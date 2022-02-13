DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BADILLO,ANGELITO,GUILL DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J,C 21CR 700438
2 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 701805
3 BARTZ,DAVID,JONATHAN,J HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BRUNO,T 18CR 053015
4 BEASLEY,JAMAR,RAY NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 700162
5 BRADLEY,ANDREW,TYRONE INJURY TO PERSONAL PROPERTY WICHTL,TESH 21CR 050671
CRIMINAL CONTEMPT WICHTL,TESH 21CR 050671
6 BRADLEY,ANDREW,TYRONE MISDEMEANOR LARCENY WICHTL,TESH 21CR 050672
7 BRIMMER,ANTONIO,DEVON RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 20CR 052749
SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 20CR 052749
8 BRIMMER,ANTONIO,DEVON DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BRUNO,T 20CR 052750
DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 20CR 052750
9 BROOKS,BRENDA,LEANA FAILURE TO REDUCE SPEED BERRY,J 21IF 703828
10 BROWN,CHRISTINA,DILL DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702332
** 11 BROWN,RACHEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 050273
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOYD,M 21CR 050273
12 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052
13 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490
14 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597
SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597
15 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183
** 16 DIAG,JOHN CARLO,DACAYO DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 051997
17 DIAG,JOHN,CARLO,DACAYO SPEEDING 100/55 BERRY,J 21CR 703448
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 21CR 703448
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703448
UNSAFE LANE CHANGE BERRY,J 21CR 703448
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 21CR 703448
18 DIXON,KENNETH COMMUNICATING THREATS ADNEY,JENNI 21CR 050694
19 DONALD,CHRISTIAN,TYRON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705079
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 705079
** 20 EVANS,TRAYMON,MARQUISE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) RICKS,T,D 21CR 701551
21 FARWELL,TRACY,ELAINE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 050456
22 FARWELL,TRACY,ELAINE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J,C 21IF 700520
23 FARWELL,TRACY,ELAINE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J,C 21IF 700523
24 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 705186
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705186
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 705186
25 FOGLE,THOMAS,JOHN,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 21CR 703247
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 21CR 703247
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 703247
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 21CR 703247
26 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C,M 19CR 704931
INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C,M 19CR 704931
27 GEORGE,BRODY,KAHSEEM COMMUNICATING THREATS CANNON,AMBE 21CR 050534
28 GEORGE,BRODY,KAHSEEM FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN BRUNO,T 21CR 051080
29 GEORGE,JUBIN,JOHNSON NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705004
SPEEDING 070/55 BERRY,J 21CR 705004
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 GOMEZ---REYES,FILOMENA SPEEDING 070/55 BERRY,J,C 20CR 704129
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J,C 20CR 704129
31 HALL,GINA,GASKILL SIMPLE ASSAULT PAITEN,GILL 21CR 052761
32 HALL,KAITLYN,M SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 700163
33 HALL,PHILLIP,TRISTEN ASSAULT ON A FEMALE PAITEN,GILL 21CR 052762
34 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851
35 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852
36 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853
37 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259
38 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945
39 JOHNSON,COREY,HAYDEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 050124
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BOYD,M 21CR 050124
40 JOHNSON,COREY,HAYDEN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BOYD,M 21CR 050125
CARRYING CONCEALED WEAPON BOYD,M 21CR 050125
41 JONES,JOHNNIE,RAY,JR SPEEDING 073/55 BERRY,J 21CR 702873
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702873
42 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 19CR 052788
43 LAWRENCE,DEVANTE,TYSON SPEEDING 075/55 BERRY,J 21CR 703128
WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 21CR 703128
44 LAWRENCE,KIMBERLY,ROSE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 21CR 704484
45 LEE,RESSIE,JAMES,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BRUNO,T 21CR 704543
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BRUNO,T 21CR 704543
46 LEEK,DUSTIN,BLAKE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER,G 21CR 051025
47 LEEK,DUSTIN,BLAKE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 051026
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 21CR 051026
48 LEEK,DUSTIN,BLAKE SECOND DEGREE TRESPASS BERRY,J 21CR 051192
49 LEEK,DUSTIN,BLAKE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE BERRY,J 21CR 702054
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BERRY,J 21CR 702054
50 LEWIS,ERICA,HANING CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 702724
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702724
NO LIABILITY INSURANCE BERRY,J 21CR 702724
51 LEWIS,ERICA,HANNING DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 701807
OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,M 21CR 701807
52 LIEVENS,CHRISTOPHER,C DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052060
53 MARSH,STEPHEN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702223
54 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856
55 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
56 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129
57 MILLER,ADAM,CRAIG DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 705389
58 MITCHELL,RODNEY,ROY SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 704127
59 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319
60 NEWMAN,JAMES,MATTHEW SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700087
61 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS FAIL TO WORK AFTER PAID KUNNMANN,RE 20CR 052336
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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62 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
63 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621
64 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950
65 PAITEN,GILLIKIN SIMPLE ASSAULT HALL,GINA,G 21CR 052799
66 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH SPEEDING 087/55 BERRY,J,C 20CR 703947
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J,C 20CR 703947
67 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 21CR 704026
68 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704616
69 RADFORD,ROBERT,LEE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOYD,M 22CR 700277
NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 22CR 700277
70 REYNOLDS,ZEKE DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 701844
71 RUIZTRUJILLO,DANIEL SPEEDING 050/35 BERRY,J,C 20CR 704262
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 704262
72 RUIZTRUJILLO,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 704799
73 RUIZTRUJILLO,DANIEL OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703114
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 703114
74 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969
SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969
75 SMALL,RYAN,KENNETH SPEEDING 056/35 BERRY,J 21CR 705546
76 STEWART,BILLY,LARRIETT SPEEDING 069/55 BERRY,J 22IF 700084
77 SWINDELL,DILLON,RICHAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 21CR 705304
SPEEDING 105/50 BERRY,J 21CR 705304
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BERRY,J 21CR 705304
78 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417
79 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418
80 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419
81 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 053358
82 TRA,ANHTUAN,NGUYEN SPEEDING 040/20 BERRY,J 21CR 705496
83 TURNER,LISA,BLUE FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV JOHNSON,G,A 21IF 701888
84 VARELA-SEGUNDO,ADAN NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705172
SPEEDING 050/35 BERRY,J 21CR 705172
85 VARGAS,SENDI SPEEDING 050/35 BERRY,J 21IF 703930
86 WALDEN,KRISTINA,RACHAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 22CR 700055
87 WARD,KAREN,LEE MISDEMEANOR LARCENY BERRY,J 21CR 703370
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BERRY,J 21CR 703370
88 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070
89 WILSON,MARCELLO,DOMINI RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 21CR 051824
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