DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428
UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428
2 BARTS,STEVEN,DOUGLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705024
3 BELLAMY,ISAIAH,MAHAN SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22IF 702251
4 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 702833
5 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
6 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704
** 7 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287
8 CANALESJIMENEZ,JESUS,E NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 704636
9 CAZARES,JORGE DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704551
10 CEDILLOSCHICAS,JOSE,NO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 704273
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22CR 704273
11 COX,RYAN,WARD MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 700727
SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 22CR 700727
12 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397
13 CREECH,DANIEL,COLE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 049/25 GARRETT,TYL 22IF 702600
14 CROSSWELL,JAMES,ADAM EXPIRED/NO INSPECTION POLLOCK,W 22IF 000177
UNSAFE PASSING YELLOW LINE POLLOCK,W 22IF 000177
15 CUPIL,BRAYAN,CONTRERAS COMMUNICATING THREATS CONGER,W 22CR 000791
16 DAY,RICHARD,EARL NO OPERATORS LICENSE STONEROAD,N 22CR 704722
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STONEROAD,N 22CR 704722
EXPIRED/NO INSPECTION STONEROAD,N 22CR 704722
17 DELANEY,CRYSTAL LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587
FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587
18 FESPERMAN,BRENDON TYLE SECOND DEGREE TRESPASS BROWN,LOGAN 22CR 276640
** 19 FLORES,ENRIQUE,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 312436
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 22CR 312436
20 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299
21 GAMMON,PATRICIA,JENEY SPEEDING 083/55 ONOFRIO,R,J 22CR 704623
22 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170
23 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820
24 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965
25 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490
26 GOUX,MARK,EDWARD SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22IF 703106
27 GRIFFIN,CRAIG,REYNOLDS MISUSE OF 911 SYSTEM HOLSCLAW,C 22CR 703974
28 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701132
29 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655
30 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841
31 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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32 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273
** 33 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
34 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955
35 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 704135
36 JEFFERIES,DAMIEON,DAMO SPEEDING 052/35 BARNES,J 22CR 703778
DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 22CR 703778
37 KERWIN,NICHOLAS,F SPEEDING 069/35 ESCHBACH,RI 22CR 703929
38 LATHERS,JOHN,DANIEL,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702545
39 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230
DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230
** 40 LONG,BRADLEY,GAGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051906
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051906
41 LONG,BRADLEY,GAGE SPEEDING 058/35 HOLSCLAW,C 22CR 703467
42 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 703782
43 MAYORGA,EDY,EMILIO SPEEDING 076/45 GARRETT,TYL 22CR 704216
44 MEAD,CLARE,LOUIS SPEEDING 060/35 GARRETT,TYL 22CR 703837
45 MISENHELDER,LOGAN,LILL SPEEDING 049/35 STEPHENS,M 22IF 702605
46 MONDRAGON,PAULO MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,RI 22CR 704572
DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 704572
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 704572
TRANSPORT CHILD OPEN CARGO BED ESCHBACH,RI 22CR 704572
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ESCHBACH,RI 22CR 704572
47 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579
48 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580
MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580
49 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581
50 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855
51 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856
52 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325
53 POLKAMPALLY,SREEKANTH SPEEDING 056/35 HOLSCLAW,C 22CR 702503
54 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580
55 SAZO,RUTH,ANN MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717
MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717
56 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166
57 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238
DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238
SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238
58 SIGMON,ANGELA,JANE SPEEDING 049/35 GARRETT,TYL 22IF 702512
59 SMITH III,OWEN BERNICE SIMPLE ASSAULT HOLSCLAW,OF 22CR 265903
INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 265903
60 SMITH,GARY,RAY FAILURE TO YIELD CONGER,W 22IF 000171
61 THOMPSON,LATISHA,DEAVO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 702502
62 TRAMMELL,JAMEY,EARL INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW.C 22CR 000607
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW.C 22CR 000607
63 TRAMMELL,JAMEY,EARL RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW.C 22CR 000608
64 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360
65 UTZ,CHARLES,MONROE,IV SPEEDING 049/35 GARRETT,TYL 22IF 702297
SPA 66 VALDEZ,TEODORA,GERMAN CYBERSTALKING GAMEZ,LUCER 22CR 050756
67 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 11/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541
68 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542
69 VON THADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051045
70 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716
71 WAITE,JOHNNIE,DWAYNE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT WILSON,H,D 22IF 702903
** 72 WALRAVEN,MATTHEW,ALEXA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051280
EXPIRED/NO INSPECTION HOLSCLAW,C 21CR 051280
73 WEST,DERRIK,DIANZA SPEEDING 049/35 GARRETT,TYL 22IF 702698
74 WHITE,EINN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703826
** 75 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160
76 WILLIS,JOHN,AUSBON NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 702904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702904
77 WRIGHT,GLORIA,TAYLOR OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 704622
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 704622
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 22CR 704622
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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