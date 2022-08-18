carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031

2 ADAME,TALON SEBASTIAN PWIMSD SCH I CS CARROLL,TRA 22CR 000530

3 ADAME,TALON SEBASTIAN PWIMSD SCH IV CS CARROLL,TRA 22CR 000531

4 ADAME,TALON SEBASTIAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 000532

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 000532

5 ALBERTA,AMY,JUNE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 21CR 052349

RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,T 21CR 052349

SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052349

6 ALBERTA,AMY,JUNE DISORDERLY CONDUCT ROMERO,T 21CR 052350

PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR ROMERO,T 21CR 052350

7 ALBERTA,AMY,JUNE SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052351

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,T 21CR 052351

8 ALBERTA,AMY,MUSGROVE FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 21CR 052238

9 ALBERTA,AMY,MUSGROVE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BURTON,M 21CR 052239

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239

10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622

11 BASS,MATTHEW,ALLEN FELONY LARCENY GASKILL,J 22CR 051522

12 BERTHOLD,JAMES,THOMAS URINATE IN PUBLIC SCOTT,S 21CR 000356

13 BERTHOLD,JAMES,THOMAS IMPERSONATE LAW ENFORCEMNT (M) SCOTT,S 21CR 051174

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 21CR 051174

14 BOND,TAYLOR FELONY POSSESSION OF COCAINE ENNIS,D 22CR 051718

15 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

16 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

17 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

18 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

19 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841

20 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842

** 21 CANTY,MARK,ANTHONY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051474

22 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

23 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

24 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146

25 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148

26 COLE,DARIUS JAMIL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 22CR 261990

27 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY POSSESSION SCH I CS WILLIS,C 22CR 051390

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIS,C 22CR 051390

28 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199

29 DAVIS,MELISSA,GARNER POSSESS METHAMPHETAMINE THOMAS,C 22CR 051698

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051698

30 DILLON,MELISSA,KRYSTAL FELONY POSSESSION SCH II CS NAKAMURA,K 22CR 051727

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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31 ENG,ROBERT,TAYLOR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BERRY,J 22CR 050966

32 ENG,ROBERT,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050967

33 ENG,ROBERT,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 050968

34 ENG,ROBERT,TAYLOR SPEEDING 070/45 BERRY,J 22CR 050969

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BERRY,J 22CR 050969

35 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SUGGS,D 22CR 051028

36 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT ALTERING SERIAL NUMBERS SUGGS,D 22CR 051029

37 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,D 22CR 051030

DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,D 22CR 051030

FOLLOWING TOO CLOSELY SUGGS,D 22CR 051030

38 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESCHBACH,R 22CR 051031

39 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708

SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708

NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708

OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708

DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708

UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708

40 FRYE,ANDREW,WILLIAM FELONY POSSESSION SCH I CS BISHOP,M 22CR 051682

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 051682

41 GABLE,CARL,HIRAM FELONY POSSESSION SCH II CS WEATHERS,D 22CR 051149

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 051149

42 GABLE,CARL,HIRAM DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051150

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WEATHERS,D 22CR 051150

43 GABLE,CARL,HIRAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701158

44 GARNER,MICHAEL,THOMAS FELONY POSSESSION SCH II CS LOPEZ,E 22CR 051115

45 GARNER,MICHAEL,THOMAS POSSESS METHAMPHETAMINE LOPEZ,E 22CR 051116

46 GILLIKIN,WILLIAM,WALTE FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050885

POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050885

47 GLADSON,DAVID,EARL POSSESSION OF FIREARM BY FELON LONG,K 22CR 052011

48 GRAHAM,BENNIE,LEE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051927

49 HANLEY,JONATHAN,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T,J 21CR 701229

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701229

50 HANSEN,JENNIFER,NICOLE PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CR 051424

51 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SELL SCH I CS KILGORE,P 22CR 051425

52 HANSEN,JENNIFER,NICOLE DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051426

53 HANSEN,JENNIFER,NICOLE PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 051427

54 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CR 051428

55 HANSEN,JENNIFER,NICOLE DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051429

56 HARNOIS,MICHAEL,JOSEPH ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ LEWIS,C 22CR 050822

57 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CR 050356

58 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CR 050357

59 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700528

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700528

60 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700529

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 700529

61 HOWELL,BARRY,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703861

62 HOWELL,RICCARDO,ANTWAN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 22CR 051156

** 63 HUNT,TIMOTHY OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE FESTERMAN,W 20CR 053227

** 64 HUNT,TIMOTHY BREAKING AND OR ENTERING (F) FESTERMAN,W 20CR 053228

FELONY LARCENY FESTERMAN,W 20CR 053228

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 20CR 053228

65 HUNT,TIMOTHY ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BISHOP,J 22CR 052002

** 66 JACKSON,DWAYNE,KEVIN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051325

ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,J 22CR 051325

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 67 JACKSON,DWAYNE,KEVIN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051326

