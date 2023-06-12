DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701405
** 2 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099
OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099
3 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180
LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
4 ALLAN,KIMBERLY,RUSSELL SPEEDING 053/35 LANE,J,D 23CR 701883
5 ALLEN,STERLING,WENDELL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701599
6 ALMODOVAR,ANTHONY,JACO FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT VADELL,B 23IF 000058
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT VADELL,B 23IF 000058
7 ALTON,JAN,RAY SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 23IF 700829
8 AMER,AHMED,MAHAMMED FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HERNANDEZ,J 23IF 701177
9 AYALA,SARAH,ELISABETH SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701196
** 10 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 704400
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704400
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704400
11 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700585
** 12 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099
13 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670
14 BAXTER,HUNTER,GORDON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 702991
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702991
15 BAXTER,HUNTER,GORDON SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702400
16 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700649
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700649
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700649
17 BENTON,JOSHUA,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,T 23CR 701677
18 BERRY,BOBBY,ANTHONY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701258
19 BETANCOURT,GRANT,ALEXA EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 23IF 700993
20 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701657
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701657
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701657
21 BOCANEGRA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701175
IMPROPER MUFFLER HATFIELD,JO 23CR 701175
22 BOCANEGRA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701176
IMPROPER MUFFLER HATFIELD,JO 23CR 701176
23 BOECKMANN,TIANNA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 704130
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 704130
24 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704001
EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704001
25 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223
EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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26 BOWMAN,MICHEAL,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700860
27 BRADSHAW,FLOYD,NELSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701947
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701947
28 BRAGG,DALTON,STEWART SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL MORRIS,W 18CR 000640
DRIVE/PARK IN PUBLIC PLACE AFT MORRIS,W 18CR 000640
29 BRAGG,DALTON,STEWART RESISTING PUBLIC OFFICER MORRIS,W 18CR 000641
30 BRAGG,DALTON,STEWART FAIL TO BURN HEADLAMPS MORRIS,W,II 18CR 702647
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W,II 18CR 702647
31 BRAKE,JAMES,EVERETTE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249378
32 BRAKE,JAMES,EVERETTE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700498
33 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594
34 BREWER,ROMAN,TYLER SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 700481
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700481
35 BRIMMER,DEVIN,ISAIAH UNSAFE MOVEMENT MEYER,J 23IF 700990
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MEYER,J 23IF 700990
36 BROOKS,AUSTIN,DREW DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,GEO 23CR 302119
RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 302119
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BLALOCK,GEO 23CR 302119
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BLALOCK,GEO 23CR 302119
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BLALOCK,GEO 23CR 302119
37 BROWN,COLTON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700940
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700940
38 BROWN,GEORGE,ASHLEY SPEEDING 066/50 LANE,J,D 23CR 701609
39 BROWN,JACOB,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705650
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 705650
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 705650
40 BROWN,TAYLOR,NICOLE SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701550
41 BROWN,THOMAS,WILLIAM SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700928
42 BRUBAKER,COOPER,RILEY WINDOW TINTING VIOL GOODRUM,J 23CR 701575
EXCEEDING POSTED SPEED GOODRUM,J 23CR 701575
43 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638
44 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456
45 BRYANT,MICHAEL,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701980
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701980
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701980
UNSAFE TIRES LANE,J,D 23CR 701980
46 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331
47 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222
48 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745
49 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686
50 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467
51 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043
52 BYNUM,ADAM,TAYLOR SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 702080
53 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691
54 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625
55 CALLES,DAVID,CASTILLO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701517
** 56 CANNON,THOMAS,CHRISTOP DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050589
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 21CR 050589
57 CARDENAS,KACIE,MARIE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701106
58 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701479
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701479
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 701479
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701479
59 CARRUTHERS,TAMARCUS,EU SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 23CR 701614
60 CARTER,JAMES,SAUNDERS, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 23CR 700793
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 23CR 700793
DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 23CR 700793
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700793
61 CARTER,NAPOLEON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 23CR 701981
SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23CR 701981
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 701981
62 CARTER,PHILLIP,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700825
63 CASHWELL,GEORGE,EDWARD SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 700350
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700350
64 CASSERLY,CHARLES,THOMA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566
65 CHAPPELL,MARY,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 701317
66 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 206961
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 206961
FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 206961
67 CHURCH,GARLAND,STEVEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 23CR 701843
68 CHURCH,HAILEY,ELIZABET SPEEDING 066/45 LANE,J,D 23CR 701979
69 CLARK,DENIS,MARK SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 701764
70 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850
71 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050241
