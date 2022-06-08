carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 BILLINGHAM,COREY,JAMES SPEEDING 072/45 ESCHBACH,R 22CR 050318

DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050318

2 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

3 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

4 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

5 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

6 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

7 BOLDING,PRESTON,LESLIE SPEEDING 071/45 ESCHBACH,RI 22CR 702032

8 BRADLEY,CLINTON,MONTEL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,K 19CR 052769

9 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 705202

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 705202

10 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704

11 BUTLER,AUSTIN,LEE EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700827

12 CAHOON,JAMES,ROBERT SPEEDING 065/55 HALSEY,D,A 21CR 701319

DWLR NOT IMPAIRED REV HALSEY,D,A 21CR 701319

13 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931

14 CLOYD,FRANCIS,ELMER,II FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 21IF 703987

15 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606

16 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495

17 CONWAY,OLIVIA,DIANE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704369

18 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397

19 D'ARMINIO,JESSICA,KATH EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700823

20 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653

21 DELACRUZ,JUANITO,ESTIP EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700824

22 DINGMAN,JAMES,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 21CR 052594

23 DINGMAN,JAMES,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 702377

24 DINGMAN,JAMES,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704367

25 EAKES,CAMERON,PATRICK EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 701032

26 EDWARDS,STEVEN,LEON EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700825

27 ESTRADA,ANGEL,ALFONSO, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIS,C,D 21CR 705522

28 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299

29 FRIEND,DARIAN,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 22CR 701429

30 FULCHER,MANLEY,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 702789

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 702789

31 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

32 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 19CR 705398

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 19CR 705398

33 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR MISDEMEANOR ESCAPE LOCAL JAIL EUBANKS,I 21CR 052256

34 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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35 GONZALEZ,JAQURARIS,MAK DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704717

36 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051175

37 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400

38 GUTHRIE,SAMUEL,HERBERT ASSAULT ON A FEMALE BEERY,SHARO 22CR 051178

39 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841

40 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786

OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786

41 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243

42 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273

43 HERNANDEZ,MARIA,DEL,CA EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700828

44 HERNANDEZ,SIMON,SANCHE NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 701427

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701427

45 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK SPEEDING 061/35 RESOR,C,T 20CR 700719

46 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388

** 47 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

48 HOLDER,ADRIENNE,AVA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700208

** 49 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631

50 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267

51 HUX,REBECCA,CHRISTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700846

52 JOHNSON,SHARON,HUNT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701146

EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701146

53 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704617

54 KINNEY,JUSTIN,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C 21CR 052970

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 21CR 052970

55 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181

56 LEWIS,KAYLA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700005

57 LUDWICK,NATHAN,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700777

58 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111

59 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 21CR 052451

60 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH MISDEMEANOR CHILD ABUSE STEWART,E 21CR 052452

61 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA STEWART 21IF 000133

62 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359

63 MCCANN,JEFFREY,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,L 21CR 051363

64 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 071/45 RESOR,C 21CR 702014

65 MCLAUGHLIN,SAMANTHA,EL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 ESCHBACH,R 21IF 703679

66 MINOR,LARRY,MAYFIELD,J DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 18CR 000900

67 MITCHELL,JEFFREY,EUGEN DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701741

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GARRETT,TYL 22CR 701741

68 MOORE,STEVEN,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 705413

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 705413

69 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740

OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740

70 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700207

71 NEWKIRK,BRIAN ALLOW UNLICENSED TO DRIVE WILLIS,C 20CR 050131

72 PARHAM,COREY,HOUGHTALI ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR,L 21CR 053073

73 PARHAM,COREY,HOUGHTALI ASSAULT ON A FEMALE BATCHELOR,M 22CR 050544

74 PARM,BRANDY,NICOLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIS,C,D 21CR 704680

75 PENDLETON,ERNEST,LOUIS SPEEDING 064/35 WILLIS,C,D 22CR 700394

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C,D 22CR 700394

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

76 PERRY,DAVID,WILLIAM FAIL TO YIELD SERIOUS INJURY WILLIS,BRIA 21IF 702530

77 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855

78 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856

79 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

80 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004

81 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178

82 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414

83 RODERICK,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701688

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701688

84 ROGERS-KIDD,QUY-NETTE, EXCEEDING POSTED SPEED HAYDEN,J 22IF 701140

85 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121

86 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 19CR 705440

87 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 20CR 701945

88 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828

89 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246

90 STANLEY,LUTHER,ALTON OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL WILLIS,C,D 22CR 701081

91 STEVENS,SAVANNAH,DIANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 702010

92 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726

93 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874

94 WALTON,TABITHA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 20CR 050130

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIS,C 20CR 050130

95 WEIMANN,RACHEL,ELIZABE FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 703593

96 WHELAN,JULIA EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 700563

97 WHITE,EINN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703826

98 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666

IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,C 22CR 050666

** 99 WILLIAMSON,THOMAS,JEFF INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEWART,E 22CR 050829

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050829

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ STEWART,E 22CR 050829

100 WILLIAMSON,WYATT,THOMA DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 701761

101 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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