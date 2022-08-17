carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,SARAH,KATHERINE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050958

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 050958

2 AGUILAR-CONTRERAS,YESE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,BRAN 22IF 702119

FAIL TO BURN HEADLAMPS TURNER,BRAN 22IF 702119

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA TURNER,BRAN 22IF 702119

3 AGULARTERUEL,JOAN,JOSU SPEEDING 070/35 COVINGTON,J 22CR 700904

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 700904

NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 700904

** 4 AIKENS,KALEB THOMAS ASSAULT ON A FEMALE COVINGTON,J 22CR 250672

5 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961

6 ALLISON,TAYLOR,WAYNE PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR COVINGTON,J 22IF 701881

7 ALMAKALEH,SAMI,MOHAMME EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000103

8 ARTHUR,ROBERT,BRUCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 703883

EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 703883

9 ASHBY,SARAH,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000458

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22CR 000458

10 BAILEY,DEBORAH,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052625

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY IPOCK,R 20CR 052625

11 BAKER,ROBERT,SCOTT,III WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703258

12 BALLARD,JONATHAN,DOUGL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050363

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 050363

13 BALLARD,JONATHAN,DOUGL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM IPOCK,R 21CR 050364

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS IPOCK,R 21CR 050364

14 BALLARD,JONATHAN,DOUGL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 050365

RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 050365

15 BARBOUR,CALLIE,JO FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000117

16 BARRAGAN,MIGUEL,CAMPOS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 702683

NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 702683

17 BASS,MATTHEW,ALLEN FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22IF 701591

18 BAUGH,DONALD SCOTT INJURY TO PERSONAL PROPERTY COVINGTON,J 22CR 258073

19 BEDARD,ROBERT,ALLEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 701168

20 BETHEL,LARENCIA,LOVEAS SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 20CR 703602

NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 20CR 703602

21 BOOTHE,LANDON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 22CR 000281

IMPROPER TURN HOCHMAN 22CR 000281

22 BOWERS,TIFFANY,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 052967

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052967

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 052967

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 21CR 052967

23 BOWERS,TIFFANY,DAWN INJURY TO REAL PROPERTY COVINGTON,J 21CR 705255

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 21CR 705255

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705255

24 BOWLING,JAMES,EDWARD IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER BISHOP,MICH 22IF 701851

** 25 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) IPOCK,R 21CR 052717

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 26 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718

