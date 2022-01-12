carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABRAHAMS,JOSHUA,STEVEN SPEEDING 050/35 JOHNSON,G,A 21IF 704087

2 ACTON,LIAM,JONATHON SPEEDING 080/55 WILSON,H,D 18CR 701697

3 ADAMS,DEBORAH,HOLLISTE DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 053179

4 AMMON,ROBERT,LEE DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 705201

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 705201

** 5 ANDERSON,WILLIE,RASHAW CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HERNANDEZ,J 20CR 701335

6 ANGULO,GUSTAVO,GALMICH FAIL TO REPORT ACCIDENT JOHNSON,G,A 19CR 705075

7 ANGULO,GUSTAVO,GALMICH DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 19CR 705076

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 19CR 705076

8 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701048

9 BADDERS,BRYAN,WAYNE UNSAFE TIRES ONOFRIO,R,J 21IF 703730

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 21IF 703730

10 BARBER,TROY,DEWAYNE DWLR HOWELL,J,C 10CR 701198

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HOWELL,J,C 10CR 701198

11 BARWICK,SALVADOR,SANTI DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 17CR 052439

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G 17CR 052439

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 17CR 052439

12 BARWICK,SALVADOR,SANTI FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG JOHNSON,G,A 17CR 702356

13 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 18CR 701617

14 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV HALSEY,D,A 19CR 701841

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HALSEY,D,A 19CR 701841

15 BATTERSBY,SEAN,LUKE SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704015

LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

16 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 050/35 HOWELL,J,C 19CR 702858

DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 19CR 702858

17 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING HOWELL,J,C 19CR 702859

18 BAYLISS,RICHARD,NORFLE EXPIRED/NO INSPECTION HOWELL,J,C 19CR 704550

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOWELL,J,C 19CR 704550

19 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 055/35 HOWELL,J,C 19CR 704557

OPERATE VEH NO INS HOWELL,J,C 19CR 704557

20 BEACHAM,LAUREN,PAIGE SPEEDING 055/40 JOHNSON,G,A 21IF 703599

21 BEAMON,JAMES,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 20CR 704368

22 BECKER,NATHANIEL,JAKOB DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704826

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704826

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704826

23 BECKER,NORA,EGAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703840

FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV BRINKLEY,J 21CR 703840

24 BECKETT,MARIA,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701941

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD JOHNSON,G,A 21CR 701941

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21CR 701941

25 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052840

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052840

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052840

26 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702518

27 BENT,JOSEPH,MCKENZIE UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA JOHNSON,G,A 21CR 702956

28 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 01/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

29 BLOCK,MICHAEL,RAY SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704018

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704018

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR BISHOP,M 21CR 704018

30 BOOKER,JOHN,MCARTAN,II SPEEDING 058/40 JOHNSON,G,A 21CR 705386

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 705386

31 BOUDREAU,RAYMOND,PAUL, DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 053155

SPEEDING 070/50 JOHNSON,G 20CR 053155

32 BOUDREAU,RAYMOND,PAUL, DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 20IF 703339

UNSAFE PASSING YELLOW LINE JOHNSON,G,A 20IF 703339

33 BOWEN,LYNWOOD,CLARENCE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 703713

34 BROOME,JASON,ERIC SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 703965

35 BROWN,BRIANA,ANTONIA J DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H 20CR 050734

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H 20CR 050734

36 BROWN,BRIANA,ANTONIA,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WILSON,H,D 20CR 701110

37 BROWN,BRIANA,ANTONIA,J FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC WILSON,H 20IF 000045

38 BROWN,LOREN,TRAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 702847

39 BROWN,LOREN,TRAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 703218

** 40 BROWN,RACHEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 050273

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOYD,M 21CR 050273

41 BRUHN,BEAU,DUNCAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 052905

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 052905

42 BRYANT,EMILY,TAYLOR SPEEDING 077/50 JOHNSON,G,A 21CR 705539

43 BUCHANAN,JAQUILA,DANYE SPEEDING 057/35 BISHOP,M 21CR 705034

44 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 703782

45 BURLESON,MATTHEW,BRADE SPEEDING 055/35 JOHNSON,G,A 21CR 702984

46 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BISHOP,M 21CR 052505

47 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 052506

48 CANNON,DEANNA,ALFORD DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 705540

49 CANNON,SARAH,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 21CR 704787

** 50 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE V DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052410

