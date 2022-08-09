DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116
2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911
3 ALCARAZ,JOSE,ALBERT ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050720
4 ANDREOLA,ANTHONY,IV SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 703062
5 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN DWLR VIOL LDP - IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701084
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/35 BURTON,M 22CR 701084
6 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319
7 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910
8 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195
9 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919
SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919
10 BOSTWIC,DANIELLE,LYNN SPEEDING 056/35 Alexander,G 21CR 703815
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703815
11 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675
12 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702164
13 BREWINGTON,JANET,VANN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH VANN,PAULA, 22CR 051961
14 CACI,JULIA,ANN SPEEDING 053/35 BURTON,M 22CR 701635
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURTON,M 22CR 701635
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701635
DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701635
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 701635
15 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582
16 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712
17 CASTRO,BRITTANY,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) STARKS,VIRG 22CR 051758
18 CHICASMEJIA,KEVIN,ADON NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 703122
19 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145
20 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382
21 DOLD,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED WASINGER,A, 19IF 703328
22 DONEGHY,SHADIAMOND,NIC INJURY TO REAL PROPERTY BURTON,M 21CR 052922
23 DUBOIS,AIDAN,PATRICK CONSUME ALC BY
SPA 24 ENAMORADOTERUEL,JERZON NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 702537
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURTON,M 22CR 702537
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BURTON,M 22CR 702537
EXPIRED OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 702537
25 ESTRADA,ANGEL,ALFONZO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Alexander,G 21IF 704083
26 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 054/35 Alexander,G 22CR 701813
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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27 FODRIE,CRYSTAL,ANN OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 702981
28 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820
29 GRANDY,PATRICK,JR SIMPLE ASSAULT GUTHRIE,SAB 22CR 050995
CYBERSTALKING GUTHRIE,SAB 22CR 050995
SECOND DEGREE TRESPASS GUTHRIE,SAB 22CR 050995
** 30 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051144
31 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051175
32 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051216
33 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
34 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 072/55 BURTON,M 22CR 703235
35 JAMES,NICOLE,ASHLEY SPEEDING 074/55 BURTON,M 22CR 702811
36 JONES,ADAM,ARNOLD ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050719
37 JONES,DUSTIN,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 21CR 052091
38 JONES,ROBIN,WARD SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 22IF 701661
39 JORDAN,ZACHARY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702554
SPEEDING 059/45 Alexander,G 22CR 702554
40 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527
41 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536
SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536
42 KELLUM,JACQUEZ,AQIL NO LIABILITY INSURANCE KILUK,R 22CR 701316
DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701316
43 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 077/55 WILLIS,B,C 22CR 701333
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701333
44 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
45 LBECKWITH,TAYLOR,SAMUE SPEEDING 072/55 BURTON,M 22CR 703222
** 46 MCGRATH,ALBERT,JOHN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BURTON,M 21CR 051247
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051247
EXPIRED/NO INSPECTION BURTON,M 21CR 051247
47 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362
SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362
48 MCKENZIE,JADE,NICOLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701395
49 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 703450
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703450
50 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442
51 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
52 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621
53 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950
54 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494
55 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811
56 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909
57 PALMQUIST,AMANDA,H FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 701984
58 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104
59 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125
NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125
60 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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61 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345
UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345
62 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392
63 POOLE,JEREMY,BRANDON LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 21CR 701061
64 POOLE,JEREMY,BRANDON FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 701062
65 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR IMPAIRED REV SHADY,M 21CR 702256
66 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184
67 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288
68 RAMSELL,DEREK,GEORGE-W EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KILUK,R 22CR 701156
** 69 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141
SPA 70 RODRIGUEZ,LESBIA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 703148
FAILURE TO YIELD BURTON,M 22CR 703148
71 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 051908
72 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466
SPA 73 SERRANO MARTINEZ,JOSE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051678
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 051678
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051678
74 SERRANOMARTINEZ,JOSE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703161
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BURTON,M 22CR 703161
75 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648
FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052648
76 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648
CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648
77 STEPHAN,STEPHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726
78 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
79 TRAXLER,SHANNON,LANE SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 703064
80 TURNER,BRANDI,RACHELLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703555
81 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703556
82 VANCE,MICHAEL,DAVID,JR INJURY TO REAL PROPERTY GOODRUM,J 22CR 701057
83 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063
84 WAKELEY,MARANDA,LYNN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 700512
85 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232
DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232
86 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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