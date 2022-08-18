DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031
2 ADAME,TALON SEBASTIAN PWIMSD SCH I CS CARROLL,TRA 22CR 000530
3 ADAME,TALON SEBASTIAN PWIMSD SCH IV CS CARROLL,TRA 22CR 000531
4 ADAME,TALON SEBASTIAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 000532
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 000532
5 ALBERTA,AMY,JUNE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 21CR 052349
RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,T 21CR 052349
SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052349
6 ALBERTA,AMY,JUNE DISORDERLY CONDUCT ROMERO,T 21CR 052350
PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR ROMERO,T 21CR 052350
7 ALBERTA,AMY,JUNE SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052351
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,T 21CR 052351
8 ALBERTA,AMY,MUSGROVE FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 21CR 052238
9 ALBERTA,AMY,MUSGROVE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BURTON,M 21CR 052239
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239
10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622
11 BASS,MATTHEW,ALLEN FELONY LARCENY GASKILL,J 22CR 051522
12 BERTHOLD,JAMES,THOMAS URINATE IN PUBLIC SCOTT,S 21CR 000356
13 BERTHOLD,JAMES,THOMAS IMPERSONATE LAW ENFORCEMNT (M) SCOTT,S 21CR 051174
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 21CR 051174
14 BOND,TAYLOR FELONY POSSESSION OF COCAINE ENNIS,D 22CR 051718
15 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
16 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
17 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
18 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
19 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841
20 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842
** 21 CANTY,MARK,ANTHONY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051474
22 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
23 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
24 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146
25 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148
26 COLE,DARIUS JAMIL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 22CR 261990
27 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY POSSESSION SCH I CS WILLIS,C 22CR 051390
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIS,C 22CR 051390
28 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199
29 DAVIS,MELISSA,GARNER POSSESS METHAMPHETAMINE THOMAS,C 22CR 051698
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051698
30 DILLON,MELISSA,KRYSTAL FELONY POSSESSION SCH II CS NAKAMURA,K 22CR 051727
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
31 ENG,ROBERT,TAYLOR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BERRY,J 22CR 050966
32 ENG,ROBERT,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050967
33 ENG,ROBERT,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 050968
34 ENG,ROBERT,TAYLOR SPEEDING 070/45 BERRY,J 22CR 050969
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BERRY,J 22CR 050969
35 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SUGGS,D 22CR 051028
36 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT ALTERING SERIAL NUMBERS SUGGS,D 22CR 051029
37 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,D 22CR 051030
DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,D 22CR 051030
FOLLOWING TOO CLOSELY SUGGS,D 22CR 051030
38 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESCHBACH,R 22CR 051031
39 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708
SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708
NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708
OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708
DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708
UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708
40 FRYE,ANDREW,WILLIAM FELONY POSSESSION SCH I CS BISHOP,M 22CR 051682
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 051682
41 GABLE,CARL,HIRAM FELONY POSSESSION SCH II CS WEATHERS,D 22CR 051149
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 051149
42 GABLE,CARL,HIRAM DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051150
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WEATHERS,D 22CR 051150
43 GABLE,CARL,HIRAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701158
44 GARNER,MICHAEL,THOMAS FELONY POSSESSION SCH II CS LOPEZ,E 22CR 051115
45 GARNER,MICHAEL,THOMAS POSSESS METHAMPHETAMINE LOPEZ,E 22CR 051116
46 GILLIKIN,WILLIAM,WALTE FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050885
POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050885
47 GLADSON,DAVID,EARL POSSESSION OF FIREARM BY FELON LONG,K 22CR 052011
48 GRAHAM,BENNIE,LEE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051927
49 HANLEY,JONATHAN,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T,J 21CR 701229
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701229
50 HANSEN,JENNIFER,NICOLE PWIMSD SCH I CS KILGORE,P 22CR 051424
51 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SELL SCH I CS KILGORE,P 22CR 051425
52 HANSEN,JENNIFER,NICOLE DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051426
53 HANSEN,JENNIFER,NICOLE PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 051427
54 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CR 051428
55 HANSEN,JENNIFER,NICOLE DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051429
56 HARNOIS,MICHAEL,JOSEPH ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ LEWIS,C 22CR 050822
57 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CR 050356
58 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CR 050357
59 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700528
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700528
60 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700529
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 700529
61 HOWELL,BARRY,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703861
62 HOWELL,RICCARDO,ANTWAN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 22CR 051156
** 63 HUNT,TIMOTHY OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE FESTERMAN,W 20CR 053227
** 64 HUNT,TIMOTHY BREAKING AND OR ENTERING (F) FESTERMAN,W 20CR 053228
FELONY LARCENY FESTERMAN,W 20CR 053228
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 20CR 053228
65 HUNT,TIMOTHY ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BISHOP,J 22CR 052002
** 66 JACKSON,DWAYNE,KEVIN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051325
ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,J 22CR 051325
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 67 JACKSON,DWAYNE,KEVIN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051326
** 68 JACKSON,DWAYNE,KEVIN POSSESS STOLEN FIREARM OKUN,D 22CR 051327
69 JACKSON,DWAYNE,KEVIN POSSESSION OF FIREARM BY FELON HAWKS,J 22CR 051330
70 JACKSON,DWAYNE,KEVIN ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,J 22CR 051336
71 JOHNSON,JILL,A ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,C 22CR 051495
72 JOHNSON,JILL,A INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,C 22CR 051496
73 JOHNSON,JILL,A POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051497
** 74 JOHNSON,JILL,ANN MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW HOLSCLAW,C 22CR 051494
75 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237
76 JONES,JOHN BROOKS POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ALEXANDER,G 22CR 000497
77 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958
78 JOYNER,JR,JEROME FELONY POSSESSION MARIJUANA BRINKLEY,J 21CR 051868
79 KELLY,SHANTEL,CORINNE POSSESS METHAMPHETAMINE TURNER,B 22CR 051464
