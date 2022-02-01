DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 000156
2 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 050742
3 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090
4 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 19CR 053208
5 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 19CR 704384
6 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC INJURY TO REAL PROPERTY TAYLOR,BENJ 20CR 052703
7 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074
8 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661
SPA 9 ARIAS,SOLEDAD,HERNANEZ DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L,W 21CR 701243
10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605
11 BAKER,JESSICA,NICOLE CARRYING CONCEALED WEAPON HOLSCLAW,C 21CR 704248
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 704248
DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 704248
12 BANNERT,CHRISTINA,FAYE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,BRIA 21IF 703321
13 BARBOUR,LARRY,VAN,II SPEEDING 049/35 MANN,T 21IF 704125
** 14 BASON,GEORGE DRIVING WHILE IMPAIRED MANN,T 21CR 050874
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MANN,T 21CR 050874
** 15 BASON,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 21CR 050875
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MANN,T 21CR 050875
** 16 BLACK,HARPER,THOMAS SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) MANN,T 20CR 000205
17 BLACK,HARPER,THOMAS UNSAFE MOVEMENT MANN,T 20CR 000206
CONSUME ALC BY
** 18 BLACK,HARPER,THOMAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MANN,T 20CR 000207
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 20CR 000207
19 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 053122
20 BRYANT,AUSTIN,TYLER EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 21IF 703764
21 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046
22 BUCHANAN,RYAN,STUART POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MANN,T,L 20CR 703815
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) MANN,T,L 20CR 703815
23 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 705302
24 BURRIS,TRACY,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052775
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052775
25 BURRIS,TRACY,MICHAEL SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,L 21CR 052776
26 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911
27 CARROLL,JOHN,PATRICK SPEEDING 061/35 MANN,T 22CR 700112
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700112
28 CASH,BROOKE,PICKARD SPEEDING 049/35 MANN,T 21IF 704114
29 CHAN,WENDY,SU,KHIM SPEEDING 047/35 MANN,T 21IF 704113
30 CLAUDIO,AMBER,ROSE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704507
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704507
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037
32 CODRINGTON,AZALENA,ARI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704508
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704508
33 COHEN,LISA,MICHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705275
34 COHEN,ROI FALSE REPORT TO POLICE STATION DENNIS,M 21CR 052982
35 CONNER,JOSEPH,DANIEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH PITTMAN,L 20CR 052065
36 CONNER,JOSEPH,DANIEL SPEEDING 070/55 HOWELL,J,C 20CR 702546
DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 702546
37 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315
38 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
39 CROWDER,ELLEN,WHITAKER POSSESSION ALCOHOLIC BEVERAGE FLEMING,B 21CR 000812
ALLOW ANIMAL UNLEASHED IN PARK FLEMING,B 21CR 000812
40 CRUMP,DONALD,TREMERE,I SPEEDING 054/35 MANN,T 22CR 700263
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700263
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700263
41 DEANS,LESTER,CURTIS,JR FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 21IF 703313
42 DELASKO,SARAH,ELIZABET SPEEDING 054/35 MANN,T 22CR 700245
43 DELAVORE,KRISTIANA,MAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 21CR 704723
SPEEDING 047/35 MANN,T 21CR 704723
44 DELOZIER,ZOE,REIDE SPEEDING 049/35 MANN,T 21IF 704115
45 DONAGHUE,AUSTIN,LOUIS SPEEDING 049/35 MANN,T 21IF 704126
46 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502
47 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 051444
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 21CR 051444
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 21CR 051444
48 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445
49 DUFOUR,JAMMIE,SHEPARD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 703568
50 DUPREE,CALEB,DON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M,P 20CR 703774
DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,M,P 20CR 703774
51 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 051/35 MANN,T 22CR 700168
DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700168
52 FIELDS,JAVAUGHN,LAMAR POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705128
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705128
53 FOSCUE,JASON,TROY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 702800
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 702800
54 FOWLER,WILLIAM,JOSEPH RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 705194
55 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355
56 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977
57 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170
58 GIBSON,PRESTON,RALPH DWLR IMPAIRED REV MANN,T,L 21CR 701283
59 GILLIKIN,BERKLEY,RAY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700171
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700171
60 GILLIKIN,BERKLEY,RAY,J NO OPERATORS LICENSE MANN,T 22CR 700174
** 61 GRIFFIN,JUSTIN,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED MANN,T 21CR 050828
DWLR IMPAIRED REV MANN,T 21CR 050828
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANN,T 21CR 050828
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MANN,T 21CR 050828
62 GRIFFIN,JUSTIN,RAY IMPROP USE TRANSPORTER PLATE MANN,T 21IF 000027
DRIVE LEFT OF CENTER MANN,T 21IF 000027
63 HALL,JAMES,KRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051609
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 051609
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051609
