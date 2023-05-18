DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259
2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896
3 ARMSTRONG,DEVONTAY,MAR PWIMSD MDA/MDMA ALVARADO,CA 23CR 300243
PWIMSD SCH IV CS ALVARADO,CA 23CR 300243
PWIMSD SCH II CS ALVARADO,CA 23CR 300243
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,CA 23CR 300243
4 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154
5 BOYD,NAIJII,SALIK POSS CS PRISON/JAIL PREMISES BERRY,JUSTI 23CR 277882
6 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
7 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
8 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
9 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
10 BRATTON,BRUCE,WAYNE DISORDERLY CONDUCT BATTLE,CARO 22CR 334455
COMMUNICATING THREATS BATTLE,CARO 22CR 334455
11 BROOKS,BRANDON,TAYLOR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,SCOT 23CR 270253
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,SCOT 23CR 270253
12 BROOKS,BRANDON,TAYLOR SPEEDING 145/55 CASNER,S,M 23CR 701348
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 701348
UNSAFE TIRES CASNER,S,M 23CR 701348
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 701348
DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL CASNER,S,M 23CR 701348
MIRROR VIOLATION CASNER,S,M 23CR 701348
13 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
14 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
15 CHASE, JARVIS CHRISTOP POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE DAVIS, JERE 23CR 294348
16 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051373
17 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051374
18 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051375
19 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051376
20 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051377
21 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051378
22 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051379
23 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051380
24 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051381
25 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691
26 DANIELS, CHARLES ANDRE POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL, DEP 23CR 291816
27 DANIELS,CHARLES,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,G 23CR 252659
** 28 DAVIS,GERALD,SCOTT OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE WANK,JASON, 23CR 231036
29 FORBUSH, LAUREN ROSE POSSESS HEROIN ALEXANDER, 23CR 264848
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 264848
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ALEXANDER, 23CR 264848
30 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SUGGS,D 22CR 051028
31 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,D 22CR 051030
DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,D 22CR 051030
FOLLOWING TOO CLOSELY SUGGS,D 22CR 051030
** 32 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708
SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708
NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708
OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708
DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708
UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708
33 GIBBS,ISIAH,EMMANUELLE POSSESSION OF FIREARM BY FELON CARROLL,TRA 23CR 254571
ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER CARROLL,TRA 23CR 254571
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,TRA 23CR 254571
CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,TRA 23CR 254571
** 34 GIBBS,MONTEZ POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 23CR 296823
35 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN WORTHLESS CHECK $ 3250.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054
WORTHLESS CHECK $ 3550.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054
36 HALSTEAD,MARK,CHRISTOP INSURANCE FRAUD FORTIER,DAN 23CR 245659
37 HARRIS,MATTHEW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WALES,NICHO 23CR 215192
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE WALES,NICHO 23CR 215192
38 HARRIS,MATTHEW ASSAULT BY POINTING A GUN ARCHIE,RYAN 23CR 215329
39 HARRIS,MATTHEW POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 215425
40 HARRIS,MATTHEW,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 23CR 700364
SPEEDING 093/45 CASNER,S,M 23CR 700364
WINDOW TINTING VIOL CASNER,S,M 23CR 700364
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 700364
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700364
EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 23CR 700364
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 700364
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 23CR 700364
** 41 HART,FALNE,CULLEN ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF WILLIAMS,JO 23CR 276251
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,JO 23CR 276251
DISORDERLY CONDUCT WILLIAMS,JO 23CR 276251
42 HOLDER,DONALD POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 224500
43 JONES,BOBBIE DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403
44 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613
45 JONES,HOWIE,QUENTIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344280
46 JONES,LADONIAS,DONNIE FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 250273
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,JUSTI 23CR 250273
** 47 JONES,LADONIAS,DONNIE DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D,T 23CR 700916
48 KORNEGAY,DEVANDRE,KONT POSS CS PRISON/JAIL PREMISES PADGETT, OF 23CR 278458
POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE PADGETT, OF 23CR 278458
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT, OF 23CR 278458
49 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111
COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111
** 50 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140
51 LOWMAN,JONATHAN,RAY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 270796
** 52 LUDWICK, NATHAN LEWIS POSSESS METHAMPHETAMINE GARRETT, OF 23CR 270867
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GARRETT, OF 23CR 270867
53 LUDWICK,NATHAN,LEWIS RESISTING PUBLIC OFFICER VOGELSONG,A 23CR 270764
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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54 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549
55 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237
56 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COLLINS,A 23CR 251231
INJURY TO PERSONAL PROPERTY COLLINS,A 23CR 251231
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COLLINS,A 23CR 251231
57 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COLLINS,ADA 23CR 271084
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN COLLINS,ADA 23CR 271084
58 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA RESISTING PUBLIC OFFICER COLLINS,A,S 23CR 700945
DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 700945
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 23CR 700945
NO LIABILITY INSURANCE COLLINS,A,S 23CR 700945
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 700945
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 23CR 700945
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 700945
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 700945
59 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA RESISTING PUBLIC OFFICER COLLINS,A,S 23CR 701372
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 23CR 701372
SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 23CR 701372
DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 701372
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 701372
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COLLINS,A,S 23CR 701372
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 701372
DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 23CR 701372
UNSAFE PASSING CREST OR CURVE COLLINS,A,S 23CR 701372
** 60 MILLER,MARLON,RAEQUAN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 259903
61 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849
62 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
63 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972
64 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
65 PINER,JASON,SAMUEL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 369705
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,KE 22CR 369705
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 22CR 369705
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 369705
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 369705
66 PINER,JASON,SAMUEL ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID COVINGTON,J 23CR 223132
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 23CR 223132
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 23CR 223132
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA COVINGTON,J 23CR 223132
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 23CR 223132
67 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480
68 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481
69 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482
70 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483
** 71 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 263206
72 SHORT,LARRY,,JR POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) THOMAS,CRYS 23CR 295404
73 SPITZ,MICHAEL,JACOB MISDEMEANOR STALKING VAUTHIER,NA 22CR 322133
74 TERRELL,JAMES,KEVIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 248586
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 248586
75 TUCKER,MATTHEW,ALAN FELONY POSSESSION OF COCAINE GOODRUM,JOR 23CR 216359
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 216359
76 UNDERWOOD,MELISSA,ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE HOLSCLAW,CH 23CR 283025
POSSESS METHAMPHETAMINE HOLSCLAW,CH 23CR 283025
PWIMSD HEROIN HOLSCLAW,CH 23CR 283025
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/19/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 23CR 283025
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) HOLSCLAW,CH 23CR 283025
** 77 UNDERWOOD,MELISSA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 283028
78 VAUTHIER,NADINE LITTERING NOT > 15 LBS SPITZ,JAY 22CR 308263
79 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,RYAN 23CR 294139
80 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129
81 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130
82 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
83 WRIGHT,ANN,MARIE AWDWIKISI ALVARADO,ER 23CR 227257
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,ER 23CR 227257
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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