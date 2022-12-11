DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABUHAMMOUD,AHMED,MOHAM SPEEDING 058/35 BRINKLEY,J 22CR 705098
2 ACKERMAN,JACQUELINE,DA UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22IF 702935
3 AHU,ERIK,BAINE,KEOLA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22IF 703173
4 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447
5 AUSTIN,CONNIE,HORTON HARASSING PHONE CALL OBRIANT,JIM 22CR 340306
6 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619
7 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505
8 BELECHAK,STEPHANIE,LYN FOLLOWING TOO CLOSELY Stallings,N 22IF 703154
SPEEDING 041/35 Stallings,N 22IF 703154
** 9 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460
DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460
LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460
** 10 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461
11 BRUCE,WILLIAM AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 BEDSOLE,J 22CR 704359
12 BRUNST,DANIEL,JOSEPH TEXTING VIOL MOTOR VEH BRINKLEY,J 22IF 703026
13 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331
14 BUNCH,WARREN,BILL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 053321
15 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR CHILD ABUSE CLARK,C 20CR 053322
16 BUNCH,WARREN,BILL CARRYING CONCEALED GUN(M) CLARK,C 20CR 053323
17 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593
18 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594
19 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526
20 BURROUGHS,JODY,EDWARD POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CLARK,C 22CR 705144
SPEEDING 036/25 CLARK,C 22CR 705144
21 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 21CR 051438
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051438
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 051438
** 22 CAPECE,ZACHERY,JOHNATH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,E 16CR 000421
23 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086
IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086
24 CASTELLANOSLASTRES,JOR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705280
NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705280
25 CHAPMAN,JAIDEN,MARIE SPEEDING 064/55 BRINKLEY,J 22IF 703115
26 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694
27 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695
28 CHUO,MINGYING FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22IF 703036
29 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAILURE TO YIELD CLARK,C 22IF 703191
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 12/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 COLLINS,MATTHEW,DAVID, WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705354
31 COLONAIR,LAUREN,TAYLOR SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 22IF 703077
32 CRABB,JACOB,SOLOMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705370
** 33 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103
34 DEBOSE,MATTHEW,XAVIER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 22CR 701896
SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 701896
35 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 052475
FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 20CR 052475
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 052475
36 ELLER,JESSIE,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED KNIGHT,R 19CR 051130
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KNIGHT,R 19CR 051130
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KNIGHT,R 19CR 051130
37 ELLER,JESSIE,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 19CR 051131
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA KNIGHT,R 19CR 051131
38 ELLER,JESSIE,WADE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) KNIGHT,R 19CR 051132
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KNIGHT,R 19CR 051132
39 ELLER,JESSIE,WADE,JR. SPEEDING 072/55 JOHNSON,G,A 20CR 702200
DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702200
40 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB NON-STANDARD VEH - OPERATION BEDSOLE,J 22IF 701618
41 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100
42 FARRELL,RICHARD,COWLES CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 704294
OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 704294
43 FLODIN,SHANE,LEE CONSUME ALCOHOL COMM VEH ROBERSON,B 22CR 704632
POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22CR 704632
44 FULCHER,PAUL,LANDON,JR SPEEDING 069/45 BRINKLEY,J 21CR 702225
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 702225
45 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702631
46 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705498
47 FUTRELL,KENNETH,REGINO FAIL TO YIELD LEFT TURN ONOFRIO,R,J 22IF 702934
48 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667
49 GRASSI,JOHN,HENRY SPEEDING 050/35 Stallings,N 22IF 703183
50 HAHN,ALLAN,TANNER DRIVER
51 HARRIS,KELSEY,MEGAN SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J 22CR 704865
52 HEADLAND,KENNETH,LEROY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SUGGS,D 22CR 000672
53 HEATH,SAMUEL CYBERSTALKING JEWELL,KIMB 22CR 261501
54 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A 20CR 052668
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A 20CR 052668
55 HERRING,CORINA,TURNER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051810
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051810
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 21CR 051810
56 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703130
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE BRINKLEY,J 21CR 703130
57 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704837
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 704837
58 HIMELWRIGHT,EVA SHOW CAUSE STATE OF NC 22CR 000620
59 HODGE,CHRISTOPHER,ALLA LITTERING NOT > 15 LBS MARLETTE,J 22CR 000982
60 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 22CR 700258
INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C 22CR 700258
61 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 043/25 BRINKLEY,J 22IF 700681
62 JEROME,JASON,WAYNE SPEEDING 074/55 BRINKLEY,J 22CR 702581
