carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 AH SIU,KIVA JOSEPH FINANCIAL CARD FRAUD (F) CARROLL,TRA 22CR 274549

2 ARMSTRONG,ASHLEY LARCENY AFTER BREAK/ENTER STEWART,ELI 23CR 207161

3 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251

DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251

FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251

** 4 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301519

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301519

5 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301510

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301510

6 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

** 7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

** 13 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

** 14 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

15 BATEMAN,DANNY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 341694

DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,MORG 22CR 341694

16 BATEMAN,DANNY,LEE,JR POSSESS HEROIN BURTON,MORG 22CR 341696

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 341696

** 17 BOYD,TIFFANY,LYNN EMBEZZLEMENT SPEEDWAY 22CR 304132

18 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613

19 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614

20 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249

21 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250

22 BROWN,RUSTY,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,CA 22CR 321398

23 BROWN,RUSTY,WILLIAM UTTERING FORGED INSTRUMENT CLARK,CASSI 22CR 324540

FORGERY AND COUNTERFEITING OF CLARK,CASSI 22CR 324540

24 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493

** 25 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE LARCENY BY EMPLOYEE PROBST,B 22CR 050256

** 26 CLEARY,SHARON,LYNN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 323501

** 27 CLEARY,SHARON,LYNN LARCENY BY EMPLOYEE HOWELL,MATT 22CR 323507

28 COBB,ALTON,HARRISON,JR FELONY POSSESSION OF COCAINE SORRELS,JAM 22CR 370054

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 370054

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 29 COFFEY,WILLIAM-TYLER,D INDECENT LIBERTIES WITH CHILD ALEXANDER,J 22CR 317500

30 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN FRANKEL,JOS 22CR 353061

UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FRANKEL,JOS 22CR 353061

31 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY LARCENY AFTER BREAK/ENTER BULLOCK,SCO 22CR 353078

BREAKING AND OR ENTERING (F) BULLOCK,SCO 22CR 353078

SECOND DEGREE TRESPASS BULLOCK,SCO 22CR 353078

INJURY TO REAL PROPERTY BULLOCK,SCO 22CR 353078

32 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004

33 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION OF COCAINE BRANCH,CORE 22CR 366922

POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRANCH,CORE 22CR 366922

RESISTING PUBLIC OFFICER BRANCH,CORE 22CR 366922

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366922

** 34 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION SCH II CS BRANCH,CORE 22CR 366927

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366927

** 35 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580

** 36 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140

** 37 CRUSE,MICHAEL RAY POSSESS HEROIN NAKAMURA,KU 22CR 287568

DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,KU 22CR 287568

38 CULLERS,SARAH,NATALIE BURNING PERSONAL PROPERTY HAWKS,JAMES 22CR 344984

39 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199

40 DAMREN,JACOB P FELONY LARCENY GOODWIN,ISA 22CR 273126

** 41 DAMREN,JACOB P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 273136

42 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075

43 ELAM,ALAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE HAYMORE,MIC 23CR 200956

CARRYING CONCEALED WEAPON HAYMORE,MIC 23CR 200956

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 23CR 200956

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 23CR 200956

** 44 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067

45 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538

46 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539

** 47 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609

48 FULCHER,JEFFREY,DALE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 211570

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,KE 23CR 211570

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 211570

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 23CR 211570

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,KE 23CR 211570

49 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL,JACOB 22CR 307676

50 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713

51 GEORGE,BRODY,KAHSEEM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BELIZAIRE,C 21CR 050162

52 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144

53 GEORGE,BRODY,KAHSEEM LARCENY FROM THE PERSON SMITH,TYSHA 22CR 372893

ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) SMITH,TYSHA 22CR 372893

54 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

55 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881

** 56 GODETTE,OCTAVIAN DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

** 57 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620

58 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806

59 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

60 GUTHRIE,SARAH,ODELL MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 353345

61 GUTHRIE,SARAH,ODELL ASSAULT BY STRANGULATION BOYD,MICHAE 22CR 354121

MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,MICHAE 22CR 354121

ASLT INF SER INJ MINOR PRESENT BOYD,MICHAE 22CR 354121

** 62 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802

** 63 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803

** 64 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804

** 65 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805

66 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291537

MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291537

67 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE DESTEFANO,O 22CR 293102

68 HAM,JESSE,ADAM CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WANK,JASON, 22CR 334231

69 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373287

70 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373289

71 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373291

72 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373294

73 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373270

74 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373295

75 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373300

76 HART,STEPHANIE,LYNN POSS STOLEN GOODS/PROP (F) THOMAS,CRYS 22CR 360993

77 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,TONY 22CR 296226

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 296226

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROMERO,TONY 22CR 296226

78 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010

79 HOLLAND,TRAVIS,HUNTER POSSESS METHAMPHETAMINE GOODRUM,JOR 23CR 205434

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) GOODRUM,JOR 23CR 205434

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 205434

80 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160

81 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330856

82 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 330881

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 22CR 330881

83 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332364

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364

** 84 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE BRANCH,CORE 22CR 332846

85 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ HARVEY,DOUG 22CR 344388

86 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BURTON,MORG 22CR 342494

87 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285

** 88 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

89 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961

90 JONES,PATRICK,R POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 211572

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 211572

91 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395

92 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396

93 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398

** 94 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533

** 95 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534

** 96 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898

97 KELLY,SCOTT CHARLES OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291536

MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291536

98 KELLY,SCOTT CHARLES MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,OFF 22CR 293095

99 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449

100 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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101 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268

