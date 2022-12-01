DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ALEX PULLY/ IRENE FINNEY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,KENNETH CAMACH POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 258426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 258426
2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259
3 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896
4 AH SIU,KIVA JOSEPH FINANCIAL CARD FRAUD (F) CARROLL,TRA 22CR 274549
5 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251
DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251
FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251
** 6 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301519
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301519
7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
** 13 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
** 14 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
** 15 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
16 BATEMAN,DANNY,LEE,JR POSSESS HEROIN BURTON,MORG 22CR 341696
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 341696
17 BENTON,BUXTON JAMES ASSAULT ON A FEMALE MCINTOSH,ME 22CR 263367
COMMUNICATING THREATS MCINTOSH,ME 22CR 263367
18 BENTON,BUXTON,JAMES BREAKING AND OR ENTERING (F) BRINKLEY,J 22CR 297347
DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BRINKLEY,J 22CR 297347
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRINKLEY,J 22CR 297347
** 19 BOYD,TIFFANY,LYNN EMBEZZLEMENT SPEEDWAY 22CR 304132
20 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613
21 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614
22 BRADE,BRUCE,JERAMIE WORTHLESS CHECK $ 4932.41 EDWARDS,T 22CR 050382
23 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249
24 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250
25 BRANCHE,SHAWN MARCEL DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT TURNEY,JUST 22CR 269853
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DISSEM MTRL/PERFORM HARMFL MIN TURNEY,JUST 22CR 269853
26 BURNS,JOHNNY,RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HAYMORE,M 22CR 050880
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,M 22CR 050880
27 CANNON,JONATHAN,BRAD LARCENY OF A FIREARM HAWKS,J 21CR 052783
28 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052784
29 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052785
30 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052786
31 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052787
32 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052788
33 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052789
34 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052790
35 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052791
36 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052792
37 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052793
38 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052794
39 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052795
40 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052796
41 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052797
42 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052798
43 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703108
44 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682
45 CEPEDA,MARIA,CAMILA,VE SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 22IF 701527
46 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493
** 47 CHAMPION,SARAH FELONY LARCENY BENWAY,OFF 22CR 285090
48 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051714
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051714
49 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051715
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051715
50 CHAMPION,SARAH,ELIZABE FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051716
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051716
51 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051717
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051717
** 52 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE LARCENY BY EMPLOYEE PROBST,B 22CR 050256
** 53 CLEARY,SHARON,LYNN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 323501
** 54 CLEARY,SHARON,LYNN LARCENY BY EMPLOYEE HOWELL,MATT 22CR 323507
** 55 COFFEY,WILLIAM-TYLER,D INDECENT LIBERTIES WITH CHILD ALEXANDER,J 22CR 317500
56 CONGDON,CHAD AARON FAIL RETURN HIRED MV >$4000 CLARK,OFF C 22CR 260674
57 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004
** 58 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580
** 59 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140
60 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199
61 DAMREN,JACOB P FELONY LARCENY GOODWIN,ISA 22CR 273126
** 62 DAMREN,JACOB P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 273136
63 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051291
64 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051292
65 DAVIS,DAWN,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051293
66 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075
** 67 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000545
** 68 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000546
** 69 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000547
70 DAVIS,JEREMY KYLE FALSE REPORT TO POLICE STATION BOYD,OFF MI 22CR 000548
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 71 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000549
72 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CR 051331
73 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CR 051341
74 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051342
75 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CR 051343
76 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CR 051346
LARCENY AFTER BREAK/ENTER BISHOP,J 22CR 051346
77 DAY,JUSTIN,LEE INJURY TO REAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 051347
** 78 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051944
79 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051945
80 DAY,JUSTIN,LEE FELONY LARCENY BOYD,M 22CR 051946
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BOYD,M 22CR 051946
81 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303
** 82 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067
** 83 FIELDS,MIKAYLA ANNE FINANCIAL CARD THEFT STEPHENS,MI 22CR 286063
84 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538
85 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539
** 86 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609
87 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050662
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050662
** 88 FREEMAN,CHRISTOPHER,MI INSURANCE FRAUD HOCHMAN,DAV 22CR 318061
FALSE REPORT TO POLICE STATION HOCHMAN,DAV 22CR 318061
** 89 GARCY,RYAN MICHAEL BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BRANCH ,COR 22CR 252079
FIRST DEGREE BURGLARY BRANCH ,COR 22CR 252079
INJURY TO REAL PROPERTY BRANCH ,COR 22CR 252079
90 GASQUE,NATHAN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458
91 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL,JACOB 22CR 307676
92 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713
93 GEORGE,BRODY,KAHSEEM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BELIZAIRE,C 21CR 050162
94 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144
95 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
96 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881
** 97 GODETTE,OCTAVIAN DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
98 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806
99 GRADDY,GLENN,JAKHI ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052746
100 GUTHRIE,FREDERICK,DARI AWDW SERIOUS INJURY TURNER,BRAN 22CR 315911
101 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280
** 102 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802
** 103 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803
** 104 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804
** 105 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805
106 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291537
MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291537
107 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE DESTEFANO,O 22CR 293102
** 108 HERMAN,ELORA DANNON DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT CHAANINE,EL 22CR 262626
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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109 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,TONY 22CR 296226
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 296226
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROMERO,TONY 22CR 296226
110 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010
111 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160
112 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330856
113 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 330881
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 22CR 330881
114 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332364
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364
** 115 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE BRANCH,CORE 22CR 332846
116 HUNT,JASON,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) LONG,KENNET 22CR 343229
117 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BURTON,MORG 22CR 342494
118 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FELONY POSSESSION OF COCAINE BLALOCK,GEO 22CR 327268
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BLALOCK,GEO 22CR 327268
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BLALOCK,GEO 22CR 327268
119 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285
** 120 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
121 JOLIN,JOSEPH,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,JAM 22CR 317821
ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER PITTMAN,JAM 22CR 317821
122 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961
** 123 JONES,LADONIAS,DONNIE FINANCIAL CARD THEFT RICE,FRANKL 22CR 311280
FINANCIAL CARD FRAUD (F) RICE,FRANKL 22CR 311280
124 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395
125 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396
126 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398
** 127 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322
** 128 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533
** 129 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534
** 130 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898
131 KELLY,SCOTT CHARLES OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291536
MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291536
