIGIL,JACOB 22CR 294912
25 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CRAFT,MICHE 22CR 318552
26 CRUZ,CARMEN,ALAINA SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000966
27 DANIELS,ROSA,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BULLOCK,S 22IF 000224
28 DAVIS,HEATHER,NICOLE EXPIRED OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22IF 703521
29 DAY,JUSTIN,LEE COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 051393
30 DEANE,LANCE,ELISHA DRIVER
UNSAFE LANE CHANGE SMITH,J 22IF 000145
31 DELANEY,CRYSTAL LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587
FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587
** 32 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE SORRELS,JAM 23CR 209454
33 DUNBAR,ALVA,LEE,JR OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 705851
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705851
34 DURRSTEIN,MICHAEL,THOM SPEEDING 068/45 SORRELS,J 22CR 001064
35 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000234
36 FLIPPIN,MELISSA,BROOK SIMPLE ASSAULT MACKANIC,CH 22CR 369914
** 37 FLORES,ENRIQUE,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 312436
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 22CR 312436
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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38 FULCHER,PAUL,LANDON,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 000014
39 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DESIGNATED LANE VIOLATION SORRELS,JAM 21IF 000014
40 GARCIA,MARQUEZA NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 22CR 001062
41 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED WALES,NICHO 22CR 328689
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALES,NICHO 22CR 328689
42 GOINS,ANTHONY,JEROME,J EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000007
43 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268
44 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744
45 GRYB,CONNIE,RENE,THOMP SPEEDING 057/35 HOLSCLAW,C 22CR 705997
46 HALL,TIFFANE,MARIE EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000247
47 HARE,HADEN,WESS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705817
48 HARPOLE,COLTON,JACK DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY HOLSCLAW,C 23CR 700201
49 HASSELL,SUZANNE,KELLEY MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 704697
50 HENLEY,JERRY,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 23CR 000024
EXPIRED/NO INSPECTION SMITH,J 23CR 000024
51 HILL,MICHAEL,LAMAR,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIAMS,KE 23CR 222258
** 52 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360
** 53 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
54 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955
55 HOWARD,DANIEL,JACKSON EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000006
56 HUNT,KEILO,NATHANIEL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000233
57 JOHNSON,RAVI,LAL SPEEDING 064/55 SMITH,J 22IF 000216
58 JONES,CATHERINE,WRIGHT SPEEDING 049/35 JONES,J 22IF 703575
59 JORDAN,KORY,MIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 703426
60 KNIGHT,JONATHAN FORRES SECOND DEGREE TRESPASS VIGIL,DEP J 22CR 263809
** 61 KNIGHT,STEVEN,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SMITH,J 22CR 001047
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 001047
** 62 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665
63 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A NO OPERATORS LICENSE SORRELS,J 22CR 001046
64 LEWIS,YASMINE,SHANTEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,TYSHA 22CR 372900
** 65 LONG,BRADLEY,GAGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051906
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051906
66 LONG,BRADLEY,GAGE SPEEDING 058/35 HOLSCLAW,C 22CR 703467
** 67 MANUEL,TARIA,LONNELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GARNER,B 22CR 000898
68 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703782
69 MARTINEZ,JOSE,GUADALUP FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000248
** 70 MCCLINTOCK,SCOTT,DRAKE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 216557
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 23CR 216557
71 MCCLINTOCK,SCOTT,DRAKE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700409
SPEEDING 052/35 HOLSCLAW,C 23CR 700409
72 MCDONALD,AMARYLLIS,JOC SPEEDING 056/35 SMITH,J 23CR 000020
73 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670
74 MELVIN,KENNETH,WAYNE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000829
75 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT WILLIAMS,K 22IF 000210
76 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703311
77 MERKLEY,LANDON,CRAIG SPEEDING IN SCHOOL ZONE 041/25 COLLINS,A,S 22IF 703027
78 MORRIS,JOHN,PERRY OPERATE VEH NO INS SMITH,J 22CR 001043
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 001043
79 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001045
80 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579
81 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580
MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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82 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581
** 83 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000644
CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,J 22CR 000644
84 OLIVIER,LYNDA,MICHELLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000236
85 PACE,WILLIAM,JOHNSON,J FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER COVINGTON,J 22CR 704875
** 86 PARGETERE,MICHELLE,LEE COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,KE 22CR 375209
ETHNIC INTIMIDATION WILLIAMS,KE 22CR 375209
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIAMS,KE 22CR 375209
87 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544
88 PEPLER,ANDREA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 704749
