DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABNEY,HARLEY,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051010
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 051010
2 ABNEY,HARLEY,DAVID SPEEDING 054/35 CASNER,S,M 21CR 702012
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 702012
3 ADAMS,PARKER,RYAN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050945
4 ADAMS,PARKER,RYAN CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 21CR 701949
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701949
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 21CR 701949
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 701949
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 701949
5 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051545
6 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21IF 702043
7 ALEXANDER,CAILEIGH,LOR WINDOW TINTING VIOL BORN,E 21CR 000888
8 ALLISON,BRITTAIN,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 051167
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SCOTT,S 19CR 051167
9 AMER,AHMED,MAHAMMED DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS PERALTA,JOS 22IF 700315
10 ANDERSON,KRISTIN,ASHLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 053125
11 ARGUETA-MONTALVAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 22CR 700014
DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22CR 700014
12 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Szczepaniak 21CR 703896
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 21CR 703896
13 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354
14 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196
15 ATCHISON,JOSHUA,PARKER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PERALTA,JOS 22CR 700454
EXPIRED/NO INSPECTION PERALTA,JOS 22CR 700454
16 BALLANCE,ZACHARY,CHRIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PERALTA,JOS 22CR 700509
17 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924
18 BARRETT,KYLE,DAVID SOUNDING HORN W/O SIGN OF DANG SCOTT,S 21CR 000837
19 BARRETT,KYLE,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052819
DRIVE LEFT OF CENTER SCOTT,S 21CR 052819
20 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603
21 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050936
22 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701898
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 701898
23 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700508
24 BENNETT,MICHAEL,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 700153
25 BERNAL-BANOS,LUZ,DIVIN SPEEDING 097/55 CASNER,S,M 21CR 702797
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702797
26 BERTHOLD,JAMES,THOMAS URINATE IN PUBLIC SCOTT,S 21CR 000356
27 BERTHOLD,JAMES,THOMAS IMPERSONATE LAW ENFORCEMNT (M) SCOTT,S 21CR 051174
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 21CR 051174
28 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 29 BLACKFORD,ALBERT,WADE, DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052340
30 BLACKFORD,ALBERT,WADE, POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 703040
LITTERING NOT > 15 LBS CASNER,S,M 20CR 703040
31 BLACKFORD,ALBERT,WADE, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703041
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 703041
32 BLACKMON,JACKSON,MATTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700446
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700446
33 BOOTH,JOSEPH,BRYANT DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705472
34 BOSWELL,ALEXANDER,MACL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050253
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S 22CR 050253
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 050253
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,S 22CR 050253
35 BOWMAN,EMILY,REBECCA DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 050787
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 21CR 050787
36 BOWMAN,EMILY,REBECCA OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 21CR 050788
37 BROWN,JEFFERY,EUGENE,J CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Haymore,Mic 22CR 700327
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700327
38 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 701910
39 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248
40 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278
41 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753
42 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072
43 BUCK,TERRI,ALEXIS SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR Haymore,Mic 21CR 705279
44 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593
45 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594
46 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356
47 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357
48 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526
49 BURNS,THOMAS,RONE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 704711
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704711
FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 704711
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 21CR 704711
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 704711
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 704711
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704711
50 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777
51 BUTLER,ROBERT,BRANDON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 050793
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 19CR 050793
52 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405
FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405
53 CAAMANO,ALEJANDRO,RAFA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700403
54 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705111
DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705111
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705111
FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 705111
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705111
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 705111
55 CALTABIANO,JOSEPH,HENR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700614
56 CAMPBELL,JANELLE,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700101
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 700101
57 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704456
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 21CR 704456
** 58 CARTER,CARLYN,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051788
59 CARTER,CARLYN,ELIZABET DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 701636
60 CHAVEZ,BORIS,CACIER EXPIRED OPERATORS LICENSE ROYSTER,A 22IF 000002
61 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934
62 CLARK,AMIE,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYMORE,D 21CR 000716
OPERATE VEH NO INS HAYMORE,D 21CR 000716
63 CLARK,ORION,TYREE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700465
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 700465
64 COBB,CODY,CHRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052001
65 COBB,CODY,CHRISTOPHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702624
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702624
SPEEDING 060/45 TAYLOR,C,A 21CR 702624
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 702624
66 COBB,CODY,CHRISTOPHER RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 703485
LEAVE VEH UNATTENDED/UNSECURE CASNER,S,M 21CR 703485
67 COBB,CODY,CHRISTOPHER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 702427
68 COMBS,GENE,DAVID,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 700585
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 700585
69 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050560
70 COOK,SALENIA,GABRIEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705264
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 705264
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705264
71 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704073
SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 21CR 704073
