carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONRABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,ROY,LEE,JR. OPERATE VEH NO INS LONG,K,R,JR 19CR 702323

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,K,R,JR 19CR 702323

2 ALLEN,ROBERT,DWAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702238

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702238

3 ARTHUR,CRAIG,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000241

4 ARTHUR,RANDALL,JOSEPH SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701547

5 AVERY,NICHOLE,CUMMINGS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702239

6 BAILEY,SARAH,ANN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701121

7 BALLANTINE,MAXINE,JONE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702645

8 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752

9 BOBBITT,JENNIFER,NICHO SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700497

10 BOONE,ALLEN,EDWARD,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702479

11 BOONE,MELINDA,JONES FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 700772

12 BRACKNEY,CLARK,KENNARD SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701243

13 BRIGHTMAN,SARAH,EILEEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702293

14 BROWN,HUNTER,GRAYSON,L SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701160

15 BURCHFIELD,EMMA,GRACE SPEEDING 087/55 YODER,D,C 22CR 702770

16 BURGESS,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700770

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700770

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700770

17 BURT,HUNTER,ELLIS SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701650

18 CASILE,MICHAEL,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702266

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702266

19 CHRISTENSEN,CONSTANCE, DWLR NOT IMPAIRED REV REDFEARN,S 21CR 000171

20 COVERT,CHRISTINE,LEWIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702623

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702623

21 CROWELL-LEBENS,EDWARD, SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701061

22 CUNNINGHAM,LOVIE,MAY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701652

23 CUPP,ALLISON,SUE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701569

24 DALRYMPLE,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702237

25 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 052308

26 DAVID,SAVANNAH,SUSAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701105

27 DAVIS,ANDREW,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702774

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702774

28 DAVIS,CASSANDRA,RAI DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 22CR 000255

29 DAVIS,VINCENT DRIVE LEFT OF CENTER YODER,D,C 22IF 701386

30 DOMINGUEZGUZMAN,MARBEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701363

31 DORRIS,MARY,JANE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701303

32 EDINGER,LAWRENCE,DANIE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 700966

33 EDWARDS,MICHELE,LEE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SUGGS,D 22IF 000031

34 ELLIS,GARRY,EUGENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702518

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702518

35 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702265

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702265

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702265

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 702265

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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36 FULKERSON,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROYSTON,A 22CR 000043

37 GERAGHTY,ALLISON SIMPLE ASSAULT WESLEY,SARA 22CR 051155

38 GONZALEZ,MAURICE,ALEXA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700803

39 GUTHRIE,MACON,TYLER FAIL TO WORK AFTER PAID NASCIMENTO, 22CR 050160

40 HAMILTON,ADRIENNE,REBE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701590

41 HANNAN,DEBRA,EDMONDS SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701305

42 HARGIS,HELEN,BARBEE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701431

43 HARMAN,CHRISTOPHER,JAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701875

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701875

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 701875

44 HEATHERLY,GAIL,LYNN SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700890

45 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C,R 20CR 700390

46 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000481

47 HESTER,JAMES,ARTHUR WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 21CR 703076

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 703076

48 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245

49 HILL,EMILY,LANE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701122

50 HOLLEN,JASON,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED STEVENS,T 95CR 009930

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER STEVENS,T 95CR 009930

CIVIL REVOCATION DR LIC (10) STEVENS,T 95CR 009930

51 HOLLEN,JASON,SCOTT LICENSE NOT IN POSSESSION EDWARDS,T 95CR 011654

52 HOLLEN,JASON,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED MCKERNAN,K 95CR 011714

CIVIL REVOCATION DR LIC (10) MCKERNAN,K 95CR 011714

53 HOLLEN,JASON,SCOTT DWLR MCKERNAN,K 95CR 011715

DRIVE LEFT OF CENTER MCKERNAN,K 95CR 011715

54 HOLLEN,JASON,SCOTT DWLR GUTHRIE,W 95CR 012197

55 HOLLEN,JASON,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GUTHRIE,W 95CR 012506

56 HOLLEN,JASON,SCOTT DWLR GASKILL,J 95CR 013073

WINDOW TINTING VIOL GASKILL,J 95CR 013073

57 HOLLEN,JASON,SCOTT RESISTING PUBLIC OFFICER GASKILL,J 95CR 013074

58 HOLLEN,JASON,SCOTT SPEEDING 079/55 HUGHES,F 96CR 000774

59 HOLLEN,JASON,SCOTT SPEEDING 069/55 PARVIN,D 96IF 000323

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PARVIN,D 96IF 000323

60 HOUSTON,TYLER SIMPLE ASSAULT TUCCI,JACOB 22CR 051141

61 HUFF,JEANETTE,GAIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702676

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702676

62 HUFFEY,PETER,JOSHUA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000162

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SUGGS,D 22CR 000162

63 HUMES,CHRISTOPHER,BRAN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701651

64 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL AUTO GRAVEYARD IN VIOL OF COUN MARLETTE,J 22CR 000371

SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000371

65 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000372

66 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183

67 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 050971

SPA 68 JUNCOLOPEZ,MARTHA,DEL, NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 22CR 702706

