DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK :
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259
2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896
** 3 ARMSTRONG,DEVONTAY,MAR ASSAULT ON A FEMALE ALVARADO,CA 23CR 300058
COMMUNICATING THREATS ALVARADO,CA 23CR 300058
RESISTING PUBLIC OFFICER ALVARADO,CA 23CR 300058
INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALVARADO,CA 23CR 300058
ASSAULT BY POINTING A GUN ALVARADO,CA 23CR 300058
4 ARMSTRONG,DEVONTAY,MAR FALSE IMPRISONMENT ALVARADO,CA 23CR 300226
5 ARMSTRONG,DEVONTAY,MAR PWIMSD MDA/MDMA ALVARADO,CA 23CR 300243
PWIMSD SCH IV CS ALVARADO,CA 23CR 300243
PWIMSD SCH II CS ALVARADO,CA 23CR 300243
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,CA 23CR 300243
6 BATEMAN, DANNY LEE HARBORING FUGITIVE CANIPE, BRA 23CR 318377
7 BATEMAN,DANNY,LEE POSS CS PRISON/JAIL PREMISES CANIPE,BRAN 23CR 318552
8 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154
9 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
10 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
11 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
12 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
13 BRATTON,BRUCE,WAYNE DISORDERLY CONDUCT BATTLE,CARO 22CR 334455
COMMUNICATING THREATS BATTLE,CARO 22CR 334455
14 BROOKS,BRANDON,TAYLOR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,SCOT 23CR 270253
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,SCOT 23CR 270253
15 BROOKS,BRANDON,TAYLOR SPEEDING 145/55 CASNER,S,M 23CR 701348
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 701348
UNSAFE TIRES CASNER,S,M 23CR 701348
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 701348
DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL CASNER,S,M 23CR 701348
MIRROR VIOLATION CASNER,S,M 23CR 701348
16 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
17 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
18 CASSTEVENS,CLAUDE,JUST POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 314727
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 314727
19 CHESNEY,BRITTANY,MICHE LARCENY FROM THE PERSON STALLINGS,N 23CR 307879
RESISTING PUBLIC OFFICER STALLINGS,N 23CR 307879
** 20 CHESNEY,BRITTANY,MICHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307941
21 CHESNEY,BRITTANY,MICHE FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308346
LARCENY OF A FIREARM STALLINGS,N 23CR 308346
POSSESS STOLEN FIREARM STALLINGS,N 23CR 308346
FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308346
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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22 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691
23 FORBUSH, LAUREN ROSE POSSESS HEROIN ALEXANDER, 23CR 264848
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 264848
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ALEXANDER, 23CR 264848
24 GARVIN,COURTNEY,ROSE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST NEWMAN,S 21CR 050926
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050926
25 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050927
FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050927
26 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050928
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050928
27 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050929
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050929
28 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050930
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050930
29 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050931
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050931
30 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN WORTHLESS CHECK $ 3250.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054
WORTHLESS CHECK $ 3550.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054
31 HALSTEAD,MARK,CHRISTOP INSURANCE FRAUD FORTIER,DAN 23CR 245659
32 HARRIS,MATTHEW MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE WALES,NICHO 23CR 215192
** 33 HART,FALNE,CULLEN ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF WILLIAMS,JO 23CR 276251
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,JO 23CR 276251
DISORDERLY CONDUCT WILLIAMS,JO 23CR 276251
34 JOHNSON,DESMOND,MAURIC POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE REYES,RICHA 23CR 277240
35 JONES,BOBBIE,DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403
36 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613
37 JONES,HOWIE,QUENTIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344280
** 38 JONES,LADONIAS,DONNIE DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D,T 23CR 700916
39 KORNEGAY,DEVANDRE,KONT POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PADGETT, OF 23CR 278458
POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE PADGETT, OF 23CR 278458
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT, OF 23CR 278458
40 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111
COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111
** 41 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140
42 LAMM,JONATHAN,BERRY POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J. 23CR 311097
43 LAMM,JONATHAN,BERRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRINKLEY,JA 23CR 311100
44 LOWMAN,JONATHAN,RAY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 270796
** 45 LUDWICK, NATHAN LEWIS POSSESS METHAMPHETAMINE GARRETT, OF 23CR 270867
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GARRETT, OF 23CR 270867
46 LUDWICK,NATHAN,LEWIS RESISTING PUBLIC OFFICER VOGELSONG,A 23CR 270764
47 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549
48 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237
49 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COLLINS,A 23CR 251231
INJURY TO PERSONAL PROPERTY COLLINS,A 23CR 251231