72 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255
73 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925
74 COX,MICHELLE,SHERI DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051378
75 COX,REGINALD,LEMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700466
76 COX,REGINALD,LEMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700468
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700468
77 CROFT,MATTHEW,ALEXANDE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052941
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S 21CR 052941
78 CROFT,MATTHEW,ALEXANDE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S 21CR 052942
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S 21CR 052942
79 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 21CR 051929
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 21CR 051929
80 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 051930
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 21CR 051930
81 CULLER,NOAH,CAMERON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 Haymore,Mic 22CR 700589
82 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 053239
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 053239
83 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 704557
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704557
84 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704558
85 DAVIS,DAMIEN,GLENN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705471
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 21CR 705471
86 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432
87 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566
** 88 DEESE,HENRY,CLAYTON DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 21CR 702185
UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 21CR 702185
89 DEESE,HENRY,CLAYTON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 702186
90 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932
NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932
91 DENNING,MARK,LEONARD,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 700510
EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 700510
** 92 DICKINSON,SUMMER,HOLLA DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051931
93 DOUBLES,ALLEN,FRANCIS, DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052662
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S 21CR 052662
94 DURHAM,SHEILA,ANN SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 21IF 702218
95 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104
96 EBRON,STEVEN,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 701006
STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH CASNER,S,M 20CR 701006
97 EBRON,STEVEN,GRAY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701007
ILLEGAL PARKING CASNER,S,M 20CR 701007
98 EBRON,STEVEN,GRAY DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C,T 20CR 702043
99 ECKERT,JORDYN,IRENE SPEEDING 061/35 CASNER,S,M 21CR 703793
100 EDWARDS,MATTHEW,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 21CR 000718
101 EDWARDS,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700605
102 EDWARDS,RYAN,SCOTT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700618
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700618
103 ENAMORADOTERUEL,JERZON SPEEDING 075/55 CASNER,S,M 21CR 703993
EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 21CR 703993
104 FAIRCLOTH,FRANKLIN,TRE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700565
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700565
105 FALLEN,THOMAS,OBRIAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CASNER,S,M 20CR 701201
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 20CR 701201
106 FARMER,HEATHER,BROOK SPEEDING 088/55 CASNER,S,M 21CR 703994
DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703994
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703994
107 FELTON,CHRISTOPHER,PAU DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051245
STOPPING ON HIGHWAY SCOTT,S 20CR 051245
108 FLORES,RICARDO,JUAN,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 702939
109 FOSCUE,CHRISTINA,DEANN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 702237
110 FULKERSON,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROYSTON,A 22CR 000043
111 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786
112 GABBARD,DERRICK,LIONEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052115
113 GABBARD,DERRICK,LIONEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703714
SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 21CR 703714
114 GARCIA,ALDAIR,CRUZ NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 700518
115 GARCIACASTILLO,JULIAN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700659
116 GARGIS,BRANDON,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700467
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700467
117 GARGIS,BRANDON,LEE OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700469
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700469
118 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700201
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700201
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700201
119 GARRISON,MIGUEL,JACK IMPROPER BACKING CASNER,S,M 21IF 703983
120 GAVETTI,JONI,WILLIS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21IF 704054
121 GERRELL,JOSEPH,DANIEL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700511
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 700511
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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122 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
123 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461
124 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705526
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 21CR 705526
125 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705527
UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21CR 705527
126 GILLIKIN,RYAN,RICHARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 703845
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703845
127 GILLIKIN,RYAN,RICHARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703846
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 20CR 703846
128 GILMORE,TRAVIS,BRYAN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 704200
129 GOINS,DONALD,RAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051789
IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051789
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 051789
130 GRADUS,ANDREW,PARKER SPEEDING 062/45 CASNER,S,M 21CR 705530
131 HALL,BRYANT,D'ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702556
132 HARDISON,JOSEPH,BRYAN, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700182
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700182
133 HARRIS,DEANNAH,LAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 703996
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 20CR 703996
134 HARRIS,DEANNAH,LAURICE SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 20IF 703037
135 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141
136 HARRIS,MORRIS,MORELL SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705199
137 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142
ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142
** 138 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207
139 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608
140 HOLLAND,TRAVIS,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700254
141 HORNER,JAMES,DAVID,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700183
142 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700528
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700528
143 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700529
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 700529
144 HOWARD,JAMES,DOUGLAS,J OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705078
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 705078
