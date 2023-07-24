DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ASHLEY,MARQUIS,CORDA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE PITTMAN,R,D 23CR 700296
2 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621
3 BARROIS,MACKENZIE,RAE SPEEDING 070/55 DAVIS,D,M 23IF 701339
4 BECKERS,RICHARD,JOHN NO OPERATORS LICENSE HONEYCUTT,C 19CR 001011
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HONEYCUTT,C 19CR 001011
5 BENNETT,ZACHERY,ALLEN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN KEARNEY,R 22CR 000917
6 BERNICH,THOMAS,EDWARD, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,RIL 23CR 302198
RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,RIL 23CR 302198
7 BLOUNT,JEFFREY,WAYNE SPEEDING 070/55 DAVIS,D,M 23IF 701381
8 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942
9 BYRD,COURTNEY,ALEXANDE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23IF 701419
10 CAMARDI,MICHAEL,JOSEPH DRIVE LEFT OF CENTER DAVIS,D,M 23IF 701490
11 CARTER,CARL,EDWARD,III SPEEDING 059/45 PITTMAN,R,D 22IF 703655
** 12 CLEAVELAND,KATHERINE,T SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) CASTRO,K 22CR 000941
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CASTRO,K 22CR 000941
13 CRAIG,KAYLA,ANNE SPEEDING 064/45 SMITH,J 23CR 000071
14 DEANE,LANCE,ELISHA DRIVER
UNSAFE LANE CHANGE SMITH,J 22IF 000145
15 DELEON,VINCENTE,LARA SPEEDING 077/55 SMITH,J 23CR 000087
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000087
16 DEMERS,MARK,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Castro,Kenn 23CR 702531
EXPIRED/NO INSPECTION Castro,Kenn 23CR 702531
17 DESANTIS,TALISHA,M DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SMITH,TYSHA 23CR 308673
18 DIXON,BETHENIA,JANE SECOND DEGREE TRESPASS THOMAS,CRYS 23CR 355320
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY THOMAS,CRYS 23CR 355320
19 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405
20 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450
21 DURANALFARO,TRACY NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702445
22 ELLISON,VICTOR,M DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000117
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,K 23CR 000117
23 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602
24 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364
25 FRIOS,ISIDRO,JIMENEZ NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702446
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23CR 702446
26 GARCIA,ELIZABETH,ANN SPEEDING 070/55 RENN,J,A 23IF 701367
27 GARDNER,STEVEN,GARRETT HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BECK,KLAIRI 23CR 281039
28 GARDNER,STEVEN,GARRETT RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,RIL 23CR 281717
29 GARNER,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 070/55 SMITH,J 23CR 000319
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000319
30 GILLIKIN,KEVIN,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 22CR 051267
31 GONZALEZ-BERNAL,JOSE,V FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON,L 23CR 000213
32 GONZALEZ-BERNAL,JOSE,V NO OPERATORS LICENSE SHANNON,L 23CR 000214
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHANNON,L 23CR 000214
33 GRANT,JORDAN,LEE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 23IF 701348
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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34 GRIGALIS,DIANE,ANITA SPEEDING 077/55 DAVIS,D,M 23CR 702182
35 GRZESKOWIAK,TIMOTHY DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BELL,BERKLE 23CR 264326
36 HARVEY,JORDAN,AUSTIN BREAKING OR ENTERING (M) CANIPE,BRAN 23CR 331148
37 HROMYAK,ANNA SPEEDING 077/55 DAVIS,D,M 23CR 702183
38 HURSEY,MICHAEL,BRADLEY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SHANNON,L 23CR 000382
39 JIMENEZ-AGUIRREZ,OSCAR SPEEDING 082/55 DAVIS,D,M 23CR 702250
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER DAVIS,D,M 23CR 702250
NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702250
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23CR 702250
40 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 23CR 700019
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC PITTMAN,R,D 23CR 700019
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PITTMAN,R,D 23CR 700019
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 23CR 700019
41 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491
42 KEARNS,JAMES,MITCHELL ASSAULT AND BATTERY HONEYCUTT,C 23CR 222545
43 KENWORTHY,BILLY,DOUGLA SPEEDING 065/45 SMITH,J 23CR 000340
44 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986
45 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DOG AT LARGE TAYLOR,R 23CR 000149
46 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
47 LEWIS,DEBORAH,MORRIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 23CR 000291
EXPIRED/NO INSPECTION SHANNON,L 23CR 000291
48 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001070
OPERATE VEH NO INS KEARNEY,R 22CR 001070
49 LUPTON,JEREMY,L DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000373
50 MAYNOR,MICHAEL,HOLDEN FAIL TO WORK AFTER PAID ROGERS, OFF 23CR 332342
51 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM EXCEEDING POSTED SPEED SHANNON,L 23CR 000181
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SHANNON,L 23CR 000181
