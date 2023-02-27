carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACKINS,WILLIE,TAYLOR,J EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 23IF 700125

MIRROR VIOLATION Stallings,N 23IF 700125

2 ADAMS,SAMUEL,KELDER DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 355693

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,CAME 22CR 355693

3 ADAMS,STEVEN,LEE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 23CR 700462

4 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182

5 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183

6 ALLEN,ELLEN,ROGERS SPEEDING 056/40 CHUNN,D,T 23CR 700381

7 ALNIMER,ABDELSALAM,SAL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700188

8 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909

ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909

9 ANGELES,ADRIANA NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703528

10 ARIAS MARTINEZ,JOSE,GU DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 22CR 375175

11 ARIASMARTINEZ,JOSE,GUA DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING CHUNN,D,T 22CR 706073

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CHUNN,D,T 22CR 706073

12 ARMSTRONG,ASHLEY,DIANE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700337

13 ARMSTRONG,CHRISTY,LYN SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700086

14 ARNOLD,JAYE,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700202

15 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605

16 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196

17 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536

18 AVERY,AUSTIN,DARRYL FAIL TO YIELD LEFT TURN CHUNN,D,T 22IF 702414

19 BARBOUR,BARRY,PAUL EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703571

20 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505

21 BARES,SARAH,THERESA,DE SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700441

22 BARNES,GRADY,LEE,III HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOSTIAN,J 22CR 705787

23 BASS,ROBERT,EARL,III WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 23CR 700376

24 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953

DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953

25 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP LITTERING NOT > 15 LBS LEWIS,C 23CR 700280

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 23CR 700280

26 BELL,DEMETRAS,DESHAWN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 705287

27 BENNETT,KEMUEL,DSHEA UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 318953

28 BERRIOS,MARY,LEE,SMALL SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 706078

29 BHUTTA,AZEEM,H RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,D 22CR 704238

SPEEDING 067/35 WEATHERS,D 22CR 704238

30 BIVINS,MERCY,JAYDAN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 705780

31 BLAINE,TRISTAN,TANNER DRIVE LEFT OF CENTER CHUNN,D,T 23IF 700085

32 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

33 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

34 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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35 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