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNER,B 22CR 051464
80 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111
COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111
** 81 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140
82 KUFFOR,PETER,CHRISITAN FELONY POSSESSION OF COCAINE PERALTA,J 22CR 050250
83 LEPAGE,ROBERT,GLENN FELONY POSSESSION MARIJUANA WEATHERS,D 22CR 050531
84 LEPAGE,ROBERT,GLENN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 22CR 050532
85 LEPAGE,ROBERT,GLENN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 050533
86 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865
87 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866
88 MANASARAY,ALPHA IBRAHI SPEEDING 081/45 GOODRUM,J 22CR 051585
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 22CR 051585
89 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) GOODRUM,J 22CR 051584
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE GOODRUM,J 22CR 051584
90 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HOLSCLAW,C 22CR 051583
91 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 22CR 051614
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051614
92 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051586
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051586
93 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) GOODRUM,J 22CR 051587
94 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 051214
95 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,J 22CR 051549
96 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158
97 NICHOLS,THOMAS,LEE FELONY POSSESSION SCH II CS ROMERO,T 22CR 051121
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,T 22CR 051121
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 051121
98 NICHOLS,THOMAS,LEE POSSESS STOLEN FIREARM ROMERO,T 22CR 051122
99 NICHOLS,THOMAS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051123
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 22CR 051123
100 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
101 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901
102 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902
103 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903
104 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972
105 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
106 PITTMAN,JENNIFER,RENE MANUFACTURE MARIJUANA WILLIAMS,B 22CR 051142
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051142
** 107 POTTER,VICTORIA,LOUISE ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY COVINGTON,J 22CR 050927
108 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480
109 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481
110 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
111 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483
112 RIMBEY,THOMAS RAYMOND POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRINKLEY,J 22CR 258900
POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J 22CR 258900
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BRINKLEY,J 22CR 258900
DISCHARGE FIREARM IN CITY BRINKLEY,J 22CR 258900
** 113 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954
** 114 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955
** 115 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956
116 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161
117 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
118 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163
119 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164
120 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000
121 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074
122 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371
RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371
123 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372
** 124 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
** 125 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071
** 126 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072
** 127 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093
128 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY BY EMPLOYEE RICE,F 22CR 050527
129 SCHAEFER,AMANDA,GAIL EMBEZZLEMENT TURNEY,J 22CR 051993
130 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533
131 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534
132 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535
133 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536
134 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537
135 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538
136 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192
137 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193
138 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194
POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194
139 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195
140 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097
141 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098
142 STYRON,JOSEPH,DARYL POSSESS METHAMPHETAMINE THOMAS,C 22CR 051697
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051697
143 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234
144 THOMAS,STACIE,LYNN PWIMSD SCH I CS ROSE,D 22CR 051769
145 THOMAS,STACIE,LYNN SELL SCH I CS ROSE,D 22CR 051770
146 THOMAS,STACIE,LYNN DELIVER SCH I CS ROSE,D 22CR 051771
147 THOMAS,STACIE,LYNN MANUFACTURE SCH I CS ROSE,D 22CR 051772
148 THOMAS,STACIE,LYNN MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ROSE,D 22CR 051773
149 TILLEY,ANTOINE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051349
150 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR PWIMSD SCH VI CS LEWIS,C 22CR 051108
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/19/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
151 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CR 051109
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 051109
152 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR FELONY POSSESSION SCH II CS LEWIS,C 22CR 051110
153 VAUGHAN,GARY,T,JR FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 22CR 051537
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 051537
** 154 VENEY,RODNEY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,BRIA 22CR 264581
155 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786
156 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787
157 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788
158 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789
DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789
159 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802
160 WILLIS,JAMES,HOWARD,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051318
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESTEP,T 22CR 051318
RESISTING PUBLIC OFFICER ESTEP,T 22CR 051318
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESTEP,T 22CR 051318
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESTEP,T 22CR 051318
** 161 WILSON,LINDY LAWRENCE ASSAULT - FREE TEXT BELIZAIRE,C 22CR 000535
** 162 WILSON,LINDY LAWRENCE INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 251571
163 WONOSKI,CHANDLER PWIMSD METHAMPHETAMINE BENWAY,R 22CR 050928
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 BENWAY,R 22CR 050928
164 WONOSKI,CHANDLER PWIMSD MARIJUANA BENWAY,R 22CR 050929
165 WOODS,MICHAEL,KHALIL POSSESS METHAMPHETAMINE WINTERS,R 22CR 263008
166 WRIGHT,ANTWAN,OMAR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 22CR 051895
167 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050882
168 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050883
169 YEOMANS,DAVID,WAYNE,JR DWLR IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 050884
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.