DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BARNES,JENNIFER,LYNN SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 703628
2 BRIEN,JOSHUA,PATRICK SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 23IF 700000
3 BUCK,TERRI,ALEXIS SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703112
4 CARLETTA,EUGENE,PETER SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 000237
5 CARTER,HENRY,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705493
6 CHRISTENSEN,JENNIFER,M ALLOW UNLICENSED TO DRIVE ONOFRIO,R,J 22CR 705949
7 DUKE,WILLIAM,CHADWICK SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 703627
** 8 DURHAM,DAYA,ALANA HERB DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 051263
** 9 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 052413
10 FERRELL,JUSTIN,LEE SPEEDING 053/35 KARASINSKI, 21CR 704222
11 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 704223
12 GAMMON,PATRICIA,JENEY SPEEDING 083/55 ONOFRIO,R,J 22CR 704623
13 GONZALES,ALEJANDRO,SAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 703461
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 703461
14 GRAHAM,JESSE,GARLAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705275
OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 705275
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 705275
DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705275
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705275
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705275
MIRROR VIOLATION ONOFRIO,R,J 22CR 705275
15 HARGROVE,CAMERON,SHAYE COMMUNICATING THREATS BROWN,GEORG 22CR 050776
16 HARRIS,JULIE,ANN UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ ONOFRIO,R,J 21IF 703937
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ONOFRIO,R,J 21IF 703937
17 HENDERSON,JOSHUA,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 702880
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 702880
18 HESTER,MARQUILES,TAVON SPEEDING 085/55 ONOFRIO,R,J 21CR 702964
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 21CR 702964
** 19 JENNINGS,PAUL CARMEN MISUSE OF 911 SYSTEM KEARNEY,DEP 22CR 254267
20 JOHNSON,DEANNA,HAILEE SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 702956
** 21 LAMBERT,SHANNON,JAY DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 22CR 051530
22 LAMBERT,SHANNON,JAY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 702889
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ONOFRIO,R,J 22CR 702889
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ONOFRIO,R,J 22CR 702889
23 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856
24 MATTHEWS,KYLE,LEE CONSUME ALC BY 19/20 ONOFRIO,R,J 22CR 703742
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ONOFRIO,R,J 22CR 703742
DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R,J 22CR 703742
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 703742
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22CR 703742
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703742
** 25 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063
26 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016
27 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137
28 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705533
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 NEIGEBAUER,JOSHUA,DAVI NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 705950
SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22CR 705950
30 NEWELL,CHARLIE,RAY WINDOW TINTING VIOL ONOFRIO,R,J 22CR 705646
31 NEWSOME,LATISHA NICHOL AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 CAPPS,AGT R 22CR 285177
32 OLEARY,CHRISTOPHER,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 704765
SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22CR 704765
33 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478
34 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479
35 ORR,ROSINA,ALSTON SPEEDING 052/35 KARASINSKI, 22CR 705996
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 22CR 705996
36 OUTLAW,JOSEPH,ONIEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702765
37 PITTMAN,VISTA,JEAN ATTEMPTED LARCENY (M) KARASINSKI, 23CR 700037
** 38 RANKIN,DENNIS,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,J 22CR 051261
39 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
40 REELS,AMBER,JO SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22IF 703587
41 ROOSE,JOSIAH,WILLIAM SPEEDING 054/35 KARASINSKI, 22CR 706086
42 ROUSE,PORTIA,LANELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FUCHS,C 22CR 704148
EXPIRED/NO INSPECTION FUCHS,C 22CR 704148
43 RUMSDY,JAMIE,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS WILLIAMS,CE 22CR 051896
44 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLER,JOSH 22CR 371019
DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,JOSH 22CR 371019
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,JOSH 22CR 371019
45 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLER,J,A 22CR 705995
46 RYAN,WILLIAM,RUSSELL,I SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 22CR 704699
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 22CR 704699
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 704699
47 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD SPEEDING 066/50 ONOFRIO,R,J 22CR 705519
48 SHANKS,JESSICA,MARIE EXPIRED OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22IF 703235
FAILURE TO REDUCE SPEED ONOFRIO,R,J 22IF 703235
49 TALI,MEHDI SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703395
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 21IF 703395
50 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994
51 UPCHURCH,RANDAL,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 22CR 363560
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KARASINSKI, 22CR 363560
52 VETRANO,SARAH,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 703321
53 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716
54 WOOD,MICHAEL,PAUL UNSAFE LANE CHANGE ONOFRIO,R,J 22IF 703305
55 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295
56 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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