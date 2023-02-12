carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BARNES,JENNIFER,LYNN SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 703628

2 BRIEN,JOSHUA,PATRICK SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 23IF 700000

3 BUCK,TERRI,ALEXIS SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703112

4 CARLETTA,EUGENE,PETER SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 000237

5 CARTER,HENRY,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705493

6 CHRISTENSEN,JENNIFER,M ALLOW UNLICENSED TO DRIVE ONOFRIO,R,J 22CR 705949

7 DUKE,WILLIAM,CHADWICK SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 703627

** 8 DURHAM,DAYA,ALANA HERB DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 051263

** 9 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 052413

10 FERRELL,JUSTIN,LEE SPEEDING 053/35 KARASINSKI, 21CR 704222

11 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 704223

12 GAMMON,PATRICIA,JENEY SPEEDING 083/55 ONOFRIO,R,J 22CR 704623

13 GONZALES,ALEJANDRO,SAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703461

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703461

14 GRAHAM,JESSE,GARLAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705275

OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 705275

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 705275

DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705275

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705275

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705275

MIRROR VIOLATION ONOFRIO,R,J 22CR 705275

15 HARGROVE,CAMERON,SHAYE COMMUNICATING THREATS BROWN,GEORG 22CR 050776

16 HARRIS,JULIE,ANN UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ ONOFRIO,R,J 21IF 703937

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ONOFRIO,R,J 21IF 703937

17 HENDERSON,JOSHUA,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 702880

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 702880

18 HESTER,MARQUILES,TAVON SPEEDING 085/55 ONOFRIO,R,J 21CR 702964

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 21CR 702964

** 19 JENNINGS,PAUL CARMEN MISUSE OF 911 SYSTEM KEARNEY,DEP 22CR 254267

20 JOHNSON,DEANNA,HAILEE SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 702956

** 21 LAMBERT,SHANNON,JAY DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 22CR 051530

22 LAMBERT,SHANNON,JAY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 702889

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ONOFRIO,R,J 22CR 702889

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ONOFRIO,R,J 22CR 702889

23 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856

24 MATTHEWS,KYLE,LEE CONSUME ALC BY 19/20 ONOFRIO,R,J 22CR 703742

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ONOFRIO,R,J 22CR 703742

DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R,J 22CR 703742

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 703742

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22CR 703742

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703742

** 25 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063

26 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016

27 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137

28 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705533

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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29 NEIGEBAUER,JOSHUA,DAVI NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 705950

SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705950

30 NEWELL,CHARLIE,RAY WINDOW TINTING VIOL ONOFRIO,R,J 22CR 705646

31 NEWSOME,LATISHA NICHOL AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 CAPPS,AGT R 22CR 285177

32 OLEARY,CHRISTOPHER,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 704765

SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22CR 704765

33 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478

34 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479

35 ORR,ROSINA,ALSTON SPEEDING 052/35 KARASINSKI, 22CR 705996

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 22CR 705996

36 OUTLAW,JOSEPH,ONIEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702765

37 PITTMAN,VISTA,JEAN ATTEMPTED LARCENY (M) KARASINSKI, 23CR 700037

** 38 RANKIN,DENNIS,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,J 22CR 051261

39 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

40 REELS,AMBER,JO SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703587

41 ROOSE,JOSIAH,WILLIAM SPEEDING 054/35 KARASINSKI, 22CR 706086

42 ROUSE,PORTIA,LANELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FUCHS,C 22CR 704148

EXPIRED/NO INSPECTION FUCHS,C 22CR 704148

43 RUMSDY,JAMIE,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS WILLIAMS,CE 22CR 051896

44 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLER,JOSH 22CR 371019

DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,JOSH 22CR 371019

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,JOSH 22CR 371019

45 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLER,J,A 22CR 705995

46 RYAN,WILLIAM,RUSSELL,I SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 22CR 704699

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 22CR 704699

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 704699

47 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD SPEEDING 066/50 ONOFRIO,R,J 22CR 705519

48 SHANKS,JESSICA,MARIE EXPIRED OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22IF 703235

FAILURE TO REDUCE SPEED ONOFRIO,R,J 22IF 703235

49 TALI,MEHDI SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703395

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 21IF 703395

50 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994

51 UPCHURCH,RANDAL,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 22CR 363560

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KARASINSKI, 22CR 363560

52 VETRANO,SARAH,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 703321

53 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716

54 WOOD,MICHAEL,PAUL UNSAFE LANE CHANGE ONOFRIO,R,J 22IF 703305

55 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295

56 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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