carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ALCARAZ,JOSE,ALBERT ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050720

SPA 2 ARIAS-OVANDO,ANGEL,DE NOISE ORDINANCE VIOLATION MILLEA,T 22CR 704095

3 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN DWLR VIOL LDP - IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701084

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/35 BURTON,M 22CR 701084

4 BAYLEY,KEITH,JOSEPH MISDEMEANOR CHILD ABUSE FERREIRA,P 22CR 051026

5 CACI,JULIA,ANN SPEEDING 053/35 BURTON,M 22CR 701635

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701635

DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701635

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 701635

6 CARTWRIGHT,RUBY,ANNETT NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 703948

** 7 CAVETT,CHARLES,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050667

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 050667

8 CLARK,BRIAN,CHRISTOPHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA FERREIRA,P 21CR 052668

9 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145

10 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382

11 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062

12 CREECH,LAURA,EMILY GIVE MTBV/U-WN TO

13 CURTIS,PHOEBE,DAWN SPEEDING 051/35 FERREIRA,P 22CR 703417

14 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 21CR 700217

15 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 700433

16 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 21CR 700434

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A,S 21CR 700434

17 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 068/45 RENN,J,A 21CR 701248

18 DESANTIS,KRISTA,JEAN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 701812

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701812

19 DONEGHY,SHADIAMOND,NIC INJURY TO REAL PROPERTY BURTON,M 21CR 052922

20 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445

21 DUNN,RACHEL,MARIE SPEEDING 052/35 FERREIRA,P 22CR 000579

SPA 22 ENAMORADOTERUEL,JERZON NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 702537

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 702537

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BURTON,M 22CR 702537

EXPIRED OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 702537

** 23 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099

24 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787

EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787

25 GILLIKIN,MELISSA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 703704

26 GODETTE,LEANDRO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 703982

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BURTON,M 22CR 703982

27 GRANT,JOSIAH,PHILLIP SPEEDING 090/55 WILLIS,BRIA 22CR 700148

SPEED COMPETITION WILLIS,BRIA 22CR 700148

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 28 GRAY,JOSHUA,RYAN SMITH DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051017

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY ST/RD FERREIRA,P 21CR 051017

29 HALL,JONATHAN,DAVID POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703881

30 HAND,MICHAEL,JUNIOR DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 22CR 051189

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FERREIRA,P 22CR 051189

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 22CR 051189

31 HAND,MICHAEL,JUNIOR OPERATE VEH NO INS FERREIRA,P 22CR 051190

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 22CR 051190

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 22CR 051190

32 HUNTER,JACK,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 22CR 703437

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 22CR 703437

33 JAMES,NICOLE,ASHLEY SPEEDING 074/55 BURTON,M 22CR 702811

** 34 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076

INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076

35 JONES,JERRY,ADAM FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 050703

36 KEYS,DONNOVAN WAYNE ASSAULT ON A FEMALE BURTON,MORG 22CR 273595

37 KEYS,DONOVAN WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 274992

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 274992

38 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839

SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839

39 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840

40 LOGAN,DANIELLE,NICOLE ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050721

** 41 MCGRATH,ALBERT,JOHN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BURTON,M 21CR 051247

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051247

EXPIRED/NO INSPECTION BURTON,M 21CR 051247

42 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 278709

43 MENJIVARGUERRA,CARLOS, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BURTON,M 22IF 702416

44 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984

45 MILLER,SUSANNA,GIBSON, SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,J 22CR 000612

46 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509

47 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620

48 MUSE,ROBERT,DALE,JR. EXCEEDING POSTED SPEED BURTON,M,L 20CR 704130

DWLR IMPAIRED REV BURTON,M,L 20CR 704130

49 PEDERSEN,JEREMY KENDAL COMMUNICATING THREATS BURTON,MORG 22CR 262010

50 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125

NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125

51 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

52 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345

UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345

53 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392

54 RAMOSFUNEZ,MICHAEL,DI, CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 21CR 704824

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 21CR 704824

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704824

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 704824

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 704824

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 704824

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704824

55 SCHEALL,ALEX,L SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050828

56 SPROULE,ERIC,ANTHONY ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 FERREIRA,P 22CR 051025

DISORDERLY CONDUCT FERREIRA,P 22CR 051025

57 SYDES,EMILY,RAE POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HARVEY,D 22CR 051645

58 TILLMAN,DARRYLLYNN, D SHOW CAUSE - FAILURE TO OBEY O STATE OF NO 22CR 000329

59 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703882

60 VILLAREAL,NAICHE,D SIMPLE ASSAULT BURTON,M 21CR 052179

RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 21CR 052179

61 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232

DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232

62 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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