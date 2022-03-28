carteret court

DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS

JUDGE PRESIDING : DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB

PROSECUTOR : J. ALEX PULLY

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566

2 AYERS,ERICA,JEAN,ACFAL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 21CR 000908

3 BLANTON,AMANDA,ALICE MISDEMEANOR PROBATION VIOL JACOBY,R 20CR 052060

4 BLANTON,AMANDA,ALICE MISDEMEANOR PROBATION VIOL NICHOLS,J,W 21CR 700870

5 BOLAFKA,TIFFANY,N DEFRAUDING DRUG/ALCOHOL SCREEN MICHAUD,S 21CR 052436

6 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER MISDEMEANOR PROBATION VIOL FRANKEL,J 19CR 053078

7 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER MISDEMEANOR PROBATION VIOL TURNEY,J 20CR 050081

** 8 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 20CR 050163

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 20CR 050163

9 BRINKLEY,ROBERT,TIMOTH CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BARNES,J 19CR 050488

MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARNES,J 19CR 050488

10 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR PROBATION VIOL GAMBARDELLA 19CR 053429

** 11 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 20CR 000106

DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 20CR 000106

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 20CR 000106

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HAYDEN,J 20CR 000106

12 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 052508

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 052508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052508

MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052508

** 13 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FAIL TO WORK AFTER PAID MOORE,D 19CR 050386

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386

14 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERRY,J,C 20CR 704187

15 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R,J 21CR 701754

16 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL CASNER,S,M 21CR 703594

17 COULSTON,JORDAN,CRAIG MISDEMEANOR PROBATION VIOL HILL,VERNON 20CR 052378

MISDEMEANOR PROBATION VIOL HILL,VERNON 20CR 052378

18 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091

19 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365

20 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559

** 21 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MOODY,C,R 20CR 700983

PROBATION VIOLATION MOODY,C,R 20CR 700983

22 DINSENBACHER,CARL,LUDW MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 18CR 052477

23 ELDER,JOSHUA,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000151

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000151

24 ESPOSITO,ANTHONY,THOMA DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST DOWNEY,A 22CR 050358

25 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891

FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891

LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891

PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891

26 FERRARI,JENNA,MICHELLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILLIS,JUDI 21CR 052501

27 GAREY,DEBRA,GASKINS MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 21CR 000823

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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28 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

29 GATES,CHEYENNE,RICHEA DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 053198

DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 19CR 053198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 19CR 053198

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ESCHBACH,R 19CR 053198

** 30 GIBSON,RICHARD,LEROY,I PROBATION VIOLATION MCCORMAC,JA 21CR 000552

** 31 GIBSON,RICHARD,LEROY,I PROBATION VIOLATION MCCORMAC,JA 21CR 000553

32 HALL,JONATHAN,DAVID MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052009

33 HARPER,KELLI,WELLS MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 18CR 053700

34 HUDNELL,JUSTIN,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL CLARK,C 19CR 052793

35 HUDNELL,JUSTIN,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL NELSON,Z 19CR 052794

36 HUFFMAN,JOSEPH,MERILL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000061

37 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR. MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T, 20CR 703752

38 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 19CR 000485

39 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953

40 KARCHER,JONATHAN,JOSEP CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JACOBY,R 17CR 051605

MISDEMEANOR PROBATION VIOL JACOBY,R 17CR 051605

41 LOCKLEAR,WADE,ALLEN CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 051188

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 051188

42 LOCKLEAR,WADE,ALLEN CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 052430

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 052430

43 LOCKLEAR,WADE,ALLEN CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 053119

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 053119

44 LOCKLEAR,WADE,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 20CR 000441

45 MACE,SPIRIT,LEA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WASINGER,A 19CR 051740

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WASINGER,A 19CR 051740

PROBATION VIOLATION WASINGER,A 19CR 051740

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WASINGER,A 19CR 051740

46 MACE,SPIRIT,LEA PROBATION VIOLATION LANE,BRANDO 21CR 000069

47 MARBLEY,KERRY,COOLIDGE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOODY,C 16CR 054781

48 MASON,CLARENCE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 18CR 053817

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT TAYLOR,C 18CR 053817

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 18CR 053817

COMMUNITY SERVICE VIOLATION TAYLOR,C 18CR 053817

49 MATHIS,DANNY,RAY MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORGAN,ROBI 20CR 050215

50 MATHIS,DANNY,RAY MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORGAN,ROBI 20CR 050216

51 MITCHELL,WILLIAM,BYRON MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 22CR 000064

52 MITCHELL,WILLIAM,BYRON MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 22CR 000065

53 MOTZ,ANN,MARIE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000063

54 MOUNCE,JOSEPH,TRISTAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARVEY,D 18CR 052369

55 MOUNCE,JOSEPH,TRISTAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARVEY,D 18CR 052370

56 ORTMAN,ERIKA,JAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SCOTT,S,C 20CR 701425

57 PARRISH,DOUGLAS,MAC DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST JONES,B 22CR 050586

58 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BUCK,K 20CR 051495

59 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR PROBATION VIOL GARNER,C 21CR 050323

60 PIGFORD,FELICIA CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 17CR 053128

MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 17CR 053128

61 PIGFORD,FELICIA,MURREL MISDEMEANOR PROBATION VIOL TUCKER,J,A 18CR 703053

62 PORTER,JASON,ALLEN MISDEMEANOR LARCENY WATTS,KATHL 20CR 050286

PROBATION VIOLATION WATTS,KATHL 20CR 050286

63 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000858

64 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000859

** 65 ROBERTS,JOHNATHAN,MICH MISDEMEANOR PROBATION VIOL MASON-PALME 19CR 052571

66 ROBERTS,JOHNATHON,MICH MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E,J 18CR 704700

67 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859

68 SAVAGE,DANIEL,JAY,II DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST WALLACE,E 21CR 051498

69 SETTLE,SARAH,MARIE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 19CR 704400

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 19CR 704400

MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 704400

MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 704400

70 SNYDER,SUMMER,NICOLE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 19CR 051758

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 19CR 051758

DISORDERLY CONDUCT BRUNO,T 19CR 051758

PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758

PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758

71 STRICKLAND,DONNA,LOCKH INTIMIDATING WITNESS HALSEY,D 20CR 050793

COMMUNICATING THREATS HALSEY,D 20CR 050793

PROBATION VIOLATION HALSEY,D 20CR 050793

72 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO MISDEMEANOR PROBATION VIOL BISKUP,T,M 19CR 701637

73 SWITZER,BRIDGETT,DENIS VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963

74 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES MISDEMEANOR PROBATION VIOL ARCHAMBAULT 20CR 052543

75 TAYLOR,JOSHUA,ISAIAH VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ALVARADO,J 19CR 051423

76 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335

77 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 18CR 053859

78 WALLACE,TANEKA,ENTRE MISDEMEANOR LARCENY VASELOVIC,J 20CR 053405

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VASELOVIC,J 20CR 053405

PROBATION VIOLATION VASELOVIC,J 20CR 053405

79 WARD,HOYT,ANTHONY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BELIZAIRE,C 19CR 053153

80 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL EVANS,A 20CR 052173

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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