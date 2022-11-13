carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ARTHUR,CRAIG,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000241

2 ASHLEY,JENNA,JOAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 700646

3 BERNAL-BANOS,LUZ,DIVIN SPEEDING 097/55 CASNER,S,M 21CR 702797

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702797

4 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

5 BRADLEY,CLINTON,MONTEL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,K 19CR 052769

6 BRUCE,WILLIAM AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 BEDSOLE,J 22CR 704359

7 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627

OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627

8 CAMILO,DANIEL,VINCENT DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051319

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 051319

9 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

** 10 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667

11 CERINO,MATEO,GARCIA NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 22CR 704178

12 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306

13 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,C 20CR 000665

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,C 20CR 000665

14 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 703916

15 CHURCHILL,BRANDON,LEE COMMUNICATING THREATS WHALLEY,LEO 21CR 051472

16 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842

17 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468

18 COCHRAN,SAMUEL,ALLEN SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 700666

DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700666

CRIMINAL CONTEMPT HOLSCLAW,C 22CR 700666

19 COPSON,NICHOLE,CHRISTI SIMPLE ASSAULT MILLEA,THOM 22CR 314727

20 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870

21 DAILEY,STEPHANIE GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277

22 DANIELS,LORIE CYBERSTALKING WATSON,CHRI 22CR 275672

23 DAVENPORT,WALTER,RAY NO LIABILITY INSURANCE MILLEA,T 22CR 704774

24 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 22CR 050940

25 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994

26 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB NON-STANDARD VEH - OPERATION BEDSOLE,J 22IF 701618

27 EVANS,DENNIS,BLAKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHAANINE,E 22CR 704729

28 FLODIN,SHANE,LEE CONSUME ALCOHOL COMM VEH ROBERSON,B 22CR 704632

POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22CR 704632

** 29 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 22CR 000099

30 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR FOLLOWING TOO CLOSELY FRANKEL,J 22IF 703046

SPEEDING 059/45 FRANKEL,J 22IF 703046

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER FRANKEL,J 22IF 703046

31 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084

32 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006

33 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007

34 GIBBS,PAYTON SIMPLE ASSAULT PINER,JESSI 22CR 291596

35 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807

36 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808

37 HART,STEPHANIE,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 22CR 328874

38 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760

39 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714

40 HOPEWELL,ASHLEY,DANIEL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 22CR 051297

41 HOWLAND,PATTY,WILLIS SIMPLE ASSAULT RESOR,SHARO 22CR 051924

42 HUNT,APRIL LYNN SIMPLE ASSAULT PINER,JESSI 22CR 291590

43 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090

** 44 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147

SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147

45 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183

46 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 050971

47 JOYCE,JOHNATHAN,PAUL SIMPLE ASSAULT JOYCE,JEREM 22CR 296789

** 48 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038

49 KEY,BRITNIE HOLLOWAY SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,EL 22CR 293156

50 LANIER,KRISTEN SIMPLE ASSAULT TAYLOR,S 22CR 000918

51 LEEGINS,LAURA,STYERS MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 22CR 704662

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 22CR 704662

52 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326

53 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637

54 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842

55 LEWIS,JESSICA MARIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 272496

56 LUPTON,DAVID ASSAULT ON A FEMALE RESOR,SHARO 22CR 051922

57 LUPTON,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS RESOR,SHARO 22CR 051923

58 MCCARVILL,JASON SIMPLE ASSAULT TAYLOR,S 22CR 000919

59 METCALF,KYLE,JACOB DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000673

OPERATE VEH NO INS GASKILL,J 22CR 000673

60 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064

61 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135

62 NORMAN,MICHAEL,PERRY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 701806

63 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

64 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993

65 PARGETER,JASON,MICHAEL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) IPOCK,R 22CR 702220

66 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182

67 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561

68 QUILLEN,JARED,PAUL INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 313188

69 QUILLEN,JARED,PAUL INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 313189

70 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 11/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 71 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141

72 SETTLE,SUE ELLEN ASSAULT AND BATTERY LAWRENCE,KA 22CR 288227

73 SHEPARD,DALTON SECOND DEGREE TRESPASS GUZIK,KAIA 22CR 297241

74 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648

FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052648

75 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669

76 STIMPSON,JOHN,RICH,JR HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,EL 22CR 313181

77 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIS,C 22CR 051298

CONSUME ALC BY 19/20 WILLIS,C 22CR 051298

78 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051299

ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299

ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299

79 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ATTEMPT TO ALTER DESTROY OR ST MILLEA,T 22CR 051316

80 TRIPP,ALAN,WAYNE SPEEDING 051/35 MELBY,R,O 22CR 703585

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703585

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703585

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703585

81 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588

82 VARNELL,BRIDGET,SUSANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,J 22CR 703037

83 WETHERINGTON,ROBERT,TA DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700914

84 WETHERINGTON,RONNIE,CA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000558

BURN SOLID WASTE MARLETTE 22CR 000558

** 85 WILSON,LINDY LAWRENCE INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 251571

86 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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