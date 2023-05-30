DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 BEST,SPENCER,DOYLE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MATTHEWS,J 23CR 000287
2 BRASSARD,JAKE,ALAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 23CR 700962
3 CAHOON,JAMES,ROBERT,II LEAVE CRAB POTS IN WATERS FOR GUTHRIE,M 23CR 000212
4 CLINE,MICHAEL,RAY FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR NELSON,Z 22CR 000646
5 COOK,BLAKE,ANTHONY CYBERSTALKING FESMIRE-KEN 23CR 216285
6 DREHS,FORREST,KYLE LITTER GAMELAND/ACCESS AREA JONES,A 22CR 000799
CAMP W/OUT PERMIT IN FOREST JONES,A 22CR 000799
7 ETHERIDGE,KRISTA,JEAN SIMPLE ASSAULT GUION,DOLOR 23CR 241100
DISORDERLY CONDUCT GUION,DOLOR 23CR 241100
8 GRIFFIN,STEVEN,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051369
9 HARRISON,ZACHARY,TAYLO ASSAULT ON A FEMALE BELL,ALLISO 22CR 334604
ASSAULT ON A FEMALE BELL,ALLISO 22CR 334604
COMMUNICATING THREATS BELL,ALLISO 22CR 334604
10 HARVEY,MATTHEW,SCOTT POSS OVER COMM LIMIT OF SCALLO GUPTON,B 23CR 000083
POSS SCALLOPS DURING CLOSED TI GUPTON,B 23CR 000083
** 11 JACOBS,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GARNER,B 22CR 001049
12 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969
13 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970
14 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971
15 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972
16 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973
17 LINDSTADT,NATASHA,MARI SPEEDING 060/35 Haymore,Mic 23CR 701286
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 23CR 701286
18 MASON,PERRY,BYRON TAKE SCALLOPS OUTSIDE LEGAL HA BOLTON,B 23CR 000202
19 MILLER,TYLER,ANDRE POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22IF 700659
20 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319
FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319
21 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034
22 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000663
23 OWENS,HAYDEN,FORREST DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 268298
24 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051741
25 PRIDGEN,HOWARD,SCOTT EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) INGLE,S 22IF 000131
26 RIGGS,JASON,SCOTT UNLAWFULLY POSSESS AN ANIMAL O KENNEDY,D 22CR 704833
UNLAWFULLY TRANSPORT AN ANIMAL KENNEDY,D 22CR 704833
UNLAWFULLY SELL AN ANIMAL ON A KENNEDY,D 22CR 704833
27 ROSE,TERRY,BRENT MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV PEPOLI,J 23IF 000061
BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP PEPOLI,J 23IF 000061
28 SAUNDERS,ALLEN,JOSHUA MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 23IF 000050
29 SMALL,RYAN,KENNETH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JONES,A 23CR 000164
30 SMITH,WESLEY,VADEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 274044
31 SPITZ,MICHAEL,JACOB MISDEMEANOR STALKING VAUTHIER,NA 22CR 322133
32 STYRON,MARVIN,JR FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 23CR 000143
33 TAYLOR,JESSE,COLLINS TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000664
34 TAYLOR,JESSE,COLLINS POSS OVER LEGAL LIMIT OF SCALL GUPTON,B 23CR 000082
POSS SCALLOPS DURING CLOSED TI GUPTON,B 23CR 000082
35 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000390
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
36 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000391
37 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL HARVEST SCALLOP COMM OP PAST P GUTHRIE,M 23CR 000098
38 VAUTHIER,NADINE LITTERING NOT > 15 LBS SPITZ,JAY 22CR 308263
39 VILLATORO,JOSE,ETRAIN TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER NELSON,Z 20CR 000568
TAKE/POSS UNDERSIZE CRABS NELSON,Z 20CR 000568
40 WAITE,JON,ZACHARY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES MIDYETTE 21IF 000046
** 41 WALL,JACOB,WEBSTER DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 268040
42 WALL,JACOB,WEBSTER MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000175
43 WATTS,CHRISTOPHER,BLUE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051737
CONSUME ALC BY
44 WILLIAMS,DAVID,STEVEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 19CR 052676
45 WILLIAMS,DAVID,STEVEN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 19CR 052677
46 WILLIAMS,THOMAS,KYLE OPERT ATV SANDHILLS/GAMELAND JONES 22CR 001039
47 WILLIS,AARON ASSAULT ON A FEMALE TURNER,BRAN 20CR 050562
48 YEOMANS,PATRICK,ESTON GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000186
49 YEOMANS,PATRICK,ESTON FAIL TO HAVE GILL NET PERMIT NELSON,Z 21CR 000188
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.