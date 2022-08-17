DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,SARAH,KATHERINE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050958
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 050958
2 AGUILAR-CONTRERAS,YESE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,BRAN 22IF 702119
FAIL TO BURN HEADLAMPS TURNER,BRAN 22IF 702119
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA TURNER,BRAN 22IF 702119
3 AGULARTERUEL,JOAN,JOSU SPEEDING 070/35 COVINGTON,J 22CR 700904
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 700904
NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 700904
** 4 AIKENS,KALEB THOMAS ASSAULT ON A FEMALE COVINGTON,J 22CR 250672
5 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961
6 ALLISON,TAYLOR,WAYNE PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR COVINGTON,J 22IF 701881
7 ALMAKALEH,SAMI,MOHAMME EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000103
8 ARTHUR,ROBERT,BRUCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 703883
EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 703883
9 ASHBY,SARAH,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000458
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22CR 000458
10 BAILEY,DEBORAH,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052625
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY IPOCK,R 20CR 052625
11 BAKER,ROBERT,SCOTT,III WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703258
12 BALLARD,JONATHAN,DOUGL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050363
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 050363
13 BALLARD,JONATHAN,DOUGL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM IPOCK,R 21CR 050364
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS IPOCK,R 21CR 050364
14 BALLARD,JONATHAN,DOUGL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 050365
RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 050365
15 BARBOUR,CALLIE,JO FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000117
16 BARRAGAN,MIGUEL,CAMPOS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 702683
NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 702683
17 BASS,MATTHEW,ALLEN FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22IF 701591
18 BAUGH,DONALD SCOTT INJURY TO PERSONAL PROPERTY COVINGTON,J 22CR 258073
19 BEDARD,ROBERT,ALLEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 701168
20 BETHEL,LARENCIA,LOVEAS SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 20CR 703602
NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 20CR 703602
21 BOOTHE,LANDON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 22CR 000281
IMPROPER TURN HOCHMAN 22CR 000281
22 BOWERS,TIFFANY,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 052967
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052967
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 052967
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 21CR 052967
23 BOWERS,TIFFANY,DAWN INJURY TO REAL PROPERTY COVINGTON,J 21CR 705255
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 21CR 705255
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705255
24 BOWLING,JAMES,EDWARD IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER BISHOP,MICH 22IF 701851
** 25 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) IPOCK,R 21CR 052717
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 26 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718
27 BOZARD,BARRETT,TYLER WINDOW TINTING VIOL DESTEFANO,J 22CR 702767
28 BROWN,MARYELLEN,VICTOR INJURY TO TREES/CROPS/LANDS MELKE,LISA, 22CR 051479
29 BROWN,TYRE,HYKEIM WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 22CR 703227
30 BROWN,WILLIAM,GREGORY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 21CR 705010
31 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 704306
FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN COVINGTON,J 21CR 704306
32 BURCHFIEL,RICHARD,KY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 703892
33 BURTON,MICHAEL,GRAY CARRYING CONCEALED GUN(M) IPOCK,R 21CR 051271
34 CABAN,JEFFREY,ANGELO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 702895
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 702895
35 CAHOON,WENDY,DAVIS FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000562
MARINE FISHERIES EQUIPMENT VIO GUTHRIE,M 22CR 000562
36 CAHOON,WENDY,DAVIS CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 000563
FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000563
37 CARTER,ADRIANNA,BROOKE SPEEDING 070/45 BISHOP,MICH 22CR 702974
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 702974
38 CASAREZ,NICHOLAS,A EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000119
39 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 702355
40 CHEVEZ,PEDRO,ALCIDES SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 702898
EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 702898
41 CHILDERS,JONJON,ATENCI DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 051918
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 051918
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 051918
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 051918
42 CHILDERS,JONJON,ATENCI OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 22CR 051919
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 22CR 051919
43 CHILDERS,JONJON,ATENCI CONCEALED GUN AFTER/WHILE CONS COVINGTON,J 22CR 051920
44 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050587
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 050587
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 050587
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 050587
45 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 700823
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 700823
46 CLEVENGER,SHAYLA VON DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 254238
