carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,SAMUEL,KELDER DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 355693

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,CAME 22CR 355693

2 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 22CR 702097

3 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447

4 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605

5 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505

6 BARNES,GRADY,LEE,III HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOSTIAN,J 22CR 705787

7 BASSOTTO,SEBASTIAO,L DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,LESL 22CR 375979

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,LESL 22CR 375979

8 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953

DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953

9 BELECHAK,STEPHANIE,LYN FOLLOWING TOO CLOSELY Stallings,N 22IF 703154

SPEEDING 041/35 Stallings,N 22IF 703154

10 BELL,BRANDY,CAYTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705711

11 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

12 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

13 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

14 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

15 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

16 BOLLARD,RYAN,NICHOLE SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702672

17 BOLLARD,SHELBY SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702671

** 18 BOLLARD,SHELBY,A DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051523

19 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

20 BRAXTON,ASHLEY,NICOLE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B,C 22CR 704049

IMPROPER BACKING WILLIS,B,C 22CR 704049

21 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351

FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351

22 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942

23 BROWN,LISA,MARIE,GIORD FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 702084

24 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331

25 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627

OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627

26 BURCHFIELD,RICHARD,KY MISDEMEANOR LARCENY LEWIS 22CR 000683

27 BURROUGHS,JODY,EDWARD POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CLARK,C 22CR 705144

SPEEDING 036/25 CLARK,C 22CR 705144

28 CANNON,MATTHEW,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705376

29 CANNON,THOMAS,CHRISTOP SPEEDING 049/35 Stallings,N 22IF 703565

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

30 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 705375

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 22CR 705375

31 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

** 32 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667

33 CAUDILL,CHRISTINE,MARI SPEEDING 055/35 BOSTIAN,J 23CR 700101

34 CERINO,ALEXANDER,FRIAS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 703867

EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21CR 703867

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 703867

35 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306

36 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842

37 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468

38 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703460

39 CONNER,JOSEPH DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,JAC 22CR 268108

40 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760

41 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539

FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 322539

42 COOKE,TRAVIS,SENTAIL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702718

43 COPSON,NICHOLE,CHRISTI SIMPLE ASSAULT MILLEA,THOM 22CR 314727

44 DAILEY,STEPHANIE GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277

45 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379

46 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471

47 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993

48 DAVENPORT,WALTER,RAY NO LIABILITY INSURANCE MILLEA,T 22CR 704774

49 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613

50 DAVIS,DYL0N,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145

51 DECKER,MASON,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B,C 22IF 702402

52 DEFFENBAUGH,SHARI,ROBI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705853

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 705853

53 DEVORE,SAMANTHA,JO SPEEDING 064/45 Stallings,N 22CR 705504

54 DOSS,RONALD,BRYNSON SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 22CR 703514

** 55 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702241

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702241

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J 22CR 702241

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOSTIAN,J 22CR 702241

56 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 375458

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 375458

57 ELKINS,CATHERINE,WARDE SPEEDING 051/35 Stallings,N 22CR 705712

58 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100

59 FARRELL,JOHN,FLETCHER FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22IF 703452

60 FARRIOR,DWAYNE NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 22CR 705475

61 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705888

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705888

62 FORD,JAMES,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 700236

SPEEDING 035/25 BOSTIAN,J 23CR 700236

63 FOSTER,WILLIAM,BUEL,II DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051943

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 051943

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051943

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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64 FRAZIER,TATYONA,LATOVI INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,BRIA 22CR 321143

** 65 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 22CR 000099

66 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510

67 FULCHER,TRISTIN,RANEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705476

68 FULMER,NICHOLAS,O'NEIL FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,M,V 20IF 702306

69 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084

70 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006

71 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007

72 GARITY,ALICIA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 705903

73 GARNER,RUTH,ANITA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22IF 703451

74 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667

75 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655

76 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656

77 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228

78 GIBBS,HAILEY,MARIE SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 705368

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705368

79 GIDREY,JASON,EDMUND,II SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 703555

80 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 703685

81 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704653

82 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704670

** 83 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644

SPA 84 GOMEZ,ADONIAS,ISAI,,BA NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705726

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 705726

SPA 85 GONZALES,ERICK,VRIEL SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705920

NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705920

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 705920

86 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ADAMS,CHRIS 23CR 201328

87 GRASSI,JOHN,HENRY SPEEDING 050/35 Stallings,N 22IF 703183

88 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400

89 GREEAR,QUENTIN,PETER BREAKING OR ENTERING (M) LEWIS,CHARL 22CR 310986

90 GUION,TAJAY,JAMAL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703926

SPEEDING 073/55 WILLIS,B,C 22CR 703926

91 HACKETT,ROBERT SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22IF 702980

92 HART,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 068/45 LEWIS,C 22CR 701782

93 HAYES,JAMES,PARROTT,II FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 703145

94 HENDERSON,SAMANTHA,LIN EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703588

** 95 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494

** 96 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495

** 97 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

98 HODGES,STEVEN,BRETT DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 22CR 344801

NO OPERATORS LICENSE LONG,KENNET 22CR 344801

OPERATE VEH NO INS LONG,KENNET 22CR 344801

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 22CR 344801

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LONG,KENNET 22CR 344801

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LONG,KENNET 22CR 344801

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LONG,KENNET 22CR 344801

99 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267

100 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV STYRON,M 22CR 000484

101 HOPEWELL,ASHLEY,DANIEL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 22CR 051297

102 HOWELL,MATTHEW,ELLIS FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 702777

103 IPOCK,ANDREW,DALTON SPEEDING 084/55 WILLIS,B,C 22CR 705737

104 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090

105 JENNEWEIN,SOCORRO,E MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 22CR 365804

106 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166

107 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170

DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170

108 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171

109 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702030

OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 702030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIS,C,D 22CR 702030

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 702030

FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIS,C,D 22CR 702030

** 110 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147

SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147

111 JOHNSON,PATRICK,NEAL,J FAILURE TO REDUCE SPEED Stallings,N 22IF 702961

112 JONES,HALEIGH,SUZANNE UNSAFE MOVEMENT CARRILLO,IS 22IF 703522

113 JONES,KEVIN,ELIJAH SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703854

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B,C 22CR 703854

114 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060

DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060

115 JUEDES,DIANE,AHUMADA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BOSTIAN,J 22CR 704512

116 KATILAS,EMYLEE,BRYNN SPEEDING 057/35 LEWIS,C 22CR 705342

117 KELLEY,ELIZABETH ANN DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,MASON 22CR 000542

118 KENNEDY,CHELSEA,FREEMA HANDICAPPED PARKING VIOLATION SHADY,MASON 22IF 702370

119 KEY,BRITNIE HOLLOWAY SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,EL 22CR 293156

120 KIRK,THOMAS,RANDY,II SPEEDING 053/35 Stallings,N 22CR 705735

121 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452

122 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493

123 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 22CR 705327

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CLARK,C 22CR 705327

NO LIABILITY INSURANCE CLARK,C 22CR 705327

** 124 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078

125 LANIER,KRISTEN SIMPLE ASSAULT TAYLOR,S 22CR 000918

126 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326

127 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181

128 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842

129 LLOYD,MARY,ELIZABETH EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703418

130 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SPEEDING 061/45 Stallings,N 22CR 705503

** 131 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

** 132 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579

133 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 22CR 705573

134 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359

135 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739

136 MCCARVILL,JASON COMMUNICATING THREATS TAYLOR,S 22CR 000919

137 MCCLURE,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 050555

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B 21CR 050555

138 MCCLURE,ANDREW,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 21IF 700732

** 139 MCDONOUGH,ALAN,C,JR DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051566

140 MEJIA HERNANDEZ,DIOGEN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051737

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 051737

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 051737

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 21CR 051737

141 MELTON,WALTER,LOUIS,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705572

142 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409

143 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064

144 MULLINEAUX,AUSTIN,ADAI SPEEDING IN SCHOOL ZONE 030/25 LEWIS,C 22IF 702615

** 145 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497

146 NOBLE,DEVIN,WESLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,K 21CR 050607

SPEEDING 054/35 LONG,K 21CR 050607

147 ODOM,NICHOLAS,GARRETT SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 705163

148 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 050609

SPA 149 ORTEGA,ADAN,ROSENDO NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705478

