DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263
2 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER,G 23CR 242118
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 242118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 242118
3 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN SPEEDING 070/55 ALEXANDER,G 23IF 700413
4 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 23IF 700416
5 ADAMS,NADINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T,J 20CR 703726
6 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116
7 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911
8 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 259863
9 ARMSTRONG,DYLAN,JACOB SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 23CR 700616
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700616
10 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692
EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692
11 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365
FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365
12 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958
** 13 BUCHANAN,JOHN,DEVON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 22CR 705321
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 705321
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705321
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705321
14 CAHOON, STEVIE CHANEL ASSAULT BY POINTING A GUN ALEXANDER, 23CR 285963
SIMPLE ASSAULT ALEXANDER, 23CR 285963
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER, 23CR 285963
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 285963
COMMUNICATING THREATS ALEXANDER, 23CR 285963
15 CAHOON,STEVIE,CHANEL MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 23CR 289085
16 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372
SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372
17 CAREY,JUSTIN,AUGUST,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704529
FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,J 22CR 704529
18 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700867
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 700867
19 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485
20 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663
SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663
21 CRAFT,RANDELL,KEITH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704608
22 DORRIES,JUSTIN,LEE SPEEDING 073/50 COLLINS,A,S 21CR 704588
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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23 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702632
OPERATE VEH NO INS CHUNN,D,T 22CR 702632
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702632
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702632
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702632
24 DORRIES,JUSTIN,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704116
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704116
25 GARCIA-SELVAN,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 705182
SPEEDING 048/35 BERRY,J 22CR 705182
26 GARCIAZUMARRAGA,RUBICE NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700211
27 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439
28 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628
29 HENRY,NORVIE,LEE,JR SPEEDING 067/45 Alexander,G 23CR 700868
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700868
30 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
31 JONES,ZACHARY,GARNETT SPEEDING 072/55 Alexander,G 23CR 700981
32 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700459
33 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNSAFE PASSING YELLOW LINE Alexander,G 23IF 700197
34 LEWIS,JONATHON,WAYNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON ALEXANDER,G 23CR 252717
COMMUNICATING THREATS ALEXANDER,G 23CR 252717
35 LUPTON,JAYDEN,ELIZABET SPEEDING 063/45 Alexander,G 23CR 701495
36 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963
37 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388
38 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179
SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179
39 MCKINNEY,MARTHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Alexander,G 23CR 700115
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700115
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 23CR 700115
40 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700980
41 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442
42 NEWKIRK,BRIAN,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704812
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALEXANDER,J 22CR 704812
43 PARKER,JOSHUA,DONALD SPEEDING 061/45 Alexander,G 23CR 701496
44 PARKER,MARCUS MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,G 22CR 330077
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,G 22CR 330077
45 POOLE,SANDRA,JEAN SPEEDING 057/45 Alexander,G 23IF 700897
46 PRICE,CHARLES,DURWOOD, INJURY TO REAL PROPERTY MELCHOR,ANN 23CR 262280
47 PRICE,CHARLES,DURWOOD, INJURY TO PERSONAL PROPERTY MELCHOR,ANN 23CR 262292
48 RAMIREZ,SUSANA NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700797
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 700797
49 SCHUBERT,SONZA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704610
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704610
50 SCOTT,STEVEN,WAYNE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOSTIAN,J,M 19CR 704793
51 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908
SPA 52 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416
SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416
53 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700369
54 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,JO 22CR 321022
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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55 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648
CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648
56 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726
57 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 705090
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705090
58 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700212
59 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
60 SUGGS,NAKIA,DARELL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700133
61 SWAIM,HALEY,SHEA SPEEDING 070/45 Alexander,G 23CR 701497
62 TEAGUE,THEODORE,ROOSEV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BAIN,HALEY, 23CR 701685
63 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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