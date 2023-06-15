carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK :

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259

2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896

** 3 ARMSTRONG,DEVONTAY,MAR ASSAULT ON A FEMALE ALVARADO,CA 23CR 300058

COMMUNICATING THREATS ALVARADO,CA 23CR 300058

RESISTING PUBLIC OFFICER ALVARADO,CA 23CR 300058

INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALVARADO,CA 23CR 300058

ASSAULT BY POINTING A GUN ALVARADO,CA 23CR 300058

4 ARMSTRONG,DEVONTAY,MAR FALSE IMPRISONMENT ALVARADO,CA 23CR 300226

5 ARMSTRONG,DEVONTAY,MAR PWIMSD MDA/MDMA ALVARADO,CA 23CR 300243

PWIMSD SCH IV CS ALVARADO,CA 23CR 300243

PWIMSD SCH II CS ALVARADO,CA 23CR 300243

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,CA 23CR 300243

6 BATEMAN, DANNY LEE HARBORING FUGITIVE CANIPE, BRA 23CR 318377

7 BATEMAN,DANNY,LEE POSS CS PRISON/JAIL PREMISES CANIPE,BRAN 23CR 318552

8 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154

9 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

10 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

11 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

12 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

13 BRATTON,BRUCE,WAYNE DISORDERLY CONDUCT BATTLE,CARO 22CR 334455

COMMUNICATING THREATS BATTLE,CARO 22CR 334455

14 BROOKS,BRANDON,TAYLOR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,SCOT 23CR 270253

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,SCOT 23CR 270253

15 BROOKS,BRANDON,TAYLOR SPEEDING 145/55 CASNER,S,M 23CR 701348

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 701348

UNSAFE TIRES CASNER,S,M 23CR 701348

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 701348

DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL CASNER,S,M 23CR 701348

MIRROR VIOLATION CASNER,S,M 23CR 701348

16 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

17 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

18 CASSTEVENS,CLAUDE,JUST POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 314727

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 314727

19 CHESNEY,BRITTANY,MICHE LARCENY FROM THE PERSON STALLINGS,N 23CR 307879

RESISTING PUBLIC OFFICER STALLINGS,N 23CR 307879

** 20 CHESNEY,BRITTANY,MICHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307941

21 CHESNEY,BRITTANY,MICHE FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308346

LARCENY OF A FIREARM STALLINGS,N 23CR 308346

POSSESS STOLEN FIREARM STALLINGS,N 23CR 308346

FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308346

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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22 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691

23 FORBUSH, LAUREN ROSE POSSESS HEROIN ALEXANDER, 23CR 264848

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 264848

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ALEXANDER, 23CR 264848

24 GARVIN,COURTNEY,ROSE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST NEWMAN,S 21CR 050926

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050926

25 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050927

FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050927

26 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050928

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050928

27 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050929

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050929

28 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050930

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050930

29 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050931

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050931

30 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN WORTHLESS CHECK $ 3250.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054

WORTHLESS CHECK $ 3550.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054

31 HALSTEAD,MARK,CHRISTOP INSURANCE FRAUD FORTIER,DAN 23CR 245659

32 HARRIS,MATTHEW MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE WALES,NICHO 23CR 215192

** 33 HART,FALNE,CULLEN ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF WILLIAMS,JO 23CR 276251

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,JO 23CR 276251

DISORDERLY CONDUCT WILLIAMS,JO 23CR 276251

34 JOHNSON,DESMOND,MAURIC POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE REYES,RICHA 23CR 277240

35 JONES,BOBBIE,DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403

36 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613

37 JONES,HOWIE,QUENTIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344280

** 38 JONES,LADONIAS,DONNIE DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D,T 23CR 700916

39 KORNEGAY,DEVANDRE,KONT POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PADGETT, OF 23CR 278458

POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE PADGETT, OF 23CR 278458

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT, OF 23CR 278458

40 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111

COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111

** 41 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140

42 LAMM,JONATHAN,BERRY POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J. 23CR 311097

43 LAMM,JONATHAN,BERRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRINKLEY,JA 23CR 311100

44 LOWMAN,JONATHAN,RAY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 270796

** 45 LUDWICK, NATHAN LEWIS POSSESS METHAMPHETAMINE GARRETT, OF 23CR 270867

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GARRETT, OF 23CR 270867

46 LUDWICK,NATHAN,LEWIS RESISTING PUBLIC OFFICER VOGELSONG,A 23CR 270764

47 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549

48 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237

49 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COLLINS,A 23CR 251231

INJURY TO PERSONAL PROPERTY COLLINS,A 23CR 251231

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COLLINS,A 23CR 251231

50 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COLLINS,ADA 23CR 271084

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN COLLINS,ADA 23CR 271084

51 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA RESISTING PUBLIC OFFICER COLLINS,A,S 23CR 700945

DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 700945

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 23CR 700945

NO LIABILITY INSURANCE COLLINS,A,S 23CR 700945

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 700945

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 23CR 700945

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 700945

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 700945

52 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA RESISTING PUBLIC OFFICER COLLINS,A,S 23CR 701372

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 23CR 701372

SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 23CR 701372

DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 701372

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 701372

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COLLINS,A,S 23CR 701372

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 701372

DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 23CR 701372

UNSAFE PASSING CREST OR CURVE COLLINS,A,S 23CR 701372

53 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849

54 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

55 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972

56 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

57 PINER,JASON,SAMUEL MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 23CR 223132

58 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480

59 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481

60 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482

61 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483

62 PRICE,MICHAEL,JAY FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 307442

63 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161

64 REUKAUF,RENEE,M MISDEMEANOR CHILD ABUSE KILGORE,P 22CR 050800

65 REUKAUF,RENEE,M MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) PHIFER,S 22CR 050805

66 REUKAUF,RENEE,M HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DENNIS,M 22CR 050906

67 ROBERTS,WILLIAM,JR FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,R 23CR 000152

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 23CR 000152

** 68 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR SPEEDING 060/35 BENWAY,R 23CR 000151

DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 23CR 000151

** 69 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 263206

70 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO POSSESS METHAMPHETAMINE ROSE,DALLAS 23CR 229385

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,DALLAS 23CR 229385

71 SECKMAN,WILLIAM,HARVES PWIMSD SCH VI CS HOLSCLAW,CH 23CR 283463

72 THOMPSON,TRAVIS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 23CR 295288

73 TUCKER,MATTHEW,ALAN FELONY POSSESSION OF COCAINE GOODRUM,JOR 23CR 216359

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 216359

74 TUTOR,STEPHEN,RICHARDS SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,TRACY 23CR 325074

DWLR IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 23CR 325074

** 75 UNDERWOOD, SHANNON CHR POSSESSION OF FIREARM BY FELON STALLINGS, 23CR 308880

76 UNDERWOOD,MELISSA,ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE HOLSCLAW,CH 23CR 283025

POSSESS METHAMPHETAMINE HOLSCLAW,CH 23CR 283025

PWIMSD HEROIN HOLSCLAW,CH 23CR 283025

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 23CR 283025

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) HOLSCLAW,CH 23CR 283025

** 77 UNDERWOOD,MELISSA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 283028

78 UNDERWOOD,MELISSA,ANN FELONY LARCENY WILKINSON,J 23CR 298159

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298159

** 79 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI POSSESS STOLEN FIREARM STALLINGS,N 23CR 299297

FINANCIAL CARD FRAUD (F) STALLINGS,N 23CR 299297

LARCENY OF A FIREARM STALLINGS,N 23CR 299297

80 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE STALLINGS,N 23CR 307883

81 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI POSSESS METHAMPHETAMINE STALLINGS,N 23CR 307924

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307924

** 82 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308339

FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308339

83 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FELONY LARCENY BRANCH,CORE 23CR 311648

FELONY CONSPIRACY BRANCH,CORE 23CR 311648

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

84 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI RESISTING PUBLIC OFFICER WILKINSON,J 23CR 313551

85 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,RYAN 23CR 294139

86 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129

87 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130

** 88 WILLIS, RACHEL NICOLE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS, K 23CR 308167

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS, K 23CR 308167

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS, K 23CR 308167

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS, K 23CR 308167

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS, K 23CR 308167

89 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

90 WRIGHT,ANN,MARIE AWDWIKISI ALVARADO,ER 23CR 227257

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,ER 23CR 227257

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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