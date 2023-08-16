DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423
2 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700936
3 ALDRIDGE,DABNEY,BUNN SPEEDING 048/35 JONES,J 23IF 702069
4 ALLMAN,DANIELLE,DANAY, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 702313
5 AMER,AHMED,MAHAMMED FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HERNANDEZ,J 23IF 701177
6 ANDEREGG,MARY,LENA FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J 23CR 702676
7 BAEZ,EVELYN,QUINONES SPEEDING 061/35 BRINKLEY,J 23CR 702824
8 BARBER,DEIARA,ROSHELLE FAIL PEDESTRIAN RIGHT OF WAY Branch,Core 23IF 702014
9 BARFIELD,CAMERON,WESLE DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 000068
10 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451
11 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319
12 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910
13 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195
14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919
SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919
15 BAYSDEN,HUBERT,LEE,III SPEEDING 063/45 WILLIAMS,B 23CR 703284
16 BAYSDEN,JESSICA,DAVIS DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 706035
17 BEASLEY,DAVID,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,B 22CR 263072
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TURNER,B 22CR 263072
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,B 22CR 263072
18 BECK,MICHAEL,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700685
19 BELL,TIMOTHY,BRANDON SPEEDING 050/35 LEWIS,C 23IF 701991
20 BENNETT,ADEN,SCOTT SPEEDING 067/45 LEWIS,C 23CR 702946
21 BICKSLER,KIM,ELIZABETH SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 23CR 703282
22 BILZAN,CLAUDIO FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Branch,Core 23IF 702073
23 BISSETT,IVY,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 23CR 276192
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYDEN,J 23CR 276192
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 23CR 276192
24 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
25 BOBBITT,MARTHA,SMITH DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 23CR 235690
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE WILLIAMS,B 23CR 235690
FAIL TO BURN HEADLAMPS WILLIAMS,B 23CR 235690
26 BROWN,AARON,CHRISTOPHE MISDEMEANOR LARCENY TURNER,B 22CR 051595
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TURNER,B 22CR 051595
27 BROWN,JONATHAN,JENNING SPEEDING 070/45 WILLIAMS,B 23CR 702782
28 BRYANT,KEYSHAWN,DEVANT DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702076
29 BURCHFIEL,RICHARD,KY INDECENT EXPOSURE LEWIS,C 23CR 702701
30 BYINGTON,ARIK,GENE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 317867
DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 23CR 317867
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 23CR 317867
DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 317867
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 CAGLARCAN,JULIE,LYNN SPEEDING 069/45 WILLIAMS,B 23CR 703281
32 CAHOON,STEVIE,CHANEL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,B 23CR 702401
NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 23CR 702401
33 CALE,KELVIN,BLAKE SPEEDING 051/35 WILLIAMS,B 23CR 702400
34 CAPETOLA,JOHN,ANTHONY FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Branch,Core 23IF 701961
35 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086
IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086
36 CARTER,DAVID,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700696
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700696
37 CARTER,MICHAEL,DENNIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700325
38 CASILLAS,ISABELLA,JOLI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 23CR 702573
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B 23CR 702573
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 702573
39 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694
40 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695
41 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339
42 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
43 CORDOVA,JAZLYNN,AIDA NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 23CR 702896
44 CRISSMAN,JERAMY,THOMAS SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 23CR 703225
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 23CR 703225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 23CR 703225
45 CROCKER,BRITTANIE,KIRK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 702402
46 CRUZ,YHOVANA,MARTINEZ EXPIRED OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23IF 702042
47 CRUZAMAYA,NATALIA,DELC NO OPERATORS LICENSE ANDERSON,C 23CR 000505
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ANDERSON,C 23CR 000505
48 DEAN,TIMOTHY,STEVEN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700684
SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23CR 700684
49 DEHART,JOSEPH,RUSSELL FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 22CR 302125
RESISTING PUBLIC OFFICER BRINKLEY,J 22CR 302125
** 50 DEHART,JOSEPH,RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 302168
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 302168
51 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 706036
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 706036
52 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 23CR 700692
53 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 700651
SPEEDING 070/55 BURROUGHS,C 23CR 700651
54 DUDLEY,ROBERT,BURN,III DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701992
55 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402
56 EASTERS,JENNIFER,ROSE- SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,BR 23CR 349013
57 EDWARDS,HANNAH,LEANN FAILURE TO REDUCE SPEED Branch,Core 23IF 701464
58 EDWARDS,THOMAS,DANELL, SPEEDING 059/45 WILLIAMS,B 23IF 700042
59 ELLISON,ANDREA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 23CR 702937
60 EVANS,EMILY,SUSANNA TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY LEWIS,C 23CR 702988
ILLEGAL PARKING LEWIS,C 23CR 702988
61 FARROW,JALEN,THOMAS SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 22CR 704121
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704121
62 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BRINKLEY,J 23CR 701376
SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J 23CR 701376
