DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182
2 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183
3 ALLEN,HEATHER,NICOLE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) ALLEN,SCOTT 21CR 053082
4 ARTHUR,LAURIE,DENNELL COMMUNICATING THREATS CLODFELTER, 21CR 053084
MISDEMEANOR LARCENY CLODFELTER, 21CR 053084
5 ASHLEY,JENNA,JOAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 700646
6 AYLLON,ANGEL,JR SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700750
7 BAKER,MEREDITH,MIKELS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701296
8 BALKUS,THOMAS,ANTHONY SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700769
9 BATISTA,BRIAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBERSON,B 22CR 701739
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701739
10 BISHOP,WILLIAM,STEWART EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701550
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701550
11 BOONE,MELINDA,JONES FAIL TO YIELD LEFT TURN YODER,D,C 22IF 700772
12 CASEY,WILLIAM,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22IF 700751
13 CHRISTIAN,KRISTIN,CARL SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700771
14 CHRISTIAN,RONALD,E SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700891
15 CLODFELTER,CENDA,CAROL SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053115
16 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 18CR 701081
17 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870
18 CUSTER,AMBER,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703447
MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH TAYLOR,C,A 21IF 703447
19 DALTON,REBECCA,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701227
20 DAVENPORT,CORINNE,ASHL SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700791
21 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 22CR 050940
22 ETTORE,KRISTOFER,AARON SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700882
23 FISHER,DWAYNE,DURANT SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700792
24 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652
25 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362
26 FREEMAN,BRIAN,F SPEEDING 046/35 WILKINSON 22IF 000023
27 FULCHER,ANJANETTE,GILL SPEEDING 060/40 LANE,J,D 22CR 700939
28 GILMORE,EMILY SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053116
29 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807
30 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808
31 GONZALEZ,MAURICE,ALEXA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700803
32 GOODWIN,MATTHEW SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053114
33 GREENE,MONICA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 20CR 053036
FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 20CR 053036
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TANGUAY,K 20CR 053036
34 HARGRAVES,MICHAEL,KENT NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 20CR 700493
35 HARTLEY,DREW,CURTIS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MARSHBURN,S 22CR 050826
36 HEATHERLY,GAIL,LYNN SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700890
37 HENDRICKSON,MICHAEL,DE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILKINSON,J 22CR 000011
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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38 HILL,NICOLE,MARIE SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700880
39 HOFFMAN,CHARLES,SCOTT NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701479
40 HUGHES,DAKOTA,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701212
OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 701212
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701212
41 ITSIKZON,YARON SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700805
42 JENKINS,HELEN,KAREN,DO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701480
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701480
43 JENNINGS,PAUL,CARMEN ASSAULT ON A FEMALE CLODFELTER, 21CR 053083
COMMUNICATING THREATS CLODFELTER, 21CR 053083
44 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595
45 JOHNSON,RONNIE,RAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22IF 700752
46 KEARNEY,RICHARD,CRAIG UNSAFE MOVEMENT TAYLOR,C,A 21IF 704029
47 KEEVER,AUSTIN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701194
48 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038
49 KRIEGER,GEORGIA,BROOKE SPEEDING 066/35 YODER,D,C 22CR 701379
50 LEE,TYREE,SAKWAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701460
51 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637
52 MADDEN,ELIZABETH,CHRIS HARASSING PHONE CALL HART,SUSAN, 21CR 052958
53 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626
54 MARCUM,LACE,BRUCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703379
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703379
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703379
55 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685
56 MARTINEZ,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701213
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701213
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701213
57 MATHESON,TRACY,CAROL SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700879
58 MCGAVOCK,LAURA,BROADWA UNSAFE MOVEMENT YODER,D,C 22IF 700793
59 MCGUIRE,CAROLYN,ANN SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 20CR 701477
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 701477
60 MICK,JONATHAN,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701363
SPEEDING 065/50 YODER,D,C 22CR 701363
61 MILLER,GERALD,WADE SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700768
SPA 62 MONTESO,AMADO DISORDERLY CONDUCT CHAANINE,E 21CR 052100
63 MONTFORD,JAMES,MCKINLE NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701459
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701459
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701459
64 MOORE,STEPHEN,GLENN SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700884
65 MORRIS,WILLIAM,AUSTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701228
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701228
** 66 MORRISON,LARRY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 050411
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C 21CR 050411
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 050411
67 MORRISON,LARRY,WAYNE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST TAYLOR,C,A 21CR 700632
68 MORRISON,LARRY,WAYNE OPERATE VEH NO INS VANKOUTEREN 22CR 000036
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000036
69 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780
70 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135
71 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380
72 OXENDINE,RAVEN,DAWN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701390
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701390
73 PEARCE,SARA,JEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701432
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701432
74 PEARSON,KELLY,MCCARN SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 700881
75 PEREZ,DANEREK,EMILIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 21CR 704117
76 RAHMAN,MCKAREM,AVERY SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22IF 700835
77 REYNOLDS,JOHN,ROBERT,J SPEEDING 059/35 BOGERT,S 22CR 701289
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOGERT,S 22CR 701289
78 RHODES,KENT,GARLAND MOBILE PHONE VIOL COMM VEH BUNN,M,T 22IF 700388
79 RONGONE,MICHAEL,W EXCEEDING SAFE SPEED YODER,D,C 22IF 700810
80 SANNER,STEPHANIE,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701431
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701431
81 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 702207
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Alexander,G 21CR 702207
82 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 22CR 050087
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 22CR 050087
83 VALLARIO,ANTHONY,JOSEP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701557
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701557
84 WALKER,THERESA,MADDEN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700472
85 WARD,JAMIE FAIL TO WORK AFTER PAID MCDONALD,CH 21CR 050815
86 WARD,JAMIE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 051948
87 WARD,TAYLOR,AVERY SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22IF 700770
88 WHITE,GORDON,RAWLINGS, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701313
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701313
SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22CR 701313
89 WILLIAMS,AMBER,LYNN SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700584
90 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557
91 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558
92 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809
93 ZALES,AYLA,BRIANNA SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22IF 700679
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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