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050241
72 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700349
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700349
** 73 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578
74 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817
75 COIA,TONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702016
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702016
SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 23CR 702016
76 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700363
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700363
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 23CR 700363
77 COLESNIC,IVAN,ALEXANDE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701748
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701748
78 CORMOS,GHEORGHE,LUCIAN SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 23CR 299784
ASSAULT ON A FEMALE BRANCH,CORE 23CR 299784
79 COTE,TONYA,MARIE SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701900
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701900
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 23CR 701900
TEXTING VIOL MOTOR VEH LANE,J,D 23CR 701900
80 COTTEN,TODD,ALLEN,JR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT VADELL,BRIA 23IF 000029
81 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230
82 CRAWFORD,REBECCA,LYN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700989
83 CREECH,MASON,FISCHER CONSUME ALC BY 19/20 GOODRUM,J 23CR 701673
84 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 701225
** 85 DAIL,TIMOTHY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 259890
86 DAIL,TIMOTHY,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701089
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 701089
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY ENNIS,D,F 23CR 701089
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 701089
** 87 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685
88 DAVIDSON,MICHAEL,ROBER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SZCZEPANIAK 23CR 000194
89 DAVIS,AMBER,LEIGH,NICO A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705561
90 DAVIS,LUKAS,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 23CR 700720
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700720
EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 23CR 700720
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LANE,J,D 23CR 700720
91 DAVISON,CAROL,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701622
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701622
SPEEDING 065/50 ENNIS,D,F 23CR 701622
92 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 269859
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 22CR 269859
93 DEAN,JOSEPH,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702061
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702061
94 DEAN,TIMOTHY,STEVEN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700806
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 700806
95 DEANDA,GABRIELLA,MARIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701817
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701817
96 DECKER,THOMAS,R SPEEDING 073/55 LANE,J,D 23CR 701816
97 DEFEO,FREDERICK,SHAWN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 22CR 705918
DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705918
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705918
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705918
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22CR 705918
98 DEGREE,JAYE,JACQUELINE LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701600
99 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
100 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
101 DEMICHELE,SCOTT,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701236
102 DEWEY,SAMUEL,RODGERS,I DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701601
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701601
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701601
103 DEZERN,STEPHANIE,JEAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MILLEA,T 23CR 701687
104 DIEP,CAN,TUY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702551
105 DINSENBACHER,CARL,LUDW DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705671
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705671
106 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179
107 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302
FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302
UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302
UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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108 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615
109 DOYLE,STEVEN,JAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701060
110 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366
** 111 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532
** 112 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591
113 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835
114 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479
115 EATON,MICHAEL,CHASE SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 20CR 704530
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 20CR 704530
116 ELLISON,HECTOR,RODERIC WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 700837
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23CR 700837
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700837
117 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,JOR 22CR 364418
DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,JOR 22CR 364418
SPEEDING 070/45 GOODRUM,JOR 22CR 364418
118 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705724
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705724
119 EVANS,KEIFFER,DEVYN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CARROLL,T 22CR 705067
120 EVERHART,DANIEL,RAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701004
121 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836
122 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644
123 FERRICHER,LUKE,CASIMIR ASSAULT ON A FEMALE SZCZEPANIAK 23CR 263491
124 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766
125 FISHER,KRISTAN,EVELYN SPEEDING 057/40 LANE,J,D 23CR 702019
126 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041
127 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY SPEEDING 101/55 ENNIS,D,F 22CR 703800
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 703800
128 FLEISHMAN,LOUIS,EDWIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700979
129 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888
130 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701778
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 23CR 701778
131 FORDE,FAITH,LASHAWN SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701982
132 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 705560
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705560
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705560
133 FULMER,SONYA,DENISE DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 23CR 286874
EXPIRED OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 286874
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERNANDEZ,J 23CR 286874
** 134 GALLIONELANGLEY, BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL, T 23CR 255316
135 GALLIONELANGLEY,BRITTN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701326
136 GANDY,RICHARD,SHELDON, DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704303
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704303
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704303
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704303
137 GARCIA,TASHA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701532
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701532