63 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN LEWIS,CHARL 23CR 238468
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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64 FRYE,JODY,LEA SPEEDING 048/35 JONES,J 23IF 701607
65 FULFORD,MICHAEL,WAYNE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702271
66 FULMER,SONYA,DENISE DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 23CR 286874
EXPIRED OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 286874
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERNANDEZ,J 23CR 286874
67 FUTERAL,BEN,GARRISON POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000256
68 GALARNEAU,SANDRA,CAROL IMPROPER BACKING WILLIAMS,B 23IF 702103
69 GARCIA,VENTURA,H DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700959
70 GARDNER,STEVEN,GARRETT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 342631
71 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
72 GARNER,LEURA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 702144
73 GEOFFROY,DENNIS,CHARLE SPEEDING 072/45 WILLIAMS,B 23CR 700477
74 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 703255
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,B 23CR 703255
NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 23CR 703255
** 75 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630
76 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702051
77 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328
78 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 703254
79 GRUBB,JOSEPH,RUSSELL UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ BISHOP,MICH 22IF 701096
80 GUNN,PETER,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 23CR 701655
81 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571
82 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655
83 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841
84 HARDY,KAITLYN,BROOKE SPEEDING 054/45 BRINKLEY,J 23IF 701945
85 HARTMAN,SHANDA,ELAINE AID & ABET LARCENY (M) ADAMS, CHRI 23CR 310447
MISDEMEANOR LARCENY ADAMS, CHRI 23CR 310447
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ADAMS, CHRI 23CR 310447
86 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760
87 HENRY,JAQUAN,LEONTY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 705341
88 HENRY,TUQUWAN,TYRE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705495
89 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587
90 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704837
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 704837
91 HILL,PAULA,DENICE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 702548
92 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503
93 HOLLOMAN,SARAH,ELIZABE SPEEDING 049/35 JONES,J 23IF 701385
94 HOLT,CALEB,CLAYTON SPEEDING 079/55 BRINKLEY,J 23CR 702209
95 HOLT,RICHARD,HARRISON DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 23CR 216418
CONC HANDGUN AFT/WHL CONS ALC/ LOPEZ,ELIZA 23CR 216418
96 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118
97 HUMES,BRIAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 702518
EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 23CR 702518
98 JACKSON,JERRY,CHARLES, DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 270481
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 270481
99 JAUREGUI-JAUREGUI,GUST NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 23CR 702052
WINDOW TINTING VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 702052
100 JENKINS,NATHANIEL,BARR SPEEDING 054/45 BRINKLEY,J 23IF 701946
101 JETT,EMMA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,BRAN 22CR 320330
102 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475
103 JOAQUIN,JUAN,SEBASTIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,JA 23CR 321907
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,JA 23CR 321907
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,JA 23CR 321907
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,JA 23CR 321907
104 JOHNSON,APRIL,EVERINGT DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 703275
105 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894
** 106 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982
107 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400
SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400
108 JONES,MARCOS,ANTONIO SPEEDING 059/35 BRINKLEY,J 23CR 702938
109 JONES,MISTY,STAR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703662
110 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060
DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060
111 JONES,TERESA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 23CR 241311
FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ,ELIZA 23CR 241311
112 JUAREGUI,MARIA ALLOW DOG TO RUN AT LARGE LOPEZ,E 23CR 000424
113 KENNEDY,CHELSEA,FREEMA HANDICAPPED PARKING VIOLATION SHADY,MASON 22IF 702370
114 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
115 LEE,KEVIN,DANIEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 703794
116 LEE,ZACHARY,MICHAEL SPEEDING 064/45 BRINKLEY,J 23CR 701635
117 LEFFERS,AMANDA,MARIE SPEEDING 070/55 WILLIAMS,B 23IF 701723
118 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637
119 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 23CR 700311
120 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062
FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062
121 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR TURNER,BRAN 23IF 700933
122 LEWIS,WILLIE,TERRY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 290442
SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 22CR 290442
123 LILLEY,PATRICK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700552
OPERATE VEH NO INS ADAMS,RYAN 23CR 700552
124 LOPEZ,DANIEL,MENDEZ NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 22CR 706016
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BURROUGHS,C 22CR 706016
125 MANN,CATHY,GAYLE SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23IF 701528
126 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213
127 MANUEL,AARON,LEROY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702789
128 MARTIN,GREGORY,WAYNE SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23IF 701744
129 MASON,ELIZABETH,ROSE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIAMS,B 22CR 705179
130 MAYER,BRYAN,SEARS DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 23CR 331369
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 23CR 331369