47 CLOER,ARNOLD,GLENN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DESTEFANO,J 22CR 703205
48 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064
49 COTE,IEASHA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 703089
NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 22CR 703089
50 CREECH,ASHLEY,NICOLE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702228
51 CROSBY,SAMANTHA,LEE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701718
52 CUEVAS,RAFAEL,TAVARES DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700949
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700949
53 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482
54 DAUGHETY,ALLYSON,BETH SPEEDING 065/45 BISHOP,MICH 22CR 703643
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 703643
** 55 DECONTI,ERNEST EDWARD SPEEDING 066/35 BISHOP,MIKE 22CR 000540
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,MIKE 22CR 000540
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,MIKE 22CR 000540
** 56 DECONTI,ERNEST EDWARD FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BISHOP,MIKE 22CR 000541
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MIKE 22CR 000541
57 DIVEN,GILBERT,CARL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COVINGTON,J 22IF 701444
58 DOTSON,SAMANTHA,BROOKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 22CR 702158
EXPIRED/NO INSPECTION HAYDEN,J 22CR 702158
59 EDWARDS,JAMES,CHRISTOP FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000102
60 ELLISON,NATHANIEL,DETR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705465
FENDER HEIGHT VIOLATION WILLIS,C,D 21CR 705465
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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61 ELLISON,NATHANIEL,DETR VEHICLE HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 21IF 703932
62 ENRIQUEZ,KATHERINE,LOU OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700381
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700381
SPEEDING 057/45 IPOCK,R 22CR 700381
63 FLORES,RAE NO OPERATORS LICENSE EDWARDS,T 20CR 000333
64 FLORES,RAE NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 20CR 051093
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051093
65 FLOW,CLINTON,DONTE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 22CR 000415
GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE HOCHMAN 22CR 000415
66 FORBUSH,LAUREN,ROSE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY OKUN,D 20CR 050486
67 FORBUSH,LAUREN,ROSE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700794
68 FRAZIER,DALLAS,DONTE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 20CR 053304
69 FULLER,WILLIAM,JAY MISDEMEANOR STALKING ALVARADO,E 22CR 051602
70 FULLER,WILLIAM,JAY CYBERSTALKING ALVARADO,E 22CR 051603
71 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703283
72 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050983
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 22CR 050983
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 22CR 050983
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 050983
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 050983
73 FUQUAY,LAURA,KATHERINE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COVINGTON,J 22CR 050984
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 050984
FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 22CR 050984
74 GANTT,MARCUS,HOBERT DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J,C 20CR 703715
75 GARANCHESKI,LINDSEY,MA SPEEDING 062/45 COVINGTON,J 22CR 700128
76 GARDNER,ALI,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702079
77 GARNER,JONAH,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 705228
EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 21CR 705228
VEHICLE HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 21CR 705228
78 GARNER,JONAH,ALAN WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 702396
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 22CR 702396
79 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
80 GASKINS,DUSTIN,RAY SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702224
** 81 GLOVER,COLTON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052543
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052543
** 82 GREENE,AARON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051907
IMPROPER TURN BISHOP,M 22CR 051907
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051907
83 GRENIER,BRIAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051573
FAIL TO BURN HEADLAMPS COVINGTON,J 20CR 051573
84 GRENIER,BRIAN,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA COVINGTON,S 20IF 000088
85 HALL,ALISA,MICHELE EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 701717
86 HAMILTON,LINDSAY,RENEE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704832
87 HAMILTON,RANDALL,MARK MISDEMEANOR LARCENY EDWARDS,T 22CR 051756
88 HAND,MICHAEL,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702531
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 702531
89 HARDIN,DAVID,CHARLES INJURY TO PERSONAL PROPERTY IPOCK,R 22CR 702279
90 HAWKINS,MARCUS,TERRELL EXCEEDING POSTED SPEED HAYDEN,J 22IF 702183
91 HAYDEN,LAUREN,ANNE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000110
92 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786
OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786
SPA 93 HERNANDEZ,MANUEL,SANCH DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 18CR 052355
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 18CR 052355
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 18CR 052355
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 18CR 052355
94 HILL,AMY,LUCILLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702307
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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95 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051020