27 BOZARD,BARRETT,TYLER WINDOW TINTING VIOL DESTEFANO,J 22CR 702767

28 BROWN,MARYELLEN,VICTOR INJURY TO TREES/CROPS/LANDS MELKE,LISA, 22CR 051479

29 BROWN,TYRE,HYKEIM WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 22CR 703227

30 BROWN,WILLIAM,GREGORY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 21CR 705010

31 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 704306

FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN COVINGTON,J 21CR 704306

32 BURCHFIEL,RICHARD,KY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 703892

33 BURTON,MICHAEL,GRAY CARRYING CONCEALED GUN(M) IPOCK,R 21CR 051271

34 CABAN,JEFFREY,ANGELO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 702895

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 702895

35 CAHOON,WENDY,DAVIS FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000562

MARINE FISHERIES EQUIPMENT VIO GUTHRIE,M 22CR 000562

36 CAHOON,WENDY,DAVIS CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 000563

FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000563

37 CARTER,ADRIANNA,BROOKE SPEEDING 070/45 BISHOP,MICH 22CR 702974

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 702974

38 CASAREZ,NICHOLAS,A EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000119

39 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 702355

40 CHEVEZ,PEDRO,ALCIDES SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 702898

EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 702898

41 CHILDERS,JONJON,ATENCI DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 051918

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 051918

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 051918

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 051918

42 CHILDERS,JONJON,ATENCI OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 22CR 051919

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 22CR 051919

43 CHILDERS,JONJON,ATENCI CONCEALED GUN AFTER/WHILE CONS COVINGTON,J 22CR 051920

44 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050587

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 050587

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 050587

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 050587

45 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 700823

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 700823

46 CLEVENGER,SHAYLA VON DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 254238

47 CLOER,ARNOLD,GLENN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DESTEFANO,J 22CR 703205

48 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064

49 COTE,IEASHA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 703089

NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 22CR 703089

50 CREECH,ASHLEY,NICOLE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702228

51 CROSBY,SAMANTHA,LEE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701718

52 CUEVAS,RAFAEL,TAVARES DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700949

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700949

53 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482

54 DAUGHETY,ALLYSON,BETH SPEEDING 065/45 BISHOP,MICH 22CR 703643

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 703643

** 55 DECONTI,ERNEST EDWARD SPEEDING 066/35 BISHOP,MIKE 22CR 000540

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,MIKE 22CR 000540

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,MIKE 22CR 000540

** 56 DECONTI,ERNEST EDWARD FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BISHOP,MIKE 22CR 000541

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MIKE 22CR 000541

57 DIVEN,GILBERT,CARL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COVINGTON,J 22IF 701444

58 DOTSON,SAMANTHA,BROOKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 22CR 702158

EXPIRED/NO INSPECTION HAYDEN,J 22CR 702158

59 EDWARDS,JAMES,CHRISTOP FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000102

60 ELLISON,NATHANIEL,DETR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705465

FENDER HEIGHT VIOLATION WILLIS,C,D 21CR 705465

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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61 ELLISON,NATHANIEL,DETR VEHICLE HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 21IF 703932

62 ENRIQUEZ,KATHERINE,LOU OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700381

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700381

SPEEDING 057/45 IPOCK,R 22CR 700381

63 FLORES,RAE NO OPERATORS LICENSE EDWARDS,T 20CR 000333

64 FLORES,RAE NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 20CR 051093

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051093

65 FLOW,CLINTON,DONTE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 22CR 000415

GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE HOCHMAN 22CR 000415

66 FORBUSH,LAUREN,ROSE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY OKUN,D 20CR 050486

67 FORBUSH,LAUREN,ROSE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700794

68 FRAZIER,DALLAS,DONTE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 20CR 053304

69 FULLER,WILLIAM,JAY MISDEMEANOR STALKING ALVARADO,E 22CR 051602

70 FULLER,WILLIAM,JAY CYBERSTALKING ALVARADO,E 22CR 051603

71 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703283

72 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050983

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 22CR 050983

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 22CR 050983

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 050983

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 050983

73 FUQUAY,LAURA,KATHERINE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COVINGTON,J 22CR 050984

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 050984

FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 22CR 050984

74 GANTT,MARCUS,HOBERT DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J,C 20CR 703715

75 GARANCHESKI,LINDSEY,MA SPEEDING 062/45 COVINGTON,J 22CR 700128

76 GARDNER,ALI,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702079

77 GARNER,JONAH,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 705228

EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 21CR 705228

VEHICLE HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 21CR 705228

78 GARNER,JONAH,ALAN WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 702396

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 22CR 702396

79 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

80 GASKINS,DUSTIN,RAY SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702224

** 81 GLOVER,COLTON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052543

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052543

** 82 GREENE,AARON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051907

IMPROPER TURN BISHOP,M 22CR 051907

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051907

83 GRENIER,BRIAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051573

FAIL TO BURN HEADLAMPS COVINGTON,J 20CR 051573

84 GRENIER,BRIAN,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA COVINGTON,S 20IF 000088

85 HALL,ALISA,MICHELE EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 701717

86 HAMILTON,LINDSAY,RENEE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704832

87 HAMILTON,RANDALL,MARK MISDEMEANOR LARCENY EDWARDS,T 22CR 051756

88 HAND,MICHAEL,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702531

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 702531

89 HARDIN,DAVID,CHARLES INJURY TO PERSONAL PROPERTY IPOCK,R 22CR 702279

90 HAWKINS,MARCUS,TERRELL EXCEEDING POSTED SPEED HAYDEN,J 22IF 702183

91 HAYDEN,LAUREN,ANNE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000110

92 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786

OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786

SPA 93 HERNANDEZ,MANUEL,SANCH DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 18CR 052355

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 18CR 052355

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 18CR 052355

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 18CR 052355

94 HILL,AMY,LUCILLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702307

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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95 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051020

