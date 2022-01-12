DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ABRAHAMS,JOSHUA,STEVEN SPEEDING 050/35 JOHNSON,G,A 21IF 704087
2 ACTON,LIAM,JONATHON SPEEDING 080/55 WILSON,H,D 18CR 701697
3 ADAMS,DEBORAH,HOLLISTE DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 053179
4 AMMON,ROBERT,LEE DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 705201
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 705201
** 5 ANDERSON,WILLIE,RASHAW CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HERNANDEZ,J 20CR 701335
6 ANGULO,GUSTAVO,GALMICH FAIL TO REPORT ACCIDENT JOHNSON,G,A 19CR 705075
7 ANGULO,GUSTAVO,GALMICH DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 19CR 705076
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 19CR 705076
8 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701048
9 BADDERS,BRYAN,WAYNE UNSAFE TIRES ONOFRIO,R,J 21IF 703730
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 21IF 703730
10 BARBER,TROY,DEWAYNE DWLR HOWELL,J,C 10CR 701198
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HOWELL,J,C 10CR 701198
11 BARWICK,SALVADOR,SANTI DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 17CR 052439
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G 17CR 052439
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 17CR 052439
12 BARWICK,SALVADOR,SANTI FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG JOHNSON,G,A 17CR 702356
13 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 18CR 701617
14 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV HALSEY,D,A 19CR 701841
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HALSEY,D,A 19CR 701841
15 BATTERSBY,SEAN,LUKE SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704015
LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
16 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 050/35 HOWELL,J,C 19CR 702858
DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 19CR 702858
17 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING HOWELL,J,C 19CR 702859
18 BAYLISS,RICHARD,NORFLE EXPIRED/NO INSPECTION HOWELL,J,C 19CR 704550
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOWELL,J,C 19CR 704550
19 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 055/35 HOWELL,J,C 19CR 704557
OPERATE VEH NO INS HOWELL,J,C 19CR 704557
20 BEACHAM,LAUREN,PAIGE SPEEDING 055/40 JOHNSON,G,A 21IF 703599
21 BEAMON,JAMES,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 20CR 704368
22 BECKER,NATHANIEL,JAKOB DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704826
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704826
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704826
23 BECKER,NORA,EGAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703840
FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV BRINKLEY,J 21CR 703840
24 BECKETT,MARIA,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701941
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD JOHNSON,G,A 21CR 701941
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21CR 701941
25 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052840
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052840
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052840
26 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702518
27 BENT,JOSEPH,MCKENZIE UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA JOHNSON,G,A 21CR 702956
28 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 BLOCK,MICHAEL,RAY SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704018
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704018
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR BISHOP,M 21CR 704018
30 BOOKER,JOHN,MCARTAN,II SPEEDING 058/40 JOHNSON,G,A 21CR 705386
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 705386
31 BOUDREAU,RAYMOND,PAUL, DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 053155
SPEEDING 070/50 JOHNSON,G 20CR 053155
32 BOUDREAU,RAYMOND,PAUL, DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 20IF 703339
UNSAFE PASSING YELLOW LINE JOHNSON,G,A 20IF 703339
33 BOWEN,LYNWOOD,CLARENCE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 703713
34 BROOME,JASON,ERIC SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 703965
35 BROWN,BRIANA,ANTONIA J DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H 20CR 050734
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H 20CR 050734
36 BROWN,BRIANA,ANTONIA,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WILSON,H,D 20CR 701110
37 BROWN,BRIANA,ANTONIA,J FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC WILSON,H 20IF 000045
38 BROWN,LOREN,TRAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 702847
39 BROWN,LOREN,TRAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 703218
** 40 BROWN,RACHEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 050273
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOYD,M 21CR 050273
41 BRUHN,BEAU,DUNCAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 052905
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 052905
42 BRYANT,EMILY,TAYLOR SPEEDING 077/50 JOHNSON,G,A 21CR 705539
43 BUCHANAN,JAQUILA,DANYE SPEEDING 057/35 BISHOP,M 21CR 705034
44 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 703782
45 BURLESON,MATTHEW,BRADE SPEEDING 055/35 JOHNSON,G,A 21CR 702984
