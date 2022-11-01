carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 050/35 HOWELL,J,C 19CR 702858

DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 19CR 702858

2 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING HOWELL,J,C 19CR 702859

3 BAYLISS,RICHARD,NORFLE EXPIRED/NO INSPECTION HOWELL,J,C 19CR 704550

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOWELL,J,C 19CR 704550

4 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 055/35 HOWELL,J,C 19CR 704557

OPERATE VEH NO INS HOWELL,J,C 19CR 704557

5 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 21CR 701172

6 BROOKS,BRANDON,TAYLOR DRIVE A MOTORIZED VEHICLE ON N MIDYETTE,D 22CR 702760

7 CARTWRIGHT,RUBY,ANNETT NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 703948

8 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145

9 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382

10 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062

11 DEBENEDETTE,PATRICK INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD 21CR 000512

12 DELTS,JASMINE,DANTE' SPEEDING 076/55 ELSON,A,M 22CR 703228

DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703228

13 DELTS,JASMINE,DANTE' POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ELSON,A,M 22CR 703229

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ELSON,A,M 22CR 703229

14 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578

15 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702476

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ELSON,A,M 22CR 702476

16 GODETTE,LEANDRO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 703982

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BURTON,M 22CR 703982

17 KEENSWIJK,CHANTAL SPEEDING 078/55 BURTON,M 22CR 704221

18 LEWIS,KHALIL,RAHIEM FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 702518

19 MANNING,DEVIN SCOTT ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,JO 22CR 293419

ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 22CR 293419

20 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703307

21 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709

22 MENJIVARGUERRA,CARLOS, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BURTON,M 22IF 702416

23 MILLER,SUSANNA,GIBSON, SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,J 22CR 000612

24 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509

25 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620

26 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125

NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125

27 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

28 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345

UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345

29 PINER,MIRANDA,DAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 050785

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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30 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392

31 RILEY,SONYA,QUICK COMMUNICATING THREATS CHAMBERS,LA 21CR 052322

32 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050827

33 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050868

34 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,JO 22CR 302032

INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,JO 22CR 302032

35 SCHEALL,ALEX,L SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050828

36 SLAVEK,REBECCA,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 704663

37 STARKSARMSTRONG,DEVONT SPEEDING IN SCHOOL ZONE 037/25 BISHOP,M,P 20CR 703857

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703857

38 STARKSARMSTRONG,DEVONT DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 20CR 704621

39 STARKSARMSTRONG,DEVONT DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M,L 20CR 704657

FAILURE TO YIELD BURTON,M,L 20CR 704657

40 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,JO 22CR 321022

41 STEPHENS,MELVIA,FALLIN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 702850

42 WALKER,TRACEY,NICOLE SPEEDING 040/25 BURTON,M 22IF 702799

43 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232

DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232

44 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092

45 WILLIAMS,TIFFANY SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000446

46 WILLIAMS,TIFFANY SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000447

47 WILLIS,BRANDON,STEWART SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000448

48 WILLIS,BRANDON,STEWART SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000449

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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