carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABUHAMMOUD,AHMED,MOHAM SPEEDING 058/35 BRINKLEY,J 22CR 705098

2 ACKERMAN,JACQUELINE,DA UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22IF 702935

3 AHU,ERIK,BAINE,KEOLA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22IF 703173

4 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447

5 AUSTIN,CONNIE,HORTON HARASSING PHONE CALL OBRIANT,JIM 22CR 340306

6 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619

7 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505

8 BELECHAK,STEPHANIE,LYN FOLLOWING TOO CLOSELY Stallings,N 22IF 703154

SPEEDING 041/35 Stallings,N 22IF 703154

** 9 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460

DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460

LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460

** 10 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461

11 BRUCE,WILLIAM AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 BEDSOLE,J 22CR 704359

12 BRUNST,DANIEL,JOSEPH TEXTING VIOL MOTOR VEH BRINKLEY,J 22IF 703026

13 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331

14 BUNCH,WARREN,BILL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 053321

15 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR CHILD ABUSE CLARK,C 20CR 053322

16 BUNCH,WARREN,BILL CARRYING CONCEALED GUN(M) CLARK,C 20CR 053323

17 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593

18 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594

19 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526

20 BURROUGHS,JODY,EDWARD POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CLARK,C 22CR 705144

SPEEDING 036/25 CLARK,C 22CR 705144

21 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 21CR 051438

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051438

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 051438

** 22 CAPECE,ZACHERY,JOHNATH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,E 16CR 000421

23 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086

IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086

24 CASTELLANOSLASTRES,JOR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705280

NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705280

25 CHAPMAN,JAIDEN,MARIE SPEEDING 064/55 BRINKLEY,J 22IF 703115

26 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694

27 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695

28 CHUO,MINGYING FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22IF 703036

29 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAILURE TO YIELD CLARK,C 22IF 703191

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 12/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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30 COLLINS,MATTHEW,DAVID, WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705354

31 COLONAIR,LAUREN,TAYLOR SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 22IF 703077

32 CRABB,JACOB,SOLOMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705370

** 33 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103

34 DEBOSE,MATTHEW,XAVIER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 22CR 701896

SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 701896

35 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 052475

FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 20CR 052475

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 052475

36 ELLER,JESSIE,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED KNIGHT,R 19CR 051130

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KNIGHT,R 19CR 051130

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KNIGHT,R 19CR 051130

37 ELLER,JESSIE,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 19CR 051131

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA KNIGHT,R 19CR 051131

38 ELLER,JESSIE,WADE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) KNIGHT,R 19CR 051132

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KNIGHT,R 19CR 051132

39 ELLER,JESSIE,WADE,JR. SPEEDING 072/55 JOHNSON,G,A 20CR 702200

DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702200

40 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB NON-STANDARD VEH - OPERATION BEDSOLE,J 22IF 701618

41 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100

42 FARRELL,RICHARD,COWLES CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 704294

OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 704294

43 FLODIN,SHANE,LEE CONSUME ALCOHOL COMM VEH ROBERSON,B 22CR 704632

POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22CR 704632

44 FULCHER,PAUL,LANDON,JR SPEEDING 069/45 BRINKLEY,J 21CR 702225

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 702225

45 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702631

46 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705498

47 FUTRELL,KENNETH,REGINO FAIL TO YIELD LEFT TURN ONOFRIO,R,J 22IF 702934

48 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667

49 GRASSI,JOHN,HENRY SPEEDING 050/35 Stallings,N 22IF 703183

50 HAHN,ALLAN,TANNER DRIVER

51 HARRIS,KELSEY,MEGAN SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J 22CR 704865

52 HEADLAND,KENNETH,LEROY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SUGGS,D 22CR 000672

53 HEATH,SAMUEL CYBERSTALKING JEWELL,KIMB 22CR 261501

54 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A 20CR 052668

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A 20CR 052668

55 HERRING,CORINA,TURNER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051810

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051810

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 21CR 051810

56 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703130

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE BRINKLEY,J 21CR 703130

57 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704837

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 704837

58 HIMELWRIGHT,EVA SHOW CAUSE STATE OF NC 22CR 000620

59 HODGE,CHRISTOPHER,ALLA LITTERING NOT > 15 LBS MARLETTE,J 22CR 000982

60 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 22CR 700258

INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C 22CR 700258

61 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 043/25 BRINKLEY,J 22IF 700681