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
138 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435
139 GARRAHAN,PATRICK,MICHA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701257
140 GASKILLROBINSON,ASHLYN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 23IF 700081
** 141 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426
142 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655
143 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656
144 GENTRY,ZACHARY,CLAYTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701983
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701983
CHILD NOT IN REAR SEAT LANE,J,D 23CR 701983
145 GEORGE,TIMOTHY,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589
146 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659
147 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963
148 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963
149 GLINES,BRODY,HALEY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 701839
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701839
150 GODETTE,ANTONIO,DOMINI SPEEDING 080/55 ENNIS,D,F 23CR 700560
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700560
151 GODWIN,JOSEPH,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 700961
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700961
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 700961
152 GORMAN,AMBER,RENEE SPEEDING 067/45 LANE,J,D 22CR 705542
153 GRANDY,LAUREN,NICOLE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 23IF 701192
154 GRAY,AMY,SCARBOROUGH SPEEDING 052/35 HERNANDEZ,J 23CR 702141
DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 702141
155 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
156 GUERRERO GARCIA,VICTOR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
157 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700485
158 GUTHRIE,PAIGE,SUZANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701978
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701978
159 GUTHRIE,SAMUEL,LEROY ASSAULT ON A FEMALE GUTHRIE,GRE 23CR 253891
** 160 HADDOCK,GAIL,LINDA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 702174
161 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 702176
162 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639
163 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559
164 HAMILTON,HANNAH,CELESE SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 701938
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701938
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701938
165 HAMMOND,JUSTIN,HENRY ASSAULT ON A FEMALE BLALOCK,GEO 23CR 285827
RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 285827
166 HANKINS,CALEB,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705651
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22CR 705651
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705651
167 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700987
168 HARGRAVES,MICHAEL,KENT NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700838
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700838
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE LANE,J,D 23CR 700838
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 700838
169 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587
170 HAWKINS,SUZANNE,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700058
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700058
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700058
171 HEMENWAY,VICTORIA,LYNN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 701587
172 HENDERSON,ASHLEY,RAJEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 23CR 700883
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 23CR 700883
173 HENDERSON,JACKSON,PIER CONSUME ALC BY
** 174 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 274477
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 23CR 274477
175 HENNESSEY,EDWARD,CHARL SPEEDING 054/35 ENNIS,D,F 23CR 701462
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701462
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 23CR 701462
OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23CR 701462
176 HENRY,BRAXTON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 212931
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,JUSTIN 23CR 212931
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 212931
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,JUSTIN 23CR 212931
177 HENRY,DOUGLAS,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700984
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700984
178 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358
179 HERNANDEZ,ROBERTO FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT LANE,J,D 23IF 701062
180 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064
181 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026
182 HIBBS,THOMAS,HAWKINS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 281261
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 281261
RESISTING PUBLIC OFFICER LANE,JUSTIN 23CR 281261
DWLR IMPAIRED REV LANE,JUSTIN 23CR 281261
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,JUSTIN 23CR 281261
183 HIBBS,THOMAS,HAWKINS OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 701618
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 701618
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701618
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 23CR 701618
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701618
184 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223
** 185 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486
186 HILL,LANIECE,SHEA-MONI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701763
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701763
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23CR 701763
187 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275
188 HOLLAND,JENNIFER,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 220452
DRIVE LEFT OF CENTER SZCZEPANIAK 23CR 220452
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 220452
189 HOLLIS,REBECCA,LAUREN DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 701617
190 HONEYCUTT,DONALD,WILSO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701182
191 HOOD,JOHN,WESLEY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 706056
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 706056
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 706056
192 HOWARD,RENEE,SMITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700978
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23IF 700978
193 HOWES,HENRY,CRAYNE,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700980
** 194 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196
195 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197
196 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198
197 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819
198 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007
199 HULSEY,BRANDON,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700758
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 700758
200 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304
UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304
201 HUNT,KEILO,NATHANIEL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700209
202 JAMES,RASHAOUN,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700642
203 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 705283
WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 705283
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 705283
204 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 705424
205 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702508
** 206 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249650
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 249650
207 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700903
IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 23CR 700903
