carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BADILLO,ANGELITO,GUILL DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J,C 21CR 700438

2 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 701805

3 BARTZ,DAVID,JONATHAN,J HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BRUNO,T 18CR 053015

4 BEASLEY,JAMAR,RAY NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 700162

5 BRADLEY,ANDREW,TYRONE INJURY TO PERSONAL PROPERTY WICHTL,TESH 21CR 050671

CRIMINAL CONTEMPT WICHTL,TESH 21CR 050671

6 BRADLEY,ANDREW,TYRONE MISDEMEANOR LARCENY WICHTL,TESH 21CR 050672

7 BRIMMER,ANTONIO,DEVON RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 20CR 052749

SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 20CR 052749

8 BRIMMER,ANTONIO,DEVON DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BRUNO,T 20CR 052750

DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 20CR 052750

9 BROOKS,BRENDA,LEANA FAILURE TO REDUCE SPEED BERRY,J 21IF 703828

10 BROWN,CHRISTINA,DILL DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702332

** 11 BROWN,RACHEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 050273

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOYD,M 21CR 050273

12 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052

13 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490

14 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597

SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597

15 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183

** 16 DIAG,JOHN CARLO,DACAYO DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 051997

17 DIAG,JOHN,CARLO,DACAYO SPEEDING 100/55 BERRY,J 21CR 703448

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 21CR 703448

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703448

UNSAFE LANE CHANGE BERRY,J 21CR 703448

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 21CR 703448

18 DIXON,KENNETH COMMUNICATING THREATS ADNEY,JENNI 21CR 050694

19 DONALD,CHRISTIAN,TYRON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705079

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 705079

** 20 EVANS,TRAYMON,MARQUISE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) RICKS,T,D 21CR 701551

21 FARWELL,TRACY,ELAINE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 050456

22 FARWELL,TRACY,ELAINE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J,C 21IF 700520

23 FARWELL,TRACY,ELAINE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J,C 21IF 700523

24 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 705186

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705186

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 705186

25 FOGLE,THOMAS,JOHN,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 21CR 703247

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 21CR 703247

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 703247

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 21CR 703247

26 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C,M 19CR 704931

INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C,M 19CR 704931

27 GEORGE,BRODY,KAHSEEM COMMUNICATING THREATS CANNON,AMBE 21CR 050534

28 GEORGE,BRODY,KAHSEEM FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN BRUNO,T 21CR 051080

29 GEORGE,JUBIN,JOHNSON NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705004

SPEEDING 070/55 BERRY,J 21CR 705004

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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30 GOMEZ---REYES,FILOMENA SPEEDING 070/55 BERRY,J,C 20CR 704129

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J,C 20CR 704129

31 HALL,GINA,GASKILL SIMPLE ASSAULT PAITEN,GILL 21CR 052761

32 HALL,KAITLYN,M SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 700163

33 HALL,PHILLIP,TRISTEN ASSAULT ON A FEMALE PAITEN,GILL 21CR 052762

34 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851

35 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852

36 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853

37 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259

38 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945

39 JOHNSON,COREY,HAYDEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 050124

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BOYD,M 21CR 050124

40 JOHNSON,COREY,HAYDEN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BOYD,M 21CR 050125

CARRYING CONCEALED WEAPON BOYD,M 21CR 050125

41 JONES,JOHNNIE,RAY,JR SPEEDING 073/55 BERRY,J 21CR 702873

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702873

42 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 19CR 052788

43 LAWRENCE,DEVANTE,TYSON SPEEDING 075/55 BERRY,J 21CR 703128

WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 21CR 703128

44 LAWRENCE,KIMBERLY,ROSE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 21CR 704484

45 LEE,RESSIE,JAMES,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BRUNO,T 21CR 704543

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BRUNO,T 21CR 704543

46 LEEK,DUSTIN,BLAKE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER,G 21CR 051025

47 LEEK,DUSTIN,BLAKE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 051026

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 21CR 051026

48 LEEK,DUSTIN,BLAKE SECOND DEGREE TRESPASS BERRY,J 21CR 051192

49 LEEK,DUSTIN,BLAKE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE BERRY,J 21CR 702054

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BERRY,J 21CR 702054

50 LEWIS,ERICA,HANING CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 702724

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702724

NO LIABILITY INSURANCE BERRY,J 21CR 702724

51 LEWIS,ERICA,HANNING DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 701807

OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,M 21CR 701807

52 LIEVENS,CHRISTOPHER,C DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052060

53 MARSH,STEPHEN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702223

54 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856

55 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

56 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129

57 MILLER,ADAM,CRAIG DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 705389

58 MITCHELL,RODNEY,ROY SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 704127

59 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319

60 NEWMAN,JAMES,MATTHEW SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700087

61 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS FAIL TO WORK AFTER PAID KUNNMANN,RE 20CR 052336

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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62 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

63 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621

64 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950

65 PAITEN,GILLIKIN SIMPLE ASSAULT HALL,GINA,G 21CR 052799

66 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH SPEEDING 087/55 BERRY,J,C 20CR 703947

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J,C 20CR 703947

67 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 21CR 704026

68 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704616

69 RADFORD,ROBERT,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOYD,M 22CR 700277

NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 22CR 700277

70 REYNOLDS,ZEKE DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 701844

71 RUIZTRUJILLO,DANIEL SPEEDING 050/35 BERRY,J,C 20CR 704262

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 704262

72 RUIZTRUJILLO,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 704799

73 RUIZTRUJILLO,DANIEL OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703114

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 703114

74 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969

SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969

75 SMALL,RYAN,KENNETH SPEEDING 056/35 BERRY,J 21CR 705546

76 STEWART,BILLY,LARRIETT SPEEDING 069/55 BERRY,J 22IF 700084

77 SWINDELL,DILLON,RICHAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 21CR 705304

SPEEDING 105/50 BERRY,J 21CR 705304

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BERRY,J 21CR 705304

78 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417

79 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418

80 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419

81 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 053358

82 TRA,ANHTUAN,NGUYEN SPEEDING 040/20 BERRY,J 21CR 705496

83 TURNER,LISA,BLUE FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV JOHNSON,G,A 21IF 701888

84 VARELA-SEGUNDO,ADAN NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705172

SPEEDING 050/35 BERRY,J 21CR 705172

85 VARGAS,SENDI SPEEDING 050/35 BERRY,J 21IF 703930

86 WALDEN,KRISTINA,RACHAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 22CR 700055

87 WARD,KAREN,LEE MISDEMEANOR LARCENY BERRY,J 21CR 703370

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BERRY,J 21CR 703370

88 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070

89 WILSON,MARCELLO,DOMINI RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 21CR 051824

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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