96 HILL,THOMAS,JAMES SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 701445
97 HORNE,DEJONTE,DELRICO SPEEDING 083/45 BISHOP,MICH 22CR 703138
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703138
98 HORNER,ALYSSA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051501
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 20CR 051501
99 HORNER,ALYSSA,NICOLE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R,B 20CR 702005
100 IYER,SANTOSH SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 701904
101 JACKSON,EDWARD,HENRY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 702381
102 JACKSON,KEITH,ANDREW FAIL TO WORK AFTER PAID MARTIN,DAVI 21CR 052564
103 JARRELL,SYDNEY,ALEXAND DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 703599
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703599
104 JEFFERSON,ETHARAY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050445
105 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 22CR 703381
106 JIMENEZ-JIMENEZ,CRUZ,J DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 19CR 050084
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 19CR 050084
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 19CR 050084
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 19CR 050084
107 JIMENEZ-JIMENEZ,CRUZ,J DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 19CR 050085
108 JIMENEZ,CRUZ NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701970
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701970
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701970
109 JIMENEZ,DEYSI,ALMEIDA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE COVINGTON,J 21CR 705181
110 JONES,BRYCEN,ADIN SPEEDING 060/35 COVINGTON,J 22CR 703743
NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 703743
111 JONES,CHARVIS,HENTEN,R SPEEDING 092/35 BISHOP,MICH 22CR 703695
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703695
112 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051639
** 113 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051667
114 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
115 KING,JOSEPH,GREGORY FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22IF 702187
116 KINNEY,LACEY,JANE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050030
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 22CR 050030
117 LARA-RODRIGUEZ,MIGUEL, WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703256
118 LARAVELAZQUEZ,JULIANNA AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 702356
119 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795
COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795
120 LEWIS,DE'ANDRE,CHARLES SECOND DEGREE TRESPASS TURNER,B 22CR 051962
121 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701270
122 LONG,BRANSON,BAILEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ALVARADO,E 22IF 702077
123 LOVICK,JONATHAN,DAVID DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703694
124 LUDVIGSEN,CRYSTAL,SAWY DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702529
125 MADDLE,LOGAN,SCOTTIE,W RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD TURNER,BRAN 22CR 703372
126 MANNING,JAMES,LEE SPEEDING 065/45 COVINGTON,J 21CR 052234
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052234
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052234
127 MARINO,MARY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22IF 701905
128 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111
129 MARTINEZ,ALEEAH,MARIE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702258
130 MATTHEWS,DEBBIE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703853
131 MAURER,WESLEY,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 703363
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT TURNER,BRAN 22CR 703363
EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 22CR 703363
132 MAYNOR,MICHAEL,HOLDEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22IF 700896
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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133 MCALISTER,DEVIN,MICHAE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702897
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702897
134 MCGINTY,JOHN,MICHAEL,I WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703206
135 MEDINA-SEARCY,AMARYA EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000120
136 MEYER,TONI,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COVINGTON,J 22CR 702682
137 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703940
138 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 704243
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER IPOCK,R,B 20CR 704243
139 MOREY,DAVID,ALAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703693
140 MURPHY,JOHN,RUSSELL FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,BRAN 22IF 702048
141 MURRAY,LAUREN,GRACE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702305
142 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051604
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 051604
143 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701196
144 NAVARRO-OROZCO,EDUARDO DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 703823
SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 21CR 703823
145 NELSON,STEPHANIE,ALLIS SIMPLE ASSAULT ALVARADO,E 22CR 703600
146 NEWELL,CHARLIE,RAY FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 705118
147 NORRIS,ONESTY,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 22CR 000459
148 OVERTON,MATTHEW,WAYNE WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703260
149 PATE,ANDREW,SCOTTIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TURNER,B 22CR 000561
MISDEMEANOR LARCENY TURNER,B 22CR 000561
150 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641
151 PECK,CASSAUNDRA,VAWTER SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 22IF 700501
152 PENDER,JAMES,III DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 700006
