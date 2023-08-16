carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423

2 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700936

3 ALDRIDGE,DABNEY,BUNN SPEEDING 048/35 JONES,J 23IF 702069

4 ALLMAN,DANIELLE,DANAY, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 702313

5 AMER,AHMED,MAHAMMED FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HERNANDEZ,J 23IF 701177

6 ANDEREGG,MARY,LENA FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J 23CR 702676

7 BAEZ,EVELYN,QUINONES SPEEDING 061/35 BRINKLEY,J 23CR 702824

8 BARBER,DEIARA,ROSHELLE FAIL PEDESTRIAN RIGHT OF WAY Branch,Core 23IF 702014

9 BARFIELD,CAMERON,WESLE DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 000068

10 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451

11 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319

12 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910

13 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195

14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919

SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919

15 BAYSDEN,HUBERT,LEE,III SPEEDING 063/45 WILLIAMS,B 23CR 703284

16 BAYSDEN,JESSICA,DAVIS DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 706035

17 BEASLEY,DAVID,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,B 22CR 263072

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TURNER,B 22CR 263072

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,B 22CR 263072

18 BECK,MICHAEL,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700685

19 BELL,TIMOTHY,BRANDON SPEEDING 050/35 LEWIS,C 23IF 701991

20 BENNETT,ADEN,SCOTT SPEEDING 067/45 LEWIS,C 23CR 702946

21 BICKSLER,KIM,ELIZABETH SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 23CR 703282

22 BILZAN,CLAUDIO FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Branch,Core 23IF 702073

23 BISSETT,IVY,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 23CR 276192

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYDEN,J 23CR 276192

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 23CR 276192

24 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

25 BOBBITT,MARTHA,SMITH DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 23CR 235690

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE WILLIAMS,B 23CR 235690

FAIL TO BURN HEADLAMPS WILLIAMS,B 23CR 235690

26 BROWN,AARON,CHRISTOPHE MISDEMEANOR LARCENY TURNER,B 22CR 051595

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TURNER,B 22CR 051595

27 BROWN,JONATHAN,JENNING SPEEDING 070/45 WILLIAMS,B 23CR 702782

28 BRYANT,KEYSHAWN,DEVANT DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702076

29 BURCHFIEL,RICHARD,KY INDECENT EXPOSURE LEWIS,C 23CR 702701

30 BYINGTON,ARIK,GENE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 317867

DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 23CR 317867

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 23CR 317867

DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 317867

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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31 CAGLARCAN,JULIE,LYNN SPEEDING 069/45 WILLIAMS,B 23CR 703281

32 CAHOON,STEVIE,CHANEL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,B 23CR 702401

NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 23CR 702401

33 CALE,KELVIN,BLAKE SPEEDING 051/35 WILLIAMS,B 23CR 702400

34 CAPETOLA,JOHN,ANTHONY FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Branch,Core 23IF 701961

35 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086

IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086

36 CARTER,DAVID,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700696

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700696

37 CARTER,MICHAEL,DENNIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700325

38 CASILLAS,ISABELLA,JOLI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 23CR 702573

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B 23CR 702573

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 702573

39 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694

40 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695

41 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339

42 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

43 CORDOVA,JAZLYNN,AIDA NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 23CR 702896

44 CRISSMAN,JERAMY,THOMAS SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 23CR 703225

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 23CR 703225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 23CR 703225

45 CROCKER,BRITTANIE,KIRK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 702402

46 CRUZ,YHOVANA,MARTINEZ EXPIRED OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23IF 702042

47 CRUZAMAYA,NATALIA,DELC NO OPERATORS LICENSE ANDERSON,C 23CR 000505

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ANDERSON,C 23CR 000505

48 DEAN,TIMOTHY,STEVEN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700684

SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23CR 700684

49 DEHART,JOSEPH,RUSSELL FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 22CR 302125

RESISTING PUBLIC OFFICER BRINKLEY,J 22CR 302125

** 50 DEHART,JOSEPH,RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 302168

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 302168

51 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 706036

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 706036

52 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 23CR 700692

53 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 700651

SPEEDING 070/55 BURROUGHS,C 23CR 700651

54 DUDLEY,ROBERT,BURN,III DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701992

55 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402

56 EASTERS,JENNIFER,ROSE- SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,BR 23CR 349013

57 EDWARDS,HANNAH,LEANN FAILURE TO REDUCE SPEED Branch,Core 23IF 701464

58 EDWARDS,THOMAS,DANELL, SPEEDING 059/45 WILLIAMS,B 23IF 700042

59 ELLISON,ANDREA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 23CR 702937

60 EVANS,EMILY,SUSANNA TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY LEWIS,C 23CR 702988

ILLEGAL PARKING LEWIS,C 23CR 702988

61 FARROW,JALEN,THOMAS SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 22CR 704121

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704121

62 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BRINKLEY,J 23CR 701376

SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J 23CR 701376

63 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN LEWIS,CHARL 23CR 238468

