carteret court

COURTROOM NUMBER: 0001

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER 

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALTIZER,MATTHEW,SCOTT SPEEDING 067/35 BISHOP,MICH 21CR 705369

** 2 ANDERSON,WILLIE,RASHAW CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HERNANDEZ,J 20CR 701335

3 BAKER,MARY,JEANNE SPEEDING 052/35 JONES,J 22CR 700230

4 BARROW,ELIZABETH,WALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705442

5 BATTERSBY,SEAN,LUKE SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704015

LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

6 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052840

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052840

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052840

7 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702518

8 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

9 BUCHANAN,JAQUILA,DANYE SPEEDING 057/35 BISHOP,M 21CR 705034

10 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 703782

11 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BISHOP,M 21CR 052505

12 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 052506

13 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ONOFRIO,R,J 21IF 703898

14 CARRAZCO-JAUREGUI,SUSA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705153

15 CARTER,ELIZABETH,SMITH NO LIABILITY INSURANCE HERNANDEZ,J 21CR 703520

** 16 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE V DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052410

SPEEDING 060/45 BISHOP,M 21CR 052410

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052410

17 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE,V NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704211

** 18 CHAPPELL,JASON,MICHAEL SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) JONES,J 21CR 702777

19 CLAUDIO,MARISSA,LYNN SPEEDING 067/35 BISHOP,MICH 21CR 705463

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 21CR 705463

20 CONOVER,ASHLEE,KIRSTIN SPEEDING 064/35 BISHOP,M 21CR 702629

21 CONWAY,DANNY,KAYE,II SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703833

22 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344

23 COX,JAIDEN,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704647

24 DAVIES,KYLE,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050457

SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 050457

25 DAVIES,KYLE,NATHAN RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 050458

26 DAVIS,ELIZABETH,ANN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 037/25 JONES,J 22IF 700091

27 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749

28 DAVIS,NICKY,WINDELL MISDEMEANOR STALKING WALDEN,D 21CR 052428

** 29 DRIVER-BENJAMIN,DOUGLA SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 051795

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051795

** 30 DRIVER-BENJAMIN,DOUGLA CONCEALED HANDGUN - AFTER/WHIL BISHOP,M 21CR 051796

31 FENSTERMAKER,COURTNAY, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705198

EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,R,J 21CR 705198

** 32 FERGUSON,EDDIE,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050387

SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 050387

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 050387

33 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368

34 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

35 GARIBA,PETER,ANTHONY UNSAFE MOVEMENT CHAANINE,E, 21IF 701089

** 36 GEROSA,LAWRENCE,ELLIS, SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 052898

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052898

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052898

37 GIBSON,TYLER,JAMES SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 JONES,J 22IF 700090

SPA 38 GONZALEZ-BALDOVINOS,AL FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,MICH 21CR 705464

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 21CR 705464

39 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050238

SPEEDING 089/45 BISHOP,M 21CR 050238

40 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 050239

** 41 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619

EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619

** 42 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757

43 HANEY,JAMES,ANTHONY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705033

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BISHOP,M 21CR 705033

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21CR 705033

44 HERNANDEZ-HERNANDEZ,MA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705162

45 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 21CR 704677

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704677

46 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705152

47 HILL-LANE,NORMA,LOUISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704240

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704240

** 48 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052297

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052297

** 49 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M 21CR 052298

POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BISHOP,M 21CR 052298

50 HUTCHISON,ROBERT,DAY,J FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN HERNANDEZ,J 21IF 702454

51 JACKSON,CONNER,WILLIAM WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 21CR 704668

52 JACKSON,CONNER,WILLIAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 21IF 703567

53 JACKSON,CONNER,WILLIAM EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 22IF 700026

SPA 54 JOAQUIN,JUAN,SEBASTIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051456