132 KELLY,SCOTT CHARLES MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,OFF 22CR 293095
133 KENT,GARY,STEPHEN,JR SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 702325
134 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449
135 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441
136 KRAZINSKI,STEVEN MICHA FELONY LARCENY BENWAY,OFF 22CR 285087
137 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051710
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051710
138 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051711
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051711
139 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051712
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051712
140 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051713
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051713
141 KURZAWA,PARKER,REED ASSAULT BY STRANGULATION CHAANINE,EL 22CR 309190
ASSAULT ON A FEMALE CHAANINE,EL 22CR 309190
142 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361
143 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362
144 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363
145 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364
146 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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147 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827
148 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853
** 149 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898
** 150 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899
** 151 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917
FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917
152 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393
153 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394
154 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989
** 155 MEADOWS,APRIL,MARIE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332368
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368
156 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834
157 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 317549
158 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 318619
159 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567
160 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681
161 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689
162 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158
163 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740
OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740
164 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396
165 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397
166 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611
167 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612
168 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335
169 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575
170 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576
171 NIX,MONICA,DEMPSEY MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 19CR 053231
172 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000520
173 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000521
174 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000522
175 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000523
176 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000524
177 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH IV CS SMITH,J 22CR 000525
178 ORR,KIMBERLY CASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 000526
** 179 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547
** 180 PARRISH,JOHNNY,CRAIG FAIL REGISTER SEX OFFENDER(F) WILLIS,C 22CR 051405
181 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512
182 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513
183 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514
184 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515
185 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 186 PERKINS,JULIAN BRADSHA NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BOYD,OFF MI 22CR 289852
187 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097
188 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098
189 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159
190 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135
** 191 POTTER,NATHAN CARL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R Y 22CR 288254
192 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161
193 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905
194 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906
AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906
195 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623
196 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661
197 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662
198 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663
199 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664
200 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665
201 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666
202 RICHMOND,CHASE,LYNDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) ALEXANDER,G 22CR 319219
** 203 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050832
** 204 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050833
** 205 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050855
** 206 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050856
** 207 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050857
** 208 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050858
** 209 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050859
** 210 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050860
211 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701989
212 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701990
213 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928
RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928
214 RYAN,TIMOTHY CHARLES ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075
COMMUNICATING THREATS HAYMORE,MIC 22CR 288075
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,MIC 22CR 288075
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 288075
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 288075
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 288075
** 215 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301949
** 216 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301952
** 217 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301956
** 218 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963
EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963
EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963
** 219 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309681
** 220 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309683
** 221 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309684
222 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895
223 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589
224 SCHEALL,ALEX,L OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ALEXANDER,J 21CR 052771
225 SCHEALL,ALEX,L POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051097
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051097
226 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
227 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357
228 STILES,JUSTIN,JOSEPH ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052747
** 229 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
230 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
231 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705
232 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706
233 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707
234 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724
235 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725
** 236 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953
237 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 314717
POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 314717
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 314717
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,KE 22CR 314717
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 314717
** 238 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103
** 239 THOMAS,JEROMY,WILLIAM RECEIVE STOLEN GOODS/PROP (F) SPEEDWAY 22CR 304130
240 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392
241 THOMPSON,JAMIE,LEE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,CAME 22CR 313504
POSSESS HEROIN WILLIS,CAME 22CR 313504
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,CAME 22CR 313504
** 242 TRUAX,MATTHEW,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 21CR 050150
243 TURNER JR ,MICHAEL JOH ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL III 22CR 272096
INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL III 22CR 272096
244 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259
245 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401
** 246 WALLACE,TANEKA ENTRE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,FRANKL 22CR 269384
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE RICE,FRANKL 22CR 269384
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,FRANKL 22CR 269384
247 WALTON,ZACHARY,ROSS FAILURE TO YIELD POWELL,S,J 20IF 700462
** 248 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042
** 249 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043
** 250 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044
** 251 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045
** 252 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HOWELL,M 22CR 050978
** 253 WILLIAMS,JESSE,GENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,M 22CR 050979
** 254 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051021
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051021
** 255 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051022
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051022
** 256 WILLIS,LORRIE ANN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SORRELS,DEP 22CR 264186
** 257 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337
258 WOODBURY,JONATHAN,JOE, POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,JUSTI 22CR 341853
** 259 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550
** 260 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551
** 261 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690
262 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE LARCENY AFTER BREAK/ENTER BOYD,M 22CR 051164
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051164
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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