62 JEROME,JASON,WAYNE SPEEDING 074/55 BRINKLEY,J 22CR 702581

63 JOHNSON,ETHAN,RAY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BARNES,J 22CR 704831

64 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 22CR 705327

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CLARK,C 22CR 705327

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 12/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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NO LIABILITY INSURANCE CLARK,C 22CR 705327

65 LAWRENCE,HUNTER,RYAN WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705371

66 LAWRENCE,TIMOTHY,DAYTO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH BRINKLEY,J 22IF 702944

67 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 068/45 BRINKLEY,J 22CR 701155

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701155

68 LEWIS,WILLIE TERRY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 290442

SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 22CR 290442

69 LLAVENYEPEZ,MANUEL,ENR SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 22IF 701457

70 LYNN,DAVID,CAIN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BEDSOLE,J 22CR 702747

71 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198

72 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199

73 MCCULLEN,CALEB,JOSHUA A&A POSSESSION OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000409

74 MEADOWS,APRIL,MARIE EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330892

75 NELSON,JEREMY,DOUGLAS SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 21CR 703472

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703472

SPA 76 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571

HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571

77 PETTEWAY,JAMES,BERNARD SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 22IF 703116

78 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435

79 PIERCE,JUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) RELLA,KELLY 21CR 052999

80 PITTMAN,NAOMI,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051370

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BRINKLEY,J 22CR 051370

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051370

81 POTTER,NATHAN,CARL JUNKYARD VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009

SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009

82 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182

83 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359

84 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456

85 PUGH,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051535

86 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906

87 ROBERTS,ANTHONY,JASON ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051361

88 ROBERTS,STEVEN,ARNOLD RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 704293

DRIVE LEFT OF CENTER ONOFRIO,R,J 22CR 704293

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22CR 704293

EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,R,J 22CR 704293

89 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279

NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279

** 90 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660

91 ROSE,DENNIS RAY FAIL TO WORK AFTER PAID TALTON,CHRI 22CR 282484

** 92 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197

93 SALTER,MATTHEW ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 273608

SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 273608

94 SMALLS,DERRALD CARRYING CONCEALED GUN(M) ROBERSON,B 22CR 702962

95 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640

FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640

96 SMITH,JOSHUA,BRANDON HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CLARK,C 22CR 050751

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 12/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CLARK,C 22CR 050751

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 22CR 050751

97 SMITH,JOSHUA,BRANDON OPERATE VEH NO INS CLARK,C 22CR 050752

98 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050869

99 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 701386

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701386

100 SOLANO,CRISTIAN,DOMINI SPEEDING 070/35 BRINKLEY,J 22CR 051672

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051672

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051672

101 SOREY,NICHOLAS,ALEXAND FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 22IF 702548

102 STOCKS,WILLIAM,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 705141

103 STUART,DYLAN,CHRISTOPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705278

104 TAYLOR,CHRISTOPHER,OLI WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705297

105 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051335

SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 051335

106 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353

107 VARNELL,BRIDGET,SUSANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,J 22CR 703037

108 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 701050

109 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352

110 WARD,TAYLOR,AVERY WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705412

111 WETHERINGTON,RONNIE,CA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000558

BURN SOLID WASTE MARLETTE 22CR 000558

112 WHITE,PATRICIA,TRACY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,RICHA 22CR 051462

113 WICHTL,TESHA,LISA SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 702553

114 WILLIAMS,MARK,RANDALL SPEEDING 050/35 Stallings,N 22IF 703201

115 WILLIAMSON,HENRY,FRANK MISDEMEANOR LARCENY PERALTO,THO 22CR 051176

116 WINCHESTER,RAYMOND,CHA UNSAFE PASSING YELLOW LINE LANE,J,D 22IF 702458

117 WINK,LANDIN,LANE,LYON UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY 21IF 000021

118 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487

119 WINK,LANDIN,LANE,LYON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703875

120 ZELAYA,LEODAN DELOID DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 286338

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 286338

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 286338

MOTION FOR VEHICLE SEIZURE BRINKLEY,J 22CR 286338

121 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,C 22CR 050806

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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