96 HILL,THOMAS,JAMES SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 701445

97 HORNE,DEJONTE,DELRICO SPEEDING 083/45 BISHOP,MICH 22CR 703138

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703138

98 HORNER,ALYSSA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051501

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 20CR 051501

99 HORNER,ALYSSA,NICOLE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R,B 20CR 702005

100 IYER,SANTOSH SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 701904

101 JACKSON,EDWARD,HENRY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 702381

102 JACKSON,KEITH,ANDREW FAIL TO WORK AFTER PAID MARTIN,DAVI 21CR 052564

103 JARRELL,SYDNEY,ALEXAND DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 703599

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703599

104 JEFFERSON,ETHARAY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050445

105 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 22CR 703381

106 JIMENEZ-JIMENEZ,CRUZ,J DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 19CR 050084

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 19CR 050084

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 19CR 050084

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 19CR 050084

107 JIMENEZ-JIMENEZ,CRUZ,J DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 19CR 050085

108 JIMENEZ,CRUZ NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701970

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701970

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701970

109 JIMENEZ,DEYSI,ALMEIDA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE COVINGTON,J 21CR 705181

110 JONES,BRYCEN,ADIN SPEEDING 060/35 COVINGTON,J 22CR 703743

NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 703743

111 JONES,CHARVIS,HENTEN,R SPEEDING 092/35 BISHOP,MICH 22CR 703695

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703695

112 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051639

** 113 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051667

114 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

115 KING,JOSEPH,GREGORY FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22IF 702187

116 KINNEY,LACEY,JANE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050030

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 22CR 050030

117 LARA-RODRIGUEZ,MIGUEL, WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703256

118 LARAVELAZQUEZ,JULIANNA AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 702356

119 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795

COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795

120 LEWIS,DE'ANDRE,CHARLES SECOND DEGREE TRESPASS TURNER,B 22CR 051962

121 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701270

122 LONG,BRANSON,BAILEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ALVARADO,E 22IF 702077

123 LOVICK,JONATHAN,DAVID DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703694

124 LUDVIGSEN,CRYSTAL,SAWY DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702529

125 MADDLE,LOGAN,SCOTTIE,W RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD TURNER,BRAN 22CR 703372

126 MANNING,JAMES,LEE SPEEDING 065/45 COVINGTON,J 21CR 052234

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052234

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052234

127 MARINO,MARY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22IF 701905

128 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111

129 MARTINEZ,ALEEAH,MARIE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702258

130 MATTHEWS,DEBBIE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703853

131 MAURER,WESLEY,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 703363

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT TURNER,BRAN 22CR 703363

EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 22CR 703363

132 MAYNOR,MICHAEL,HOLDEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22IF 700896

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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133 MCALISTER,DEVIN,MICHAE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702897

