carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701405

** 2 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099

OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099

3 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180

LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

4 ALLAN,KIMBERLY,RUSSELL SPEEDING 053/35 LANE,J,D 23CR 701883

5 ALLEN,STERLING,WENDELL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701599

6 ALMODOVAR,ANTHONY,JACO FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT VADELL,B 23IF 000058

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT VADELL,B 23IF 000058

7 ALTON,JAN,RAY SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 23IF 700829

8 AMER,AHMED,MAHAMMED FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HERNANDEZ,J 23IF 701177

9 AYALA,SARAH,ELISABETH SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701196

** 10 BAKER,ERIC,EMMANUEL SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 704400

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704400

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704400

11 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700585

** 12 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099

13 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670

14 BAXTER,HUNTER,GORDON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 702991

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702991

15 BAXTER,HUNTER,GORDON SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702400

16 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700649

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700649

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700649

17 BENTON,JOSHUA,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,T 23CR 701677

18 BERRY,BOBBY,ANTHONY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701258

19 BETANCOURT,GRANT,ALEXA EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 23IF 700993

20 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701657

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701657

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701657

21 BOCANEGRA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701175

IMPROPER MUFFLER HATFIELD,JO 23CR 701175

22 BOCANEGRA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701176

IMPROPER MUFFLER HATFIELD,JO 23CR 701176

23 BOECKMANN,TIANNA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 704130

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 704130

24 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704001

EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704001

25 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223

EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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26 BOWMAN,MICHEAL,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700860

