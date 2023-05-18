carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259

2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896

3 ARMSTRONG,DEVONTAY,MAR PWIMSD MDA/MDMA ALVARADO,CA 23CR 300243

PWIMSD SCH IV CS ALVARADO,CA 23CR 300243

PWIMSD SCH II CS ALVARADO,CA 23CR 300243

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,CA 23CR 300243

4 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154

5 BOYD,NAIJII,SALIK POSS CS PRISON/JAIL PREMISES BERRY,JUSTI 23CR 277882

6 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

7 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

8 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

9 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

10 BRATTON,BRUCE,WAYNE DISORDERLY CONDUCT BATTLE,CARO 22CR 334455

COMMUNICATING THREATS BATTLE,CARO 22CR 334455

11 BROOKS,BRANDON,TAYLOR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,SCOT 23CR 270253

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,SCOT 23CR 270253

12 BROOKS,BRANDON,TAYLOR SPEEDING 145/55 CASNER,S,M 23CR 701348

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 701348

UNSAFE TIRES CASNER,S,M 23CR 701348

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 701348

DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL CASNER,S,M 23CR 701348

MIRROR VIOLATION CASNER,S,M 23CR 701348

13 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

14 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

15 CHASE, JARVIS CHRISTOP POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE DAVIS, JERE 23CR 294348

16 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051373

17 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051374

18 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051375

19 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051376

20 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051377

21 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051378

22 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051379

23 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051380

24 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051381

25 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691

26 DANIELS, CHARLES ANDRE POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL, DEP 23CR 291816

27 DANIELS,CHARLES,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,G 23CR 252659

** 28 DAVIS,GERALD,SCOTT OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE WANK,JASON, 23CR 231036

29 FORBUSH, LAUREN ROSE POSSESS HEROIN ALEXANDER, 23CR 264848

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 264848

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ALEXANDER, 23CR 264848

30 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SUGGS,D 22CR 051028

31 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,D 22CR 051030

DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,D 22CR 051030

FOLLOWING TOO CLOSELY SUGGS,D 22CR 051030

** 32 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708

SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708

NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708

OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708

DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708

UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708

33 GIBBS,ISIAH,EMMANUELLE POSSESSION OF FIREARM BY FELON CARROLL,TRA 23CR 254571

ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER CARROLL,TRA 23CR 254571

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,TRA 23CR 254571

CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,TRA 23CR 254571

** 34 GIBBS,MONTEZ POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 23CR 296823

35 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN WORTHLESS CHECK $ 3250.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054

WORTHLESS CHECK $ 3550.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054

36 HALSTEAD,MARK,CHRISTOP INSURANCE FRAUD FORTIER,DAN 23CR 245659

37 HARRIS,MATTHEW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WALES,NICHO 23CR 215192

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE WALES,NICHO 23CR 215192

38 HARRIS,MATTHEW ASSAULT BY POINTING A GUN ARCHIE,RYAN 23CR 215329

39 HARRIS,MATTHEW POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 215425

40 HARRIS,MATTHEW,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 23CR 700364

SPEEDING 093/45 CASNER,S,M 23CR 700364

WINDOW TINTING VIOL CASNER,S,M 23CR 700364

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 700364

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700364

EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 23CR 700364

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 700364

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 23CR 700364

** 41 HART,FALNE,CULLEN ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF WILLIAMS,JO 23CR 276251

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,JO 23CR 276251

DISORDERLY CONDUCT WILLIAMS,JO 23CR 276251

42 HOLDER,DONALD POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 224500

43 JONES,BOBBIE DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403

44 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613

45 JONES,HOWIE,QUENTIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344280

46 JONES,LADONIAS,DONNIE FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 250273

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,JUSTI 23CR 250273

** 47 JONES,LADONIAS,DONNIE DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D,T 23CR 700916

48 KORNEGAY,DEVANDRE,KONT POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PADGETT, OF 23CR 278458

POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE PADGETT, OF 23CR 278458

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT, OF 23CR 278458

49 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111

COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111

** 50 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140

51 LOWMAN,JONATHAN,RAY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 270796

** 52 LUDWICK, NATHAN LEWIS POSSESS METHAMPHETAMINE GARRETT, OF 23CR 270867

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GARRETT, OF 23CR 270867

53 LUDWICK,NATHAN,LEWIS RESISTING PUBLIC OFFICER VOGELSONG,A 23CR 270764

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

54 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549

55 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237

56 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COLLINS,A 23CR 251231

INJURY TO PERSONAL PROPERTY COLLINS,A 23CR 251231

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COLLINS,A 23CR 251231

57 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COLLINS,ADA 23CR 271084

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN COLLINS,ADA 23CR 271084

58 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA RESISTING PUBLIC OFFICER COLLINS,A,S 23CR 700945

DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 700945

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 23CR 700945

NO LIABILITY INSURANCE COLLINS,A,S 23CR 700945

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 700945

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 23CR 700945

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 700945

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 700945

59 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA RESISTING PUBLIC OFFICER COLLINS,A,S 23CR 701372

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 23CR 701372

SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 23CR 701372

DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 701372

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 701372

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COLLINS,A,S 23CR 701372

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 701372

DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 23CR 701372

UNSAFE PASSING CREST OR CURVE COLLINS,A,S 23CR 701372

** 60 MILLER,MARLON,RAEQUAN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 259903

61 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849

62 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

63 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972

64 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

65 PINER,JASON,SAMUEL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 369705

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,KE 22CR 369705

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 22CR 369705

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 369705

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 369705

66 PINER,JASON,SAMUEL ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID COVINGTON,J 23CR 223132

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 23CR 223132

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 23CR 223132

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA COVINGTON,J 23CR 223132

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 23CR 223132

67 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480

68 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481

69 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482

70 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483

** 71 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 263206

72 SHORT,LARRY,,JR POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) THOMAS,CRYS 23CR 295404

73 SPITZ,MICHAEL,JACOB MISDEMEANOR STALKING VAUTHIER,NA 22CR 322133

74 TERRELL,JAMES,KEVIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 248586

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 248586

75 TUCKER,MATTHEW,ALAN FELONY POSSESSION OF COCAINE GOODRUM,JOR 23CR 216359

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 216359

76 UNDERWOOD,MELISSA,ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE HOLSCLAW,CH 23CR 283025

POSSESS METHAMPHETAMINE HOLSCLAW,CH 23CR 283025

PWIMSD HEROIN HOLSCLAW,CH 23CR 283025

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 23CR 283025

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) HOLSCLAW,CH 23CR 283025

** 77 UNDERWOOD,MELISSA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 283028

78 VAUTHIER,NADINE LITTERING NOT > 15 LBS SPITZ,JAY 22CR 308263

79 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,RYAN 23CR 294139

80 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129

81 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130

82 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

83 WRIGHT,ANN,MARIE AWDWIKISI ALVARADO,ER 23CR 227257

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,ER 23CR 227257

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.