DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,SAMUEL,KELDER DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 355693
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,CAME 22CR 355693
2 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 22CR 702097
3 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447
4 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605
5 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505
6 BARNES,GRADY,LEE,III HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOSTIAN,J 22CR 705787
7 BASSOTTO,SEBASTIAO,L DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,LESL 22CR 375979
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,LESL 22CR 375979
8 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953
DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953
9 BELECHAK,STEPHANIE,LYN FOLLOWING TOO CLOSELY Stallings,N 22IF 703154
SPEEDING 041/35 Stallings,N 22IF 703154
10 BELL,BRANDY,CAYTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705711
11 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
12 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
13 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
14 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
15 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
16 BOLLARD,RYAN,NICHOLE SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702672
17 BOLLARD,SHELBY SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702671
** 18 BOLLARD,SHELBY,A DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051523
19 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
20 BRAXTON,ASHLEY,NICOLE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B,C 22CR 704049
IMPROPER BACKING WILLIS,B,C 22CR 704049
21 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351
FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351
22 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942
23 BROWN,LISA,MARIE,GIORD FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 702084
24 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331
25 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627
OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627
26 BURCHFIELD,RICHARD,KY MISDEMEANOR LARCENY LEWIS 22CR 000683
27 BURROUGHS,JODY,EDWARD POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CLARK,C 22CR 705144
SPEEDING 036/25 CLARK,C 22CR 705144
28 CANNON,MATTHEW,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705376
29 CANNON,THOMAS,CHRISTOP SPEEDING 049/35 Stallings,N 22IF 703565
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 705375
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 22CR 705375
31 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
** 32 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667
33 CAUDILL,CHRISTINE,MARI SPEEDING 055/35 BOSTIAN,J 23CR 700101
34 CERINO,ALEXANDER,FRIAS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 703867
EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21CR 703867
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 703867
35 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306
36 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842
37 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468
38 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703460
39 CONNER,JOSEPH DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,JAC 22CR 268108
40 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760
41 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539
FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 322539
42 COOKE,TRAVIS,SENTAIL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702718
43 COPSON,NICHOLE,CHRISTI SIMPLE ASSAULT MILLEA,THOM 22CR 314727
44 DAILEY,STEPHANIE GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277
45 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379
46 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471
47 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993
48 DAVENPORT,WALTER,RAY NO LIABILITY INSURANCE MILLEA,T 22CR 704774
49 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613
50 DAVIS,DYL0N,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145
51 DECKER,MASON,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B,C 22IF 702402
52 DEFFENBAUGH,SHARI,ROBI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705853
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 705853
53 DEVORE,SAMANTHA,JO SPEEDING 064/45 Stallings,N 22CR 705504
54 DOSS,RONALD,BRYNSON SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 22CR 703514
** 55 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702241
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702241
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J 22CR 702241
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOSTIAN,J 22CR 702241
56 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 375458
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 375458
57 ELKINS,CATHERINE,WARDE SPEEDING 051/35 Stallings,N 22CR 705712
58 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100
59 FARRELL,JOHN,FLETCHER FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22IF 703452
60 FARRIOR,DWAYNE NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 22CR 705475
61 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705888
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705888
62 FORD,JAMES,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 700236
SPEEDING 035/25 BOSTIAN,J 23CR 700236
63 FOSTER,WILLIAM,BUEL,II DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051943
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 051943
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051943
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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64 FRAZIER,TATYONA,LATOVI INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,BRIA 22CR 321143
** 65 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 22CR 000099
66 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510
67 FULCHER,TRISTIN,RANEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705476
68 FULMER,NICHOLAS,O'NEIL FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,M,V 20IF 702306
69 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084
70 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006
71 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007
72 GARITY,ALICIA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 705903
73 GARNER,RUTH,ANITA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22IF 703451
74 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667
75 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655
76 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656
77 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228
78 GIBBS,HAILEY,MARIE SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 705368
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705368
79 GIDREY,JASON,EDMUND,II SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 703555