63 JOHNSON,ETHAN,RAY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BARNES,J 22CR 704831
64 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 22CR 705327
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CLARK,C 22CR 705327
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 12/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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NO LIABILITY INSURANCE CLARK,C 22CR 705327
65 LAWRENCE,HUNTER,RYAN WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705371
66 LAWRENCE,TIMOTHY,DAYTO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH BRINKLEY,J 22IF 702944
67 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 068/45 BRINKLEY,J 22CR 701155
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701155
68 LEWIS,WILLIE TERRY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 290442
SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 22CR 290442
69 LLAVENYEPEZ,MANUEL,ENR SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 22IF 701457
70 LYNN,DAVID,CAIN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BEDSOLE,J 22CR 702747
71 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198
72 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199
73 MCCULLEN,CALEB,JOSHUA A&A POSSESSION OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000409
74 MEADOWS,APRIL,MARIE EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330892
75 NELSON,JEREMY,DOUGLAS SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 21CR 703472
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703472
SPA 76 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571
HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571
77 PETTEWAY,JAMES,BERNARD SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 22IF 703116
78 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435
79 PIERCE,JUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) RELLA,KELLY 21CR 052999
80 PITTMAN,NAOMI,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051370
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BRINKLEY,J 22CR 051370
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051370
81 POTTER,NATHAN,CARL JUNKYARD VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009
SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009
82 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182
83 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359
84 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456
85 PUGH,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051535
86 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906
87 ROBERTS,ANTHONY,JASON ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051361
88 ROBERTS,STEVEN,ARNOLD RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 704293
DRIVE LEFT OF CENTER ONOFRIO,R,J 22CR 704293
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22CR 704293
EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,R,J 22CR 704293
89 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279
NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279
** 90 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660
91 ROSE,DENNIS RAY FAIL TO WORK AFTER PAID TALTON,CHRI 22CR 282484
** 92 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197
93 SALTER,MATTHEW ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 273608
SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 273608
94 SMALLS,DERRALD CARRYING CONCEALED GUN(M) ROBERSON,B 22CR 702962
95 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640
FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640
96 SMITH,JOSHUA,BRANDON HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CLARK,C 22CR 050751
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 12/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CLARK,C 22CR 050751
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 22CR 050751
97 SMITH,JOSHUA,BRANDON OPERATE VEH NO INS CLARK,C 22CR 050752
98 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050869
99 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 701386
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701386
100 SOLANO,CRISTIAN,DOMINI SPEEDING 070/35 BRINKLEY,J 22CR 051672
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051672
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051672
101 SOREY,NICHOLAS,ALEXAND FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 22IF 702548
102 STOCKS,WILLIAM,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 705141
103 STUART,DYLAN,CHRISTOPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705278
104 TAYLOR,CHRISTOPHER,OLI WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705297
105 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051335
SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 051335
106 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353
107 VARNELL,BRIDGET,SUSANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,J 22CR 703037
108 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 701050
109 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352
110 WARD,TAYLOR,AVERY WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705412
111 WETHERINGTON,RONNIE,CA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000558
BURN SOLID WASTE MARLETTE 22CR 000558
112 WHITE,PATRICIA,TRACY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,RICHA 22CR 051462
113 WICHTL,TESHA,LISA SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 702553
114 WILLIAMS,MARK,RANDALL SPEEDING 050/35 Stallings,N 22IF 703201
115 WILLIAMSON,HENRY,FRANK MISDEMEANOR LARCENY PERALTO,THO 22CR 051176
116 WINCHESTER,RAYMOND,CHA UNSAFE PASSING YELLOW LINE LANE,J,D 22IF 702458
117 WINK,LANDIN,LANE,LYON UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY 21IF 000021
118 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487
119 WINK,LANDIN,LANE,LYON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703875
120 ZELAYA,LEODAN DELOID DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 286338
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 286338
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 286338
MOTION FOR VEHICLE SEIZURE BRINKLEY,J 22CR 286338
121 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,C 22CR 050806
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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