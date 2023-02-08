carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALSTON,KAYLA,PHONSHA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704698

** 2 ANDREWS,REBECCA,MICHEL ASSAULT ATTEMPT TO INFLICT SER HOLSCLAW,C 22CR 353532

3 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE SORRELS,JAM 22CR 001044

4 AUGER,NATHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 001065

UNSAFE MOVEMENT SORRELS,J 22CR 001065

5 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621

6 BAKER,KELLY,DAWN SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 22CR 705761

7 BARCH,COURTNEY,A NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 001067

8 BECKERS,RICHARD,JOHN NO OPERATORS LICENSE HONEYCUTT,C 19CR 001011

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HONEYCUTT,C 19CR 001011

9 BEVAN,TYLER,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000388

10 BOTTOMS,BRENDELL,WHITL SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,CH 22CR 351272

11 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

** 12 CALDERON,ADRIAN,ORTIZ UNSAFE LANE CHANGE WILLIAMS,K 22CR 000892

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 22CR 000892

** 13 CAMPBELL,KEVIN,MAURICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ GARNER,B 22CR 704149

14 CEDILLOSCHICAS,JOSE,NO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 704273

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22CR 704273

15 CLAY,JOSHUA,BRIAN ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,JACOB 22CR 335958

16 COBB,ALTON,HARRISON,JR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SORRELS,J 22IF 000246

17 COCKE,ELIZABETH,DAWN ASSAULT AND BATTERY SMITH,J 21CR 000851

SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,J 21CR 000851

18 COCKE,ELIZABETH,DAWN RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052948

19 COCKE,ELIZABETH,DAWN MISUSE OF 911 SYSTEM OKUN,D 21CR 052949

20 COLLINS,AYLA,LANAE CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640

21 COPPERSMITH,TAMMY,LYNN ASSAULT AND BATTERY WALES,NICHO 22CR 308058

22 CRAFT,MICHELLE,CHRISTI ASSAULT AND BATTERY SCHUBERT,SO 22CR 318732

23 CRAFT,RANDALL KEITH ASSAULT ON A FEMALE CRAFT,MICHE 22CR 293582

24 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) VIGIL,JACOB 22CR 294912

25 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CRAFT,MICHE 22CR 318552

26 CRUZ,CARMEN,ALAINA SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000966

27 DANIELS,ROSA,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BULLOCK,S 22IF 000224

28 DAVIS,HEATHER,NICOLE EXPIRED OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22IF 703521

29 DAY,JUSTIN,LEE COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 051393

30 DEANE,LANCE,ELISHA DRIVER

UNSAFE LANE CHANGE SMITH,J 22IF 000145

31 DELANEY,CRYSTAL LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587

FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587

** 32 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE SORRELS,JAM 23CR 209454

33 DUNBAR,ALVA,LEE,JR OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 705851

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705851

34 DURRSTEIN,MICHAEL,THOM SPEEDING 068/45 SORRELS,J 22CR 001064

35 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000234

36 FLIPPIN,MELISSA,BROOK SIMPLE ASSAULT MACKANIC,CH 22CR 369914

** 37 FLORES,ENRIQUE,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 312436

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 22CR 312436

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

38 FULCHER,PAUL,LANDON,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 000014

39 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DESIGNATED LANE VIOLATION SORRELS,JAM 21IF 000014

40 GARCIA,MARQUEZA NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 22CR 001062

41 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED WALES,NICHO 22CR 328689

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALES,NICHO 22CR 328689

42 GOINS,ANTHONY,JEROME,J EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000007

43 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268

44 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744

45 GRYB,CONNIE,RENE,THOMP SPEEDING 057/35 HOLSCLAW,C 22CR 705997

46 HALL,TIFFANE,MARIE EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000247

47 HARE,HADEN,WESS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705817

48 HARPOLE,COLTON,JACK DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY HOLSCLAW,C 23CR 700201

49 HASSELL,SUZANNE,KELLEY MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 704697

50 HENLEY,JERRY,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 23CR 000024

EXPIRED/NO INSPECTION SMITH,J 23CR 000024

51 HILL,MICHAEL,LAMAR,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIAMS,KE 23CR 222258

** 52 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360

** 53 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

54 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955

55 HOWARD,DANIEL,JACKSON EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000006

56 HUNT,KEILO,NATHANIEL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000233

57 JOHNSON,RAVI,LAL SPEEDING 064/55 SMITH,J 22IF 000216

58 JONES,CATHERINE,WRIGHT SPEEDING 049/35 JONES,J 22IF 703575

59 JORDAN,KORY,MIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 703426

60 KNIGHT,JONATHAN FORRES SECOND DEGREE TRESPASS VIGIL,DEP J 22CR 263809

** 61 KNIGHT,STEVEN,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SMITH,J 22CR 001047

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 001047

** 62 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665

63 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A NO OPERATORS LICENSE SORRELS,J 22CR 001046

