carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099

OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099

2 ARTHUR,JOHNNY,DEAN SPEEDING 067/50 LANE,J,D 22CR 704649

3 BAKER,ALICIA,MARTIN FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703554

4 BEAU,JENNY,LAMM DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704968

5 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 704001

EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 22CR 704001

6 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223

EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223

7 BREWER,ROMAN,TYLER SPEEDING 065/45 LANE,J,D 23CR 700481

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700481

8 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222

9 BRYANT,QUANDRIA,D'ASIA DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703481

10 BUCK,DEBORAH,MORRIS W/C SIMPLE $ 57.81 PIGGLY WIGG 05CR 055117

11 CAHOON, STEVIE CHANEL SIMPLE ASSAULT SHEA, ANNE 23CR 282316

MISDEMEANOR LARCENY SHEA, ANNE 23CR 282316

12 CANNON,MATTHEW KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED JARED,MEYER 22CR 000544

13 CARMEAN,CHRISTOPHER,AL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 23CR 700430

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 23CR 700430

14 CARREON,JOSE,GUADALUPE FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703210

15 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712

16 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786

17 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 206961

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 206961

FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,JUSTIN 23CR 206961

18 DAVIS,AMBER,LEIGH,NICO A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705561

19 DAVIS,GINA,LIN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700950

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700950

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700950

20 DEFEO,FREDERICK,SHAWN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 22CR 705918

DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705918

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705918

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705918

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22CR 705918

21 DEXTER,JAMARI,FOY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703997

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703997

22 DINSENBACHER,CARL,LUDW DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705671

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705671

23 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/10/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179

24 EVERETTE,DWIGHT,STANLE SPEEDING 075/55 LANE,J,D 23CR 700526

25 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888

26 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 705560

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705560

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705560

27 FULMER,SONYA,DENISE DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 23CR 286874

EXPIRED OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 286874

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HERNANDEZ,J 23CR 286874

28 GANDY,RICHARD,SHELDON, DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704303

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704303

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704303

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704303

29 GARNER,JEANNE,MARIE,WR SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704339

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704339

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704339

30 GARNER,LETITIA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 706067

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 706067

31 GASKILLROBINSON,ASHLYN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 23IF 700081

32 GORMAN,AMBER,RENEE SPEEDING 067/45 LANE,J,D 22CR 705542

33 GRANTHAM,ADRIAN,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701522

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701522

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701522

34 HALL,JOHN,CHASEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000062

35 HAWKINS,SUZANNE,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700058

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700058

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700058

36 HENRY,BRAXTON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 23CR 212931

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,JUSTIN 23CR 212931

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 23CR 212931

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,JUSTIN 23CR 212931

37 HERNANDEZ,MARIO,ENRIQU NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701119

38 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691

** 39 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631

40 HOOD,JOHN,WESLEY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 706056

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 706056

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 706056

41 HOSS,TIMOTHY,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV MOODY,C 23CR 701038

42 HOWARD,DANIEL,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701437

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701437

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 701437

43 HULL,NATHANAEL,SMITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 701351

44 JOHNSON,APRIL,EVERINGT NO OPERATORS LICENSE MOODY,C 23CR 701036

45 KLECKNER,MATTHEW,JOHN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 23IF 700211

46 LEWIS,COREY,ALLAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701987

47 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SIMPLE ASSAULT STEWART,E 23CR 700918

48 MARTINEZ,HOMERO,JAVIER CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700536

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700536

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 23CR 700536

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700536

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700536

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 700536

49 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013

SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/10/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

50 MAYFIELD,DAVID,BROOKS, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS LANE,J,D 23CR 701521

51 MBOUISSOU,DENEBA,NZIMB SPEEDING 054/35 LANE,J,D 22CR 705521

52 MCBRIDE,KCEE,MELISSA,A DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701195

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 701195

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 701195

53 MCCLAMB,ROBERT,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700022

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 23CR 700022

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC ONOFRIO,R,J 23CR 700022

54 MCDONALD,DANIEL SIMPLE ASSAULT MCDONALD,AL 23CR 246752

55 MCINTOSH,SHAWN,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYETTE,WIL 23CR 700698

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BOYETTE,WIL 23CR 700698

56 MENDEZ,JIMMY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705065

57 MEYERS,CHRISTOPHER,KEN SPEEDING 082/55 LANE,J,D 23CR 700259

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700259

58 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 085/55 LANE,J,D 23CR 700165

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700165

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700165

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700165

59 MILLER,ROBERT,RANKIN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700288

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700288

SPEEDING 069/55 LANE,J,D 23CR 700288

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23CR 700288

60 MILLETTE,BRENDAN,ANTHO SPEEDING 078/55 MOODY,C 23CR 701216

61 MIZESKO,MARK,ANDREW SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,BR 23CR 285561

62 MORRIS,ANTHONY,ALLEN,I FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700657

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LANE,J,D 23IF 700657

63 MORRIS,JASON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 271730

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 271730

64 MORRIS,JASON,ROBERT NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701381

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Alexander,G 23CR 701381

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 23CR 701381

65 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371

DWLR LOPEZ,E 22CR 051371

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371

66 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579

67 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580

68 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581

69 MURRAY,LYNADA SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700220

70 MURRAY,QUINCY,DARNELL SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 704241

71 MURRAY,QUINCY,DARNELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 703644

** 72 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720

DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720

** 73 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721

EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721

** 74 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722

75 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945

76 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889

77 ORTON,WILLIAM,JACK,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 701051

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 701051

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/10/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 701051

78 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700420

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700420

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700420

79 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829

80 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701288

81 PAMPLIN,CHARLES,OSCAR, SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700018

82 PIERCE,JOHNNY,DARIN,JR SPEEDING 066/45 LANE,J,D 23CR 700676

83 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

84 RICHARDSON,JERMINE,THO DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703420

SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22CR 703420

85 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333

86 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704108

DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704108

87 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 362570

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 362570

88 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 22IF 702986

89 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 23IF 700210

90 SINNOTT,LEE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700721

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700721

91 THOMPSON,JENNIFER,BROO NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700237

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700237

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23CR 700237

92 TOWNSEND,REGINALD,LANC SPEEDING 075/55 LANE,J,D 23CR 701523

93 TURNER,CHANTEL,KESHANI POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Alexander,G 23CR 701068

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701068

94 TYNDALL,COLTON,ELLINGT DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705745

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705745

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705745

95 VIELE,WILLIAM,GARTH CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700672

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700672

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700672

SPEEDING 067/55 LANE,J,D 23CR 700672

96 WADE,ASHLEY,JEANNE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700653

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700653

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700653

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700653

97 WESLEY,ANTHONY,JOHN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703681

98 WHITBECK,BOBBIE,JOYCE FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 702486

99 WHITE, ISAIAH ANTHONY ASSAULT ON A FEMALE STEWART, EL 23CR 266967

100 WILKINS,MELISSA,NICHOL SPEEDING 052/35 MOODY,C 22CR 703482

DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703482

101 WILLIS,ALTON,LORIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700862

102 WILLIS,KATHRYN,ANN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704627

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704627

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704627

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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