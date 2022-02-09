COURTROOM NUMBER: 0001
DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ALTIZER,MATTHEW,SCOTT SPEEDING 067/35 BISHOP,MICH 21CR 705369
** 2 ANDERSON,WILLIE,RASHAW CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HERNANDEZ,J 20CR 701335
3 BAKER,MARY,JEANNE SPEEDING 052/35 JONES,J 22CR 700230
4 BARROW,ELIZABETH,WALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705442
5 BATTERSBY,SEAN,LUKE SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704015
LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
6 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052840
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052840
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052840
7 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702518
8 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
9 BUCHANAN,JAQUILA,DANYE SPEEDING 057/35 BISHOP,M 21CR 705034
10 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 703782
11 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BISHOP,M 21CR 052505
12 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 052506
13 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ONOFRIO,R,J 21IF 703898
14 CARRAZCO-JAUREGUI,SUSA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705153
15 CARTER,ELIZABETH,SMITH NO LIABILITY INSURANCE HERNANDEZ,J 21CR 703520
** 16 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE V DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052410
SPEEDING 060/45 BISHOP,M 21CR 052410
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052410
17 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE,V NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704211
** 18 CHAPPELL,JASON,MICHAEL SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) JONES,J 21CR 702777
19 CLAUDIO,MARISSA,LYNN SPEEDING 067/35 BISHOP,MICH 21CR 705463
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 21CR 705463
20 CONOVER,ASHLEE,KIRSTIN SPEEDING 064/35 BISHOP,M 21CR 702629
21 CONWAY,DANNY,KAYE,II SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703833
22 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344
23 COX,JAIDEN,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704647
24 DAVIES,KYLE,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050457
SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 050457
25 DAVIES,KYLE,NATHAN RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 050458
26 DAVIS,ELIZABETH,ANN SPEEDING IN SCHOOL ZONE 037/25 JONES,J 22IF 700091
27 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749
28 DAVIS,NICKY,WINDELL MISDEMEANOR STALKING WALDEN,D 21CR 052428
** 29 DRIVER-BENJAMIN,DOUGLA SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 051795
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051795
** 30 DRIVER-BENJAMIN,DOUGLA CONCEALED HANDGUN - AFTER/WHIL BISHOP,M 21CR 051796
31 FENSTERMAKER,COURTNAY, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705198
EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,R,J 21CR 705198
** 32 FERGUSON,EDDIE,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050387
SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 050387
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 050387
33 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368
34 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
35 GARIBA,PETER,ANTHONY UNSAFE MOVEMENT CHAANINE,E, 21IF 701089
** 36 GEROSA,LAWRENCE,ELLIS, SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 052898
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052898
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052898
37 GIBSON,TYLER,JAMES SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 JONES,J 22IF 700090
SPA 38 GONZALEZ-BALDOVINOS,AL FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,MICH 21CR 705464
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 21CR 705464
39 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050238
SPEEDING 089/45 BISHOP,M 21CR 050238
40 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 050239
** 41 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619
EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619
** 42 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757
43 HANEY,JAMES,ANTHONY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705033
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BISHOP,M 21CR 705033
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21CR 705033
44 HERNANDEZ-HERNANDEZ,MA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 21CR 705162
45 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 21CR 704677
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704677
46 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705152
47 HILL-LANE,NORMA,LOUISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704240
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704240
** 48 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052297
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052297
** 49 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M 21CR 052298
POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BISHOP,M 21CR 052298
50 HUTCHISON,ROBERT,DAY,J FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN HERNANDEZ,J 21IF 702454
51 JACKSON,CONNER,WILLIAM WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 21CR 704668
52 JACKSON,CONNER,WILLIAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 21IF 703567
53 JACKSON,CONNER,WILLIAM EXCEEDING POSTED SPEED HERNANDEZ,J 22IF 700026
SPA 54 JOAQUIN,JUAN,SEBASTIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051456