36 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

37 BLALOCK,DUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704430

38 BLOCKINGER,MICHAEL,STE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700167

** 39 BOHANNON,BRIAN,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051596

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 051596

40 BOHANNON,BRIAN,JAMES SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 22CR 703025

IMPROPER PASS TOO CLOSE LEFT WEATHERS,D 22CR 703025

41 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

42 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080

43 BOOHER,JENNIFER,KAY,CA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 23CR 700007

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700007

44 BOONE,JONATHAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705941

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705941

45 BOOTHE,EMILY,G SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700014

46 BOSTICK,KALIB,MEKHI PASSENGER FLEE ACC PROP DAM COLLINS,A,S 22CR 704253

47 BOULAIS,TYLER,MICHAEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 705340

SPEEDING 067/35 WEATHERS,D 22CR 705340

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 705340

** 48 BRADSHAW,MATTHEW,SHAWN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ MYER,M 22CR 702347

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702347

49 BRAVO,URIAS,LOPEZ SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702423

DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702423

50 BRAXTON,ASHLEY,NICOLE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B,C 22CR 704049

IMPROPER BACKING WILLIS,B,C 22CR 704049

51 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701979

52 BREWINGTONVANN,DESTINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051147

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051147

53 BRIMMER,DEVIN,ISAIAH NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 705205

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705205

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705205

54 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351

FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351

55 BROWER,HEATHER,DANIEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700160

56 BROWN,TAYLOR,OLIVIA SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 700289

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 23CR 700289

57 BROWN,VICKI,BAREFOOT SPEEDING 054/35 CHUNN,D,T 22CR 706059

58 BUNCH,WARREN,BILL DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704916

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 704916

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 704916

59 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627

OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627

60 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946

61 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405

FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405

62 BYRD,CASEY,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 706061

63 CAHOON,STEVIE,CHANEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700025

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CHUNN,D,T 23IF 700025

64 CAIN,JAMES,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703120

65 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 314875

66 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D 22CR 704978

OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 704978

67 CANNON,MATTHEW,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705376

68 CANNON,ROBERT,EARL,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703044

69 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 705375

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 22CR 705375

70 CAPE,SAMANTHA,FAYE SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 23CR 700204

71 CAPETILLO,NOAH,MICHAEL SPEEDING 092/55 CHUNN,D,T 23CR 700032

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 700032

72 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 22CR 704114

73 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

74 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,CAME 23CR 224941

75 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHUNN,D,T 22IF 703578

76 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700238

77 CASSIDY,AARON,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703624

** 78 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667

79 CERTEZA,LORRAINE,ACFAL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 706018

80 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700169

81 CHERRY,JOSHUA,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700440

SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 700440

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700440

82 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306

83 CLARKSON,JAMES,PETER SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705883

84 CLAYTON,CHESTON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 050390

FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B 21CR 050390

85 CLAYTON,CHESTON,ALAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 21CR 050391

86 CLAYTON,PAIGE,WHITFIEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 20CR 050752

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B 20CR 050752

87 CLIFTON,ROBERT,BENJAMI FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHUNN,D,T 23IF 700172

88 COBB,ALTON,HARRISON,JR SPEEDING 081/55 CHUNN,D,T 23CR 700050

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 700050

89 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749

90 COLLINS,WESLEE,TODD IMPROPER LOADING/COVERING VEH CHUNN,D,T 21IF 703935

91 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703460

92 CONNELL,DYLLON,SCOTT FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHUNN,D,T 23IF 700185

93 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539

FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 322539

94 COOKE,TRAVIS,SENTAIL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702718

95 COSTEA,EMANUELA SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701561

96 CRIMMINS,BRENDAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703665

97 CURTIN,ANDREW,GREGG SPEEDING 079/55 CHUNN,D,T 23CR 700033

98 DAILEY,STEPHANIE GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277

99 DALE,MARY,ADDISON FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700124

100 DALE,SARAH,MARGARET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700078

EXPIRED OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 23CR 700078

101 DAVENPORT,WALTER,RAY NO LIABILITY INSURANCE MILLEA,T 22CR 704774

102 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 081/55 CHUNN,D,T 22CR 702659

103 DAVIS,GERALD,SCOTT,III DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 19CR 051070

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 19CR 051070

104 DEFFENBAUGH,SHARI,ROBI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705853

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 705853

** 105 DENTON,DUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051050

106 DENTON,DUSTIN,MICHAEL WHILE HAVING A VALID CONCEALED WEATHERS,D 22CR 701751

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701751

107 DESANTIS,KRISTA,JEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701407

108 DIMARTINO,DEANNA,SUE SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 702645

** 109 DIXON,FREDERICK,DONNEL CONSUME ALC BY

110 DODICK,BRANDON,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700292

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 700292

111 DOLPH,JAMES,CHESTER,JR SPEEDING 057/35 CHUNN,D,T 22CR 705939

112 DOSS,RONALD,BRYNSON SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 22CR 703514

113 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224

** 114 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702241

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702241

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J 22CR 702241

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOSTIAN,J 22CR 702241

115 DUDLEY,SCOTT,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M 20CR 000104

116 DUDLEY,TAMMY,JUNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436

117 DURHAM,DAVID,MACARTHUR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705578

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705578

118 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 375458

119 EDWARDS,CHRISTINE,DENI SPEEDING 062/45 CHUNN,D,T 22CR 705018

120 ELLINWOOD,DAVID,HOLDEN SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 700158

121 ENGELHARD,JOHN,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 23CR 216729

122 ENGELHARD,JOHN,JOSEPH SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700404

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 23CR 700404

123 EPPS,COOPER,JAMES WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700267

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 23CR 700267

** 124 EVANS,DEMARQUIS,LEROD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 222207

SPEEDING 071/35 WEATHERS,DA 23CR 222207

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 222207

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 222207

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,DA 23CR 222207

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 222207

125 FARLEY,KRYSTAL,DAWN-HA SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 703663

126 FARRELL,JOHN,FLETCHER FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22IF 703452

127 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 059/45 BISHOP,MICH 22IF 702334

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 702334

128 FENSON,JORDAN,ALEXANDE CONSUME ALC BY

129 FERGUSON,LAURA,LEE SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 21CR 705067

130 FILIPOVICH,DILLON,SCOT DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CHUNN,D,T 23CR 700131

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 23CR 700131

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR CHUNN,D,T 23CR 700131

131 FINK,JASMINE,ELISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703299

SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 22CR 703299

132 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN CIRCLE K 23CR 222395

133 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN CIRCLE K 23CR 222396

134 FOSCUE,JASON,TROY MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,JAC 23CR 232013

SECOND DEGREE TRESPASS BOSTIAN,JAC 23CR 232013

135 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN LEWIS,CHARL 23CR 238468

