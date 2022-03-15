DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,JAMES,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052665
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 19CR 052665
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 19CR 052665
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 19CR 052665
2 ADAMS,JAMES,KEVIN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C,T 19IF 704023
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C,T 19IF 704023
3 ADAMS,JAMES,KEVIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LEWIS,C,T 19IF 704024
4 ALLEN,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050583
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 050583
5 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090
6 ANDREWS,JAKEB,RAY SPEEDING 069/45 LEWIS,C 22CR 000019
7 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 19CR 053208
8 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 19CR 704384
9 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC INJURY TO REAL PROPERTY TAYLOR,BENJ 20CR 052703
10 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074
11 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661
12 BAILEY,ISAIAH,MARQUAC SPEEDING 076/55 DENNIS,M,T 20CR 701894
13 BARNES,CODY,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BARNES,J 21CR 051852
INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051852
14 BARNES,DAVID,JAY SIMPLE ASSAULT MAULSHAGEN, 22CR 700012
15 BARRETT,CHRISANNA EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700126
16 BARTS,MATTHEW,TYLER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 700176
17 BEAVER,BRITTON,EDWARD, EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700007
18 BLAND,CLARENCE,MCDONAL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 LEWIS,C 22IF 700068
19 BORGES,DAVID,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704280
20 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE LEWIS,C 21CR 052983
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 21CR 052983
SPEEDING 049/35 LEWIS,C 21CR 052983
21 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 21CR 052984
IMPROPER REGISTRATION STICKER LEWIS,C 21CR 052984
22 BOSWELL,ALEXANDER,MACL RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052985
23 BOSWELL,ALEXANDER,MACL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052995
24 BUCKNER,STEVEN,WILLIAM SPEEDING 074/55 WILLIS,BRIA 22CR 700013
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 22CR 700013
25 BURLESON,MATTHEW,BRADE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,BRIA 21CR 704747
EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,BRIA 21CR 704747
26 BURRIS,TRACY,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052775
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052775
27 BURRIS,TRACY,MICHAEL SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,L 21CR 052776
** 28 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003
** 29 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
** 30 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083
32 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702814
33 CHALK,WILLIAM,BUFFKIN, SPEEDING 046/25 LEWIS,C 22CR 700683
34 CLARK,SKYLER,PAIGE MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 21CR 000834
35 CLAY,KENDALL,MCKINLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 052482
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 20CR 052482
36 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037
37 CLONINGER,KAYLA,BROOKE SECOND DEGREE TRESPASS BARNES,J 21CR 051853
38 COHEN,LISA,MICHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705275
39 COHEN,ROI FALSE REPORT TO POLICE STATION DENNIS,M 21CR 052982
40 COOK,SHANE,DERRICK DRIVING WHILE IMPAIRED BARNES,J 19CR 050790
41 CORWIN,JULIUS,ELIJAH NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT WILLIS,BRIA 21CR 704803
UNSAFE PASSING YELLOW LINE WILLIS,BRIA 21CR 704803
42 COSTA,ADAM,HENRY COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 19CR 052872
43 COSTA,ADAM,HENRY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 19CR 052873
44 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132
45 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
46 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379
47 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613
48 DAVIS,DYL0N,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145
49 DELARODERIE,JESSICA,AN MISDEMEANOR LARCENY LEACH,Z 20CR 000282
50 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502
51 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 051444
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) DENNIS,M 21CR 051444
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 21CR 051444
52 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445
53 DUFOUR,JAMMIE,SHEPARD DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 703568
54 DWORNICZAK,JOHN,D SPEEDING 052/35 LEWIS,C 21CR 701608
55 EDDINS,JOSHUA,BRYAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT DENNIS,M,T 20CR 702728
DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 702728
56 EDWARDS,SHELBIE,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 20CR 703700
57 ERDLY,DAKOTA,MAKENZIE SPEEDING 050/35 MOODY,C 22IF 700264
58 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393
59 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY SPEEDING 083/45 LEWIS,C 21CR 705119
UNSAFE PASSING YELLOW LINE LEWIS,C 21CR 705119
MOTORCYCLE FAIL BURN TAILLIGHT LEWIS,C 21CR 705119
60 FOWLER,WILLIAM,JOSEPH RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 705194
** 61 FOX,KAREN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLER,A,J 19CR 702560
62 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K,R,JR 20CR 701357
MISDEMEANOR LARCENY LONG,K,R,JR 20CR 701357
63 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578
64 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704355
65 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 704977
66 FULFORD,DAVID,DEWAYNE FINANCIAL CARD FRAUD (M) LEWIS,C 21CR 703329
FINANCIAL CARD FRAUD (M) LEWIS,C 21CR 703329
67 GALLARDO,ARTURO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 22CR 700409
68 GERAU,CASSIDY,BROOKE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 050328
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 050328
FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 050328
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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69 GONZALEZ,EMANUEL UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 21IF 702675
70 GREEN,TRISTAN,HAYDEN CONSUME ALC BY 19/20 ROBINSON,T 21CR 704188
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROBINSON,T 21CR 704188
71 GRIFFIN,CATHERINE,RENE EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21IF 703666
72 GUTHRIE,WARREN,PETER,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BARNES,J 21CR 051390
OBTAIN ID USING FALSE INFO BARNES,J 21CR 051390
73 GUTHRIE,WARREN,PETER,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BARNES,J 21CR 051391
