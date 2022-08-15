carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059

2 AYCOCK,DANIEL,LEWIS WINDOW TINTING VIOL ROMERO,T 21CR 701866

3 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974

4 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924

5 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603

6 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659

7 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450

8 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492

9 BRADSHAW,MATTHEW,SHAWN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ MYER,M 22CR 702347

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702347

10 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764

11 BROWN,CHADWICH,WYTHE DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702703

12 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248

13 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278

14 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753

15 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072

16 BRYANT,WALLACE,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703426

17 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593

18 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594

19 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356

20 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357

21 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526

22 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777

23 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405

FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405

24 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682

FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682

25 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934

26 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691

** 27 CHURCH,GARLAND,STEVEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051731

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051731

** 28 CHURCH,GARLAND,STEVEN SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051732

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 22CR 051732

29 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 052010

30 COLE,MCKAYLA,MARIE CONSUME ALC BY

31 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016

32 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607

33 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608

34 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255

35 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925

36 COX,NIGEL,DARIUS DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 703043

NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 703043

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 703043

37 CRAFT,DEBORAH,FAULKNER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 702745

38 CRAZYBEAR,JASON,MICAIA SPEEDING 071/45 SCOTT,S 22CR 703092

** 39 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103

40 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY

41 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042

42 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703425

43 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566

44 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733

45 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946

DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946

46 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932

NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932

47 DETTOR,JOHNNA,PAIGE CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000434

48 DRAKE,MAKAYLA,NOEL,ROB DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 701702

49 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128

50 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789

51 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626

52 EDMONDS,DEXTER,LEROY,J DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 705543

NO LIABILITY INSURANCE MANNON,K 21CR 705543

53 EDSALL,DAVID,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 703178

54 ESPOSITA,ERIC ANTHONY ASSAULT BY POINTING A GUN BLANCHARD,D 22CR 000506

COMMUNICATING THREATS BLANCHARD,D 22CR 000506

55 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734

56 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304

57 EVANS,CAMERON,ROYAL LITTERING NOT > 15 LBS SCOTT,S 22CR 701617

CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 22CR 701617

58 EVANS,CAMERON,ROYAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 701618

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701618

** 59 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 22CR 000543

60 FARMER,TYLER,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050986

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 050986

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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61 FARMER,TYLER,WADE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ROMERO,T 20CR 051031

62 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696

OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696

SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696

63 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532

SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532

64 FLETCHER,MICHELLE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SCOTT,S 22CR 051392

65 FRY,BRICE,WAYNE SPEEDING 062/45 SCOTT,S 22CR 703497

66 GAINEY,CHRISTOPHER,SCO SIMPLE AFFRAY SCOTT,S 22CR 702329

67 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762

68 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

69 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461

70 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419

71 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420

72 GORE,MARK,DANIEL FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 701809

EXCEEDING SAFE SPEED ROBINSON,T 22IF 701809

73 GOSS,JOHN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 20CR 700796

SPEED IN EXCESS OF 45 MPH ROBINSON,T, 20CR 700796

74 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275

75 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 22CR 051599

76 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818

DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818

77 HAUT,DANIEL,SCOTT DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 702702

78 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262

79 HERNANDEZ,NICHOLAS,J SPEEDING 090/55 ROMERO,T 21CR 703537

80 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843

RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843

81 HILBURN,MAYSON,ZANE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 703011

SPEEDING 060/45 SCOTT,S 22CR 703011

82 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608

83 HINES,JAMES,KEITH,PATR CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702746

84 HINSON,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703177

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 703177

85 HLYWA,DANIEL,GEORGE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701295

86 HOWLAND,PATTY,WILLIS SIMPLE ASSAULT RESOR,SHARO 22CR 051924

87 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477

88 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478

89 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479

90 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283

91 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284

92 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461

93 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244

94 KENT,KEYON,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051735

95 KEONIG,KELLI SECOND DEGREE TRESPASS DAUGHERTY,B 22CR 051894

96 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443

IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443

97 KOENIG,KELLI,MEREDITH SECOND DEGREE TRESPASS BARROW,ANTH 22CR 051784

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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98 KOZLOWSKI,KRISTI,LYNN SPEEDING 070/45 SCOTT,S 22CR 703651