27 BRADSHAW,FLOYD,NELSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701947

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701947

28 BRAGG,DALTON,STEWART SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL MORRIS,W 18CR 000640

DRIVE/PARK IN PUBLIC PLACE AFT MORRIS,W 18CR 000640

29 BRAGG,DALTON,STEWART RESISTING PUBLIC OFFICER MORRIS,W 18CR 000641

30 BRAGG,DALTON,STEWART FAIL TO BURN HEADLAMPS MORRIS,W,II 18CR 702647

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W,II 18CR 702647

31 BRAKE,JAMES,EVERETTE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249378

32 BRAKE,JAMES,EVERETTE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700498

33 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594

34 BREWER,ROMAN,TYLER SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 700481

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700481

35 BRIMMER,DEVIN,ISAIAH UNSAFE MOVEMENT MEYER,J 23IF 700990

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MEYER,J 23IF 700990

36 BROOKS,AUSTIN,DREW DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,GEO 23CR 302119

RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 302119

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BLALOCK,GEO 23CR 302119

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BLALOCK,GEO 23CR 302119

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BLALOCK,GEO 23CR 302119

37 BROWN,COLTON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700940

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700940

38 BROWN,GEORGE,ASHLEY SPEEDING 066/50 LANE,J,D 23CR 701609

39 BROWN,JACOB,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705650

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 705650

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 705650

40 BROWN,TAYLOR,NICOLE SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701550

41 BROWN,THOMAS,WILLIAM SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700928

42 BRUBAKER,COOPER,RILEY WINDOW TINTING VIOL GOODRUM,J 23CR 701575

EXCEEDING POSTED SPEED GOODRUM,J 23CR 701575

43 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638

44 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456

45 BRYANT,MICHAEL,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701980

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701980

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701980

UNSAFE TIRES LANE,J,D 23CR 701980

46 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331

47 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222

48 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745

49 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686

50 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467

51 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043

52 BYNUM,ADAM,TAYLOR SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 702080

53 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691

54 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625

55 CALLES,DAVID,CASTILLO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701517

** 56 CANNON,THOMAS,CHRISTOP DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050589

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 21CR 050589

57 CARDENAS,KACIE,MARIE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701106

58 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701479

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701479

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 701479

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701479

59 CARRUTHERS,TAMARCUS,EU SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 23CR 701614

60 CARTER,JAMES,SAUNDERS, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 23CR 700793

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 23CR 700793

DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 23CR 700793

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700793

61 CARTER,NAPOLEON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 23CR 701981

SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23CR 701981

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 701981

62 CARTER,PHILLIP,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700825

63 CASHWELL,GEORGE,EDWARD SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 700350

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700350

64 CASSERLY,CHARLES,THOMA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566

65 CHAPPELL,MARY,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 23CR 701317

66 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 206961

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 206961

FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 206961

67 CHURCH,GARLAND,STEVEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 23CR 701843

68 CHURCH,HAILEY,ELIZABET SPEEDING 066/45 LANE,J,D 23CR 701979

69 CLARK,DENIS,MARK SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 701764

70 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850

71 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050241

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050241

72 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700349

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700349

** 73 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578

74 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817

75 COIA,TONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702016

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702016

SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 23CR 702016

76 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700363

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700363

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 23CR 700363

77 COLESNIC,IVAN,ALEXANDE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701748

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701748

78 CORMOS,GHEORGHE,LUCIAN SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 23CR 299784

ASSAULT ON A FEMALE BRANCH,CORE 23CR 299784

79 COTE,TONYA,MARIE SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701900

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701900

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 23CR 701900

TEXTING VIOL MOTOR VEH LANE,J,D 23CR 701900

80 COTTEN,TODD,ALLEN,JR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT VADELL,BRIA 23IF 000029

81 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230

82 CRAWFORD,REBECCA,LYN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700989

83 CREECH,MASON,FISCHER CONSUME ALC BY 19/20 GOODRUM,J 23CR 701673

84 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 701225

** 85 DAIL,TIMOTHY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 259890

86 DAIL,TIMOTHY,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701089

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 701089

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY ENNIS,D,F 23CR 701089

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 701089

** 87 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685

88 DAVIDSON,MICHAEL,ROBER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SZCZEPANIAK 23CR 000194

89 DAVIS,AMBER,LEIGH,NICO A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705561

90 DAVIS,LUKAS,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 23CR 700720

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700720

EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 23CR 700720

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LANE,J,D 23CR 700720

91 DAVISON,CAROL,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701622

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701622

SPEEDING 065/50 ENNIS,D,F 23CR 701622

92 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 269859

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 22CR 269859

93 DEAN,JOSEPH,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702061

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702061

94 DEAN,TIMOTHY,STEVEN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700806

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 700806

95 DEANDA,GABRIELLA,MARIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701817

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701817

96 DECKER,THOMAS,R SPEEDING 073/55 LANE,J,D 23CR 701816

97 DEFEO,FREDERICK,SHAWN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 22CR 705918

DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705918

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705918

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705918

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22CR 705918

98 DEGREE,JAYE,JACQUELINE LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701600

99 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

100 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

101 DEMICHELE,SCOTT,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701236

102 DEWEY,SAMUEL,RODGERS,I DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701601

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701601

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701601

103 DEZERN,STEPHANIE,JEAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MILLEA,T 23CR 701687

104 DIEP,CAN,TUY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702551

105 DINSENBACHER,CARL,LUDW DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705671

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705671

106 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179

107 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302

FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302

UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302

UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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108 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615

109 DOYLE,STEVEN,JAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701060

110 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366

** 111 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532

** 112 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591

113 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835

114 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479

115 EATON,MICHAEL,CHASE SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 20CR 704530

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 20CR 704530

116 ELLISON,HECTOR,RODERIC WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 700837

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23CR 700837

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700837

117 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,JOR 22CR 364418

DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,JOR 22CR 364418

SPEEDING 070/45 GOODRUM,JOR 22CR 364418

118 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705724

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705724

119 EVANS,KEIFFER,DEVYN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CARROLL,T 22CR 705067

120 EVERHART,DANIEL,RAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701004

121 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836

122 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644

123 FERRICHER,LUKE,CASIMIR ASSAULT ON A FEMALE SZCZEPANIAK 23CR 263491

124 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766

125 FISHER,KRISTAN,EVELYN SPEEDING 057/40 LANE,J,D 23CR 702019

126 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041

127 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY SPEEDING 101/55 ENNIS,D,F 22CR 703800

