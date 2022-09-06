DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALCARAZ,JOSE,ALBERT ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050720
SPA 2 ARIAS-OVANDO,ANGEL,DE NOISE ORDINANCE VIOLATION MILLEA,T 22CR 704095
3 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN DWLR VIOL LDP - IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701084
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/35 BURTON,M 22CR 701084
4 BAYLEY,KEITH,JOSEPH MISDEMEANOR CHILD ABUSE FERREIRA,P 22CR 051026
5 CACI,JULIA,ANN SPEEDING 053/35 BURTON,M 22CR 701635
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701635
DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701635
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 701635
6 CARTWRIGHT,RUBY,ANNETT NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 703948
** 7 CAVETT,CHARLES,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050667
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 050667
8 CLARK,BRIAN,CHRISTOPHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA FERREIRA,P 21CR 052668
9 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145
10 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382
11 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062
12 CREECH,LAURA,EMILY GIVE MTBV/U-WN TO
13 CURTIS,PHOEBE,DAWN SPEEDING 051/35 FERREIRA,P 22CR 703417
14 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 21CR 700217
15 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 700433
16 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 21CR 700434
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A,S 21CR 700434
17 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 068/45 RENN,J,A 21CR 701248
18 DESANTIS,KRISTA,JEAN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 701812
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701812
19 DONEGHY,SHADIAMOND,NIC INJURY TO REAL PROPERTY BURTON,M 21CR 052922
20 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445
21 DUNN,RACHEL,MARIE SPEEDING 052/35 FERREIRA,P 22CR 000579
SPA 22 ENAMORADOTERUEL,JERZON NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 702537
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 702537
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BURTON,M 22CR 702537
EXPIRED OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 702537
** 23 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099
24 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787
EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787
25 GILLIKIN,MELISSA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 703704
26 GODETTE,LEANDRO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 703982
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BURTON,M 22CR 703982
27 GRANT,JOSIAH,PHILLIP SPEEDING 090/55 WILLIS,BRIA 22CR 700148
SPEED COMPETITION WILLIS,BRIA 22CR 700148
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 28 GRAY,JOSHUA,RYAN SMITH DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051017
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY ST/RD FERREIRA,P 21CR 051017
29 HALL,JONATHAN,DAVID POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703881
30 HAND,MICHAEL,JUNIOR DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 22CR 051189
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FERREIRA,P 22CR 051189
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 22CR 051189
31 HAND,MICHAEL,JUNIOR OPERATE VEH NO INS FERREIRA,P 22CR 051190
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 22CR 051190
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 22CR 051190
32 HUNTER,JACK,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 22CR 703437
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 22CR 703437
33 JAMES,NICOLE,ASHLEY SPEEDING 074/55 BURTON,M 22CR 702811
** 34 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076
INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076
35 JONES,JERRY,ADAM FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 050703
36 KEYS,DONNOVAN WAYNE ASSAULT ON A FEMALE BURTON,MORG 22CR 273595
37 KEYS,DONOVAN WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 274992
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 274992
38 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839
SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839
39 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840
40 LOGAN,DANIELLE,NICOLE ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050721
** 41 MCGRATH,ALBERT,JOHN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BURTON,M 21CR 051247
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051247
EXPIRED/NO INSPECTION BURTON,M 21CR 051247
42 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 278709
43 MENJIVARGUERRA,CARLOS, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BURTON,M 22IF 702416
44 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984
45 MILLER,SUSANNA,GIBSON, SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,J 22CR 000612
46 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509
47 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620
48 MUSE,ROBERT,DALE,JR. EXCEEDING POSTED SPEED BURTON,M,L 20CR 704130
DWLR IMPAIRED REV BURTON,M,L 20CR 704130
49 PEDERSEN,JEREMY KENDAL COMMUNICATING THREATS BURTON,MORG 22CR 262010
50 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125
NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125
51 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
52 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345
UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345
53 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392
54 RAMOSFUNEZ,MICHAEL,DI, CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 21CR 704824
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 21CR 704824
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704824
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 704824
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 704824
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 704824
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704824
55 SCHEALL,ALEX,L SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050828
56 SPROULE,ERIC,ANTHONY ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 FERREIRA,P 22CR 051025
DISORDERLY CONDUCT FERREIRA,P 22CR 051025
57 SYDES,EMILY,RAE POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HARVEY,D 22CR 051645
58 TILLMAN,DARRYLLYNN, D SHOW CAUSE - FAILURE TO OBEY O STATE OF NO 22CR 000329
59 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703882
60 VILLAREAL,NAICHE,D SIMPLE ASSAULT BURTON,M 21CR 052179
RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 21CR 052179
61 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232
DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232
62 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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