136 FOSKEY,BENJAMIN,PARKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 706011

137 FOSTER,DYLAN,JEROLD SPEEDING 051/35 CHUNN,D,T 23CR 700031

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700031

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700031

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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138 FOSTER,WILLIAM,BUEL,II DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051943

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 051943

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051943

139 FRIESNER,KALEB,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 702070

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 702070

FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 702070

** 140 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099

141 FROST,TONY,MATTHEW SPEED IN EXCESS OF 35 MPH LEWIS,C 23IF 700208

142 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510

** 143 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR CHILD ABUSE MILLEA,THOM 22CR 369218

144 FULCHER,JANICE,MASON SPEEDING 056/40 CHUNN,D,T 23CR 700377

145 GARIBA,ANDREA,LETITIA SPEEDING 073/55 CHUNN,D,T 22CR 706060

146 GARNER,JONAH,ALAN WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 23CR 700275

MIRROR VIOLATION Stallings,N 23CR 700275

147 GARRETT,KALEB,JORDAN,W SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 23CR 700205

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 23CR 700205

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 23CR 700205

148 GARRISON,ABIGAIL,MAE-A SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705019

149 GARTNER,NICHOLAS,JOSEP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700244

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 700244

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 23CR 700244

150 GASKILL,STEPHANIE,MORG SPEEDING 064/40 CHUNN,D,T 22CR 705757

151 GAULDEN,GARY,LESLIE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 342639

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 342639

152 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655

153 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656

154 GENTRY,GAIL,COOPER SPEEDING 046/25 LEWIS,C 23CR 700184

155 GEORGE,JAMES,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 704690

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 704690

156 GERAU,CASSIDY,BROOKE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 050328

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 050328

FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 050328

157 GIBBS,HAILEY,MARIE SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 705368

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705368

158 GIDREY,JASON,EDMUND,II SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 703555

159 GILLIKIN,CHARLES,DEKOT A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700338

160 GODETTE,KESHAWN,DAQUAN WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 22CR 705581

161 GODETTE,LEANDRO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 706017

EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22CR 706017

162 GODETTE,QUANDRES,TREAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701354

163 GOLDEN,ARTHUR,RICO,JR SPEEDING 061/35 WEATHERS,D 23CR 700496

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700496

NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 23CR 700496

164 GONZALEZ,ALEXANDRA,MAR SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 700002

165 GONZALEZ,DORA,ELIZABET MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 20CR 702612

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 20CR 702612

166 GREEAR,QUENTIN,PETER BREAKING OR ENTERING (M) LEWIS,CHARL 22CR 310986

167 GUITARD,MELISSA,RAE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARRILLO,IS 22CR 705891

DWLR IMPAIRED REV CARRILLO,IS 22CR 705891

168 GUITARD,MELISSA,RAE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 22CR 705916

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 705916

DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 705916

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705916

OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 705916

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WEATHERS,D 22CR 705916

169 GUNTER,KOLLEN,DWAYNE NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 21CR 702031

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702031

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

170 GUTHRIE,DALLAS,THOMPSO SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 22CR 705758

171 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254

172 HACKETT,ROBERT SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22IF 702980

173 HAMMOND,PAUL,WILLIAM SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,CHARL 22CR 358409

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,CHARL 22CR 358409

174 HAMMONDS,ASIA,NICOLE GIVE F-WN/LQ/MXBV TO

175 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701959

** 176 HARDISON,ETHAN TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D 22CR 286434

177 HARDISON,ETHAN,TAYLOR DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING CHUNN,D,T 22CR 704460

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CHUNN,D,T 22CR 704460

SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22CR 704460

178 HARRELL,JOANN,EDWARDS SPEEDING 049/35 CHUNN,D,T 23IF 700007

179 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023

180 HART,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 068/45 LEWIS,C 22CR 701782

181 HARTMAN,SHANDA,ELAINE SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 705126

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705126

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705126

182 HAWKINS,YADIRA,JASMINE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050648

SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 050648

** 183 HEATH,DONALD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 339273

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 339273

184 HEATH,DONALD,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 703231

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703231

185 HERNANDEZ,RICKY,XAVIER SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702544

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702544

186 HERRERAYONATAN,MARCIAL DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702449

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702449

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702449

** 187 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400

188 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717

189 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134

190 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700320

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700320