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 703800

128 FLEISHMAN,LOUIS,EDWIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700979

129 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888

130 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 701778

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 23CR 701778

131 FORDE,FAITH,LASHAWN SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701982

132 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 705560

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705560

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705560

133 FULMER,SONYA,DENISE DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 23CR 286874

EXPIRED OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 286874

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERNANDEZ,J 23CR 286874

** 134 GALLIONELANGLEY, BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL, T 23CR 255316

135 GALLIONELANGLEY,BRITTN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701326

136 GANDY,RICHARD,SHELDON, DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704303

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704303

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704303

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704303

137 GARCIA,TASHA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701532

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701532

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

138 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435

139 GARRAHAN,PATRICK,MICHA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701257

140 GASKILLROBINSON,ASHLYN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 23IF 700081

** 141 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426

142 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655

143 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656

144 GENTRY,ZACHARY,CLAYTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701983

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701983

CHILD NOT IN REAR SEAT LANE,J,D 23CR 701983

145 GEORGE,TIMOTHY,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589

146 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659

147 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963

148 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963

149 GLINES,BRODY,HALEY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 701839

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701839

150 GODETTE,ANTONIO,DOMINI SPEEDING 080/55 ENNIS,D,F 23CR 700560

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700560

151 GODWIN,JOSEPH,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 700961

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700961

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 700961

152 GORMAN,AMBER,RENEE SPEEDING 067/45 LANE,J,D 22CR 705542

153 GRANDY,LAUREN,NICOLE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 23IF 701192

154 GRAY,AMY,SCARBOROUGH SPEEDING 052/35 HERNANDEZ,J 23CR 702141

DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 702141

155 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

156 GUERRERO GARCIA,VICTOR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

157 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700485

158 GUTHRIE,PAIGE,SUZANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701978

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701978

159 GUTHRIE,SAMUEL,LEROY ASSAULT ON A FEMALE GUTHRIE,GRE 23CR 253891

** 160 HADDOCK,GAIL,LINDA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 702174

161 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 702176

162 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639

163 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559

164 HAMILTON,HANNAH,CELESE SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 701938

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701938

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701938

165 HAMMOND,JUSTIN,HENRY ASSAULT ON A FEMALE BLALOCK,GEO 23CR 285827

RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 285827

166 HANKINS,CALEB,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705651

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22CR 705651

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705651

167 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700987

168 HARGRAVES,MICHAEL,KENT NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700838

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700838

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE LANE,J,D 23CR 700838

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 700838

169 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587

170 HAWKINS,SUZANNE,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700058

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700058

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700058

171 HEMENWAY,VICTORIA,LYNN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 701587

172 HENDERSON,ASHLEY,RAJEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 23CR 700883

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 23CR 700883

173 HENDERSON,JACKSON,PIER CONSUME ALC BY

** 174 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 274477

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 23CR 274477

175 HENNESSEY,EDWARD,CHARL SPEEDING 054/35 ENNIS,D,F 23CR 701462

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701462

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 23CR 701462

OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23CR 701462

176 HENRY,BRAXTON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 212931

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,JUSTIN 23CR 212931

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 212931

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,JUSTIN 23CR 212931

177 HENRY,DOUGLAS,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700984

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700984

178 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358

179 HERNANDEZ,ROBERTO FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT LANE,J,D 23IF 701062

180 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064

181 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026

182 HIBBS,THOMAS,HAWKINS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 281261

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 281261

RESISTING PUBLIC OFFICER LANE,JUSTIN 23CR 281261

DWLR IMPAIRED REV LANE,JUSTIN 23CR 281261

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,JUSTIN 23CR 281261

183 HIBBS,THOMAS,HAWKINS OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 701618

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 701618

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701618

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 23CR 701618

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701618

184 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223

** 185 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486

186 HILL,LANIECE,SHEA-MONI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701763

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701763

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23CR 701763

187 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275

188 HOLLAND,JENNIFER,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 220452

DRIVE LEFT OF CENTER SZCZEPANIAK 23CR 220452

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 220452

189 HOLLIS,REBECCA,LAUREN DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 701617

190 HONEYCUTT,DONALD,WILSO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701182

191 HOOD,JOHN,WESLEY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 706056

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 706056

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 706056

192 HOWARD,RENEE,SMITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700978

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23IF 700978

