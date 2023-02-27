DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACKINS,WILLIE,TAYLOR,J EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 23IF 700125
MIRROR VIOLATION Stallings,N 23IF 700125
2 ADAMS,SAMUEL,KELDER DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 355693
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,CAME 22CR 355693
3 ADAMS,STEVEN,LEE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 23CR 700462
4 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182
5 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183
6 ALLEN,ELLEN,ROGERS SPEEDING 056/40 CHUNN,D,T 23CR 700381
7 ALNIMER,ABDELSALAM,SAL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700188
8 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909
ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909
9 ANGELES,ADRIANA NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703528
10 ARIAS MARTINEZ,JOSE,GU DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 22CR 375175
11 ARIASMARTINEZ,JOSE,GUA DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING CHUNN,D,T 22CR 706073
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CHUNN,D,T 22CR 706073
12 ARMSTRONG,ASHLEY,DIANE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700337
13 ARMSTRONG,CHRISTY,LYN SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700086
14 ARNOLD,JAYE,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700202
15 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605
16 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196
17 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536
18 AVERY,AUSTIN,DARRYL FAIL TO YIELD LEFT TURN CHUNN,D,T 22IF 702414
19 BARBOUR,BARRY,PAUL EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703571
20 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505
21 BARES,SARAH,THERESA,DE SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700441
22 BARNES,GRADY,LEE,III HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOSTIAN,J 22CR 705787
23 BASS,ROBERT,EARL,III WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 23CR 700376
24 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953
DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953
25 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP LITTERING NOT > 15 LBS LEWIS,C 23CR 700280
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 23CR 700280
26 BELL,DEMETRAS,DESHAWN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 705287
27 BENNETT,KEMUEL,DSHEA UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 318953
28 BERRIOS,MARY,LEE,SMALL SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 706078
29 BHUTTA,AZEEM,H RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,D 22CR 704238
SPEEDING 067/35 WEATHERS,D 22CR 704238
30 BIVINS,MERCY,JAYDAN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 705780
31 BLAINE,TRISTAN,TANNER DRIVE LEFT OF CENTER CHUNN,D,T 23IF 700085
32 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
33 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
34 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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35 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
36 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
37 BLALOCK,DUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704430
38 BLOCKINGER,MICHAEL,STE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700167
** 39 BOHANNON,BRIAN,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051596
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 051596
40 BOHANNON,BRIAN,JAMES SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 22CR 703025
IMPROPER PASS TOO CLOSE LEFT WEATHERS,D 22CR 703025
41 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
42 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080
43 BOOHER,JENNIFER,KAY,CA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 23CR 700007
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700007
44 BOONE,JONATHAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705941
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705941
45 BOOTHE,EMILY,G SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700014
46 BOSTICK,KALIB,MEKHI PASSENGER FLEE ACC PROP DAM COLLINS,A,S 22CR 704253
47 BOULAIS,TYLER,MICHAEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 705340
SPEEDING 067/35 WEATHERS,D 22CR 705340
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 705340
** 48 BRADSHAW,MATTHEW,SHAWN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ MYER,M 22CR 702347
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702347
49 BRAVO,URIAS,LOPEZ SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702423
DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702423
50 BRAXTON,ASHLEY,NICOLE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B,C 22CR 704049
IMPROPER BACKING WILLIS,B,C 22CR 704049
51 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701979
52 BREWINGTONVANN,DESTINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051147
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051147
53 BRIMMER,DEVIN,ISAIAH NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 705205
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705205
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705205
54 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351
FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351
55 BROWER,HEATHER,DANIEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700160
56 BROWN,TAYLOR,OLIVIA SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 700289
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 23CR 700289
57 BROWN,VICKI,BAREFOOT SPEEDING 054/35 CHUNN,D,T 22CR 706059
58 BUNCH,WARREN,BILL DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704916
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 704916
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 704916
59 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627
OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627
60 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946
61 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405
FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405
62 BYRD,CASEY,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 706061
63 CAHOON,STEVIE,CHANEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700025
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CHUNN,D,T 23IF 700025
64 CAIN,JAMES,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703120
65 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 314875
66 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D 22CR 704978
OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 704978
67 CANNON,MATTHEW,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705376
68 CANNON,ROBERT,EARL,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703044
69 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 705375
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 22CR 705375