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOLSCLAW,C 22CR 704749
89 PEREZ,JENNIFER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 703947
90 PERKINS,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) WALES,N 22CR 051601
91 PHILLIES,TAMMY,RENEE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SORRELS,J 23IF 000003
92 PLUSKOTA,DONATA,MAGDAL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000232
93 POLKAMPALLY,SREEKANTH SPEEDING 056/35 HOLSCLAW,C 22CR 702503
94 REMLEY,DIANE,LYNN EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000005
95 RICE,ASHLEY,CAROLINE EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000004
96 RIGGS,JASON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MCGEE 22CR 000084
** 97 ROCHELLE,RICHARD RYAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BARBOUR,JES 22CR 279054
98 ROCHELLE,RICHARD RYAN ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 289423
99 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290
100 SAVAGE,TIMOTHY ALLEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 286420
COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,OF 22CR 286420
101 SCOTT,MARVIN,EARL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705557
OPERATE VEH NO INS HOLSCLAW,C 22CR 705557
102 SMITH III,OWEN BERNICE SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,OF 22CR 265903
INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 265903
103 SMITH,MYRON,ANN SECOND DEGREE TRESPASS SCHAMEL,H 22CR 000974
104 SOUTHERN,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 704601
105 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCHAMEL,HOW 22CR 375760
106 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 001016
107 STIMPSON,NOAH,LEE SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 001066
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001066
108 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245
109 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000855
110 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705767
111 SWARTLEY,KENNETH,DAVID SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 001042
112 TAYLOR,BRITTANY,DIANNE EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000001
113 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017
114 TAYLOR,EVAN,COLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705704
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705704
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC ONOFRIO,R,J 22CR 705704
115 TAYLOR,STEPHEN,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000869
OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 22CR 000869
116 TAYLOR,STEPHEN,RYAN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000962
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000962
** 117 THOMAS,RALPH,LESTER,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000530
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 21CR 000530
118 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456
119 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319
120 THOMPSON,ROCHELLE,KAY SPEEDING 072/55 SMITH,J 23CR 000021
121 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404
122 VAZQUEZ,CALEB,IMMANUEL SPEEDING 063/35 SMITH,J 22CR 000398
123 VELEZ,JOSHUA,ANTONIO EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000235
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 124 VESLEY,REBECCA,ANN NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 23CR 000023
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SMITH,J 23CR 000023
125 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541
DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541
126 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542
127 VON THADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051045
** 128 VONTHADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 052012
FAIL TO REPORT ACCIDENT HAYMORE,M 22CR 052012
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 052012
** 129 VONTHADEN,JOHN,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,M 22CR 052013
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,M 22CR 052013
130 WADDELL,EMILY,FARRINGT EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000249
131 WALBERT,THOMAS,BYRON,I DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000716
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,K 22CR 000716
** 132 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280
EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280
133 WANNER,LANA,ALISE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705852
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705852
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ONOFRIO,R,J 22CR 705852
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705852
134 WARD,ASHTON,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED SCHAMEL,HOW 22CR 307983
135 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134
136 WAY,SAMUEL,EASON,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,JAM 22CR 328143
137 WEEKS,MARSHALL,GRAY EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000002
138 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643
139 WILLIS,ELIJAH,BENJAMIN ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,KE 22CR 342450
140 WILLIS,GRACE,LOVE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 SMITH,J 23CR 000025
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 23CR 000025
141 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000026
OPERATE VEH NO INS SMITH,J 23CR 000026
142 WILSON,KARLY,DANIELLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 704866
** 143 WRIGHT,ANN,MARIE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,CH 22CR 360257
RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 360257
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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