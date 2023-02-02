DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AH SIU,KIVA JOSEPH FINANCIAL CARD FRAUD (F) CARROLL,TRA 22CR 274549
2 ARMSTRONG,ASHLEY LARCENY AFTER BREAK/ENTER STEWART,ELI 23CR 207161
3 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251
DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251
FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251
** 4 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301519
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301519
5 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301510
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301510
6 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
** 7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
** 13 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
** 14 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
15 BATEMAN,DANNY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 341694
DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,MORG 22CR 341694
16 BATEMAN,DANNY,LEE,JR POSSESS HEROIN BURTON,MORG 22CR 341696
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 341696
** 17 BOYD,TIFFANY,LYNN EMBEZZLEMENT SPEEDWAY 22CR 304132
18 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613
19 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614
20 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249
21 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250
22 BROWN,RUSTY,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,CA 22CR 321398
23 BROWN,RUSTY,WILLIAM UTTERING FORGED INSTRUMENT CLARK,CASSI 22CR 324540
FORGERY AND COUNTERFEITING OF CLARK,CASSI 22CR 324540
24 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493
** 25 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE LARCENY BY EMPLOYEE PROBST,B 22CR 050256
** 26 CLEARY,SHARON,LYNN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 323501
** 27 CLEARY,SHARON,LYNN LARCENY BY EMPLOYEE HOWELL,MATT 22CR 323507
28 COBB,ALTON,HARRISON,JR FELONY POSSESSION OF COCAINE SORRELS,JAM 22CR 370054
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 370054
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 29 COFFEY,WILLIAM-TYLER,D INDECENT LIBERTIES WITH CHILD ALEXANDER,J 22CR 317500
30 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN FRANKEL,JOS 22CR 353061
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FRANKEL,JOS 22CR 353061
31 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY LARCENY AFTER BREAK/ENTER BULLOCK,SCO 22CR 353078
BREAKING AND OR ENTERING (F) BULLOCK,SCO 22CR 353078
SECOND DEGREE TRESPASS BULLOCK,SCO 22CR 353078
INJURY TO REAL PROPERTY BULLOCK,SCO 22CR 353078
32 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004
33 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION OF COCAINE BRANCH,CORE 22CR 366922
POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRANCH,CORE 22CR 366922
RESISTING PUBLIC OFFICER BRANCH,CORE 22CR 366922
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366922
** 34 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION SCH II CS BRANCH,CORE 22CR 366927
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366927
** 35 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580
** 36 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140
** 37 CRUSE,MICHAEL RAY POSSESS HEROIN NAKAMURA,KU 22CR 287568
DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,KU 22CR 287568
38 CULLERS,SARAH,NATALIE BURNING PERSONAL PROPERTY HAWKS,JAMES 22CR 344984
39 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199
40 DAMREN,JACOB P FELONY LARCENY GOODWIN,ISA 22CR 273126
** 41 DAMREN,JACOB P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 273136
42 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075
43 ELAM,ALAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE HAYMORE,MIC 23CR 200956
CARRYING CONCEALED WEAPON HAYMORE,MIC 23CR 200956
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 23CR 200956
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 23CR 200956
** 44 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067
45 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538
46 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539
** 47 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609
48 FULCHER,JEFFREY,DALE TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 211570
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,KE 23CR 211570
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 211570
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 23CR 211570
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,KE 23CR 211570
49 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL,JACOB 22CR 307676
50 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713
51 GEORGE,BRODY,KAHSEEM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BELIZAIRE,C 21CR 050162
52 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144
53 GEORGE,BRODY,KAHSEEM LARCENY FROM THE PERSON SMITH,TYSHA 22CR 372893
ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) SMITH,TYSHA 22CR 372893
54 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
55 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881
** 56 GODETTE,OCTAVIAN DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
** 57 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620
58 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806
59 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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60 GUTHRIE,SARAH,ODELL MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 353345
61 GUTHRIE,SARAH,ODELL ASSAULT BY STRANGULATION BOYD,MICHAE 22CR 354121
MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,MICHAE 22CR 354121
ASLT INF SER INJ MINOR PRESENT BOYD,MICHAE 22CR 354121
** 62 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802
** 63 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803
** 64 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804
** 65 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805
66 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291537
MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291537
67 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE DESTEFANO,O 22CR 293102
68 HAM,JESSE,ADAM CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WANK,JASON, 22CR 334231
69 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373287
70 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373289
71 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373291
72 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373294
73 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373270
74 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373295
75 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373300
76 HART,STEPHANIE,LYNN POSS STOLEN GOODS/PROP (F) THOMAS,CRYS 22CR 360993
77 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,TONY 22CR 296226
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 296226
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROMERO,TONY 22CR 296226
78 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010
79 HOLLAND,TRAVIS,HUNTER POSSESS METHAMPHETAMINE GOODRUM,JOR 23CR 205434
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) GOODRUM,JOR 23CR 205434
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,JOR 23CR 205434
80 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160
81 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330856
82 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 330881
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 22CR 330881
83 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332364
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364
** 84 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE BRANCH,CORE 22CR 332846
85 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ HARVEY,DOUG 22CR 344388
86 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BURTON,MORG 22CR 342494
87 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285
** 88 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
89 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961
90 JONES,PATRICK,R POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 211572
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 23CR 211572
91 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395
92 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396
93 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398
** 94 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533
** 95 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534
** 96 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898
97 KELLY,SCOTT CHARLES OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291536
MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291536
98 KELLY,SCOTT CHARLES MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,OFF 22CR 293095
99 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449
100 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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101 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268