70 CAPE,SAMANTHA,FAYE SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 23CR 700204
71 CAPETILLO,NOAH,MICHAEL SPEEDING 092/55 CHUNN,D,T 23CR 700032
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 700032
72 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 22CR 704114
73 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
74 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,CAME 23CR 224941
75 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHUNN,D,T 22IF 703578
76 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700238
77 CASSIDY,AARON,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703624
** 78 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667
79 CERTEZA,LORRAINE,ACFAL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 706018
80 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700169
81 CHERRY,JOSHUA,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700440
SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 700440
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700440
82 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306
83 CLARKSON,JAMES,PETER SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705883
84 CLAYTON,CHESTON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 050390
FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B 21CR 050390
85 CLAYTON,CHESTON,ALAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 21CR 050391
86 CLAYTON,PAIGE,WHITFIEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 20CR 050752
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B 20CR 050752
87 CLIFTON,ROBERT,BENJAMI FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHUNN,D,T 23IF 700172
88 COBB,ALTON,HARRISON,JR SPEEDING 081/55 CHUNN,D,T 23CR 700050
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 700050
89 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749
90 COLLINS,WESLEE,TODD IMPROPER LOADING/COVERING VEH CHUNN,D,T 21IF 703935
91 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703460
92 CONNELL,DYLLON,SCOTT FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHUNN,D,T 23IF 700185
93 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539
FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 322539
94 COOKE,TRAVIS,SENTAIL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702718
95 COSTEA,EMANUELA SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701561
96 CRIMMINS,BRENDAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703665
97 CURTIN,ANDREW,GREGG SPEEDING 079/55 CHUNN,D,T 23CR 700033
98 DAILEY,STEPHANIE GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277
99 DALE,MARY,ADDISON FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700124
100 DALE,SARAH,MARGARET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700078
EXPIRED OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 23CR 700078
101 DAVENPORT,WALTER,RAY NO LIABILITY INSURANCE MILLEA,T 22CR 704774
102 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 081/55 CHUNN,D,T 22CR 702659
103 DAVIS,GERALD,SCOTT,III DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 19CR 051070
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 19CR 051070
104 DEFFENBAUGH,SHARI,ROBI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705853
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 705853
** 105 DENTON,DUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051050
106 DENTON,DUSTIN,MICHAEL WHILE HAVING A VALID CONCEALED WEATHERS,D 22CR 701751
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701751
107 DESANTIS,KRISTA,JEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701407
108 DIMARTINO,DEANNA,SUE SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702645
** 109 DIXON,FREDERICK,DONNEL CONSUME ALC BY
110 DODICK,BRANDON,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700292
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 700292
111 DOLPH,JAMES,CHESTER,JR SPEEDING 057/35 CHUNN,D,T 22CR 705939
112 DOSS,RONALD,BRYNSON SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 22CR 703514
113 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224
** 114 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702241
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702241
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J 22CR 702241
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOSTIAN,J 22CR 702241
115 DUDLEY,SCOTT,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 20CR 000104
116 DUDLEY,TAMMY,JUNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436
117 DURHAM,DAVID,MACARTHUR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705578
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705578
118 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 375458
119 EDWARDS,CHRISTINE,DENI SPEEDING 062/45 CHUNN,D,T 22CR 705018
120 ELLINWOOD,DAVID,HOLDEN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 700158
121 ENGELHARD,JOHN,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 23CR 216729
122 ENGELHARD,JOHN,JOSEPH SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700404
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 23CR 700404
123 EPPS,COOPER,JAMES WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700267
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 23CR 700267
** 124 EVANS,DEMARQUIS,LEROD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 222207
SPEEDING 071/35 WEATHERS,DA 23CR 222207
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 222207
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 222207
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,DA 23CR 222207
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 222207
125 FARLEY,KRYSTAL,DAWN-HA SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 703663
126 FARRELL,JOHN,FLETCHER FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22IF 703452
127 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 059/45 BISHOP,MICH 22IF 702334
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 702334
128 FENSON,JORDAN,ALEXANDE CONSUME ALC BY
129 FERGUSON,LAURA,LEE SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 21CR 705067
130 FILIPOVICH,DILLON,SCOT DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CHUNN,D,T 23CR 700131
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 23CR 700131
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR CHUNN,D,T 23CR 700131
131 FINK,JASMINE,ELISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703299
SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 22CR 703299
132 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN CIRCLE K 23CR 222395
133 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN CIRCLE K 23CR 222396
134 FOSCUE,JASON,TROY MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,JAC 23CR 232013
SECOND DEGREE TRESPASS BOSTIAN,JAC 23CR 232013
135 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN LEWIS,CHARL 23CR 238468
136 FOSKEY,BENJAMIN,PARKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 706011
137 FOSTER,DYLAN,JEROLD SPEEDING 051/35 CHUNN,D,T 23CR 700031
