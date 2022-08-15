DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059
2 AYCOCK,DANIEL,LEWIS WINDOW TINTING VIOL ROMERO,T 21CR 701866
3 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974
4 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924
5 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603
6 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659
7 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450
8 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492
9 BRADSHAW,MATTHEW,SHAWN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ MYER,M 22CR 702347
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702347
10 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764
11 BROWN,CHADWICH,WYTHE DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702703
12 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248
13 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278
14 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753
15 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072
16 BRYANT,WALLACE,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703426
17 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593
18 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594
19 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356
20 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357
21 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526
22 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777
23 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405
FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405
24 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682
FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682
25 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934
26 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691
** 27 CHURCH,GARLAND,STEVEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051731
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051731
** 28 CHURCH,GARLAND,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051732
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 22CR 051732
29 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 052010
30 COLE,MCKAYLA,MARIE CONSUME ALC BY
31 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016
32 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607
33 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608
34 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255
35 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925
36 COX,NIGEL,DARIUS DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 703043
NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 703043
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 703043
37 CRAFT,DEBORAH,FAULKNER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 702745
38 CRAZYBEAR,JASON,MICAIA SPEEDING 071/45 SCOTT,S 22CR 703092
** 39 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103
40 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY
41 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042
42 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703425
43 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566
44 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733
45 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946
DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946
46 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932
NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932
47 DETTOR,JOHNNA,PAIGE CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000434
48 DRAKE,MAKAYLA,NOEL,ROB DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 701702
49 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128
50 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789
51 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626
52 EDMONDS,DEXTER,LEROY,J DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 705543
NO LIABILITY INSURANCE MANNON,K 21CR 705543
53 EDSALL,DAVID,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 703178
54 ESPOSITA,ERIC ANTHONY ASSAULT BY POINTING A GUN BLANCHARD,D 22CR 000506
COMMUNICATING THREATS BLANCHARD,D 22CR 000506
55 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734
56 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304
57 EVANS,CAMERON,ROYAL LITTERING NOT > 15 LBS SCOTT,S 22CR 701617
CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 22CR 701617
58 EVANS,CAMERON,ROYAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 701618
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701618
** 59 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 22CR 000543
60 FARMER,TYLER,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050986
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 050986
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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61 FARMER,TYLER,WADE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ROMERO,T 20CR 051031
62 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696
OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696
SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696
63 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532
SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532
64 FLETCHER,MICHELLE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SCOTT,S 22CR 051392
65 FRY,BRICE,WAYNE SPEEDING 062/45 SCOTT,S 22CR 703497
66 GAINEY,CHRISTOPHER,SCO SIMPLE AFFRAY SCOTT,S 22CR 702329
67 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762
68 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
69 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461
70 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419
71 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420
72 GORE,MARK,DANIEL FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 701809
EXCEEDING SAFE SPEED ROBINSON,T 22IF 701809
73 GOSS,JOHN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 20CR 700796
SPEED IN EXCESS OF 45 MPH ROBINSON,T, 20CR 700796
74 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275
75 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 22CR 051599
76 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818
DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818
77 HAUT,DANIEL,SCOTT DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 702702
78 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262
79 HERNANDEZ,NICHOLAS,J SPEEDING 090/55 ROMERO,T 21CR 703537
80 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843
RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843
81 HILBURN,MAYSON,ZANE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 703011
SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22CR 703011
82 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608
83 HINES,JAMES,KEITH,PATR CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702746
84 HINSON,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703177
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 703177
85 HLYWA,DANIEL,GEORGE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701295
86 HOWLAND,PATTY,WILLIS SIMPLE ASSAULT RESOR,SHARO 22CR 051924
87 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477
88 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478
89 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479
90 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283
91 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284
92 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461
93 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244
94 KENT,KEYON,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051735
