DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 22CR 701052
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701052
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701052
2 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 701805
3 BELANGER,ZACHARY,CHARL LITTERING NOT > 15 LBS BISHOP,MICH 22CR 700205
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22CR 700205
4 COREY,KRISTIE,DUNCAN SPEEDING 053/35 BEDSOLE,J 22CR 701534
5 CREECH,JESSE,HAYWOOD,J UNSAFE TIRES BEDSOLE,J 22IF 700867
6 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052268
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052268
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052268
7 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052269
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052269
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052269
8 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052270
9 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052271
10 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052272
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052272
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052272
11 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052273
12 DAVIS,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052274
13 DILLON,MARK,STEVEN MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052077
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052077
14 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793
15 EZUGWU,JOEL,IFEANYI DWLR IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700406
16 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 705186
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705186
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 705186
17 FULFORD,CHRISTINA,PEGG SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700652
18 GAMBARDELLA,DAVID,WILL BEACH STRAND VIOLATION BEDSOLE,J 21CR 052846
19 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794
20 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259
21 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945
22 JOHNSON,JEFFREY,LEE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 052642
23 JOHNSON,MALIK,RASHAWN SPEEDING 072/55 BERRY,J,C 20CR 703891
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 703891
24 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183
25 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 050971
26 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174
27 LAWRENCE,KIMBERLY,ROSE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 21CR 704484
28 LOMBARDI,FRANK,JOSEPH, SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700873
29 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129
30 MEWBORN,CATHERINE,LANG SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700872
31 MILLER,ADAM,CRAIG DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 705389
32 MILLER,WESTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY DIXON,CHRIS 22CR 050881
33 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319
34 MURRAY,CLARK,HORATIO,J SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 700505
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700505
35 OLIVIER,CARDIMY SPEEDING 086/55 MORRISON,T, 21CR 703543
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703543
** 36 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BERTHOLD,J 20CR 051662
SPEED IN EXCESS OF 45 MPH BERTHOLD,J 20CR 051662
37 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO REAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051664
38 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051665
39 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051666
40 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051667
41 PIPPIN,JOHN,HARRISON SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700674
42 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182
43 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052260
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052260
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052260
44 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052261
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052261
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052261
45 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052262
46 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052263
47 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052264
48 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052266
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052266
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052266
49 PUGH,SUSAN,RANAE MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052267
50 RANGE,WILLIAM,BRANDON MISDEMEANOR LARCENY NEWELL,DEBR 20CR 053308
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NEWELL,DEBR 20CR 053308
51 RANGE,WILLIAM,BRANDON COMMUNICATING THREATS NEWELL,DEBR 20CR 053309
52 RANGE,WILLIAM,BRANDON COMMUNICATING THREATS NEWELL,DEBR 20CR 053310
53 RANGE,WILLIAM,BRANDON SECOND DEGREE TRESPASS NEWELL,DEBR 20CR 053311
54 RANGE,WILLIAM,BRANDON UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH NEWELL,DEBR 20CR 053312
55 RESLIE,OWEN,NATHANIEL, SPEEDING 086/55 MORRISON,T, 21CR 703544
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703544
56 RILEY,SONYA,QUICK COMMUNICATING THREATS CHAMBERS,LA 21CR 052322
57 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050827
58 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050868
59 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049
60 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 050748
61 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749
62 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657
63 SCOTT,BOBBY,DALE COMMUNICATING THREATS SHORE,BILLY 22CR 050136
64 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050
65 SMITH,COLIN,MICHAEL SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700235
66 SWINDELL,DILLON,RICHAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 21CR 705304
SPEEDING 105/50 BERRY,J 21CR 705304
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BERRY,J 21CR 705304
67 VERNELSON,JANA,RENEE SPEEDING 061/45 BEDSOLE,J 22CR 701743
** 68 VICK,CHEYANN,FAYE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 20CR 052341
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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69 WARD,KAREN,LEE MISDEMEANOR LARCENY BERRY,J 21CR 703370
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BERRY,J 21CR 703370
70 WEATHERBY,CHARLES,MASO COMMUNICATING THREATS ONEAL,CHRIS 21CR 053019
CYBERSTALKING ONEAL,CHRIS 21CR 053019
71 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070
72 WILLIAMS,MARKIS,DESHAU SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700728
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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