64 LEWIS,YASMINE,SHANTEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,TYSHA 22CR 372900

** 65 LONG,BRADLEY,GAGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051906

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051906

66 LONG,BRADLEY,GAGE SPEEDING 058/35 HOLSCLAW,C 22CR 703467

** 67 MANUEL,TARIA,LONNELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GARNER,B 22CR 000898

68 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703782

69 MARTINEZ,JOSE,GUADALUP FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000248

** 70 MCCLINTOCK,SCOTT,DRAKE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 216557

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 23CR 216557

71 MCCLINTOCK,SCOTT,DRAKE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700409

SPEEDING 052/35 HOLSCLAW,C 23CR 700409

72 MCDONALD,AMARYLLIS,JOC SPEEDING 056/35 SMITH,J 23CR 000020

73 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670

74 MELVIN,KENNETH,WAYNE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000829

75 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT WILLIAMS,K 22IF 000210

76 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703311

77 MERKLEY,LANDON,CRAIG SPEEDING IN SCHOOL ZONE 041/25 COLLINS,A,S 22IF 703027

78 MORRIS,JOHN,PERRY OPERATE VEH NO INS SMITH,J 22CR 001043

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 001043

79 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001045

80 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579

81 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580

MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

82 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581

** 83 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000644

CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,J 22CR 000644

84 OLIVIER,LYNDA,MICHELLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000236

85 PACE,WILLIAM,JOHNSON,J FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER COVINGTON,J 22CR 704875

** 86 PARGETERE,MICHELLE,LEE COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,KE 22CR 375209

ETHNIC INTIMIDATION WILLIAMS,KE 22CR 375209

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIAMS,KE 22CR 375209

87 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544

88 PEPLER,ANDREA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 704749

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOLSCLAW,C 22CR 704749

89 PEREZ,JENNIFER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 703947

90 PERKINS,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) WALES,N 22CR 051601

91 PHILLIES,TAMMY,RENEE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SORRELS,J 23IF 000003

92 PLUSKOTA,DONATA,MAGDAL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000232

93 POLKAMPALLY,SREEKANTH SPEEDING 056/35 HOLSCLAW,C 22CR 702503

94 REMLEY,DIANE,LYNN EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000005

95 RICE,ASHLEY,CAROLINE EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000004

96 RIGGS,JASON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MCGEE 22CR 000084

** 97 ROCHELLE,RICHARD RYAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BARBOUR,JES 22CR 279054

98 ROCHELLE,RICHARD RYAN ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 289423

99 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290

100 SAVAGE,TIMOTHY ALLEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 286420

COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,OF 22CR 286420

101 SCOTT,MARVIN,EARL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705557

OPERATE VEH NO INS HOLSCLAW,C 22CR 705557

102 SMITH III,OWEN BERNICE SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,OF 22CR 265903

INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 265903

103 SMITH,MYRON,ANN SECOND DEGREE TRESPASS SCHAMEL,H 22CR 000974

104 SOUTHERN,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 704601

105 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCHAMEL,HOW 22CR 375760

106 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 001016

107 STIMPSON,NOAH,LEE SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 001066

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001066

108 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245

109 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000855

110 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705767

111 SWARTLEY,KENNETH,DAVID SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 001042

112 TAYLOR,BRITTANY,DIANNE EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000001

113 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017

114 TAYLOR,EVAN,COLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705704

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705704

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC ONOFRIO,R,J 22CR 705704

115 TAYLOR,STEPHEN,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000869

OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 22CR 000869

116 TAYLOR,STEPHEN,RYAN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000962

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000962

** 117 THOMAS,RALPH,LESTER,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000530

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 21CR 000530

118 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456

119 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319

120 THOMPSON,ROCHELLE,KAY SPEEDING 072/55 SMITH,J 23CR 000021

121 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404

122 VAZQUEZ,CALEB,IMMANUEL SPEEDING 063/35 SMITH,J 22CR 000398

123 VELEZ,JOSHUA,ANTONIO EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000235

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 124 VESLEY,REBECCA,ANN NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 23CR 000023

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SMITH,J 23CR 000023

125 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541

DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541

126 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542

127 VON THADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051045

** 128 VONTHADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 052012

FAIL TO REPORT ACCIDENT HAYMORE,M 22CR 052012

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 052012

** 129 VONTHADEN,JOHN,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,M 22CR 052013

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,M 22CR 052013

130 WADDELL,EMILY,FARRINGT EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000249

131 WALBERT,THOMAS,BYRON,I DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000716

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,K 22CR 000716

** 132 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280

EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280

133 WANNER,LANA,ALISE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705852

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705852

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ONOFRIO,R,J 22CR 705852

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705852

134 WARD,ASHTON,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED SCHAMEL,HOW 22CR 307983

135 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134

136 WAY,SAMUEL,EASON,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,JAM 22CR 328143

137 WEEKS,MARSHALL,GRAY EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000002

138 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643

139 WILLIS,ELIJAH,BENJAMIN ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,KE 22CR 342450

140 WILLIS,GRACE,LOVE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 SMITH,J 23CR 000025

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 23CR 000025

141 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000026

OPERATE VEH NO INS SMITH,J 23CR 000026

142 WILSON,KARLY,DANIELLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 704866

** 143 WRIGHT,ANN,MARIE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,CH 22CR 360257

RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 360257

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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