69 KATEN,BRITTANY,E SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000283

70 KEARNEY,DENNIS,MICHAEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701648

71 KEEL,BREANNA,DANIELLE FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701434

72 KEMPPAINEN,REAGAN,ELIZ SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701302

73 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986

74 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174

75 KOEPPEN,STACEY,NICOLE SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701588

76 LEWIS,SAVANNAH,MICHELL SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701106

77 LILLEY,PATRICK,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702481

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702481

78 LINDLEY,ANNE,GRAYSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702517

79 LOPES,CORINTHIA,PICKET SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701589

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

80 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701118

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701118

81 MARSHAL,SHAWN,CHRISTOP SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000308

82 MAUCK,MADISON,ALDRIDGE FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701439

83 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702620

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702620

84 MERRILL,BENJAMIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050584

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 050584

85 MERRILL,BENJAMIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROSE,D 22CR 050585

86 MERRILL,TOMI,ANN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROSE,D 22CR 050582

87 MERRILL,TOMI,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050583

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 050583

SPEEDING ROSE,D 22CR 050583

** 88 METCALF,KYLE,JACOB CYBERSTALKING ALLEN,BRAND 22CR 050991

89 MILLER,CORY,JON SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000214

90 MILLER,GERALD,WADE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700768

91 MILLER,WESTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY DIXON,CHRIS 22CR 050881

92 MILLS,EMILY,AMANDA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702074

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702074

93 MINTZ,WILBUR,PIERCE,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702403

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702403

94 MORRIS,CHRISTOPHER,WAD SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701436

95 MURPHY,HOLLY,NOEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702771

96 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380

97 ODOM,ALEXA,MARIE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701301

98 PARSON,MISTY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PEREZ,J 20CR 000222

99 PEREZ,CORNELIO SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701388

100 PEREZ,MATTHEW,GABRIEL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701432

101 PETTIWAY,GREGORY,DENZE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701044

102 PICARD,LARRY,WAYNE SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701649

103 PORTO,JUSTIN ASSAULT ON A FEMALE WHITE,URSUL 22CR 051501

COMMUNICATING THREATS WHITE,URSUL 22CR 051501

104 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182

105 PRUITT,JANE,HALEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702092

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702092

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 702092

106 QUINN,ROBERT,GRAYSON DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702644

OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 702644

107 RAHMAN,MCKAREM,AVERY SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700835

108 RICCARDI,DONNA,MARI SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701458

109 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE SUGGS,D 22IF 000030

110 ROCKEL,VINCENT,FRED EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702773

111 ROMERO,LUKE,DALTON SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701362

112 RONGONE,MICHAEL,W EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 700810

113 RUDOLPH,ASHLEY,GRAYSON SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701489

114 RUSSELL,JASON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 702268

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702268

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702268

115 SALTER,MORGAN,ALEXA SPEEDING 060/35 BERRY,J 22CR 702172

116 SALTER,SIDNEY,JOYCE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701304

117 SCHWARZ,ELIZABETH,ROSE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701387

118 SHACKELFORD,WILLIAM,CR SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701320

119 SHELDON,KENNETH,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702267

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702267

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/11/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

120 SMITH,REBECCA,KILLON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702772

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702772

121 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317

DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317

RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317

122 SULLIVAN,COOPER,JOHN SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 701352

123 SWARTHOUT,GREGORY,T SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 701361

124 TAYLOR,JACK,GUY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700447

125 TAYLOR,REBECCA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702478

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702478

126 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700895

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700895

127 TRAMELL,KENNETH,RAYMON SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701570

128 TROXLER,ALYVIA,CURRIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702480

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 702480

129 UTSEY,RANDALL,LEE SPEEDING 069/55 YODER,D,C 22IF 701124

** 130 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152

DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152

131 VISCARDI,JEFFREY,JOSEP SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701435

132 WALKER,THERESA,MADDEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700472

133 WHITLEY,CRYSTAL,ANN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701653

134 WHITTINGTON,JAMES,EDWA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 701266

135 WILEY,JACOB,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702622

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702622

136 WILLIAMS,LINDSEY,JORDA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702519

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702519

137 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000008

138 WILLIS,TEDDE,BRANDON DEFRAUDING TAXI DRIVER NICHOLS,J 21CR 000647

139 YANCEY,KERRI,CHRISTINE BREAKING OR ENTERING (M) SUGGS,DERRI 22CR 700025

140 ZACHARY,CAMERON,JOHN SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 701174

141 ZACHARY,CAMERON,JOHN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701430

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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