46 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BISHOP,M 21CR 052505
47 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 052506
48 CANNON,DEANNA,ALFORD DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 705540
49 CANNON,SARAH,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 21CR 704787
** 50 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE V DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052410
SPEEDING 060/45 BISHOP,M 21CR 052410
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052410
51 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE,V NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704211
52 CHER,ZACHARY,ANTHONY SPEEDING 050/35 JOHNSON,G,A 21IF 704004
53 CHRISTENSEN,CONSTANCE, BREAKING OR ENTERING (M) GILLIKIN,NO 21CR 052861
FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GILLIKIN,NO 21CR 052861
54 CLEVINGER,BRIAN,QUENTI DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 052755
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BRINKLEY,J 21CR 052755
SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 21CR 052755
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 052755
55 COLEY,SHAWNTAGO,DOMINQ DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703550
UNSAFE MOVEMENT WALDEN,D 21CR 703550
56 CONNER,LIONEL,TERRELL SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701995
57 CONOVER,ASHLEE,KIRSTIN SPEEDING 064/35 BISHOP,M 21CR 702629
58 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344
59 COX,BRADY,HARE DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 704233
OPERATE VEH NO INS JOHNSON,G,A 20CR 704233
60 COX,BRADY,HARE UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 20IF 703249
61 COX,JAIDEN,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704647
62 CUNNINGHAM,CRYSTAL,LYN INTOXICATED AND DISRUPTIVE ONOFRIO,M 21CR 052030
63 DANIELS,JEFFREY,WINSTO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 18CR 054274
SPEEDING 066/45 JOHNSON,G 18CR 054274
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G 18CR 054274
64 DANIELS,JOHN,RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051249
DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 21CR 051249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 051249
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE JOHNSON,G 21CR 051249
65 DANIELS,JOHN,RICHARD DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 21IF 701660
66 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 076/55 JOHNSON,G,A 21CR 705560
FOLLOWING TOO CLOSELY JOHNSON,G,A 21CR 705560
67 DAVIS,JASMINE,NICOLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 703996
68 DAVIS,NICKY,WINDELL MISDEMEANOR STALKING WALDEN,D 21CR 052428
69 DAWSON,LINDA,JEANNE SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 703976
** 70 DRIVER-BENJAMIN,DOUGLA SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 051795
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051795
** 71 DRIVER-BENJAMIN,DOUGLA CONCEALED HANDGUN - AFTER/WHIL BISHOP,M 21CR 051796
72 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 050440
73 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 052745
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G 21CR 052745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 052745
74 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE JOHNSON,G,A 21CR 704744
75 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 702022
76 DUNAWAY,JAIME,MICHELE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 JOHNSON,G,A 21IF 703998
77 DUPREE,JOSEPH,BERNARD SPEEDING 063/50 JOHNSON,G,A 21IF 703992
78 EDWARDS,THOMAS,DANELL, SPEEDING 058/45 JOHNSON,G,A 21IF 703711
79 EGIPCIACOPORRATA,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051696
SPEEDING 046/35 JOHNSON,G 20CR 051696
80 EMBRY,JASHAWN,ANDREW SPEEDING 067/55 JOHNSON,G,A 21IF 702076
81 ESCOBARSANCHEZ,MIGUEL, DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702730
82 EVERETTE,JOHNNIE,LEE,J DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702379
DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 21CR 702379
83 FARROW,JALEN,THOMAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 20CR 703897
84 FARROW,JALEN,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703215
SPEEDING 059/45 JOHNSON,G,A 21CR 703215
85 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368
86 FORAKER,JUSTIN,MICHAEL SPEEDING 055/35 JOHNSON,G,A 21CR 702734
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21CR 702734
87 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384
88 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527
89 FUNKHOUSER,ELEANOR,MAR SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703997
90 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703283
91 FUTCH,DILEN,CHESTER EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,M 21IF 703241
SPA 92 GARCIA-GARCIA,ALVARO,A SPEEDING 063/35 HAYDEN,J 21CR 705379
93 GARCIA,BEATRIZ,JAUREGU WINDOW TINTING VIOL HOWELL,J,C 20CR 703629
IMPROPER MUFFLER HOWELL,J,C 20CR 703629
94 GARCIA,BEATRIZ,JAUREGU DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 20CR 703630
ALLOW UNLICENSE MINOR TO DRIVE HOWELL,J,C 20CR 703630
** 95 GEROSA,LAWRENCE,ELLIS, SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 052898
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052898
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052898
96 GIBSON,RICHARD,LEROY,I DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701638
