carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ASHLEY,MARQUIS,CORDA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE PITTMAN,R,D 23CR 700296

2 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621

3 BARROIS,MACKENZIE,RAE SPEEDING 070/55 DAVIS,D,M 23IF 701339

4 BECKERS,RICHARD,JOHN NO OPERATORS LICENSE HONEYCUTT,C 19CR 001011

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HONEYCUTT,C 19CR 001011

5 BENNETT,ZACHERY,ALLEN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN KEARNEY,R 22CR 000917

6 BERNICH,THOMAS,EDWARD, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,RIL 23CR 302198

RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,RIL 23CR 302198

7 BLOUNT,JEFFREY,WAYNE SPEEDING 070/55 DAVIS,D,M 23IF 701381

8 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942

9 BYRD,COURTNEY,ALEXANDE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23IF 701419

10 CAMARDI,MICHAEL,JOSEPH DRIVE LEFT OF CENTER DAVIS,D,M 23IF 701490

11 CARTER,CARL,EDWARD,III SPEEDING 059/45 PITTMAN,R,D 22IF 703655

** 12 CLEAVELAND,KATHERINE,T SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) CASTRO,K 22CR 000941

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CASTRO,K 22CR 000941

13 CRAIG,KAYLA,ANNE SPEEDING 064/45 SMITH,J 23CR 000071

14 DEANE,LANCE,ELISHA DRIVER

UNSAFE LANE CHANGE SMITH,J 22IF 000145

15 DELEON,VINCENTE,LARA SPEEDING 077/55 SMITH,J 23CR 000087

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000087

16 DEMERS,MARK,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Castro,Kenn 23CR 702531

EXPIRED/NO INSPECTION Castro,Kenn 23CR 702531

17 DESANTIS,TALISHA,M DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SMITH,TYSHA 23CR 308673

18 DIXON,BETHENIA,JANE SECOND DEGREE TRESPASS THOMAS,CRYS 23CR 355320

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY THOMAS,CRYS 23CR 355320

19 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405

20 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450

21 DURANALFARO,TRACY NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702445

22 ELLISON,VICTOR,M DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000117

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,K 23CR 000117

23 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602

24 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364

25 FRIOS,ISIDRO,JIMENEZ NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702446

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23CR 702446

26 GARCIA,ELIZABETH,ANN SPEEDING 070/55 RENN,J,A 23IF 701367

27 GARDNER,STEVEN,GARRETT HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BECK,KLAIRI 23CR 281039

28 GARDNER,STEVEN,GARRETT RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,RIL 23CR 281717

29 GARNER,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 070/55 SMITH,J 23CR 000319

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000319

30 GILLIKIN,KEVIN,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 22CR 051267

31 GONZALEZ-BERNAL,JOSE,V FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON,L 23CR 000213

32 GONZALEZ-BERNAL,JOSE,V NO OPERATORS LICENSE SHANNON,L 23CR 000214

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHANNON,L 23CR 000214

33 GRANT,JORDAN,LEE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 23IF 701348

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

34 GRIGALIS,DIANE,ANITA SPEEDING 077/55 DAVIS,D,M 23CR 702182

35 GRZESKOWIAK,TIMOTHY DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BELL,BERKLE 23CR 264326

36 HARVEY,JORDAN,AUSTIN BREAKING OR ENTERING (M) CANIPE,BRAN 23CR 331148

37 HROMYAK,ANNA SPEEDING 077/55 DAVIS,D,M 23CR 702183

38 HURSEY,MICHAEL,BRADLEY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SHANNON,L 23CR 000382

39 JIMENEZ-AGUIRREZ,OSCAR SPEEDING 082/55 DAVIS,D,M 23CR 702250

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER DAVIS,D,M 23CR 702250

NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702250

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23CR 702250

40 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 23CR 700019

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC PITTMAN,R,D 23CR 700019

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PITTMAN,R,D 23CR 700019

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 23CR 700019

41 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491

42 KEARNS,JAMES,MITCHELL ASSAULT AND BATTERY HONEYCUTT,C 23CR 222545

43 KENWORTHY,BILLY,DOUGLA SPEEDING 065/45 SMITH,J 23CR 000340

44 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986

45 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DOG AT LARGE TAYLOR,R 23CR 000149

46 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

47 LEWIS,DEBORAH,MORRIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 23CR 000291

EXPIRED/NO INSPECTION SHANNON,L 23CR 000291

48 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001070

OPERATE VEH NO INS KEARNEY,R 22CR 001070

49 LUPTON,JEREMY,L DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000373

50 MAYNOR,MICHAEL,HOLDEN FAIL TO WORK AFTER PAID ROGERS, OFF 23CR 332342

51 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM EXCEEDING POSTED SPEED SHANNON,L 23CR 000181