95 KEONIG,KELLI SECOND DEGREE TRESPASS DAUGHERTY,B 22CR 051894
96 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443
IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443
97 KOENIG,KELLI,MEREDITH SECOND DEGREE TRESPASS BARROW,ANTH 22CR 051784
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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98 KOZLOWSKI,KRISTI,LYNN SPEEDING 070/45 SCOTT,S 22CR 703651
99 LOVELL,GREGORY,NICK DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702743
100 LOZNICKA,DYLON,WOODS CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 21CR 000549
101 LUCAS,KEVIN,RAY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 22CR 703618
102 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239
EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239
103 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286
104 LUPTON,DAVID ASSAULT ON A FEMALE RESOR,SHARO 22CR 051922
105 LUPTON,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS RESOR,SHARO 22CR 051923
106 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703050
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 703050
107 MA,DUY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 702826
108 MARGERUM,WILLIAM,RAE OPERATE VEH NO INS SCOTT,S 22CR 000480
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 000480
109 MARSHALL IV ,DARRELL J ASSAULT ON A FEMALE SMITH,TONYA 22CR 000552
110 MARSHALL IV ,DARRELL J COMMUNICATING THREATS ESPOSITA,ER 22CR 000553
111 MARTIN,PELAGIA,GABRIEL UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 22IF 702068
112 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
113 MATTHEWS,SAMANTHA,BLAI DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702744
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MYER,M 22CR 702744
114 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966
115 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986
116 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231
117 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316
118 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318
119 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317
120 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393
121 MENDOZA,STEVEN,PAUL SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 21CR 704844
122 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631
123 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572
124 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371
125 MICHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,DERRI 22CR 700317
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,DERRI 22CR 700317
126 MILLS,LANEY,PAIGE CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000435
127 MIMCHUCK,JUDY MISDEMEANOR PROBATION VIOL CARTERET CO 21CR 052730
128 MIRANDA,ISAAC DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050944
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050944
129 MIRANDA,ISAAC OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 22CR 701505
GS 20-157(F) MOVE OVER LAW: O SCOTT,S 22CR 701505
130 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616
131 MITCHELL,KRISTEN,ELIZA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 703171
EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 703171
132 MOORE,JOHN,FRANCIS CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000489
FALSE REPORT TO POLICE STATION BLANCHARD,D 22CR 000489
133 MOORE,JORDON,CHRISTOPH SPEEDING 090/55 ROMERO,T 22CR 702311
134 MORGAN,JACK,HENRY SPEEDING 061/45 SCOTT,S 22CR 702954
135 MURRAY,RYAN,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000488
136 MUSCIANESE,PAUL,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) ROMERO,T 22CR 051212
137 NEWKIRK,BRIAN ASSAULT AND BATTERY MURRELL,LEE 22CR 051186
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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138 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364
139 NOEL,DAISY,MAE FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 20IF 000161
140 ORTEGA,ANDREW SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 703012
141 OVERFIELD,ZACHARY,ADAM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SCOTT,S 22CR 051303
142 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411
143 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703541
144 PORTO,JUSTIN ASSAULT ON A FEMALE WHITE,URSUL 22CR 051501
COMMUNICATING THREATS WHITE,URSUL 22CR 051501
145 POWERS,RONALD,ELLIOTT CONSUME ALC BY
ASSAULT ON A FEMALE SCOTT,S 22CR 051391
146 POWNLEY,ANTHONY,M CONSUME ALC BY
147 PRITCHETT,JERMAINE,QUI DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000138
148 RADFORD,ROBERT,BLAKE OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL MYER,M 22CR 703097
149 RASENBERGER,DREW,ELAIN CONSUME ALC BY
150 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161
151 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
152 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476
153 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE SUGGS,D 22IF 000030
154 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336
155 RUSSELL,MICHAEL,MONROE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 702330
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702330
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702330
156 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272
IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272
157 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403
158 SMALLS,DERRALD CARRYING CONCEALED GUN(M) ROBERSON,B 22CR 702962
159 SMITH,CALEB,ADDISON DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 703179
** 160 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666
AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666
161 SNITZEL,MERCEDES,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703081
162 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397
FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397
163 STRICKLER,CYNTHIA,LEIG SPEEDING 038/25 SCOTT,S 22IF 702206
164 STUCKEY,ABBY,LEIGH NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 703096
165 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096
166 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348
NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348
167 TOOTLE,SABRAYIA,LOELLE FALSE REPORT TO POLICE STATION HAWKS,J 22CR 052004
168 TRIPP,TYLER,KEVIN IMPROPER MUFFLER ODOM,M 22IF 701818
169 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
170 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845
REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052845
171 VANTREASE,DONAVON,NICH CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000485
** 172 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102
173 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
174 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093
175 WHITE,URSUAL,J DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PORTO,JUSTI 22CR 051925
176 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679
177 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680
NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680
178 WINN,PHILIP,JOSEPH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703570
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703570
179 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 702784
OPERATE VEH NO INS MANNON,K 21CR 702784
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANNON,K 21CR 702784
180 YOUNG,RODNEY,ALONZO FAIL COMPLY RESTRICTED DRIVING RENN,J,A 20CR 700879
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 700879
181 ZIPKIN,MICHAEL,LOUIS SPEEDING 076/45 SCOTT,S 22CR 703493
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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