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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64 FRYE,JODY,LEA SPEEDING 048/35 JONES,J 23IF 701607

65 FULFORD,MICHAEL,WAYNE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702271

66 FULMER,SONYA,DENISE DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 23CR 286874

EXPIRED OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 286874

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERNANDEZ,J 23CR 286874

67 FUTERAL,BEN,GARRISON POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000256

68 GALARNEAU,SANDRA,CAROL IMPROPER BACKING WILLIAMS,B 23IF 702103

69 GARCIA,VENTURA,H DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700959

70 GARDNER,STEVEN,GARRETT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 342631

71 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

72 GARNER,LEURA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 702144

73 GEOFFROY,DENNIS,CHARLE SPEEDING 072/45 WILLIAMS,B 23CR 700477

74 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 703255

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,B 23CR 703255

NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 23CR 703255

** 75 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630

76 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702051

77 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328

78 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 703254

79 GRUBB,JOSEPH,RUSSELL UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ BISHOP,MICH 22IF 701096

80 GUNN,PETER,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 23CR 701655

81 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571

82 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655

83 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841

84 HARDY,KAITLYN,BROOKE SPEEDING 054/45 BRINKLEY,J 23IF 701945

85 HARTMAN,SHANDA,ELAINE AID & ABET LARCENY (M) ADAMS, CHRI 23CR 310447

MISDEMEANOR LARCENY ADAMS, CHRI 23CR 310447

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ADAMS, CHRI 23CR 310447

86 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760

87 HENRY,JAQUAN,LEONTY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 705341

88 HENRY,TUQUWAN,TYRE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 705495

89 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587

90 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704837

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 704837

91 HILL,PAULA,DENICE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 702548

92 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503

93 HOLLOMAN,SARAH,ELIZABE SPEEDING 049/35 JONES,J 23IF 701385

94 HOLT,CALEB,CLAYTON SPEEDING 079/55 BRINKLEY,J 23CR 702209

95 HOLT,RICHARD,HARRISON DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 23CR 216418

CONC HANDGUN AFT/WHL CONS ALC/ LOPEZ,ELIZA 23CR 216418

96 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118

97 HUMES,BRIAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 702518

EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 23CR 702518

98 JACKSON,JERRY,CHARLES, DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 270481

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 270481

99 JAUREGUI-JAUREGUI,GUST NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 23CR 702052

WINDOW TINTING VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 702052

100 JENKINS,NATHANIEL,BARR SPEEDING 054/45 BRINKLEY,J 23IF 701946

101 JETT,EMMA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,BRAN 22CR 320330

102 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475

103 JOAQUIN,JUAN,SEBASTIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,JA 23CR 321907

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,JA 23CR 321907

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,JA 23CR 321907

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,JA 23CR 321907

104 JOHNSON,APRIL,EVERINGT DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 703275

105 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894

** 106 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982

107 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400

SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400

108 JONES,MARCOS,ANTONIO SPEEDING 059/35 BRINKLEY,J 23CR 702938

109 JONES,MISTY,STAR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703662

110 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060

DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060

111 JONES,TERESA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 23CR 241311

FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ,ELIZA 23CR 241311

112 JUAREGUI,MARIA ALLOW DOG TO RUN AT LARGE LOPEZ,E 23CR 000424

113 KENNEDY,CHELSEA,FREEMA HANDICAPPED PARKING VIOLATION SHADY,MASON 22IF 702370

114 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

115 LEE,KEVIN,DANIEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 703794

116 LEE,ZACHARY,MICHAEL SPEEDING 064/45 BRINKLEY,J 23CR 701635

117 LEFFERS,AMANDA,MARIE SPEEDING 070/55 WILLIAMS,B 23IF 701723

118 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637

119 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 23CR 700311

120 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062

FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062

121 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR TURNER,BRAN 23IF 700933