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 701638
97 GILGO,ERIN,BROOKE SPEEDING 068/55 JOHNSON,G,A 21IF 703375
98 GILLESPIE,JENNA,RENEE SPEEDING 050/35 JOHNSON,G,A 21IF 703889
99 GILLIKIN,JAMES,RODNEY DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 052813
SPEEDING 060/45 JOHNSON,G 20CR 052813
100 GILLIKIN,RODNEY,PAUL,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 705555
EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 705555
101 GODETTE,SONNY,RAY,JR SPEEDING 062/40 JOHNSON,G,A 21CR 703536
102 GRAHAM,KRISTEN,NICOLE SPEEDING 068/45 BISHOP,M 21CR 704999
103 GREEN,THOMAS SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702405
104 GREENE,MONICA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 20CR 053036
FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 20CR 053036
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TANGUAY,K 20CR 053036
105 GRIFFIN,DANA,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703500
106 GRZESKOWIAK,TIMOTHY,AD DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 052798
SPEEDING 068/55 JOHNSON,G 19CR 052798
107 GUIENDON,JAYMI,LEA SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702627
** 108 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619
EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619
** 109 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757
110 HAMILTON,HENRY,RALPH,J RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 705385
111 HAMILTON,RANDALL,MARK RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 705384
112 HANCOCK,TAYLOR,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 20CR 051499
SPEEDING 068/55 HALSEY,D 20CR 051499
113 HANCOCK,TAYLOR,VAUGHN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 20CR 051500
CONSUME ALC BY 19/20 HALSEY,D 20CR 051500
114 HANEY,JAMES,ANTHONY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705033
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BISHOP,M 21CR 705033
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21CR 705033
115 HANSEN,MICHAEL,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050455
116 HANSEN,MICHAEL,TODD DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 21IF 700521
117 HARRIS,NKARI,ISHON DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704825
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704825
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704825
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704825
118 HEATH,GRACE,SAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051241
** 119 HEATH,SAM,T DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050873
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 20CR 050873
120 HEDGES,MARY,CATHERINE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701672
121 HESTER,KIERRA,MENAJE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703401
** 122 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052297
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052297
** 123 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M 21CR 052298
POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BISHOP,M 21CR 052298
124 HUCKABY,SARA,ELIZABETH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 703966
125 JARMAN,ZACHARY,CHRISTI SPEEDING 047/35 JOHNSON,G,A 21IF 704085
126 JENKINS,QUINTIA,DAISHA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 21CR 701099
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M,P 21CR 701099
127 JOHNSON,COREY,HAYDEN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BOYD,M 21CR 050125
CARRYING CONCEALED WEAPON BOYD,M 21CR 050125
128 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WALDEN,D 21CR 704076
MISDEMEANOR LARCENY WALDEN,D 21CR 704076
129 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702347
130 JONES,ELIZABETH,ANN SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 21CR 703516
131 KATEN,JACOB,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702718
132 KEEGAN,ROBERT,B DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 18CR 051768
SPEEDING 065/55 JOHNSON,G 18CR 051768
133 KEEGAN,ROBERT,B UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA JOHNSON,G,A 18CR 701870
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G,A 18CR 701870
134 KNOWLES,DRAVIOUS,ANTWI SPEEDING 076/55 JOHNSON,G,A 18CR 701638
135 KUCHTA,TRAVIS,LEE SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 21IF 703972
136 LANGLEY,MARTHA,PENELOP SPEEDING 057/35 BISHOP,M 21CR 704210
137 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 20CR 702751
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 20CR 702751
138 LEWIS,CHARLES,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 053416
139 LEWIS,CHARLES,CAMERON, DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 19IF 705019
140 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 01/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925
141 LOPEZ,MELISSA,MARILYN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704846
142 LUCAS,LAQAUNA,SHARQUEZ DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 702293
143 LUPFER,DAVID,COREY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701791
144 LUPFER,DAVID,COREY,JR. SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 19CR 703007
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 19CR 703007
145 MACKLIN,HOPE,MACKENZIE SPEEDING 068/45 JOHNSON,G,A 21CR 704342
