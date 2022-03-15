carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,JAMES,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052665

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 19CR 052665

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 19CR 052665

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 19CR 052665

2 ADAMS,JAMES,KEVIN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C,T 19IF 704023

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C,T 19IF 704023

3 ADAMS,JAMES,KEVIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LEWIS,C,T 19IF 704024

4 ALLEN,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050583

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 050583

5 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090

6 ANDREWS,JAKEB,RAY SPEEDING 069/45 LEWIS,C 22CR 000019

7 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 19CR 053208

8 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 19CR 704384

9 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC INJURY TO REAL PROPERTY TAYLOR,BENJ 20CR 052703

10 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074

11 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661

12 BAILEY,ISAIAH,MARQUAC SPEEDING 076/55 DENNIS,M,T 20CR 701894

13 BARNES,CODY,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BARNES,J 21CR 051852

INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051852

14 BARNES,DAVID,JAY SIMPLE ASSAULT MAULSHAGEN, 22CR 700012

15 BARRETT,CHRISANNA EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700126

16 BARTS,MATTHEW,TYLER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700176

17 BEAVER,BRITTON,EDWARD, EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700007

18 BLAND,CLARENCE,MCDONAL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 LEWIS,C 22IF 700068

19 BORGES,DAVID,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704280

20 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE LEWIS,C 21CR 052983

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 21CR 052983

SPEEDING 049/35 LEWIS,C 21CR 052983

21 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 21CR 052984

IMPROPER REGISTRATION STICKER LEWIS,C 21CR 052984

22 BOSWELL,ALEXANDER,MACL RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052985

23 BOSWELL,ALEXANDER,MACL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052995

24 BUCKNER,STEVEN,WILLIAM SPEEDING 074/55 WILLIS,BRIA 22CR 700013

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 22CR 700013

25 BURLESON,MATTHEW,BRADE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,BRIA 21CR 704747

EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,BRIA 21CR 704747

26 BURRIS,TRACY,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052775

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052775

27 BURRIS,TRACY,MICHAEL SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,L 21CR 052776

** 28 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003

** 29 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

** 30 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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31 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083

32 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702814

33 CHALK,WILLIAM,BUFFKIN, SPEEDING 046/25 LEWIS,C 22CR 700683

34 CLARK,SKYLER,PAIGE MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 21CR 000834

35 CLAY,KENDALL,MCKINLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 052482

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 20CR 052482

36 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037

37 CLONINGER,KAYLA,BROOKE SECOND DEGREE TRESPASS BARNES,J 21CR 051853

38 COHEN,LISA,MICHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705275

39 COHEN,ROI FALSE REPORT TO POLICE STATION DENNIS,M 21CR 052982

40 COOK,SHANE,DERRICK DRIVING WHILE IMPAIRED BARNES,J 19CR 050790

41 CORWIN,JULIUS,ELIJAH NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT WILLIS,BRIA 21CR 704803

UNSAFE PASSING YELLOW LINE WILLIS,BRIA 21CR 704803

42 COSTA,ADAM,HENRY COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 19CR 052872

43 COSTA,ADAM,HENRY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 19CR 052873

44 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132

45 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

46 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379

47 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613

48 DAVIS,DYL0N,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145

49 DELARODERIE,JESSICA,AN MISDEMEANOR LARCENY LEACH,Z 20CR 000282

50 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502

51 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 051444

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 21CR 051444

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 21CR 051444

52 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445

53 DUFOUR,JAMMIE,SHEPARD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 703568

54 DWORNICZAK,JOHN,D SPEEDING 052/35 LEWIS,C 21CR 701608

55 EDDINS,JOSHUA,BRYAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT DENNIS,M,T 20CR 702728

DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 702728

56 EDWARDS,SHELBIE,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 20CR 703700

57 ERDLY,DAKOTA,MAKENZIE SPEEDING 050/35 MOODY,C 22IF 700264

58 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393

59 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY SPEEDING 083/45 LEWIS,C 21CR 705119

UNSAFE PASSING YELLOW LINE LEWIS,C 21CR 705119

MOTORCYCLE FAIL BURN TAILLIGHT LEWIS,C 21CR 705119

60 FOWLER,WILLIAM,JOSEPH RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 705194

** 61 FOX,KAREN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLER,A,J 19CR 702560

62 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K,R,JR 20CR 701357

MISDEMEANOR LARCENY LONG,K,R,JR 20CR 701357

63 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578

64 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355

65 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977

66 FULFORD,DAVID,DEWAYNE FINANCIAL CARD FRAUD (M) LEWIS,C 21CR 703329

FINANCIAL CARD FRAUD (M) LEWIS,C 21CR 703329

67 GALLARDO,ARTURO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 22CR 700409

68 GERAU,CASSIDY,BROOKE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 050328

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 050328

FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 050328

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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69 GONZALEZ,EMANUEL UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 21IF 702675

