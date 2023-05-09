DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099
OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099
2 ARTHUR,JOHNNY,DEAN SPEEDING 067/50 LANE,J,D 22CR 704649
3 BAKER,ALICIA,MARTIN FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703554
4 BEAU,JENNY,LAMM DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704968
5 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704001
EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704001
6 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223
EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223
7 BREWER,ROMAN,TYLER SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 700481
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700481
8 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222
9 BRYANT,QUANDRIA,D'ASIA DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703481
10 BUCK,DEBORAH,MORRIS W/C SIMPLE $ 57.81 PIGGLY WIGG 05CR 055117
11 CAHOON, STEVIE CHANEL SIMPLE ASSAULT SHEA, ANNE 23CR 282316
MISDEMEANOR LARCENY SHEA, ANNE 23CR 282316
12 CANNON,MATTHEW KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED JARED,MEYER 22CR 000544
13 CARMEAN,CHRISTOPHER,AL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 23CR 700430
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 23CR 700430
14 CARREON,JOSE,GUADALUPE FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703210
15 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712
16 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786
17 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 206961
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 206961
FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 206961
18 DAVIS,AMBER,LEIGH,NICO A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705561
19 DAVIS,GINA,LIN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700950
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700950
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700950
20 DEFEO,FREDERICK,SHAWN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 22CR 705918
DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705918
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705918
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705918
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22CR 705918
21 DEXTER,JAMARI,FOY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703997
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703997
22 DINSENBACHER,CARL,LUDW DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705671
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705671
23 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/10/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179
24 EVERETTE,DWIGHT,STANLE SPEEDING 075/55 LANE,J,D 23CR 700526
25 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888
26 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 705560
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705560
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705560
27 FULMER,SONYA,DENISE DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 23CR 286874
EXPIRED OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 286874
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERNANDEZ,J 23CR 286874
28 GANDY,RICHARD,SHELDON, DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704303
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704303
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704303
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704303
29 GARNER,JEANNE,MARIE,WR SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704339
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704339
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704339
30 GARNER,LETITIA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 706067
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 706067
31 GASKILLROBINSON,ASHLYN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 23IF 700081
32 GORMAN,AMBER,RENEE SPEEDING 067/45 LANE,J,D 22CR 705542
33 GRANTHAM,ADRIAN,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701522
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701522
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701522
34 HALL,JOHN,CHASEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000062
35 HAWKINS,SUZANNE,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700058
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700058
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700058
36 HENRY,BRAXTON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 212931
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,JUSTIN 23CR 212931
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 212931
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,JUSTIN 23CR 212931
37 HERNANDEZ,MARIO,ENRIQU NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701119
38 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691
** 39 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631
40 HOOD,JOHN,WESLEY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 706056
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 706056
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 706056
41 HOSS,TIMOTHY,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV MOODY,C 23CR 701038
42 HOWARD,DANIEL,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701437
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701437
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701437
43 HULL,NATHANAEL,SMITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 701351
44 JOHNSON,APRIL,EVERINGT NO OPERATORS LICENSE MOODY,C 23CR 701036
45 KLECKNER,MATTHEW,JOHN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 23IF 700211
46 LEWIS,COREY,ALLAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701987
47 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SIMPLE ASSAULT STEWART,E 23CR 700918
48 MARTINEZ,HOMERO,JAVIER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700536
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700536
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 23CR 700536
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700536
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700536
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 700536
49 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013
SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/10/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
50 MAYFIELD,DAVID,BROOKS, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS LANE,J,D 23CR 701521
51 MBOUISSOU,DENEBA,NZIMB SPEEDING 054/35 LANE,J,D 22CR 705521
52 MCBRIDE,KCEE,MELISSA,A DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701195
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 701195
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 701195
53 MCCLAMB,ROBERT,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700022
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 23CR 700022
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC ONOFRIO,R,J 23CR 700022
54 MCDONALD,DANIEL SIMPLE ASSAULT MCDONALD,AL 23CR 246752
55 MCINTOSH,SHAWN,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYETTE,WIL 23CR 700698
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BOYETTE,WIL 23CR 700698
56 MENDEZ,JIMMY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705065
57 MEYERS,CHRISTOPHER,KEN SPEEDING 082/55 LANE,J,D 23CR 700259
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700259
58 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 085/55 LANE,J,D 23CR 700165
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700165
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700165
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700165
59 MILLER,ROBERT,RANKIN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700288
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700288
SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23CR 700288
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700288
60 MILLETTE,BRENDAN,ANTHO SPEEDING 078/55 MOODY,C 23CR 701216
61 MIZESKO,MARK,ANDREW SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,BR 23CR 285561
62 MORRIS,ANTHONY,ALLEN,I FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700657
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 700657
63 MORRIS,JASON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 271730
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 271730
64 MORRIS,JASON,ROBERT NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701381
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Alexander,G 23CR 701381
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 23CR 701381
65 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371
DWLR LOPEZ,E 22CR 051371
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371
66 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579
67 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580
68 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581
69 MURRAY,LYNADA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700220
70 MURRAY,QUINCY,DARNELL SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 704241
71 MURRAY,QUINCY,DARNELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 703644
** 72 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720
DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720
** 73 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721
EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721
** 74 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722
75 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945
76 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889
77 ORTON,WILLIAM,JACK,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701051
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701051
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/10/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701051
78 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700420
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700420
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700420
79 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829
80 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701288
81 PAMPLIN,CHARLES,OSCAR, SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700018
82 PIERCE,JOHNNY,DARIN,JR SPEEDING 066/45 LANE,J,D 23CR 700676
83 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
84 RICHARDSON,JERMINE,THO DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703420
SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22CR 703420
85 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333
86 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704108
DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704108
87 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 362570
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 362570
88 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 22IF 702986
89 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 23IF 700210
90 SINNOTT,LEE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700721
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700721
91 THOMPSON,JENNIFER,BROO NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700237
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700237
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23CR 700237
92 TOWNSEND,REGINALD,LANC SPEEDING 075/55 LANE,J,D 23CR 701523
93 TURNER,CHANTEL,KESHANI POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 23CR 701068
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701068
94 TYNDALL,COLTON,ELLINGT DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705745
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705745
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705745
95 VIELE,WILLIAM,GARTH CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700672
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700672
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700672
SPEEDING 067/55 LANE,J,D 23CR 700672
96 WADE,ASHLEY,JEANNE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700653
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700653
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700653
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700653
97 WESLEY,ANTHONY,JOHN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703681
98 WHITBECK,BOBBIE,JOYCE FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 702486
99 WHITE, ISAIAH ANTHONY ASSAULT ON A FEMALE STEWART, EL 23CR 266967
100 WILKINS,MELISSA,NICHOL SPEEDING 052/35 MOODY,C 22CR 703482
DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703482
101 WILLIS,ALTON,LORIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700862
102 WILLIS,KATHRYN,ANN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704627
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704627
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704627
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.