193 HOWES,HENRY,CRAYNE,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700980

** 194 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196

195 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197

196 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198

197 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819

198 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007

199 HULSEY,BRANDON,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700758

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 700758

200 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304

UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304

201 HUNT,KEILO,NATHANIEL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700209

202 JAMES,RASHAOUN,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700642

203 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 705283

WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 705283

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 705283

204 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 705424

205 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702508

** 206 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249650

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 249650

207 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700903

IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 23CR 700903

208 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700904

209 JEFFREYS,PAUL,BENNETT SPEEDING 076/55 LANE,J,D 23CR 701775

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701775

210 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031

211 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928

** 212 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447

213 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702102

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 702102

214 JOHNSON,CORNELIUS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705123

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705123

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705123

UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22CR 705123

215 JOHNSON,CORNELIUS,JR DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 700178

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 700178

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 700178

216 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344

217 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588

218 JONES,DEBORAH,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702078

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702078

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702078

219 JONES,HANNAH,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701003

220 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414

221 JONES,JAMAAL,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000595

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

222 JONES,JOSEPH,CONNOR SPEEDING 053/35 HERNANDEZ,J 23CR 702068

223 JONES,RORY,FRANKLIN SPEEDING 055/35 LANE,J,D 23CR 701884

224 JONES,TREY,VAUGHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700985

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 23IF 700985

225 JOYNER, JORDAN DESHAUN ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH GRANADOS HE 23CR 311957

226 KIRBY,CAMERON,SCOTT SPEEDING 074/35 HERNANDEZ,J 23CR 701847

** 227 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733

228 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213

229 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510

230 LANDFRIED,MICHAEL,E FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701261

231 LANIER,DWIGHT,BARDEN OPERATE VEH NO INS BLALOCK,G 23CR 701319

232 LAUGHINGHOUSE,LOGAN,WI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700636

233 LAWRENCE,LILLIAN,MONTG SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701211

234 LAWSON,DARREN,ODELL DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 701873

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 701873

NO LIABILITY INSURANCE BLALOCK,G 23CR 701873

235 LEWIS,CHARLES,CAMERON, LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701374

PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701374

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 701374

236 LEWIS,CHRISTOPHER,KURT CONSUME ALC BY 19/20 GOODRUM,J 23CR 701674

237 LEWIS,COREY,ALLAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701987

238 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202

239 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669

240 LEWIS,HANNAH,KAYE SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 23IF 701235

241 LEYVA,EDUARDO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700992

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23IF 700992

242 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704854

243 LIVESAY,CHERYL,RAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702081

244 LIVINGSTON,CONNOR,WILL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 702018

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 702018

245 LOPEZ-BARAJAS,EMANUEL, FAIL TO BURN HEADLAMPS LANE,J,D 23IF 700956

246 LOVING,ANTHONY,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701577

247 LOWERY,ALEXA,RAE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700907

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CHUNN,D,T 23CR 700907

** 248 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,R 23CR 000165

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KEARNEY,R 23CR 000165

249 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700789

250 LUCAS,JERRY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702251

** 251 LUPOLD,BRANDON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 259738

RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,DAVID 23CR 259738

252 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008

** 253 MACKLIN,JOSHUA,ANDREW, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014

254 MAHONEY,MAUREEN,DAUGHE NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701383

REG CARD ADDRESS CHANGE VIO HATFIELD,JO 23CR 701383

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE HATFIELD,JO 23CR 701383

255 MAJOR,KELSYIE,ILLYZZAB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702059

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702059

256 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563

257 MARTINEZ,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701213

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701213

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701213

258 MARTINEZ,HOMERO,JAVIER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700536

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700536

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 23CR 700536

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700536

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700536

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 700536

259 MARTINEZ,TERI,KELLI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701209

260 MASON,JOHN,AARON,JR SPEEDING 055/40 LANE,J,D 23IF 701105

261 MATTICE,MILA,FULCHER FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,J,D 23IF 701000

262 MCDANIEL,TARA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BRANCH 22CR 000842

263 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639

264 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 705074

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 705074

265 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552

266 MELVILLE,ANTHONY,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701488

267 MEYERS,CHRISTOPHER,KEN SPEEDING 082/55 LANE,J,D 23CR 700259

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700259

268 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ENNIS,D,F 23CR 701481

269 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT LANE,J,D 23CR 701774

270 MEYERS,JENNIFER,MARIA SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 701005

271 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 085/55 LANE,J,D 23CR 700165