SPEEDING 060/45 BISHOP,M 21CR 052410

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052410

51 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE,V NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704211

52 CHER,ZACHARY,ANTHONY SPEEDING 050/35 JOHNSON,G,A 21IF 704004

53 CHRISTENSEN,CONSTANCE, BREAKING OR ENTERING (M) GILLIKIN,NO 21CR 052861

FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GILLIKIN,NO 21CR 052861

54 CLEVINGER,BRIAN,QUENTI DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 052755

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BRINKLEY,J 21CR 052755

SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 21CR 052755

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 052755

55 COLEY,SHAWNTAGO,DOMINQ DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703550

UNSAFE MOVEMENT WALDEN,D 21CR 703550

56 CONNER,LIONEL,TERRELL SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701995

57 CONOVER,ASHLEE,KIRSTIN SPEEDING 064/35 BISHOP,M 21CR 702629

58 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344

59 COX,BRADY,HARE DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 704233

OPERATE VEH NO INS JOHNSON,G,A 20CR 704233

60 COX,BRADY,HARE UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 20IF 703249

61 COX,JAIDEN,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704647

62 CUNNINGHAM,CRYSTAL,LYN INTOXICATED AND DISRUPTIVE ONOFRIO,M 21CR 052030

63 DANIELS,JEFFREY,WINSTO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 18CR 054274

SPEEDING 066/45 JOHNSON,G 18CR 054274

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G 18CR 054274

64 DANIELS,JOHN,RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051249

DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 21CR 051249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 051249

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE JOHNSON,G 21CR 051249

65 DANIELS,JOHN,RICHARD DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 21IF 701660

66 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 076/55 JOHNSON,G,A 21CR 705560

FOLLOWING TOO CLOSELY JOHNSON,G,A 21CR 705560

67 DAVIS,JASMINE,NICOLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 703996

68 DAVIS,NICKY,WINDELL MISDEMEANOR STALKING WALDEN,D 21CR 052428

69 DAWSON,LINDA,JEANNE SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 703976

** 70 DRIVER-BENJAMIN,DOUGLA SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 051795

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051795

** 71 DRIVER-BENJAMIN,DOUGLA CONCEALED HANDGUN - AFTER/WHIL BISHOP,M 21CR 051796

72 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 050440

73 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 052745

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G 21CR 052745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 052745

74 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE JOHNSON,G,A 21CR 704744