131 MCCLAMROCH,SUE,ELLEN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COVINGTON,J 23IF 701369
** 132 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ 23CR 000207
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ 23CR 000207
133 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J. 23CR 260689
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J. 23CR 260689
134 MCCULLOCH,AMANDA,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,JA 22CR 331448
135 MCGEEHAN,TARA,BARAN SPEEDING 052/35 WILLIAMS,B 23CR 702427
136 MEADOWS,TINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700360
137 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635
138 MELTON,ASHLEY,WARD POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000257
139 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374
140 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701393
** 141 MODLIN,LARRY EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 22CR 000537
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 22CR 000537
** 142 MODLIN,LARRY EUGENE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LOPEZ,ELIZA 22CR 000538
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,ELIZA 22CR 000538
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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143 MONTGOMERY,BRYAN,STERL SPEEDING 047/35 JONES,J 23IF 702070
144 MORENO,JESUS,EDUARDO SPEEDING 059/45 BRINKLEY,J 23IF 701947
145 MORGAN,CARIE,LYNN SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 23CR 254532
146 MORGAN,HUNTER,GARDNER DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 319004
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,BR 22CR 319004
CITY/TOWN VIOLATION (M) WILLIAMS,BR 22CR 319004
147 MORISCO,EMANUELE,ROSAR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH,CORE 23CR 360931
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRANCH,CORE 23CR 360931
148 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371
DWLR LOPEZ,E 22CR 051371
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371
149 MOYA,KEVIN SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 23IF 701758
150 MOYE,DELVONTE,JAVORIS DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K,A 19CR 700618
151 MULL,ROBERT,DAYTON SPEEDING 049/35 WILLIAMS,B 23IF 701590
152 MURPHY,ISAAC,ASHER SPEEDING 067/45 LEWIS,C 23CR 702947
153 MURRAY,DEVIN,MAURICE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 704755
154 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135
** 155 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ 23CR 000126
156 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,ELIZA 23CR 245266
INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,ELIZA 23CR 245266
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LOPEZ,ELIZA 23CR 245266
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 23CR 245266
INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,ELIZA 23CR 245266
** 157 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497
158 NIXON,LATONYA,MOORE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,JA 23CR 353529
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,JA 23CR 353529
159 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WILLIAMS,BR 22CR 268275
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,BR 22CR 268275
160 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL SPEEDING 066/55 CASNER,S,M 22IF 702474
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22IF 702474
MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH CASNER,S,M 22IF 702474
161 NORRIS,JENNIFER,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GASKILL,J 23CR 000376
EXPIRED/NO INSPECTION GASKILL,J 23CR 000376
162 OATES,JENNY,SMITH DWLR NOT IMPAIRED REV TURNER,BRAN 22CR 702704
163 OATS,JENNY,SMITH UNSAFE MOVEMENT WATERS 95IF 001306
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT WATERS 95IF 001306
164 ODOM,STANLEY,CRAIG SPEEDING 044/35 LEWIS,C 23IF 701565
165 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 050609
166 ORDONEZ,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 23CR 700143
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 23CR 700143
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700143
167 PAVIA,LATISHA,AMELIA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 23IF 701653
168 PAYNE,MICHAEL,CHRISTOP SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,CHARL 23CR 334132
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,CHARL 23CR 334132
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,CHARL 23CR 334132
169 PERDUE,BLAINE,DOUGLAS, HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 23CR 701380
170 PEREZ-TREJO,JOCELYN NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 000357
UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 23CR 000357
171 PERRY,JORDAN,ELIZABETH FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT WILLIAMS,B 23IF 701466
172 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493
173 PIERCE,CHRISTOPHER,WAY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701172
174 PINER,MIRANDA,DAWN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 702781
NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 23CR 702781
175 PINER,THOMAS,BROWNING, FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIAMS,B 23IF 701682
176 PITTMAN,NAOMI,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051370
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BRINKLEY,J 22CR 051370
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051370
177 POOLE,TYLER,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 701338
178 PRICE,JAMES,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 23CR 272714
179 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359
180 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456
181 PUGH,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051535
182 RAKOSI,JOANNE,MARIE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,R 21CR 704515
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,R 21CR 704515
UNSAFE TIRES TAYLOR,R 21CR 704515
183 RAMELA,MICHAEL FALSE REPORT TO POLICE STATION Alvarado,Ca 23CR 701339
184 RAMSAY,IAN,JAMES SPEEDING 050/35 LEWIS,C 23IF 701973
185 REEVES,HUGH,MALLORY,II SPEEDING 054/35 CHAANINE,E 23CR 702931
186 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184
187 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286
188 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279
NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279
189 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 075/55 WILLIAMS,B 23CR 700478