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BARNES,J 21CR 051391
74 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254
75 HARPER,CANDACE,BROOKS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MAULSHAGEN, 21CR 703562
HANDICAPPED PARKING VIOLATION MAULSHAGEN, 21CR 703562
76 HARTMAN,TODD,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052584
IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE LEWIS,C 19CR 052584
77 HAWKINS,BRANDI,SUZANNE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 051181
SPEEDING 048/35 LEWIS,C 21CR 051181
UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 21CR 051181
78 HAWKINS,BRANDI,SUZANNE FICTITIOUS INFO TO OFFICER LEWIS,C 21CR 051182
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 051182
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LEWIS,C 21CR 051182
** 79 HAYNES,JASON,HARLEN INDECENT EXPOSURE LEWIS,C 21CR 052166
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052166
80 HEETER,MICHAEL,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 22CR 700400
EXPIRED/NO INSPECTION DENNIS,M 22CR 700400
81 HENDRICKSON,LORI,JEANE EXPIRED OPERATORS LICENSE LEWIS,C 22IF 700330
SPA 82 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI DISCHARGE FIREARM IN CITY LEWIS,C 22CR 050398
COMMUNICATING THREATS LEWIS,C 22CR 050398
CARRYING CONCEALED GUN(M) LEWIS,C 22CR 050398
SPA 83 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050399
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 22CR 050399
84 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079
EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079
SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 21CR 053079
85 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705454
** 86 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494
** 87 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495
** 88 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
89 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503
90 HUNT,BARRY,LEE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS DENNIS,M,T 20CR 703962
DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 703962
91 HUSAIN,HANY,ABDO,MOHAM SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 700684
** 92 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MAULSHAGEN, 21CR 052906
93 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487
94 JIMENEZ,CLAUDIA,MARQUE NO OPERATORS LICENSE MOODY,C 22CR 700507
95 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060
DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060
96 JUNTRAWAT,MIKE SPEEDING 089/55 WILLIS,B,C 22CR 700578
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,B,C 22CR 700578
97 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 21CR 705284
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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98 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452
99 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493
** 100 KRIEBEL,RYAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 18CR 054418
NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 18CR 054418
101 KRIEBEL,RYAN,MICHAEL SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 19IF 701158
102 KYSTAD,JANE,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051277
103 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700363
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BURROUGHS,C 21CR 700363
104 LEDGER,JORDAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) FRYE,ERIKA, 21CR 051141
105 LEE,JAMES,TRISTON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 ROBINSON,T 21CR 704189
106 LEWIS,AVERY,JOHN EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 22IF 700245
107 LIGAS,DAWN,MARIE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE LEWIS,C 21CR 705307
108 LOCKHART,DONNA,JANE,GR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M,T 20CR 704412
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 704412
** 109 LOCKHART,DONNA,JANE,GR SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M,T 20CR 704413
110 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159
** 111 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
** 112 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579
113 MANNING,QUASHONN,FAIVO DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 700604
114 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349
115 MATHIS,STEPHANIE,ALSTO DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 705270
116 MATTHEWS,ANGELA,JO SPEEDING 050/35 LEWIS,C 21IF 704099
117 MAULDEN,PHILIP,EUGENE SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 21CR 705066
118 MAYO,ALICIA,MELISSA SECOND DEGREE TRESPASS WOOD,DELIA, 21CR 052875
MISDEMEANOR LARCENY WOOD,DELIA, 21CR 052875
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WOOD,DELIA, 21CR 052875
119 MAYS,TABITHA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 701555
120 MCCOY,SHANE,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 051081
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 DENNIS,M 21CR 051081
121 MCCOY,SHANE,ANTHONY MISDEMEANOR CHILD ABUSE DENNIS,M 21CR 051082
122 MCLAURIN,SARENA,JONELL SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705455
123 MEJIA HERNANDEZ,DIOGEN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051737
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 051737
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 051737
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 21CR 051737
124 MELKONIAN,JOSHUA,STEVE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050513
125 MEUCCI,MARISSA,RUTH SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700084
126 MILIAN,MICHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURROUGHS,C 22CR 050354
127 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104
128 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313
NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313
129 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L,W 21CR 700842
130 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700031
131 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700032
SPA 132 MIRANDA,RUFINO ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 22CR 050526
133 MITCHELL,DAVID,CYRUS POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SCOTT,S 21CR 704446
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 704446
134 MOOR,WILLIAM,CAROL,III DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 053114
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 053114
FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 053114
135 MOORE,CODY,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,BRIA 22CR 700020
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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136 MOORE,INISIA,MARINA DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704899
137 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409
138 MOSHTOHRY,MOHAMED,AYMA SPEEDING 068/45 BURROUGHS,C 22CR 700600
139 MROZINSKI,KYLE,ROSS RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 19CR 052848