** 68 JACKSON,DWAYNE,KEVIN POSSESS STOLEN FIREARM OKUN,D 22CR 051327

69 JACKSON,DWAYNE,KEVIN POSSESSION OF FIREARM BY FELON HAWKS,J 22CR 051330

70 JACKSON,DWAYNE,KEVIN ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,J 22CR 051336

71 JOHNSON,JILL,A ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,C 22CR 051495

72 JOHNSON,JILL,A INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,C 22CR 051496

73 JOHNSON,JILL,A POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051497

** 74 JOHNSON,JILL,ANN MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW HOLSCLAW,C 22CR 051494

75 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237

76 JONES,JOHN BROOKS POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ALEXANDER,G 22CR 000497

77 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958

78 JOYNER,JR,JEROME FELONY POSSESSION MARIJUANA BRINKLEY,J 21CR 051868

79 KELLY,SHANTEL,CORINNE POSSESS METHAMPHETAMINE TURNER,B 22CR 051464

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNER,B 22CR 051464

80 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111

COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111

** 81 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140

82 KUFFOR,PETER,CHRISITAN FELONY POSSESSION OF COCAINE PERALTA,J 22CR 050250

83 LEPAGE,ROBERT,GLENN FELONY POSSESSION MARIJUANA WEATHERS,D 22CR 050531

84 LEPAGE,ROBERT,GLENN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 22CR 050532

85 LEPAGE,ROBERT,GLENN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 050533

86 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865

87 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866

88 MANASARAY,ALPHA IBRAHI SPEEDING 081/45 GOODRUM,J 22CR 051585

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 22CR 051585

89 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) GOODRUM,J 22CR 051584

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE GOODRUM,J 22CR 051584

90 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HOLSCLAW,C 22CR 051583

91 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 22CR 051614

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051614

92 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051586

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051586

93 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) GOODRUM,J 22CR 051587

94 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 051214

95 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,J 22CR 051549

96 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158

97 NICHOLS,THOMAS,LEE FELONY POSSESSION SCH II CS ROMERO,T 22CR 051121

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,T 22CR 051121

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 051121

98 NICHOLS,THOMAS,LEE POSSESS STOLEN FIREARM ROMERO,T 22CR 051122

99 NICHOLS,THOMAS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051123

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 22CR 051123

100 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

101 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901

102 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902

103 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903

104 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972

105 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

106 PITTMAN,JENNIFER,RENE MANUFACTURE MARIJUANA WILLIAMS,B 22CR 051142

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051142

** 107 POTTER,VICTORIA,LOUISE ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY COVINGTON,J 22CR 050927

108 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480

109 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481

110 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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111 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483

112 RIMBEY,THOMAS RAYMOND POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRINKLEY,J 22CR 258900

POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J 22CR 258900

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BRINKLEY,J 22CR 258900

DISCHARGE FIREARM IN CITY BRINKLEY,J 22CR 258900

** 113 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954

** 114 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955

** 115 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956

116 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161

117 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

118 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163

119 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164

120 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000

121 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074

122 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371

RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371

123 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372

** 124 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

** 125 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071

** 126 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072

** 127 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093

128 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY BY EMPLOYEE RICE,F 22CR 050527

129 SCHAEFER,AMANDA,GAIL EMBEZZLEMENT TURNEY,J 22CR 051993

130 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533

131 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534

132 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535

133 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536

134 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537

135 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538

136 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192

137 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193

138 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194

POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194

139 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195

140 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097

141 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098

142 STYRON,JOSEPH,DARYL POSSESS METHAMPHETAMINE THOMAS,C 22CR 051697

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051697

143 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234

144 THOMAS,STACIE,LYNN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 051769

145 THOMAS,STACIE,LYNN SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 051770

146 THOMAS,STACIE,LYNN DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051771

147 THOMAS,STACIE,LYNN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 051772

148 THOMAS,STACIE,LYNN MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051773

149 TILLEY,ANTOINE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051349

150 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR PWIMSD SCH VI CS LEWIS,C 22CR 051108

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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151 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CR 051109

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 051109

152 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR FELONY POSSESSION SCH II CS LEWIS,C 22CR 051110

153 VAUGHAN,GARY,T,JR FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 22CR 051537

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 051537

** 154 VENEY,RODNEY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,BRIA 22CR 264581

155 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786

156 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787

157 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788

158 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789

DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789

159 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802

160 WILLIS,JAMES,HOWARD,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051318

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESTEP,T 22CR 051318

RESISTING PUBLIC OFFICER ESTEP,T 22CR 051318

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESTEP,T 22CR 051318

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESTEP,T 22CR 051318

** 161 WILSON,LINDY LAWRENCE ASSAULT - FREE TEXT BELIZAIRE,C 22CR 000535

** 162 WILSON,LINDY LAWRENCE INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 251571

163 WONOSKI,CHANDLER PWIMSD METHAMPHETAMINE BENWAY,R 22CR 050928

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 BENWAY,R 22CR 050928

164 WONOSKI,CHANDLER PWIMSD MARIJUANA BENWAY,R 22CR 050929

165 WOODS,MICHAEL,KHALIL POSSESS METHAMPHETAMINE WINTERS,R 22CR 263008

166 WRIGHT,ANTWAN,OMAR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 22CR 051895

167 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050882

168 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050883

169 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 050884

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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