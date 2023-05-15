DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONOEABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALBERTO,JUAREZ,VILLAGO NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAK 23CR 000227
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000227
2 AUSTIN,TREY,CURTIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VADELL,B 23CR 000210
3 BARFIELD,CAMERON,WESLE DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 000068
4 BEST,SPENCER,DOYLE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MATTHEWS,J 23CR 000287
5 BOND,JENNIFER,ANN EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23IF 701164
6 BRIGHT,JAMIE,LEE NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 701312
7 BURCH,MELISSA,DAWN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BLALOCK,G 23CR 700912
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BLALOCK,G 23CR 700912
DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 700912
8 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700396
9 CALDERON,ANDREW,DANIEL WINDOW TINTING VIOL GOODRUM,J 23CR 701187
SPA 10 CARRILLO-MAIRENA,SANTI NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701663
11 DAVIS,JEREMY,SCOTT,II DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700960
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ONOFRIO,R,J 23CR 700960
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY ONOFRIO,R,J 23CR 700960
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700960
12 DAVIS,VICTOR,CLARK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700535
13 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371
14 DELAY,DARIEN,AARON WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 701662
15 DOUGHERTY,BRIAN,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000211
EXPIRED/NO INSPECTION SZCZEPANIAK 23CR 000211
16 DUNAWAY,JASON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 278755
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SZCZEPANIAK 23CR 278755
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 278755
17 EVANS,CAMERON,ROYAL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700524
18 FEATHERS,EMILY,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700560
19 FERRICHER,LUKE,CASIMIR ASSAULT ON A FEMALE SZCZEPANIAK 23CR 263491
20 GALLAGHER,WILLIAM,ROMA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700488
21 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000288
22 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700909
23 HAMMOND,JUSTIN,HENRY ASSAULT ON A FEMALE BLALOCK,GEO 23CR 285827
RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 285827
24 HENDERSON,ASHLEY,RAJEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 23CR 700883
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 23CR 700883
SPA 25 HERNANDEZ-RIOS,JUAN,IG NO OPERATORS LICENSE BLALOCK,G 23CR 701173
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 701173
26 HERRING,JEFFERY,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700443
** 27 HILTON,JOSEPH,PATRICK- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 23CR 000131
28 JACKSON,CHRISTOPHER,CH OPERATE VEH NO INS MORRIS,W 23CR 000104
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W 23CR 000104
29 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE MORRIS,W 23IF 000024
UNSAFE TIRES MORRIS,W 23IF 000024
30 JACKSON,CHRISTOPHER,CH SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 23IF 700437
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BLALOCK,G 23IF 700437
31 JIMENEZGUERRERO,LUZ,DE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700879
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23CR 700879
32 JONES,BRYCEN,ADIN WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 701585
33 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679
34 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680
35 KELLY,GREGORY,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 701640
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 701640
36 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098
37 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
38 LANE,HUNTER,GILLETTE EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 23IF 700812
39 LANIER,DWIGHT,BARDEN OPERATE VEH NO INS BLALOCK,G 23CR 701319
40 LEE,NICHOLAS,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 701100
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 701100
41 LOWDER,DOROTHY,MEADOR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000187
42 MANCINI,MARK,MARTIN SPEEDING 059/35 HATFIELD,JO 23CR 701742
43 MCQUEEN,NICOLE,ANN NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700327
44 MOLES,ANDREW,PATTERSON WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 701397
45 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
46 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024
47 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
48 RAGAB,LENA,HASSAN IMPROPER TURN BLALOCK,G 22IF 702883
49 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973
50 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762
51 ROBERSON,JERRY,EASON,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 701027
52 SCOTT,JOSEPH,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000215
53 SMITH,DAMIAN,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 701719
54 SMITH,NOAH,CHRISTIAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700927
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700927
55 SMITH,SHALEY,EBONI-ROS SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 23IF 700489
56 SOTIRKYS,CALEB,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700500
57 TROWBRIDGE,NICHOLAS,BR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HERNANDEZ,J 23CR 701075
58 TRUAX,MATTHEW,WAYNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,J 23CR 701217
59 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 046/35 GOODRUM,J 23IF 700723
60 TURNAGE,BILLY,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000188
** 61 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253
** 62 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254
63 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255
64 WEIMER,JESSICA,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 23CR 701790
65 WILLIAMS, JESSICA LEIG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM, J 23CR 259956
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM, J 23CR 259956
66 WILLIAMS,JALON,ISAIAH DWLR NOT IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 700884
67 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884
68 WILLIAMS,TEDASHIA,NICO RESISTING PUBLIC OFFICER SZCZEPANIAK 23CR 000209
69 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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