208 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700904
209 JEFFREYS,PAUL,BENNETT SPEEDING 076/55 LANE,J,D 23CR 701775
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701775
210 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031
211 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928
** 212 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447
213 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702102
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 702102
214 JOHNSON,CORNELIUS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705123
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705123
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705123
UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22CR 705123
215 JOHNSON,CORNELIUS,JR DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 700178
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 700178
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 700178
216 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344
217 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588
218 JONES,DEBORAH,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702078
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702078
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702078
219 JONES,HANNAH,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701003
220 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414
221 JONES,JAMAAL,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000595
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
222 JONES,JOSEPH,CONNOR SPEEDING 053/35 HERNANDEZ,J 23CR 702068
223 JONES,RORY,FRANKLIN SPEEDING 055/35 LANE,J,D 23CR 701884
224 JONES,TREY,VAUGHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700985
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 23IF 700985
225 JOYNER, JORDAN DESHAUN ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH GRANADOS HE 23CR 311957
226 KIRBY,CAMERON,SCOTT SPEEDING 074/35 HERNANDEZ,J 23CR 701847
** 227 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733
228 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213
229 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510
230 LANDFRIED,MICHAEL,E FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701261
231 LANIER,DWIGHT,BARDEN OPERATE VEH NO INS BLALOCK,G 23CR 701319
232 LAUGHINGHOUSE,LOGAN,WI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700636
233 LAWRENCE,LILLIAN,MONTG SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701211
234 LAWSON,DARREN,ODELL DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 701873
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 701873
NO LIABILITY INSURANCE BLALOCK,G 23CR 701873
235 LEWIS,CHARLES,CAMERON, LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701374
PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701374
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 701374
236 LEWIS,CHRISTOPHER,KURT CONSUME ALC BY 19/20 GOODRUM,J 23CR 701674
237 LEWIS,COREY,ALLAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701987
238 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202
239 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669
240 LEWIS,HANNAH,KAYE SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 23IF 701235
241 LEYVA,EDUARDO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700992
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23IF 700992
242 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704854
243 LIVESAY,CHERYL,RAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702081
244 LIVINGSTON,CONNOR,WILL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702018
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 702018
245 LOPEZ-BARAJAS,EMANUEL, FAIL TO BURN HEADLAMPS LANE,J,D 23IF 700956
246 LOVING,ANTHONY,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701577
247 LOWERY,ALEXA,RAE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700907
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CHUNN,D,T 23CR 700907
** 248 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,R 23CR 000165
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KEARNEY,R 23CR 000165
249 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700789
250 LUCAS,JERRY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702251
** 251 LUPOLD,BRANDON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 259738
RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,DAVID 23CR 259738
252 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008
** 253 MACKLIN,JOSHUA,ANDREW, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014
254 MAHONEY,MAUREEN,DAUGHE NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701383
REG CARD ADDRESS CHANGE VIO HATFIELD,JO 23CR 701383
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE HATFIELD,JO 23CR 701383
255 MAJOR,KELSYIE,ILLYZZAB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702059
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702059
256 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563
257 MARTINEZ,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701213
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701213
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701213
258 MARTINEZ,HOMERO,JAVIER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700536
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700536
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 23CR 700536
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700536
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700536
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 700536
259 MARTINEZ,TERI,KELLI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701209
260 MASON,JOHN,AARON,JR SPEEDING 055/40 LANE,J,D 23IF 701105
261 MATTICE,MILA,FULCHER FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,J,D 23IF 701000
262 MCDANIEL,TARA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BRANCH 22CR 000842
263 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639
264 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 705074
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 705074
265 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552
266 MELVILLE,ANTHONY,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701488
267 MEYERS,CHRISTOPHER,KEN SPEEDING 082/55 LANE,J,D 23CR 700259
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700259
268 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ENNIS,D,F 23CR 701481
269 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT LANE,J,D 23CR 701774
270 MEYERS,JENNIFER,MARIA SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 701005
271 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 085/55 LANE,J,D 23CR 700165
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700165
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700165
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700165
272 MILLER,ROBERT,RANKIN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700288
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700288
SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23CR 700288
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700288
273 MIZELLE,LARRY,DEAN,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701259
274 MOODY,MATTHEW,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700049
275 MOONEY,SEBASTIAN,SCOTT NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700219
276 MOORE,DASHON,TAQUAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701621
277 MOORE,MELISSA,SALTER FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 23CR 701940
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701940
278 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045
279 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357
280 MORGAN,CARIE,LYNN SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 23CR 254532
** 281 MORITZ,TRAVIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 23CR 288100
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 23CR 288100
