DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 053035
2 AQUINO,KRYSTYN,KEALOHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700877
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700877
** 3 BARNES,JOSEPH,DALE EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE CARRILLO-OR 23CR 289295
4 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080
5 BREWINGTON,CRYSTAL,LYN INHALE TOXIC VAPORS ACFALLE,KIA 23CR 259372
6 BROWN,RONNIE,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 23CR 700099
7 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705
8 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192
SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192
9 CORDIER,LUKE,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 22IF 000230
10 CROOMS,BRETON,LEVI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Andrew,Jaco 23CR 701352
11 CRUZ,MICHAEL,ANTHONY SPEEDING 069/55 FRANKEL,J 23IF 700809
12 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224
** 13 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751
14 FULCHER,LOREN,GOLDEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700762
EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700762
15 FULMER,SONYA,DENISE EXPIRED OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23IF 700346
16 GARCIA,SANTIAGO SIMPLE ASSAULT OVANDO,ANGE 22CR 333373
** 17 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099
18 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787
EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787
19 GILLIKIN,MELISSA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 703704
20 GOGGIN,KYLE,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS TILLMAN II 23CR 243778
21 GOGGIN,KYLE,DAVID DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GOGGIN, JES 23CR 284558
22 GOODING,ZARON,TAKEL,RI NO OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23CR 700764
23 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941
FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941
24 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE ASSAULT ON A FEMALE FRANKEL,JOS 23CR 272041
25 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949
26 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 23CR 241907
FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 23CR 241907
EXPIRED OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 23CR 241907
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 23CR 241907
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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27 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 21CR 000182
28 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130
29 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700378
30 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 700807
31 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685
** 32 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
33 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
34 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
35 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104
36 MENDEZ,YARI SIMPLE ASSAULT MENDEZ,DOMI 22CR 333367
37 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780
38 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700226
EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700226
39 PALMER,CANDACE,RENEE COMMUNICATING THREATS FRITZ,TRINA 22CR 343915
40 PIERCE,PATRICK,JOSEPH SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 704651
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704651
LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 704651
41 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
42 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184
43 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185
** 44 ROQUE,JORGE,LUIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701385
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701385
45 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819
46 SPRINGFIELD,KIMBERLY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 701637
47 STARNES,LORETTA,JEAN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ACFALLE,KIA 23CR 278659
48 STRIANO,CAROLINE,ELIZA DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705246
49 STROUD,LEMUEL,JOSEPH,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700763
EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700763
50 WADE,CALVIN,DWAYNE LITTERING NOT > 15 LBS TAYLOR,C,A 21CR 704912
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704912
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704912
51 WAITE,JAMES,DINO UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ANDREW,JACO 23CR 236587
52 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193
53 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213
OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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