** 190 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660
** 191 ROSARIO,BRANDON,THEODO DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 23CR 000367
192 ROSARIO,BRANDON,THEODO TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY BRINKLEY,J 23CR 702265
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BRINKLEY,J 23CR 702265
193 ROSE,CHARLES,HARRISON, MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 23CR 702908
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 23CR 702908
194 SALTER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 273608
SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 273608
195 SALTER,STEPHANIE,NICOL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 23IF 700316
196 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 285110
197 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 312461
INTERFERE EMERG COMMUNICATION BRANCH,CORE 23CR 312461
** 198 SAWYER,DENNIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH 23CR 000318
199 SAWYER,DENNIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH,CORE 23CR 295925
200 SEASE,DILLON,WAYNE SPEEDING 054/35 LEWIS,C 23CR 703311
201 SENTGEORGE,ANDREW,EDWA SPEEDING 066/45 WILLIAMS,B 23CR 703283
202 SHOWERS,DANA,KIM DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 23CR 328052
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT WILLIAMS,BR 23CR 328052
203 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166
204 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238
DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238
SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238
205 SMITH,DALTON,KENCADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703405
206 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
207 SMITH,DESTINY,MICHELLE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702669
208 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050869
209 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 701386
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701386
210 SOUTHARD,JOANNA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 700594
211 STEWART,LILLY,BAKER DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 23CR 701658
SPA 212 TAPIA-SALAZAR,CHRISTIA NO OPERATORS LICENSE ADAMS,RYAN 23CR 702556
213 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463
214 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702790
215 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051335
SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 051335
216 TAYLOR,ROSS,ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 268508
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,BR 22CR 268508
217 TERRY,THACKORY,DEAN SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 23CR 700683
** 218 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877
219 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS 22CR 000699
220 TRAINOR,JENNIFER,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 23CR 701529
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 701529
221 TROWBRIDGE,NICHOLAS,BR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HERNANDEZ,J 23CR 701075
222 TURNER,BRANDON,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700428
NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 700428
223 TURNER,CHANTEL,KESHANI POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 23CR 701068
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701068
224 TYNDALL,COLTON,ELLINGT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 357804
225 VARNER,JASON,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 702428
226 VAZQUEZ-LOPEZ,LUIS,ALF SPEEDING 053/35 CHAANINE,E 23CR 703214
NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 23CR 703214
** 227 WADE,FRANCIS,W,III INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,E 22CR 051683
228 WADE,FRANCIS,WINSTON,I ASSAULT ON A FEMALE LOPEZ,ELIZA 22CR 282898
229 WADE,FRANCIS,WINSTON,I COMMUNICATING THREATS LOPEZ,ELIZA 22CR 286236
230 WADE,FRANCIS,WINSTON,I FALSE IMPRISONMENT COVINGTON,J 22CR 289860
231 WADE,FRANCIS,WINSTON,I DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 23CR 702371
232 WALKER,DRAYSON,LAKE FINANCIAL CARD FRAUD (M) TURNER,BRAN 23CR 306932
233 WARREN,GORDON,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793
RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793
INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793
234 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656
OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656
235 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700703
236 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730
237 WHITEHURST,VIRGINIA,FA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ADAMS,RYAN 23IF 701576
238 WIGGS,GEORGE,THOMAS SPEEDING 075/55 BRINKLEY,J 23CR 702297
239 WILLIAMS,LARRY,PAUL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIAMS,B 23CR 700362
FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,B 23CR 700362
240 WILLIAMS,LARRY,PAUL COVERING/DISGUISING REG PLATE ESTEP,TIMOT 23CR 702915
241 WILLIAMS,LARRY,PAUL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,B 23IF 700041
242 WILLIAMS,XAVIER,LEEAND MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 051063
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 051063
243 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121
DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121
244 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004
245 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557
246 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558
247 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809
248 WILSON,TYLER,RONALD SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 23CR 703009
249 WINK,LANDIN,LANE,LYON UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY 21IF 000021
250 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487
251 WINK,LANDIN,LANE,LYON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703875
252 YEOMANS,JASON,GRAY SPEEDING 047/35 WILLIAMS,B 23IF 702137
253 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
254 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 359848
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 359848
255 ZUBOVIC,MICHAEL,SCOTT DWLR IMPAIRED REV TURNER,BRAN 23CR 700039
256 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700928
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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