64 HALL,JAMES,KRISTOPHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 21CR 051610
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 051610
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 051610
65 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079
SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079
** 66 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
67 HUTCHINGS,CURTIS,BLAKE SPEEDING 054/35 MANN,T 22CR 700246
68 JACKSON,DAVID,LEE SPEEDING 047/35 MANN,T 21IF 704116
69 JENKINS,JAHMIR,SHAUNTA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705127
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705127
70 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705284
71 KOONCE,JAMES,LOWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 050140
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 050140
72 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700363
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BURROUGHS,C 21CR 700363
73 LASCALLETTE,HARRY,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700096
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700096
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700096
** 74 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665
75 LAY,ISABELLE,EMMERSON DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 705491
76 LEFEVERS,ROBERT,EUGENE NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT MANN,T 21CR 704920
77 LOCKHART,DONNA,JANE,GR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M,T 20CR 704412
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 704412
** 78 LOCKHART,DONNA,JANE,GR SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M,T 20CR 704413
79 LONG,JANICE,GIBSON NO LIABILITY INSURANCE MOODY,C 22CR 700211
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MOODY,C 22CR 700211
80 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966
81 MCCOY,SHANE,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 051081
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 DENNIS,M 21CR 051081
82 MCCOY,SHANE,ANTHONY MISDEMEANOR CHILD ABUSE DENNIS,M 21CR 051082
83 MEYER,LORENZ,FRED ASSAULT ON A FEMALE RESOR,C 21CR 053043
84 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700031
85 MILLS,ZACHARY,TRACE WINDOW TINTING VIOL MANN,T 22CR 700097
86 MORCONES,MARGARET,ELIZ SPEEDING 057/35 MANN,T 21CR 703764
87 MUNDAY,JERRY,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 20CR 052586
88 MURRAY,QUINCY,DARNELL OP MV PLAYING MUSIC LOUD/NOISE DENNIS,M 21IF 702483
89 MURRELL,ROBERT,ALLEN SPEEDING 067/45 DENNIS,M 21CR 705214
90 NELSON,GRACEN,KELLY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MANN,T 22CR 700244
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 700244
SPEEDING 049/35 MANN,T 22CR 700244
91 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL IMPROPER MUFFLER MANN,T 21IF 703942
92 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 20CR 052037
93 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 20CR 052038
94 PATTON,BRENDA,KAY EXCEEDING POSTED SPEED HOLSCLAW,C 21IF 703111
95 PEPLER,ANDREA,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050772
96 PINER,DANIELLE,STROUD SPEEDING 051/35 DENNIS,M 21CR 704976
** 97 PITTMAN,VISTA,JEAN ASSAULT INDIV W/DISABILITY WOLF,NATASH 21CR 052477
98 PONCE,PEDRO,DEL,ANGEL SPEEDING 071/55 DENNIS,M 21CR 705042
NO OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 705042
99 POTTER,DONALD,GENE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 20CR 000166
100 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 21CR 704026
101 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704616
102 QUINN,ASHLEY,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED MOODY,C 21IF 703920
103 REAMS,JONATHAN,LESTER RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD VASELOVIC,J 21CR 702974
DWLR NOT IMPAIRED REV VASELOVIC,J 21CR 702974
104 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608
105 REESE,KIMBERLY,MAXINE SPEEDING 049/35 MANN,T 22IF 700037
106 RHYNE,HANNAH,LOUISE SPEEDING 047/35 MANN,T 21IF 704124
107 RHYNE,WILLIAM,RUDISILL SPEEDING 047/35 MANN,T 21IF 704123
108 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139
UND 109 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353
110 ROSE,JEFFERY,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) STEPHENS,M, 21CR 701724
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 21CR 701724
111 ROSE,JEFFERY,WAYNE,SR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 050946
RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 050946
112 SALTER,JOSHUA,DAVE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700167
113 SPENCER,GRACE,IZABELLA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704511
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704511
114 STARNES,KAYLIN,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURROUGHS,C 19CR 705120
** 115 TAYLOR,ROSS,ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051019
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT HOLSCLAW,C 21CR 051019
116 TAYLOR,TONYA,MARIE SPEEDING 050/35 DENNIS,M 22IF 700021
117 TRUAX,MATTHEW,WAYNE TEXTING VIOL MOTOR VEH ODOM,M 21IF 703917
118 TUCCI,JACOB,ANTHONY SPEEDING 048/35 MANN,T 22IF 700038
119 VANBIBBER,MASON,DALE IMPROPER BACKING MOODY,C 22IF 700102
120 VAUGHN,CAITLIN,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS PITTMAN,R,D 21CR 705249
121 VINCENT,CHARLES,READ SPEEDING 053/35 MANN,T 22CR 700170
122 VINCENT,JAMES,DAVID UNSAFE PASSING YELLOW LINE MANN,T 22IF 700058
123 WARD,SHALYN,JADE CENTER LANE VIOLATION MANN,T 22IF 700054
124 WARREN,BENITA,MARIE DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 702336
** 125 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160
126 WILBURN,CHASITY,LAUREN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 701696
127 WILLIS,SIERRA,BREANNE OPERATE VEH NO INS HOLSCLAW,C 21CR 705350
128 WILLIS,SIERRA,BREANNE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 21CR 705351
129 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487
130 WOOLARD,KARISMA,ELISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704506
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704506
131 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 704542
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 704542
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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