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700031
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700031
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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138 FOSTER,WILLIAM,BUEL,II DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051943
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 051943
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051943
139 FRIESNER,KALEB,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 702070
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 702070
FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 702070
** 140 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099
141 FROST,TONY,MATTHEW SPEED IN EXCESS OF 35 MPH LEWIS,C 23IF 700208
142 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510
** 143 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR CHILD ABUSE MILLEA,THOM 22CR 369218
144 FULCHER,JANICE,MASON SPEEDING 056/40 CHUNN,D,T 23CR 700377
145 GARIBA,ANDREA,LETITIA SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 706060
146 GARNER,JONAH,ALAN WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 23CR 700275
MIRROR VIOLATION Stallings,N 23CR 700275
147 GARRETT,KALEB,JORDAN,W SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 23CR 700205
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 23CR 700205
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 23CR 700205
148 GARRISON,ABIGAIL,MAE-A SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705019
149 GARTNER,NICHOLAS,JOSEP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700244
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 700244
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 23CR 700244
150 GASKILL,STEPHANIE,MORG SPEEDING 064/40 CHUNN,D,T 22CR 705757
151 GAULDEN,GARY,LESLIE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 342639
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 342639
152 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655
153 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656
154 GENTRY,GAIL,COOPER SPEEDING 046/25 LEWIS,C 23CR 700184
155 GEORGE,JAMES,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 704690
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 704690
156 GERAU,CASSIDY,BROOKE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 050328
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 050328
FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 050328
157 GIBBS,HAILEY,MARIE SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 705368
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705368
158 GIDREY,JASON,EDMUND,II SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 703555
159 GILLIKIN,CHARLES,DEKOT A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700338
160 GODETTE,KESHAWN,DAQUAN WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 22CR 705581
161 GODETTE,LEANDRO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 706017
EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22CR 706017
162 GODETTE,QUANDRES,TREAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701354
163 GOLDEN,ARTHUR,RICO,JR SPEEDING 061/35 WEATHERS,D 23CR 700496
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700496
NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 23CR 700496
164 GONZALEZ,ALEXANDRA,MAR SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 700002
165 GONZALEZ,DORA,ELIZABET MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 20CR 702612
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 20CR 702612
166 GREEAR,QUENTIN,PETER BREAKING OR ENTERING (M) LEWIS,CHARL 22CR 310986
167 GUITARD,MELISSA,RAE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARRILLO,IS 22CR 705891
DWLR IMPAIRED REV CARRILLO,IS 22CR 705891
168 GUITARD,MELISSA,RAE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 22CR 705916
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 705916
DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 705916
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705916
OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 705916
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WEATHERS,D 22CR 705916
169 GUNTER,KOLLEN,DWAYNE NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 21CR 702031
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702031
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
170 GUTHRIE,DALLAS,THOMPSO SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 22CR 705758
171 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254
172 HACKETT,ROBERT SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22IF 702980
173 HAMMOND,PAUL,WILLIAM SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,CHARL 22CR 358409
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,CHARL 22CR 358409
174 HAMMONDS,ASIA,NICOLE GIVE F-WN/LQ/MXBV TO
175 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701959
** 176 HARDISON,ETHAN TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D 22CR 286434
177 HARDISON,ETHAN,TAYLOR DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING CHUNN,D,T 22CR 704460
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CHUNN,D,T 22CR 704460
SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22CR 704460
178 HARRELL,JOANN,EDWARDS SPEEDING 049/35 CHUNN,D,T 23IF 700007
179 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023
180 HART,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 068/45 LEWIS,C 22CR 701782
181 HARTMAN,SHANDA,ELAINE SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 705126
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705126
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705126
182 HAWKINS,YADIRA,JASMINE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050648
SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 050648
** 183 HEATH,DONALD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 339273
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 339273
184 HEATH,DONALD,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 703231
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703231
185 HERNANDEZ,RICKY,XAVIER SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702544
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702544
186 HERRERAYONATAN,MARCIAL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702449
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702449
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702449
** 187 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400
188 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717
189 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134
190 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700320
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700320
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 700320
SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 700320
191 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,K 22CR 000142