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 23CR 288100
282 MORRIS,ANTHONY,ALLEN,I FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700657
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 700657
283 MORRIS,ZOEY,GRAY FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702471
284 MURRAY,LYNADA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700220
285 MURRAY,MCKEEVER SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 701623
286 NEAL,KEVIN,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701586
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701586
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701586
287 NEAL,MARLEY,ANNA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701181
288 NEWMAN,MEAGAN,ANN SPEEDING 053/35 LANE,J,D 23CR 701885
289 OLIN,JONATHAN,WILLIAM SPEEDING 073/55 LANE,J,D 23CR 701620
290 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945
291 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889
292 OSLIN,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 280351
293 OVERTON,WILLIAM,HERNDO NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 701588
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701588
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701588
294 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700420
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700420
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700420
295 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829
296 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701288
297 PALACIOS,TIMOTHY,ANTON RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701776
EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 23CR 701776
298 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297
299 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234
300 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
301 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683
302 PARSONS,ERIKA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 701874
303 PARTYKA,MADISON,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701576
304 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803
305 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705633
306 PENA,JOHN,LOU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG GOODRUM,J 23CR 700501
NO LIABILITY INSURANCE GOODRUM,J 23CR 700501
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GOODRUM,J 23CR 700501
307 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836
** 308 PEOPLES,JEANNA,KAY LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 21CR 702148
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702148
309 PERALTA,PABLO,DEJESUS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 701628
310 PETTIT,CARRIE,VIOLA SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701210
311 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701804
WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 701804
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701804
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 701804
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701804
UNSAFE TIRES LANE,J,D 23CR 701804
312 PIERCE,JOHNNY,DARIN,JR SPEEDING 066/45 LANE,J,D 23CR 700676
313 PIERCE,PHILIP,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704856
314 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728
315 PONTIOUS,DESIREE,JADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 281316
316 PONTIOUS,DESIREE,JADE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701626
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701626
** 317 POTTER,BRETT,JAMES POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 22CR 001015
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,K 22CR 001015
318 POTTER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 355635
319 POTTER,BRETT,JAMES UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 22CR 705736
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 22CR 705736
320 PRIVETT,JAMES,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701556
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701556
NO LIABILITY INSURANCE GOODRUM,J 23CR 701556
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701556
321 PRUITT,JOSHUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000313
322 PUES,BRANDON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000364
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 23CR 000364
323 PURSER,JAMES,RODNEY,IV FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701002
324 QUICK,SYMMANTHA,DANIEL SPEEDING 057/35 LANE,J,D 23CR 701611
325 RAMIREZLOPEZ,JOSE,G DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700944
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 23CR 700944
326 RAMIZI,BLENDON ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH GRANADOS HE 23CR 311950
327 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705203
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705203
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705203
328 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184
329 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963
330 RENFROW,ENNIS,MARION FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 23IF 700414
331 REUKAUF,RENEE,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701886
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701886
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23CR 701886
332 RIGSBEE,KENNETH,SCOTT, DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701941
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CARROLL,T 23CR 701941
333 RIVERA,XAVIER,MASON DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701379
334 ROACH,CATHERINE,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700484
335 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572
336 ROBERTSON,JAMES,ERIC RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,THOM 23CR 313156
337 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128
338 ROMIJNE,ELSI,TATYANA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701238
339 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 362570
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 362570
340 ROUSE,PATRICIA,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701195
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 701195
341 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLER,JOSH 22CR 371019
DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,JOSH 22CR 371019
342 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLER,J,A 22CR 705995
343 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570
** 344 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313
** 345 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316
346 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631
347 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 285110
348 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 312461
INTERFERE EMERG COMMUNICATION BRANCH,CORE 23CR 312461
** 349 SAWYER,DENNIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH 23CR 000318
350 SAWYER,DENNIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH,CORE 23CR 295925
351 SAWYER,JULIA,LEIGH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701242
352 SHARPE,CHARLES,D DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 704769
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704769
IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 22CR 704769
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 704769
353 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750
354 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426
355 SMITH,BILLY,MERCER UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23IF 701262
356 SMITH,CALEB,LINDSEY SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 23CR 702063
357 SMITH,SAMANTHA,JANE SPEEDING 076/55 ENNIS,D,F 23CR 702079
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702079
