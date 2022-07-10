DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONRABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,ROY,LEE,JR. OPERATE VEH NO INS LONG,K,R,JR 19CR 702323
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,K,R,JR 19CR 702323
2 ALLEN,ROBERT,DWAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702238
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702238
3 ARTHUR,CRAIG,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000241
4 ARTHUR,RANDALL,JOSEPH SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701547
5 AVERY,NICHOLE,CUMMINGS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702239
6 BAILEY,SARAH,ANN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701121
7 BALLANTINE,MAXINE,JONE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702645
8 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752
9 BOBBITT,JENNIFER,NICHO SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700497
10 BOONE,ALLEN,EDWARD,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702479
11 BOONE,MELINDA,JONES FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 700772
12 BRACKNEY,CLARK,KENNARD SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701243
13 BRIGHTMAN,SARAH,EILEEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702293
14 BROWN,HUNTER,GRAYSON,L SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701160
15 BURCHFIELD,EMMA,GRACE SPEEDING 087/55 YODER,D,C 22CR 702770
16 BURGESS,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700770
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700770
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700770
17 BURT,HUNTER,ELLIS SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701650
18 CASILE,MICHAEL,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702266
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702266
19 CHRISTENSEN,CONSTANCE, DWLR NOT IMPAIRED REV REDFEARN,S 21CR 000171
20 COVERT,CHRISTINE,LEWIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702623
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702623
21 CROWELL-LEBENS,EDWARD, SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701061
22 CUNNINGHAM,LOVIE,MAY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701652
23 CUPP,ALLISON,SUE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701569
24 DALRYMPLE,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702237
25 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 052308
26 DAVID,SAVANNAH,SUSAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701105
27 DAVIS,ANDREW,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702774
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702774
28 DAVIS,CASSANDRA,RAI DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 22CR 000255
29 DAVIS,VINCENT DRIVE LEFT OF CENTER YODER,D,C 22IF 701386
30 DOMINGUEZGUZMAN,MARBEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701363
31 DORRIS,MARY,JANE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701303
32 EDINGER,LAWRENCE,DANIE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 700966
33 EDWARDS,MICHELE,LEE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SUGGS,D 22IF 000031
34 ELLIS,GARRY,EUGENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702518
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702518
35 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702265
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702265
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702265
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 702265
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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36 FULKERSON,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROYSTON,A 22CR 000043
37 GERAGHTY,ALLISON SIMPLE ASSAULT WESLEY,SARA 22CR 051155
38 GONZALEZ,MAURICE,ALEXA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700803
39 GUTHRIE,MACON,TYLER FAIL TO WORK AFTER PAID NASCIMENTO, 22CR 050160
40 HAMILTON,ADRIENNE,REBE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701590
41 HANNAN,DEBRA,EDMONDS SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701305
42 HARGIS,HELEN,BARBEE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701431
43 HARMAN,CHRISTOPHER,JAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701875
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701875
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 701875
44 HEATHERLY,GAIL,LYNN SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700890
45 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C,R 20CR 700390
46 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000481
47 HESTER,JAMES,ARTHUR WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 21CR 703076
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 703076
48 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245
49 HILL,EMILY,LANE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701122
50 HOLLEN,JASON,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED STEVENS,T 95CR 009930
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER STEVENS,T 95CR 009930
CIVIL REVOCATION DR LIC (10) STEVENS,T 95CR 009930
51 HOLLEN,JASON,SCOTT LICENSE NOT IN POSSESSION EDWARDS,T 95CR 011654
52 HOLLEN,JASON,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED MCKERNAN,K 95CR 011714
CIVIL REVOCATION DR LIC (10) MCKERNAN,K 95CR 011714
53 HOLLEN,JASON,SCOTT DWLR MCKERNAN,K 95CR 011715
DRIVE LEFT OF CENTER MCKERNAN,K 95CR 011715
54 HOLLEN,JASON,SCOTT DWLR GUTHRIE,W 95CR 012197
55 HOLLEN,JASON,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GUTHRIE,W 95CR 012506
56 HOLLEN,JASON,SCOTT DWLR GASKILL,J 95CR 013073
WINDOW TINTING VIOL GASKILL,J 95CR 013073
57 HOLLEN,JASON,SCOTT RESISTING PUBLIC OFFICER GASKILL,J 95CR 013074
58 HOLLEN,JASON,SCOTT SPEEDING 079/55 HUGHES,F 96CR 000774
59 HOLLEN,JASON,SCOTT SPEEDING 069/55 PARVIN,D 96IF 000323
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PARVIN,D 96IF 000323
60 HOUSTON,TYLER SIMPLE ASSAULT TUCCI,JACOB 22CR 051141
61 HUFF,JEANETTE,GAIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702676
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702676
62 HUFFEY,PETER,JOSHUA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000162
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SUGGS,D 22CR 000162
63 HUMES,CHRISTOPHER,BRAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701651
64 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL AUTO GRAVEYARD IN VIOL OF COUN MARLETTE,J 22CR 000371
SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000371
65 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000372
66 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183
67 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 050971
SPA 68 JUNCOLOPEZ,MARTHA,DEL, NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 22CR 702706
69 KATEN,BRITTANY,E SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000283
70 KEARNEY,DENNIS,MICHAEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701648
71 KEEL,BREANNA,DANIELLE FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701434
72 KEMPPAINEN,REAGAN,ELIZ SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701302
