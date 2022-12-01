carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ALEX PULLY/ IRENE FINNEY

:

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:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACFALLE,KENNETH CAMACH POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 258426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 258426

2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259

3 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896

4 AH SIU,KIVA JOSEPH FINANCIAL CARD FRAUD (F) CARROLL,TRA 22CR 274549

5 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251

DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251

FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251

** 6 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301519

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301519

7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

** 13 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

** 14 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

** 15 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

16 BATEMAN,DANNY,LEE,JR POSSESS HEROIN BURTON,MORG 22CR 341696

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 341696

17 BENTON,BUXTON JAMES ASSAULT ON A FEMALE MCINTOSH,ME 22CR 263367

COMMUNICATING THREATS MCINTOSH,ME 22CR 263367

18 BENTON,BUXTON,JAMES BREAKING AND OR ENTERING (F) BRINKLEY,J 22CR 297347

DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BRINKLEY,J 22CR 297347

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRINKLEY,J 22CR 297347

** 19 BOYD,TIFFANY,LYNN EMBEZZLEMENT SPEEDWAY 22CR 304132

20 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613

21 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614

22 BRADE,BRUCE,JERAMIE WORTHLESS CHECK $ 4932.41 EDWARDS,T 22CR 050382

23 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249

24 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250

25 BRANCHE,SHAWN MARCEL DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT TURNEY,JUST 22CR 269853

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DISSEM MTRL/PERFORM HARMFL MIN TURNEY,JUST 22CR 269853

26 BURNS,JOHNNY,RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HAYMORE,M 22CR 050880

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,M 22CR 050880

27 CANNON,JONATHAN,BRAD LARCENY OF A FIREARM HAWKS,J 21CR 052783

28 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052784

29 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052785

30 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052786

31 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052787

32 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052788

33 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052789

34 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052790

35 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052791

36 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052792

37 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052793

38 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052794

39 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052795

40 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052796

41 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052797

42 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052798

43 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703108

44 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682

45 CEPEDA,MARIA,CAMILA,VE SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 22IF 701527

46 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493

** 47 CHAMPION,SARAH FELONY LARCENY BENWAY,OFF 22CR 285090

48 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051714

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051714

49 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051715

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051715

50 CHAMPION,SARAH,ELIZABE FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051716

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051716

51 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051717

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051717

** 52 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE LARCENY BY EMPLOYEE PROBST,B 22CR 050256

** 53 CLEARY,SHARON,LYNN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 323501

** 54 CLEARY,SHARON,LYNN LARCENY BY EMPLOYEE HOWELL,MATT 22CR 323507

** 55 COFFEY,WILLIAM-TYLER,D INDECENT LIBERTIES WITH CHILD ALEXANDER,J 22CR 317500

56 CONGDON,CHAD AARON FAIL RETURN HIRED MV >$4000 CLARK,OFF C 22CR 260674

57 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004

** 58 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580

** 59 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140

60 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199

61 DAMREN,JACOB P FELONY LARCENY GOODWIN,ISA 22CR 273126

** 62 DAMREN,JACOB P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 273136

63 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051291

64 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051292

65 DAVIS,DAWN,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051293

66 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075

** 67 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000545

** 68 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000546

** 69 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000547

70 DAVIS,JEREMY KYLE FALSE REPORT TO POLICE STATION BOYD,OFF MI 22CR 000548

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 71 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000549

72 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CR 051331

73 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CR 051341

74 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051342

75 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CR 051343

76 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CR 051346

LARCENY AFTER BREAK/ENTER BISHOP,J 22CR 051346

77 DAY,JUSTIN,LEE INJURY TO REAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 051347

** 78 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051944

79 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051945

80 DAY,JUSTIN,LEE FELONY LARCENY BOYD,M 22CR 051946

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BOYD,M 22CR 051946

81 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303

** 82 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067

** 83 FIELDS,MIKAYLA ANNE FINANCIAL CARD THEFT STEPHENS,MI 22CR 286063

84 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538

85 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539

** 86 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609

87 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050662

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050662

** 88 FREEMAN,CHRISTOPHER,MI INSURANCE FRAUD HOCHMAN,DAV 22CR 318061

FALSE REPORT TO POLICE STATION HOCHMAN,DAV 22CR 318061

** 89 GARCY,RYAN MICHAEL BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BRANCH ,COR 22CR 252079

FIRST DEGREE BURGLARY BRANCH ,COR 22CR 252079

INJURY TO REAL PROPERTY BRANCH ,COR 22CR 252079

90 GASQUE,NATHAN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 332458

91 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL,JACOB 22CR 307676

92 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713

93 GEORGE,BRODY,KAHSEEM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BELIZAIRE,C 21CR 050162

94 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144

95 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

96 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881

** 97 GODETTE,OCTAVIAN DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

98 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806

99 GRADDY,GLENN,JAKHI ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052746

100 GUTHRIE,FREDERICK,DARI AWDW SERIOUS INJURY TURNER,BRAN 22CR 315911

101 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280

** 102 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802

** 103 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803

** 104 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804

** 105 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805

106 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291537

MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291537

107 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE DESTEFANO,O 22CR 293102

** 108 HERMAN,ELORA DANNON DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT CHAANINE,EL 22CR 262626

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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109 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,TONY 22CR 296226

