DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BILLINGHAM,COREY,JAMES SPEEDING 072/45 ESCHBACH,R 22CR 050318
DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050318
2 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
3 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
4 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
5 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
6 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
7 BOLDING,PRESTON,LESLIE SPEEDING 071/45 ESCHBACH,RI 22CR 702032
8 BRADLEY,CLINTON,MONTEL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,K 19CR 052769
9 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 705202
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 705202
10 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704
11 BUTLER,AUSTIN,LEE EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700827
12 CAHOON,JAMES,ROBERT SPEEDING 065/55 HALSEY,D,A 21CR 701319
DWLR NOT IMPAIRED REV HALSEY,D,A 21CR 701319
13 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931
14 CLOYD,FRANCIS,ELMER,II FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 21IF 703987
15 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606
16 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495
17 CONWAY,OLIVIA,DIANE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704369
18 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397
19 D'ARMINIO,JESSICA,KATH EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700823
20 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653
21 DELACRUZ,JUANITO,ESTIP EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700824
22 DINGMAN,JAMES,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 21CR 052594
23 DINGMAN,JAMES,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 702377
24 DINGMAN,JAMES,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704367
25 EAKES,CAMERON,PATRICK EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 701032
26 EDWARDS,STEVEN,LEON EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700825
27 ESTRADA,ANGEL,ALFONSO, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIS,C,D 21CR 705522
28 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299
29 FRIEND,DARIAN,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE GARRETT,TYL 22CR 701429
30 FULCHER,MANLEY,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 702789
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 702789
31 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
32 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 19CR 705398
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 19CR 705398
33 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR MISDEMEANOR ESCAPE LOCAL JAIL EUBANKS,I 21CR 052256
34 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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35 GONZALEZ,JAQURARIS,MAK DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704717
36 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051175
37 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400
38 GUTHRIE,SAMUEL,HERBERT ASSAULT ON A FEMALE BEERY,SHARO 22CR 051178
39 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841
40 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786
OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786
41 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243
42 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273
43 HERNANDEZ,MARIA,DEL,CA EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700828
44 HERNANDEZ,SIMON,SANCHE NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 701427
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701427
45 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK SPEEDING 061/35 RESOR,C,T 20CR 700719
46 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388
** 47 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
48 HOLDER,ADRIENNE,AVA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700208
** 49 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631
50 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267
51 HUX,REBECCA,CHRISTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700846
52 JOHNSON,SHARON,HUNT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701146
EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701146
53 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704617
54 KINNEY,JUSTIN,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C 21CR 052970
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 21CR 052970
55 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
56 LEWIS,KAYLA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700005
57 LUDWICK,NATHAN,LEWIS DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700777
58 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111
59 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 21CR 052451
60 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH MISDEMEANOR CHILD ABUSE STEWART,E 21CR 052452
61 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA STEWART 21IF 000133
62 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359
63 MCCANN,JEFFREY,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,L 21CR 051363
64 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 071/45 RESOR,C 21CR 702014
65 MCLAUGHLIN,SAMANTHA,EL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 ESCHBACH,R 21IF 703679
66 MINOR,LARRY,MAYFIELD,J DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 18CR 000900
67 MITCHELL,JEFFREY,EUGEN DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701741
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GARRETT,TYL 22CR 701741
68 MOORE,STEVEN,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 705413
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 705413
69 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740
OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740
70 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700207
71 NEWKIRK,BRIAN ALLOW UNLICENSED TO DRIVE WILLIS,C 20CR 050131
72 PARHAM,COREY,HOUGHTALI ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR,L 21CR 053073
73 PARHAM,COREY,HOUGHTALI ASSAULT ON A FEMALE BATCHELOR,M 22CR 050544
74 PARM,BRANDY,NICOLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIS,C,D 21CR 704680
75 PENDLETON,ERNEST,LOUIS SPEEDING 064/35 WILLIS,C,D 22CR 700394
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C,D 22CR 700394
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/09/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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76 PERRY,DAVID,WILLIAM FAIL TO YIELD SERIOUS INJURY WILLIS,BRIA 21IF 702530
77 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855
78 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856
79 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
80 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004
81 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178
82 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414
83 RODERICK,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701688
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701688
84 ROGERS-KIDD,QUY-NETTE, EXCEEDING POSTED SPEED HAYDEN,J 22IF 701140
85 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121
86 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 19CR 705440
87 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 20CR 701945
88 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828
89 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246
90 STANLEY,LUTHER,ALTON OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL WILLIS,C,D 22CR 701081
91 STEVENS,SAVANNAH,DIANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 702010
92 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726
93 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874
94 WALTON,TABITHA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 20CR 050130
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIS,C 20CR 050130
95 WEIMANN,RACHEL,ELIZABE FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 703593
96 WHELAN,JULIA EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 700563
97 WHITE,EINN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703826
98 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666
IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,C 22CR 050666
** 99 WILLIAMSON,THOMAS,JEFF INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEWART,E 22CR 050829
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050829
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ STEWART,E 22CR 050829
100 WILLIAMSON,WYATT,THOMA DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 701761
101 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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