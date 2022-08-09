carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116

2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911

3 ALCARAZ,JOSE,ALBERT ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050720

4 ANDREOLA,ANTHONY,IV SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 703062

5 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN DWLR VIOL LDP - IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701084

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/35 BURTON,M 22CR 701084

6 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319

7 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910

8 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195

9 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919

SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919

10 BOSTWIC,DANIELLE,LYNN SPEEDING 056/35 Alexander,G 21CR 703815

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703815

11 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675

12 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702164

13 BREWINGTON,JANET,VANN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH VANN,PAULA, 22CR 051961

14 CACI,JULIA,ANN SPEEDING 053/35 BURTON,M 22CR 701635

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701635

DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701635

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 701635

15 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582

16 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712

17 CASTRO,BRITTANY,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) STARKS,VIRG 22CR 051758

18 CHICASMEJIA,KEVIN,ADON NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 703122

19 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145

20 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382

21 DOLD,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED WASINGER,A, 19IF 703328

22 DONEGHY,SHADIAMOND,NIC INJURY TO REAL PROPERTY BURTON,M 21CR 052922

23 DUBOIS,AIDAN,PATRICK CONSUME ALC BY

SPA 24 ENAMORADOTERUEL,JERZON NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 702537

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 702537

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BURTON,M 22CR 702537

EXPIRED OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 702537

25 ESTRADA,ANGEL,ALFONZO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Alexander,G 21IF 704083

26 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 054/35 Alexander,G 22CR 701813

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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27 FODRIE,CRYSTAL,ANN OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 702981

28 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820

29 GRANDY,PATRICK,JR SIMPLE ASSAULT GUTHRIE,SAB 22CR 050995

CYBERSTALKING GUTHRIE,SAB 22CR 050995

SECOND DEGREE TRESPASS GUTHRIE,SAB 22CR 050995

** 30 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051144

31 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051175

32 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051216

33 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

34 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 072/55 BURTON,M 22CR 703235

35 JAMES,NICOLE,ASHLEY SPEEDING 074/55 BURTON,M 22CR 702811

36 JONES,ADAM,ARNOLD ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050719

37 JONES,DUSTIN,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 21CR 052091

38 JONES,ROBIN,WARD SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 22IF 701661

39 JORDAN,ZACHARY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702554

SPEEDING 059/45 Alexander,G 22CR 702554

40 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527

41 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536

SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536

42 KELLUM,JACQUEZ,AQIL NO LIABILITY INSURANCE KILUK,R 22CR 701316

DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701316

43 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701333

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701333

44 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

45 LBECKWITH,TAYLOR,SAMUE SPEEDING 072/55 BURTON,M 22CR 703222

** 46 MCGRATH,ALBERT,JOHN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BURTON,M 21CR 051247

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051247

EXPIRED/NO INSPECTION BURTON,M 21CR 051247

47 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362

SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362

48 MCKENZIE,JADE,NICOLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701395

49 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 703450

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703450

50 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442

51 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

52 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621

53 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950

54 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494

55 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811

56 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909

57 PALMQUIST,AMANDA,H FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 701984

58 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104

59 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125

NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125

60 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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61 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345

UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345

62 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392

63 POOLE,JEREMY,BRANDON LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 21CR 701061

64 POOLE,JEREMY,BRANDON FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 701062

65 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR IMPAIRED REV SHADY,M 21CR 702256

66 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184

67 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288

68 RAMSELL,DEREK,GEORGE-W EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KILUK,R 22CR 701156

** 69 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141

SPA 70 RODRIGUEZ,LESBIA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 703148

FAILURE TO YIELD BURTON,M 22CR 703148

71 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 051908

72 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466

SPA 73 SERRANO MARTINEZ,JOSE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051678

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 051678

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051678

74 SERRANOMARTINEZ,JOSE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703161

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BURTON,M 22CR 703161

75 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648

FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052648

76 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648

CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648

77 STEPHAN,STEPHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726

78 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

79 TRAXLER,SHANNON,LANE SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 703064

80 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703555

81 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703556

82 VANCE,MICHAEL,DAVID,JR INJURY TO REAL PROPERTY GOODRUM,J 22CR 701057

83 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063

84 WAKELEY,MARANDA,LYNN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 700512

85 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232

DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232

86 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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