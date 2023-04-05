carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,KATHERINE,ERSKIN SPEEDING 083/55 SORRELS,J 23CR 000047

2 ADAMS,SALLYMARIE,NALLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702781

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,MICH 22CR 702781

3 ALSTON,KAYLA,PHONSHA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704698

4 AUGER,NATHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 001065

UNSAFE MOVEMENT SORRELS,J 22CR 001065

5 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621

6 BECKERS,RICHARD,JOHN NO OPERATORS LICENSE HONEYCUTT,C 19CR 001011

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HONEYCUTT,C 19CR 001011

7 BEVAN,TYLER,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000388

8 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

9 BOLLARD,RYAN,NICHOLE SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702672

10 BOLLARD,SHELBY SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702671

** 11 BOLLARD,SHELBY,A DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051523

12 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

** 13 BREWER,ROMAN,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCHAMEL,HOW 23CR 255635

14 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942

** 15 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287

16 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 000001

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,CH 23CR 000001

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,CH 23CR 000001

17 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958

18 BUCHANAN,JOHN,DEVON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 22CR 705321

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 705321

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705321

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705321

19 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911

20 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV SCHAMEL,H 22CR 000968

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000968

21 CHADWICKJONES,RUTH,ELA OPERATE VEH NO INS SCHAMEL,H 22CR 000969

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000969

22 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE HARBORING OR AIDING CERTAIN PE SMITH,TYSHA 23CR 242902

23 CRAIG,KAYLA,ANNE SPEEDING 064/45 SMITH,J 23CR 000071

24 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368

** 25 DEBEASSO,OLIVIA,BAY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 250129

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 23CR 250129

26 DELANEY,CRYSTAL LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587

FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587

** 27 DEQUENNE,SAMUEL,CHRIST DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 001013

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 001013

** 28 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE SORRELS,JAM 23CR 209454

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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29 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493

30 DURRSTEIN,MICHAEL,THOM SPEEDING 068/45 SORRELS,J 22CR 001064

31 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000234

32 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700028

33 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751

34 FROST,RHONDA,MICHELLE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOLSCLAW,C 23IF 700438

35 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED WALES,NICHO 22CR 328689