70 GREEN,TRISTAN,HAYDEN CONSUME ALC BY 19/20 ROBINSON,T 21CR 704188

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROBINSON,T 21CR 704188

71 GRIFFIN,CATHERINE,RENE EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21IF 703666

72 GUTHRIE,WARREN,PETER,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BARNES,J 21CR 051390

OBTAIN ID USING FALSE INFO BARNES,J 21CR 051390

73 GUTHRIE,WARREN,PETER,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BARNES,J 21CR 051391

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BARNES,J 21CR 051391

74 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254

75 HARPER,CANDACE,BROOKS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MAULSHAGEN, 21CR 703562

HANDICAPPED PARKING VIOLATION MAULSHAGEN, 21CR 703562

76 HARTMAN,TODD,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052584

IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE LEWIS,C 19CR 052584

77 HAWKINS,BRANDI,SUZANNE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 051181

SPEEDING 048/35 LEWIS,C 21CR 051181

UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 21CR 051181

78 HAWKINS,BRANDI,SUZANNE FICTITIOUS INFO TO OFFICER LEWIS,C 21CR 051182

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 051182

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LEWIS,C 21CR 051182

** 79 HAYNES,JASON,HARLEN INDECENT EXPOSURE LEWIS,C 21CR 052166

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052166

80 HEETER,MICHAEL,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 22CR 700400

EXPIRED/NO INSPECTION DENNIS,M 22CR 700400

81 HENDRICKSON,LORI,JEANE EXPIRED OPERATORS LICENSE LEWIS,C 22IF 700330

SPA 82 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI DISCHARGE FIREARM IN CITY LEWIS,C 22CR 050398

COMMUNICATING THREATS LEWIS,C 22CR 050398

CARRYING CONCEALED GUN(M) LEWIS,C 22CR 050398

SPA 83 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050399

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 22CR 050399

84 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079

EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079

SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079

85 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705454

** 86 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494

** 87 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495

** 88 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

89 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503

90 HUNT,BARRY,LEE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS DENNIS,M,T 20CR 703962

DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 703962

91 HUSAIN,HANY,ABDO,MOHAM SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 700684

** 92 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MAULSHAGEN, 21CR 052906

93 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487

94 JIMENEZ,CLAUDIA,MARQUE NO OPERATORS LICENSE MOODY,C 22CR 700507

95 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060

DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060

96 JUNTRAWAT,MIKE SPEEDING 089/55 WILLIS,B,C 22CR 700578

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,B,C 22CR 700578

97 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705284

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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98 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452

99 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493

** 100 KRIEBEL,RYAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 18CR 054418

NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 18CR 054418

101 KRIEBEL,RYAN,MICHAEL SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 19IF 701158

102 KYSTAD,JANE,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051277

103 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700363

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BURROUGHS,C 21CR 700363

104 LEDGER,JORDAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) FRYE,ERIKA, 21CR 051141

105 LEE,JAMES,TRISTON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 ROBINSON,T 21CR 704189

106 LEWIS,AVERY,JOHN EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 22IF 700245

107 LIGAS,DAWN,MARIE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE LEWIS,C 21CR 705307

108 LOCKHART,DONNA,JANE,GR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M,T 20CR 704412

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 704412

** 109 LOCKHART,DONNA,JANE,GR SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M,T 20CR 704413

110 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159

** 111 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

** 112 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579

113 MANNING,QUASHONN,FAIVO DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 700604

114 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349

115 MATHIS,STEPHANIE,ALSTO DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 705270

116 MATTHEWS,ANGELA,JO SPEEDING 050/35 LEWIS,C 21IF 704099

117 MAULDEN,PHILIP,EUGENE SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 21CR 705066

118 MAYO,ALICIA,MELISSA SECOND DEGREE TRESPASS WOOD,DELIA, 21CR 052875

MISDEMEANOR LARCENY WOOD,DELIA, 21CR 052875

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WOOD,DELIA, 21CR 052875

119 MAYS,TABITHA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 701555

120 MCCOY,SHANE,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 051081

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 DENNIS,M 21CR 051081

121 MCCOY,SHANE,ANTHONY MISDEMEANOR CHILD ABUSE DENNIS,M 21CR 051082

122 MCLAURIN,SARENA,JONELL SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705455

123 MEJIA HERNANDEZ,DIOGEN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051737

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 051737

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 051737

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 21CR 051737

124 MELKONIAN,JOSHUA,STEVE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050513

125 MEUCCI,MARISSA,RUTH SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700084

126 MILIAN,MICHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURROUGHS,C 22CR 050354

127 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104

128 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313

NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313

129 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L,W 21CR 700842

130 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700031

131 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700032

SPA 132 MIRANDA,RUFINO ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 22CR 050526

133 MITCHELL,DAVID,CYRUS POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SCOTT,S 21CR 704446

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 704446

134 MOOR,WILLIAM,CAROL,III DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 053114

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 053114

FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 053114

135 MOORE,CODY,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,BRIA 22CR 700020

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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136 MOORE,INISIA,MARINA DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704899

