DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 050/35 HOWELL,J,C 19CR 702858
DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 19CR 702858
2 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING HOWELL,J,C 19CR 702859
3 BAYLISS,RICHARD,NORFLE EXPIRED/NO INSPECTION HOWELL,J,C 19CR 704550
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOWELL,J,C 19CR 704550
4 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 055/35 HOWELL,J,C 19CR 704557
OPERATE VEH NO INS HOWELL,J,C 19CR 704557
5 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 21CR 701172
6 BROOKS,BRANDON,TAYLOR DRIVE A MOTORIZED VEHICLE ON N MIDYETTE,D 22CR 702760
7 CARTWRIGHT,RUBY,ANNETT NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 703948
8 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145
9 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382
10 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062
11 DEBENEDETTE,PATRICK INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD 21CR 000512
12 DELTS,JASMINE,DANTE' SPEEDING 076/55 ELSON,A,M 22CR 703228
DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703228
13 DELTS,JASMINE,DANTE' POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ELSON,A,M 22CR 703229
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ELSON,A,M 22CR 703229
14 FRAZIER,BROOKLYN,BARNE MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 18CR 000578
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BORN,E 18CR 000578
15 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702476
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ELSON,A,M 22CR 702476
16 GODETTE,LEANDRO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 703982
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BURTON,M 22CR 703982
17 KEENSWIJK,CHANTAL SPEEDING 078/55 BURTON,M 22CR 704221
18 LEWIS,KHALIL,RAHIEM FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 702518
19 MANNING,DEVIN SCOTT ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,JO 22CR 293419
ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 22CR 293419
20 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703307
21 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709
22 MENJIVARGUERRA,CARLOS, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BURTON,M 22IF 702416
23 MILLER,SUSANNA,GIBSON, SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,J 22CR 000612
24 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509
25 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620
26 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125
NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125
27 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
28 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345
UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345
29 PINER,MIRANDA,DAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 050785
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392
31 RILEY,SONYA,QUICK COMMUNICATING THREATS CHAMBERS,LA 21CR 052322
32 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050827
33 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050868
34 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,JO 22CR 302032
INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,JO 22CR 302032
35 SCHEALL,ALEX,L SECOND DEGREE TRESPASS BURTON,M 22CR 050828
36 SLAVEK,REBECCA,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 704663
37 STARKSARMSTRONG,DEVONT SPEEDING IN SCHOOL ZONE 037/25 BISHOP,M,P 20CR 703857
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703857
38 STARKSARMSTRONG,DEVONT DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 20CR 704621
39 STARKSARMSTRONG,DEVONT DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M,L 20CR 704657
FAILURE TO YIELD BURTON,M,L 20CR 704657
40 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,JO 22CR 321022
41 STEPHENS,MELVIA,FALLIN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 702850
42 WALKER,TRACEY,NICOLE SPEEDING 040/25 BURTON,M 22IF 702799
43 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232
DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232
44 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092
45 WILLIAMS,TIFFANY SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000446
46 WILLIAMS,TIFFANY SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000447
47 WILLIS,BRANDON,STEWART SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000448
48 WILLIS,BRANDON,STEWART SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000449
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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