102 LEWIS,CHARLES,CAMERON FINANCIAL CARD FRAUD (F) MASON,JAMES 22CR 342341

103 LEWIS,JESSICA,MARIE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 358610

104 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827

105 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853

** 106 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898

** 107 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899

** 108 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917

FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917

109 LYONS,CHAD,W POSSESSION OF FIREARM BY FELON CASTRO,KENN 22CR 348372

110 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393

111 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394

** 112 MEADOWS,APRIL,MARIE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332368

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368

** 113 MEADOWS,APRIL,MARIE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ HARVEY,DOUG 22CR 344392

114 MOON,ERIC,STEPHEN POSSESS HEROIN WEATHERS,DA 23CR 200665

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 23CR 200665

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 200665

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 200665

115 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834

116 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 317549

117 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 318619

118 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567

119 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681

120 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689

121 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158

122 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740

OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740

123 NEEDHAM,TAYLOR,ELISE FELONY POSSESSION SCH II CS CARROLL,TRA 22CR 351390

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 351390

124 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396

125 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397

126 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611

127 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612

128 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335

129 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575

130 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576

131 ONEAL,DOUGLAS,RAY LITTERING > 500 LBS MARLETTE,JO 22CR 337132

** 132 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547

133 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512

134 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513

135 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

136 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515

137 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921

** 138 PERKINS,JULIAN BRADSHA NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BOYD,OFF MI 22CR 289852

139 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097

140 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098

141 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161

142 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623

143 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661

144 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662

145 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663

146 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664

147 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665

148 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666

149 RICHMOND,CHASE,LYNDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) ALEXANDER,G 22CR 319219

150 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354130

151 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354137

** 152 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354142

153 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN AWDW SERIOUS INJURY COVINGTON,J 22CR 372467

154 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928

RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928

155 ROSE,LLOYD,NOLAN AWDW SERIOUS INJURY ROSE,DALLAS 23CR 205938

156 ROTCHFORD,SARAH,JANE AID AND ABET FELONY LARCENY GARRETT,T 21CR 053064

CONSPIRACY TO COMMIT FELONY LA GARRETT,T 21CR 053064

157 RYAN,TIMOTHY CHARLES ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075

COMMUNICATING THREATS HAYMORE,MIC 22CR 288075

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,MIC 22CR 288075

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 288075

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 288075

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 288075

** 158 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301949

** 159 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301952

** 160 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301956

** 161 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963

EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963

EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963

** 162 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309681

** 163 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309683

** 164 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309684

165 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895

166 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589

167 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN SECOND DEGREE KIDNAPPING ALEXANDER,G 22CR 356756

DISORDERLY CONDUCT ALEXANDER,G 22CR 356756

ASSAULT AND BATTERY ALEXANDER,G 22CR 356756

168 SIMONS,BILLY,GENE,JR BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE WILLIAMS,KE 22CR 367396

169 SIMPSON,JOANNA,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 365133

170 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (F) HARVEY,DOUG 22CR 373894

171 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357

172 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690

** 173 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739

174 TAYLOR,STEPHEN,RYAN AWDW INTENT TO KILL BULLOCK,SCO 22CR 354081

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BULLOCK,SCO 22CR 354081

MISDEMEANOR CHILD ABUSE BULLOCK,SCO 22CR 354081

LITTERING NOT > 15 LBS BULLOCK,SCO 22CR 354081

ASSAULT ON A FEMALE BULLOCK,SCO 22CR 354081

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BULLOCK,SCO 22CR 354081

175 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 314717

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 314717

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 314717

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,KE 22CR 314717

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 314717

** 176 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103

** 177 THOMAS,JEROMY,WILLIAM RECEIVE STOLEN GOODS/PROP (F) SPEEDWAY 22CR 304130

178 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392

** 179 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ALVARADO,ER 23CR 209232

COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 23CR 209232

** 180 TOMLINSON,JOHN,ALAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 209326

DVPO VIOL DEADLY WEAPON PITTMAN,RYA 23CR 209326

DVPO VIOL DEADLY WEAPON PITTMAN,RYA 23CR 209326

CARRYING CONCEALED GUN(M) PITTMAN,RYA 23CR 209326

RESISTING PUBLIC OFFICER PITTMAN,RYA 23CR 209326

DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 23CR 209326

DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 23CR 209326

** 181 UNDERWOOD,MELISSA,ANN LARCENY FROM THE PERSON HOLSCLAW,CH 23CR 205426

182 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401

** 183 VENEY,RODNEY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,BRIA 22CR 264581

** 184 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042

** 185 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043

** 186 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044

** 187 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045

188 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,DOUG 22CR 365124

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,DOUG 22CR 365124

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 365124

RESISTING PUBLIC OFFICER HARVEY,DOUG 22CR 365124

189 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) STEWART,ELI 22CR 365325

190 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,DOUG 22CR 373891

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,DOUG 22CR 373891

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 373891

191 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015

192 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871

** 193 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337

194 WOODS,MICHAEL,KHALIL POSS CS PRISON/JAIL PREMISES STYRON,MICA 23CR 212516

195 YOERK,ERIC,JAMES LARCENY BY EMPLOYEE JONES,J 22CR 050302

** 196 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550

** 197 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551

** 198 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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