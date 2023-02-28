DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BEASLEY,DAVID,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,B 22CR 263072
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TURNER,B 22CR 263072
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,B 22CR 263072
2 BLACKERBY,KRISTEN,COLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700394
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394
3 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 21CR 052034
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CASTRO,K 21CR 052034
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 21CR 052034
4 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046
5 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 21CR 051438
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051438
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 051438
6 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363
7 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254
TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254
8 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058
TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058
9 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705982
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22CR 705982
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALVARADO,E 22CR 705982
10 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694
11 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695
12 CHUO,MINGYING FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22IF 703036
13 CORBITT,CHRISTIAN,ALLE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Ferreira,Pa 23CR 700586
14 CORDIER,LUKE,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 22IF 000230
15 DEHART,JOSEPH,RUSSELL FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 22CR 302125
RESISTING PUBLIC OFFICER BRINKLEY,J 22CR 302125
** 16 DEHART,JOSEPH,RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 302168
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 302168
17 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 706036
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 706036
18 DONALD,TYRONE,GARY FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 22CR 705768
19 FARROW,JALEN,THOMAS SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 22CR 704121
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704121
** 20 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099
21 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787
22 GURGANUS,JAMES,PERRY,J SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 23IF 700029
23 HALL,DAVID,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MILLER 22CR 000872
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER 22CR 000872
24 HARRIS,DAVID,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 22CR 050656
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY NICHOLS,J 22CR 050656
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) NICHOLS,J 22CR 050656
25 HART,STEPHANIE,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 22CR 328874
26 HENDERSON,REGINALD,DEV SPEEDING 054/45 BRINKLEY,J 22IF 703635
27 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 704837
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 704837
28 HILL,AMY,LUCILLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 702307
29 HOLT,RICHARD,HARRISON DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 23CR 216418
CONC HANDGUN AFT/WHL CONS ALC/ LOPEZ,ELIZA 23CR 216418
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,ELIZA 23CR 216418
30 JARRELL,SYDNEY,ALEXAND DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 703599
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703599
31 JENNEWEIN,SOCORRO,E MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 22CR 365804
32 JETT,EMMA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,BRAN 22CR 320330
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TURNER,BRAN 22CR 320330
** 33 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076
INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076
34 LESLIE,ERIC MISDEMEANOR LARCENY JUSTICE,ZAF 23CR 227848
35 LEWIS,WILLIE TERRY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 290442
SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 22CR 290442
36 MADDLE,LOGAN,SCOTTIE,W RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD TURNER,BRAN 22CR 703372
37 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213
38 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705034
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 705034
39 MARTIN,MEGAN,LEIGH POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ALVARADO,E 23CR 700588
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,E 23CR 700588
40 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198
41 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199
42 MAURER,WESLEY,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 703363
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT TURNER,BRAN 22CR 703363
EXPIRED/NO INSPECTION TURNER,BRAN 22CR 703363
43 MAYNOR,MICHAEL,HOLDEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON CARRILLO-OR 22CR 372614
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARRILLO-OR 22CR 372614
** 44 MCCOTTER,MALCOLM,JEROM COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 22CR 310343
CARRYING CONCEALED GUN(M) ALVARADO,ER 22CR 310343
45 MCCULLOCH,AMANDA,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,JA 22CR 331448
46 MESSER,MARTY,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY GULL,CARL,R 22CR 321140
47 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984
** 48 MODLIN,LARRY EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 22CR 000537
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 22CR 000537
** 49 MODLIN,LARRY EUGENE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LOPEZ,ELIZA 22CR 000538
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,ELIZA 22CR 000538
50 MORRIS,JOHN,PERRY COMMUNICATING THREATS RUIZ,ALEXAN 22CR 051656
51 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371
DWLR LOPEZ,E 22CR 051371
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371
52 NELSON,JEREMY,DOUGLAS SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 21CR 703472
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703472
53 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700226
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700226
54 OATES,JENNY,SMITH DWLR NOT IMPAIRED REV TURNER,BRAN 22CR 702704
55 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144
SPA 56 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571
HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571
57 PINER,DENNIS,JAMES FAILURE TO YIELD COVINGTON,J 22IF 703532
58 PITTMAN,NAOMI,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051370
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BRINKLEY,J 22CR 051370
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051370
59 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359
60 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456
61 PUGH,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051535
** 62 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660
** 63 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197
64 SALTER,MATTHEW ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 273608
SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 273608
65 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519
66 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050869
67 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 701386
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701386
68 SPRINGFIELD,KIMBERLY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 701637
69 TAYLOR,KAYLA,NICOLE DRIVER
FAILURE TO REDUCE SPEED Ferreira,Pa 23IF 700181
70 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051335
SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 051335
71 WADE III,FRANCIS WINST ASSAULT ON A FEMALE LOPEZ,ELIZA 22CR 282898
72 WADE III,FRANCIS WINST COMMUNICATING THREATS LOPEZ,ELIZA 22CR 286236
** 73 WADE,FRANCIS,W,III INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,E 22CR 051683
74 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR STALKING YATES,LILIA 23CR 202670
CYBERSTALKING YATES,LILIA 23CR 202670
75 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017
76 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703740
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703740
77 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213
OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213
78 WILMOTH,ETHAN,THOMAS SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 23IF 700180
79 WINK,LANDIN,LANE,LYON UNSAFE MOVEMENT BRINKLEY 21IF 000021
80 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487
81 WINK,LANDIN,LANE,LYON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703875
82 WOLFF,TRAVIS JEREMIAH RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,O 22CR 262318
83 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253
84 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061
85 ZUBOVIC,MICHAEL,SCOTT DWLR IMPAIRED REV TURNER,BRAN 23CR 700039
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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