153 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929
154 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705428
REAR LAMPS VIOLATION IPOCK,R 21CR 705428
155 PONCE,PEDRO,DEL,ANGEL NO OPERATORS LICENSE TURNER,BRAN 22CR 703553
156 PRICE,CHARLES,DURWOOD, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700855
157 PROCTOR,MAKENZIE,MORGA SPEEDING 060/35 BISHOP,MICH 22CR 702896
158 PYRTLE,ALAN,REID NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 703765
159 RAHYMES,COREY,ALEXANDE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000460
160 REED,CHANDLER,COLBY WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 701768
161 REGINO,LISA,FAYE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 052102
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052102
162 REYES,JOSE,EDWIN,PARAD NO OPERATORS LICENSE TURNER,BRAN 22CR 703628
163 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178
164 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414
165 RODRIGUEZMOREJON,ALEJA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701858
166 ROGERS,DELMER,LEE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 22CR 000416
167 RUDD,JESSICA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701040
** 168 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197
169 SANTOS,JORGE NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 22CR 000186
170 SEE,HUNTER,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 702280
171 SHALABI,DIAA,J,H SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 703160
172 SHRECK,FLOWER,FAYESSA UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,MICH 22IF 702039
173 SKURJUNIS,ALEXIS,KISBY OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 702916
174 SMITH,KRISTA,DANIELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 703629
175 SMITH,NICKY OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 702500
176 SMITH,ZACHARY,DAVID WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703261
177 SPENCE,TAMI,BOWEN SPEEDING 066/45 BISHOP,MICH 22CR 703696
178 STEPHENS,COLBIE,NORMAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702076
179 STEPP,WILLIAM,JOSEPH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701853
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 08/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
180 STOWE,MARION,ALLEN,SUI FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702306
** 181 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912
182 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R,B 20CR 701830
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA IPOCK,R,B 20CR 701830
183 SUGGS,JONUS,DEVIN OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 701573
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701573
UNSAFE PASSING YELLOW LINE IPOCK,R 22CR 701573
184 SWINDELL,DILLON,RICHAR SPEEDING 070/45 COVINGTON,J 22CR 701826
185 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE SPEEDING 061/45 IPOCK,R,B 20CR 702658
186 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701223
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701223
187 TAYLOR,DUSTIN,LYNN SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 22CR 700902
188 TERK,SOPHIE,ARRIANNA EXCEEDING SAFE SPEED TURNER,BRAN 22IF 701880
** 189 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877
190 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115
FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115
** 191 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623
192 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084
193 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,OFF 22CR 000511
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,OFF 22CR 000511
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,OFF 22CR 000511
194 TURNER,JACOB,CLARKE SPEEDING 076/45 BISHOP,MICH 22CR 702983
195 UNDERWOOD,MELISSA,ANN MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 19CR 053067
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALVARADO,E 19CR 053067
196 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833
197 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436
198 VILLAREAL,NAICHE,DIZE INTOXICATED AND DISRUPTIVE COVINGTON,J 21CR 050743
RESISTING PUBLIC OFFICER COVINGTON,J 21CR 050743
199 WARREN,GORDON KEITH ASSAULT AND BATTERY TURNER,OFF 22CR 257963
200 WHEATLY,LAKEN,LEWIS UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH COVINGTON,J 21IF 700467
201 WHITE,AMANDA,RENEE SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 21CR 703290
202 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730
203 WHITE,PATRICIA,TRACY DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705433
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 705433
204 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015
205 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871
206 WILLIAMS,DEVON,SINCERE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702186
TEXTING VIOL MOTOR VEH COVINGTON,J 22IF 702186
207 WILLIAMS,ZERELL,MONTE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000037
208 WILLIFORD,SARAH,JACOBS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703505
209 WILSON,JOSHUA,BRENT DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 050471
DRIVE LEFT OF CENTER COVINGTON,J 20CR 050471
210 WISCHHUSEN,RANDAL,ALFO DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702382
OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 702382
211 WOOD,MATTHEW,WILLIAM,T WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 703259
EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 703259
212 WOODS,EZRA,MARTIN FAILURE TO YIELD MILLER,J 22IF 702188
213 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701955
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701955
214 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER JOHNSON,G,A 20IF 700616
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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