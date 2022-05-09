DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ABLAN,PARKER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050774
2 ABLAN,PARKER,JAMES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T, 21IF 701127
3 ALAMMARI,AMR,AZIZ,MUSL SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR SCOTT,S 22CR 700955
4 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051545
5 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21IF 702043
6 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605
7 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196
8 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536
9 AUGER,NATHAN,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701339
10 BARDILL,REXFORD,ALAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701199
11 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924
12 BARRETT,KYLE,DAVID SOUNDING HORN W/O SIGN OF DANG SCOTT,S 21CR 000837
13 BARRETT,KYLE,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052819
DRIVE LEFT OF CENTER SCOTT,S 21CR 052819
14 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700508
15 BENDER,SHAWN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED PERALTA,JOS 22IF 700025
16 BERBERT,ERICK,BRANDON CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 701331
17 BETHEA,ROBERT,JOSEPH CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701537
18 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492
** 19 BIZZELL,BETH,HARE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 20CR 052753
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 20CR 052753
20 BLACKMON,JACKSON,MATTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700446
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700446
21 BLEY,TIMOTHY,JOHN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701489
** 22 BOLIN,JESSICA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BORN,E 20CR 000613
23 BOLIN,JESSICA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000614
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BORN,E 20CR 000614
24 BOWMAN,EMILY,REBECCA DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 050787
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 21CR 050787
25 BOWMAN,EMILY,REBECCA OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 21CR 050788
26 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 701910
27 BUCK,TERRI,ALEXIS SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR Haymore,Mic 21CR 705279
28 BUDRICK,LUCAS,ELIAS DWLR IMPAIRED REV MYER,M 21CR 705480
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705480
29 BUDRICK,LUCAS,ELIAS EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21IF 704056
30 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593
31 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594
32 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356
33 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
34 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526
35 BURNS,JOHNNY,RAY FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701399
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 701399
36 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777
37 BUSTETTER,MATHEW,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701435
WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701435
38 BUTLER,ROBERT,BRANDON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 050793
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 19CR 050793
39 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405
FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405
40 CAMPBELL,KAYLA,LEIGH-A DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050665
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050665
41 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704456
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 21CR 704456
42 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682
FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682
43 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934
44 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701202
45 COFIELD,DEREK,JAMAL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700650
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700650
46 COLLINS,AYLA,LANAE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000640
CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640
47 COMBS,GENE,DAVID,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 700585
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 700585
48 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560
49 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255
50 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925
51 COX,REGINALD,LEMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700466
52 COX,REGINALD,LEMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700468
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700468
53 CULLER,NOAH,CAMERON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 Haymore,Mic 22CR 700589
** 54 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103
55 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566
56 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932
NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932
57 DENNING,MARK,LEONARD,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 700510
EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 700510
58 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104
59 ELEY,ANDRE,T SIMPLE AFFRAY ROBINSON,T 22CR 050821
INTOXICATED AND DISRUPTIVE ROBINSON,T 22CR 050821
60 ELLINGTON,DYLAN,MICHAE POSS MTBV/U-WN BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 701511
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Haymore,Mic 22CR 701511
61 EVANS,CAMERON,ROYAL LITTERING NOT > 15 LBS SCOTT,S 22CR 701617
CONSUME ALC BY 19/20 SCOTT,S 22CR 701617
62 EVANS,CAMERON,ROYAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 701618
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701618
63 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 050731
64 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701326
65 EVERWINE,STEVEN,ERIC DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 701332
66 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050672
67 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22IF 700567
FAILURE TO YIELD ROBINSON,T 22IF 700567
68 FAIRCLOTH,FRANKLIN,TRE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700565
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700565
69 FELTON,MALCOLM,AUNDRA ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,B 22CR 051052
70 FRAZIER,ARCHIE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701201
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701201
71 FRAZIER,ARCHIE,JR UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 22IF 700670
72 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786
73 GARCIA-PINEDA,JOSE,IGN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701538
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 701538
74 GARCIA,JUAN,MANUEL,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701198
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 701198
75 GARCIACASTILLO,JULIAN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700659
76 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
77 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461
78 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705526
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 21CR 705526
79 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705527
UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21CR 705527
80 GLOVER,ROBIN,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,T 22CR 051056
INTOXICATED AND DISRUPTIVE SMITH,T 22CR 051056
81 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701043
IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701043
82 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700682
83 HALL,BRYANT,D'ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702556
84 HARDISON,PARLIE,BRANDO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000116
85 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141
86 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142
ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142
87 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818
DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818
88 HATHCOCK,DAVID,NELSON INTOXICATED AND DISRUPTIVE MYER,M 22CR 701517
RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 701517
** 89 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400
90 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717
91 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134
92 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608
93 HILL,TOBY,TERRALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700737
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700737
94 HILL,VERNON,WESLEY,II DWLR NOT IMPAIRED REV BISKUP,T 21CR 000262
95 HILLIARD,MICHAEL,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700995
96 HOLLAND,TRAVIS,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700254
97 HOMA,COREY,LAWRENCE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700724
98 HORNER,JAMES,DAVID,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700183
99 HOWARD,DIANE,MILLER FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22IF 700853
100 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474
101 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477
102 HUGHES,RILEY,WILLIAM WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701693
IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701693
103 HYATT,EUGENE,THOMAS INTOXICATED AND DISRUPTIVE SMITH,T 22CR 051049
104 HYATT,THOMAS,EUGENE,JR INTOXICATED AND DISRUPTIVE TANGUAY,K 22CR 051066
105 IVEY,DARIN,CONNOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701241
EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 701241
106 JENKINS,BECKY,WHITE SPEEDING 068/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700260
107 JONES,CHAD,MARTIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 21CR 705278
