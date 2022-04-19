carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116

2 ALMENDAREZ-HERRERA,JOS NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 700704

3 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698

4 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940

5 BRUNO,DOMINIC,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER,J,C 20CR 703562

6 CAHOON,HALEY,BROOKE SPEEDING 075/55 POWELL,S,J 21CR 705206

NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 21CR 705206

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG POWELL,S,J 21CR 705206

7 CAHOON,STEVIE,CHANEL NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 700534

8 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582

9 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712

10 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663

SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663

11 COFFEY,WILLIAM,TYLER ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 22CR 050063

12 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939

RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939

13 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952

14 COLLINS,TYLER,AUSTIN IMPROPER PASSING ON RIGHT POWELL,S,J 20IF 702321

FOLLOWING TOO CLOSELY POWELL,S,J 20IF 702321

15 COLLINS,WESLEE,TODD SPEEDING 069/45 Alexander,G 21CR 704724

16 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132

17 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541

18 CROSS,AUSTIN,DANIEL,II DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700302

SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700302

19 DIEP,CAN,TUY DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700535

20 ESTRADA,ANGEL,ALFONZO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Alexander,G 21IF 704083

21 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393

22 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044

23 FARMER,TRACY,HORNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 701207

24 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469

25 FORTESTADIER,JADEN,ANT SPEEDING 091/55 COLLINS,A,S 22CR 700235

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 700235

26 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SECOND DEGREE TRESPASS LONG,K,R,JR 20CR 701357

MISDEMEANOR LARCENY LONG,K,R,JR 20CR 701357

27 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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28 GASKILL,CHARLES,ADAM,P DWLR NOT IMPAIRED REV LOPEZ,E 21CR 703194

29 GIBBS,REGINALD,LEE DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 700134

30 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639

31 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439

32 GREENE,MONICA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 20CR 053036

FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 20CR 053036

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TANGUAY,K 20CR 053036

33 HALL,WILLIAM,WADE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700692

34 HAMRICK,MARK,WAKEFIELD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 700746

35 HARPER,CHRISTOPHER,CHA ASSAULT ON A FEMALE STEWART,E 22CR 050159

36 HARTLEY,DREW,CURTIS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MARSHBURN,S 22CR 050826

37 HAUSER,LISA,DAWN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SYKES,JAMES 22CR 050825

38 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

39 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503

** 40 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STEWART,E 22CR 050631

41 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487

42 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706

43 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154

44 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864

45 KAY,ADENA,GEORGE FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 22CR 050824

46 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700536

SPEEDING 069/55 Alexander,G 22CR 700536

47 LEHMAN,PHILLIP,CHRISTO FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ 21IF 000155

48 LEMAY,KIAN,BENNETT FAIL TO YIELD LEFT TURN POWELL,S,J 19IF 704801

49 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704320

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 21CR 704320

50 MADEY,NATHAN,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700826

51 MAGUIRE,JOHN,FRANCIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 050196

52 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 21CR 052451

53 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH MISDEMEANOR CHILD ABUSE STEWART,E 21CR 052452

54 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA STEWART 21IF 000133

55 MAYS,TABITHA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 701555

56 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963

57 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388

58 MCCALL,ZACHARY,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 701157

59 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856

60 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362

SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362

** 61 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 000542

62 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 POWELL,S,J 19CR 702679

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA POWELL,S,J 19CR 702679

63 MORRIS,NOAH,STEPHEN SPEEDING 068/45 JOHNSON,G,A 21CR 702955

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G,A 21CR 702955

64 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 19IF 702354

EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 19IF 702354

65 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579

66 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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67 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581

68 ORTIZ-VENTURA,EFRAIN SPEEDING 080/55 Alexander,G 21CR 702980

NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 21CR 702980

69 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829

70 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104

71 PARMLEY,DESEAN,MICHAEL SPEEDING 087/45 BISHOP,M 21CR 704016

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 704016

72 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184

73 RHODES,DONALD,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700075

74 RHODES,DONALD,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700946

DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 20CR 700946

75 RHODES,KENT,GARLAND MOBILE PHONE VIOL COMM VEH BUNN,M,T 22IF 700388

76 ROBERTS,BRYSON,TODD PUR/ATT F-WN/LQ/MXBV < 21 STEWART,E 22CR 701071

77 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ,E,G 20CR 703539

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LOPEZ,E,G 20CR 703539

78 SHERROD,JOHNNY,C,JR MISDEMEANOR AID AND ABET SAMPSON,H 21CR 052204

79 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519

80 SPARKS,TABBATHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHADY,M,V 21CR 700840

81 SPARKS,TABBATHA,MARIE EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 20IF 701663

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S,J 20IF 701663

82 STARR,LORI,KATHLEEN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700869

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700869

83 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648

84 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

85 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700236

86 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 702207

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Alexander,G 21CR 702207

87 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435

88 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308

89 TYSINGER,MARK,BRUTON MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,B 19CR 051627

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,B 19CR 051627

90 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491

91 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442

92 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586

93 WHITLEY,BECKY,JO MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 703273

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 703273

** 94 WILLIAMSON,THOMAS,JEFF INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEWART,E 22CR 050829

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050829

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ STEWART,E 22CR 050829

95 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133

96 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063

97 WOMACK,WESLEY,EMORY DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050162

98 WOMACK,WESLEY,EMORY SPEEDING 080/55 POWELL,S,J 20CR 700295

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 20CR 700295

99 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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