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702079
358 SODERLUND,DAVID,JOSEPH SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 702020
359 SPOOR,JAMES,EDWARD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 700902
360 SPOOR,JAMES,EDWARD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700495
** 361 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738
362 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024
363 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703
364 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475
365 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245
366 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705
367 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518
368 STYRON,NATHANEL,BLAKE SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 701939
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23CR 701939
369 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311
370 SWANGER,BRUCE,MICHAEL SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 700096
371 SYKES,JOSEPH,WILLIAM,J SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701068
** 372 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120
373 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894
374 TAYLOR,ISAAC,MALIK SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701549
375 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 079/55 ENNIS,D,F 23CR 701625
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701625
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701625
376 TAYLOR,RYAN,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701180
377 TAYLOR,WENDY,EDWARDS SPEEDING 061/45 LANE,J,D 23CR 700529
378 TEEL,JAMAR,SHONDELL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701624
EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 23CR 701624
379 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266
380 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130
381 THOMASSON,JADYN,NASIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 23CR 700471
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 23CR 700471
382 THOMPSON,CHRISTOPHER,A NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 701610
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701610
383 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412
384 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335
385 THORNTON,SAMUEL,CALEB FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701260
386 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968
387 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009
** 388 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 14
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511
389 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064
390 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431
391 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075
392 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693
393 TYNDALL,COLTON,ELLINGT DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705745
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705745
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705745
394 TZEC,MARIO,FRANCO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701194
395 UPTON,MATTHEW,THOMAS SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701145
** 396 UTLEY,BRITNEY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 271383
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 271383
397 UTLEY,BRITNEY,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 700811
OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23IF 700811
398 VALDOVINOS,PEDRO,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705871
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705871
399 VASQUEZ-VASQUEZ,BYRON, NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702017
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702017
** 400 VEALEY,DEREK,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 226943
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 226943
401 VELAZQUEZ,JULIO,CESAR, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701984
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701984
402 VIELE,WILLIAM,GARTH CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700672
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700672
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700672
SPEEDING 067/55 LANE,J,D 23CR 700672
403 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654
404 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804
405 VINSON,KAREN,SELENE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 23CR 700976
406 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230
** 407 WADDELL,GWENDOLYN,MACK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323969
** 408 WADDELL,GWENDOLYN,MACK SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ENNIS,D,F 22CR 705140
** 409 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253
** 410 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254
411 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255
412 WATERS,JEAN,HOUSE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700968
413 WATSON,JENNIFER,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701890
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 701890
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701890
414 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131
415 WAYMIRE,JENNIFER SPEEDING 051/35 LANE,J,D 23CR 701765
416 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668
417 WHITEHURST,NAYANDA,MEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701901
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701901
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701901
SPEEDING 057/45 LANE,J,D 23CR 701901
418 WHITFIELD,TANNER,DARDE EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 23IF 700970
419 WIDENER,ASHLEY EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 701263
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 15
COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
420 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680
421 WILLIAMS, JESSICA LEIG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM, J 23CR 259956
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM, J 23CR 259956
** 422 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622
423 WILLIAMS,JAMES,BOBBY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701899
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701899
424 WILLIS,BERNIE,CARROLL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701749
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LANE,J,D 23CR 701749
425 WILLIS,DAVID,ESTON SPEEDING 064/50 LANE,J,D 23IF 700230
426 WILLIS,KATHRYN,ANN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704627
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704627
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704627
427 WILSON,TYLER,GREGG FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700967
428 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991
LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991
429 WING,LAM,SHUEN EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 23IF 701054
430 WOODARD,LONNIE,DARREN SPEEDING 080/55 LANE,J,D 22CR 705507
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705507
431 WORTHINGTON,DURRELL,MA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701096
432 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 359848
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 359848
433 ZAVALA,MICHAEL,ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701395
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701395
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701395
WINDOW TINTING VIOL GOODRUM,J 23CR 701395
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701395
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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