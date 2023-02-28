carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 BEASLEY,DAVID,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,B 22CR 263072

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TURNER,B 22CR 263072

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,B 22CR 263072

2 BLACKERBY,KRISTEN,COLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700394

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394

3 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 21CR 052034

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CASTRO,K 21CR 052034

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 21CR 052034

4 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046

5 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 21CR 051438

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051438

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 051438

6 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363

7 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254

TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254

8 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058

TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058

9 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705982

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22CR 705982

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALVARADO,E 22CR 705982

10 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694

11 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695

12 CHUO,MINGYING FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22IF 703036

13 CORBITT,CHRISTIAN,ALLE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Ferreira,Pa 23CR 700586

14 CORDIER,LUKE,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 22IF 000230

15 DEHART,JOSEPH,RUSSELL FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 22CR 302125

RESISTING PUBLIC OFFICER BRINKLEY,J 22CR 302125

** 16 DEHART,JOSEPH,RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 302168

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 302168

17 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 706036

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 706036

18 DONALD,TYRONE,GARY FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 22CR 705768

19 FARROW,JALEN,THOMAS SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 22CR 704121

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704121

** 20 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099

21 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787

22 GURGANUS,JAMES,PERRY,J SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 23IF 700029

23 HALL,DAVID,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MILLER 22CR 000872

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER 22CR 000872

24 HARRIS,DAVID,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 22CR 050656

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY NICHOLS,J 22CR 050656

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) NICHOLS,J 22CR 050656

25 HART,STEPHANIE,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 22CR 328874

26 HENDERSON,REGINALD,DEV SPEEDING 054/45 BRINKLEY,J 22IF 703635

27 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704837

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 704837

28 HILL,AMY,LUCILLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702307

29 HOLT,RICHARD,HARRISON DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 23CR 216418

CONC HANDGUN AFT/WHL CONS ALC/ LOPEZ,ELIZA 23CR 216418

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,ELIZA 23CR 216418

30 JARRELL,SYDNEY,ALEXAND DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 703599

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703599

31 JENNEWEIN,SOCORRO,E MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 22CR 365804

32 JETT,EMMA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,BRAN 22CR 320330

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TURNER,BRAN 22CR 320330

** 33 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076

INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076

34 LESLIE,ERIC MISDEMEANOR LARCENY JUSTICE,ZAF 23CR 227848

35 LEWIS,WILLIE TERRY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 290442

SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 22CR 290442

36 MADDLE,LOGAN,SCOTTIE,W RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD TURNER,BRAN 22CR 703372

37 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213

38 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705034

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 705034

39 MARTIN,MEGAN,LEIGH POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ALVARADO,E 23CR 700588

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,E 23CR 700588

40 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198

41 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199

42 MAURER,WESLEY,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 703363

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT TURNER,BRAN 22CR 703363

EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 22CR 703363

43 MAYNOR,MICHAEL,HOLDEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON CARRILLO-OR 22CR 372614

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARRILLO-OR 22CR 372614

** 44 MCCOTTER,MALCOLM,JEROM COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 22CR 310343

CARRYING CONCEALED GUN(M) ALVARADO,ER 22CR 310343

45 MCCULLOCH,AMANDA,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,JA 22CR 331448

46 MESSER,MARTY,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY GULL,CARL,R 22CR 321140

47 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984

** 48 MODLIN,LARRY EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 22CR 000537

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 22CR 000537

** 49 MODLIN,LARRY EUGENE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LOPEZ,ELIZA 22CR 000538

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,ELIZA 22CR 000538

50 MORRIS,JOHN,PERRY COMMUNICATING THREATS RUIZ,ALEXAN 22CR 051656

51 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371

DWLR LOPEZ,E 22CR 051371

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371

52 NELSON,JEREMY,DOUGLAS SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 21CR 703472

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703472

53 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700226

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700226

54 OATES,JENNY,SMITH DWLR NOT IMPAIRED REV TURNER,BRAN 22CR 702704

55 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144

SPA 56 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571

HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571

57 PINER,DENNIS,JAMES FAILURE TO YIELD COVINGTON,J 22IF 703532

58 PITTMAN,NAOMI,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051370

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BRINKLEY,J 22CR 051370

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051370

59 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359

60 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456

61 PUGH,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051535

** 62 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660

** 63 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197

64 SALTER,MATTHEW ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 273608

SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 273608

65 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519

66 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050869

67 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 701386

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701386

68 SPRINGFIELD,KIMBERLY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 701637

69 TAYLOR,KAYLA,NICOLE DRIVER

FAILURE TO REDUCE SPEED Ferreira,Pa 23IF 700181

70 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051335

SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 051335

71 WADE III,FRANCIS WINST ASSAULT ON A FEMALE LOPEZ,ELIZA 22CR 282898

72 WADE III,FRANCIS WINST COMMUNICATING THREATS LOPEZ,ELIZA 22CR 286236

** 73 WADE,FRANCIS,W,III INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,E 22CR 051683

74 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR STALKING YATES,LILIA 23CR 202670

CYBERSTALKING YATES,LILIA 23CR 202670

75 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017

76 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703740

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703740

77 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213

OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213

78 WILMOTH,ETHAN,THOMAS SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 23IF 700180

79 WINK,LANDIN,LANE,LYON UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY 21IF 000021

80 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487

81 WINK,LANDIN,LANE,LYON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703875

82 WOLFF,TRAVIS JEREMIAH RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,O 22CR 262318

83 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253

84 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061

85 ZUBOVIC,MICHAEL,SCOTT DWLR IMPAIRED REV TURNER,BRAN 23CR 700039

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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