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 051456

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 051456

55 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WALDEN,D 21CR 704076

MISDEMEANOR LARCENY WALDEN,D 21CR 704076

56 JONES,CHELBY,JANESYA NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 21CR 705425

SPEEDING 048/35 BISHOP,MICH 21CR 705425

57 LENNON,HUGH,JAMES MISDEMEANOR LARCENY GOKEL,DEAN 21CR 050909

58 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925

59 MARTINEZDORADO,ITZEL SPEEDING 054/35 BISHOP,M 21CR 701358

DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701358

60 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700010

** 61 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063

62 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016

63 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137

64 MCCLEES,CHRISTOPHER,AL POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705000

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705000

** 65 MCCOLLAM,JARED,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052522

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 052522

66 MERRIMAN,WILLIAM,F NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 22CR 000026

67 MESSER,MARIO,ANTHONY SPEEDING 070/45 BISHOP,M 21CR 705305

68 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555

69 MORRIS,ANTHONY,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 050064

70 MORRIS,COLIN,LADD MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 052172

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 052172

71 NAPIER,ADRIENNE,JENNA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,M 21CR 704981

72 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478

73 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479

74 PATTISHALL,JONATHAN,LE SPEEDING 064/45 BISHOP,MICH 21CR 705424

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 21CR 705424

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 21CR 705424

75 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703192

76 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20CR 703631

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 703631

77 PAYNE,MARY-KATE OPERATE VEH NO INS HERNANDEZ,J 21CR 704930

78 PERZYNA,CHRISTOPHER,MI DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 20CR 704460

79 PERZYNA,CHRISTOPHER,MI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 20CR 704461

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 20CR 704461

80 PINSON,NATHANIEL,CURTI SPEEDING 057/35 BISHOP,M 21CR 000883

81 PITTMAN,JINGER,HOLLAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 21CR 705367

EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 21CR 705367

82 PORTER,RACHEL,KOLLENE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000887

83 QUINTERO,HECTOR,CARLOS NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 22CR 000022

84 RADFORD,TONY,LEE SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703832

85 RANSOM,JOSHUA,RICHARD SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703897

** 86 REED,MICHAEL,T DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP 19CR 000792

87 REHANA,SAMARIA,MARIA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705001

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705001

88 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 073/45 WALDEN,D,W 19CR 705524

DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D,W 19CR 705524

89 SCHOOLFIELD,WILLIAM,HE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705082

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 705082

90 SCOTT,SUE,ELENE SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703899

91 SHEA,MELISSA,MARIE NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 705357

92 SHEPHERD,ERIC,DANGELO SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 702411

93 SINGH,TARAN,P SPEEDING 053/35 BISHOP,M 21CR 703101

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 703101

** 94 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173

95 SPEIGHT,EMILY,MINOR SPEEDING 065/45 HERNANDEZ,J 21CR 705436

96 STANLEY,JOHANNAH,NOEL SPEEDING 068/45 BISHOP,M 22CR 000024

97 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658

98 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533

99 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 078/55 COLLINS,A,S 21CR 704922

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 704922

100 SUGG,JOHN,KUTTER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 21CR 705231

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 21CR 705231

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC ONOFRIO,R,J 21CR 705231

SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 21CR 705231

101 SUMMERVILLE,ASHLEY,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 22CR 000023

102 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208

103 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030

104 THOMAS,JASON,TYLER SPEEDING 075/45 BISHOP,M 21CR 000882

TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,M 21CR 000882

105 WALKER,GABRIELLE,ELAIN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 703131

106 WHITE,DANER,WICKLIFFE SPEEDING 054/35 BISHOP,M 21CR 705123

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 705123

107 WHITE,LANDEN,BUTLER FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,MICH 22IF 700006

EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22IF 700006

108 WICKIZER,FRANKLIN,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705215

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ONOFRIO,R,J 21CR 705215

109 WILKINS,JOHNATHAN,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701970

110 WILLIAMSON,WYATT,THOMA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701901

111 WOOD,MICHAEL,PAUL UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 21IF 703905

112 YATES,MEGAN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702232

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

DISTRICT COURT COURTROOM 0003

JUDGE PRESIDING : BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB

PROSECUTOR : J. ALEX PULLY

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 AYERS,ERICA,JEAN,ACFAL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 21CR 000908