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 700320

SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 700320

191 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,K 22CR 000142

** 192 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494

** 193 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495

** 194 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

195 HINSON,ADAM TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605

196 HODGES,STEVEN,BRETT DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 22CR 344801

NO OPERATORS LICENSE LONG,KENNET 22CR 344801

OPERATE VEH NO INS LONG,KENNET 22CR 344801

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 22CR 344801

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LONG,KENNET 22CR 344801

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LONG,KENNET 22CR 344801

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LONG,KENNET 22CR 344801

197 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 22CR 700258

INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C 22CR 700258

198 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267

199 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV STYRON,M 22CR 000484

** 200 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760

AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760

201 ITSIKZON,EKATERINA,IGO FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 22IF 703654

202 JACKSON,CONNER,WILLIAM SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705207

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705207

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705207

203 JAEGER,LINDA,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700092

204 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090

205 JENKINS,WILLIAM,GAFFOR SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 23CR 700015

LIC/PRMT VIOL OTH RSTRCTN

** 206 JESKE,MARLEY,LYN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 303553

207 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949

208 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166

209 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170

DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170

210 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171

211 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702030

OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 702030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIS,C,D 22CR 702030

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 702030

FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIS,C,D 22CR 702030

212 JOHNSON JR ,WILLIAM GE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 286828

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,MIC 22CR 286828

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 286828

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,MIC 22CR 286828

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HAYMORE,MIC 22CR 286828

** 213 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147

SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147

214 JOHNSON,CHRISTOPHER,WA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700051

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 700051

215 JOHNSON,TY,JERROD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700195

216 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE SPEEDING 043/25 LEWIS,C 22CR 705051

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705051

217 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 706047

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 706047

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 706047

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 706047

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 706047

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CHUNN,D,T 22CR 706047

218 JONES,BRIANNA,TANEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 23CR 700257

NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 23CR 700257

219 JONES,KEVIN,ELIJAH SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703854

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B,C 22CR 703854

220 JURGENSON,JULIE,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700166

221 KARTAL,ALICAN NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700203

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700203

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700203

DRIVE LEFT OF CENTER CHUNN,D,T 23CR 700203

222 KATZ,ERIC,JASON DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703538

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703538

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703538

223 KEEL,MARJORIE,ELLEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700100

** 224 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

225 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224

226 KHAN,ASMA,SHAHID SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 23CR 700246

227 KIGHT,JANIE,JOLEANE WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 704576

228 KIRK,PATRICK,TIMOTHY EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703670

229 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452

230 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493

231 KRAMARENKO,ELENA,ALEXA FAILURE TO REDUCE SPEED WEATHERS,D, 18IF 704004

232 KYSTAD,JANE,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051277

233 LANIER,AUSTIN,RAYFORD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 23CR 700417

234 LAWRENCE,PHILLIP,THOMA SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700021

235 LEE,JASMINE,ELIZABETH SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705459

236 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925

237 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842

238 LEWIS,GERALD,EDWARD FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WEATHERS,D 22CR 705385

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 705385

SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 22CR 705385

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 705385

239 LEWIS,NAQUAN,SHAQUAR SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 705901

240 LEWIS,NOAH,ALAN NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704784

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22CR 704784

241 LIBBY,BRIAN,ALEXANDER RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BOSTIAN,J 23CR 700278

242 LINEBERRY,STEVEN,MARK SPEEDING 069/55 CHUNN,D,T 23IF 700093

243 LITTLE,WARNER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050498

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 050498

244 LOCUS,AMANDA,LYDIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702844

AID & ABET OPERATORS LIC VIOL Haymore,Mic 22CR 702844

245 LOYNES,MARIBETH,POLLOC SPEEDING 042/25 LEWIS,C 23CR 700183

246 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SPEEDING 061/45 Stallings,N 22CR 705503