80 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 703685
81 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704653
82 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704670
** 83 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644
SPA 84 GOMEZ,ADONIAS,ISAI,,BA NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705726
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 705726
SPA 85 GONZALES,ERICK,VRIEL SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705920
NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705920
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 705920
86 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ADAMS,CHRIS 23CR 201328
87 GRASSI,JOHN,HENRY SPEEDING 050/35 Stallings,N 22IF 703183
88 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400
89 GREEAR,QUENTIN,PETER BREAKING OR ENTERING (M) LEWIS,CHARL 22CR 310986
90 GUION,TAJAY,JAMAL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703926
SPEEDING 073/55 WILLIS,B,C 22CR 703926
91 HACKETT,ROBERT SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22IF 702980
92 HART,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 068/45 LEWIS,C 22CR 701782
93 HAYES,JAMES,PARROTT,II FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 703145
94 HENDERSON,SAMANTHA,LIN EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703588
** 95 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494
** 96 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495
** 97 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
98 HODGES,STEVEN,BRETT DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 22CR 344801
NO OPERATORS LICENSE LONG,KENNET 22CR 344801
OPERATE VEH NO INS LONG,KENNET 22CR 344801
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 22CR 344801
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LONG,KENNET 22CR 344801
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LONG,KENNET 22CR 344801
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LONG,KENNET 22CR 344801
99 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267
100 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV STYRON,M 22CR 000484
101 HOPEWELL,ASHLEY,DANIEL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 22CR 051297
102 HOWELL,MATTHEW,ELLIS FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 702777
103 IPOCK,ANDREW,DALTON SPEEDING 084/55 WILLIS,B,C 22CR 705737
104 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090
105 JENNEWEIN,SOCORRO,E MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 22CR 365804
106 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166
107 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170
DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170
108 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171
109 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702030
OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 702030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIS,C,D 22CR 702030
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 702030
FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIS,C,D 22CR 702030
** 110 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147
SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147
111 JOHNSON,PATRICK,NEAL,J FAILURE TO REDUCE SPEED Stallings,N 22IF 702961
112 JONES,HALEIGH,SUZANNE UNSAFE MOVEMENT CARRILLO,IS 22IF 703522
113 JONES,KEVIN,ELIJAH SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703854
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B,C 22CR 703854
114 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060
DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060
115 JUEDES,DIANE,AHUMADA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOSTIAN,J 22CR 704512
116 KATILAS,EMYLEE,BRYNN SPEEDING 057/35 LEWIS,C 22CR 705342
117 KELLEY,ELIZABETH ANN DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,MASON 22CR 000542
118 KENNEDY,CHELSEA,FREEMA HANDICAPPED PARKING VIOLATION SHADY,MASON 22IF 702370
119 KEY,BRITNIE HOLLOWAY SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,EL 22CR 293156
120 KIRK,THOMAS,RANDY,II SPEEDING 053/35 Stallings,N 22CR 705735
121 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452
122 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493
123 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 22CR 705327
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CLARK,C 22CR 705327
NO LIABILITY INSURANCE CLARK,C 22CR 705327
** 124 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078
125 LANIER,KRISTEN SIMPLE ASSAULT TAYLOR,S 22CR 000918
126 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326
127 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
128 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842
129 LLOYD,MARY,ELIZABETH EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703418
130 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SPEEDING 061/45 Stallings,N 22CR 705503
** 131 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
** 132 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579
133 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705573
134 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359
135 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739
136 MCCARVILL,JASON COMMUNICATING THREATS TAYLOR,S 22CR 000919
137 MCCLURE,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 050555
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B 21CR 050555
138 MCCLURE,ANDREW,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 21IF 700732
** 139 MCDONOUGH,ALAN,C,JR DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051566
140 MEJIA HERNANDEZ,DIOGEN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051737
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 051737
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 051737
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 21CR 051737
141 MELTON,WALTER,LOUIS,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705572
142 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409
143 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064
144 MULLINEAUX,AUSTIN,ADAI SPEEDING IN SCHOOL ZONE 030/25 LEWIS,C 22IF 702615
** 145 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497
146 NOBLE,DEVIN,WESLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,K 21CR 050607
SPEEDING 054/35 LONG,K 21CR 050607
147 ODOM,NICHOLAS,GARRETT SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 705163
148 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 050609
SPA 149 ORTEGA,ADAN,ROSENDO NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705478
SPEEDING 048/35 WILLIS,C,D 22CR 705478
150 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
151 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993
** 152 PARGETER,JASON,MICHAEL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) IPOCK,R 22CR 702220
** 153 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541
FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541
154 PATSEAVOURAS,MARY,ELEA TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 22IF 703589
