carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 053035

2 AQUINO,KRYSTYN,KEALOHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700877

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700877

** 3 BARNES,JOSEPH,DALE EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE CARRILLO-OR 23CR 289295

4 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080

5 BREWINGTON,CRYSTAL,LYN INHALE TOXIC VAPORS ACFALLE,KIA 23CR 259372

6 BROWN,RONNIE,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 23CR 700099

7 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705

8 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192

SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192

9 CORDIER,LUKE,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 22IF 000230

10 CROOMS,BRETON,LEVI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Andrew,Jaco 23CR 701352

11 CRUZ,MICHAEL,ANTHONY SPEEDING 069/55 FRANKEL,J 23IF 700809

12 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224

** 13 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751

14 FULCHER,LOREN,GOLDEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700762

EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700762

15 FULMER,SONYA,DENISE EXPIRED OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23IF 700346

16 GARCIA,SANTIAGO SIMPLE ASSAULT OVANDO,ANGE 22CR 333373

** 17 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099

18 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787

EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787

19 GILLIKIN,MELISSA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 703704

20 GOGGIN,KYLE,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS TILLMAN II 23CR 243778

21 GOGGIN,KYLE,DAVID DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GOGGIN, JES 23CR 284558

22 GOODING,ZARON,TAKEL,RI NO OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23CR 700764

23 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941

FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941

24 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE ASSAULT ON A FEMALE FRANKEL,JOS 23CR 272041

25 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949

26 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 23CR 241907

FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 23CR 241907

EXPIRED OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 23CR 241907

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 23CR 241907

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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27 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 21CR 000182

28 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130

29 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700378

30 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 700807

31 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685

** 32 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

33 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

34 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

35 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104

36 MENDEZ,YARI SIMPLE ASSAULT MENDEZ,DOMI 22CR 333367

37 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780

38 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700226

EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700226

39 PALMER,CANDACE,RENEE COMMUNICATING THREATS FRITZ,TRINA 22CR 343915

40 PIERCE,PATRICK,JOSEPH SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 704651

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704651

LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 704651

41 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517

SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517

MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

42 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184

43 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185

** 44 ROQUE,JORGE,LUIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701385

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701385

45 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819

46 SPRINGFIELD,KIMBERLY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 701637

47 STARNES,LORETTA,JEAN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ACFALLE,KIA 23CR 278659

48 STRIANO,CAROLINE,ELIZA DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705246

49 STROUD,LEMUEL,JOSEPH,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700763

EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700763

50 WADE,CALVIN,DWAYNE LITTERING NOT > 15 LBS TAYLOR,C,A 21CR 704912

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704912

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704912

51 WAITE,JAMES,DINO UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ANDREW,JACO 23CR 236587

52 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193

53 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213

OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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