2 BARRICKMAN,JAMES,E VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB COLLINS,A 20CR 053226

** 3 CANNON,SABRINA,ELAINE CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 20CR 000106

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HAYDEN,J 20CR 000106

4 CANNON,SABRINA,ELAINE MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052508

** 5 CHADWICK,ANDREW,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386

6 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091

7 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365

8 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559

** 9 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MOODY,C,R 20CR 700983

PROBATION VIOLATION MOODY,C,R 20CR 700983

10 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891

FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891

LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891

PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891

11 FLOYD,BARTON,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S 19CR 052581

** 12 GIBSON,RICHARD,LEROY,I PROBATION VIOLATION MCCORMAC,JA 21CR 000552

** 13 GIBSON,RICHARD,LEROY,I PROBATION VIOLATION MCCORMAC,JA 21CR 000553

14 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 21CR 000734

15 HALL,MARK,LOUIS,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MCCORMAC,JA 20CR 000249

16 HALL,MARK,LOUIS,JR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 21CR 000515

17 HALL,MARK,LOUIS,JR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 21CR 000516

18 HARPER,KELLI,WELLS MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 18CR 053700

** 19 HARRIS,JESSICA,M SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 19CR 052281

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WEATHERS,D 19CR 052281

PROBATION VIOLATION WEATHERS,D 19CR 052281

20 HONEYCUTT,KEVIN,WAYNE MOTION FOR RELIEF FROM FINES,F RODRIGUEZ,R 18CR 052947

21 HOWELL,PHILIP,SHAWN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000607

22 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 19CR 000485

23 LESLEY,ERIC,WARREN MISDEMEANOR PROBATION VIOL TURNEY,J 20CR 052732

24 LESLEY,ERIC,WARREN MISDEMEANOR PROBATION VIOL KANNIARD,L 20CR 052822

25 LUDWICK,NATHAN,LEWIS DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050407

DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 20CR 050407

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 20CR 050407

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESCHBACH,R 20CR 050407

MISDEMEANOR PROBATION VIOL ESCHBACH,R 20CR 050407

CRIMINAL CONTEMPT ESCHBACH,R 20CR 050407

26 MASON,CLARENCE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 18CR 053817

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT TAYLOR,C 18CR 053817

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 18CR 053817

COMMUNITY SERVICE VIOLATION TAYLOR,C 18CR 053817

27 MCDOUGALL,KAREN,ANN MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 21CR 051857

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NICHOLS,J 21CR 051857

MISDEMEANOR PROBATION VIOL NICHOLS,J 21CR 051857

PROBATION VIOLATION NICHOLS,J 21CR 051857

28 ORTMAN,ERIKA,JAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SCOTT,S,C 20CR 701425

29 PIGFORD,FELICIA CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 17CR 053128

MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 17CR 053128

30 PIGFORD,FELICIA,MURREL MISDEMEANOR PROBATION VIOL TUCKER,J,A 18CR 703053

31 POPPERWILL,AUSTIN,VINC POSSESS DRUG PARAPHERNALIA REID,M 19CR 050764

POSSESS METHAMPHETAMINE REID,M 19CR 050764

MISDEMEANOR PROBATION VIOL REID,M 19CR 050764

32 POPPERWILL,AUSTIN,VINC MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MICHAUD,SUE 20CR 000817

33 PORTER,JASON,ALLEN MISDEMEANOR LARCENY WATTS,KATHL 20CR 050286

PROBATION VIOLATION WATTS,KATHL 20CR 050286

34 SETTLE,SARAH,MARIE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 19CR 704400

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 19CR 704400

MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 704400

MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 704400

35 SHEW,DAVID,ODELL PWIMSD MARIJUANA BISKUP,T 18CR 052277

36 SHEW,DAVID,ODELL SELL/DELIVER SCH VI CS BISKUP,T 18CR 052278

37 SHEW,DAVID,ODELL DELIVER SCH VI CS BISKUP,T 18CR 052279

38 SHEW,DAVID,ODELL MANUFACTURE SCH VI CS BISKUP,T 18CR 052280

39 SWITZER,BRIDGETT,DENIS VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963

40 TAYLOR,WILLIAM,RAYMOND INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,A 20CR 051001

PROBATION VIOLATION WILLIS,A 20CR 051001

41 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 18CR 053859

42 VILLAREAL,NAICHE,DIZE MISDEMEANOR PROBATION VIOL IPOCK,R 21CR 051008

43 WALLACE,TANEKA,ENTRE MISDEMEANOR LARCENY VASELOVIC,J 20CR 053405

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VASELOVIC,J 20CR 053405

PROBATION VIOLATION VASELOVIC,J 20CR 053405

44 WHITLEY,DENNIS,KEVIN PROBATION VIOLATION MICHAUD,SUE 20CR 000804

45 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL EVANS,A 20CR 052173

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.