247 MALINSKI,RHONDA,GALE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ALVARADO,C 22CR 000983

248 MALINSKI,RHONDA,GALE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 345423

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 345423

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 345423

249 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685

250 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742

251 MARROQUINRAMOS,BERNAVI NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703370

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703370

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703370

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703370

** 252 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

253 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

254 MASON,CHARLES,DAWSON,J SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 23CR 700316

255 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739

256 MAZZEO,GABRIELLA,MARIE SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700379

257 MCCABE,JOSEPH,GREGORY SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 705900

258 MCCABE,JOSEPH,MICHAEL EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700008

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 23IF 700008

259 MCCASKILL-BAKER,WALTER SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 703561

260 MCCLURE,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 050555

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B 21CR 050555

261 MCCLURE,ANDREW,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 21IF 700732

262 MCCORMICK,MILES,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705344

263 MCCULLEN,FALEASHA,CHAK DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 702187

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 21CR 702187

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 21CR 702187

** 264 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058

265 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028

266 MCGONIGAL,ASHLEY,NICOL USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WEATHERS,D, 20CR 702734

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 702734

267 MCNAMARA,THOMAS,HUNTER SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705300

268 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705576

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705576

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705576

269 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 22CR 705956

270 MENDS-COLE,JOSEPH,JENK SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 23CR 700442

271 MIRANDA,BENJAMIN,ROBER SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 23CR 700314

272 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050474

273 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED WEATHERS,D, 21CR 700766

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D, 21CR 700766

274 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 21CR 700767

275 MOORE,ANDI,RUTH SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 703369

276 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137

277 MORRIS,PARKER,EASTERLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705975

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705975

278 MORRIS,RUTH,LANORA,HOF SPEEDING 058/40 CHUNN,D,T 23CR 700400

279 MORRIS,TY,SHANNON SPEEDING 062/45 CHUNN,D,T 22CR 706083

280 MORTON,EMILIE,ODELL FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 703104

281 MORTON,ROBERT,LEE,JR SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 23CR 700315

282 MUNN,INDIA,LORRAINE EXPIRED OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22IF 703335

283 MURPHY,KEVIN,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705172

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 705172

284 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780

285 MURRELL,EDWARD,CHARLES OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701068

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701068

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701068

286 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C,T 20IF 700496

287 OCONNOR,SUSAN,CARROLL SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700027

288 ODUM,DONALD,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700189

289 ORR,MERRY,KATHRYN,NOEL SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 706010

290 ORTIZ-MACIAS,JAZON ALA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 287353

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HAYMORE,MIC 22CR 287353

EXCEEDING POSTED SPEED HAYMORE,MIC 22CR 287353

DRIVE LEFT OF CENTER HAYMORE,MIC 22CR 287353

EXPIRED OPERATORS LICENSE HAYMORE,MIC 22CR 287353

291 ORTIZ,EDWIN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 700235

292 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

293 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993

294 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708

295 OXENDINE,SHEENA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 700427

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 296 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541

FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541

297 PARMER,HEATHER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702120

** 298 PATEL,JAY,YOGESH DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 23CR 205645

299 PATEL,JAY,YOGESH SPEEDING 041/25 CHUNN,D,T 23CR 700152

NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700152

300 PATTON,JENNIFER,LYNN DEFRAUDING INNKEEPER LEWIS,CHARL 23CR 217405

301 PAUL,MARK,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 23CR 700313

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 23CR 700313

302 PEARCY,RALPH,EMERSON,I SPEEDING 051/35 CHUNN,D,T 23CR 700380

303 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416

304 PERKINS,KYLE,SCOTT WINDOW TINTING VIOL CHUNN,D,T 23CR 700424

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 700424

305 PHARES,KRISTEN,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STYRON,M 22CR 000492

306 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703541

307 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704802

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704802

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704802

308 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435

** 309 PINCHBECK,GLEN,ALAN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052159

310 PINER,JESSICA,DAWN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700022

311 PIPPIN,TORI,CHRISTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700266

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 23CR 700266

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL WEATHERS,D 23CR 700266

312 POINDEXTER,CHARLES,CLE SPEEDING 065/45 CHUNN,D,T 23CR 700030

313 POIRIER,BENJAMIN,BURRI WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 706080

EXPIRED OPERATORS LICENSE Stallings,N 22CR 706080

314 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068

** 315 PORRO,AVERY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051473

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 051473

316 PORRO,AVERY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702735

317 POWELL,LAVANDON,LESHAW SPEEDING 051/35 CHUNN,D,T 22CR 704516

DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704516

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 704516

318 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561

319 PRIDGEN,HANNAH,LYNN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 702345

DRIVER

320 PUGH,CHRISTOPHER,BERNA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705876

EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22CR 705876

321 QUEENBELL,BOBBIE,JO SPEEDING 061/35 LEWIS,C 22CR 705052

322 QUINN,ASHLEY,MARIE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705873

323 RAUL,BURGOS,OLMOS SPEEDING 062/35 WEATHERS,D 23CR 700420

324 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608

325 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824

326 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345842

327 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830

328 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843

329 RENFROW,ROBERT,BEALE SPEEDING 050/35 CHUNN,D,T 23IF 700074

330 RHUE,ELIZABETH,RENEE FAILURE TO REDUCE SPEED CHUNN,D,T 23IF 700171

331 RIDDLE,FORREST,ZACHARI FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CHUNN,D,T 22IF 703540

332 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

333 RIVERA,JACQUELINE,PAIG EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700222

334 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517

SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517

MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

335 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050

336 ROBERTSON,SUSAN,CORRIN SPEEDING 065/35 WEATHERS,D 22CR 703435

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703435

337 ROBINSON,TA'SHAWNDA,TR SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 703419

338 ROCHA,ALVARO,TOVAR NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 000905

339 RODAMAKER,JEREMY,RICHA EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 23IF 700158

340 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184

341 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185

342 RODRIGUEZ,ERIC,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702232

343 RODRIGUEZ,ROBERT,JOSEP SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700245

344 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080

IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080

** 345 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 23CR 206590

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHUNN,DAVID 23CR 206590

346 ROSE,CHARLES,GLEN,JR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 700168

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CHUNN,D,T 23CR 700168

347 ROSE,JEFFERY,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) STEPHENS,M, 21CR 701724

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 21CR 701724

348 ROSE,JEFFERY,WAYNE,SR SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) DENNIS,M 21CR 050946

RESISTING PUBLIC OFFICER DENNIS,M 21CR 050946

349 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973

MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973

350 ROWE,NAKIYAH,SYMONE SPEEDING 080/55 CHUNN,D,T 22CR 702892

DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702892

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702892

351 RUDD,TRAVIS,LEE WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 23CR 700276

** 352 RUSSELL,AMANDA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700271

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 22CR 700271

353 RUTHERFORD,THOMAS,ROBE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700290

354 SANABRIA,ROBERTO,JR SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 23IF 700026

355 SANCHEZ JAUREGUI,BLANC HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE STALLINGS,N 22CR 000891

356 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701284

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER WEATHERS,D 22IF 701284

357 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221

358 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 703440

359 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322

360 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323

361 SCHELLINGER,JACOB,SYLV SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702448

NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 22CR 702448

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702448

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702448

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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362 SCIARRA,RICCARDO,JOSEP SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705146