75 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 702022

76 DUNAWAY,JAIME,MICHELE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 JOHNSON,G,A 21IF 703998

77 DUPREE,JOSEPH,BERNARD SPEEDING 063/50 JOHNSON,G,A 21IF 703992

78 EDWARDS,THOMAS,DANELL, SPEEDING 058/45 JOHNSON,G,A 21IF 703711

79 EGIPCIACOPORRATA,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051696

SPEEDING 046/35 JOHNSON,G 20CR 051696

80 EMBRY,JASHAWN,ANDREW SPEEDING 067/55 JOHNSON,G,A 21IF 702076

81 ESCOBARSANCHEZ,MIGUEL, DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702730

82 EVERETTE,JOHNNIE,LEE,J DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702379

DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 21CR 702379

83 FARROW,JALEN,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 20CR 703897

84 FARROW,JALEN,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703215

SPEEDING 059/45 JOHNSON,G,A 21CR 703215

85 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368

86 FORAKER,JUSTIN,MICHAEL SPEEDING 055/35 JOHNSON,G,A 21CR 702734

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21CR 702734

87 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384

88 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527

89 FUNKHOUSER,ELEANOR,MAR SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703997

90 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703283

91 FUTCH,DILEN,CHESTER EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,M 21IF 703241

SPA 92 GARCIA-GARCIA,ALVARO,A SPEEDING 063/35 HAYDEN,J 21CR 705379

93 GARCIA,BEATRIZ,JAUREGU WINDOW TINTING VIOL HOWELL,J,C 20CR 703629

IMPROPER MUFFLER HOWELL,J,C 20CR 703629

94 GARCIA,BEATRIZ,JAUREGU DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 703630

ALLOW UNLICENSE MINOR TO DRIVE HOWELL,J,C 20CR 703630

** 95 GEROSA,LAWRENCE,ELLIS, SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 052898

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052898

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052898

96 GIBSON,RICHARD,LEROY,I DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701638

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 701638

97 GILGO,ERIN,BROOKE SPEEDING 068/55 JOHNSON,G,A 21IF 703375

98 GILLESPIE,JENNA,RENEE SPEEDING 050/35 JOHNSON,G,A 21IF 703889

99 GILLIKIN,JAMES,RODNEY DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 052813

SPEEDING 060/45 JOHNSON,G 20CR 052813

100 GILLIKIN,RODNEY,PAUL,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 705555

EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 705555

101 GODETTE,SONNY,RAY,JR SPEEDING 062/40 JOHNSON,G,A 21CR 703536

102 GRAHAM,KRISTEN,NICOLE SPEEDING 068/45 BISHOP,M 21CR 704999

103 GREEN,THOMAS SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702405

104 GREENE,MONICA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 20CR 053036

FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 20CR 053036

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TANGUAY,K 20CR 053036

105 GRIFFIN,DANA,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703500

106 GRZESKOWIAK,TIMOTHY,AD DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 052798

SPEEDING 068/55 JOHNSON,G 19CR 052798

107 GUIENDON,JAYMI,LEA SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702627

** 108 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619

EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619

** 109 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757

110 HAMILTON,HENRY,RALPH,J RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 705385

111 HAMILTON,RANDALL,MARK RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 705384

112 HANCOCK,TAYLOR,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 20CR 051499

SPEEDING 068/55 HALSEY,D 20CR 051499

113 HANCOCK,TAYLOR,VAUGHN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 20CR 051500

CONSUME ALC BY 19/20 HALSEY,D 20CR 051500

114 HANEY,JAMES,ANTHONY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705033

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BISHOP,M 21CR 705033

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21CR 705033

115 HANSEN,MICHAEL,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050455

116 HANSEN,MICHAEL,TODD DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 21IF 700521

117 HARRIS,NKARI,ISHON DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704825

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704825

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704825

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704825

118 HEATH,GRACE,SAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051241

** 119 HEATH,SAM,T DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050873

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 20CR 050873

120 HEDGES,MARY,CATHERINE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701672

121 HESTER,KIERRA,MENAJE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703401

** 122 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052297

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052297

** 123 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M 21CR 052298

POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BISHOP,M 21CR 052298

124 HUCKABY,SARA,ELIZABETH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 703966

125 JARMAN,ZACHARY,CHRISTI SPEEDING 047/35 JOHNSON,G,A 21IF 704085

126 JENKINS,QUINTIA,DAISHA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 21CR 701099

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M,P 21CR 701099

127 JOHNSON,COREY,HAYDEN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BOYD,M 21CR 050125

CARRYING CONCEALED WEAPON BOYD,M 21CR 050125

128 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WALDEN,D 21CR 704076

MISDEMEANOR LARCENY WALDEN,D 21CR 704076

129 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702347

130 JONES,ELIZABETH,ANN SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 21CR 703516

131 KATEN,JACOB,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702718

132 KEEGAN,ROBERT,B DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 18CR 051768

SPEEDING 065/55 JOHNSON,G 18CR 051768

133 KEEGAN,ROBERT,B UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA JOHNSON,G,A 18CR 701870

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G,A 18CR 701870

134 KNOWLES,DRAVIOUS,ANTWI SPEEDING 076/55 JOHNSON,G,A 18CR 701638

135 KUCHTA,TRAVIS,LEE SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 21IF 703972

136 LANGLEY,MARTHA,PENELOP SPEEDING 057/35 BISHOP,M 21CR 704210

137 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 20CR 702751

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 20CR 702751

138 LEWIS,CHARLES,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 053416

139 LEWIS,CHARLES,CAMERON, DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 19IF 705019

140 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 01/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925

