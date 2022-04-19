DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116
2 ALMENDAREZ-HERRERA,JOS NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 700704
3 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698
4 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940
5 BRUNO,DOMINIC,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER,J,C 20CR 703562
6 CAHOON,HALEY,BROOKE SPEEDING 075/55 POWELL,S,J 21CR 705206
NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 21CR 705206
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG POWELL,S,J 21CR 705206
7 CAHOON,STEVIE,CHANEL NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 700534
8 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582
9 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712
10 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663
SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663
11 COFFEY,WILLIAM,TYLER ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 22CR 050063
12 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939
RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939
13 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952
14 COLLINS,TYLER,AUSTIN IMPROPER PASSING ON RIGHT POWELL,S,J 20IF 702321
FOLLOWING TOO CLOSELY POWELL,S,J 20IF 702321
15 COLLINS,WESLEE,TODD SPEEDING 069/45 Alexander,G 21CR 704724
16 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132
17 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
18 CROSS,AUSTIN,DANIEL,II DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700302
SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700302
19 DIEP,CAN,TUY DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700535
20 ESTRADA,ANGEL,ALFONZO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Alexander,G 21IF 704083
21 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393
22 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044
23 FARMER,TRACY,HORNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 701207
24 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469
25 FORTESTADIER,JADEN,ANT SPEEDING 091/55 COLLINS,A,S 22CR 700235
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 700235
26 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K,R,JR 20CR 701357
MISDEMEANOR LARCENY LONG,K,R,JR 20CR 701357
27 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
28 GASKILL,CHARLES,ADAM,P DWLR NOT IMPAIRED REV LOPEZ,E 21CR 703194
29 GIBBS,REGINALD,LEE DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 700134
30 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639
31 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439
32 GREENE,MONICA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 20CR 053036
FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 20CR 053036
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TANGUAY,K 20CR 053036
33 HALL,WILLIAM,WADE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700692
34 HAMRICK,MARK,WAKEFIELD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 700746
35 HARPER,CHRISTOPHER,CHA ASSAULT ON A FEMALE STEWART,E 22CR 050159
36 HARTLEY,DREW,CURTIS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MARSHBURN,S 22CR 050826
37 HAUSER,LISA,DAWN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SYKES,JAMES 22CR 050825
38 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
39 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503
** 40 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STEWART,E 22CR 050631
41 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487
42 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706
43 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154
44 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864
45 KAY,ADENA,GEORGE FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 22CR 050824
46 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536
SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536
47 LEHMAN,PHILLIP,CHRISTO FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ 21IF 000155
48 LEMAY,KIAN,BENNETT FAIL TO YIELD LEFT TURN POWELL,S,J 19IF 704801
49 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704320
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 21CR 704320
50 MADEY,NATHAN,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700826
51 MAGUIRE,JOHN,FRANCIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 050196
52 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 21CR 052451
53 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH MISDEMEANOR CHILD ABUSE STEWART,E 21CR 052452
54 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA STEWART 21IF 000133
55 MAYS,TABITHA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 701555
56 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963
57 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388
58 MCCALL,ZACHARY,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 701157
59 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856
60 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362
SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362
** 61 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 000542
62 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 POWELL,S,J 19CR 702679
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA POWELL,S,J 19CR 702679
63 MORRIS,NOAH,STEPHEN SPEEDING 068/45 JOHNSON,G,A 21CR 702955
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G,A 21CR 702955
64 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 19IF 702354
EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 19IF 702354
65 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579
66 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
67 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581
68 ORTIZ-VENTURA,EFRAIN SPEEDING 080/55 Alexander,G 21CR 702980
NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 21CR 702980
69 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829
70 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104
71 PARMLEY,DESEAN,MICHAEL SPEEDING 087/45 BISHOP,M 21CR 704016
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 704016
72 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184
73 RHODES,DONALD,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700075
74 RHODES,DONALD,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700946
DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 20CR 700946
75 RHODES,KENT,GARLAND MOBILE PHONE VIOL COMM VEH BUNN,M,T 22IF 700388
76 ROBERTS,BRYSON,TODD PUR/ATT F-WN/LQ/MXBV < 21 STEWART,E 22CR 701071
77 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ,E,G 20CR 703539
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LOPEZ,E,G 20CR 703539
78 SHERROD,JOHNNY,C,JR MISDEMEANOR AID AND ABET SAMPSON,H 21CR 052204
79 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519
80 SPARKS,TABBATHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHADY,M,V 21CR 700840
81 SPARKS,TABBATHA,MARIE EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 20IF 701663
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S,J 20IF 701663
82 STARR,LORI,KATHLEEN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700869
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700869
83 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648
84 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
85 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700236
86 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 702207
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Alexander,G 21CR 702207
87 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435
88 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308
89 TYSINGER,MARK,BRUTON MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,B 19CR 051627
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,B 19CR 051627
90 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491
91 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442
92 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586
93 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273
** 94 WILLIAMSON,THOMAS,JEFF INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEWART,E 22CR 050829
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050829
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ STEWART,E 22CR 050829
95 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133
96 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063
97 WOMACK,WESLEY,EMORY DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050162
98 WOMACK,WESLEY,EMORY SPEEDING 080/55 POWELL,S,J 20CR 700295
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 20CR 700295
99 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.