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702897

134 MCGINTY,JOHN,MICHAEL,I WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703206

135 MEDINA-SEARCY,AMARYA EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000120

136 MEYER,TONI,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COVINGTON,J 22CR 702682

137 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703940

138 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 704243

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER IPOCK,R,B 20CR 704243

139 MOREY,DAVID,ALAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703693

140 MURPHY,JOHN,RUSSELL FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,BRAN 22IF 702048

141 MURRAY,LAUREN,GRACE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702305

142 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051604

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 051604

143 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701196

144 NAVARRO-OROZCO,EDUARDO DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 703823

SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 21CR 703823

145 NELSON,STEPHANIE,ALLIS SIMPLE ASSAULT ALVARADO,E 22CR 703600

146 NEWELL,CHARLIE,RAY FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 705118

147 NORRIS,ONESTY,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 22CR 000459

148 OVERTON,MATTHEW,WAYNE WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703260

149 PATE,ANDREW,SCOTTIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TURNER,B 22CR 000561

MISDEMEANOR LARCENY TURNER,B 22CR 000561

150 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641

151 PECK,CASSAUNDRA,VAWTER SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 22IF 700501

152 PENDER,JAMES,III DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 700006

153 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929

154 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705428

REAR LAMPS VIOLATION IPOCK,R 21CR 705428

155 PONCE,PEDRO,DEL,ANGEL NO OPERATORS LICENSE TURNER,BRAN 22CR 703553

156 PRICE,CHARLES,DURWOOD, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700855

157 PROCTOR,MAKENZIE,MORGA SPEEDING 060/35 BISHOP,MICH 22CR 702896

158 PYRTLE,ALAN,REID NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 703765

159 RAHYMES,COREY,ALEXANDE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000460

160 REED,CHANDLER,COLBY WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 701768

161 REGINO,LISA,FAYE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 052102

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052102

162 REYES,JOSE,EDWIN,PARAD NO OPERATORS LICENSE TURNER,BRAN 22CR 703628

163 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178

164 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414

165 RODRIGUEZMOREJON,ALEJA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701858

166 ROGERS,DELMER,LEE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 22CR 000416

167 RUDD,JESSICA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701040

** 168 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197

169 SANTOS,JORGE NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 22CR 000186

170 SEE,HUNTER,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 702280

171 SHALABI,DIAA,J,H SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 703160

172 SHRECK,FLOWER,FAYESSA UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,MICH 22IF 702039

173 SKURJUNIS,ALEXIS,KISBY OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 702916

174 SMITH,KRISTA,DANIELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 703629

175 SMITH,NICKY OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 702500

176 SMITH,ZACHARY,DAVID WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703261

177 SPENCE,TAMI,BOWEN SPEEDING 066/45 BISHOP,MICH 22CR 703696

178 STEPHENS,COLBIE,NORMAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702076

179 STEPP,WILLIAM,JOSEPH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701853

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

180 STOWE,MARION,ALLEN,SUI FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702306

** 181 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912

182 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R,B 20CR 701830

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA IPOCK,R,B 20CR 701830

183 SUGGS,JONUS,DEVIN OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 701573

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701573

UNSAFE PASSING YELLOW LINE IPOCK,R 22CR 701573

184 SWINDELL,DILLON,RICHAR SPEEDING 070/45 COVINGTON,J 22CR 701826

185 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE SPEEDING 061/45 IPOCK,R,B 20CR 702658

186 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701223

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701223

187 TAYLOR,DUSTIN,LYNN SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 22CR 700902

188 TERK,SOPHIE,ARRIANNA EXCEEDING SAFE SPEED TURNER,BRAN 22IF 701880

** 189 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877

190 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115

FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115

** 191 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623

192 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084

193 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,OFF 22CR 000511

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,OFF 22CR 000511

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,OFF 22CR 000511

194 TURNER,JACOB,CLARKE SPEEDING 076/45 BISHOP,MICH 22CR 702983

195 UNDERWOOD,MELISSA,ANN MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 19CR 053067

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALVARADO,E 19CR 053067

196 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833

197 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436

198 VILLAREAL,NAICHE,DIZE INTOXICATED AND DISRUPTIVE COVINGTON,J 21CR 050743

RESISTING PUBLIC OFFICER COVINGTON,J 21CR 050743

199 WARREN,GORDON KEITH ASSAULT AND BATTERY TURNER,OFF 22CR 257963

200 WHEATLY,LAKEN,LEWIS UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH COVINGTON,J 21IF 700467

201 WHITE,AMANDA,RENEE SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 21CR 703290

202 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730

203 WHITE,PATRICIA,TRACY DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705433

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 705433

204 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015

205 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871

206 WILLIAMS,DEVON,SINCERE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702186

TEXTING VIOL MOTOR VEH COVINGTON,J 22IF 702186

207 WILLIAMS,ZERELL,MONTE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000037

208 WILLIFORD,SARAH,JACOBS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703505

209 WILSON,JOSHUA,BRENT DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 050471

DRIVE LEFT OF CENTER COVINGTON,J 20CR 050471

210 WISCHHUSEN,RANDAL,ALFO DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702382

OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 702382

211 WOOD,MATTHEW,WILLIAM,T WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 703259

EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 703259

212 WOODS,EZRA,MARTIN FAILURE TO YIELD MILLER,J 22IF 702188

213 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701955

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701955

214 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER JOHNSON,G,A 20IF 700616

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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