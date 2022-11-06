DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARREDONDO,SOPHIA,MARIE HANDICAPPED PARKING VIOLATION RUFRA,J 22IF 000178
2 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622
3 DAVIS,GUS,LOUIS,III SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000780
4 DIBACCO,JOHNY SPEEDING 052/35 WILKINSON,J 22CR 000218
5 ECHAVEZ,ANNE,MAREEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000781
6 FORBES,ASHLEY FAIL TO WORK AFTER PAID OBRIEN,LARI 22CR 051747
** 7 FREEMAN,KENNETH THREATENING PHONE CALL KOONCE,ASHL 22CR 051215
8 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388
** 9 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
** 10 JOHNSON,BRITTNEY,NICOL MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050225
11 JONES,ADAM,ARNOLD ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050719
12 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159
13 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626
14 MARSH,STEPHEN,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 CONLEY,W 97CR 000709
** 15 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063
16 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016
17 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137
18 MENDEZ-LARA,MAURISIO,M DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 700215
19 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478
20 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479
21 PHARES,KRISTEN,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STYRON,M 22CR 000492
22 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049
23 ROSE,DENNIS RAY FAIL TO WORK AFTER PAID TALTON,CHRI 22CR 282484
24 ROUSE,PORTIA,LANELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FUCHS,C 22CR 704148
EXPIRED/NO INSPECTION FUCHS,C 22CR 704148
25 SALTER,ELIZABETH,RAMSE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDRICKS,D 21CR 052735
26 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050
27 SETTLE,WALTER,LEE,JR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702165
28 SETTLE,WALTER,LEE,JR SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 700165
29 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463
** 30 SISK,RAYLINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000850
31 STEPHENS,NIAMBI,LICOLE SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 20CR 703031
32 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 700915
33 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994
** 34 WARNER,JOSEPH,ANTHONY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000849
35 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633
36 WHITE,PATRICIA,TRACY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SMITH,RICHA 22CR 051462
37 WILLIAMS,PRISCILLA DEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHWALM,LYN 22CR 280911
SPA 38 YANEZ,OSCAR,ADAN DRIVING WHILE IMPAIRED O'CONNOR,K 19CR 051162
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) O'CONNOR,K 19CR 051162
39 YANEZ,OSCAR,ADAN SPEEDING 080/45 O'CONNOR,K, 19CR 701893
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD O'CONNOR,K, 19CR 701893
40 YANEZ,OSCAR,ADAN NO OPERATORS LICENSE O'CONNOR,K, 19CR 701894
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST O'CONNOR,K, 19CR 701894
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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