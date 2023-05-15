carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONOEABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALBERTO,JUAREZ,VILLAGO NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAK 23CR 000227

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000227

2 AUSTIN,TREY,CURTIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VADELL,B 23CR 000210

3 BARFIELD,CAMERON,WESLE DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 000068

4 BEST,SPENCER,DOYLE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MATTHEWS,J 23CR 000287

5 BOND,JENNIFER,ANN EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23IF 701164

6 BRIGHT,JAMIE,LEE NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 701312

7 BURCH,MELISSA,DAWN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BLALOCK,G 23CR 700912

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BLALOCK,G 23CR 700912

DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 700912

8 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700396

9 CALDERON,ANDREW,DANIEL WINDOW TINTING VIOL GOODRUM,J 23CR 701187

SPA 10 CARRILLO-MAIRENA,SANTI NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701663

11 DAVIS,JEREMY,SCOTT,II DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700960

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ONOFRIO,R,J 23CR 700960

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY ONOFRIO,R,J 23CR 700960

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700960

12 DAVIS,VICTOR,CLARK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700535

13 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371

14 DELAY,DARIEN,AARON WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 701662

15 DOUGHERTY,BRIAN,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000211

EXPIRED/NO INSPECTION SZCZEPANIAK 23CR 000211

16 DUNAWAY,JASON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 278755

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SZCZEPANIAK 23CR 278755

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 278755

17 EVANS,CAMERON,ROYAL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700524

18 FEATHERS,EMILY,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700560

19 FERRICHER,LUKE,CASIMIR ASSAULT ON A FEMALE SZCZEPANIAK 23CR 263491

20 GALLAGHER,WILLIAM,ROMA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700488

21 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000288

22 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700909

23 HAMMOND,JUSTIN,HENRY ASSAULT ON A FEMALE BLALOCK,GEO 23CR 285827

RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 285827

24 HENDERSON,ASHLEY,RAJEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 23CR 700883

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 23CR 700883

SPA 25 HERNANDEZ-RIOS,JUAN,IG NO OPERATORS LICENSE BLALOCK,G 23CR 701173

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 701173

26 HERRING,JEFFERY,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700443

** 27 HILTON,JOSEPH,PATRICK- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 23CR 000131

28 JACKSON,CHRISTOPHER,CH OPERATE VEH NO INS MORRIS,W 23CR 000104

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W 23CR 000104

29 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE MORRIS,W 23IF 000024

UNSAFE TIRES MORRIS,W 23IF 000024

30 JACKSON,CHRISTOPHER,CH SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 23IF 700437

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BLALOCK,G 23IF 700437

31 JIMENEZGUERRERO,LUZ,DE DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700879

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23CR 700879

32 JONES,BRYCEN,ADIN WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 701585

33 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679

34 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680

35 KELLY,GREGORY,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 701640

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 701640

36 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098

37 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

38 LANE,HUNTER,GILLETTE EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 23IF 700812

39 LANIER,DWIGHT,BARDEN OPERATE VEH NO INS BLALOCK,G 23CR 701319

40 LEE,NICHOLAS,GEORGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 701100

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 701100

41 LOWDER,DOROTHY,MEADOR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000187

42 MANCINI,MARK,MARTIN SPEEDING 059/35 HATFIELD,JO 23CR 701742

43 MCQUEEN,NICOLE,ANN NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700327

44 MOLES,ANDREW,PATTERSON WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 701397

45 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

46 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024

47 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

48 RAGAB,LENA,HASSAN IMPROPER TURN BLALOCK,G 22IF 702883

49 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973

50 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762

51 ROBERSON,JERRY,EASON,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 701027

52 SCOTT,JOSEPH,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000215

53 SMITH,DAMIAN,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 701719

54 SMITH,NOAH,CHRISTIAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700927

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700927

55 SMITH,SHALEY,EBONI-ROS SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 23IF 700489

56 SOTIRKYS,CALEB,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700500

57 TROWBRIDGE,NICHOLAS,BR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HERNANDEZ,J 23CR 701075

58 TRUAX,MATTHEW,WAYNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,J 23CR 701217

59 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 046/35 GOODRUM,J 23IF 700723

60 TURNAGE,BILLY,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000188

** 61 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253

** 62 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254

63 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255

64 WEIMER,JESSICA,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 23CR 701790

65 WILLIAMS, JESSICA LEIG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM, J 23CR 259956

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM, J 23CR 259956

66 WILLIAMS,JALON,ISAIAH DWLR NOT IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 700884

67 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884

68 WILLIAMS,TEDASHIA,NICO RESISTING PUBLIC OFFICER SZCZEPANIAK 23CR 000209

69 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.