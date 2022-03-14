carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABNEY,HARLEY,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051010

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 051010

2 ABNEY,HARLEY,DAVID SPEEDING 054/35 CASNER,S,M 21CR 702012

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 702012

3 ADAMS,PARKER,RYAN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050945

4 ADAMS,PARKER,RYAN CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 21CR 701949

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701949

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 21CR 701949

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 701949

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 701949

5 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051545

6 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21IF 702043

7 ALEXANDER,CAILEIGH,LOR WINDOW TINTING VIOL BORN,E 21CR 000888

8 ALLISON,BRITTAIN,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 051167

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SCOTT,S 19CR 051167

9 AMER,AHMED,MAHAMMED DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS PERALTA,JOS 22IF 700315

10 ANDERSON,KRISTIN,ASHLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 053125

11 ARGUETA-MONTALVAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 22CR 700014

DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22CR 700014

12 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Szczepaniak 21CR 703896

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 21CR 703896

13 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354

14 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196

15 ATCHISON,JOSHUA,PARKER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PERALTA,JOS 22CR 700454

EXPIRED/NO INSPECTION PERALTA,JOS 22CR 700454

16 BALLANCE,ZACHARY,CHRIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PERALTA,JOS 22CR 700509

17 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924

18 BARRETT,KYLE,DAVID SOUNDING HORN W/O SIGN OF DANG SCOTT,S 21CR 000837

19 BARRETT,KYLE,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052819

DRIVE LEFT OF CENTER SCOTT,S 21CR 052819

20 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603

21 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050936

22 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701898

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 701898

23 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700508

24 BENNETT,MICHAEL,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 700153

25 BERNAL-BANOS,LUZ,DIVIN SPEEDING 097/55 CASNER,S,M 21CR 702797

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702797

26 BERTHOLD,JAMES,THOMAS URINATE IN PUBLIC SCOTT,S 21CR 000356

27 BERTHOLD,JAMES,THOMAS IMPERSONATE LAW ENFORCEMNT (M) SCOTT,S 21CR 051174

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 21CR 051174

28 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 29 BLACKFORD,ALBERT,WADE, DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052340