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705078
** 145 JACOBS,COLLIN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052571
146 JACOBS,COLLIN,ALLEN SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 20CR 703323
LITTERING NOT > 15 LBS CASNER,S,M 20CR 703323
147 JACOBS,COLLIN,ALLEN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 703324
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703324
148 JARMAN,CURTIS,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052691
149 JARMAN,CURTIS,RAY SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 20CR 703503
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703503
** 150 JAUREGUI,JUAN,DIEGO DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052409
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 052409
151 JAUREGUI,JUAN,DIEGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704208
NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 21CR 704208
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 21CR 704208
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704208
DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL CASNER,S,M 21CR 704208
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 704208
** 152 JOHNSON,DONNA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050327
153 JOHNSON,DONNA,MARIE DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21IF 700236
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
154 JOHNSON,EMMANUEL,BRAD SPEEDING 050/35 ODOM,M,T 20CR 702189
DWLR NOT IMPAIRED REV ODOM,M,T 20CR 702189
155 JOHNSON,TIFFANY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703931
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 703931
156 JOHNSON,TIFFANY,NICOLE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 703932
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703932
157 JOLIN,JOSEPH,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 700276
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 700276
158 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 700277
159 JONES,JENNIFER,CHRISTY SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 21CR 703918
160 JONES,JENNIFER,CHRISTY SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 704610
161 JONES,LADONIAS,DONNIE SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 21CR 704611
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704611
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 21CR 704611
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER CASNER,S,M 21CR 704611
162 JORDAN,TREYON,LAMONT POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 704767
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 704767
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 704767
IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 21CR 704767
163 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283
164 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284
165 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461
166 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244
167 KARVELIS,SHAWN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051042
IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051042
168 KEARNEY,AUSTIN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYMORE,D 22CR 000088
169 KING,SARAH,LACEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050977
170 KING,SARAH,LACEY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701957
IMPROPER BACKING CASNER,S,M 21CR 701957
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 21CR 701957
171 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443
IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443
172 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS PERALTA,J 21CR 000836
173 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS GOODRUM,J 21CR 704937
174 KLINGBERG,NICOLE,M SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700592
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700592
175 KORNEGAY,EZZARD,RAY,JR BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 22CR 000041
176 KUFFLAR,PETER,CHRISTIA FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC PERALTA,J 22IF 000007
177 LAWRENCE,BETHEL,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21IF 704057
178 LAWRENCE,TRAVIS,DRESHA SPEEDING 085/55 CASNER,S,M 21CR 702035
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 702035
179 LAWSON,JOSHUA,JACKSON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700606
** 180 LAZARUK,CASEY,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051451
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 051451
181 LAZARUK,CASEY,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 702619
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 702619
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 21CR 702619
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702619
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 702619
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 702619
182 LUPTON,KERRY,GUY SOLICIT PROSTITUTION-M CASNER,S,M 21CR 705542
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705542
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705542
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705542
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 705542
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
183 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050754
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PERDUE,B 21CR 050754
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PERDUE,B 21CR 050754
184 MAHONEY,MAREA,THERESE DWLR IMPAIRED REV PERDUE,B 21CR 050755
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PERDUE,B 21CR 050755
185 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785
186 MALARCHIK,IVY,CHRISTIA EXPIRED OPERATORS LICENSE SUGGS,DERRI 22IF 700240
187 MARCUM,LACE,BRUCE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 700516
188 MARCUM,LACE,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 700710
189 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
190 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322
191 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415
192 MCBROOM,SEAN,CASEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 700170
193 MCBROOM,SEAN,CASEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 700171
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700171
194 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 700172
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 700172
195 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986
196 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231
197 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316
198 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318
199 MCMILLIAN,RALEIGH,JOSE UNSAFE MOVEMENT CASNER,S,M 20CR 702762
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 20CR 702762
200 MCMILLIAN,RALEIGH,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 702763
201 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR SPEEDING 086/55 CASNER,S 22CR 050139
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050139
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 050139
202 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 700187
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 700187
FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 700187
UNSAFE LANE CHANGE CASNER,S,M 22CR 700187
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 700187
203 MENDEZ,CHRISTIAN,EDWAR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700566
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700566
204 MENDEZ,CHRISTIAN,EDWAR DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 700567
205 MERCADO,OSMAR,FUENTES SPEEDING 087/55 CASNER,S,M 21CR 702454
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702454
206 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159
OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159
207 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572
208 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371
209 METCALF,KYLE,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051882
