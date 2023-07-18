DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE W. D. MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARMSTRONG,CLIFTON,TIMM UNDERAGE AID/ABET POSS ALCOHOL HERBERT 23CR 000429
2 BISTRITZ,MORGAN COMMUNICATING THREATS HINES,AMI 23CR 316428
3 BROWN,HATTIE,MAE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,C,D 23CR 702163
4 BURGESS,JOSHUA,ALLEN SECOND DEGREE TRESPASS CONSTANTINO 21CR 051404
5 COX,MICHAEL,JOHN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) OKUN,DANIEL 23CR 338499
6 DAUGHERTY,ANTHONY,JERM MISDEMEANOR LARCENY PARKER,ANDR 23CR 295411
7 DESANTIS,KRISTA,JEAN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,RYAN 22CR 706005
8 FALTER,RICHARD,THOMAS, EXCEEDING POSTED SPEED BAIN,HALEY, 23IF 701489
9 GOGGIN,KYLE,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS TILLMAN II 23CR 243778
10 GOGGIN,KYLE,DAVID DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GOGGIN, JES 23CR 284558
11 GURGANUS,AMANDA,CAROLI LEASH LAW VIOLATION BAIN,HALEY, 23CR 701977
12 GUTHRIE,DENNIS,CORNELL ASSAULT ON A FEMALE WELLS,SHANE 23CR 285101
ASSAULT ON A FEMALE WELLS,SHANE 23CR 285101
13 HART,STEPHANIE,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS PRICE,JAMES 23CR 245734
14 HENDERSON,JASON,DAVID MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 23CR 702712
15 HENDERSON,JASON,DAVID MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 23CR 702713
16 HERRING,JAKE,MCKIMMON CONSUME ALC BY 19/20 HERBERT,G 23CR 000440
** 17 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374758
ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374758
** 18 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374761
ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374761
19 LEWIS,CHARLES CAMERON DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SHANNON,L 22CR 000515
20 LEWIS,CHARLES,CAMERON ASSAULT ON A FEMALE UTLEY,BRITT 22CR 051673
21 LEWIS,CHARLES,CAMERON DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) UTLEY,BRITN 22CR 051700
22 MILLETTE,BRENDAN,ANTHO MISDEMEANOR LARCENY LONG,K 23CR 702181
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LONG,K 23CR 702181
23 MIZESKO,MARK,ANDREW SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,BR 23CR 285561
24 MORRIS,SHERRIE SIMPLE ASSAULT O'MALLEY,SU 23CR 289596
25 OMALLEY,SUZANNE,PATRIC SIMPLE ASSAULT MORRIS,SHER 23CR 302567
26 POTTER,NEVAEH,SUSAN,MA CONSUME ALC BY 19/20 HERBERT,G 23CR 000428
27 PYER,JAMES COMMUNICATING THREATS MURRAY,WAYN 23CR 274661
28 RAFFALDT,CHESTER,RAY,J SIMPLE ASSAULT KELL,RANDAL 22CR 309735
29 RAINES,ANTHONY,EDWARD DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 703557
30 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
31 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570
32 SLOAN,FRANK COMMUNICATING THREATS BREEN,BROOK 23CR 299412
33 SMITH,COREY,CHRISTOPHE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT HERBERT,G 23IF 000106
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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34 SMITH,MAURICE,CHARLES, DWLR NOT IMPAIRED REV BAIN,HALEY, 23CR 702044
OPERATE VEH NO INS BAIN,HALEY, 23CR 702044
35 TURNER,ROBERTA,MEDRIKA DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 23CR 000028
36 WILLIS,JEFFERY,WAYNE,J ASSAULT ON A FEMALE CHRISMAN,ST 23CR 334515
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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