SPEEDING 048/35 WILLIS,C,D 22CR 705478

150 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

151 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993

** 152 PARGETER,JASON,MICHAEL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) IPOCK,R 22CR 702220

** 153 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541

FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541

154 PATSEAVOURAS,MARY,ELEA TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 22IF 703589

155 PETIT,NICHOLE,JOAN,DOR SPEEDING 047/35 WILLIS,C,D 23IF 700170

156 PETROWSKI,RICHARD,WAYN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705467

157 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435

158 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264

159 POISEL,JACIKA,KAROLINA SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705281

160 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929

161 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205

162 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561

163 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004

164 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702181

SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 702181

165 QUEENBELL,BOBBIE,JO SPEEDING 061/35 LEWIS,C 22CR 705052

166 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608

167 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824

168 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345842

169 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830

170 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843

171 REIDER,ANDREA,LYNN SPEEDING 059/35 LEWIS,C 22CR 705528

** 172 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141

173 REYEZ,CERINO,GARCIA CRUELTY TO ANIMALS(M) SHADY,MASON 22CR 703547

174 RICARD,ROBYN,LADAWN SPEED IN EXCESS OF 45 MPH LEWIS,C 22IF 703506

175 RICHARDSON,TYESHA,LASH INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,BRIA 22CR 321145

CYBERSTALKING WILLIS,BRIA 22CR 321145

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

176 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906

177 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050

178 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286

179 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279

NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279

180 ROCHA,ALVARO,TOVAR NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 000905

181 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080

IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080

182 SABOURIN,ZOE,ALYSSA NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 705689

IMPROPER TURN BOSTIAN,J 22CR 705689

183 SALAK,PHYLLIS,PINER FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703417

184 SALAZAR-RIVERA,BRAYAN, NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 23CR 700243

185 SALINAS,RICARDO,QUIROZ SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 702598

** 186 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417

187 SANCHEZ JAUREGUI,BLANC HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE STALLINGS,N 22CR 000891

188 SCIARRA,RICCARDO,JOSEP SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705146

** 189 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

190 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

191 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081

SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081

192 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640

FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640

193 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

194 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669

195 STANLEY,KHALA,VERONIQU EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705509

196 STEPHENS,DARRYL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701759

197 STONE,TREVOR,WILSON INJURY TO REAL PROPERTY CLARK,C 22CR 702505

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CLARK,C 22CR 702505

198 STOTESBERRY,CHRISTINA, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 705676

SPEEDING 046/35 WILLIS,C,D 22CR 705676

199 TABUCHI,JOHN,HAMILTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705465

SPA 200 TACATZOY-LACAN,ANDRES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARRILLO,IS 22CR 705834

EXPIRED/NO INSPECTION CARRILLO,IS 22CR 705834

** 201 TAYLOR-AUSTIN,SHYHEEM, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703924

202 TAYLOR,TIMOTHY,ALEXAND MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,CHARL 23CR 202417

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,CHARL 23CR 202417

203 TOLTON,JAMES,JUSTIN SPEEDING 058/35 WILLIS,C,D 22CR 705902

204 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353

205 TRISDALE,ERIKA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705957

** 206 TULL,TAKIEA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051388

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051388

** 207 TULL,TAKIEA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,B 22CR 051389

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 051389

208 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588

209 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654

210 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352

211 WAGSTAFF,GLENN,ALAN,II FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,MASON 22IF 701514

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 01/31/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 212 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253

** 213 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254

214 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255

215 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428

216 WEEKS,MICHAEL,THOMAS SECOND DEGREE TRESPASS ADAMS,CHRIS 22CR 347749

217 WEST,THOMAS,M SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,B 22CR 050094

218 WETHERINGTON,JANET,BRI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 20CR 052815

IMPROPER BACKING WILLIS,B 20CR 052815

219 WETHERINGTON,JANET,BRI SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WILLIS,B 20CR 052816

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 20CR 052816

220 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648

** 221 WHITE,DELBERT,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 051780

222 WHITE,DELBERT,LEE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 703079

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703079

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 703079

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 703079

223 WILBURN,CHASITY,LAUREN SPEEDING 074/55 WILLIS,B,C 22CR 703324

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 703324

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 703324

224 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666

IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666

225 WILLIAMS,MARK,RANDALL SPEEDING 050/35 Stallings,N 22IF 703201

226 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004

227 WILSON,JAMES,DAYTON DWLR WILLIS,M 12CR 003032

228 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296

229 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 22CR 703030

230 YODER,TERRENCE,NIEL EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703285

231 ZEPHIR,TERI,LYNETTE CITY/TOWN VIOLATION (M) WILLIS,B,C 22CR 702063

232 ZHANG,YINGRUI SPEEDING 057/35 WILLIS,C,D 22CR 705904

233 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTE

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