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700165

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700165

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700165

272 MILLER,ROBERT,RANKIN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700288

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700288

SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23CR 700288

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700288

273 MIZELLE,LARRY,DEAN,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701259

274 MOODY,MATTHEW,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700049

275 MOONEY,SEBASTIAN,SCOTT NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700219

276 MOORE,DASHON,TAQUAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701621

277 MOORE,MELISSA,SALTER FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 23CR 701940

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701940

278 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045

279 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357

280 MORGAN,CARIE,LYNN SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 23CR 254532

** 281 MORITZ,TRAVIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 23CR 288100

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 23CR 288100

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 23CR 288100

282 MORRIS,ANTHONY,ALLEN,I FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700657

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 700657

283 MORRIS,ZOEY,GRAY FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702471

284 MURRAY,LYNADA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700220

285 MURRAY,MCKEEVER SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 701623

286 NEAL,KEVIN,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701586

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701586

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701586

287 NEAL,MARLEY,ANNA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 701181

288 NEWMAN,MEAGAN,ANN SPEEDING 053/35 LANE,J,D 23CR 701885

289 OLIN,JONATHAN,WILLIAM SPEEDING 073/55 LANE,J,D 23CR 701620

290 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945

291 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889

292 OSLIN,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 280351

293 OVERTON,WILLIAM,HERNDO NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 701588

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701588

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701588

294 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700420

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700420

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700420

295 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829

296 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701288

297 PALACIOS,TIMOTHY,ANTON RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701776

EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 23CR 701776

298 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297

299 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234

300 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

301 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683

302 PARSONS,ERIKA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 701874

303 PARTYKA,MADISON,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701576

304 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803

305 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705633

306 PENA,JOHN,LOU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG GOODRUM,J 23CR 700501

NO LIABILITY INSURANCE GOODRUM,J 23CR 700501

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GOODRUM,J 23CR 700501

307 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836

** 308 PEOPLES,JEANNA,KAY LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 21CR 702148

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702148

309 PERALTA,PABLO,DEJESUS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 701628

310 PETTIT,CARRIE,VIOLA SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701210

311 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701804

WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 23CR 701804

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701804

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 701804

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701804

UNSAFE TIRES LANE,J,D 23CR 701804

312 PIERCE,JOHNNY,DARIN,JR SPEEDING 066/45 LANE,J,D 23CR 700676

313 PIERCE,PHILIP,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704856

314 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728

315 PONTIOUS,DESIREE,JADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 281316

316 PONTIOUS,DESIREE,JADE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701626

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701626

** 317 POTTER,BRETT,JAMES POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 22CR 001015

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,K 22CR 001015

318 POTTER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 355635

319 POTTER,BRETT,JAMES UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 22CR 705736

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 22CR 705736

320 PRIVETT,JAMES,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701556

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701556

NO LIABILITY INSURANCE GOODRUM,J 23CR 701556

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701556

321 PRUITT,JOSHUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000313

322 PUES,BRANDON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000364

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 23CR 000364

323 PURSER,JAMES,RODNEY,IV FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701002

324 QUICK,SYMMANTHA,DANIEL SPEEDING 057/35 LANE,J,D 23CR 701611

325 RAMIREZLOPEZ,JOSE,G DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700944

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 23CR 700944

326 RAMIZI,BLENDON ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH GRANADOS HE 23CR 311950

327 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705203

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705203

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705203

328 REID,SHIRLEY,RIVES UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G,A 21IF 703184

329 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963

330 RENFROW,ENNIS,MARION FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 23IF 700414

331 REUKAUF,RENEE,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701886

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701886

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23CR 701886

332 RIGSBEE,KENNETH,SCOTT, DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701941

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CARROLL,T 23CR 701941

333 RIVERA,XAVIER,MASON DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701379

334 ROACH,CATHERINE,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700484

335 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572

336 ROBERTSON,JAMES,ERIC RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,THOM 23CR 313156

337 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128

338 ROMIJNE,ELSI,TATYANA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701238

339 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 362570

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 362570

340 ROUSE,PATRICIA,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701195

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 701195

341 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLER,JOSH 22CR 371019

DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,JOSH 22CR 371019

342 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLER,J,A 22CR 705995

343 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570

** 344 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313

** 345 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316

346 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631

347 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 285110

348 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 312461

INTERFERE EMERG COMMUNICATION BRANCH,CORE 23CR 312461

** 349 SAWYER,DENNIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH 23CR 000318

350 SAWYER,DENNIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BRANCH,CORE 23CR 295925

351 SAWYER,JULIA,LEIGH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701242