108 JONES,TYLER,MULLINS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 701415
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 701415
109 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283
110 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284
111 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461
112 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244
113 JUAREZ-ZUNIGA,YUDILIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701398
114 KARVELIS,SHAWN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051042
IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051042
115 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,T 22CR 050562
116 KINNA,WILLIAM,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051443
IMPROPER MUFFLER SCOTT,S 21CR 051443
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051443
117 KORNEGAY,EZZARD,RAY,JR BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 22CR 000041
118 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT LEONARD,R 21CR 703172
SPA 119 LEAL-SANCHEZ,ALEXANDER CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701400
120 LOISELLE,COLBY,DAVID FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 701266
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701266
121 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050754
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PERDUE,B 21CR 050754
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PERDUE,B 21CR 050754
122 MAHONEY,MAREA,THERESE DWLR IMPAIRED REV PERDUE,B 21CR 050755
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PERDUE,B 21CR 050755
123 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785
124 MANNING,DEVON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 701495
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 701495
125 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305
126 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
127 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322
128 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415
129 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986
130 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700738
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700738
131 MCNEELY,BYRON,DELANO DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700996
132 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317
133 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393
134 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159
OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159
135 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572
136 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
137 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700607
FOLLOWING TOO CLOSELY MYER,M 22CR 700607
138 MIRANDA,ISAAC DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050944
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050944
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 22CR 050944
139 MIRANDA,ISAAC OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 22CR 701505
GS 20-157(F) MOVE OVER LAW: O SCOTT,S 22CR 701505
140 MITCHELL,FINLEY,WYATT SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SCOTT,S 22CR 701616
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 701616
141 MOORE,JEFFREY,MICHAEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Haymore,Mic 22IF 700845
142 MORRIS,SAMUEL,III DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701203
143 MORTON,ELIJAH,TIMOTHY, DRIVING WHILE IMPAIRED PERALTA,J 21CR 052974
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,J 21CR 052974
144 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 701020
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701020
145 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22IF 700570
146 MUSLETT,ALAMMARI,AMRAZ SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR HAYMORE,D 21CR 000667
147 NELSON,STEPHANIE,ALLIS CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 21CR 000197
** 148 NEWHOUSE,NEAL,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052412
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 21CR 052412
149 NOEL,DAISY,MAE FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 20IF 000161
150 OBRIEN,SEAN,PATRICK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700613
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700613
151 OBRIEN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700615
152 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247
153 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248
154 PARGETER,BRADLEY,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 052411
155 PARKER,KEVIN,NANCE LITTERING NOT > 15 LBS ROBINSON,T 21CR 704259
156 PARKER,KEVIN,NANCE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704260
** 157 PARKER,RANDALL ASSAULT ON A FEMALE PARKER,PATR 22CR 050395
158 PHILLIPS,COREY,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700612
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700612
159 PYRON,JEFFREY,ALLEN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700739
160 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143
161 RESTO,FRANCES,N CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 700668
162 REUST,CHRISTINE,MARINA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701437
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL Haymore,Mic 22CR 701437
163 REXACH,CHRISTOPHER,MIC DWLR PITTMAN,R,D 09CR 703248
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC PITTMAN,R,D 09CR 703248
164 RIGGS,CHELSEY,KAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700994
165 RIVERA,ENRICO,FUENTES, DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700448
166 RIVERA,TOLLIE,FRANCES A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700447
167 ROSA,CHARITY,SELENA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701487
168 ROSA,CHARITY,SELENA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701488
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 701488
169 ROSA,CHARITY,SELENA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S Haymore,Mic 22IF 700844
170 SANSEVARO,MICHAEL,LOUI CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 701496
NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 22CR 701496
171 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272
IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272
172 SCOTT,LORI,FRANCINE,GW USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR Haymore,Mic 22CR 700736
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700736
173 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700272
174 SEMPLE,MARY,ANN UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21IF 703806
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
175 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403
** 176 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666
AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666
177 SMITH,KAYLA,ANN SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700259
178 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570
179 SOBIESIENSKI,KIRSTEN,R DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000170
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BORN,E 22CR 000170
180 SPIERS,MICHAEL,CHRISTO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Haymore,Mic 22IF 700862
181 STANLEY,MALIK,DE'QUAN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,C 20CR 000397
FAILURE TO REDUCE SPEED PITTMAN,C 20CR 000397
182 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456
183 STRICKLAND,SEBASTIAN,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 701248
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 22CR 701248
184 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096
185 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348
NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348
186 TEMPLE,JASON,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700676
187 TREADWAY,LACIE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700042
188 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 21CR 705576
189 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705579
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21CR 705579
190 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845
REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845
191 TURNER,JENNIFER,ELAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 704823
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704823
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 704823
192 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230
193 WADE,THOMAS,CLIFFORD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701436
194 WAINWRIGHT,GLENN,EDWAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700497
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700497
** 195 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102
196 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092
197 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093
198 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512
199 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513
200 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809
201 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649
202 WHITEHURST,SHANE,ALEXA OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 700651
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700651
203 WHITMAN,CHAD,HOUSTON DWLR IMPAIRED REV HERBERT,G,L 20CR 702433
204 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679
205 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680
NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680
206 WOOTEN,WILLIAM,OVERMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701344
207 YOUNT,TYLER,ASTIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA MYER,M 22CR 701697
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 05/10/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
208 YOUNT,TYLER,ASTIN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 701698
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701698
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.