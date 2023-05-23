carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263

2 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER,G 23CR 242118

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 242118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 242118

3 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN SPEEDING 070/55 ALEXANDER,G 23IF 700413

4 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 23IF 700416

5 ADAMS,NADINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T,J 20CR 703726

6 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116

7 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911

8 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 259863

9 ARMSTRONG,DYLAN,JACOB SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 23CR 700616

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700616

10 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692

EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692

11 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365

FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365

12 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958

** 13 BUCHANAN,JOHN,DEVON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 22CR 705321

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 705321

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705321

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705321

14 CAHOON, STEVIE CHANEL ASSAULT BY POINTING A GUN ALEXANDER, 23CR 285963

SIMPLE ASSAULT ALEXANDER, 23CR 285963

UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER, 23CR 285963

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 285963

COMMUNICATING THREATS ALEXANDER, 23CR 285963

15 CAHOON,STEVIE,CHANEL MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 23CR 289085

16 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372

SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372

17 CAREY,JUSTIN,AUGUST,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704529

FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,J 22CR 704529

18 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700867

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 700867

19 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485

20 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663

SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663

21 CRAFT,RANDELL,KEITH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704608

22 DORRIES,JUSTIN,LEE SPEEDING 073/50 COLLINS,A,S 21CR 704588

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

23 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702632

OPERATE VEH NO INS CHUNN,D,T 22CR 702632

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702632

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702632

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702632

24 DORRIES,JUSTIN,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704116

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704116

25 GARCIA-SELVAN,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 705182

SPEEDING 048/35 BERRY,J 22CR 705182

26 GARCIAZUMARRAGA,RUBICE NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700211

27 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439

28 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628

29 HENRY,NORVIE,LEE,JR SPEEDING 067/45 Alexander,G 23CR 700868

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700868

30 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

31 JONES,ZACHARY,GARNETT SPEEDING 072/55 Alexander,G 23CR 700981

32 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700459

33 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNSAFE PASSING YELLOW LINE Alexander,G 23IF 700197

34 LEWIS,JONATHON,WAYNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON ALEXANDER,G 23CR 252717

COMMUNICATING THREATS ALEXANDER,G 23CR 252717

35 LUPTON,JAYDEN,ELIZABET SPEEDING 063/45 Alexander,G 23CR 701495

36 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963

37 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388

38 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179

SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179

39 MCKINNEY,MARTHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Alexander,G 23CR 700115

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700115

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 23CR 700115

40 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700980

41 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442

42 NEWKIRK,BRIAN,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704812

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALEXANDER,J 22CR 704812

43 PARKER,JOSHUA,DONALD SPEEDING 061/45 Alexander,G 23CR 701496

44 PARKER,MARCUS MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,G 22CR 330077

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,G 22CR 330077

45 POOLE,SANDRA,JEAN SPEEDING 057/45 Alexander,G 23IF 700897

46 PRICE,CHARLES,DURWOOD, INJURY TO REAL PROPERTY MELCHOR,ANN 23CR 262280

47 PRICE,CHARLES,DURWOOD, INJURY TO PERSONAL PROPERTY MELCHOR,ANN 23CR 262292

48 RAMIREZ,SUSANA NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700797

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 700797

49 SCHUBERT,SONZA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704610

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704610

50 SCOTT,STEVEN,WAYNE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOSTIAN,J,M 19CR 704793

51 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908

SPA 52 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416

SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416

53 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700369

54 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,JO 22CR 321022

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

55 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648

CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648

56 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726

57 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 705090

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705090

58 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700212

59 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

60 SUGGS,NAKIA,DARELL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700133

61 SWAIM,HALEY,SHEA SPEEDING 070/45 Alexander,G 23CR 701497

62 TEAGUE,THEODORE,ROOSEV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BAIN,HALEY, 23CR 701685

63 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.