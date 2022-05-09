carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABLAN,PARKER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050774

2 ABLAN,PARKER,JAMES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T, 21IF 701127

3 ALAMMARI,AMR,AZIZ,MUSL SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR SCOTT,S 22CR 700955

4 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051545

5 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21IF 702043

6 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605

7 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196

8 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536

9 AUGER,NATHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701339

10 BARDILL,REXFORD,ALAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701199

11 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924

12 BARRETT,KYLE,DAVID SOUNDING HORN W/O SIGN OF DANG SCOTT,S 21CR 000837

13 BARRETT,KYLE,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052819

DRIVE LEFT OF CENTER SCOTT,S 21CR 052819

14 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700508

15 BENDER,SHAWN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED PERALTA,JOS 22IF 700025

16 BERBERT,ERICK,BRANDON CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 701331

17 BETHEA,ROBERT,JOSEPH CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701537

18 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492

** 19 BIZZELL,BETH,HARE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 20CR 052753

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 20CR 052753

20 BLACKMON,JACKSON,MATTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700446

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700446

21 BLEY,TIMOTHY,JOHN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701489

** 22 BOLIN,JESSICA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BORN,E 20CR 000613

23 BOLIN,JESSICA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000614

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BORN,E 20CR 000614

24 BOWMAN,EMILY,REBECCA DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 050787

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 21CR 050787

25 BOWMAN,EMILY,REBECCA OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 21CR 050788

26 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 701910

27 BUCK,TERRI,ALEXIS SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR Haymore,Mic 21CR 705279

28 BUDRICK,LUCAS,ELIAS DWLR IMPAIRED REV MYER,M 21CR 705480

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705480

29 BUDRICK,LUCAS,ELIAS EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21IF 704056

30 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593

31 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594

32 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356

33 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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34 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526

