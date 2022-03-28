DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS
JUDGE PRESIDING : DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB
PROSECUTOR : J. ALEX PULLY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566
2 AYERS,ERICA,JEAN,ACFAL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 21CR 000908
3 BLANTON,AMANDA,ALICE MISDEMEANOR PROBATION VIOL JACOBY,R 20CR 052060
4 BLANTON,AMANDA,ALICE MISDEMEANOR PROBATION VIOL NICHOLS,J,W 21CR 700870
5 BOLAFKA,TIFFANY,N DEFRAUDING DRUG/ALCOHOL SCREEN MICHAUD,S 21CR 052436
6 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER MISDEMEANOR PROBATION VIOL FRANKEL,J 19CR 053078
7 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER MISDEMEANOR PROBATION VIOL TURNEY,J 20CR 050081
** 8 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 20CR 050163
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 20CR 050163
9 BRINKLEY,ROBERT,TIMOTH CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BARNES,J 19CR 050488
MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARNES,J 19CR 050488
10 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR PROBATION VIOL GAMBARDELLA 19CR 053429
** 11 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 20CR 000106
DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 20CR 000106
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 20CR 000106
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HAYDEN,J 20CR 000106
12 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 052508
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 052508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052508
MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052508
** 13 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FAIL TO WORK AFTER PAID MOORE,D 19CR 050386
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386
14 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERRY,J,C 20CR 704187
15 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R,J 21CR 701754
16 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL CASNER,S,M 21CR 703594
17 COULSTON,JORDAN,CRAIG MISDEMEANOR PROBATION VIOL HILL,VERNON 20CR 052378
MISDEMEANOR PROBATION VIOL HILL,VERNON 20CR 052378
18 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091
19 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365
20 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559
** 21 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MOODY,C,R 20CR 700983
PROBATION VIOLATION MOODY,C,R 20CR 700983
22 DINSENBACHER,CARL,LUDW MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 18CR 052477
23 ELDER,JOSHUA,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000151
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 21CR 000151
24 ESPOSITO,ANTHONY,THOMA DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST DOWNEY,A 22CR 050358
25 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891
FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891
LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891
PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891
26 FERRARI,JENNA,MICHELLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILLIS,JUDI 21CR 052501
27 GAREY,DEBRA,GASKINS MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 21CR 000823
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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28 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
29 GATES,CHEYENNE,RICHEA DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 053198
DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 19CR 053198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 19CR 053198
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ESCHBACH,R 19CR 053198
** 30 GIBSON,RICHARD,LEROY,I PROBATION VIOLATION MCCORMAC,JA 21CR 000552
** 31 GIBSON,RICHARD,LEROY,I PROBATION VIOLATION MCCORMAC,JA 21CR 000553
32 HALL,JONATHAN,DAVID MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052009
33 HARPER,KELLI,WELLS MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 18CR 053700
34 HUDNELL,JUSTIN,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL CLARK,C 19CR 052793
35 HUDNELL,JUSTIN,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL NELSON,Z 19CR 052794
36 HUFFMAN,JOSEPH,MERILL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000061
37 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR. MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T, 20CR 703752
38 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 19CR 000485
39 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953
40 KARCHER,JONATHAN,JOSEP CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JACOBY,R 17CR 051605
MISDEMEANOR PROBATION VIOL JACOBY,R 17CR 051605
41 LOCKLEAR,WADE,ALLEN CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 051188
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 051188
42 LOCKLEAR,WADE,ALLEN CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 052430
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 052430
43 LOCKLEAR,WADE,ALLEN CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 053119
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 053119
44 LOCKLEAR,WADE,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 20CR 000441
45 MACE,SPIRIT,LEA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WASINGER,A 19CR 051740
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WASINGER,A 19CR 051740
PROBATION VIOLATION WASINGER,A 19CR 051740
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WASINGER,A 19CR 051740
46 MACE,SPIRIT,LEA PROBATION VIOLATION LANE,BRANDO 21CR 000069
47 MARBLEY,KERRY,COOLIDGE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOODY,C 16CR 054781
48 MASON,CLARENCE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 18CR 053817
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT TAYLOR,C 18CR 053817
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 18CR 053817
COMMUNITY SERVICE VIOLATION TAYLOR,C 18CR 053817
49 MATHIS,DANNY,RAY MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORGAN,ROBI 20CR 050215
50 MATHIS,DANNY,RAY MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORGAN,ROBI 20CR 050216
51 MITCHELL,WILLIAM,BYRON MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 22CR 000064
52 MITCHELL,WILLIAM,BYRON MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 22CR 000065
53 MOTZ,ANN,MARIE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000063
54 MOUNCE,JOSEPH,TRISTAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARVEY,D 18CR 052369
55 MOUNCE,JOSEPH,TRISTAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARVEY,D 18CR 052370
56 ORTMAN,ERIKA,JAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SCOTT,S,C 20CR 701425
57 PARRISH,DOUGLAS,MAC DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST JONES,B 22CR 050586
58 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BUCK,K 20CR 051495
59 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR PROBATION VIOL GARNER,C 21CR 050323
60 PIGFORD,FELICIA CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 17CR 053128
MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 17CR 053128
61 PIGFORD,FELICIA,MURREL MISDEMEANOR PROBATION VIOL TUCKER,J,A 18CR 703053
62 PORTER,JASON,ALLEN MISDEMEANOR LARCENY WATTS,KATHL 20CR 050286
PROBATION VIOLATION WATTS,KATHL 20CR 050286
63 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000858
64 REED,SHERMAN,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 21CR 000859
** 65 ROBERTS,JOHNATHAN,MICH MISDEMEANOR PROBATION VIOL MASON-PALME 19CR 052571
66 ROBERTS,JOHNATHON,MICH MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E,J 18CR 704700
67 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859
68 SAVAGE,DANIEL,JAY,II DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST WALLACE,E 21CR 051498
69 SETTLE,SARAH,MARIE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 19CR 704400
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 19CR 704400
MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 704400
MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 704400
70 SNYDER,SUMMER,NICOLE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 19CR 051758
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 19CR 051758
DISORDERLY CONDUCT BRUNO,T 19CR 051758
PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758
PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758
71 STRICKLAND,DONNA,LOCKH INTIMIDATING WITNESS HALSEY,D 20CR 050793
COMMUNICATING THREATS HALSEY,D 20CR 050793
PROBATION VIOLATION HALSEY,D 20CR 050793
72 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO MISDEMEANOR PROBATION VIOL BISKUP,T,M 19CR 701637
73 SWITZER,BRIDGETT,DENIS VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963
74 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES MISDEMEANOR PROBATION VIOL ARCHAMBAULT 20CR 052543
75 TAYLOR,JOSHUA,ISAIAH VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ALVARADO,J 19CR 051423
76 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335
77 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 18CR 053859
78 WALLACE,TANEKA,ENTRE MISDEMEANOR LARCENY VASELOVIC,J 20CR 053405
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VASELOVIC,J 20CR 053405
PROBATION VIOLATION VASELOVIC,J 20CR 053405
79 WARD,HOYT,ANTHONY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BELIZAIRE,C 19CR 053153
80 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL EVANS,A 20CR 052173
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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