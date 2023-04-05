DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,KATHERINE,ERSKIN SPEEDING 083/55 SORRELS,J 23CR 000047
2 ADAMS,SALLYMARIE,NALLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702781
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,MICH 22CR 702781
3 ALSTON,KAYLA,PHONSHA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704698
4 AUGER,NATHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 001065
UNSAFE MOVEMENT SORRELS,J 22CR 001065
5 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621
6 BECKERS,RICHARD,JOHN NO OPERATORS LICENSE HONEYCUTT,C 19CR 001011
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HONEYCUTT,C 19CR 001011
7 BEVAN,TYLER,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000388
8 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
9 BOLLARD,RYAN,NICHOLE SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702672
10 BOLLARD,SHELBY SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702671
** 11 BOLLARD,SHELBY,A DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051523
12 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
** 13 BREWER,ROMAN,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCHAMEL,HOW 23CR 255635
14 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942
** 15 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287
16 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 000001
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,CH 23CR 000001
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,CH 23CR 000001
17 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958
18 BUCHANAN,JOHN,DEVON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 22CR 705321
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 705321
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705321
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705321
19 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911
20 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV SCHAMEL,H 22CR 000968
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000968
21 CHADWICKJONES,RUTH,ELA OPERATE VEH NO INS SCHAMEL,H 22CR 000969
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000969
22 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE HARBORING OR AIDING CERTAIN PE SMITH,TYSHA 23CR 242902
23 CRAIG,KAYLA,ANNE SPEEDING 064/45 SMITH,J 23CR 000071
24 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368
** 25 DEBEASSO,OLIVIA,BAY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 250129
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 23CR 250129
26 DELANEY,CRYSTAL LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587
FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587
** 27 DEQUENNE,SAMUEL,CHRIST DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 001013
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 001013
** 28 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE SORRELS,JAM 23CR 209454
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COURT DATE: 04/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493
30 DURRSTEIN,MICHAEL,THOM SPEEDING 068/45 SORRELS,J 22CR 001064
31 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000234
32 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700028
33 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751
34 FROST,RHONDA,MICHELLE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOLSCLAW,C 23IF 700438
35 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED WALES,NICHO 22CR 328689
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALES,NICHO 22CR 328689
36 GARNER,KRISTINA,RUTH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH EBERT,JOHN 22CR 329548
37 GILLIKIN,VIOLET DEFACE GRAVE/GRAVE SITE (M) HESTER,LOIS 22CR 368571
38 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268
39 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744
40 GRUBB,JOSEPH,RUSSELL UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ BISHOP,MICH 22IF 701096
41 GUTHRIE,RICKY,KEVIN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,K 23CR 000073
42 GUTHRIE,RICKY,KEVIN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000074
OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 23CR 000074
43 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245
44 HILL,MICHAEL,LAMAR,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIAMS,KE 23CR 222258
** 45 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360
46 HIVELY,ROBERT,NATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700756
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 23CR 700756
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HOLSCLAW,C 23CR 700756
47 HOLDEN,HANNAH,MARIE SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 21CR 705374
** 48 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
49 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 257377
50 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955
51 HUNT,KEILO,NATHANIEL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000233
52 JOHNSON,JESSICA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 23CR 000019
53 KEARNS,JAMES,MITCHELL ASSAULT AND BATTERY HONEYCUTT,C 23CR 222545
** 54 KELLEY,DEONTAE,RAMAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000973
55 KENNEDY,CHELSEA,FREEMA HANDICAPPED PARKING VIOLATION SHADY,MASON 22IF 702370
** 56 KNIGHT,STEVEN,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SMITH,J 22CR 001047
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 001047
** 57 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665
58 LENOIR,LAJDWAN,CHAZCIT SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 23IF 700396
59 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925
60 LEWIS,JUAN,HERNANDEZ NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,K 23CR 000206
61 LEWIS,SAVANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700144
SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 23CR 700144
62 LONG,MCKENNA,MARIE SPEEDING 074/45 SORRELS,J 23CR 000078
63 LOPEZ,MANUEL,ALEJANDRO SPEEDING 054/35 BISHOP,MICH 22CR 700090
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700090