30 BLACKFORD,ALBERT,WADE, POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 703040

LITTERING NOT > 15 LBS CASNER,S,M 20CR 703040

31 BLACKFORD,ALBERT,WADE, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703041

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 703041

32 BLACKMON,JACKSON,MATTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700446

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700446

33 BOOTH,JOSEPH,BRYANT DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705472

34 BOSWELL,ALEXANDER,MACL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050253

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S 22CR 050253

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 050253

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,S 22CR 050253

35 BOWMAN,EMILY,REBECCA DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 050787

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 21CR 050787

36 BOWMAN,EMILY,REBECCA OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 21CR 050788

37 BROWN,JEFFERY,EUGENE,J CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Haymore,Mic 22CR 700327

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700327

38 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 701910

39 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248

40 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278

41 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753

42 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072

43 BUCK,TERRI,ALEXIS SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR Haymore,Mic 21CR 705279

44 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593

45 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594

46 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356

47 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357

48 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526

49 BURNS,THOMAS,RONE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 704711

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704711

FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 704711

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 21CR 704711

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 704711

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 704711

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704711

50 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777

51 BUTLER,ROBERT,BRANDON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 050793

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 19CR 050793

52 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405

FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405

53 CAAMANO,ALEJANDRO,RAFA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700403

54 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705111

DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705111

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705111

FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 705111

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705111

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 705111

55 CALTABIANO,JOSEPH,HENR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700614

56 CAMPBELL,JANELLE,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700101

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 700101

57 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704456

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 21CR 704456

** 58 CARTER,CARLYN,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051788

59 CARTER,CARLYN,ELIZABET DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 701636

60 CHAVEZ,BORIS,CACIER EXPIRED OPERATORS LICENSE ROYSTER,A 22IF 000002

61 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934

62 CLARK,AMIE,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYMORE,D 21CR 000716

OPERATE VEH NO INS HAYMORE,D 21CR 000716

63 CLARK,ORION,TYREE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700465

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 700465

64 COBB,CODY,CHRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052001

65 COBB,CODY,CHRISTOPHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702624

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702624

SPEEDING 060/45 TAYLOR,C,A 21CR 702624

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 702624

66 COBB,CODY,CHRISTOPHER RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 703485

LEAVE VEH UNATTENDED/UNSECURE CASNER,S,M 21CR 703485

67 COBB,CODY,CHRISTOPHER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 702427

68 COMBS,GENE,DAVID,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 700585

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 700585

69 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050560

70 COOK,SALENIA,GABRIEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705264

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 705264

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705264

71 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704073

SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 21CR 704073

72 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255

73 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925

74 COX,MICHELLE,SHERI DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051378

75 COX,REGINALD,LEMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700466

76 COX,REGINALD,LEMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700468

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700468

77 CROFT,MATTHEW,ALEXANDE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052941

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S 21CR 052941

78 CROFT,MATTHEW,ALEXANDE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S 21CR 052942

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S 21CR 052942

79 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 21CR 051929

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 21CR 051929

80 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 051930

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 21CR 051930

81 CULLER,NOAH,CAMERON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 Haymore,Mic 22CR 700589

82 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 053239

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 053239

83 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 704557

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704557

84 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704558

85 DAVIS,DAMIEN,GLENN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705471

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 21CR 705471

86 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432

87 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566

** 88 DEESE,HENRY,CLAYTON DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 21CR 702185

UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 21CR 702185

89 DEESE,HENRY,CLAYTON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 702186

90 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932

NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932

91 DENNING,MARK,LEONARD,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 700510

EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 700510

** 92 DICKINSON,SUMMER,HOLLA DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051931

93 DOUBLES,ALLEN,FRANCIS, DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052662

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S 21CR 052662

94 DURHAM,SHEILA,ANN SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 21IF 702218

95 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104

96 EBRON,STEVEN,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 701006

STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH CASNER,S,M 20CR 701006

97 EBRON,STEVEN,GRAY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701007

ILLEGAL PARKING CASNER,S,M 20CR 701007

98 EBRON,STEVEN,GRAY DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C,T 20CR 702043

99 ECKERT,JORDYN,IRENE SPEEDING 061/35 CASNER,S,M 21CR 703793

100 EDWARDS,MATTHEW,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 21CR 000718

101 EDWARDS,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700605

102 EDWARDS,RYAN,SCOTT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700618

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700618

103 ENAMORADOTERUEL,JERZON SPEEDING 075/55 CASNER,S,M 21CR 703993

EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 21CR 703993

104 FAIRCLOTH,FRANKLIN,TRE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700565

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700565

105 FALLEN,THOMAS,OBRIAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CASNER,S,M 20CR 701201

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 20CR 701201

106 FARMER,HEATHER,BROOK SPEEDING 088/55 CASNER,S,M 21CR 703994

DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703994

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703994

107 FELTON,CHRISTOPHER,PAU DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051245

STOPPING ON HIGHWAY SCOTT,S 20CR 051245

108 FLORES,RICARDO,JUAN,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 702939

109 FOSCUE,CHRISTINA,DEANN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 702237

110 FULKERSON,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROYSTON,A 22CR 000043

111 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786

112 GABBARD,DERRICK,LIONEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052115

113 GABBARD,DERRICK,LIONEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703714

SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 21CR 703714

114 GARCIA,ALDAIR,CRUZ NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 700518

115 GARCIACASTILLO,JULIAN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700659

116 GARGIS,BRANDON,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700467

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700467

117 GARGIS,BRANDON,LEE OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700469

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700469

118 GARNER,DANIEL,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700201

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 700201

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700201

119 GARRISON,MIGUEL,JACK IMPROPER BACKING CASNER,S,M 21IF 703983

120 GAVETTI,JONI,WILLIS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21IF 704054

121 GERRELL,JOSEPH,DANIEL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700511

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 700511

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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122 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