** 192 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494
** 193 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495
** 194 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
195 HINSON,ADAM TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605
196 HODGES,STEVEN,BRETT DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 22CR 344801
NO OPERATORS LICENSE LONG,KENNET 22CR 344801
OPERATE VEH NO INS LONG,KENNET 22CR 344801
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 22CR 344801
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LONG,KENNET 22CR 344801
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LONG,KENNET 22CR 344801
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LONG,KENNET 22CR 344801
197 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 22CR 700258
INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C 22CR 700258
198 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267
199 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV STYRON,M 22CR 000484
** 200 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760
AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760
201 ITSIKZON,EKATERINA,IGO FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 22IF 703654
202 JACKSON,CONNER,WILLIAM SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705207
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705207
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705207
203 JAEGER,LINDA,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700092
204 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090
205 JENKINS,WILLIAM,GAFFOR SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 23CR 700015
LIC/PRMT VIOL OTH RSTRCTN
** 206 JESKE,MARLEY,LYN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 303553
207 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949
208 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166
209 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170
DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170
210 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171
211 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702030
OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 702030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIS,C,D 22CR 702030
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 702030
FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIS,C,D 22CR 702030
212 JOHNSON JR ,WILLIAM GE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 286828
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,MIC 22CR 286828
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 286828
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,MIC 22CR 286828
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HAYMORE,MIC 22CR 286828
** 213 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147
SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147
214 JOHNSON,CHRISTOPHER,WA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700051
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 700051
215 JOHNSON,TY,JERROD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700195
216 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE SPEEDING 043/25 LEWIS,C 22CR 705051
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705051
217 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 706047
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 706047
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 706047
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 706047
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 706047
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CHUNN,D,T 22CR 706047
218 JONES,BRIANNA,TANEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 23CR 700257
NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 23CR 700257
219 JONES,KEVIN,ELIJAH SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703854
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B,C 22CR 703854
220 JURGENSON,JULIE,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700166
221 KARTAL,ALICAN NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700203
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700203
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700203
DRIVE LEFT OF CENTER CHUNN,D,T 23CR 700203
222 KATZ,ERIC,JASON DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703538
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703538
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703538
223 KEEL,MARJORIE,ELLEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700100
** 224 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
225 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224
226 KHAN,ASMA,SHAHID SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 23CR 700246
227 KIGHT,JANIE,JOLEANE WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 704576
228 KIRK,PATRICK,TIMOTHY EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703670
229 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452
230 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493
231 KRAMARENKO,ELENA,ALEXA FAILURE TO REDUCE SPEED WEATHERS,D, 18IF 704004
232 KYSTAD,JANE,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051277
233 LANIER,AUSTIN,RAYFORD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 23CR 700417
234 LAWRENCE,PHILLIP,THOMA SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700021
235 LEE,JASMINE,ELIZABETH SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705459
236 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925
237 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842
238 LEWIS,GERALD,EDWARD FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WEATHERS,D 22CR 705385
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 705385
SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 22CR 705385
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 705385
239 LEWIS,NAQUAN,SHAQUAR SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 705901
240 LEWIS,NOAH,ALAN NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704784
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22CR 704784
241 LIBBY,BRIAN,ALEXANDER RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BOSTIAN,J 23CR 700278
242 LINEBERRY,STEVEN,MARK SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 23IF 700093
243 LITTLE,WARNER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050498
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 050498
244 LOCUS,AMANDA,LYDIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702844
AID & ABET OPERATORS LIC VIOL Haymore,Mic 22CR 702844
245 LOYNES,MARIBETH,POLLOC SPEEDING 042/25 LEWIS,C 23CR 700183
246 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SPEEDING 061/45 Stallings,N 22CR 705503
247 MALINSKI,RHONDA,GALE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ALVARADO,C 22CR 000983
248 MALINSKI,RHONDA,GALE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 345423
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 345423
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 345423
249 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685