122 LEWIS,WILLIE,TERRY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 290442

SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 22CR 290442

123 LILLEY,PATRICK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ADAMS,RYAN 23CR 700552

OPERATE VEH NO INS ADAMS,RYAN 23CR 700552

124 LOPEZ,DANIEL,MENDEZ NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 22CR 706016

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BURROUGHS,C 22CR 706016

125 MANN,CATHY,GAYLE SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23IF 701528

126 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213

127 MANUEL,AARON,LEROY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702789

128 MARTIN,GREGORY,WAYNE SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23IF 701744

129 MASON,ELIZABETH,ROSE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIAMS,B 22CR 705179

130 MAYER,BRYAN,SEARS DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 23CR 331369

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 23CR 331369

131 MCCLAMROCH,SUE,ELLEN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COVINGTON,J 23IF 701369

** 132 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ 23CR 000207

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ 23CR 000207

133 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J. 23CR 260689

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J. 23CR 260689

134 MCCULLOCH,AMANDA,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,JA 22CR 331448

135 MCGEEHAN,TARA,BARAN SPEEDING 052/35 WILLIAMS,B 23CR 702427

136 MEADOWS,TINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700360

137 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635

138 MELTON,ASHLEY,WARD POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000257

139 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374

140 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701393

** 141 MODLIN,LARRY EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 22CR 000537

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 22CR 000537

** 142 MODLIN,LARRY EUGENE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LOPEZ,ELIZA 22CR 000538

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,ELIZA 22CR 000538

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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143 MONTGOMERY,BRYAN,STERL SPEEDING 047/35 JONES,J 23IF 702070

144 MORENO,JESUS,EDUARDO SPEEDING 059/45 BRINKLEY,J 23IF 701947

145 MORGAN,CARIE,LYNN SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 23CR 254532

146 MORGAN,HUNTER,GARDNER DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 319004

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,BR 22CR 319004

CITY/TOWN VIOLATION (M) WILLIAMS,BR 22CR 319004

147 MORISCO,EMANUELE,ROSAR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH,CORE 23CR 360931

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRANCH,CORE 23CR 360931

148 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371

DWLR LOPEZ,E 22CR 051371

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371

149 MOYA,KEVIN SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 23IF 701758

150 MOYE,DELVONTE,JAVORIS DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K,A 19CR 700618

151 MULL,ROBERT,DAYTON SPEEDING 049/35 WILLIAMS,B 23IF 701590

152 MURPHY,ISAAC,ASHER SPEEDING 067/45 LEWIS,C 23CR 702947

153 MURRAY,DEVIN,MAURICE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 704755

154 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135

** 155 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ 23CR 000126

156 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,ELIZA 23CR 245266

INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,ELIZA 23CR 245266

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LOPEZ,ELIZA 23CR 245266

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 23CR 245266

INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,ELIZA 23CR 245266

** 157 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497

158 NIXON,LATONYA,MOORE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,JA 23CR 353529

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,JA 23CR 353529

159 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WILLIAMS,BR 22CR 268275

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,BR 22CR 268275

160 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL SPEEDING 066/55 CASNER,S,M 22IF 702474

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22IF 702474

MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH CASNER,S,M 22IF 702474

161 NORRIS,JENNIFER,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GASKILL,J 23CR 000376

EXPIRED/NO INSPECTION GASKILL,J 23CR 000376

162 OATES,JENNY,SMITH DWLR NOT IMPAIRED REV TURNER,BRAN 22CR 702704

163 OATS,JENNY,SMITH UNSAFE MOVEMENT WATERS 95IF 001306

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT WATERS 95IF 001306

164 ODOM,STANLEY,CRAIG SPEEDING 044/35 LEWIS,C 23IF 701565

165 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 050609

166 ORDONEZ,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 23CR 700143

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 23CR 700143

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700143

167 PAVIA,LATISHA,AMELIA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 23IF 701653

168 PAYNE,MICHAEL,CHRISTOP SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,CHARL 23CR 334132

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,CHARL 23CR 334132

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,CHARL 23CR 334132

169 PERDUE,BLAINE,DOUGLAS, HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 23CR 701380

170 PEREZ-TREJO,JOCELYN NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 000357

UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 23CR 000357

171 PERRY,JORDAN,ELIZABETH FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT WILLIAMS,B 23IF 701466

172 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493

173 PIERCE,CHRISTOPHER,WAY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701172

174 PINER,MIRANDA,DAWN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 702781

NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 23CR 702781

175 PINER,THOMAS,BROWNING, FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIAMS,B 23IF 701682

176 PITTMAN,NAOMI,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051370

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BRINKLEY,J 22CR 051370

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051370

177 POOLE,TYLER,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 701338

178 PRICE,JAMES,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 23CR 272714

179 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359

180 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456

181 PUGH,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051535

182 RAKOSI,JOANNE,MARIE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,R 21CR 704515

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,R 21CR 704515

UNSAFE TIRES TAYLOR,R 21CR 704515

183 RAMELA,MICHAEL FALSE REPORT TO POLICE STATION Alvarado,Ca 23CR 701339

184 RAMSAY,IAN,JAMES SPEEDING 050/35 LEWIS,C 23IF 701973

185 REEVES,HUGH,MALLORY,II SPEEDING 054/35 CHAANINE,E 23CR 702931

186 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184

187 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286

188 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279

NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279

189 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 075/55 WILLIAMS,B 23CR 700478