352 SHARPE,CHARLES,D DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 704769

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704769

IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 22CR 704769

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 704769

353 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750

354 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426

355 SMITH,BILLY,MERCER UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23IF 701262

356 SMITH,CALEB,LINDSEY SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 23CR 702063

357 SMITH,SAMANTHA,JANE SPEEDING 076/55 ENNIS,D,F 23CR 702079

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702079

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702079

358 SODERLUND,DAVID,JOSEPH SPEEDING 062/45 LANE,J,D 23CR 702020

359 SPOOR,JAMES,EDWARD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 700902

360 SPOOR,JAMES,EDWARD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700495

** 361 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738

362 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024

363 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703

364 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475

365 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245

366 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705

367 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518

368 STYRON,NATHANEL,BLAKE SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 701939

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 23CR 701939

369 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311

370 SWANGER,BRUCE,MICHAEL SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 700096

371 SYKES,JOSEPH,WILLIAM,J SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701068

** 372 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120

373 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894

374 TAYLOR,ISAAC,MALIK SPEEDING 071/55 LANE,J,D 23CR 701549

375 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 079/55 ENNIS,D,F 23CR 701625

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701625

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701625

376 TAYLOR,RYAN,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701180

377 TAYLOR,WENDY,EDWARDS SPEEDING 061/45 LANE,J,D 23CR 700529

378 TEEL,JAMAR,SHONDELL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701624

EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 23CR 701624

379 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266

380 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130

381 THOMASSON,JADYN,NASIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 23CR 700471

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 23CR 700471

382 THOMPSON,CHRISTOPHER,A NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 701610

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701610

383 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412

384 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335

385 THORNTON,SAMUEL,CALEB FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701260

386 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968

387 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009

** 388 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 14

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511

389 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064

390 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431

391 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075

392 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693

393 TYNDALL,COLTON,ELLINGT DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705745

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705745

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705745

394 TZEC,MARIO,FRANCO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701194

395 UPTON,MATTHEW,THOMAS SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 701145

** 396 UTLEY,BRITNEY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 271383

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 271383

397 UTLEY,BRITNEY,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 700811

OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23IF 700811

398 VALDOVINOS,PEDRO,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705871

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705871

399 VASQUEZ-VASQUEZ,BYRON, NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702017

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702017

** 400 VEALEY,DEREK,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 226943

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 226943

401 VELAZQUEZ,JULIO,CESAR, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701984

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701984

402 VIELE,WILLIAM,GARTH CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700672

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700672

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700672

SPEEDING 067/55 LANE,J,D 23CR 700672

403 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654

404 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804

405 VINSON,KAREN,SELENE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 23CR 700976

406 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230

** 407 WADDELL,GWENDOLYN,MACK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323969

** 408 WADDELL,GWENDOLYN,MACK SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ENNIS,D,F 22CR 705140

** 409 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253

** 410 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254

411 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255

412 WATERS,JEAN,HOUSE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700968

413 WATSON,JENNIFER,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701890

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 23CR 701890

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701890

414 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131

415 WAYMIRE,JENNIFER SPEEDING 051/35 LANE,J,D 23CR 701765

416 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668

417 WHITEHURST,NAYANDA,MEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701901

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701901

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701901

SPEEDING 057/45 LANE,J,D 23CR 701901

418 WHITFIELD,TANNER,DARDE EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 23IF 700970

419 WIDENER,ASHLEY EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 701263

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 15

COURT DATE: 06/13/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

420 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680

421 WILLIAMS, JESSICA LEIG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM, J 23CR 259956

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM, J 23CR 259956

** 422 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622

423 WILLIAMS,JAMES,BOBBY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701899

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701899

424 WILLIS,BERNIE,CARROLL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 701749

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LANE,J,D 23CR 701749

425 WILLIS,DAVID,ESTON SPEEDING 064/50 LANE,J,D 23IF 700230

426 WILLIS,KATHRYN,ANN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704627

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704627

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704627

427 WILSON,TYLER,GREGG FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700967

428 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991

LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991

429 WING,LAM,SHUEN EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 23IF 701054

430 WOODARD,LONNIE,DARREN SPEEDING 080/55 LANE,J,D 22CR 705507

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705507

431 WORTHINGTON,DURRELL,MA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 701096

432 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 359848

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 359848

433 ZAVALA,MICHAEL,ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701395

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701395

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701395

WINDOW TINTING VIOL GOODRUM,J 23CR 701395

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701395

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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