250 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742
251 MARROQUINRAMOS,BERNAVI NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703370
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703370
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703370
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703370
** 252 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
253 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
254 MASON,CHARLES,DAWSON,J SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 23CR 700316
255 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739
256 MAZZEO,GABRIELLA,MARIE SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700379
257 MCCABE,JOSEPH,GREGORY SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 705900
258 MCCABE,JOSEPH,MICHAEL EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700008
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 23IF 700008
259 MCCASKILL-BAKER,WALTER SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 703561
260 MCCLURE,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 050555
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B 21CR 050555
261 MCCLURE,ANDREW,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 21IF 700732
262 MCCORMICK,MILES,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705344
263 MCCULLEN,FALEASHA,CHAK DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 702187
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 21CR 702187
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 21CR 702187
** 264 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058
265 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028
266 MCGONIGAL,ASHLEY,NICOL USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WEATHERS,D, 20CR 702734
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 702734
267 MCNAMARA,THOMAS,HUNTER SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705300
268 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705576
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705576
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705576
269 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 22CR 705956
270 MENDS-COLE,JOSEPH,JENK SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700442
271 MIRANDA,BENJAMIN,ROBER SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 23CR 700314
272 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050474
273 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED WEATHERS,D, 21CR 700766
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D, 21CR 700766
274 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 21CR 700767
275 MOORE,ANDI,RUTH SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 703369
276 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137
277 MORRIS,PARKER,EASTERLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705975
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705975
278 MORRIS,RUTH,LANORA,HOF SPEEDING 058/40 CHUNN,D,T 23CR 700400
279 MORRIS,TY,SHANNON SPEEDING 062/45 CHUNN,D,T 22CR 706083
280 MORTON,EMILIE,ODELL FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 703104
281 MORTON,ROBERT,LEE,JR SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 23CR 700315
282 MUNN,INDIA,LORRAINE EXPIRED OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22IF 703335
283 MURPHY,KEVIN,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705172
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 705172
284 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780
285 MURRELL,EDWARD,CHARLES OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701068
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701068
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701068
286 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C,T 20IF 700496
287 OCONNOR,SUSAN,CARROLL SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700027
288 ODUM,DONALD,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700189
289 ORR,MERRY,KATHRYN,NOEL SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 706010
290 ORTIZ-MACIAS,JAZON ALA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 287353
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HAYMORE,MIC 22CR 287353
EXCEEDING POSTED SPEED HAYMORE,MIC 22CR 287353
DRIVE LEFT OF CENTER HAYMORE,MIC 22CR 287353
EXPIRED OPERATORS LICENSE HAYMORE,MIC 22CR 287353
291 ORTIZ,EDWIN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 700235
292 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
293 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993
294 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708
295 OXENDINE,SHEENA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 700427
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 296 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541
FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541
297 PARMER,HEATHER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702120
** 298 PATEL,JAY,YOGESH DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 23CR 205645
299 PATEL,JAY,YOGESH SPEEDING 041/25 CHUNN,D,T 23CR 700152
NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700152
300 PATTON,JENNIFER,LYNN DEFRAUDING INNKEEPER LEWIS,CHARL 23CR 217405
301 PAUL,MARK,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700313
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700313
302 PEARCY,RALPH,EMERSON,I SPEEDING 051/35 CHUNN,D,T 23CR 700380
303 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416
304 PERKINS,KYLE,SCOTT WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 23CR 700424
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 700424
305 PHARES,KRISTEN,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STYRON,M 22CR 000492
306 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703541
307 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704802
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704802
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704802
308 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435
** 309 PINCHBECK,GLEN,ALAN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052159
310 PINER,JESSICA,DAWN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700022
311 PIPPIN,TORI,CHRISTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700266
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 23CR 700266
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL WEATHERS,D 23CR 700266
312 POINDEXTER,CHARLES,CLE SPEEDING 065/45 CHUNN,D,T 23CR 700030
313 POIRIER,BENJAMIN,BURRI WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 706080
EXPIRED OPERATORS LICENSE Stallings,N 22CR 706080
314 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068
** 315 PORRO,AVERY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051473
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 051473
316 PORRO,AVERY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702735
317 POWELL,LAVANDON,LESHAW SPEEDING 051/35 CHUNN,D,T 22CR 704516
DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704516