** 190 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660

** 191 ROSARIO,BRANDON,THEODO DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 23CR 000367

192 ROSARIO,BRANDON,THEODO TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY BRINKLEY,J 23CR 702265

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BRINKLEY,J 23CR 702265

193 ROSE,CHARLES,HARRISON, MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 23CR 702908

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 23CR 702908

194 SALTER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 273608

SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 273608

195 SALTER,STEPHANIE,NICOL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 23IF 700316

196 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 285110

197 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 312461

INTERFERE EMERG COMMUNICATION BRANCH,CORE 23CR 312461

** 198 SAWYER,DENNIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH 23CR 000318

199 SAWYER,DENNIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH,CORE 23CR 295925

200 SEASE,DILLON,WAYNE SPEEDING 054/35 LEWIS,C 23CR 703311

201 SENTGEORGE,ANDREW,EDWA SPEEDING 066/45 WILLIAMS,B 23CR 703283

202 SHOWERS,DANA,KIM DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 23CR 328052

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT WILLIAMS,BR 23CR 328052

203 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166

204 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238

DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238

SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238

205 SMITH,DALTON,KENCADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703405

206 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

207 SMITH,DESTINY,MICHELLE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702669

208 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050869

209 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 701386

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701386

210 SOUTHARD,JOANNA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 700594

211 STEWART,LILLY,BAKER DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 23CR 701658

SPA 212 TAPIA-SALAZAR,CHRISTIA NO OPERATORS LICENSE ADAMS,RYAN 23CR 702556

213 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463

214 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702790

215 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051335

SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 051335

216 TAYLOR,ROSS,ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 268508

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,BR 22CR 268508

217 TERRY,THACKORY,DEAN SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 23CR 700683

** 218 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877

219 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS 22CR 000699

220 TRAINOR,JENNIFER,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 23CR 701529

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 701529

221 TROWBRIDGE,NICHOLAS,BR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HERNANDEZ,J 23CR 701075

222 TURNER,BRANDON,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700428

NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 700428

223 TURNER,CHANTEL,KESHANI POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 23CR 701068

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701068

224 TYNDALL,COLTON,ELLINGT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 357804

225 VARNER,JASON,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 702428

226 VAZQUEZ-LOPEZ,LUIS,ALF SPEEDING 053/35 CHAANINE,E 23CR 703214

NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 23CR 703214

** 227 WADE,FRANCIS,W,III INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,E 22CR 051683

228 WADE,FRANCIS,WINSTON,I ASSAULT ON A FEMALE LOPEZ,ELIZA 22CR 282898

229 WADE,FRANCIS,WINSTON,I COMMUNICATING THREATS LOPEZ,ELIZA 22CR 286236

230 WADE,FRANCIS,WINSTON,I FALSE IMPRISONMENT COVINGTON,J 22CR 289860

231 WADE,FRANCIS,WINSTON,I DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 23CR 702371

232 WALKER,DRAYSON,LAKE FINANCIAL CARD FRAUD (M) TURNER,BRAN 23CR 306932

233 WARREN,GORDON,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793

RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793

INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793

234 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656

OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656

235 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700703

236 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730

237 WHITEHURST,VIRGINIA,FA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ADAMS,RYAN 23IF 701576

238 WIGGS,GEORGE,THOMAS SPEEDING 075/55 BRINKLEY,J 23CR 702297

239 WILLIAMS,LARRY,PAUL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIAMS,B 23CR 700362

FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,B 23CR 700362

240 WILLIAMS,LARRY,PAUL COVERING/DISGUISING REG PLATE ESTEP,TIMOT 23CR 702915

241 WILLIAMS,LARRY,PAUL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,B 23IF 700041

242 WILLIAMS,XAVIER,LEEAND MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 051063

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 051063

243 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121

DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121

244 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004

245 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557

246 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558

247 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809

248 WILSON,TYLER,RONALD SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 23CR 703009

249 WINK,LANDIN,LANE,LYON UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY 21IF 000021

250 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487

251 WINK,LANDIN,LANE,LYON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703875

252 YEOMANS,JASON,GRAY SPEEDING 047/35 WILLIAMS,B 23IF 702137

253 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 08/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

254 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 359848

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 359848

255 ZUBOVIC,MICHAEL,SCOTT DWLR IMPAIRED REV TURNER,BRAN 23CR 700039

256 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700928

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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