SPA 146 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131
147 MASON,CHRISTOPHER,JERR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 20CR 704408
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 704408
148 MASON,JOSHUA,COLLIER OPERATE VEH NO INS JOHNSON,G,A 21CR 705378
149 MATEO,ARTURO,SERRANO AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 704633
150 MAYERS,ROXANNE,GEORIET SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703560
151 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
152 MCCLEES,CHRISTOPHER,AL POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705000
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705000
** 153 MCCOLLAM,JARED,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052522
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 052522
154 MCKILL,CARLOS,DANYUN MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 21CR 704654
155 MCNEILL,DILLON,MICHAEL SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 21IF 701670
156 MENDIETA,JUAN,CARLOS SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703891
157 MILLER,AUSTIN,TYLER FAILURE TO REDUCE SPEED ONOFRIO,R,J 21IF 703731
158 MILLER,SAVANNAH,NOEL SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 704003
159 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555
160 MITIGUY,JOHN,DAVID SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 704086
161 MOODY,SARAH,ELIZABETH CONSUME ALC BY
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 703947
162 MORENO,VIDELSSE,MARIE SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 703888
163 MORGAN,DENNIS,WILLIAM, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CLIFTON,D,L 21CR 704112
IMPROPER VEHICLE INSPECTION CLIFTON,D,L 21CR 704112
164 MORGAN,DENNIS,WILLIAM, NO LIABILITY INSURANCE CLIFTON,D,L 21CR 704113
165 MORRIS,ZACHARY,JULIUS DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050124
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 050124
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 050124
166 MORRIS,ZACHARY,JULIUS RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 700246
167 MUNS,MICHAEL,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KILUK,R 21CR 704581
DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 21CR 704581
168 NAPIER,ADRIENNE,JENNA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,M 21CR 704981
169 NELSON,MICHEAL,LEE SPEEDING 057/45 JOHNSON,G,A 21IF 702232
** 170 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051496
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 20CR 051496
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051496
171 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WALDEN,D 20CR 053351
DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 20CR 053351
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 20CR 053351
172 NICHOLS,BAILEY,OWEN,JA SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702507
173 NIELSEN,KILEY,RAE DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050407
174 NUNEZGOMEZ,JOSE,ANTONI DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051634
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 20CR 051634
175 OKUMU,KENNEDY,OCHIENG DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051862
176 OLDER,ROBERT,EDWARD SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 703975
177 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR. DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 703755
178 ONEAL,TAYLOR,DUDLEY FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT JOHNSON,G,A 21IF 703958
** 179 PATEL,JASON,DILIPBHAI DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051182
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN JOHNSON,G 20CR 051182
180 PATEL,JASON,DILIPBHAI UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 20IF 701141
181 PATERNO,CRAIG,ALLEN UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT JOHNSON,G,A 21IF 702078
182 PEGELOW,SHELBY,LYNNE SPEEDING 068/55 JOHNSON,G,A 21IF 702866
183 PERKINS,JULIAN,BRADSHA NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704382
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704382
184 PERSAUD,ALEX,S DRIVING WHILE IMPAIRED CLIFTON,D,L 07CR 053764
DRIVE LEFT OF CENTER CLIFTON,D,L 07CR 053764
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLIFTON,D,L 07CR 053764
185 PERSAUD,ALEX,S DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CLIFTON,D,L 07CR 053765
FICTITIOUS INFO TO OFFICER CLIFTON,D,L 07CR 053765
186 PHILLIPS,CHARLES,JOHN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 705147
187 PRICHARD,COURTNEY,LECH DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051359
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051359
188 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456
189 PROCTOR,MARTIN,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 051077
DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 19CR 051077
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 19CR 051077
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE JOHNSON,G 19CR 051077
190 QUILLEN,NOAH,RYAN SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 21IF 703712
** 191 REED,MICHAEL,T DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP 19CR 000792
192 REELS,EDWARD,JEROD SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701849
193 REHANA,SAMARIA,MARIA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705001