141 LOPEZ,MELISSA,MARILYN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704846

142 LUCAS,LAQAUNA,SHARQUEZ DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 702293

143 LUPFER,DAVID,COREY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701791

144 LUPFER,DAVID,COREY,JR. SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 19CR 703007

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 19CR 703007

145 MACKLIN,HOPE,MACKENZIE SPEEDING 068/45 JOHNSON,G,A 21CR 704342

SPA 146 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131

147 MASON,CHRISTOPHER,JERR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 20CR 704408

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 704408

148 MASON,JOSHUA,COLLIER OPERATE VEH NO INS JOHNSON,G,A 21CR 705378

149 MATEO,ARTURO,SERRANO AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 704633

150 MAYERS,ROXANNE,GEORIET SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703560

151 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

152 MCCLEES,CHRISTOPHER,AL POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705000

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705000

** 153 MCCOLLAM,JARED,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052522

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 052522

154 MCKILL,CARLOS,DANYUN MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 21CR 704654

155 MCNEILL,DILLON,MICHAEL SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 21IF 701670

156 MENDIETA,JUAN,CARLOS SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703891

157 MILLER,AUSTIN,TYLER FAILURE TO REDUCE SPEED ONOFRIO,R,J 21IF 703731

158 MILLER,SAVANNAH,NOEL SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 704003

159 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555

160 MITIGUY,JOHN,DAVID SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 704086

161 MOODY,SARAH,ELIZABETH CONSUME ALC BY

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 703947

162 MORENO,VIDELSSE,MARIE SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 703888

163 MORGAN,DENNIS,WILLIAM, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CLIFTON,D,L 21CR 704112

IMPROPER VEHICLE INSPECTION CLIFTON,D,L 21CR 704112

164 MORGAN,DENNIS,WILLIAM, NO LIABILITY INSURANCE CLIFTON,D,L 21CR 704113

165 MORRIS,ZACHARY,JULIUS DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050124

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 050124

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 050124

166 MORRIS,ZACHARY,JULIUS RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 700246

167 MUNS,MICHAEL,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KILUK,R 21CR 704581

DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 21CR 704581

168 NAPIER,ADRIENNE,JENNA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,M 21CR 704981

169 NELSON,MICHEAL,LEE SPEEDING 057/45 JOHNSON,G,A 21IF 702232

** 170 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051496

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 20CR 051496

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051496

171 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WALDEN,D 20CR 053351

DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 20CR 053351

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 20CR 053351

172 NICHOLS,BAILEY,OWEN,JA SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702507

173 NIELSEN,KILEY,RAE DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050407

174 NUNEZGOMEZ,JOSE,ANTONI DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051634

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 20CR 051634

175 OKUMU,KENNEDY,OCHIENG DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051862

176 OLDER,ROBERT,EDWARD SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703975

177 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR. DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 703755

178 ONEAL,TAYLOR,DUDLEY FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT JOHNSON,G,A 21IF 703958

** 179 PATEL,JASON,DILIPBHAI DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051182

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN JOHNSON,G 20CR 051182

180 PATEL,JASON,DILIPBHAI UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 20IF 701141

181 PATERNO,CRAIG,ALLEN UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT JOHNSON,G,A 21IF 702078

182 PEGELOW,SHELBY,LYNNE SPEEDING 068/55 JOHNSON,G,A 21IF 702866

183 PERKINS,JULIAN,BRADSHA NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704382

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704382

184 PERSAUD,ALEX,S DRIVING WHILE IMPAIRED CLIFTON,D,L 07CR 053764

DRIVE LEFT OF CENTER CLIFTON,D,L 07CR 053764

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLIFTON,D,L 07CR 053764

185 PERSAUD,ALEX,S DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CLIFTON,D,L 07CR 053765

FICTITIOUS INFO TO OFFICER CLIFTON,D,L 07CR 053765

186 PHILLIPS,CHARLES,JOHN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 705147

187 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359

188 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456

189 PROCTOR,MARTIN,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 051077

DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 19CR 051077

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 19CR 051077

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE JOHNSON,G 19CR 051077

190 QUILLEN,NOAH,RYAN SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 21IF 703712

** 191 REED,MICHAEL,T DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP 19CR 000792

192 REELS,EDWARD,JEROD SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701849

193 REHANA,SAMARIA,MARIA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705001

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705001

194 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184

195 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287

196 RILEY,CAITLYN,PAIGE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705047

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705047

SPEEDING 052/35 BISHOP,M 21CR 705047

197 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050529

198 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II SPEEDING 067/45 JOHNSON,G,A 21CR 700976

NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 21CR 700976

199 RODGERS,BRANDON,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 052695

200 RODGERS,BRANDON,SCOTT SPEEDING 072/55 JOHNSON,G,A 20CR 703525

201 RODRIGUEZMENENDEZ,GABR SPEEDING 064/35 BISHOP,M 21CR 704771

202 ROGERS,MILLER,THOMAS CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 704926

203 ROLLAR,CHRISTOPHER,PAT DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051587

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G 21CR 051587

204 SALTER,FRANKIE,WAYNE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 20IF 702639

205 SALTER,RYAN,DEELY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 21CR 704553

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 21CR 704553

SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 21CR 704553

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 704553

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 704553

206 SANLUCAR,ELIAS,CUPIL NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 20CR 701037

DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 20CR 701037

207 SANLUCAR,ELIAS,CUPIL DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 700479

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 700479

208 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 073/45 WALDEN,D,W 19CR 705524

DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D,W 19CR 705524

209 SAULS,ANNA,MARIE NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 21CR 000880

210 SCOTT,HAILEY,MARIE,ROM SPEEDING 063/50 JOHNSON,G,A 21IF 702656

211 SESSIONS,ROBERT,EDWARD SPEEDING 048/35 JOHNSON,G,A 20CR 702008

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702008

212 SHARAF,MOHAMMED DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 21CR 700229

SPEEDING 054/35 BISHOP,M,P 21CR 700229

213 SILLS,DONALD,LEE,JR SPEEDING 068/55 JOHNSON,G,A 21IF 703971

214 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 051713

215 SINGH,TARAN,P SPEEDING 053/35 BISHOP,M 21CR 703101

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 703101

** 216 SKEEN,JAMES,MONROE,III DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 050621

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 19CR 050621

217 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 21CR 051038

HNJ 218 SMITH,BARBARA,NEWCOMB FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT JOHNSON,G,A 21IF 703510

219 SMITH,KIMBERLEY,DAWN,W EXPIRED OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 21IF 700933

** 220 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173

221 SOLOMON,MICHAEL,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051710

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 051710

222 SOLOMON,MICHAEL,KEITH SPEEDING 065/35 TAYLOR,C,A 21CR 702928

NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 702928

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702928

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 702928

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702928

DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 21CR 702928

UNSAFE PASSING YELLOW LINE TAYLOR,C,A 21CR 702928

223 SPATILSON,JASON,GUY,JR NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 20CR 701621

224 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658

225 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533

226 STOUT,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 053056

227 STRICKLAND,AIDA,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050406

UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G 21CR 050406

** 228 STYRON,BETHANY,JOALISO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051027

229 STYRON,BETHANY,JOALISO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 701489

MISDEMEANOR CHILD ABUSE JOHNSON,G,A 20CR 701489

230 STYRON,JOSEPH,DARYL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 19CR 705316

OPERATE VEH NO INS HENDRICKS,D 19CR 705316

231 STYRON,JOSEPH,DARYL DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 19CR 705317

232 STYRON,JOSEPH,DARYL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051513

DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 051513

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051513

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE JOHNSON,G 20CR 051513

233 STYRON,JOSEPH,DARYL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG JOHNSON,G,A 20CR 702028

234 SUGG,JOHN,KUTTER SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 21CR 704927

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 21CR 704927

235 SUTTON,JAMES,EDWARD DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701168

236 TATE,ARTHUR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050312

SPEEDING 064/50 JOHNSON,G 20CR 050312

237 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894

238 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845

239 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234

240 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYDEN,J 21CR 705089

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,J 21CR 705089

241 TAYLOR,PATIENCE,SHAVON SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701493

** 242 THOMPSON,DILLON,JORDON DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H 20CR 050881

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH WILSON,H 20CR 050881

243 THOMPSON,DILLON,JORDON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 701317

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20CR 701317

244 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 700915

245 TSO-MCCOOK,KYE,FARRELL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 050937

246 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276

SPA 247 VASQUEZ,JEREMIAS,ARNOL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050459