35 BURNS,JOHNNY,RAY FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701399

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 701399

36 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777

37 BUSTETTER,MATHEW,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701435

WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701435

38 BUTLER,ROBERT,BRANDON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 050793

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 19CR 050793

39 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405

FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405

40 CAMPBELL,KAYLA,LEIGH-A DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050665

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050665

41 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704456

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 21CR 704456

42 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682

FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682

43 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934

44 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701202

45 COFIELD,DEREK,JAMAL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700650

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700650

46 COLLINS,AYLA,LANAE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000640

CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640

47 COMBS,GENE,DAVID,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 700585

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 700585

48 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560

49 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255

50 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925

51 COX,REGINALD,LEMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700466

52 COX,REGINALD,LEMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700468

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700468

53 CULLER,NOAH,CAMERON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 Haymore,Mic 22CR 700589

** 54 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103

55 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566

56 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932

NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932

57 DENNING,MARK,LEONARD,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 700510

EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 700510

58 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104

59 ELEY,ANDRE,T SIMPLE AFFRAY ROBINSON,T 22CR 050821

INTOXICATED AND DISRUPTIVE ROBINSON,T 22CR 050821

60 ELLINGTON,DYLAN,MICHAE POSS MTBV/U-WN BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 701511

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Haymore,Mic 22CR 701511

61 EVANS,CAMERON,ROYAL LITTERING NOT > 15 LBS SCOTT,S 22CR 701617

CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 22CR 701617

62 EVANS,CAMERON,ROYAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 701618

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701618

63 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 050731

64 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701326

65 EVERWINE,STEVEN,ERIC DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 701332

66 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050672

67 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22IF 700567

FAILURE TO YIELD ROBINSON,T 22IF 700567

68 FAIRCLOTH,FRANKLIN,TRE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700565

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700565

69 FELTON,MALCOLM,AUNDRA ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,B 22CR 051052

70 FRAZIER,ARCHIE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701201

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701201

71 FRAZIER,ARCHIE,JR UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 22IF 700670

72 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786

73 GARCIA-PINEDA,JOSE,IGN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701538

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 701538

74 GARCIA,JUAN,MANUEL,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701198

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 701198

75 GARCIACASTILLO,JULIAN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700659

76 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

77 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461

78 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705526

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 21CR 705526

79 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705527

UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21CR 705527

80 GLOVER,ROBIN,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,T 22CR 051056

INTOXICATED AND DISRUPTIVE SMITH,T 22CR 051056

81 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701043

IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701043

82 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700682

83 HALL,BRYANT,D'ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702556

84 HARDISON,PARLIE,BRANDO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000116

85 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141

86 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142

ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142

87 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818

DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818

88 HATHCOCK,DAVID,NELSON INTOXICATED AND DISRUPTIVE MYER,M 22CR 701517

RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 701517

** 89 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400

90 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717

91 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134

92 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608

93 HILL,TOBY,TERRALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700737

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700737

94 HILL,VERNON,WESLEY,II DWLR NOT IMPAIRED REV BISKUP,T 21CR 000262

95 HILLIARD,MICHAEL,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700995

96 HOLLAND,TRAVIS,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700254

97 HOMA,COREY,LAWRENCE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700724

98 HORNER,JAMES,DAVID,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700183

99 HOWARD,DIANE,MILLER FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 700853

100 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474

101 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477

102 HUGHES,RILEY,WILLIAM WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701693

IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701693

103 HYATT,EUGENE,THOMAS INTOXICATED AND DISRUPTIVE SMITH,T 22CR 051049

104 HYATT,THOMAS,EUGENE,JR INTOXICATED AND DISRUPTIVE TANGUAY,K 22CR 051066

105 IVEY,DARIN,CONNOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701241

EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 701241

106 JENKINS,BECKY,WHITE SPEEDING 068/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700260

107 JONES,CHAD,MARTIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 21CR 705278

108 JONES,TYLER,MULLINS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 701415

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 701415

109 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283

110 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284

111 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461

112 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244

113 JUAREZ-ZUNIGA,YUDILIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701398

114 KARVELIS,SHAWN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051042

IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051042

115 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,T 22CR 050562

116 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443

IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443

117 KORNEGAY,EZZARD,RAY,JR BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 22CR 000041

118 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT LEONARD,R 21CR 703172

SPA 119 LEAL-SANCHEZ,ALEXANDER CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701400

120 LOISELLE,COLBY,DAVID FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 701266

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701266

121 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050754

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PERDUE,B 21CR 050754

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PERDUE,B 21CR 050754

122 MAHONEY,MAREA,THERESE DWLR IMPAIRED REV PERDUE,B 21CR 050755

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PERDUE,B 21CR 050755

123 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785

124 MANNING,DEVON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 701495

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 701495

125 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305

126 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

127 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322

128 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415

129 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986

130 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700738

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700738

131 MCNEELY,BYRON,DELANO DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700996

132 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317

133 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393

134 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159

OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159

135 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572

136 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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137 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700607

FOLLOWING TOO CLOSELY MYER,M 22CR 700607

138 MIRANDA,ISAAC DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050944

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050944

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 22CR 050944

139 MIRANDA,ISAAC OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 22CR 701505

GS 20-157(F) MOVE OVER LAW: O SCOTT,S 22CR 701505

140 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616

141 MOORE,JEFFREY,MICHAEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Haymore,Mic 22IF 700845

142 MORRIS,SAMUEL,III DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701203

143 MORTON,ELIJAH,TIMOTHY, DRIVING WHILE IMPAIRED PERALTA,J 21CR 052974

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,J 21CR 052974

144 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 701020

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701020

145 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22IF 700570

146 MUSLETT,ALAMMARI,AMRAZ SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR HAYMORE,D 21CR 000667

147 NELSON,STEPHANIE,ALLIS CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 21CR 000197

** 148 NEWHOUSE,NEAL,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052412

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 21CR 052412

149 NOEL,DAISY,MAE FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 20IF 000161

150 OBRIEN,SEAN,PATRICK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700613

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700613

151 OBRIEN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700615

152 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247

153 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248

154 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411

155 PARKER,KEVIN,NANCE LITTERING NOT > 15 LBS ROBINSON,T 21CR 704259

156 PARKER,KEVIN,NANCE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704260

** 157 PARKER,RANDALL ASSAULT ON A FEMALE PARKER,PATR 22CR 050395

158 PHILLIPS,COREY,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700612

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700612

159 PYRON,JEFFREY,ALLEN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700739

160 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143

161 RESTO,FRANCES,N CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 700668

162 REUST,CHRISTINE,MARINA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701437

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL Haymore,Mic 22CR 701437

163 REXACH,CHRISTOPHER,MIC DWLR PITTMAN,R,D 09CR 703248

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC PITTMAN,R,D 09CR 703248

164 RIGGS,CHELSEY,KAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700994

165 RIVERA,ENRICO,FUENTES, DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700448

166 RIVERA,TOLLIE,FRANCES A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700447

167 ROSA,CHARITY,SELENA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701487

168 ROSA,CHARITY,SELENA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701488

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 701488

169 ROSA,CHARITY,SELENA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S Haymore,Mic 22IF 700844

170 SANSEVARO,MICHAEL,LOUI CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 701496

NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 22CR 701496

171 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272

IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272

172 SCOTT,LORI,FRANCINE,GW USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR Haymore,Mic 22CR 700736

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700736

173 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700272

174 SEMPLE,MARY,ANN UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21IF 703806

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

175 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403

** 176 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666

AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666

177 SMITH,KAYLA,ANN SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700259

178 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570

179 SOBIESIENSKI,KIRSTEN,R DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000170

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BORN,E 22CR 000170

180 SPIERS,MICHAEL,CHRISTO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Haymore,Mic 22IF 700862

181 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397

FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397

182 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456

183 STRICKLAND,SEBASTIAN,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 701248

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 22CR 701248

184 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096

185 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348

NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348

186 TEMPLE,JASON,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700676

187 TREADWAY,LACIE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700042

188 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 21CR 705576

189 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705579

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21CR 705579

190 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845

REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845

191 TURNER,JENNIFER,ELAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 704823

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704823

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 704823

192 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230

193 WADE,THOMAS,CLIFFORD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701436

194 WAINWRIGHT,GLENN,EDWAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700497

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700497

** 195 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102

196 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092

197 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093

198 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512

199 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513

200 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809

201 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649

202 WHITEHURST,SHANE,ALEXA OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 700651

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700651

203 WHITMAN,CHAD,HOUSTON DWLR IMPAIRED REV HERBERT,G,L 20CR 702433

204 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679

205 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680

NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680

206 WOOTEN,WILLIAM,OVERMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701344

207 YOUNT,TYLER,ASTIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA MYER,M 22CR 701697

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

208 YOUNT,TYLER,ASTIN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 701698

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701698

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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