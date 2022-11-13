DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARTHUR,CRAIG,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000241
2 ASHLEY,JENNA,JOAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 700646
3 BERNAL-BANOS,LUZ,DIVIN SPEEDING 097/55 CASNER,S,M 21CR 702797
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 702797
4 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
5 BRADLEY,CLINTON,MONTEL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,K 19CR 052769
6 BRUCE,WILLIAM AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 BEDSOLE,J 22CR 704359
7 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627
OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627
8 CAMILO,DANIEL,VINCENT DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051319
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 051319
9 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
** 10 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667
11 CERINO,MATEO,GARCIA NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 22CR 704178
12 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306
13 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,C 20CR 000665
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,C 20CR 000665
14 CHURCHILL,BRANDON,LEE DWLR IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 703916
15 CHURCHILL,BRANDON,LEE COMMUNICATING THREATS WHALLEY,LEO 21CR 051472
16 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842
17 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468
18 COCHRAN,SAMUEL,ALLEN SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 700666
DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700666
CRIMINAL CONTEMPT HOLSCLAW,C 22CR 700666
19 COPSON,NICHOLE,CHRISTI SIMPLE ASSAULT MILLEA,THOM 22CR 314727
20 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870
21 DAILEY,STEPHANIE GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277
22 DANIELS,LORIE CYBERSTALKING WATSON,CHRI 22CR 275672
23 DAVENPORT,WALTER,RAY NO LIABILITY INSURANCE MILLEA,T 22CR 704774
24 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 22CR 050940
25 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994
26 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB NON-STANDARD VEH - OPERATION BEDSOLE,J 22IF 701618
27 EVANS,DENNIS,BLAKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CHAANINE,E 22CR 704729
28 FLODIN,SHANE,LEE CONSUME ALCOHOL COMM VEH ROBERSON,B 22CR 704632
POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22CR 704632
** 29 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 22CR 000099
30 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR FOLLOWING TOO CLOSELY FRANKEL,J 22IF 703046
SPEEDING 059/45 FRANKEL,J 22IF 703046
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER FRANKEL,J 22IF 703046
31 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084
32 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006
33 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007
34 GIBBS,PAYTON SIMPLE ASSAULT PINER,JESSI 22CR 291596
35 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807
36 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808
37 HART,STEPHANIE,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 22CR 328874
38 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760
39 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714
40 HOPEWELL,ASHLEY,DANIEL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 22CR 051297
41 HOWLAND,PATTY,WILLIS SIMPLE ASSAULT RESOR,SHARO 22CR 051924
42 HUNT,APRIL LYNN SIMPLE ASSAULT PINER,JESSI 22CR 291590
43 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090
** 44 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147
SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147
45 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183
46 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 050971
47 JOYCE,JOHNATHAN,PAUL SIMPLE ASSAULT JOYCE,JEREM 22CR 296789
** 48 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038
49 KEY,BRITNIE HOLLOWAY SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,EL 22CR 293156
50 LANIER,KRISTEN SIMPLE ASSAULT TAYLOR,S 22CR 000918
51 LEEGINS,LAURA,STYERS MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 22CR 704662
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 22CR 704662
52 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326
53 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637
54 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842
55 LEWIS,JESSICA MARIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 272496
56 LUPTON,DAVID ASSAULT ON A FEMALE RESOR,SHARO 22CR 051922
57 LUPTON,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS RESOR,SHARO 22CR 051923
58 MCCARVILL,JASON SIMPLE ASSAULT TAYLOR,S 22CR 000919
59 METCALF,KYLE,JACOB DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000673
OPERATE VEH NO INS GASKILL,J 22CR 000673
60 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064
61 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135
62 NORMAN,MICHAEL,PERRY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 701806
63 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
64 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993
65 PARGETER,JASON,MICHAEL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) IPOCK,R 22CR 702220
66 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182
67 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561
68 QUILLEN,JARED,PAUL INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 313188
69 QUILLEN,JARED,PAUL INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 313189
70 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 11/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 71 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141
72 SETTLE,SUE ELLEN ASSAULT AND BATTERY LAWRENCE,KA 22CR 288227
73 SHEPARD,DALTON SECOND DEGREE TRESPASS GUZIK,KAIA 22CR 297241
74 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648
FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052648
75 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669
76 STIMPSON,JOHN,RICH,JR HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,EL 22CR 313181
77 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIS,C 22CR 051298
CONSUME ALC BY 19/20 WILLIS,C 22CR 051298
78 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051299
ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299
ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299
79 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ATTEMPT TO ALTER DESTROY OR ST MILLEA,T 22CR 051316
80 TRIPP,ALAN,WAYNE SPEEDING 051/35 MELBY,R,O 22CR 703585
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703585
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703585
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703585
81 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588
82 VARNELL,BRIDGET,SUSANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,J 22CR 703037
83 WETHERINGTON,ROBERT,TA DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700914
84 WETHERINGTON,RONNIE,CA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000558
BURN SOLID WASTE MARLETTE 22CR 000558
** 85 WILSON,LINDY LAWRENCE INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 251571
86 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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