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 051456
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 051456
55 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WALDEN,D 21CR 704076
MISDEMEANOR LARCENY WALDEN,D 21CR 704076
56 JONES,CHELBY,JANESYA NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 21CR 705425
SPEEDING 048/35 BISHOP,MICH 21CR 705425
57 LENNON,HUGH,JAMES MISDEMEANOR LARCENY GOKEL,DEAN 21CR 050909
58 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925
59 MARTINEZDORADO,ITZEL SPEEDING 054/35 BISHOP,M 21CR 701358
DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701358
60 MATHIS,JASON,WYATT DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700010
** 61 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063
62 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016
63 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137
64 MCCLEES,CHRISTOPHER,AL POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705000
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705000
** 65 MCCOLLAM,JARED,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052522
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 052522
66 MERRIMAN,WILLIAM,F NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 22CR 000026
67 MESSER,MARIO,ANTHONY SPEEDING 070/45 BISHOP,M 21CR 705305
68 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555
69 MORRIS,ANTHONY,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 050064
70 MORRIS,COLIN,LADD MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 21CR 052172
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 21CR 052172
71 NAPIER,ADRIENNE,JENNA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,M 21CR 704981
72 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478
73 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479
74 PATTISHALL,JONATHAN,LE SPEEDING 064/45 BISHOP,MICH 21CR 705424
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 21CR 705424
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 21CR 705424
75 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703192
76 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20CR 703631
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 703631
77 PAYNE,MARY-KATE OPERATE VEH NO INS HERNANDEZ,J 21CR 704930
78 PERZYNA,CHRISTOPHER,MI DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 20CR 704460
79 PERZYNA,CHRISTOPHER,MI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 20CR 704461
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 20CR 704461
80 PINSON,NATHANIEL,CURTI SPEEDING 057/35 BISHOP,M 21CR 000883
81 PITTMAN,JINGER,HOLLAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 21CR 705367
EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 21CR 705367
82 PORTER,RACHEL,KOLLENE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000887
83 QUINTERO,HECTOR,CARLOS NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 22CR 000022
84 RADFORD,TONY,LEE SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703832
85 RANSOM,JOSHUA,RICHARD SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703897
** 86 REED,MICHAEL,T DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP 19CR 000792
87 REHANA,SAMARIA,MARIA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 21CR 705001
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705001
88 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 073/45 WALDEN,D,W 19CR 705524
DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D,W 19CR 705524
89 SCHOOLFIELD,WILLIAM,HE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705082
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 705082
90 SCOTT,SUE,ELENE SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 703899
91 SHEA,MELISSA,MARIE NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 705357
92 SHEPHERD,ERIC,DANGELO SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 702411
93 SINGH,TARAN,P SPEEDING 053/35 BISHOP,M 21CR 703101
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 703101
** 94 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173
95 SPEIGHT,EMILY,MINOR SPEEDING 065/45 HERNANDEZ,J 21CR 705436
96 STANLEY,JOHANNAH,NOEL SPEEDING 068/45 BISHOP,M 22CR 000024
97 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658
98 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533
99 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 078/55 COLLINS,A,S 21CR 704922
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 704922
100 SUGG,JOHN,KUTTER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 21CR 705231
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 21CR 705231
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC ONOFRIO,R,J 21CR 705231
SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 21CR 705231
101 SUMMERVILLE,ASHLEY,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 22CR 000023
102 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208
103 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030
104 THOMAS,JASON,TYLER SPEEDING 075/45 BISHOP,M 21CR 000882
TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,M 21CR 000882
105 WALKER,GABRIELLE,ELAIN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 703131
106 WHITE,DANER,WICKLIFFE SPEEDING 054/35 BISHOP,M 21CR 705123
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 705123
107 WHITE,LANDEN,BUTLER FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,MICH 22IF 700006
EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22IF 700006
108 WICKIZER,FRANKLIN,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705215
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ONOFRIO,R,J 21CR 705215
109 WILKINS,JOHNATHAN,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701970