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 051882
210 METCALF,KYLE,JACOB MISDEMEANOR CHILD ABUSE FERREIRA,P 21CR 051883
211 METCALF,KYLE,JACOB MISDEMEANOR CHILD ABUSE CASNER,S,M 21CR 703253
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 21CR 703253
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703253
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703253
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703253
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 703253
212 MIKSCH,JOSHUA,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 703439
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
213 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700607
FOLLOWING TOO CLOSELY MYER,M 22CR 700607
214 MONGEON,ALEXANDRIA,LYN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 701252
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20CR 701252
215 MONGEON,ALEXANDRIA,LYN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701253
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 701253
** 216 MOORE,MATTHEW,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052723
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S 21CR 052723
217 MOORE,MATTHEW,TODD RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704710
TIRE RESTRICTIONS EQUIP VIOL CASNER,S,M 21CR 704710
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 21CR 704710
218 MOORE,MATTHEW,TODD DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705420
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705420
219 MOSS,MATTHEW,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704026
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20CR 704026
** 220 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 704027
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704027
221 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704676
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 704676
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 704676
222 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 703060
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20IF 703060
223 MURRAY,JADEUS,JAMARR,L DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 21CR 705291
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD CASNER,S,M 21CR 705291
224 MUSCO,PAUL,FREDERICK,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700319
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 700319
225 MUSLETT,ALAMMARI,AMRAZ SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR HAYMORE,D 21CR 000667
226 MYLREA,BRUCE,WILLIAM,J FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700266
227 NELSON,JEFFREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052758
228 NELSON,JEFFREY,MICHAEL SPEEDING 060/45 RENN,J,A 21IF 702281
229 NELSON,JEFFREY,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 703609
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703609
230 NELSON,JEFFREY,MICHAEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE CASNER,S,M 20CR 703610
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 20CR 703610
231 NELSON,JEFFREY,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20IF 702712
232 NELSON,WILLIS,CARROLL, DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 700125
** 233 NEWHOUSE,NEAL,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052412
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 21CR 052412
234 NORMAN,JONATHAN,DAVIS DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 703191
235 OBRIEN,SEAN,PATRICK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700613
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700613
236 OBRIEN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700615
237 OMOHUNDRO,ALEC,KESSLER BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000884
238 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700408
239 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247
240 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248
241 OVANDO-GARCIA,LORENA DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000719
OPERATE VEH NO INS MYER,M 21CR 000719
242 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411
243 PARRISH,KURT,WAYEMOND DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 704632
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 20CR 704632
244 PARRISH,KURT,WAYEMOND EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20IF 703518
245 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703192
246 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20CR 703631
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 703631
247 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 703546
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 703546
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 21CR 703546
248 PAYNE,MEGAN,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050402
249 PAYNE,MEGAN,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 700310
250 PECK,CAMDYN,GRACE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 21CR 000232
251 PEREZ,JUAN,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978
252 PHILLIPS,COREY,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700612
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700612
253 PHILLIPS,LINDSEY,DREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703589
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 703589
254 PHILLIPS,LINDSEY,DREW DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20CR 703590
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703590
255 PIERCE,KENNETH,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705200
** 256 PITTMAN,ROBIN,KENT DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052555
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S 20CR 052555
257 PLANTE,ALEXANDER,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052987
258 PLANTE,ALEXANDER,CHRIS RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705294
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705294
259 PORTER,RACHEL,KOLLENE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000887
260 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
261 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024
262 PRATT,RALPH,MILTON SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700176
263 PRINCE,ELLIS,CLARK CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 700385
264 RAMOSFUNEZ,MICHAEL,DI, CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 21CR 704824
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 21CR 704824
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704824
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 704824
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 704824
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 704824
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704824
265 RASNICK,SUSIE,ANN FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 21IF 703180
266 RAYA,ABIEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052612
267 RAYA,ABIEL SPEEDING 093/55 CASNER,S,M 21CR 704561
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704561
268 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143
269 RESTO,FRANCES,N CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 700668
270 REYNOLDS,THOMAS,LEON,I DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052039
271 RIVERA,ENRICO,FUENTES, DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700448
272 RIVERA,TOLLIE,FRANCES A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700447
273 ROSE,CAMERON,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703992
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 703992
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 703992
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 703992
274 ROSS,LAURA,PEARSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705276
275 ROTE,MICHAEL,GERARD DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700022
276 RYAN,MATTHEW,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051953
277 RYAN,MATTHEW,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 703398
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703398