52 MCILROY,ANDREW,WILLIAM DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE DAVIS,D,M 23CR 702268
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC DAVIS,D,M 23CR 702268
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE DAVIS,D,M 23CR 702268
53 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670
** 54 MILLHIMES,RUSSELL,WILL ASSAULT ON A FEMALE SURFASS,N 22CR 050459
55 MORGADO,ANALILIA,MEDIN ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SOULT,T 22CR 000751
56 MORRIS,JOHN,PERRY OPERATE VEH NO INS SMITH,J 22CR 001043
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 001043
57 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001045
58 MORRISON,NEFF,ARTHUR SPEEDING 068/50 DAVIS,D,M 23CR 702249
59 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706033
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 706033
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 706033
SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 22CR 706033
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 706033
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 706033
60 ORR,KIMBERLY,CASE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000573
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000573
61 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243
RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243
62 PUTNAM,MICHAEL,DAVID,I HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CASTRO,K 23CR 000365
63 REELS,CASSONDRA,TAYS SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703353
64 RICHARD,JASON,GERARD ASSAULT AND BATTERY THOMAS,CRYS 23CR 326402
65 RICHARDSON,JOSEPH,DWIG SPEEDING 070/55 DAVIS,D,M 23IF 701492
66 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386
67 ROBLES BARRALAGA,JOSE, ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) STYRON,MICA 23CR 322864
ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) STYRON,MICA 23CR 322864
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/25/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 68 RUSSELL,JASON,WILLIAM SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHANNON,LAC 23CR 216665
69 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730
70 STANLEY,MALIK,DE'QUAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703856
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703856
71 STEEVES-LEBLANC,ELLEN, SPEEDING 077/55 DAVIS,D,M 23CR 702444
72 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV RUSSICK,I 23CR 000269
73 STYRON,ROBERT,DEAN SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,MICA 23CR 257252
ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 23CR 257252
74 STYRON,ROBERT,DEAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) RUSSICK,IAN 23CR 274730
75 SWITZER,PEIGHTON,MORGA FAILURE TO REDUCE SPEED DAVIS,D,M 23IF 701491
76 TAYLOR,STEPHEN,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000869
OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 22CR 000869
77 TAYLOR,STEPHEN,RYAN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000962
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000962
78 THACKSTON,JENNIFER,SAB NO OPERATORS LICENSE SHANNON,L 23CR 000258
79 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319
80 TRAVIS,JERRY,DEANE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BELL,B 23CR 000139
81 TRIGLETH,WILLIAM,EMANU SPEEDING 085/55 DAVIS,D,M 23CR 702243
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER DAVIS,D,M 23CR 702243
82 UBILLA-RIVERA,LUIS,ABR FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT DAVIS,D,M 23IF 701509
83 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 23CR 286960
RESISTING PUBLIC OFFICER TAYLOR,RAND 23CR 286960
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TAYLOR,RAND 23CR 286960
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TAYLOR,RAND 23CR 286960
84 WALSWORTH,JEREMY,CHRIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS DAVIS,D,M 23CR 702468
** 85 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801
86 WAWRZYNIAK,SUSAN,LEIGH SECOND DEGREE TRESPASS CANIPE,BRAN 23CR 329258
87 WAWRZYNIAK,SUSAN,LEIGH SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,MICA 23CR 329809
88 WAWRZYNIAK,SUSAN,LEIGH BREAKING OR ENTERING (M) CANIPE,BRAN 23CR 330890
SECOND DEGREE TRESPASS CANIPE,BRAN 23CR 330890
89 WHITE,BRANDY,MARIE SPEEDING 055/35 SMITH,J 23CR 000272
90 WILLIS,COURTNEY,NELSON FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT DAVIS,D,M 23IF 701382
91 WILLIS,GRACE,LOVE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 SMITH,J 23CR 000025
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 23CR 000025
92 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000026
OPERATE VEH NO INS SMITH,J 23CR 000026
93 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088
ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088
94 WILLIS,LINDSAY,GUTHRIE SECOND DEGREE TRESPASS RUSSICK,I 23CR 000331
95 WINKELMANN,WILLIAM,HEW IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SMITH,J 23CR 000306
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 23CR 000306
** 96 WINKELMANN,WILLIAM,HEW DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,JACOB 23CR 293772
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY SMITH,JACOB 23CR 293772
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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