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SHANNON,L 23CR 000181

52 MCILROY,ANDREW,WILLIAM DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE DAVIS,D,M 23CR 702268

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC DAVIS,D,M 23CR 702268

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE DAVIS,D,M 23CR 702268

53 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670

** 54 MILLHIMES,RUSSELL,WILL ASSAULT ON A FEMALE SURFASS,N 22CR 050459

55 MORGADO,ANALILIA,MEDIN ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SOULT,T 22CR 000751

56 MORRIS,JOHN,PERRY OPERATE VEH NO INS SMITH,J 22CR 001043

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 001043

57 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001045

58 MORRISON,NEFF,ARTHUR SPEEDING 068/50 DAVIS,D,M 23CR 702249

59 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706033

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 706033

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 706033

SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 22CR 706033

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 706033

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 706033

60 ORR,KIMBERLY,CASE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000573

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000573

61 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243

RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243

62 PUTNAM,MICHAEL,DAVID,I HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CASTRO,K 23CR 000365

63 REELS,CASSONDRA,TAYS SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703353

64 RICHARD,JASON,GERARD ASSAULT AND BATTERY THOMAS,CRYS 23CR 326402

65 RICHARDSON,JOSEPH,DWIG SPEEDING 070/55 DAVIS,D,M 23IF 701492

66 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386

67 ROBLES BARRALAGA,JOSE, ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) STYRON,MICA 23CR 322864

ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) STYRON,MICA 23CR 322864

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 68 RUSSELL,JASON,WILLIAM SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHANNON,LAC 23CR 216665

69 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730

70 STANLEY,MALIK,DE'QUAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703856

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703856

71 STEEVES-LEBLANC,ELLEN, SPEEDING 077/55 DAVIS,D,M 23CR 702444

72 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV RUSSICK,I 23CR 000269

73 STYRON,ROBERT,DEAN SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,MICA 23CR 257252

ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 23CR 257252

74 STYRON,ROBERT,DEAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) RUSSICK,IAN 23CR 274730

75 SWITZER,PEIGHTON,MORGA FAILURE TO REDUCE SPEED DAVIS,D,M 23IF 701491

76 TAYLOR,STEPHEN,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000869

OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 22CR 000869

77 TAYLOR,STEPHEN,RYAN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000962

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000962

78 THACKSTON,JENNIFER,SAB NO OPERATORS LICENSE SHANNON,L 23CR 000258

79 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319

80 TRAVIS,JERRY,DEANE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BELL,B 23CR 000139

81 TRIGLETH,WILLIAM,EMANU SPEEDING 085/55 DAVIS,D,M 23CR 702243

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER DAVIS,D,M 23CR 702243

82 UBILLA-RIVERA,LUIS,ABR FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT DAVIS,D,M 23IF 701509

83 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 23CR 286960

RESISTING PUBLIC OFFICER TAYLOR,RAND 23CR 286960

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TAYLOR,RAND 23CR 286960

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TAYLOR,RAND 23CR 286960

84 WALSWORTH,JEREMY,CHRIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS DAVIS,D,M 23CR 702468

** 85 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801

86 WAWRZYNIAK,SUSAN,LEIGH SECOND DEGREE TRESPASS CANIPE,BRAN 23CR 329258

87 WAWRZYNIAK,SUSAN,LEIGH SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,MICA 23CR 329809

88 WAWRZYNIAK,SUSAN,LEIGH BREAKING OR ENTERING (M) CANIPE,BRAN 23CR 330890

SECOND DEGREE TRESPASS CANIPE,BRAN 23CR 330890

89 WHITE,BRANDY,MARIE SPEEDING 055/35 SMITH,J 23CR 000272

90 WILLIS,COURTNEY,NELSON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT DAVIS,D,M 23IF 701382

91 WILLIS,GRACE,LOVE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 SMITH,J 23CR 000025

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 23CR 000025

92 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000026

OPERATE VEH NO INS SMITH,J 23CR 000026

93 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088

ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088

94 WILLIS,LINDSAY,GUTHRIE SECOND DEGREE TRESPASS RUSSICK,I 23CR 000331

95 WINKELMANN,WILLIAM,HEW IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SMITH,J 23CR 000306

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 23CR 000306

** 96 WINKELMANN,WILLIAM,HEW DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,JACOB 23CR 293772

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY SMITH,JACOB 23CR 293772

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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