carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ALDRIDGE,ALLISON,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 22CR 701052

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701052

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701052

2 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 701805

3 BELANGER,ZACHARY,CHARL LITTERING NOT > 15 LBS BISHOP,MICH 22CR 700205

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22CR 700205

4 COREY,KRISTIE,DUNCAN SPEEDING 053/35 BEDSOLE,J 22CR 701534

5 CREECH,JESSE,HAYWOOD,J UNSAFE TIRES BEDSOLE,J 22IF 700867

6 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052268

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052268

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052268

7 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052269

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052269

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052269

8 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052270

9 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052271

10 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052272

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052272

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052272

11 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052273

12 DAVIS,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052274

13 DILLON,MARK,STEVEN MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052077

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052077

14 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793

15 EZUGWU,JOEL,IFEANYI DWLR IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700406

16 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 705186

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705186

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 705186

17 FULFORD,CHRISTINA,PEGG SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700652

18 GAMBARDELLA,DAVID,WILL BEACH STRAND VIOLATION BEDSOLE,J 21CR 052846

19 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794

20 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259

21 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945

22 JOHNSON,JEFFREY,LEE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 052642

23 JOHNSON,MALIK,RASHAWN SPEEDING 072/55 BERRY,J,C 20CR 703891

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 703891

24 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183

25 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 050971

26 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174

27 LAWRENCE,KIMBERLY,ROSE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 21CR 704484

28 LOMBARDI,FRANK,JOSEPH, SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700873

29 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129

30 MEWBORN,CATHERINE,LANG SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700872

31 MILLER,ADAM,CRAIG DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 705389

32 MILLER,WESTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY DIXON,CHRIS 22CR 050881

33 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319

34 MURRAY,CLARK,HORATIO,J SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 700505

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700505

35 OLIVIER,CARDIMY SPEEDING 086/55 MORRISON,T, 21CR 703543

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703543

** 36 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BERTHOLD,J 20CR 051662

SPEED IN EXCESS OF 45 MPH BERTHOLD,J 20CR 051662

37 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO REAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051664

38 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051665

39 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051666

40 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051667

41 PIPPIN,JOHN,HARRISON SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700674

42 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182

43 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052260

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052260

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052260

44 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052261

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052261

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052261

45 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052262

46 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052263

47 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052264

48 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052266

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052266

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052266

49 PUGH,SUSAN,RANAE MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052267

50 RANGE,WILLIAM,BRANDON MISDEMEANOR LARCENY NEWELL,DEBR 20CR 053308

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NEWELL,DEBR 20CR 053308

51 RANGE,WILLIAM,BRANDON COMMUNICATING THREATS NEWELL,DEBR 20CR 053309

52 RANGE,WILLIAM,BRANDON COMMUNICATING THREATS NEWELL,DEBR 20CR 053310

53 RANGE,WILLIAM,BRANDON SECOND DEGREE TRESPASS NEWELL,DEBR 20CR 053311

54 RANGE,WILLIAM,BRANDON UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH NEWELL,DEBR 20CR 053312

55 RESLIE,OWEN,NATHANIEL, SPEEDING 086/55 MORRISON,T, 21CR 703544

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703544

56 RILEY,SONYA,QUICK COMMUNICATING THREATS CHAMBERS,LA 21CR 052322

57 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050827

58 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050868

59 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049

60 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 050748

61 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749

62 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657

63 SCOTT,BOBBY,DALE COMMUNICATING THREATS SHORE,BILLY 22CR 050136

64 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050

65 SMITH,COLIN,MICHAEL SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700235

66 SWINDELL,DILLON,RICHAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 21CR 705304

SPEEDING 105/50 BERRY,J 21CR 705304

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BERRY,J 21CR 705304

67 VERNELSON,JANA,RENEE SPEEDING 061/45 BEDSOLE,J 22CR 701743

** 68 VICK,CHEYANN,FAYE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 20CR 052341

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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69 WARD,KAREN,LEE MISDEMEANOR LARCENY BERRY,J 21CR 703370

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BERRY,J 21CR 703370

70 WEATHERBY,CHARLES,MASO COMMUNICATING THREATS ONEAL,CHRIS 21CR 053019

CYBERSTALKING ONEAL,CHRIS 21CR 053019

71 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070

72 WILLIAMS,MARKIS,DESHAU SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700728

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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