123 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461

124 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705526

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 21CR 705526

125 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705527

UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21CR 705527

126 GILLIKIN,RYAN,RICHARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 703845

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703845

127 GILLIKIN,RYAN,RICHARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703846

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 20CR 703846

128 GILMORE,TRAVIS,BRYAN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 704200

129 GOINS,DONALD,RAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051789

IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051789

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 051789

130 GRADUS,ANDREW,PARKER SPEEDING 062/45 CASNER,S,M 21CR 705530

131 HALL,BRYANT,D'ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702556

132 HARDISON,JOSEPH,BRYAN, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700182

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700182

133 HARRIS,DEANNAH,LAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 703996

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 20CR 703996

134 HARRIS,DEANNAH,LAURICE SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 20IF 703037

135 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141

136 HARRIS,MORRIS,MORELL SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705199

137 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142

ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142

** 138 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207

139 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608

140 HOLLAND,TRAVIS,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700254

141 HORNER,JAMES,DAVID,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700183

142 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700528

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700528

143 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700529

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 700529

144 HOWARD,JAMES,DOUGLAS,J OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705078

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 705078

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705078

** 145 JACOBS,COLLIN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052571

146 JACOBS,COLLIN,ALLEN SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 20CR 703323

LITTERING NOT > 15 LBS CASNER,S,M 20CR 703323

147 JACOBS,COLLIN,ALLEN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 703324

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703324

148 JARMAN,CURTIS,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052691

149 JARMAN,CURTIS,RAY SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 20CR 703503

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703503

** 150 JAUREGUI,JUAN,DIEGO DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052409

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 052409

151 JAUREGUI,JUAN,DIEGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704208

NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 21CR 704208

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 21CR 704208

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704208

DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL CASNER,S,M 21CR 704208

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 704208

** 152 JOHNSON,DONNA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050327

153 JOHNSON,DONNA,MARIE DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21IF 700236

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

154 JOHNSON,EMMANUEL,BRAD SPEEDING 050/35 ODOM,M,T 20CR 702189

DWLR NOT IMPAIRED REV ODOM,M,T 20CR 702189

155 JOHNSON,TIFFANY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703931

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 703931

156 JOHNSON,TIFFANY,NICOLE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 703932

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703932

157 JOLIN,JOSEPH,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 700276

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 700276

158 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 700277

159 JONES,JENNIFER,CHRISTY SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 21CR 703918

160 JONES,JENNIFER,CHRISTY SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 704610

161 JONES,LADONIAS,DONNIE SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 21CR 704611

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704611

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 21CR 704611

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER CASNER,S,M 21CR 704611

162 JORDAN,TREYON,LAMONT POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 704767

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 704767

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 704767

IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 21CR 704767

163 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283

164 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284

165 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461

166 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244

167 KARVELIS,SHAWN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051042

IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051042

168 KEARNEY,AUSTIN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYMORE,D 22CR 000088

169 KING,SARAH,LACEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050977

170 KING,SARAH,LACEY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701957

IMPROPER BACKING CASNER,S,M 21CR 701957

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC CASNER,S,M 21CR 701957

171 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443

IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443

172 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS PERALTA,J 21CR 000836

173 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS GOODRUM,J 21CR 704937

174 KLINGBERG,NICOLE,M SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700592

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700592

175 KORNEGAY,EZZARD,RAY,JR BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 22CR 000041

176 KUFFLAR,PETER,CHRISTIA FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC PERALTA,J 22IF 000007

177 LAWRENCE,BETHEL,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21IF 704057

178 LAWRENCE,TRAVIS,DRESHA SPEEDING 085/55 CASNER,S,M 21CR 702035

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 702035

179 LAWSON,JOSHUA,JACKSON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700606

** 180 LAZARUK,CASEY,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051451

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 051451

181 LAZARUK,CASEY,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 702619

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 702619

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 21CR 702619

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702619

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 702619

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 702619

182 LUPTON,KERRY,GUY SOLICIT PROSTITUTION-M CASNER,S,M 21CR 705542

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705542

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705542

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705542

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 705542

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

183 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050754

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PERDUE,B 21CR 050754

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PERDUE,B 21CR 050754

184 MAHONEY,MAREA,THERESE DWLR IMPAIRED REV PERDUE,B 21CR 050755

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PERDUE,B 21CR 050755

185 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785

186 MALARCHIK,IVY,CHRISTIA EXPIRED OPERATORS LICENSE SUGGS,DERRI 22IF 700240

187 MARCUM,LACE,BRUCE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 700516

188 MARCUM,LACE,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 700710

189 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

190 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322

191 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415

192 MCBROOM,SEAN,CASEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 700170

193 MCBROOM,SEAN,CASEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 700171

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700171

194 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 700172

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 700172

195 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986

196 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231

197 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316

198 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318

199 MCMILLIAN,RALEIGH,JOSE UNSAFE MOVEMENT CASNER,S,M 20CR 702762

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 20CR 702762

200 MCMILLIAN,RALEIGH,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 702763

201 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR SPEEDING 086/55 CASNER,S 22CR 050139