64 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703782
65 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856
66 MATTHEWS,MICHAEL,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700784
67 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670
68 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT WILLIAMS,K 22IF 000210
69 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703311
70 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742
OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742
71 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702
72 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496
73 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497
74 MORRIS,JOHN,PERRY OPERATE VEH NO INS SMITH,J 22CR 001043
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 001043
75 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001045
76 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579
77 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580
MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580
78 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581
** 79 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000644
CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,J 22CR 000644
80 OLIVIER,LYNDA,MICHELLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000236
81 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 050609
82 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544
83 PERKINS,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) WALES,N 22CR 051601
84 PICKLE,JOSHUA,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 21CR 050734
85 PLUSKOTA,DONATA,MAGDAL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000232
86 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580
87 REMLEY,DIANE,LYNN EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000005
88 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287
** 89 ROCHELLE,RICHARD RYAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BARBOUR,JES 22CR 279054
90 ROCHELLE,RICHARD RYAN ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 289423
91 RODERICK,GEORGE,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 234106
92 ROSE,DALLAS,DARREL SECOND DEGREE TRESPASS SCHAMEL,HOW 23CR 228829
93 RYDER,CHARLES CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246
94 RYDER,CHARLES CICERO OTHER - FREE TEXT MARLETTE,J 22CR 265258
** 95 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417
96 SALTER,FRANKIE,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SORRELS,J 22CR 000951
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SORRELS,J 22CR 000951
97 SALTER,FRANKIE,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000978
OPERATE VEH NO INS SORRELS,J 22CR 000978
98 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 260434
99 SCOTT,ASHTON,WALKER OBT/ATT OBT ALC FALSE DL HOLSCLAW,C 22CR 705636
100 SMITH,MYRON,ANN SECOND DEGREE TRESPASS SCHAMEL,H 22CR 000974
101 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCHAMEL,HOW 22CR 375760
102 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GILLIKIN,JE 23CR 219192
103 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 001016
104 SPITZ,MICHAEL,JACOB MISDEMEANOR STALKING VAUTHIER,NA 22CR 322133
105 STIMPSON,NOAH,LEE SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 001066
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001066
106 STREET,CLARENCE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700761
107 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245
108 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705767
109 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017
110 TAYLOR,STEPHEN,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000869
OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 22CR 000869
111 TAYLOR,STEPHEN,RYAN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000962
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000962
112 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417
113 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418
114 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 115 THOMAS,RALPH,LESTER,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000530
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 21CR 000530
116 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456
117 THREADGILL,AMBER NICOL CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 289964
118 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360
119 VAUTHIER,NADINE LITTERING NOT > 15 LBS SPITZ,JAY 22CR 308263
120 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541
DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541
121 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542
122 WALBERT,THOMAS,BYRON,I DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000716
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,K 22CR 000716
** 123 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280
EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280
124 WARD,ASHTON,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED SCHAMEL,HOW 22CR 307983
125 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134
126 WAY,SAMUEL,EASON,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,JAM 22CR 328143
** 127 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160
128 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643
129 WILLIAMS,NOAH,RYAN DISCHARGE FIREARM IN CITY ESTERBROOK, 22CR 375730
COMMUNICATING THREATS ESTERBROOK, 22CR 375730
130 WILLIAMS,NOAH,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705101
IMPROPER BACKING CHUNN,D,T 22CR 705101
131 WILLIS,ELIJAH,BENJAMIN ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,KE 22CR 342450
132 WILLIS,GRACE,LOVE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 SMITH,J 23CR 000025
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 23CR 000025
133 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000026
OPERATE VEH NO INS SMITH,J 23CR 000026
134 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700928
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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