110 WILLIAMSON,WYATT,THOMA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701901
111 WOOD,MICHAEL,PAUL UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 21IF 703905
112 YATES,MEGAN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702232
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
DISTRICT COURT COURTROOM 0003
JUDGE PRESIDING : BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB
PROSECUTOR : J. ALEX PULLY
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 AYERS,ERICA,JEAN,ACFAL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 21CR 000908
2 BARRICKMAN,JAMES,E VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB COLLINS,A 20CR 053226
** 3 CANNON,SABRINA,ELAINE CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 20CR 000106
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HAYDEN,J 20CR 000106
4 CANNON,SABRINA,ELAINE MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052508
** 5 CHADWICK,ANDREW,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386
6 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091
7 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365
8 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559
** 9 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MOODY,C,R 20CR 700983
PROBATION VIOLATION MOODY,C,R 20CR 700983
10 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891
FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891
LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891
PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891
11 FLOYD,BARTON,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S 19CR 052581
** 12 GIBSON,RICHARD,LEROY,I PROBATION VIOLATION MCCORMAC,JA 21CR 000552
** 13 GIBSON,RICHARD,LEROY,I PROBATION VIOLATION MCCORMAC,JA 21CR 000553
14 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 21CR 000734
15 HALL,MARK,LOUIS,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MCCORMAC,JA 20CR 000249
16 HALL,MARK,LOUIS,JR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 21CR 000515
17 HALL,MARK,LOUIS,JR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 21CR 000516
18 HARPER,KELLI,WELLS MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 18CR 053700
** 19 HARRIS,JESSICA,M SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 19CR 052281
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WEATHERS,D 19CR 052281
PROBATION VIOLATION WEATHERS,D 19CR 052281
20 HONEYCUTT,KEVIN,WAYNE MOTION FOR RELIEF FROM FINES,F RODRIGUEZ,R 18CR 052947
21 HOWELL,PHILIP,SHAWN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000607
22 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 19CR 000485
23 LESLEY,ERIC,WARREN MISDEMEANOR PROBATION VIOL TURNEY,J 20CR 052732
24 LESLEY,ERIC,WARREN MISDEMEANOR PROBATION VIOL KANNIARD,L 20CR 052822
25 LUDWICK,NATHAN,LEWIS DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050407
DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 20CR 050407
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 20CR 050407
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESCHBACH,R 20CR 050407
MISDEMEANOR PROBATION VIOL ESCHBACH,R 20CR 050407
CRIMINAL CONTEMPT ESCHBACH,R 20CR 050407
26 MASON,CLARENCE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 18CR 053817
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT TAYLOR,C 18CR 053817
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 18CR 053817
COMMUNITY SERVICE VIOLATION TAYLOR,C 18CR 053817
27 MCDOUGALL,KAREN,ANN MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 21CR 051857
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NICHOLS,J 21CR 051857
MISDEMEANOR PROBATION VIOL NICHOLS,J 21CR 051857
PROBATION VIOLATION NICHOLS,J 21CR 051857
28 ORTMAN,ERIKA,JAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SCOTT,S,C 20CR 701425
29 PIGFORD,FELICIA CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 17CR 053128
MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 17CR 053128
30 PIGFORD,FELICIA,MURREL MISDEMEANOR PROBATION VIOL TUCKER,J,A 18CR 703053
31 POPPERWILL,AUSTIN,VINC POSSESS DRUG PARAPHERNALIA REID,M 19CR 050764
POSSESS METHAMPHETAMINE REID,M 19CR 050764
MISDEMEANOR PROBATION VIOL REID,M 19CR 050764
32 POPPERWILL,AUSTIN,VINC MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MICHAUD,SUE 20CR 000817
33 PORTER,JASON,ALLEN MISDEMEANOR LARCENY WATTS,KATHL 20CR 050286
PROBATION VIOLATION WATTS,KATHL 20CR 050286
34 SETTLE,SARAH,MARIE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 19CR 704400
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 19CR 704400
MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 704400
MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 704400
35 SHEW,DAVID,ODELL PWIMSD MARIJUANA BISKUP,T 18CR 052277
36 SHEW,DAVID,ODELL SELL/DELIVER SCH VI CS BISKUP,T 18CR 052278
37 SHEW,DAVID,ODELL DELIVER SCH VI CS BISKUP,T 18CR 052279
38 SHEW,DAVID,ODELL MANUFACTURE SCH VI CS BISKUP,T 18CR 052280
39 SWITZER,BRIDGETT,DENIS VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963
40 TAYLOR,WILLIAM,RAYMOND INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,A 20CR 051001
PROBATION VIOLATION WILLIS,A 20CR 051001
41 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 18CR 053859
42 VILLAREAL,NAICHE,DIZE MISDEMEANOR PROBATION VIOL IPOCK,R 21CR 051008
43 WALLACE,TANEKA,ENTRE MISDEMEANOR LARCENY VASELOVIC,J 20CR 053405
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VASELOVIC,J 20CR 053405
PROBATION VIOLATION VASELOVIC,J 20CR 053405
44 WHITLEY,DENNIS,KEVIN PROBATION VIOLATION MICHAUD,SUE 20CR 000804
45 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL EVANS,A 20CR 052173
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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