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 704516
318 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561
319 PRIDGEN,HANNAH,LYNN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 702345
DRIVER
320 PUGH,CHRISTOPHER,BERNA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705876
EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22CR 705876
321 QUEENBELL,BOBBIE,JO SPEEDING 061/35 LEWIS,C 22CR 705052
322 QUINN,ASHLEY,MARIE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705873
323 RAUL,BURGOS,OLMOS SPEEDING 062/35 WEATHERS,D 23CR 700420
324 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608
325 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824
326 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345842
327 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830
328 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843
329 RENFROW,ROBERT,BEALE SPEEDING 050/35 CHUNN,D,T 23IF 700074
330 RHUE,ELIZABETH,RENEE FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 23IF 700171
331 RIDDLE,FORREST,ZACHARI FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 703540
332 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
333 RIVERA,JACQUELINE,PAIG EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700222
334 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
335 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050
336 ROBERTSON,SUSAN,CORRIN SPEEDING 065/35 WEATHERS,D 22CR 703435
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703435
337 ROBINSON,TA'SHAWNDA,TR SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 703419
338 ROCHA,ALVARO,TOVAR NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 000905
339 RODAMAKER,JEREMY,RICHA EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 23IF 700158
340 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184
341 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185
342 RODRIGUEZ,ERIC,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702232
343 RODRIGUEZ,ROBERT,JOSEP SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700245
344 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080
IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080
** 345 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 23CR 206590
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHUNN,DAVID 23CR 206590
346 ROSE,CHARLES,GLEN,JR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 700168
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CHUNN,D,T 23CR 700168
347 ROSE,JEFFERY,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) STEPHENS,M, 21CR 701724
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 21CR 701724
348 ROSE,JEFFERY,WAYNE,SR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 050946
RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 050946
349 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973
MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973
350 ROWE,NAKIYAH,SYMONE SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702892
DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702892
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702892
351 RUDD,TRAVIS,LEE WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 23CR 700276
** 352 RUSSELL,AMANDA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700271
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 22CR 700271
353 RUTHERFORD,THOMAS,ROBE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700290
354 SANABRIA,ROBERTO,JR SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700026
355 SANCHEZ JAUREGUI,BLANC HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE STALLINGS,N 22CR 000891
356 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701284
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER WEATHERS,D 22IF 701284
357 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221
358 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703440
359 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322
360 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323
361 SCHELLINGER,JACOB,SYLV SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702448
NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 702448
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702448
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702448
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
362 SCIARRA,RICCARDO,JOSEP SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705146
SPA 363 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416
SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416
** 364 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
365 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
366 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081
SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081
367 SHEPPARD,DAVID,EARL,JR SPEEDING 058/40 CHUNN,D,T 23CR 700375
368 SHERRARD,MICHAEL,SCOTT SPEEDING 077/55 CHUNN,D,T 23CR 700151
369 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403
370 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819
371 SIMPSON,JUSTIN,LAMAR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700165
372 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640
FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640
373 SMITH,CHRISTOPHER,DALE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700104
374 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
375 SMITH,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705875
376 SMITH,KASEY,RUSSELL SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702993
377 SNAVELY,AIDEN,DANNY FENDER HEIGHT VIOLATION Stallings,N 23IF 700111
378 SNIDER,ERIN,CHELSEA,OV SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 22CR 706084
379 SOLIS,FAYIN SPEEDING 077/55 CHUNN,D,T 23CR 700166
NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700166
380 SOLORZANO,BENJAMIN SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,CHARL 22CR 311313
381 SOLORZANO,BENJAMIN,TYL RESISTING PUBLIC OFFICER CLARK,CASSI 23CR 225523
382 SPARKS,TABBATHA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000914
383 SPARKS,TABBATHA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704532
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 704532
384 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637
DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637
385 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638
386 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259
387 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700167
SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 23CR 700167
388 STRAMA,JESSICA,ALEXAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705932
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 705932
** 389 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912
390 TAFT,HELEN,GRACE DWLR NOT IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705686
UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Stallings,N 22CR 705686
** 391 TAYLOR-AUSTIN,SHYHEEM, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703924
392 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 701956
