carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182

2 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183

3 ALLEN,HEATHER,NICOLE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) ALLEN,SCOTT 21CR 053082

4 ARTHUR,LAURIE,DENNELL COMMUNICATING THREATS CLODFELTER, 21CR 053084

MISDEMEANOR LARCENY CLODFELTER, 21CR 053084

5 ASHLEY,JENNA,JOAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 700646

6 AYLLON,ANGEL,JR SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700750

7 BAKER,MEREDITH,MIKELS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701296

8 BALKUS,THOMAS,ANTHONY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700769

9 BATISTA,BRIAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBERSON,B 22CR 701739

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701739

10 BISHOP,WILLIAM,STEWART EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701550

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701550

11 BOONE,MELINDA,JONES FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 700772

12 CASEY,WILLIAM,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22IF 700751

13 CHRISTIAN,KRISTIN,CARL SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700771

14 CHRISTIAN,RONALD,E SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700891

15 CLODFELTER,CENDA,CAROL SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053115

16 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 18CR 701081

17 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870

18 CUSTER,AMBER,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703447

MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH TAYLOR,C,A 21IF 703447

19 DALTON,REBECCA,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701227

20 DAVENPORT,CORINNE,ASHL SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700791

21 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 22CR 050940

22 ETTORE,KRISTOFER,AARON SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700882

23 FISHER,DWAYNE,DURANT SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700792

24 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652

25 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362

26 FREEMAN,BRIAN,F SPEEDING 046/35 WILKINSON 22IF 000023

27 FULCHER,ANJANETTE,GILL SPEEDING 060/40 LANE,J,D 22CR 700939

28 GILMORE,EMILY SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053116

29 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807

30 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808

31 GONZALEZ,MAURICE,ALEXA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700803

32 GOODWIN,MATTHEW SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053114

33 GREENE,MONICA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 20CR 053036

FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 20CR 053036

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TANGUAY,K 20CR 053036

34 HARGRAVES,MICHAEL,KENT NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 20CR 700493

35 HARTLEY,DREW,CURTIS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MARSHBURN,S 22CR 050826

36 HEATHERLY,GAIL,LYNN SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700890

37 HENDRICKSON,MICHAEL,DE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILKINSON,J 22CR 000011

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

38 HILL,NICOLE,MARIE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700880

39 HOFFMAN,CHARLES,SCOTT NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701479

40 HUGHES,DAKOTA,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701212

OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 701212

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701212

41 ITSIKZON,YARON SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700805

42 JENKINS,HELEN,KAREN,DO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701480

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701480

43 JENNINGS,PAUL,CARMEN ASSAULT ON A FEMALE CLODFELTER, 21CR 053083

COMMUNICATING THREATS CLODFELTER, 21CR 053083

44 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595

45 JOHNSON,RONNIE,RAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22IF 700752

46 KEARNEY,RICHARD,CRAIG UNSAFE MOVEMENT TAYLOR,C,A 21IF 704029

47 KEEVER,AUSTIN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701194

48 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038

49 KRIEGER,GEORGIA,BROOKE SPEEDING 066/35 YODER,D,C 22CR 701379

50 LEE,TYREE,SAKWAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701460

51 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637

52 MADDEN,ELIZABETH,CHRIS HARASSING PHONE CALL HART,SUSAN, 21CR 052958

53 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626

54 MARCUM,LACE,BRUCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703379

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703379

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703379

55 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685

56 MARTINEZ,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701213

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701213

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701213

57 MATHESON,TRACY,CAROL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700879

58 MCGAVOCK,LAURA,BROADWA UNSAFE MOVEMENT YODER,D,C 22IF 700793

59 MCGUIRE,CAROLYN,ANN SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 20CR 701477

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 701477

60 MICK,JONATHAN,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701363

SPEEDING 065/50 YODER,D,C 22CR 701363

61 MILLER,GERALD,WADE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700768

SPA 62 MONTESO,AMADO DISORDERLY CONDUCT CHAANINE,E 21CR 052100

63 MONTFORD,JAMES,MCKINLE NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701459

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701459

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701459

64 MOORE,STEPHEN,GLENN SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700884

65 MORRIS,WILLIAM,AUSTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701228

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701228

** 66 MORRISON,LARRY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 050411

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C 21CR 050411

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 050411

67 MORRISON,LARRY,WAYNE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST TAYLOR,C,A 21CR 700632

68 MORRISON,LARRY,WAYNE OPERATE VEH NO INS VANKOUTEREN 22CR 000036

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000036

69 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780

70 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135

71 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380

72 OXENDINE,RAVEN,DAWN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701390

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701390

73 PEARCE,SARA,JEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701432

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701432

74 PEARSON,KELLY,MCCARN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 700881

75 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117

76 RAHMAN,MCKAREM,AVERY SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700835

77 REYNOLDS,JOHN,ROBERT,J SPEEDING 059/35 BOGERT,S 22CR 701289

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOGERT,S 22CR 701289

78 RHODES,KENT,GARLAND MOBILE PHONE VIOL COMM VEH BUNN,M,T 22IF 700388

79 RONGONE,MICHAEL,W EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 700810

80 SANNER,STEPHANIE,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701431

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701431

81 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 702207

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Alexander,G 21CR 702207

82 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 22CR 050087

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 22CR 050087

83 VALLARIO,ANTHONY,JOSEP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701557

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701557

84 WALKER,THERESA,MADDEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700472

85 WARD,JAMIE FAIL TO WORK AFTER PAID MCDONALD,CH 21CR 050815

86 WARD,JAMIE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 051948

87 WARD,TAYLOR,AVERY SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700770

88 WHITE,GORDON,RAWLINGS, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701313

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701313

SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22CR 701313

89 WILLIAMS,AMBER,LYNN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700584

90 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557

91 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558

92 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809

93 ZALES,AYLA,BRIANNA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700679

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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