155 PETIT,NICHOLE,JOAN,DOR SPEEDING 047/35 WILLIS,C,D 23IF 700170
156 PETROWSKI,RICHARD,WAYN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705467
157 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435
158 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264
159 POISEL,JACIKA,KAROLINA SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705281
160 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929
161 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205
162 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561
163 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004
164 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702181
SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 702181
165 QUEENBELL,BOBBIE,JO SPEEDING 061/35 LEWIS,C 22CR 705052
166 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608
167 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824
168 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345842
169 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830
170 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843
171 REIDER,ANDREA,LYNN SPEEDING 059/35 LEWIS,C 22CR 705528
** 172 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141
173 REYEZ,CERINO,GARCIA CRUELTY TO ANIMALS(M) SHADY,MASON 22CR 703547
174 RICARD,ROBYN,LADAWN SPEED IN EXCESS OF 45 MPH LEWIS,C 22IF 703506
175 RICHARDSON,TYESHA,LASH INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,BRIA 22CR 321145
CYBERSTALKING WILLIS,BRIA 22CR 321145
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
176 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906
177 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050
178 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286
179 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279
NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279
180 ROCHA,ALVARO,TOVAR NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 000905
181 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080
IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080
182 SABOURIN,ZOE,ALYSSA NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 705689
IMPROPER TURN BOSTIAN,J 22CR 705689
183 SALAK,PHYLLIS,PINER FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703417
184 SALAZAR-RIVERA,BRAYAN, NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 23CR 700243
185 SALINAS,RICARDO,QUIROZ SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 702598
** 186 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417
187 SANCHEZ JAUREGUI,BLANC HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE STALLINGS,N 22CR 000891
188 SCIARRA,RICCARDO,JOSEP SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705146
** 189 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
190 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
191 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081
SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081
192 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640
FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640
193 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
194 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669
195 STANLEY,KHALA,VERONIQU EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705509
196 STEPHENS,DARRYL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701759
197 STONE,TREVOR,WILSON INJURY TO REAL PROPERTY CLARK,C 22CR 702505
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CLARK,C 22CR 702505
198 STOTESBERRY,CHRISTINA, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 705676
SPEEDING 046/35 WILLIS,C,D 22CR 705676
199 TABUCHI,JOHN,HAMILTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705465
SPA 200 TACATZOY-LACAN,ANDRES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARRILLO,IS 22CR 705834
EXPIRED/NO INSPECTION CARRILLO,IS 22CR 705834
** 201 TAYLOR-AUSTIN,SHYHEEM, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703924
202 TAYLOR,TIMOTHY,ALEXAND MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,CHARL 23CR 202417
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,CHARL 23CR 202417
203 TOLTON,JAMES,JUSTIN SPEEDING 058/35 WILLIS,C,D 22CR 705902
204 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353
205 TRISDALE,ERIKA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705957
** 206 TULL,TAKIEA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051388
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051388
** 207 TULL,TAKIEA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,B 22CR 051389
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 051389
208 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588
209 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654
210 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352
211 WAGSTAFF,GLENN,ALAN,II FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,MASON 22IF 701514
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 212 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253
** 213 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254
214 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255
215 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428
216 WEEKS,MICHAEL,THOMAS SECOND DEGREE TRESPASS ADAMS,CHRIS 22CR 347749
217 WEST,THOMAS,M SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,B 22CR 050094
218 WETHERINGTON,JANET,BRI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 20CR 052815
IMPROPER BACKING WILLIS,B 20CR 052815
219 WETHERINGTON,JANET,BRI SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WILLIS,B 20CR 052816
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 20CR 052816
220 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648
** 221 WHITE,DELBERT,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 051780
222 WHITE,DELBERT,LEE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 703079
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703079
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 703079
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 703079
223 WILBURN,CHASITY,LAUREN SPEEDING 074/55 WILLIS,B,C 22CR 703324
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 703324
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 703324
224 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666
IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666
225 WILLIAMS,MARK,RANDALL SPEEDING 050/35 Stallings,N 22IF 703201
226 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004
227 WILSON,JAMES,DAYTON DWLR WILLIS,M 12CR 003032
228 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296
229 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 22CR 703030
230 YODER,TERRENCE,NIEL EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703285
231 ZEPHIR,TERI,LYNETTE CITY/TOWN VIOLATION (M) WILLIS,B,C 22CR 702063
232 ZHANG,YINGRUI SPEEDING 057/35 WILLIS,C,D 22CR 705904
233 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTE
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