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701956
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 701956
393 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703713
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
394 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D,T 22CR 705099
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CHUNN,D,T 22CR 705099
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 705099
395 TAYLOR,TIMOTHY,ALEXAND MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,CHARL 23CR 202417
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,CHARL 23CR 202417
396 THOMPSON,LAQUANDA,NICO SPEEDING 092/55 BUNN,M,T 21CR 702856
397 THOMPSON,REBECCA,JANE SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 705882
398 THOMPSON,VICTOR,CRAIG SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700077
399 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353
400 TORBUSH,DANIEL,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 053087
401 TORBUSH,DANIEL,MARTIN, RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 21CR 705497
SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 705497
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 705497
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 705497
402 TROSINO,JANIE,ETTA MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705974
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705974
MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705974
403 TURNER,BRANDON,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700428
NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 700428
** 404 TURRONE,KATHARINE,MORR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051300
405 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588
406 UMILE,TYLER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 20CR 052944
407 UMILE,TYLER,JAMES SPEEDING 055/45 WEATHERS,D, 20CR 703922
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA WEATHERS,D, 20CR 703922
408 VANKOUTEREN,RICHARD,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 706015
409 VANN,WILLIAM,CHRISTOPH SPEEDING 057/35 CLARK,C 23CR 700279
410 VEALEY,ROBERT,LEE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700435
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700435
411 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352
412 VON THADEN,JOHN,ANDREW SECOND DEGREE TRESPASS HAYMORE,M 22CR 051885
413 VON THADEN,JOHN,ANDREW INJURY TO PERSONAL PROPERTY HAYMORE,M 22CR 052014
414 VON THADEN,JOHN,ANDREW INDECENT EXPOSURE HAYMORE,MIC 22CR 303923
415 WAGGONER,RAYMOND,CHRIS FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700239
416 WALLACE,BRIANA,CHARMAY SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 23IF 700068
417 WALLACE,GRANT,FREDERIC SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 23IF 700073
418 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428
419 WATSON,RICHARD,NEILL,J SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700366
420 WEBSTER,ELISABETH,ACRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700084
421 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512
422 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513
423 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193
424 WEXLER,LAWRENCE,ANTHON SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702415
425 WHEATCRAFT,SUZANNE,BRA SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 706009
426 WHITE,KIRSTIN,TREASA SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705071
427 WHITTEN,DEVYN,BRI SPEEDING 069/55 ELSON,A,M 22IF 703680
428 WIGGINS,JENNINGS,RHODE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703968
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703968
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703968
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703968
429 WILBURN,CHASITY,LAUREN SPEEDING 074/55 WILLIS,B,C 22CR 703324
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 703324
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 703324
430 WILKINS,JOSHUA FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CHUNN,D,T 22IF 703664
** 431 WILLIAMS,CONNOR,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 211637
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 14
COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 211637
432 WILLIAMS,CONNOR,TAYLOR CARRYING CONCEALED GUN(M) WEATHERS,D 23CR 700291
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 700291
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 23CR 700291
EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23CR 700291
433 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666
IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666
434 WILLIAMS,MICAH,RYAN SPEEDING 068/45 LEWIS,C 23CR 700757
435 WILLIAMS,NOAH,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705101
IMPROPER BACKING CHUNN,D,T 22CR 705101
436 WILLIAMS,TROY,EDWARD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705102
437 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473
438 WILLIS,ISAAC,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705446
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705446
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 705446
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705446
UNSAFE TIRES CHUNN,D,T 22CR 705446
439 WINCHESTER,RAYMOND,CHA SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 703939
440 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296
441 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 22CR 703030
442 WOOLARD,BENJAMIN,ALLEN SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 703230
443 WOOLARD,LARRY,ONEAL,II DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704709
444 WOOLRIDGE,DAVID,ALLEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700033
445 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050786
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 050786
446 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701627
SPEEDING 053/45 WEATHERS,D 21CR 701627
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 701627
447 WRENN,BROOKLYNN,RENAE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705195
NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705195
SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22CR 705195
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22CR 705195
448 YELVERTON,MICHAEL,DEAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702845
** 449 YOUNG,AUSTIN,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 052008
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 052008
450 YOUNG,AUSTIN,JACOB RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 22CR 703578
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703578
DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 703578
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703578
451 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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