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALES,NICHO 22CR 328689

36 GARNER,KRISTINA,RUTH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH EBERT,JOHN 22CR 329548

37 GILLIKIN,VIOLET DEFACE GRAVE/GRAVE SITE (M) HESTER,LOIS 22CR 368571

38 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268

39 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744

40 GRUBB,JOSEPH,RUSSELL UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ BISHOP,MICH 22IF 701096

41 GUTHRIE,RICKY,KEVIN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,K 23CR 000073

42 GUTHRIE,RICKY,KEVIN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000074

OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 23CR 000074

43 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245

44 HILL,MICHAEL,LAMAR,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIAMS,KE 23CR 222258

** 45 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360

46 HIVELY,ROBERT,NATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700756

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 23CR 700756

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HOLSCLAW,C 23CR 700756

47 HOLDEN,HANNAH,MARIE SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 21CR 705374

** 48 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

49 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 257377

50 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955

51 HUNT,KEILO,NATHANIEL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000233

52 JOHNSON,JESSICA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 23CR 000019

53 KEARNS,JAMES,MITCHELL ASSAULT AND BATTERY HONEYCUTT,C 23CR 222545

** 54 KELLEY,DEONTAE,RAMAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000973

55 KENNEDY,CHELSEA,FREEMA HANDICAPPED PARKING VIOLATION SHADY,MASON 22IF 702370

** 56 KNIGHT,STEVEN,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SMITH,J 22CR 001047

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 001047

** 57 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665

58 LENOIR,LAJDWAN,CHAZCIT SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 23IF 700396

59 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925

60 LEWIS,JUAN,HERNANDEZ NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,K 23CR 000206

61 LEWIS,SAVANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700144

SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 23CR 700144

62 LONG,MCKENNA,MARIE SPEEDING 074/45 SORRELS,J 23CR 000078

63 LOPEZ,MANUEL,ALEJANDRO SPEEDING 054/35 BISHOP,MICH 22CR 700090

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700090

64 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703782

65 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856

66 MATTHEWS,MICHAEL,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700784

67 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670

68 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT WILLIAMS,K 22IF 000210

69 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703311

70 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742

OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742

71 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702

72 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496

73 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497

74 MORRIS,JOHN,PERRY OPERATE VEH NO INS SMITH,J 22CR 001043

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 001043

75 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001045

76 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579

77 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580

MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580

78 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581

** 79 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000644

CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,J 22CR 000644

80 OLIVIER,LYNDA,MICHELLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000236

81 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 050609

82 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544

83 PERKINS,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) WALES,N 22CR 051601

84 PICKLE,JOSHUA,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 21CR 050734

85 PLUSKOTA,DONATA,MAGDAL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000232

86 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580

87 REMLEY,DIANE,LYNN EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000005

88 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287

** 89 ROCHELLE,RICHARD RYAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BARBOUR,JES 22CR 279054

90 ROCHELLE,RICHARD RYAN ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 289423

91 RODERICK,GEORGE,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 234106

92 ROSE,DALLAS,DARREL SECOND DEGREE TRESPASS SCHAMEL,HOW 23CR 228829

93 RYDER,CHARLES CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246

94 RYDER,CHARLES CICERO OTHER - FREE TEXT MARLETTE,J 22CR 265258

** 95 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417

96 SALTER,FRANKIE,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SORRELS,J 22CR 000951

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SORRELS,J 22CR 000951

97 SALTER,FRANKIE,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000978

OPERATE VEH NO INS SORRELS,J 22CR 000978

98 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 260434

99 SCOTT,ASHTON,WALKER OBT/ATT OBT ALC FALSE DL HOLSCLAW,C 22CR 705636

100 SMITH,MYRON,ANN SECOND DEGREE TRESPASS SCHAMEL,H 22CR 000974

101 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCHAMEL,HOW 22CR 375760

102 SPARKS,LAUREN,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GILLIKIN,JE 23CR 219192

103 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 001016

104 SPITZ,MICHAEL,JACOB MISDEMEANOR STALKING VAUTHIER,NA 22CR 322133

105 STIMPSON,NOAH,LEE SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 001066

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001066

106 STREET,CLARENCE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700761

107 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245

108 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705767

109 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017

110 TAYLOR,STEPHEN,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000869

OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 22CR 000869

111 TAYLOR,STEPHEN,RYAN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000962

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000962

112 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417

113 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418

114 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 115 THOMAS,RALPH,LESTER,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000530

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 21CR 000530

116 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456

117 THREADGILL,AMBER NICOL CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 289964

118 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360

119 VAUTHIER,NADINE LITTERING NOT > 15 LBS SPITZ,JAY 22CR 308263

120 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541

DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541

121 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542

122 WALBERT,THOMAS,BYRON,I DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000716

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,K 22CR 000716

** 123 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280

EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280

124 WARD,ASHTON,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED SCHAMEL,HOW 22CR 307983

125 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134

126 WAY,SAMUEL,EASON,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,JAM 22CR 328143

** 127 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160

128 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643

129 WILLIAMS,NOAH,RYAN DISCHARGE FIREARM IN CITY ESTERBROOK, 22CR 375730

COMMUNICATING THREATS ESTERBROOK, 22CR 375730

130 WILLIAMS,NOAH,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705101

IMPROPER BACKING CHUNN,D,T 22CR 705101

131 WILLIS,ELIJAH,BENJAMIN ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,KE 22CR 342450

132 WILLIS,GRACE,LOVE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 SMITH,J 23CR 000025

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 23CR 000025

133 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000026

OPERATE VEH NO INS SMITH,J 23CR 000026

134 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700928

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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