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705001
194 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184
195 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287
196 RILEY,CAITLYN,PAIGE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705047
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705047
SPEEDING 052/35 BISHOP,M 21CR 705047
197 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050529
198 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II SPEEDING 067/45 JOHNSON,G,A 21CR 700976
NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 21CR 700976
199 RODGERS,BRANDON,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 052695
200 RODGERS,BRANDON,SCOTT SPEEDING 072/55 JOHNSON,G,A 20CR 703525
201 RODRIGUEZMENENDEZ,GABR SPEEDING 064/35 BISHOP,M 21CR 704771
202 ROGERS,MILLER,THOMAS CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 704926
203 ROLLAR,CHRISTOPHER,PAT DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051587
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G 21CR 051587
204 SALTER,FRANKIE,WAYNE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 20IF 702639
205 SALTER,RYAN,DEELY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 21CR 704553
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 21CR 704553
SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 21CR 704553
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 704553
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 704553
206 SANLUCAR,ELIAS,CUPIL NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 20CR 701037
DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 20CR 701037
207 SANLUCAR,ELIAS,CUPIL DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 700479
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 700479
208 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 073/45 WALDEN,D,W 19CR 705524
DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D,W 19CR 705524
209 SAULS,ANNA,MARIE NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 21CR 000880
210 SCOTT,HAILEY,MARIE,ROM SPEEDING 063/50 JOHNSON,G,A 21IF 702656
211 SESSIONS,ROBERT,EDWARD SPEEDING 048/35 JOHNSON,G,A 20CR 702008
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702008
212 SHARAF,MOHAMMED DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 21CR 700229
SPEEDING 054/35 BISHOP,M,P 21CR 700229
213 SILLS,DONALD,LEE,JR SPEEDING 068/55 JOHNSON,G,A 21IF 703971
214 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 051713
215 SINGH,TARAN,P SPEEDING 053/35 BISHOP,M 21CR 703101
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 703101
** 216 SKEEN,JAMES,MONROE,III DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 050621
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 19CR 050621
217 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 21CR 051038
HNJ 218 SMITH,BARBARA,NEWCOMB FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT JOHNSON,G,A 21IF 703510
219 SMITH,KIMBERLEY,DAWN,W EXPIRED OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 21IF 700933
** 220 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173
221 SOLOMON,MICHAEL,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051710
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 051710
222 SOLOMON,MICHAEL,KEITH SPEEDING 065/35 TAYLOR,C,A 21CR 702928
NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 702928
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702928
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 702928
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702928
DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 21CR 702928
UNSAFE PASSING YELLOW LINE TAYLOR,C,A 21CR 702928
223 SPATILSON,JASON,GUY,JR NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 20CR 701621
224 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658
225 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533
226 STOUT,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 053056
227 STRICKLAND,AIDA,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050406
UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G 21CR 050406
** 228 STYRON,BETHANY,JOALISO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051027
229 STYRON,BETHANY,JOALISO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 701489
MISDEMEANOR CHILD ABUSE JOHNSON,G,A 20CR 701489
230 STYRON,JOSEPH,DARYL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 19CR 705316
OPERATE VEH NO INS HENDRICKS,D 19CR 705316
231 STYRON,JOSEPH,DARYL DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 19CR 705317
232 STYRON,JOSEPH,DARYL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051513
DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 051513
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051513
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE JOHNSON,G 20CR 051513
233 STYRON,JOSEPH,DARYL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG JOHNSON,G,A 20CR 702028
234 SUGG,JOHN,KUTTER SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 21CR 704927
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 21CR 704927
235 SUTTON,JAMES,EDWARD DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701168
236 TATE,ARTHUR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050312
SPEEDING 064/50 JOHNSON,G 20CR 050312
237 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894