SPA 363 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416

SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416

** 364 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

365 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

366 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081

SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081

367 SHEPPARD,DAVID,EARL,JR SPEEDING 058/40 CHUNN,D,T 23CR 700375

368 SHERRARD,MICHAEL,SCOTT SPEEDING 077/55 CHUNN,D,T 23CR 700151

369 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403

370 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819

371 SIMPSON,JUSTIN,LAMAR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700165

372 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640

FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640

373 SMITH,CHRISTOPHER,DALE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700104

374 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

375 SMITH,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705875

376 SMITH,KASEY,RUSSELL SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702993

377 SNAVELY,AIDEN,DANNY FENDER HEIGHT VIOLATION Stallings,N 23IF 700111

378 SNIDER,ERIN,CHELSEA,OV SPEEDING 052/35 CHUNN,D,T 22CR 706084

379 SOLIS,FAYIN SPEEDING 077/55 CHUNN,D,T 23CR 700166

NO OPERATORS LICENSE CHUNN,D,T 23CR 700166

380 SOLORZANO,BENJAMIN SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,CHARL 22CR 311313

381 SOLORZANO,BENJAMIN,TYL RESISTING PUBLIC OFFICER CLARK,CASSI 23CR 225523

382 SPARKS,TABBATHA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000914

383 SPARKS,TABBATHA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 704532

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 704532

384 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637

DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637

385 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638

386 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259

387 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700167

SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 23CR 700167

388 STRAMA,JESSICA,ALEXAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705932

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 705932

** 389 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912

390 TAFT,HELEN,GRACE DWLR NOT IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705686

UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Stallings,N 22CR 705686

** 391 TAYLOR-AUSTIN,SHYHEEM, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703924

392 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 701956

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701956

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 701956

393 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703713

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

394 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,D,T 22CR 705099

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CHUNN,D,T 22CR 705099

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 705099

395 TAYLOR,TIMOTHY,ALEXAND MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,CHARL 23CR 202417

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,CHARL 23CR 202417

396 THOMPSON,LAQUANDA,NICO SPEEDING 092/55 BUNN,M,T 21CR 702856

397 THOMPSON,REBECCA,JANE SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 705882

398 THOMPSON,VICTOR,CRAIG SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700077

399 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353

400 TORBUSH,DANIEL,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 053087

401 TORBUSH,DANIEL,MARTIN, RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 21CR 705497

SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 705497

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 705497

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 705497

402 TROSINO,JANIE,ETTA MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705974

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705974

MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705974

403 TURNER,BRANDON,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700428

NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 700428

** 404 TURRONE,KATHARINE,MORR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051300

405 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588

406 UMILE,TYLER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 20CR 052944

407 UMILE,TYLER,JAMES SPEEDING 055/45 WEATHERS,D, 20CR 703922

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA WEATHERS,D, 20CR 703922

408 VANKOUTEREN,RICHARD,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 706015

409 VANN,WILLIAM,CHRISTOPH SPEEDING 057/35 CLARK,C 23CR 700279

410 VEALEY,ROBERT,LEE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700435

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700435

411 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352

412 VON THADEN,JOHN,ANDREW SECOND DEGREE TRESPASS HAYMORE,M 22CR 051885

413 VON THADEN,JOHN,ANDREW INJURY TO PERSONAL PROPERTY HAYMORE,M 22CR 052014

414 VON THADEN,JOHN,ANDREW INDECENT EXPOSURE HAYMORE,MIC 22CR 303923

415 WAGGONER,RAYMOND,CHRIS FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700239

416 WALLACE,BRIANA,CHARMAY SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 23IF 700068

417 WALLACE,GRANT,FREDERIC SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 23IF 700073

418 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428

419 WATSON,RICHARD,NEILL,J SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700366

420 WEBSTER,ELISABETH,ACRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700084

421 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512

422 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513

423 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193

424 WEXLER,LAWRENCE,ANTHON SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22IF 702415

425 WHEATCRAFT,SUZANNE,BRA SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 706009

426 WHITE,KIRSTIN,TREASA SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 705071

427 WHITTEN,DEVYN,BRI SPEEDING 069/55 ELSON,A,M 22IF 703680

428 WIGGINS,JENNINGS,RHODE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 703968

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 703968

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 703968

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 703968

429 WILBURN,CHASITY,LAUREN SPEEDING 074/55 WILLIS,B,C 22CR 703324

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 703324

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 703324

430 WILKINS,JOSHUA FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT CHUNN,D,T 22IF 703664

** 431 WILLIAMS,CONNOR,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 211637

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 14

COURT DATE: 02/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 211637

432 WILLIAMS,CONNOR,TAYLOR CARRYING CONCEALED GUN(M) WEATHERS,D 23CR 700291

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 700291

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 23CR 700291

EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23CR 700291

433 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666

IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666

434 WILLIAMS,MICAH,RYAN SPEEDING 068/45 LEWIS,C 23CR 700757

435 WILLIAMS,NOAH,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705101

IMPROPER BACKING CHUNN,D,T 22CR 705101

436 WILLIAMS,TROY,EDWARD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705102

437 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473

438 WILLIS,ISAAC,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705446

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 705446

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR CHUNN,D,T 22CR 705446

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 705446

UNSAFE TIRES CHUNN,D,T 22CR 705446

439 WINCHESTER,RAYMOND,CHA SPEEDING 072/55 CHUNN,D,T 22CR 703939

440 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296

441 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 22CR 703030

442 WOOLARD,BENJAMIN,ALLEN SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 703230

443 WOOLARD,LARRY,ONEAL,II DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704709

444 WOOLRIDGE,DAVID,ALLEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700033

445 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050786

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 050786

446 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701627

SPEEDING 053/45 WEATHERS,D 21CR 701627

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 701627

447 WRENN,BROOKLYNN,RENAE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHUNN,D,T 22CR 705195

NO LIABILITY INSURANCE CHUNN,D,T 22CR 705195

SPEEDING 060/45 CHUNN,D,T 22CR 705195

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22CR 705195

448 YELVERTON,MICHAEL,DEAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702845

** 449 YOUNG,AUSTIN,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 052008

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 052008

450 YOUNG,AUSTIN,JACOB RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 22CR 703578

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703578

DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 703578

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703578

451 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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