248 VAUGHN,CHEYENNE,BODIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704341

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 704341

249 WAINRIGHT,SIERRA,F DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000277

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 20CR 000277

250 WAINRIGHT,SIERRA,FAITH NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 20CR 702501

TEXTING VIOL MOTOR VEH JOHNSON,G,A 20CR 702501

251 WAINRIGHT,SIERRA,FAITH UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 20IF 701736

252 WAITE,JON,ZACHARY DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050475

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 21CR 050475

253 WAITE,JON,ZACHARY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 700784

254 WARD,MARGARET,WENTWORT INTOXICATED AND DISRUPTIVE HERNANDEZ,J 21CR 052178

255 WELBORN,TIMOTHY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051906

DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 051906

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051906

256 WELBORN,TIMOTHY,LEE UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 20IF 701718

257 WHITE,DANER,WICKLIFFE SPEEDING 054/35 BISHOP,M 21CR 705123

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 705123

258 WHITE,MICHAEL,FREDERIC SPEEDING 064/50 JOHNSON,G,A 21IF 703974

259 WILLIAMSON,HENRY,FRANK MISDEMEANOR LARCENY PERALTO,THO 21CR 052437

260 WILLIAMSON,WYATT,THOMA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701901

261 WILLIFORD,CONNIE,FAYE DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 17CR 051776

262 WILLIFORD,CONNIE,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 17CR 701585

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA JOHNSON,G,A 17CR 701585

263 WILLIS,AARON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILSON,H,D 20CR 700243

DRIVE LEFT OF CENTER WILSON,H,D 20CR 700243

264 WILLIS,AARON,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 20CR 700244

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILSON,H,D 20CR 700244

265 WILLIS,ALECZANDER,ZETH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 703959

266 WILLIS,ALEXANDRA,ANN LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER

267 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063

268 WILLIS,BENJAMIN,CLEMEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 705383

EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 705383

269 WILLIS,CLORA,YVONNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILSON,H,D 19CR 701811

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H,D 19CR 701811

** 270 WILLIS,CLORA,YVONNE DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 19CR 701812

FOLLOWING TOO CLOSELY WILSON,H,D 19CR 701812

271 WILLIS,JIMMY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 705387

272 WILLIS,JOHN,ALEX,JR. OPERATE VEH NO INS WILSON,H,D 20CR 700484

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILSON,H,D 20CR 700484

273 WILLIS,JOHN,ALEX,JR. DRIVE LEFT OF CENTER WILSON,H,D 20CR 700485

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILSON,H,D 20CR 700485

274 WILLIS,JOHN,ALEX,JR. DWLR IMPAIRED REV WILSON,H,D 20CR 700486

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILSON,H,D 20CR 700486

275 WILLIS,JOHN,ALEX,JR. EXPIRED/NO INSPECTION WILSON,H,D 20IF 700302

276 WILLIS,WILLIAM,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 051355

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 19CR 051355

** 277 WILSON,JOSHUA,BRENT DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H 18CR 001021

NO OPERATORS LICENSE WILSON,H 18CR 001021

278 WILSON,JOSHUA,BRENT FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILSON,H,D 18CR 703991

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILSON,H,D 18CR 703991

279 WILSON,RYAN,SCOTT FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JOHNSON,G,A 21IF 702981

** 280 WINDLEY,WADE,HAMPTON DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 19CR 701546

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H,D 19CR 701546

281 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295

282 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326

283 YEOMANS,PATRICK,ESTON DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 700385

284 ZABROSKI,ERICA,LOUISE SPEEDING 059/45 JOHNSON,G,A 18IF 704584

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 JOHNSON,G,A 18IF 704584

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