238 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845
239 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234
240 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYDEN,J 21CR 705089
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,J 21CR 705089
241 TAYLOR,PATIENCE,SHAVON SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701493
** 242 THOMPSON,DILLON,JORDON DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H 20CR 050881
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH WILSON,H 20CR 050881
243 THOMPSON,DILLON,JORDON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 701317
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20CR 701317
244 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 700915
245 TSO-MCCOOK,KYE,FARRELL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 050937
246 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276
SPA 247 VASQUEZ,JEREMIAS,ARNOL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050459
248 VAUGHN,CHEYENNE,BODIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704341
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 704341
249 WAINRIGHT,SIERRA,F DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000277
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 20CR 000277
250 WAINRIGHT,SIERRA,FAITH NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 20CR 702501
TEXTING VIOL MOTOR VEH JOHNSON,G,A 20CR 702501
251 WAINRIGHT,SIERRA,FAITH UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 20IF 701736
252 WAITE,JON,ZACHARY DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050475
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 21CR 050475
253 WAITE,JON,ZACHARY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 700784
254 WARD,MARGARET,WENTWORT INTOXICATED AND DISRUPTIVE HERNANDEZ,J 21CR 052178
255 WELBORN,TIMOTHY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051906
DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 051906
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051906
256 WELBORN,TIMOTHY,LEE UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 20IF 701718
257 WHITE,DANER,WICKLIFFE SPEEDING 054/35 BISHOP,M 21CR 705123
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 705123
258 WHITE,MICHAEL,FREDERIC SPEEDING 064/50 JOHNSON,G,A 21IF 703974
259 WILLIAMSON,HENRY,FRANK MISDEMEANOR LARCENY PERALTO,THO 21CR 052437
260 WILLIAMSON,WYATT,THOMA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701901
261 WILLIFORD,CONNIE,FAYE DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 17CR 051776
262 WILLIFORD,CONNIE,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 17CR 701585
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA JOHNSON,G,A 17CR 701585
263 WILLIS,AARON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILSON,H,D 20CR 700243
DRIVE LEFT OF CENTER WILSON,H,D 20CR 700243
264 WILLIS,AARON,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 20CR 700244
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILSON,H,D 20CR 700244
265 WILLIS,ALECZANDER,ZETH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 703959
266 WILLIS,ALEXANDRA,ANN LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER
267 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063
268 WILLIS,BENJAMIN,CLEMEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 705383
EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 705383
269 WILLIS,CLORA,YVONNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILSON,H,D 19CR 701811
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H,D 19CR 701811
** 270 WILLIS,CLORA,YVONNE DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 19CR 701812
FOLLOWING TOO CLOSELY WILSON,H,D 19CR 701812
271 WILLIS,JIMMY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 705387
272 WILLIS,JOHN,ALEX,JR. OPERATE VEH NO INS WILSON,H,D 20CR 700484
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILSON,H,D 20CR 700484
273 WILLIS,JOHN,ALEX,JR. DRIVE LEFT OF CENTER WILSON,H,D 20CR 700485
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILSON,H,D 20CR 700485
274 WILLIS,JOHN,ALEX,JR. DWLR IMPAIRED REV WILSON,H,D 20CR 700486
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILSON,H,D 20CR 700486
275 WILLIS,JOHN,ALEX,JR. EXPIRED/NO INSPECTION WILSON,H,D 20IF 700302
276 WILLIS,WILLIAM,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 051355
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 19CR 051355
** 277 WILSON,JOSHUA,BRENT DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H 18CR 001021
NO OPERATORS LICENSE WILSON,H 18CR 001021
278 WILSON,JOSHUA,BRENT FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILSON,H,D 18CR 703991
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILSON,H,D 18CR 703991
279 WILSON,RYAN,SCOTT FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JOHNSON,G,A 21IF 702981
** 280 WINDLEY,WADE,HAMPTON DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 19CR 701546
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H,D 19CR 701546
281 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295
282 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326
283 YEOMANS,PATRICK,ESTON DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 700385
284 ZABROSKI,ERICA,LOUISE SPEEDING 059/45 JOHNSON,G,A 18IF 704584
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 JOHNSON,G,A 18IF 704584
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