102 LEWIS,CHARLES,CAMERON FINANCIAL CARD FRAUD (F) MASON,JAMES 22CR 342341
103 LEWIS,JESSICA,MARIE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 358610
104 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827
105 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853
** 106 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898
** 107 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899
** 108 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917
FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917
109 LYONS,CHAD,W POSSESSION OF FIREARM BY FELON CASTRO,KENN 22CR 348372
110 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393
111 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394
** 112 MEADOWS,APRIL,MARIE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332368
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368
** 113 MEADOWS,APRIL,MARIE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ HARVEY,DOUG 22CR 344392
114 MOON,ERIC,STEPHEN POSSESS HEROIN WEATHERS,DA 23CR 200665
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 23CR 200665
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 200665
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 200665
115 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834
116 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 317549
117 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 318619
118 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567
119 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681
120 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689
121 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158
122 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740
OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740
123 NEEDHAM,TAYLOR,ELISE FELONY POSSESSION SCH II CS CARROLL,TRA 22CR 351390
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 351390
124 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396
125 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397
126 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611
127 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612
128 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335
129 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575
130 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576
131 ONEAL,DOUGLAS,RAY LITTERING > 500 LBS MARLETTE,JO 22CR 337132
** 132 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547
133 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512
134 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513
135 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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136 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515
137 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921
** 138 PERKINS,JULIAN BRADSHA NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BOYD,OFF MI 22CR 289852
139 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097
140 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098
141 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161
142 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623
143 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661
144 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662
145 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663
146 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664
147 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665
148 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666
149 RICHMOND,CHASE,LYNDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) ALEXANDER,G 22CR 319219
150 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354130
151 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354137
** 152 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354142
153 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN AWDW SERIOUS INJURY COVINGTON,J 22CR 372467
154 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928
RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928
155 ROSE,LLOYD,NOLAN AWDW SERIOUS INJURY ROSE,DALLAS 23CR 205938
156 ROTCHFORD,SARAH,JANE AID AND ABET FELONY LARCENY GARRETT,T 21CR 053064
CONSPIRACY TO COMMIT FELONY LA GARRETT,T 21CR 053064
157 RYAN,TIMOTHY CHARLES ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075
COMMUNICATING THREATS HAYMORE,MIC 22CR 288075
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,MIC 22CR 288075
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 288075
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 288075
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 288075
** 158 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301949
** 159 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301952
** 160 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301956
** 161 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963
EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963
EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 301963
** 162 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309681
** 163 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309683
** 164 SAMPSON,FAYTHE,ANNE EMBEZZLEMENT BURTON,MORG 22CR 309684
165 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895
166 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589
167 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN SECOND DEGREE KIDNAPPING ALEXANDER,G 22CR 356756
DISORDERLY CONDUCT ALEXANDER,G 22CR 356756
ASSAULT AND BATTERY ALEXANDER,G 22CR 356756
168 SIMONS,BILLY,GENE,JR BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE WILLIAMS,KE 22CR 367396
169 SIMPSON,JOANNA,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 365133
170 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (F) HARVEY,DOUG 22CR 373894
171 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357
172 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690
** 173 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
174 TAYLOR,STEPHEN,RYAN AWDW INTENT TO KILL BULLOCK,SCO 22CR 354081
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BULLOCK,SCO 22CR 354081
MISDEMEANOR CHILD ABUSE BULLOCK,SCO 22CR 354081
LITTERING NOT > 15 LBS BULLOCK,SCO 22CR 354081
ASSAULT ON A FEMALE BULLOCK,SCO 22CR 354081
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BULLOCK,SCO 22CR 354081
175 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 314717
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 02/03/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 314717
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 314717
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,KE 22CR 314717
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 314717
** 176 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103
** 177 THOMAS,JEROMY,WILLIAM RECEIVE STOLEN GOODS/PROP (F) SPEEDWAY 22CR 304130
178 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392
** 179 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ALVARADO,ER 23CR 209232
COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 23CR 209232
** 180 TOMLINSON,JOHN,ALAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 209326
DVPO VIOL DEADLY WEAPON PITTMAN,RYA 23CR 209326
DVPO VIOL DEADLY WEAPON PITTMAN,RYA 23CR 209326
CARRYING CONCEALED GUN(M) PITTMAN,RYA 23CR 209326
RESISTING PUBLIC OFFICER PITTMAN,RYA 23CR 209326
DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 23CR 209326
DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 23CR 209326
** 181 UNDERWOOD,MELISSA,ANN LARCENY FROM THE PERSON HOLSCLAW,CH 23CR 205426
182 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401
** 183 VENEY,RODNEY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,BRIA 22CR 264581
** 184 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042
** 185 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043
** 186 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044
** 187 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045
188 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,DOUG 22CR 365124
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,DOUG 22CR 365124
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 365124
RESISTING PUBLIC OFFICER HARVEY,DOUG 22CR 365124
189 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) STEWART,ELI 22CR 365325
190 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,DOUG 22CR 373891
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,DOUG 22CR 373891
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 373891
191 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015
192 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871
** 193 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337
194 WOODS,MICHAEL,KHALIL POSS CS PRISON/JAIL PREMISES STYRON,MICA 23CR 212516
195 YOERK,ERIC,JAMES LARCENY BY EMPLOYEE JONES,J 22CR 050302
** 196 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550
** 197 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551
** 198 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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