73 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986
74 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174
75 KOEPPEN,STACEY,NICOLE SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701588
76 LEWIS,SAVANNAH,MICHELL SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701106
77 LILLEY,PATRICK,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702481
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702481
78 LINDLEY,ANNE,GRAYSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702517
79 LOPES,CORINTHIA,PICKET SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701589
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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80 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701118
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701118
81 MARSHAL,SHAWN,CHRISTOP SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000308
82 MAUCK,MADISON,ALDRIDGE FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701439
83 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702620
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702620
84 MERRILL,BENJAMIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050584
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 050584
85 MERRILL,BENJAMIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROSE,D 22CR 050585
86 MERRILL,TOMI,ANN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROSE,D 22CR 050582
87 MERRILL,TOMI,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050583
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 050583
SPEEDING ROSE,D 22CR 050583
** 88 METCALF,KYLE,JACOB CYBERSTALKING ALLEN,BRAND 22CR 050991
89 MILLER,CORY,JON SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000214
90 MILLER,GERALD,WADE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700768
91 MILLER,WESTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY DIXON,CHRIS 22CR 050881
92 MILLS,EMILY,AMANDA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702074
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702074
93 MINTZ,WILBUR,PIERCE,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702403
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702403
94 MORRIS,CHRISTOPHER,WAD SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701436
95 MURPHY,HOLLY,NOEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702771
96 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380
97 ODOM,ALEXA,MARIE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701301
98 PARSON,MISTY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PEREZ,J 20CR 000222
99 PEREZ,CORNELIO SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701388
100 PEREZ,MATTHEW,GABRIEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701432
101 PETTIWAY,GREGORY,DENZE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701044
102 PICARD,LARRY,WAYNE SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701649
103 PORTO,JUSTIN ASSAULT ON A FEMALE WHITE,URSUL 22CR 051501
COMMUNICATING THREATS WHITE,URSUL 22CR 051501
104 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182
105 PRUITT,JANE,HALEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702092
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702092
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 702092
106 QUINN,ROBERT,GRAYSON DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702644
OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 702644
107 RAHMAN,MCKAREM,AVERY SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700835
108 RICCARDI,DONNA,MARI SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701458
109 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE SUGGS,D 22IF 000030
110 ROCKEL,VINCENT,FRED EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702773
111 ROMERO,LUKE,DALTON SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701362
112 RONGONE,MICHAEL,W EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 700810
113 RUDOLPH,ASHLEY,GRAYSON SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701489
114 RUSSELL,JASON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702268
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702268
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702268
115 SALTER,MORGAN,ALEXA SPEEDING 060/35 BERRY,J 22CR 702172
116 SALTER,SIDNEY,JOYCE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701304
117 SCHWARZ,ELIZABETH,ROSE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701387
118 SHACKELFORD,WILLIAM,CR SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701320
119 SHELDON,KENNETH,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702267
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702267
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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120 SMITH,REBECCA,KILLON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702772
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702772
121 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317
DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317
RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317
122 SULLIVAN,COOPER,JOHN SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 701352
123 SWARTHOUT,GREGORY,T SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701361
124 TAYLOR,JACK,GUY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700447
125 TAYLOR,REBECCA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702478
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702478
126 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700895
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700895
127 TRAMELL,KENNETH,RAYMON SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701570
128 TROXLER,ALYVIA,CURRIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702480
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 702480
129 UTSEY,RANDALL,LEE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701124
** 130 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152
DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152
131 VISCARDI,JEFFREY,JOSEP SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701435
132 WALKER,THERESA,MADDEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700472
133 WHITLEY,CRYSTAL,ANN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701653
134 WHITTINGTON,JAMES,EDWA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701266
135 WILEY,JACOB,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702622
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702622
136 WILLIAMS,LINDSEY,JORDA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702519
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702519
137 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000008
138 WILLIS,TEDDE,BRANDON DEFRAUDING TAXI DRIVER NICHOLS,J 21CR 000647
139 YANCEY,KERRI,CHRISTINE BREAKING OR ENTERING (M) SUGGS,DERRI 22CR 700025
140 ZACHARY,CAMERON,JOHN SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701174
141 ZACHARY,CAMERON,JOHN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701430
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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