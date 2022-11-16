DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428

UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428

2 BARTS,STEVEN,DOUGLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705024

3 BELLAMY,ISAIAH,MAHAN SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22IF 702251

4 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 702833

5 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

6 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704

** 7 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287

8 CANALESJIMENEZ,JESUS,E NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 704636

9 CAZARES,JORGE DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704551

10 CEDILLOSCHICAS,JOSE,NO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 704273

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22CR 704273

11 COX,RYAN,WARD MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 700727

SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 22CR 700727

12 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397

13 CREECH,DANIEL,COLE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 049/25 GARRETT,TYL 22IF 702600

14 CROSSWELL,JAMES,ADAM EXPIRED/NO INSPECTION POLLOCK,W 22IF 000177

UNSAFE PASSING YELLOW LINE POLLOCK,W 22IF 000177

15 CUPIL,BRAYAN,CONTRERAS COMMUNICATING THREATS CONGER,W 22CR 000791

16 DAY,RICHARD,EARL NO OPERATORS LICENSE STONEROAD,N 22CR 704722

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STONEROAD,N 22CR 704722

EXPIRED/NO INSPECTION STONEROAD,N 22CR 704722

17 DELANEY,CRYSTAL LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587

FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587

18 FESPERMAN,BRENDON TYLE SECOND DEGREE TRESPASS BROWN,LOGAN 22CR 276640

** 19 FLORES,ENRIQUE,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 312436

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 22CR 312436

20 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299

21 GAMMON,PATRICIA,JENEY SPEEDING 083/55 ONOFRIO,R,J 22CR 704623

22 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170

23 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820

24 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965

25 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490

26 GOUX,MARK,EDWARD SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22IF 703106

27 GRIFFIN,CRAIG,REYNOLDS MISUSE OF 911 SYSTEM HOLSCLAW,C 22CR 703974

28 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701132

29 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655

30 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841

31 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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32 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273

** 33 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

34 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955

35 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 704135

36 JEFFERIES,DAMIEON,DAMO SPEEDING 052/35 BARNES,J 22CR 703778

DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 22CR 703778

37 KERWIN,NICHOLAS,F SPEEDING 069/35 ESCHBACH,RI 22CR 703929

38 LATHERS,JOHN,DANIEL,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702545

39 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230

DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230

** 40 LONG,BRADLEY,GAGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051906

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051906

41 LONG,BRADLEY,GAGE SPEEDING 058/35 HOLSCLAW,C 22CR 703467

42 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703782

43 MAYORGA,EDY,EMILIO SPEEDING 076/45 GARRETT,TYL 22CR 704216

44 MEAD,CLARE,LOUIS SPEEDING 060/35 GARRETT,TYL 22CR 703837

45 MISENHELDER,LOGAN,LILL SPEEDING 049/35 STEPHENS,M 22IF 702605

46 MONDRAGON,PAULO MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,RI 22CR 704572

DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 704572

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 704572

TRANSPORT CHILD OPEN CARGO BED ESCHBACH,RI 22CR 704572

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ESCHBACH,RI 22CR 704572

47 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579

48 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580

MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580

49 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581

50 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855

51 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856

52 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325

53 POLKAMPALLY,SREEKANTH SPEEDING 056/35 HOLSCLAW,C 22CR 702503

54 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580

55 SAZO,RUTH,ANN MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717

MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717

56 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166

57 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238

DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238

SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238

58 SIGMON,ANGELA,JANE SPEEDING 049/35 GARRETT,TYL 22IF 702512

59 SMITH III,OWEN BERNICE SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,OF 22CR 265903

INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 265903

60 SMITH,GARY,RAY FAILURE TO YIELD CONGER,W 22IF 000171

61 THOMPSON,LATISHA,DEAVO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 702502

62 TRAMMELL,JAMEY,EARL INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW.C 22CR 000607

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW.C 22CR 000607

63 TRAMMELL,JAMEY,EARL RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW.C 22CR 000608

64 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360

65 UTZ,CHARLES,MONROE,IV SPEEDING 049/35 GARRETT,TYL 22IF 702297

SPA 66 VALDEZ,TEODORA,GERMAN CYBERSTALKING GAMEZ,LUCER 22CR 050756

67 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 11/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541

68 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542

69 VON THADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051045

70 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716

71 WAITE,JOHNNIE,DWAYNE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT WILSON,H,D 22IF 702903

** 72 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280

EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280

73 WEST,DERRIK,DIANZA SPEEDING 049/35 GARRETT,TYL 22IF 702698

74 WHITE,EINN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703826

** 75 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160

76 WILLIS,JOHN,AUSBON NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 702904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702904

77 WRIGHT,GLORIA,TAYLOR OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 704622

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 704622

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 22CR 704622

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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