99 LOVELL,GREGORY,NICK DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702743

100 LOZNICKA,DYLON,WOODS CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 21CR 000549

101 LUCAS,KEVIN,RAY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 22CR 703618

102 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239

EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239

103 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286

104 LUPTON,DAVID ASSAULT ON A FEMALE RESOR,SHARO 22CR 051922

105 LUPTON,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS RESOR,SHARO 22CR 051923

106 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 703050

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 703050

107 MA,DUY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 702826

108 MARGERUM,WILLIAM,RAE OPERATE VEH NO INS SCOTT,S 22CR 000480

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 000480

109 MARSHALL IV ,DARRELL J ASSAULT ON A FEMALE SMITH,TONYA 22CR 000552

110 MARSHALL IV ,DARRELL J COMMUNICATING THREATS ESPOSITA,ER 22CR 000553

111 MARTIN,PELAGIA,GABRIEL UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 22IF 702068

112 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

113 MATTHEWS,SAMANTHA,BLAI DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702744

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MYER,M 22CR 702744

114 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966

115 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986

116 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231

117 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316

118 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318

119 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317

120 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393

121 MENDOZA,STEVEN,PAUL SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 21CR 704844

122 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631

123 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572

124 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371

125 MICHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,DERRI 22CR 700317

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,DERRI 22CR 700317

126 MILLS,LANEY,PAIGE CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000435

127 MIMCHUCK,JUDY MISDEMEANOR PROBATION VIOL CARTERET CO 21CR 052730

128 MIRANDA,ISAAC DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050944

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050944

129 MIRANDA,ISAAC OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 22CR 701505

GS 20-157(F) MOVE OVER LAW: O SCOTT,S 22CR 701505

130 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616

131 MITCHELL,KRISTEN,ELIZA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 703171

EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 703171

132 MOORE,JOHN,FRANCIS CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000489

FALSE REPORT TO POLICE STATION BLANCHARD,D 22CR 000489

133 MOORE,JORDON,CHRISTOPH SPEEDING 090/55 ROMERO,T 22CR 702311

134 MORGAN,JACK,HENRY SPEEDING 061/45 SCOTT,S 22CR 702954

135 MURRAY,RYAN,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000488

136 MUSCIANESE,PAUL,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) ROMERO,T 22CR 051212

137 NEWKIRK,BRIAN ASSAULT AND BATTERY MURRELL,LEE 22CR 051186

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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138 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364

139 NOEL,DAISY,MAE FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 20IF 000161

140 ORTEGA,ANDREW SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 703012

141 OVERFIELD,ZACHARY,ADAM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SCOTT,S 22CR 051303

142 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411

143 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703541

144 PORTO,JUSTIN ASSAULT ON A FEMALE WHITE,URSUL 22CR 051501

COMMUNICATING THREATS WHITE,URSUL 22CR 051501

145 POWERS,RONALD,ELLIOTT CONSUME ALC BY

ASSAULT ON A FEMALE SCOTT,S 22CR 051391

146 POWNLEY,ANTHONY,M CONSUME ALC BY

147 PRITCHETT,JERMAINE,QUI DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000138

148 RADFORD,ROBERT,BLAKE OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL MYER,M 22CR 703097

149 RASENBERGER,DREW,ELAIN CONSUME ALC BY

150 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161

151 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

152 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476

153 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE SUGGS,D 22IF 000030

154 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336

155 RUSSELL,MICHAEL,MONROE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 702330

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702330

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702330

156 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272

IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272

157 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403

158 SMALLS,DERRALD CARRYING CONCEALED GUN(M) ROBERSON,B 22CR 702962

159 SMITH,CALEB,ADDISON DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 703179

** 160 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666

AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666

161 SNITZEL,MERCEDES,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 703081

162 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397

FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397

163 STRICKLER,CYNTHIA,LEIG SPEEDING 038/25 SCOTT,S 22IF 702206

164 STUCKEY,ABBY,LEIGH NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 703096

165 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096

166 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348

NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348

167 TOOTLE,SABRAYIA,LOELLE FALSE REPORT TO POLICE STATION HAWKS,J 22CR 052004

168 TRIPP,TYLER,KEVIN IMPROPER MUFFLER ODOM,M 22IF 701818

169 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

170 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845

REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052845

171 VANTREASE,DONAVON,NICH CONSUME ALC BY 19/20 BLANCHARD,D 22CR 000485

** 172 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102

173 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 08/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

174 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093

175 WHITE,URSUAL,J DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PORTO,JUSTI 22CR 051925

176 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679

177 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680

NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680

178 WINN,PHILIP,JOSEPH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703570

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703570

179 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 702784

OPERATE VEH NO INS MANNON,K 21CR 702784

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANNON,K 21CR 702784

180 YOUNG,RODNEY,ALONZO FAIL COMPLY RESTRICTED DRIVING RENN,J,A 20CR 700879

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 700879

181 ZIPKIN,MICHAEL,LOUIS SPEEDING 076/45 SCOTT,S 22CR 703493

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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