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 296226

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROMERO,TONY 22CR 296226

110 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010

111 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160

112 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330856

113 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 330881

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 22CR 330881

114 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332364

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364

** 115 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE BRANCH,CORE 22CR 332846

116 HUNT,JASON,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) LONG,KENNET 22CR 343229

117 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BURTON,MORG 22CR 342494

118 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FELONY POSSESSION OF COCAINE BLALOCK,GEO 22CR 327268

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BLALOCK,GEO 22CR 327268

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BLALOCK,GEO 22CR 327268

119 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285

** 120 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

121 JOLIN,JOSEPH,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,JAM 22CR 317821

ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER PITTMAN,JAM 22CR 317821

122 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961

** 123 JONES,LADONIAS,DONNIE FINANCIAL CARD THEFT RICE,FRANKL 22CR 311280

FINANCIAL CARD FRAUD (F) RICE,FRANKL 22CR 311280

124 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395

125 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396

126 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398

** 127 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322

** 128 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533

** 129 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534

** 130 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898

131 KELLY,SCOTT CHARLES OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291536

MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291536

132 KELLY,SCOTT CHARLES MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,OFF 22CR 293095

133 KENT,GARY,STEPHEN,JR SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 702325

134 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449

135 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441

136 KRAZINSKI,STEVEN MICHA FELONY LARCENY BENWAY,OFF 22CR 285087

137 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051710

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051710

138 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051711

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051711

139 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051712

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051712

140 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051713

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051713

141 KURZAWA,PARKER,REED ASSAULT BY STRANGULATION CHAANINE,EL 22CR 309190

ASSAULT ON A FEMALE CHAANINE,EL 22CR 309190

142 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361

143 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362

144 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363

145 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364

146 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

147 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827

148 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853

** 149 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898

** 150 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899

** 151 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917

FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917

152 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393

153 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394

154 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989

** 155 MEADOWS,APRIL,MARIE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332368

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368

156 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834

157 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 317549

158 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 318619

159 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567

160 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681

161 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689

162 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158

163 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740

OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740

164 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396

165 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397

166 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611

167 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612

168 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335

169 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575

170 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576

171 NIX,MONICA,DEMPSEY MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 19CR 053231

172 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000520

173 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000521

174 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000522

175 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000523

176 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000524

177 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH IV CS SMITH,J 22CR 000525

178 ORR,KIMBERLY CASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 000526

** 179 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547

** 180 PARRISH,JOHNNY,CRAIG FAIL REGISTER SEX OFFENDER(F) WILLIS,C 22CR 051405

181 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512

182 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513

183 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514

184 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515

185 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 186 PERKINS,JULIAN BRADSHA NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BOYD,OFF MI 22CR 289852

187 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097

188 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098

189 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159

190 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135

** 191 POTTER,NATHAN CARL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R Y 22CR 288254

192 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161

193 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905

194 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906

AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906

195 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623

196 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661

197 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662

198 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663

199 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664

200 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665

201 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666

202 RICHMOND,CHASE,LYNDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) ALEXANDER,G 22CR 319219

** 203 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050832

** 204 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050833

** 205 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050855

** 206 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050856

** 207 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050857

** 208 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050858

** 209 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050859

** 210 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050860

211 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701989

212 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701990

213 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928

RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928

214 RYAN,TIMOTHY CHARLES ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075

COMMUNICATING THREATS HAYMORE,MIC 22CR 288075

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,MIC 22CR 288075

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 288075

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 288075

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 288075

** 215 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301949

** 216 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301952

** 217 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301956

** 218 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963

EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963

EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963

** 219 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309681

** 220 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309683

** 221 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309684

222 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895

223 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589

224 SCHEALL,ALEX,L OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ALEXANDER,J 21CR 052771

225 SCHEALL,ALEX,L POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051097

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051097

226 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832

227 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357

228 STILES,JUSTIN,JOSEPH ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052747

** 229 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739

230 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 12/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

231 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705

232 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706

233 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707

234 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724

235 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725

** 236 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953

LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953

237 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 314717

POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 314717

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 314717

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,KE 22CR 314717

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 314717

** 238 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103

** 239 THOMAS,JEROMY,WILLIAM RECEIVE STOLEN GOODS/PROP (F) SPEEDWAY 22CR 304130

240 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392

241 THOMPSON,JAMIE,LEE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,CAME 22CR 313504

POSSESS HEROIN WILLIS,CAME 22CR 313504

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,CAME 22CR 313504

** 242 TRUAX,MATTHEW,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 21CR 050150

243 TURNER JR ,MICHAEL JOH ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL III 22CR 272096

INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL III 22CR 272096

244 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259

245 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401

** 246 WALLACE,TANEKA ENTRE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,FRANKL 22CR 269384

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE RICE,FRANKL 22CR 269384

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,FRANKL 22CR 269384

247 WALTON,ZACHARY,ROSS FAILURE TO YIELD POWELL,S,J 20IF 700462

** 248 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042

** 249 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043

** 250 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044

** 251 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045

** 252 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HOWELL,M 22CR 050978

** 253 WILLIAMS,JESSE,GENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,M 22CR 050979

** 254 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051021

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051021

** 255 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051022

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051022

** 256 WILLIS,LORRIE ANN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SORRELS,DEP 22CR 264186

** 257 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337

258 WOODBURY,JONATHAN,JOE, POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,JUSTI 22CR 341853

** 259 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550

** 260 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551

** 261 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690

262 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE LARCENY AFTER BREAK/ENTER BOYD,M 22CR 051164

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051164

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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