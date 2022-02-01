carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 000156

2 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 050742

3 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090

4 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 19CR 053208

5 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 19CR 704384

6 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC INJURY TO REAL PROPERTY TAYLOR,BENJ 20CR 052703

7 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074

8 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661

SPA 9 ARIAS,SOLEDAD,HERNANEZ DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L,W 21CR 701243

10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605

11 BAKER,JESSICA,NICOLE CARRYING CONCEALED WEAPON HOLSCLAW,C 21CR 704248

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 704248

DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 704248

12 BANNERT,CHRISTINA,FAYE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,BRIA 21IF 703321

13 BARBOUR,LARRY,VAN,II SPEEDING 049/35 MANN,T 21IF 704125

** 14 BASON,GEORGE DRIVING WHILE IMPAIRED MANN,T 21CR 050874

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MANN,T 21CR 050874

** 15 BASON,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 21CR 050875

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MANN,T 21CR 050875

** 16 BLACK,HARPER,THOMAS SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) MANN,T 20CR 000205

17 BLACK,HARPER,THOMAS UNSAFE MOVEMENT MANN,T 20CR 000206

CONSUME ALC BY

** 18 BLACK,HARPER,THOMAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MANN,T 20CR 000207

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 20CR 000207

19 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 053122

20 BRYANT,AUSTIN,TYLER EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 21IF 703764

21 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046

22 BUCHANAN,RYAN,STUART POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MANN,T,L 20CR 703815

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) MANN,T,L 20CR 703815

23 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 705302

24 BURRIS,TRACY,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052775

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052775

25 BURRIS,TRACY,MICHAEL SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,L 21CR 052776

26 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911

27 CARROLL,JOHN,PATRICK SPEEDING 061/35 MANN,T 22CR 700112

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700112

28 CASH,BROOKE,PICKARD SPEEDING 049/35 MANN,T 21IF 704114

29 CHAN,WENDY,SU,KHIM SPEEDING 047/35 MANN,T 21IF 704113

30 CLAUDIO,AMBER,ROSE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704507

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704507

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

31 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037

32 CODRINGTON,AZALENA,ARI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704508

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704508

33 COHEN,LISA,MICHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705275

34 COHEN,ROI FALSE REPORT TO POLICE STATION DENNIS,M 21CR 052982

35 CONNER,JOSEPH,DANIEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH PITTMAN,L 20CR 052065

36 CONNER,JOSEPH,DANIEL SPEEDING 070/55 HOWELL,J,C 20CR 702546

DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 702546

37 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315

38 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

39 CROWDER,ELLEN,WHITAKER POSSESSION ALCOHOLIC BEVERAGE FLEMING,B 21CR 000812

ALLOW ANIMAL UNLEASHED IN PARK FLEMING,B 21CR 000812

40 CRUMP,DONALD,TREMERE,I SPEEDING 054/35 MANN,T 22CR 700263

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700263

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700263

41 DEANS,LESTER,CURTIS,JR FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 21IF 703313

42 DELASKO,SARAH,ELIZABET SPEEDING 054/35 MANN,T 22CR 700245

43 DELAVORE,KRISTIANA,MAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 21CR 704723

SPEEDING 047/35 MANN,T 21CR 704723

44 DELOZIER,ZOE,REIDE SPEEDING 049/35 MANN,T 21IF 704115

45 DONAGHUE,AUSTIN,LOUIS SPEEDING 049/35 MANN,T 21IF 704126

46 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502

47 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 051444

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 21CR 051444

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 21CR 051444

48 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445

49 DUFOUR,JAMMIE,SHEPARD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 703568

50 DUPREE,CALEB,DON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M,P 20CR 703774

DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,M,P 20CR 703774

51 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 051/35 MANN,T 22CR 700168

DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700168

52 FIELDS,JAVAUGHN,LAMAR POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705128

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705128

53 FOSCUE,JASON,TROY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 702800

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 702800

54 FOWLER,WILLIAM,JOSEPH RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 705194

55 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355

56 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977

57 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170

58 GIBSON,PRESTON,RALPH DWLR IMPAIRED REV MANN,T,L 21CR 701283

59 GILLIKIN,BERKLEY,RAY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700171

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700171

60 GILLIKIN,BERKLEY,RAY,J NO OPERATORS LICENSE MANN,T 22CR 700174

** 61 GRIFFIN,JUSTIN,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED MANN,T 21CR 050828

DWLR IMPAIRED REV MANN,T 21CR 050828

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANN,T 21CR 050828

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MANN,T 21CR 050828

62 GRIFFIN,JUSTIN,RAY IMPROP USE TRANSPORTER PLATE MANN,T 21IF 000027

DRIVE LEFT OF CENTER MANN,T 21IF 000027

63 HALL,JAMES,KRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051609

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 051609

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051609

64 HALL,JAMES,KRISTOPHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 21CR 051610

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 051610

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 051610

65 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079

SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079

** 66 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

67 HUTCHINGS,CURTIS,BLAKE SPEEDING 054/35 MANN,T 22CR 700246

68 JACKSON,DAVID,LEE SPEEDING 047/35 MANN,T 21IF 704116

69 JENKINS,JAHMIR,SHAUNTA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705127

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705127

70 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705284

71 KOONCE,JAMES,LOWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 050140

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 050140

72 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700363

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BURROUGHS,C 21CR 700363

73 LASCALLETTE,HARRY,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700096

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700096

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700096

** 74 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665

75 LAY,ISABELLE,EMMERSON DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 705491

76 LEFEVERS,ROBERT,EUGENE NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT MANN,T 21CR 704920

77 LOCKHART,DONNA,JANE,GR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M,T 20CR 704412

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 704412

** 78 LOCKHART,DONNA,JANE,GR SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M,T 20CR 704413

79 LONG,JANICE,GIBSON NO LIABILITY INSURANCE MOODY,C 22CR 700211

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MOODY,C 22CR 700211

80 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966

81 MCCOY,SHANE,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 051081

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 DENNIS,M 21CR 051081

82 MCCOY,SHANE,ANTHONY MISDEMEANOR CHILD ABUSE DENNIS,M 21CR 051082

83 MEYER,LORENZ,FRED ASSAULT ON A FEMALE RESOR,C 21CR 053043

84 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700031

85 MILLS,ZACHARY,TRACE WINDOW TINTING VIOL MANN,T 22CR 700097

86 MORCONES,MARGARET,ELIZ SPEEDING 057/35 MANN,T 21CR 703764

87 MUNDAY,JERRY,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 20CR 052586

88 MURRAY,QUINCY,DARNELL OP MV PLAYING MUSIC LOUD/NOISE DENNIS,M 21IF 702483

89 MURRELL,ROBERT,ALLEN SPEEDING 067/45 DENNIS,M 21CR 705214

90 NELSON,GRACEN,KELLY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MANN,T 22CR 700244

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 700244

SPEEDING 049/35 MANN,T 22CR 700244

91 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL IMPROPER MUFFLER MANN,T 21IF 703942

92 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 20CR 052037

93 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 20CR 052038

94 PATTON,BRENDA,KAY EXCEEDING POSTED SPEED HOLSCLAW,C 21IF 703111

95 PEPLER,ANDREA,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050772

96 PINER,DANIELLE,STROUD SPEEDING 051/35 DENNIS,M 21CR 704976

** 97 PITTMAN,VISTA,JEAN ASSAULT INDIV W/DISABILITY WOLF,NATASH 21CR 052477

98 PONCE,PEDRO,DEL,ANGEL SPEEDING 071/55 DENNIS,M 21CR 705042

NO OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 705042

99 POTTER,DONALD,GENE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 20CR 000166

100 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 21CR 704026

101 PRITCHETT,TIFFANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704616

102 QUINN,ASHLEY,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED MOODY,C 21IF 703920

103 REAMS,JONATHAN,LESTER RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD VASELOVIC,J 21CR 702974

DWLR NOT IMPAIRED REV VASELOVIC,J 21CR 702974

104 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608

105 REESE,KIMBERLY,MAXINE SPEEDING 049/35 MANN,T 22IF 700037

106 RHYNE,HANNAH,LOUISE SPEEDING 047/35 MANN,T 21IF 704124

107 RHYNE,WILLIAM,RUDISILL SPEEDING 047/35 MANN,T 21IF 704123

108 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139

UND 109 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353

110 ROSE,JEFFERY,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) STEPHENS,M, 21CR 701724

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 21CR 701724

111 ROSE,JEFFERY,WAYNE,SR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 050946

RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 050946

112 SALTER,JOSHUA,DAVE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700167

113 SPENCER,GRACE,IZABELLA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704511

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704511

114 STARNES,KAYLIN,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURROUGHS,C 19CR 705120

** 115 TAYLOR,ROSS,ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051019

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT HOLSCLAW,C 21CR 051019

116 TAYLOR,TONYA,MARIE SPEEDING 050/35 DENNIS,M 22IF 700021

117 TRUAX,MATTHEW,WAYNE TEXTING VIOL MOTOR VEH ODOM,M 21IF 703917

118 TUCCI,JACOB,ANTHONY SPEEDING 048/35 MANN,T 22IF 700038

119 VANBIBBER,MASON,DALE IMPROPER BACKING MOODY,C 22IF 700102

120 VAUGHN,CAITLIN,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS PITTMAN,R,D 21CR 705249

121 VINCENT,CHARLES,READ SPEEDING 053/35 MANN,T 22CR 700170

122 VINCENT,JAMES,DAVID UNSAFE PASSING YELLOW LINE MANN,T 22IF 700058

123 WARD,SHALYN,JADE CENTER LANE VIOLATION MANN,T 22IF 700054

124 WARREN,BENITA,MARIE DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 702336

** 125 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160

126 WILBURN,CHASITY,LAUREN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 701696

127 WILLIS,SIERRA,BREANNE OPERATE VEH NO INS HOLSCLAW,C 21CR 705350

128 WILLIS,SIERRA,BREANNE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 21CR 705351

129 WINK,LANDIN,LANE,LYON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR HOLSCLAW,C 21IF 703487

130 WOOLARD,KARISMA,ELISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704506

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704506

131 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 704542

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 704542

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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