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050139

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 050139

202 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 700187

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22CR 700187

FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 700187

UNSAFE LANE CHANGE CASNER,S,M 22CR 700187

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 700187

203 MENDEZ,CHRISTIAN,EDWAR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700566

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700566

204 MENDEZ,CHRISTIAN,EDWAR DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 700567

205 MERCADO,OSMAR,FUENTES SPEEDING 087/55 CASNER,S,M 21CR 702454

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702454

206 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159

OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159

207 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572

208 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371

209 METCALF,KYLE,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051882

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 051882

210 METCALF,KYLE,JACOB MISDEMEANOR CHILD ABUSE FERREIRA,P 21CR 051883

211 METCALF,KYLE,JACOB MISDEMEANOR CHILD ABUSE CASNER,S,M 21CR 703253

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 21CR 703253

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703253

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703253

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703253

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 703253

212 MIKSCH,JOSHUA,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 703439

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

213 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700607

FOLLOWING TOO CLOSELY MYER,M 22CR 700607

214 MONGEON,ALEXANDRIA,LYN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 701252

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20CR 701252

215 MONGEON,ALEXANDRIA,LYN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701253

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 701253

** 216 MOORE,MATTHEW,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052723

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S 21CR 052723

217 MOORE,MATTHEW,TODD RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704710

TIRE RESTRICTIONS EQUIP VIOL CASNER,S,M 21CR 704710

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 21CR 704710

218 MOORE,MATTHEW,TODD DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705420

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705420

219 MOSS,MATTHEW,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704026

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20CR 704026

** 220 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 704027

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704027

221 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704676

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 704676

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 704676

222 MOSS,MATTHEW,ANDREW DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 703060

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20IF 703060

223 MURRAY,JADEUS,JAMARR,L DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 21CR 705291

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD CASNER,S,M 21CR 705291

224 MUSCO,PAUL,FREDERICK,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700319

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 700319

225 MUSLETT,ALAMMARI,AMRAZ SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR HAYMORE,D 21CR 000667

226 MYLREA,BRUCE,WILLIAM,J FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700266

227 NELSON,JEFFREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052758

228 NELSON,JEFFREY,MICHAEL SPEEDING 060/45 RENN,J,A 21IF 702281

229 NELSON,JEFFREY,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 703609

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703609

230 NELSON,JEFFREY,MICHAEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE CASNER,S,M 20CR 703610

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 20CR 703610

231 NELSON,JEFFREY,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20IF 702712

232 NELSON,WILLIS,CARROLL, DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 700125

** 233 NEWHOUSE,NEAL,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052412

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 21CR 052412

234 NORMAN,JONATHAN,DAVIS DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 703191

235 OBRIEN,SEAN,PATRICK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700613

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700613

236 OBRIEN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700615

237 OMOHUNDRO,ALEC,KESSLER BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000884

238 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700408

239 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247

240 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248

241 OVANDO-GARCIA,LORENA DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000719

OPERATE VEH NO INS MYER,M 21CR 000719

242 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411

243 PARRISH,KURT,WAYEMOND DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 704632

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 20CR 704632

244 PARRISH,KURT,WAYEMOND EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20IF 703518

245 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703192

246 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20CR 703631

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 703631

247 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 703546

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 703546

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 21CR 703546

248 PAYNE,MEGAN,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050402

249 PAYNE,MEGAN,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 700310

250 PECK,CAMDYN,GRACE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 21CR 000232

251 PEREZ,JUAN,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978

252 PHILLIPS,COREY,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700612

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700612

253 PHILLIPS,LINDSEY,DREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703589

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 703589

254 PHILLIPS,LINDSEY,DREW DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20CR 703590

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703590

255 PIERCE,KENNETH,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705200

** 256 PITTMAN,ROBIN,KENT DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052555

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S 20CR 052555

257 PLANTE,ALEXANDER,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052987

258 PLANTE,ALEXANDER,CHRIS RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705294

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705294

259 PORTER,RACHEL,KOLLENE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000887

260 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

261 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024

262 PRATT,RALPH,MILTON SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700176

263 PRINCE,ELLIS,CLARK CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 700385

264 RAMOSFUNEZ,MICHAEL,DI, CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 21CR 704824

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 21CR 704824

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704824

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 704824

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 704824

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 704824

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704824

265 RASNICK,SUSIE,ANN FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 21IF 703180

266 RAYA,ABIEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052612

267 RAYA,ABIEL SPEEDING 093/55 CASNER,S,M 21CR 704561

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704561

268 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143

269 RESTO,FRANCES,N CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 700668

270 REYNOLDS,THOMAS,LEON,I DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052039

271 RIVERA,ENRICO,FUENTES, DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700448

272 RIVERA,TOLLIE,FRANCES A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700447

273 ROSE,CAMERON,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703992