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COLLINS,A 23CR 251231
50 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COLLINS,ADA 23CR 271084
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN COLLINS,ADA 23CR 271084
51 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA RESISTING PUBLIC OFFICER COLLINS,A,S 23CR 700945
DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 700945
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 23CR 700945
NO LIABILITY INSURANCE COLLINS,A,S 23CR 700945
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 700945
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 23CR 700945
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 700945
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 700945
52 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA RESISTING PUBLIC OFFICER COLLINS,A,S 23CR 701372
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 23CR 701372
SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 23CR 701372
DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 701372
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 701372
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COLLINS,A,S 23CR 701372
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 701372
DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 23CR 701372
UNSAFE PASSING CREST OR CURVE COLLINS,A,S 23CR 701372
53 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849
54 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
55 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972
56 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
57 PINER,JASON,SAMUEL MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 23CR 223132
58 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480
59 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481
60 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482
61 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483
62 PRICE,MICHAEL,JAY FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 307442
63 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161
64 REUKAUF,RENEE,M MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050800
65 REUKAUF,RENEE,M MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) PHIFER,S 22CR 050805
66 REUKAUF,RENEE,M HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DENNIS,M 22CR 050906
67 ROBERTS,WILLIAM,JR FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,R 23CR 000152
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 23CR 000152
** 68 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR SPEEDING 060/35 BENWAY,R 23CR 000151
DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 23CR 000151
** 69 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 263206
70 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO POSSESS METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 23CR 229385
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 23CR 229385
71 SECKMAN,WILLIAM,HARVES PWIMSD SCH VI CS HOLSCLAW,CH 23CR 283463
72 THOMPSON,TRAVIS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 23CR 295288
73 TUCKER,MATTHEW,ALAN FELONY POSSESSION OF COCAINE GOODRUM,JOR 23CR 216359
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 216359
74 TUTOR,STEPHEN,RICHARDS SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,TRACY 23CR 325074
DWLR IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 23CR 325074
** 75 UNDERWOOD, SHANNON CHR POSSESSION OF FIREARM BY FELON STALLINGS, 23CR 308880
76 UNDERWOOD,MELISSA,ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE HOLSCLAW,CH 23CR 283025
POSSESS METHAMPHETAMINE HOLSCLAW,CH 23CR 283025
PWIMSD HEROIN HOLSCLAW,CH 23CR 283025
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 23CR 283025
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) HOLSCLAW,CH 23CR 283025
** 77 UNDERWOOD,MELISSA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 283028
78 UNDERWOOD,MELISSA,ANN FELONY LARCENY WILKINSON,J 23CR 298159
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298159
** 79 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI POSSESS STOLEN FIREARM STALLINGS,N 23CR 299297
FINANCIAL CARD FRAUD (F) STALLINGS,N 23CR 299297
LARCENY OF A FIREARM STALLINGS,N 23CR 299297
80 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE STALLINGS,N 23CR 307883
81 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI POSSESS METHAMPHETAMINE STALLINGS,N 23CR 307924
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307924
** 82 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308339
FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308339
83 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FELONY LARCENY BRANCH,CORE 23CR 311648
FELONY CONSPIRACY BRANCH,CORE 23CR 311648
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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84 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI RESISTING PUBLIC OFFICER WILKINSON,J 23CR 313551
85 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,RYAN 23CR 294139
86 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129
87 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130
** 88 WILLIS, RACHEL NICOLE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS, K 23CR 308167
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS, K 23CR 308167
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS, K 23CR 308167
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS, K 23CR 308167
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS, K 23CR 308167
89 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
90 WRIGHT,ANN,MARIE AWDWIKISI ALVARADO,ER 23CR 227257
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,ER 23CR 227257
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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