137 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409

138 MOSHTOHRY,MOHAMED,AYMA SPEEDING 068/45 BURROUGHS,C 22CR 700600

139 MROZINSKI,KYLE,ROSS RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 19CR 052848

INTOXICATED AND DISRUPTIVE LEWIS,C 19CR 052848

CONSUME ALC BY 19/20 LEWIS,C 19CR 052848

140 MURRAY,QUINCY,DARNELL OP MV PLAYING MUSIC LOUD/NOISE DENNIS,M 21IF 702483

141 NANTZ,CALVIN,JACKSON,I EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700008

142 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050514

143 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810

144 NELSON,FREDERICK,SHAWN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 044/25 LEWIS,C 22IF 700069

145 NESI,JOHN,JR DWLR IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000125

** 146 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497

147 NOLON,CHARLES,EARL DWLR IMPAIRED REV WILLIS,Bria 21CR 701865

148 OSBORNE,JESSICA,NICOLE NO OPERATORS LICENSE WILLIS,BRIA 21CR 704895

149 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708

150 PANDELOS,THOMAS,SPERO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 20CR 052197

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 20CR 052197

151 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 20CR 052037

152 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 20CR 052038

153 PERRY,DAVID,WILLIAM FAIL TO YIELD SERIOUS INJURY WILLIS,BRIA 21IF 702530

154 PHILLIPS,GABRIEL,WILLI DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000513

155 PIERCE,KENNETH,RAY ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 21CR 052907

156 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264

157 PINER,DANIELLE,STROUD SPEEDING 051/35 DENNIS,M 21CR 704976

158 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929

159 PONCE,PEDRO,DEL,ANGEL SPEEDING 071/55 DENNIS,M 21CR 705042

NO OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 705042

160 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

161 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000436

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000436

162 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 050702

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 050702

163 POTTER,NATHAN,CARL SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 050769

164 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LATORELLA,D 21CR 051530

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LATORELLA,D 21CR 051530

165 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052417

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052417

166 RAMOS-LOPEZ,LUIS,G RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 052105

167 RAMSAY,WILLIAM,TREY SPEEDING 067/45 LEWIS,C 22CR 700658

168 RATH,CHEYENNE,ELIZABET FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS ROBINSON,T 21CR 704697

169 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 081/55 WILLIS,BRIA 22CR 700338

170 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 700721

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M,T 20CR 700721

171 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701542

172 REAMS,JONATHAN,LESTER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 702805

173 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702806

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 702806

174 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704222

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R, 20CR 704222

175 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J,T 20CR 704597

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J,T 20CR 704597

176 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 20CR 704157

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 20CR 704157

177 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E, 20CR 704158

178 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 704276

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 704276

179 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704277

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704277

180 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703277

181 SAMUELS,TAKESHI,YVONNE SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 21CR 705063

182 SCHARFF,JOAN,LOCKETT EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700307

183 SEMONICH,ANTHONY,ROBER SPEEDING IN SCHOOL ZONE 048/25 LEWIS,C 22IF 700130

184 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700365

185 SISSON,KEVIN,EUGENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 22CR 700399

186 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

187 SMITH,PATRICIA,MOORE EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700162

188 STARNES,KAYLIN,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURROUGHS,C 19CR 705120

189 STARR,LORI,KATHLEEN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700869

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700869

190 STEVENS,JAMES,RYAN NOISE VIOLATIONS SEC 20-13 LEWIS,C 21CR 052657

191 STEWART,BILLY,LARRIETT EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21IF 704091

192 STOCKS,WILLIAM,RYAN DRIVE ON CLOSED/UNOPENED HWY COVINGTON,J 21CR 704316

193 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,Bria 21CR 703137

194 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435

195 THOMAS,COREY,ALEXANDER DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 700525

196 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO PERMIT DOGS TO BE AT LARGE WIT LEWIS,C 22CR 700099

197 TRAINOR,JENNIFER,LEE SPEEDING 071/45 LEWIS,C 21CR 705060

198 TRIPP,JAMIE,SCOTT ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY LEWIS,C 18CR 054318

199 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308

200 TUBBS,LISA,BENNETT DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 705269

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,BRIA 21CR 705269

201 TURNAGE,TYLER,ASHTON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 21CR 703585

202 VILLAMIL,BRANDY,MICHEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 21CR 052165

SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 21CR 052165

203 VILLAREAL,NAICHE,DIZE RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 050296

204 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428

205 WATSON,JASON,AARON MOTORCYCLE FAIL BURN HEADLAMP BURROUGHS,C 22IF 700374

MOTORCYCLE FAIL BURN TAILLIGHT BURROUGHS,C 22IF 700374

206 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491

207 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442

208 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586

209 WEST,THOMAS,M SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,B 22CR 050094

210 WHEELER,SHARON,LEE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C,T 21CR 701428

FAILURE TO YIELD LEWIS,C,T 21CR 701428

211 WHEELER,SHARON,LEE NO LIABILITY INSURANCE LEWIS,C,T 21CR 701429

212 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273

213 WILES-HAWKINS,KRISTIE W/C SIMPLE $ 440.68 SPM RESORTS 13CR 055026

214 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133

215 WILLIS,DANYEL,ILENE FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 700070

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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