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 703992

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 703992

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 703992

274 ROSS,LAURA,PEARSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705276

275 ROTE,MICHAEL,GERARD DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700022

276 RYAN,MATTHEW,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051953

277 RYAN,MATTHEW,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 703398

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703398

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 703398

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 21CR 703398

** 278 SANDERLIN,CHARLES,LEON DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703212

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20CR 703212

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S,M 20CR 703212

279 SANDERLIN,CHARLES,LEON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703213

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

280 SANDERLIN,CHARLES,LEON MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR CASNER,S,M 20IF 702359

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20IF 702359

281 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272

IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272

282 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700272

283 SHARP,CHRISTOPHER,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700583

284 SHARP,CHRISTOPHER,RAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 700584

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 700584

285 SHATZER,LANCE,DEAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700097

286 SHULER,JEREMY,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 700430

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 700430

287 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403

** 288 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666

AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666

289 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570

290 SPARROW,MATTHEW,JOHN ABANDONMENT OF AN ANIMAL SZCZEPANIAK 21CR 000767

291 SPRINGER,MICHELLE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050530

292 SPRINGER,MICHELLE,LYNN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700895

293 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397

FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397

294 STEVENS,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700019

295 STIMPSON,JOHN,RICH,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700455

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700455

296 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456

297 STIMPSON,NOAH,LEE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705553

298 STUFFLEBEAM,SPENSER,JA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 050001

299 STURGILL,CHRISTOPHER,P DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051508

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SCOTT,S 21CR 051508

300 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784

301 SWEET,AMY,DENISE OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700470

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700470

302 SWINDELL,SCOTTIE,SHAWN SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 22IF 700072

303 TAYLOR-AUSTIN,EMANI,EL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 21CR 701414

DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701414

304 TAYLOR-AUSTIN,EMANI,EL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 701415

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 21CR 701415

305 TAYLOR-AUSTIN,EMANI,EL NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 21CR 702846

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 702846

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 702846

306 TAYLOR-AUSTIN,EMANI,EL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704811

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704811

307 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348

NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348

308 TAYLOR,ROXANNE,MARIE SPEEDING 074/55 CASNER,S 19CR 052630

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 19CR 052630

309 TAYLOR,ROXANNE,MARIE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 19CR 704360

IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG CASNER,S,M 19CR 704360

310 THOMAS,JASON,TYLER DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS PERALTA,JOS 22IF 700247

311 THOMPSON,VICTOR,CRAIG DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 700356

UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22CR 700356

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

312 TREADWAY,LACIE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700042

313 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

314 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845

REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845

315 WALLACE,STEVEN,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 700379

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 700379

316 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092

317 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093

** 318 WARD,STEPHEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052503

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 052503

** 319 WARD,STEPHEN,MICHAEL RESISTING PUBLIC OFFICER CASNER,S 21CR 052504

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY CASNER,S 21CR 052504

320 WARD,STEPHEN,MICHAEL CARRYING CONCEALED GUN(M) CASNER,S,M 21CR 704457

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704457

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS CASNER,S,M 21CR 704457

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704457

321 WATSON,RYAN,JAMES IMPROPER MUFFLER SUGGS,DERRI 22IF 700420

322 WEGNER,CYNTHIA,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700010

** 323 WEISS,ALEX,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050771

324 WEISS,ALEX,LEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701602

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 701602

325 WEST,FRANCES,ALEXANDRA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) MYER,M 21CR 702103

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 702103

326 WEST,FRANCES,ALEXANDRA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702104

327 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809

328 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649

329 WHALEY,CURTIS,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 703774

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703774

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 703774

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703774

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703774

330 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 050100

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 050100

331 WHEELWRIGHT,BRENT,CHAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 21CR 704593

332 WHITE,KIRSTIN,TREASA SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 21CR 705218

333 WHITMAN,CHAD,HOUSTON DWLR IMPAIRED REV HERBERT,G,L 20CR 702433

334 WILLIAMS,KATHRYN,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050579

DRIVE LEFT OF CENTER PERDUE,B 21CR 050579

335 WILLIS,JAMES,ARTHUR,ST RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704187

336 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679

337 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680

NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680

338 WOODWARD,ALEXANDER,KAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 700229

FMCR FAIL HAVE ORG/CPY MED CER PITTMAN,R,D 22CR 700229

339 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 21CR 702598

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 702598

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 702598

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702598

340 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418

341 YEATON,MEGAN,ELIZABETH SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705217

342 YOST,RENEE,LYNNE EXCEEDING POSTED SPEED MILLEA,T 22IF 700299

343 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 702141

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 20CR 702141

344 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 20CR 702142

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 03/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 20CR 702142

345 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 20IF 701417

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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