INTOXICATED AND DISRUPTIVE LEWIS,C 19CR 052848
CONSUME ALC BY 19/20 LEWIS,C 19CR 052848
140 MURRAY,QUINCY,DARNELL OP MV PLAYING MUSIC LOUD/NOISE DENNIS,M 21IF 702483
141 NANTZ,CALVIN,JACKSON,I EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700008
142 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050514
143 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810
144 NELSON,FREDERICK,SHAWN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 044/25 LEWIS,C 22IF 700069
145 NESI,JOHN,JR DWLR IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000125
** 146 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497
147 NOLON,CHARLES,EARL DWLR IMPAIRED REV WILLIS,Bria 21CR 701865
148 OSBORNE,JESSICA,NICOLE NO OPERATORS LICENSE WILLIS,BRIA 21CR 704895
149 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708
150 PANDELOS,THOMAS,SPERO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 20CR 052197
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 20CR 052197
151 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 20CR 052037
152 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 20CR 052038
153 PERRY,DAVID,WILLIAM FAIL TO YIELD SERIOUS INJURY WILLIS,BRIA 21IF 702530
154 PHILLIPS,GABRIEL,WILLI DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000513
155 PIERCE,KENNETH,RAY ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 21CR 052907
156 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264
157 PINER,DANIELLE,STROUD SPEEDING 051/35 DENNIS,M 21CR 704976
158 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929
159 PONCE,PEDRO,DEL,ANGEL SPEEDING 071/55 DENNIS,M 21CR 705042
NO OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 705042
160 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
161 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000436
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000436
162 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 050702
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 050702
163 POTTER,NATHAN,CARL SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 21CR 050769
164 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LATORELLA,D 21CR 051530
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LATORELLA,D 21CR 051530
165 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052417
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052417
166 RAMOS-LOPEZ,LUIS,G RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 052105
167 RAMSAY,WILLIAM,TREY SPEEDING 067/45 LEWIS,C 22CR 700658
168 RATH,CHEYENNE,ELIZABET FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS ROBINSON,T 21CR 704697
169 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 081/55 WILLIS,BRIA 22CR 700338
170 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 700721
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M,T 20CR 700721
171 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701542
172 REAMS,JONATHAN,LESTER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 702805
173 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702806
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 702806
174 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704222
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R, 20CR 704222
175 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J,T 20CR 704597
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J,T 20CR 704597
176 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 20CR 704157
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 03/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 20CR 704157
177 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E, 20CR 704158
178 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 704276
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 704276
179 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704277
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704277
180 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703277
181 SAMUELS,TAKESHI,YVONNE SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 21CR 705063
182 SCHARFF,JOAN,LOCKETT EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700307
183 SEMONICH,ANTHONY,ROBER SPEEDING IN SCHOOL ZONE 048/25 LEWIS,C 22IF 700130
184 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M 22CR 700365
185 SISSON,KEVIN,EUGENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 22CR 700399
186 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
187 SMITH,PATRICIA,MOORE EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 700162
188 STARNES,KAYLIN,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURROUGHS,C 19CR 705120
189 STARR,LORI,KATHLEEN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700869
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700869
190 STEVENS,JAMES,RYAN NOISE VIOLATIONS SEC 20-13 LEWIS,C 21CR 052657
191 STEWART,BILLY,LARRIETT EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21IF 704091
192 STOCKS,WILLIAM,RYAN DRIVE ON CLOSED/UNOPENED HWY COVINGTON,J 21CR 704316
193 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,Bria 21CR 703137
194 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435
195 THOMAS,COREY,ALEXANDER DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 700525
196 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO PERMIT DOGS TO BE AT LARGE WIT LEWIS,C 22CR 700099
197 TRAINOR,JENNIFER,LEE SPEEDING 071/45 LEWIS,C 21CR 705060
198 TRIPP,JAMIE,SCOTT ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY LEWIS,C 18CR 054318
199 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308
200 TUBBS,LISA,BENNETT DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 705269
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,BRIA 21CR 705269
201 TURNAGE,TYLER,ASHTON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 21CR 703585
202 VILLAMIL,BRANDY,MICHEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 21CR 052165
SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 21CR 052165
203 VILLAREAL,NAICHE,DIZE RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 050296
204 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428
205 WATSON,JASON,AARON MOTORCYCLE FAIL BURN HEADLAMP BURROUGHS,C 22IF 700374
MOTORCYCLE FAIL BURN TAILLIGHT BURROUGHS,C 22IF 700374
206 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491
207 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442
208 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586
209 WEST,THOMAS,M SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,B 22CR 050094
210 WHEELER,SHARON,LEE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C,T 21CR 701428
FAILURE TO YIELD LEWIS,C,T 21CR 701428
211 WHEELER,SHARON,LEE NO LIABILITY INSURANCE LEWIS,C,T 21CR 701429
212 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273
213 WILES-HAWKINS,KRISTIE W/C SIMPLE $ 440.68 SPM RESORTS 13CR 055026
214 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133
215 WILLIS,DANYEL,ILENE FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 700070
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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