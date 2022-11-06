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DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ARREDONDO,SOPHIA,MARIE HANDICAPPED PARKING VIOLATION RUFRA,J 22IF 000178

2 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622

3 DAVIS,GUS,LOUIS,III SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000780

4 DIBACCO,JOHNY SPEEDING 052/35 WILKINSON,J 22CR 000218

5 ECHAVEZ,ANNE,MAREEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000781

6 FORBES,ASHLEY FAIL TO WORK AFTER PAID OBRIEN,LARI 22CR 051747

** 7 FREEMAN,KENNETH THREATENING PHONE CALL KOONCE,ASHL 22CR 051215

8 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388

** 9 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

** 10 JOHNSON,BRITTNEY,NICOL MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050225

11 JONES,ADAM,ARNOLD ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050719

12 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159

13 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626

14 MARSH,STEPHEN,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 CONLEY,W 97CR 000709

** 15 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063

16 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016

17 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137

18 MENDEZ-LARA,MAURISIO,M DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 700215

19 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478

20 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479

21 PHARES,KRISTEN,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STYRON,M 22CR 000492

22 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049

23 ROSE,DENNIS RAY FAIL TO WORK AFTER PAID TALTON,CHRI 22CR 282484

24 ROUSE,PORTIA,LANELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FUCHS,C 22CR 704148

EXPIRED/NO INSPECTION FUCHS,C 22CR 704148

25 SALTER,ELIZABETH,RAMSE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDRICKS,D 21CR 052735

26 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050

27 SETTLE,WALTER,LEE,JR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702165

28 SETTLE,WALTER,LEE,JR SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 700165

29 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463

** 30 SISK,RAYLINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000850

31 STEPHENS,NIAMBI,LICOLE SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 20CR 703031

32 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 700915

33 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994

** 34 WARNER,JOSEPH,ANTHONY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000849

35 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633

36 WHITE,PATRICIA,TRACY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,RICHA 22CR 051462

37 WILLIAMS,PRISCILLA DEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHWALM,LYN 22CR 280911

SPA 38 YANEZ,OSCAR,ADAN DRIVING WHILE IMPAIRED O'CONNOR,K 19CR 051162

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) O'CONNOR,K 19CR 051162

39 YANEZ,OSCAR,ADAN SPEEDING 080/45 O'CONNOR,K, 19CR 701893

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD O'CONNOR,K, 19CR 701893

40 YANEZ,OSCAR,ADAN NO OPERATORS LICENSE O'CONNOR,K, 19CR 701894

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST O'CONNOR,K, 19CR 701894

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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