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 703398
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 21CR 703398
** 278 SANDERLIN,CHARLES,LEON DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703212
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20CR 703212
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S,M 20CR 703212
279 SANDERLIN,CHARLES,LEON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703213
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
280 SANDERLIN,CHARLES,LEON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR CASNER,S,M 20IF 702359
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20IF 702359
281 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272
IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272
282 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700272
283 SHARP,CHRISTOPHER,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700583
284 SHARP,CHRISTOPHER,RAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 700584
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 700584
285 SHATZER,LANCE,DEAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700097
286 SHULER,JEREMY,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 700430
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 700430
287 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403
** 288 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666
AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666
289 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570
290 SPARROW,MATTHEW,JOHN ABANDONMENT OF AN ANIMAL SZCZEPANIAK 21CR 000767
291 SPRINGER,MICHELLE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050530
292 SPRINGER,MICHELLE,LYNN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700895
293 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397
FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397
294 STEVENS,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700019
295 STIMPSON,JOHN,RICH,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700455
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700455
296 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456
297 STIMPSON,NOAH,LEE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705553
298 STUFFLEBEAM,SPENSER,JA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 050001
299 STURGILL,CHRISTOPHER,P DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051508
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SCOTT,S 21CR 051508
300 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784
301 SWEET,AMY,DENISE OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700470
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700470
302 SWINDELL,SCOTTIE,SHAWN SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 700072
303 TAYLOR-AUSTIN,EMANI,EL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 21CR 701414
DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701414
304 TAYLOR-AUSTIN,EMANI,EL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 701415
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 21CR 701415
305 TAYLOR-AUSTIN,EMANI,EL NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 21CR 702846
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 702846
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 702846
306 TAYLOR-AUSTIN,EMANI,EL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704811
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704811
307 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348
NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348
308 TAYLOR,ROXANNE,MARIE SPEEDING 074/55 CASNER,S 19CR 052630
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 19CR 052630
309 TAYLOR,ROXANNE,MARIE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 19CR 704360
IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG CASNER,S,M 19CR 704360
310 THOMAS,JASON,TYLER DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS PERALTA,JOS 22IF 700247
311 THOMPSON,VICTOR,CRAIG DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 700356
UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22CR 700356
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
312 TREADWAY,LACIE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700042
313 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
314 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845
REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845
315 WALLACE,STEVEN,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 700379
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 700379
316 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092
317 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093
** 318 WARD,STEPHEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052503
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 052503
** 319 WARD,STEPHEN,MICHAEL RESISTING PUBLIC OFFICER CASNER,S 21CR 052504
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY CASNER,S 21CR 052504
320 WARD,STEPHEN,MICHAEL CARRYING CONCEALED GUN(M) CASNER,S,M 21CR 704457
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704457
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS CASNER,S,M 21CR 704457
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704457
321 WATSON,RYAN,JAMES IMPROPER MUFFLER SUGGS,DERRI 22IF 700420
322 WEGNER,CYNTHIA,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700010
** 323 WEISS,ALEX,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050771
324 WEISS,ALEX,LEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701602
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 701602
325 WEST,FRANCES,ALEXANDRA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) MYER,M 21CR 702103
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 702103
326 WEST,FRANCES,ALEXANDRA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702104
327 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809
328 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649
329 WHALEY,CURTIS,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 703774
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703774
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 703774
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703774
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703774
330 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050100
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 050100
331 WHEELWRIGHT,BRENT,CHAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 21CR 704593
332 WHITE,KIRSTIN,TREASA SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 21CR 705218
333 WHITMAN,CHAD,HOUSTON DWLR IMPAIRED REV HERBERT,G,L 20CR 702433
334 WILLIAMS,KATHRYN,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050579
DRIVE LEFT OF CENTER PERDUE,B 21CR 050579
335 WILLIS,JAMES,ARTHUR,ST RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704187
336 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679
337 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680
NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680
338 WOODWARD,ALEXANDER,KAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 700229
FMCR FAIL HAVE ORG/CPY MED CER PITTMAN,R,D 22CR 700229
339 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 21CR 702598
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 702598
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 702598
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702598
340 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418
341 YEATON,MEGAN,ELIZABETH SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705217
342 YOST,RENEE,LYNNE EXCEEDING POSTED SPEED MILLEA,T 22IF 700299
343 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 702141
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 20CR 702141
344 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 20CR 702142
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20CR 702142
345 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 20IF 701417
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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